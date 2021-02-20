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Боруссия Д
 
Позже

Стадион:
Арминия

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Холанн Эрлинг 17 (1) 0.77
2. Санчо Джедон 5 0.23
3. Геррейро Рафаэль 3 0.14
4. Ройс Марко 3 0.14
5. Джованни Рейна 3 0.14
6. Хуммельс Матс 3 0.14
7. Аканджи Мануэль 2 0.09
8. Мукоко Юссуфа 2 0.09
9. Джан Эмре 1 0.05
10. Мёнье Тома 1 0.05
11. Брандт Юлиан 1 0.05
12. Делани Томас 1 0.05
13. Азар Торган 1 0.05
14. Пасслак Феликс 1 0.05
15. Беллингхем Джуд 0 0
Арминия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Клос Фабиан 3 0.14
2. Доан Рицу 3 0.14
3. Кордова Серхио 2 0.1
4. Притль Мануэль 1 0.05
5. Влап Михел 1 0.05
6. Шипплок Свен 1 0.05
7. Эдмундссон Йоан 1 0.05
8. Ябо Рейнольд 1 0.05
9. Суку Себио 1 0.05
10. Гебауэр Кристиан 1 0.05
11. Пипер Амос 1 0.05
12. Фогльзаммер Андреас 0 0
13. Ортега Штефан 0 0
14. Лаурсен Якоб-Баррет 0 0
15. Бруннер Седрик 0 0
16. Де Медина Натан 0 0
17. Зойферт Нильс 0 0

Карточки

Боруссия Д
# Игрок      
1. Делани Томас 6 0
2. Джан Эмре 5 0
3. Витсель Аксель 4 0
4. Аканджи Мануэль 4 0
5. Хуммельс Матс 3 0
6. Холанн Эрлинг 2 0
7. Беллингхем Джуд 2 0
8. Ройс Марко 1 0
9. Мёнье Тома 1 0
10. Геррейро Рафаэль 1 0
11. Дауд Махмуд 1 0
12. Морей Матеу 1 0
13. Джованни Рейна 1 0
Арминия
# Игрок      
1. Кунце Фабиан 4 0
2. Шипплок Свен 3 0
3. Ван дер Хорн Майк 3 0
4. Бруннер Седрик 3 0
5. Де Медина Натан 3 0
6. Клос Фабиан 2 0
7. Суку Себио 2 0
8. Лукоки Андерсон 2 0
9. Нильссон Йоаким 1 0
10. Ябо Рейнольд 1 0
11. Притль Мануэль 1 0
12. Ортега Штефан 1 0
13. Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
14. Доан Рицу 1 0
15. Хартель Марсель 1 0
16. Зойферт Нильс 1 0
17. Пипер Амос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боруссия Д 2.27% (1) 9.09% (4) 13.64% (6) 22.73% (10) 25% (11) 27.27% (12)
 Арминия 6.25% (1) 12.5% (2) 18.75% (3) 25% (4) 18.75% (3) 18.75% (3)

Предыдущие игры

Боруссия Д Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Шальке 04 0:4 Боруссия Д Севилья 2:3 Боруссия Д Боруссия Д 2:2 Хоффенхайм Фрайбург 2:1 Боруссия Д
Боруссия Д 3:2 Падерборн Боруссия Д 3:1 Аугсбург Боруссия М 4:2 Боруссия Д Байер Л 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Майнц РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Вольфсбург Айнтрахт Бр 0:2 Боруссия Д Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Вердер 1:2 Боруссия Д Боруссия Д 1:5 Штуттгарт Зенит 1:2 Боруссия Д Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Лацио Боруссия Д 1:2 Кёльн Боруссия Д 3:0 Брюгге
Арминия Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Арминия 0:3 Вольфсбург Бавария 3:3 Арминия Кёльн 3:1 Арминия Арминия 1:5 Айнтрахт Фр
Арминия 3:0 Штуттгарт Хоффенхайм 0:0 Арминия Арминия 1:0 Герта Арминия 0:1 Боруссия М Шальке 04 0:1 Арминия Арминия 0:1 Аугсбург Фрайбург 2:0 Арминия Арминия 2:1 Майнц РБ Лейпциг 2:1 Арминия Арминия 1:2 Байер Л Унион Берлин 5:0 Арминия Арминия 0:2 Боруссия Д Вольфсбург 2:1 Арминия Арминия 1:4 Бавария Бохум 1:1 Арминия Вердер 1:0 Арминия

Последние игры между собой

Боруссия Д: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 0
Арминия: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 4
Арминия 0:2 Боруссия Д Бундеслига Арминия 0:2 Боруссия Д Товарищеские матчи Боруссия Д 6:0 Арминия Бундеслига Арминия 0:0 Боруссия Д Бундеслига
Арминия 2:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 6:1 Арминия Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 22 15 4 3 62 - 31 49
2. РБ Лейпциг Заявка 22 14 5 3 40 - 18 47
3. Вольфсбург Заявка 22 11 9 2 35 - 19 42
4. Айнтрахт Фр Заявка 22 11 9 2 45 - 30 42
5. Байер Л Заявка 22 10 7 5 40 - 24 37
6. Боруссия Д Заявка 22 11 3 8 45 - 31 36
7. Унион Берлин Заявка 22 8 9 5 35 - 25 33
8. Боруссия М Заявка 22 8 9 5 38 - 33 33
9. Фрайбург Заявка 22 8 7 7 35 - 34 31
10. Штуттгарт Заявка 22 7 8 7 39 - 35 29
11. Хоффенхайм Заявка 22 7 5 10 36 - 39 26
12. Вердер Заявка 21 5 8 8 24 - 31 23
13. Аугсбург Заявка 22 6 5 11 22 - 35 23
14. Кёльн Заявка 22 5 6 11 20 - 36 21
15. Арминия Заявка 21 5 3 13 18 - 38 18
16. Герта Заявка 22 4 6 12 26 - 40 18
17. Майнц Заявка 22 4 5 13 23 - 43 17
18. Шальке 04 Заявка 22 1 6 15 15 - 56 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 11 9 1 1 21 - 7 28
2. Бавария Заявка 10 7 3 0 37 - 15 24
3. Айнтрахт Фр Заявка 11 6 5 0 21 - 12 23
4. Вольфсбург Заявка 10 6 4 0 17 - 8 22
5. Байер Л Заявка 11 5 4 2 23 - 15 19
6. Фрайбург Заявка 12 5 4 3 24 - 17 19
7. Боруссия М Заявка 12 5 4 3 20 - 15 19
8. Унион Берлин Заявка 11 4 6 1 21 - 12 18
9. Боруссия Д Заявка 10 5 2 3 22 - 14 17
10. Хоффенхайм Заявка 11 4 2 5 20 - 16 14
11. Арминия Заявка 11 4 0 7 10 - 19 12
12. Аугсбург Заявка 12 3 3 6 12 - 20 12
13. Вердер Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
14. Штуттгарт Заявка 10 1 6 3 14 - 16 9
15. Майнц Заявка 11 2 2 7 10 - 19 8
16. Герта Заявка 11 2 2 7 11 - 23 8
17. Кёльн Заявка 11 1 3 7 11 - 20 6
18. Шальке 04 Заявка 12 1 2 9 8 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 12 8 1 3 25 - 16 25
2. Штуттгарт Заявка 12 6 2 4 25 - 19 20
3. Вольфсбург Заявка 12 5 5 2 18 - 11 20
4. РБ Лейпциг Заявка 11 5 4 2 19 - 11 19
5. Айнтрахт Фр Заявка 11 5 4 2 24 - 18 19
6. Боруссия Д Заявка 12 6 1 5 23 - 17 19
7. Байер Л Заявка 11 5 3 3 17 - 9 18
8. Унион Берлин Заявка 11 4 3 4 14 - 13 15
9. Кёльн Заявка 11 4 3 4 9 - 16 15
10. Боруссия М Заявка 10 3 5 2 18 - 18 14
11. Вердер Заявка 11 3 4 4 15 - 18 13
12. Фрайбург Заявка 10 3 3 4 11 - 17 12
13. Хоффенхайм Заявка 11 3 3 5 16 - 23 12
14. Аугсбург Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
15. Герта Заявка 11 2 4 5 15 - 17 10
16. Майнц Заявка 11 2 3 6 13 - 24 9
17. Арминия Заявка 10 1 3 6 8 - 19 6
18. Шальке 04 Заявка 10 0 4 6 7 - 30 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Арминия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 февраля 2021, осталось 2 дня 14 часов 28 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Боруссия Д 97.9% (47)
    X 2.1% (1)
    Арминия 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия Д
    Ничья
    Арминия
    1.22
    7.60
    16.07
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.19 7.20 14.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.22 7.60 14.25
    Бонус: 5 000 ₽ 1.17 7.50 15.50
      1.20 6.99 16.07

    Самый высокий коэффициент на матч «Боруссия Д» – «Арминия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боруссия Д» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арминия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боруссия Д» – «Арминия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
    5.70 1.10 4.95 1.15 2.82 1.41 2.28 1.63 1.81 2.11 1.45 2.75 1.32 3.26 1.14 5.10 1.10 5.60 1.02 9.40
    14.50 1.01 6.00 1.11 5.10 1.15 2.85 1.39 2.31 1.59 1.99 1.88 1.79 2.10 1.44 2.60 1.32 3.35 1.16 4.90 1.13 5.50 1.04 8.70 1.03 10.00 0.00 14.00
    6.21 1.14 2.91 1.43 2.62 1.52 2.31 1.65 1.99 1.88 1.79 2.09 1.61 2.40 1.30 3.63 1.11 7.18
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    4.25 1.22 2.91 1.41 1.76 2.06 1.33 3.32 1.22 4.30
    2.85 1.45 1.70 2.15 1.31 3.25
    3.54 1.32 2.83 1.46 2.04 1.84 1.71 2.21 1.49 2.71
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    5.90 1.13 4.45 1.21 2.21 1.67 1.65 2.24 1.39 3.00 1.16 5.30
    2.26 1.59 1.68 2.10 1.40 2.80

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.95 1.80
    Букмекер Да Нет
    4.90 1.14
    Букмекер Да Нет
    3.30 1.32
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    Прогнозы на матч Боруссия Д - Арминия

    Исход игры
    Боруссия Д
    97.9% (47)
    Ничья
    2.1% (1)
    Арминия
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.81% (22)
    Меньше
    53.19% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    29.79% (14)
    Нет
    70.21% (33)
    Популярный счёт
    2:0 Боруссия Д
    47.9% (23)
    3:1 Боруссия Д
    22.9% (11)
    3:0 Боруссия Д
    18.8% (9)
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