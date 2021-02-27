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  2. Матчи
  3. Германия
Бавария
0:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Кёльн
0' 13'
1
Нойер
Мануэль
4
Зюле
Никлас
17
Боатенг
Жером
27
Алаба
Давид
19
Альфонсо
Дэвис
6
Киммих
Йозуа
18
Горетцка
Леон
10
Сане
Лерой
42
Мусиала
Джамал
13
Чупо-Мотинг
Эрик
9
Левандовски
Роберт
1
Хорн
Тимо
26
Честич
Сава-Арангел
22
Мере
Хорхе
5
Кцихос
Рафаэль
31
Вольф
Мариус
21
Эзкан
Салих
28
Скири
Эйе
20
Реджбекай
Элвис
8
Якобс
Исмаил
43
Деннис
Эммануэль
18
Дуда
Ондрей
Бавария
4-2-3-1
Кёльн
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Левандовски Роберт 26 (5) 1.18
2. Мюллер Томас 10 (1) 0.45
3. Гнабри Серж 5 0.23
4. Сане Лерой 4 0.18
5. Коман Кингсли 3 0.14
6. Мусиала Джамал 3 0.14
7. Киммих Йозуа 2 0.09
8. Горетцка Леон 2 0.09
9. Алаба Давид 2 0.09
10. Боатенг Жером 1 0.05
11. Коста Дуглас 1 0.05
12. Зюле Никлас 1 0.05
13. Толиссо Корентен 1 0.05
14. Альфонсо Дэвис 1 0.05
15. Сарр Буна 0 0
16. Эрнандес Люка 0 0
17. Ричардс Крис 0 0
Кёльн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Реджбекай Элвис 5 0.23
2. Скири Эйе 3 0.14
3. Дуда Ондрей 2 0.09
4. Тилманн Ян 2 0.09
5. Дрекслер Доминик 2 0.09
6. Вольф Мариус 2 0.09
7. Андерссон Себастьян 2 (1) 0.09
8. Кцихос Рафаэль 1 0.05
9. Эхизибуэ Кингсли 0 0
10. Эзкан Салих 0 0
11. Борнаув Себастьян 0 0

Карточки

Бавария
# Игрок      
1. Боатенг Жером 4 0
2. Гнабри Серж 4 0
3. Киммих Йозуа 3 0
4. Павар Бенджамен 3 0
5. Толиссо Корентен 1 1
6. Чупо-Мотинг Эрик 2 0
7. Левандовски Роберт 2 0
8. Нойер Мануэль 1 0
9. Алаба Давид 1 0
10. Зюле Никлас 1 0
11. Горетцка Леон 1 0
12. Коман Кингсли 1 0
13. Сане Лерой 1 0
14. Эрнандес Люка 1 0
15. Рока Марк 1 0
16. Альфонсо Дэвис 1 0
Кёльн
# Игрок      
1. Дуда Ондрей 5 1
2. Кцихос Рафаэль 4 0
3. Эхизибуэ Кингсли 4 0
4. Хорн Яннес 4 0
5. Скири Эйе 3 0
6. Реджбекай Элвис 3 0
7. Якобс Исмаил 3 0
8. Честич Сава-Арангел 3 0
9. Соренсен Фредерик 2 0
10. Вольф Мариус 2 0
11. Хектор Йонас 2 0
12. Мере Хорхе 2 0
13. Эзкан Салих 2 0
14. Борнаув Себастьян 2 0
15. Модест Антони 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бавария 9.68% (6) 11.29% (7) 22.58% (14) 22.58% (14) 16.13% (10) 17.74% (11)
 Кёльн 15.79% (3) 21.05% (4) 15.79% (3) 21.05% (4) 5.26% (1) 21.05% (4)

Предыдущие игры

Бавария Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Лацио 1:4 Бавария Айнтрахт Фр 2:1 Бавария Бавария 3:3 Арминия Бавария 1:0 Тигрес
Аль-Ахли Каир 0:2 Бавария Герта 0:1 Бавария Бавария 4:1 Хоффенхайм Шальке 04 0:4 Бавария Аугсбург 0:1 Бавария Бавария 2:1 Фрайбург Хольштайн Киль 2:2 Бавария Боруссия М 3:2 Бавария Бавария 5:2 Майнц Байер Л 1:2 Бавария Бавария 2:1 Вольфсбург Унион Берлин 1:1 Бавария Бавария 2:0 Локомотив Москва Бавария 3:3 РБ Лейпциг Атлетико М 1:1 Бавария Штуттгарт 1:3 Бавария
Кёльн Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Кёльн 0:1 Штуттгарт Айнтрахт Фр 2:0 Кёльн Боруссия М 1:2 Кёльн Ян 2:2 Кёльн
Кёльн 3:1 Арминия Хоффенхайм 3:0 Кёльн Шальке 04 1:2 Кёльн Кёльн 0:0 Герта Фрайбург 5:0 Кёльн Кёльн 0:1 Аугсбург Кёльн 1:0 Оснабрюк РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Кёльн 0:4 Байер Л Майнц 0:1 Кёльн Кёльн 2:2 Вольфсбург Боруссия Д 1:2 Кёльн Кёльн 1:2 Унион Берлин Вердер 1:1 Кёльн Кёльн 1:2 Бавария Штуттгарт 1:1 Кёльн

Последние игры между собой

Бавария: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Кёльн: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Кёльн 1:2 Бавария Бундеслига Кёльн 1:4 Бавария Бундеслига Бавария 4:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:3 Бавария Бундеслига
Бавария 1:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:3 Бавария Бундеслига Бавария 1:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:1 Бавария Бундеслига Бавария 4:0 Кёльн Бундеслига Бавария 4:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:2 Бавария Бундеслига Кёльн 1:4 Бавария Бундеслига Бавария 3:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 3:2 Бавария Бундеслига Бавария 0:0 Кёльн Бундеслига Бавария 0:0 Кёльн Товарищеские матчи Кёльн 1:1 Бавария Бундеслига Бавария 0:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:2 Бавария Товарищеские матчи Бавария 1:2 Кёльн Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 23 15 5 3 62 - 31 50
2. РБ Лейпциг Заявка 22 14 5 3 40 - 18 47
3. Вольфсбург 0:0 Заявка 23 11 10 2 35 - 19 43
4. Айнтрахт Фр Заявка 23 11 9 3 46 - 32 42
5. Байер Л Заявка 22 10 7 5 40 - 24 37
6. Боруссия Д 0:0 Заявка 23 11 4 8 45 - 31 37
7. Унион Берлин Заявка 22 8 9 5 35 - 25 33
8. Боруссия М Заявка 22 8 9 5 38 - 33 33
9. Штуттгарт 1:0 Заявка 23 8 8 7 40 - 35 32
10. Фрайбург Заявка 22 8 7 7 35 - 34 31
11. Хоффенхайм Заявка 22 7 5 10 36 - 39 26
12. Вердер Заявка 22 6 8 8 26 - 32 26
13. Аугсбург Заявка 22 6 5 11 22 - 35 23
14. Кёльн 0:0 Заявка 23 5 7 11 20 - 36 22
15. Арминия 0:0 Заявка 22 5 4 13 18 - 38 19
16. Герта 0:0 Заявка 23 4 7 12 26 - 40 19
17. Майнц Заявка 22 4 5 13 23 - 43 17
18. Шальке 04 0:1 Заявка 23 1 6 16 15 - 57 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 11 9 1 1 21 - 7 28
2. Бавария 0:0 Заявка 11 7 4 0 37 - 15 25
3. Айнтрахт Фр Заявка 11 6 5 0 21 - 12 23
4. Вольфсбург 0:0 Заявка 11 6 5 0 17 - 8 23
5. Байер Л Заявка 11 5 4 2 23 - 15 19
6. Фрайбург Заявка 12 5 4 3 24 - 17 19
7. Боруссия М Заявка 12 5 4 3 20 - 15 19
8. Боруссия Д 0:0 Заявка 11 5 3 3 22 - 14 18
9. Унион Берлин Заявка 11 4 6 1 21 - 12 18
10. Хоффенхайм Заявка 11 4 2 5 20 - 16 14
11. Вердер Заявка 11 3 4 4 11 - 14 13
12. Арминия 0:0 Заявка 11 4 0 7 10 - 19 12
13. Штуттгарт 1:0 Заявка 11 2 6 3 15 - 16 12
14. Аугсбург Заявка 12 3 3 6 12 - 20 12
15. Майнц Заявка 11 2 2 7 10 - 19 8
16. Герта 0:0 Заявка 11 2 2 7 11 - 23 8
17. Кёльн 0:0 Заявка 11 1 3 7 11 - 20 6
18. Шальке 04 0:1 Заявка 12 1 2 9 8 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 12 8 1 3 25 - 16 25
2. Штуттгарт 1:0 Заявка 12 6 2 4 25 - 19 20
3. Вольфсбург 0:0 Заявка 12 5 5 2 18 - 11 20
4. РБ Лейпциг Заявка 11 5 4 2 19 - 11 19
5. Боруссия Д 0:0 Заявка 12 6 1 5 23 - 17 19
6. Айнтрахт Фр Заявка 12 5 4 3 25 - 20 19
7. Байер Л Заявка 11 5 3 3 17 - 9 18
8. Кёльн 0:0 Заявка 12 4 4 4 9 - 16 16
9. Унион Берлин Заявка 11 4 3 4 14 - 13 15
10. Боруссия М Заявка 10 3 5 2 18 - 18 14
11. Вердер Заявка 11 3 4 4 15 - 18 13
12. Фрайбург Заявка 10 3 3 4 11 - 17 12
13. Хоффенхайм Заявка 11 3 3 5 16 - 23 12
14. Аугсбург Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
15. Герта 0:0 Заявка 12 2 5 5 15 - 17 11
16. Майнц Заявка 11 2 3 6 13 - 24 9
17. Арминия 0:0 Заявка 11 1 4 6 8 - 19 7
18. Шальке 04 0:1 Заявка 11 0 4 7 7 - 31 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Первый тайм
  • Угловой
    7'
    В атаке "Бавария", потеряли мяч хозяева.
  • 6'
    Аут бросили "Козлы", с мячом Честич, сыграл назад на Хорна, тот дальше на левый край отдал. Прострел последовал, но только угловой для гостей.
  • 5'
    На левом фланге с мяом игроки "Кёльна", передача в линию обороны. Хорн с мячом. Перевод направо пошёл.
  • 4'
    Дэвис совершил рывок по флангу, но упустил мяч за лицевую. Недоволен Флик. Разыграли от ворот гости. Пошли вперёд.
  • 3'
    Потеряли мяч хозяева в атаке, однако довольно быстро вернули его под свое владение.
  • 2'
    Сразу после розыгрыша с центра поля "Бавария" забросила мяч вперед, но мяч перехватил вышедший из ворот Хорн.
  • Первый тайм начался
    1'
    Первый тайм начался.
  • Первый тайм
  • 13'
    Удар от ворот произведет Бавария
  • 12'
    Бавария контролирует мяч.
  • 12'
    Бавария вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Кёльн пытается что-то создать.
  • 11'
    Кёльн контролирует мяч.
  • 10'
    Бавария вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Бавария: 45%, Кёльн: 55%.
  • 10'
    Хорошую попытку сделал Сане Лерой. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 10'
    Мере Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Чупо-Мотинг Эрик из команды Бавария отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Бавария вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Бавария вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Кёльн контролирует мяч.
  • 7'
    Дуда Ондрей не смог попасть в створ ударом издали
  • Угловой
    7'
    Дуда Ондрей из команды Кёльн разыграл угловой с левого угла.
  • 6'
    Исмаил Якобс из команды Кёльн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 6'
    Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Контроль мяча: Бавария: 38%, Кёльн: 62%.
  • 5'
    Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Кёльн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    4'
    Альфонсо Дэвис наказан за толчок Эзкан Салих
  • 4'
    Нойер Мануэль взял и забрал мяч на выходе
  • 4'
    Исмаил Якобс из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    Киммих Йозуа из команды Бавария делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 3'
    Бавария пытается что-то создать.
  • 2'
    Бавария вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Бавария вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Бавария начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.20 7.00 13.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.17 8.80 12.75
Бонус: 5 000 ₽ 1.23 7.00 16.00
  1.23 6.99 13.14

Самый высокий коэффициент на матч «Бавария» – «Кёльн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бавария» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кёльн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бавария» – «Кёльн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
6.55 1.07 5.80 1.11 3.14 1.34 2.56 1.51 1.95 1.95 1.55 2.45 1.38 2.94 1.17 4.50 1.13 5.00 1.03 8.30
6.30 1.10 5.40 1.13 3.10 1.37 2.55 1.57 2.12 1.76 1.90 1.97 1.79 2.10 1.52 2.55 1.37 3.10 1.19 4.70 1.14 5.10 1.05 8.50 1.04 9.10 1.02 14.50
3.28 1.36 2.59 1.54 2.15 1.76 1.91 1.98 1.72 2.21 1.54 2.59 1.53 2.58 1.38 3.17 1.17 5.61
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
5.50 1.17 3.45 1.31 1.88 1.92 1.40 2.95 1.26 3.85
3.20 1.35 1.85 1.95 1.39 3.00 1.28 3.40
3.37 1.35 2.30 1.67 1.89 2.00 1.63 2.37 1.38 3.21
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
4.85 1.18 2.32 1.61 1.73 2.11 1.43 2.83 1.17 5.00
2.26 1.59 1.68 2.10 1.40 2.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.82 1.91
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
Букмекер Да Нет
3.35 1.29
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Прогнозы на матч Бавария 0:0 Кёльн

Исход игры
Бавария
98.7% (148)
Ничья
1.3% (2)
Кёльн
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
63.7% (93)
Меньше
36.3% (53)
Обе команды забьют
Да
34.93% (51)
Нет
65.07% (95)
Популярный счёт
2:0 Бавария
33.3% (50)
3:0 Бавария
22% (33)
3:1 Бавария
21.3% (32)
4:0 Бавария
6% (9)
2:1 Бавария
5.3% (8)
4:1 Бавария
4.7% (7)
3:2 Бавария
1.3% (2)
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