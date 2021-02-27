Второй тайм

96' Лакруа Максанс из команды Вольфсбург сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

96' Вольфсбург заслуженно побеждает в отличном матче

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Бартош Бялек получает желтую карточку за неспортивное поведение

95' Бартош Бялек задерживает мяч рукой

95' Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе

95' Мартон Дардаи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

93' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Ярстейн Руне взял и забрал мяч на выходе

91' Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Миттельштедт Максимилиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

88' Удар от ворот произведет Герта

87' Отавио Пауло оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

87' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Бартош Бялек нанес удар, мяч был парирован, но Ярстейн Руне не удержал его в руках.

86' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Тактическая замена. Вегхорст Ваут уходит с поля и его заменяет Бартош Бялек

84' ШТАНГА! Так было близко к голу - Пёнтек Кшиштоф нанес удар в каркас ворот!

84' Лукебакио Доди из команды Герта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

84' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Матч возобновится спорным мячом

83' После проверки VAR рефери поменял решение - Герта не будет бить пенальти!

81' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

79' Удар от ворот произведет Вольфсбург

77' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Гендузи Маттео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

74' Тактическая замена. Зефёйк Дейовайсио уходит с поля и его заменяет Лука Нец

72' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Отавио Пауло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Мартон Дардаи из команды Герта подал угловой слева.

71' Матч возобновлен

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Удар от ворот произведет Герта

70' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Матч возобновлен

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Удар от ворот произведет Вольфсбург

68' Мбабу Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе

62' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе

61' Герардт Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Мартон Дардаи из команды Герта подал угловой справа.

61' Дарида Владимир из команды Герта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

60' Удар от ворот произведет Герта

60' Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

59' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Плохо сыграл Дарида Владимир - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

57' Удар от ворот произведет Герта

56' Удар от ворот произведет Герта

56' Вегхорст Ваут оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' Мартон Дардаи наказан за толчок Герардт Янник

55' Клюнтер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Понграчич Марин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Отличный пас сделал Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

53' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Матч возобновлен

52' Ох, нехорошо это выглядит. Хедира Сами получил травму и медбригада забирает его с поля.

52' Хедира Сами на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Арнольд Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Дарида Владимир навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

50' Матч возобновлен

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Понграчич Марин получил желтую карточку от судьи

47' Мбабу Кевин получил желтую карточку от судьи

47' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Матч возобновлен

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Удар от ворот произведет Герта