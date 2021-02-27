Вольфсбург
2:0
Конец матча
Стадион: Фольксваген-Арена
Герта
1:0
38' Гол в свои воротаКлюнтер Лукас
45' Желтая карточкаОтавио Пауло
47' Желтая карточкаМбабу Кевин
48' Желтая карточкаПонграчич Марин
83' Undefined phrase: football_event_Баку Ридле
2:0
89' ГолЛакруа Максанс
90' Вторая желтая карточкаПонграчич Марин
90' Желтая карточкаБялек Бартош
19
Мбабу
Кевин
20
Баку
Ридле
22
Ярстейн
Руне
29
Тусар
Люка
28
Хедира
Сами
10
Кунья
Матеус
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Мбабу КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Баку РидлеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Бялек БартошПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
22 Ярстейн РунеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
-
28 Хедира СамиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кунья МатеусНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
32 Нец ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Кордоба ДжонНападающий
-
Главный тренер: Дардаи Пал
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
38'
1:0
45'
47'
48'
83'
89'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
7 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 5
-
3 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вегхорст Ваут
|14 (2)
|0.61
|2.
|Штеффен Ренато
|5
|0.22
|3.
|Баку Ридле
|4
|0.17
|4.
|Арнольд Максимилиан
|3
|0.13
|5.
|Брекало Йосип
|2
|0.09
|6.
|Брукс Джон
|2
|0.09
|7.
|Бялек Бартош
|2
|0.09
|8.
|Герардт Янник
|1
|0.04
|9.
|Филипп Максимилиан
|1
|0.04
|10.
|Шлагер Ксавер
|1
|0.04
|11.
|Лакруа Максанс
|1
|0.04
|12.
|Мехмеди Адмир
|0
|0
|13.
|Руссийон Жером
|0
|0
|14.
|Мбабу Кевин
|0
|0
|15.
|Виктор Жоао II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кунья Матеус
|6 (2)
|0.26
|2.
|Пёнтек Кшиштоф
|5
|0.22
|3.
|Кордоба Джон
|5
|0.22
|4.
|Лукебакио Доди
|3
|0.13
|5.
|Пекарик Петер
|2
|0.09
|6.
|Гендузи Маттео
|2
|0.09
|7.
|Нец Лука
|1
|0.04
|8.
|Нганкам Жессик
|1
|0.04
|9.
|Дарида Владимир
|0
|0
|10.
|Дилросун Джавайро
|0
|0
|11.
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
|12.
|Хедира Сами
|0
|0
|13.
|Леки Мэттью
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Арнольд Максимилиан
|4
|1
|2.
|Брукс Джон
|5
|0
|3.
|Шлагер Ксавер
|4
|0
|4.
|Лакруа Максанс
|4
|0
|5.
|Отавио Пауло
|4
|0
|6.
|Гилавоги Жошуа
|3
|0
|7.
|Вегхорст Ваут
|3
|0
|8.
|Понграчич Марин
|1
|1
|9.
|Мбабу Кевин
|2
|0
|10.
|Штеффен Ренато
|2
|0
|11.
|Герардт Янник
|2
|0
|12.
|Филипп Максимилиан
|2
|0
|13.
|Брекало Йосип
|1
|0
|14.
|Бялек Бартош
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кунья Матеус
|8
|0
|2.
|Пекарик Петер
|4
|0
|3.
|Тусар Люка
|4
|0
|4.
|Пёнтек Кшиштоф
|4
|0
|5.
|Гендузи Маттео
|3
|0
|6.
|Зефёйк Дейовайсио
|1
|1
|7.
|Дарида Владимир
|2
|0
|8.
|Кордоба Джон
|2
|0
|9.
|Миттельштедт Максимилиан
|2
|0
|10.
|Торунарига Джордан
|2
|0
|11.
|Хедира Сами
|1
|0
|12.
|Боята Дедрик
|1
|0
|13.
|Платтенхардт Марвин
|1
|0
|14.
|Штарк Никлас
|1
|0
|15.
|Лукебакио Доди
|1
|0
|16.
|Альдерете Омар
|1
|0
|17.
|Нганкам Жессик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вольфсбург
|11.11% (4)
|30.56% (11)
|16.67% (6)
|13.89% (5)
|5.56% (2)
|22.22% (8)
|Герта
|8% (2)
|0
|24% (6)
|24% (6)
|16% (4)
|28% (7)
Предыдущие игры
Вольфсбург Последние 20 матчей: +12 =6 -2Арминия 0:3 Вольфсбург Вольфсбург 0:0 Боруссия М Аугсбург 0:2 Вольфсбург Вольфсбург 1:0 Шальке 04
Вольфсбург 3:0 Фрайбург Байер Л 0:1 Вольфсбург Майнц 0:2 Вольфсбург Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Боруссия Д 2:0 Вольфсбург Вольфсбург 4:0 Зандхаузен Вольфсбург 1:0 Штуттгарт Бавария 2:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Айнтрахт Фр Кёльн 2:2 Вольфсбург Вольфсбург 5:3 Вердер Шальке 04 0:2 Вольфсбург Ганновер 96 0:0 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм Герта 1:1 Вольфсбург
Герта Последние 20 матчей: +3 =6 -11Герта 0:3 РБ Лейпциг Штуттгарт 1:1 Герта Герта 0:1 Бавария Айнтрахт Фр 3:1 Герта
Герта 1:4 Вердер Герта 0:3 Хоффенхайм Кёльн 0:0 Герта Арминия 1:0 Герта Герта 3:0 Шальке 04 Фрайбург 4:1 Герта Герта 0:0 Майнц Боруссия М 1:1 Герта Герта 3:1 Унион Берлин Байер Л 0:0 Герта Герта 2:5 Боруссия Д Аугсбург 0:3 Герта Герта 1:1 Вольфсбург РБ Лейпциг 2:1 Герта Герта 0:2 Штуттгарт Бавария 4:3 Герта
Последние игры между собой
Вольфсбург: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Герта: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Вольфсбург 2:2 Герта Бундеслига Герта 0:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 3:3 Герта Бундеслига Герта 1:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:3 Герта Бундеслига Герта 1:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:0 Герта Бундеслига Вольфсбург 2:1 Герта Бундеслига Герта 1:0 Вольфсбург Бундеслига Герта 1:2 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:0 Герта Бундеслига Вольфсбург 5:1 Герта Товарищеские матчи Герта 1:4 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:3 Герта Бундеслига Вольфсбург 1:5 Герта Бундеслига Герта 0:0 Вольфсбург Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|23
|16
|4
|3
|67 - 32
|52
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|22
|14
|5
|3
|40 - 18
|47
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|23
|12
|9
|2
|37 - 19
|45
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|23
|11
|9
|3
|46 - 32
|42
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|23
|12
|3
|8
|48 - 31
|39
|6.
|Байер Л
|Заявка
|22
|10
|7
|5
|40 - 24
|37
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|22
|8
|9
|5
|35 - 25
|33
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|22
|8
|9
|5
|38 - 33
|33
|9.
|Штуттгарт
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|44 - 36
|32
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|35 - 34
|31
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|36 - 39
|26
|12.
|Вердер
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|26 - 32
|26
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|22 - 35
|23
|14.
|Кёльн
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|21 - 41
|21
|15.
|Арминия
|Заявка
|22
|5
|3
|14
|18 - 41
|18
|16.
|Герта
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|26 - 42
|18
|17.
|Майнц
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|23 - 43
|17
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|23
|1
|6
|16
|16 - 61
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|21 - 7
|28
|2.
|Бавария
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|42 - 16
|27
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|19 - 8
|25
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|21 - 12
|23
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|25 - 14
|20
|6.
|Байер Л
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|23 - 15
|19
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|24 - 17
|19
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 15
|19
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|21 - 12
|18
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|20 - 16
|14
|11.
|Вердер
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 14
|13
|12.
|Арминия
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|10 - 19
|12
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|19 - 17
|12
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 20
|12
|15.
|Майнц
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 19
|8
|16.
|Герта
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 23
|8
|17.
|Кёльн
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 20
|6
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 26
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 16
|25
|2.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|25 - 19
|20
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 11
|20
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 11
|19
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|23 - 17
|19
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|25 - 20
|19
|7.
|Байер Л
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 9
|18
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 13
|15
|9.
|Кёльн
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 21
|15
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|18 - 18
|14
|11.
|Вердер
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 18
|13
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 17
|12
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 23
|12
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 15
|11
|15.
|Герта
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|15 - 19
|10
|16.
|Майнц
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 24
|9
|17.
|Арминия
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|8 - 22
|6
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|8 - 35
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вольфсбург» – «Герта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вольфсбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Герта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вольфсбург» – «Герта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Вольфсбург 2:0 Герта
Исход игры
Вольфсбург
90% (135)
Ничья
8.7% (13)
Герта
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (84)
Меньше
42.86% (63)
Обе команды забьют
Да
61.22% (90)
Нет
38.78% (57)
Популярный счёт
2:1 Вольфсбург
41.3% (62)
2:0 Вольфсбург
21.3% (32)
1:0 Вольфсбург
14.7% (22)
3:1 Вольфсбург
8.7% (13)
1:1 Ничья
4.7% (7)
2:2 Ничья
2.7% (4)
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