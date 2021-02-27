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  3. Германия
Вольфсбург
2:0
Конец матча

Стадион:
Герта
0'
1:0
38' Гол в свои ворота
Клюнтер Лукас
45' Желтая карточка
Отавио Пауло
47' Желтая карточка
Мбабу Кевин
48' Желтая карточка
Понграчич Марин
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Баку Ридле
2:0
89' Гол
Лакруа Максанс
90' Вторая желтая карточка
Понграчич Марин
90' Желтая карточка
Бялек Бартош
90'+6
1
Кастельс
Коэн
19
Мбабу
Кевин
4
Лакруа
Максанс
34
Понграчич
Марин
6
Отавио
Пауло
24
Шлагер
Ксавер
27
Арнольд
Максимилиан
20
Баку
Ридле
31
Герардт
Янник
8
Штеффен
Ренато
9
Вегхорст
Ваут
22
Ярстейн
Руне
13
Клюнтер
Лукас
5
Штарк
Никлас
31
Дордой
Мартон
42
Зефёйк
Дейовайсио
29
Тусар
Люка
28
Хедира
Сами
17
Миттельштедт
Максимилиан
6
Дарида
Владимир
10
Кунья
Матеус
24
Радоньич
Неманья
Вольфсбург
4-2-3-1
Герта
3-4-1-2

Ход матча

38'
Клюнтер Лукас
1:0
45'
Отавио Пауло
 
46'
 
Пёнтек Кшиштоф
Кунья Матеус
46'
 
Кордоба Джон
Радоньич Неманья
47'
Мбабу Кевин
 
48'
Понграчич Марин
 
54'
 
Гендузи Маттео
Хедира Сами
74'
 
Нец Лука
Зефёйк Дейовайсио
74'
 
Лукебакио Доди
Дарида Владимир
77'
Гилавоги Жошуа
Мбабу Кевин
 
83'
Баку Ридле
 
86'
Бялек Бартош
Вегхорст Ваут
 
86'
Виктор Жоао II
Штеффен Ренато
 
89'
Лакруа Максанс
(Арнольд Максимилиан)
2:0
90'
Мехмеди Адмир
Шлагер Ксавер
 
90'
Филипп Максимилиан
Арнольд Максимилиан
 
90'
Понграчич Марин
 
90'
Бялек Бартош
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 5
  • 3 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 14
  • 4 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вегхорст Ваут 14 (2) 0.61
2. Штеффен Ренато 5 0.22
3. Баку Ридле 4 0.17
4. Арнольд Максимилиан 3 0.13
5. Брекало Йосип 2 0.09
6. Брукс Джон 2 0.09
7. Бялек Бартош 2 0.09
8. Герардт Янник 1 0.04
9. Филипп Максимилиан 1 0.04
10. Шлагер Ксавер 1 0.04
11. Лакруа Максанс 1 0.04
12. Мехмеди Адмир 0 0
13. Руссийон Жером 0 0
14. Мбабу Кевин 0 0
15. Виктор Жоао II 0 0
Герта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кунья Матеус 6 (2) 0.26
2. Пёнтек Кшиштоф 5 0.22
3. Кордоба Джон 5 0.22
4. Лукебакио Доди 3 0.13
5. Пекарик Петер 2 0.09
6. Гендузи Маттео 2 0.09
7. Нец Лука 1 0.04
8. Нганкам Жессик 1 0.04
9. Дарида Владимир 0 0
10. Дилросун Джавайро 0 0
11. Миттельштедт Максимилиан 0 0
12. Хедира Сами 0 0
13. Леки Мэттью 0 0

Карточки

Вольфсбург
# Игрок      
1. Арнольд Максимилиан 4 1
2. Брукс Джон 5 0
3. Шлагер Ксавер 4 0
4. Лакруа Максанс 4 0
5. Отавио Пауло 4 0
6. Гилавоги Жошуа 3 0
7. Вегхорст Ваут 3 0
8. Понграчич Марин 1 1
9. Мбабу Кевин 2 0
10. Штеффен Ренато 2 0
11. Герардт Янник 2 0
12. Филипп Максимилиан 2 0
13. Брекало Йосип 1 0
14. Бялек Бартош 1 0
Герта
# Игрок      
1. Кунья Матеус 8 0
2. Пекарик Петер 4 0
3. Тусар Люка 4 0
4. Пёнтек Кшиштоф 4 0
5. Гендузи Маттео 3 0
6. Зефёйк Дейовайсио 1 1
7. Дарида Владимир 2 0
8. Кордоба Джон 2 0
9. Миттельштедт Максимилиан 2 0
10. Торунарига Джордан 2 0
11. Хедира Сами 1 0
12. Боята Дедрик 1 0
13. Платтенхардт Марвин 1 0
14. Штарк Никлас 1 0
15. Лукебакио Доди 1 0
16. Альдерете Омар 1 0
17. Нганкам Жессик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вольфсбург 11.11% (4) 30.56% (11) 16.67% (6) 13.89% (5) 5.56% (2) 22.22% (8)
 Герта 8% (2) 0 24% (6) 24% (6) 16% (4) 28% (7)

Предыдущие игры

Вольфсбург Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Арминия 0:3 Вольфсбург Вольфсбург 0:0 Боруссия М Аугсбург 0:2 Вольфсбург Вольфсбург 1:0 Шальке 04
Вольфсбург 3:0 Фрайбург Байер Л 0:1 Вольфсбург Майнц 0:2 Вольфсбург Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Боруссия Д 2:0 Вольфсбург Вольфсбург 4:0 Зандхаузен Вольфсбург 1:0 Штуттгарт Бавария 2:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Айнтрахт Фр Кёльн 2:2 Вольфсбург Вольфсбург 5:3 Вердер Шальке 04 0:2 Вольфсбург Ганновер 96 0:0 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм Герта 1:1 Вольфсбург
Герта Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Герта 0:3 РБ Лейпциг Штуттгарт 1:1 Герта Герта 0:1 Бавария Айнтрахт Фр 3:1 Герта
Герта 1:4 Вердер Герта 0:3 Хоффенхайм Кёльн 0:0 Герта Арминия 1:0 Герта Герта 3:0 Шальке 04 Фрайбург 4:1 Герта Герта 0:0 Майнц Боруссия М 1:1 Герта Герта 3:1 Унион Берлин Байер Л 0:0 Герта Герта 2:5 Боруссия Д Аугсбург 0:3 Герта Герта 1:1 Вольфсбург РБ Лейпциг 2:1 Герта Герта 0:2 Штуттгарт Бавария 4:3 Герта

Последние игры между собой

Вольфсбург: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Герта: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Герта 1:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:2 Герта Бундеслига Герта 0:3 Вольфсбург Бундеслига Герта 0:1 Вольфсбург Бундеслига
Вольфсбург 2:2 Герта Бундеслига Герта 0:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 3:3 Герта Бундеслига Герта 1:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:3 Герта Бундеслига Герта 1:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:0 Герта Бундеслига Вольфсбург 2:1 Герта Бундеслига Герта 1:0 Вольфсбург Бундеслига Герта 1:2 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:0 Герта Бундеслига Вольфсбург 5:1 Герта Товарищеские матчи Герта 1:4 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:3 Герта Бундеслига Вольфсбург 1:5 Герта Бундеслига Герта 0:0 Вольфсбург Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 23 16 4 3 67 - 32 52
2. РБ Лейпциг Заявка 22 14 5 3 40 - 18 47
3. Вольфсбург Заявка 23 12 9 2 37 - 19 45
4. Айнтрахт Фр Заявка 23 11 9 3 46 - 32 42
5. Боруссия Д Заявка 23 12 3 8 48 - 31 39
6. Байер Л Заявка 22 10 7 5 40 - 24 37
7. Унион Берлин Заявка 22 8 9 5 35 - 25 33
8. Боруссия М Заявка 22 8 9 5 38 - 33 33
9. Штуттгарт Заявка 23 8 8 7 44 - 36 32
10. Фрайбург Заявка 22 8 7 7 35 - 34 31
11. Хоффенхайм Заявка 22 7 5 10 36 - 39 26
12. Вердер Заявка 22 6 8 8 26 - 32 26
13. Аугсбург Заявка 22 6 5 11 22 - 35 23
14. Кёльн Заявка 23 5 6 12 21 - 41 21
15. Арминия Заявка 22 5 3 14 18 - 41 18
16. Герта Заявка 23 4 6 13 26 - 42 18
17. Майнц Заявка 22 4 5 13 23 - 43 17
18. Шальке 04 Заявка 23 1 6 16 16 - 61 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 11 9 1 1 21 - 7 28
2. Бавария Заявка 11 8 3 0 42 - 16 27
3. Вольфсбург Заявка 11 7 4 0 19 - 8 25
4. Айнтрахт Фр Заявка 11 6 5 0 21 - 12 23
5. Боруссия Д Заявка 11 6 2 3 25 - 14 20
6. Байер Л Заявка 11 5 4 2 23 - 15 19
7. Фрайбург Заявка 12 5 4 3 24 - 17 19
8. Боруссия М Заявка 12 5 4 3 20 - 15 19
9. Унион Берлин Заявка 11 4 6 1 21 - 12 18
10. Хоффенхайм Заявка 11 4 2 5 20 - 16 14
11. Вердер Заявка 11 3 4 4 11 - 14 13
12. Арминия Заявка 11 4 0 7 10 - 19 12
13. Штуттгарт Заявка 11 2 6 3 19 - 17 12
14. Аугсбург Заявка 12 3 3 6 12 - 20 12
15. Майнц Заявка 11 2 2 7 10 - 19 8
16. Герта Заявка 11 2 2 7 11 - 23 8
17. Кёльн Заявка 11 1 3 7 11 - 20 6
18. Шальке 04 Заявка 12 1 2 9 8 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 12 8 1 3 25 - 16 25
2. Штуттгарт Заявка 12 6 2 4 25 - 19 20
3. Вольфсбург Заявка 12 5 5 2 18 - 11 20
4. РБ Лейпциг Заявка 11 5 4 2 19 - 11 19
5. Боруссия Д Заявка 12 6 1 5 23 - 17 19
6. Айнтрахт Фр Заявка 12 5 4 3 25 - 20 19
7. Байер Л Заявка 11 5 3 3 17 - 9 18
8. Унион Берлин Заявка 11 4 3 4 14 - 13 15
9. Кёльн Заявка 12 4 3 5 10 - 21 15
10. Боруссия М Заявка 10 3 5 2 18 - 18 14
11. Вердер Заявка 11 3 4 4 15 - 18 13
12. Фрайбург Заявка 10 3 3 4 11 - 17 12
13. Хоффенхайм Заявка 11 3 3 5 16 - 23 12
14. Аугсбург Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
15. Герта Заявка 12 2 4 6 15 - 19 10
16. Майнц Заявка 11 2 3 6 13 - 24 9
17. Арминия Заявка 11 1 3 7 8 - 22 6
18. Шальке 04 Заявка 11 0 4 7 8 - 35 4
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
Вольфсбург 90% (135)
X 8.7% (13)
Герта 1.3% (2)
Все прогнозы
1.75 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.06 10.50 100.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.80 3.84 4.35
Бонус: 5 000 ₽ 1.07 9.20 89.00
  1.85 3.85 4.46

Самый высокий коэффициент на матч «Вольфсбург» – «Герта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вольфсбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Герта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вольфсбург» – «Герта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.50 1.01 9.50 1.03 3.78 1.25 3.00 1.39 2.05 1.86 1.57 2.40 1.37 2.99 1.15 4.80 1.11 5.40 1.02 9.60
6.50 1.11 4.90 1.17 1.20 4.44 1.40 2.90 1.20 4.44 1.76 2.14 1.03 12.00 1.03 12.00 1.07 8.40 1.05 9.50 1.03 10.00 1.02 10.50 0.00 17.50
4.11 1.26 3.13 1.41 2.38 1.64 2.00 1.91 1.79 2.12 1.58 2.53 1.50 2.78 1.39 3.20 1.14 6.39
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.35 2.11 1.73 1.49 2.62 1.16 5.25 1.11 6.50
1.66 2.20 1.13 5.80 1.08 7.77 1.11 6.50 1.08 7.77
3.21 1.39 2.64 1.54 2.07 1.85 1.65 2.36 1.47 2.87
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.23 2.88 1.42 1.75 2.08 1.32 3.38 1.21 4.40
2.75 1.41 1.71 2.07 1.30 3.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
4.75 1.18
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
Где смотреть матч Вольфсбург 2:0 Герта онлайн

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Прогнозы на матч Вольфсбург 2:0 Герта

Исход игры
Вольфсбург
90% (135)
Ничья
8.7% (13)
Герта
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (84)
Меньше
42.86% (63)
Обе команды забьют
Да
61.22% (90)
Нет
38.78% (57)
Популярный счёт
2:1 Вольфсбург
41.3% (62)
2:0 Вольфсбург
21.3% (32)
1:0 Вольфсбург
14.7% (22)
3:1 Вольфсбург
8.7% (13)
1:1 Ничья
4.7% (7)
2:2 Ничья
2.7% (4)
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