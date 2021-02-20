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Бавария
 
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Стадион:
Кёльн

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Левандовски Роберт 26 (5) 1.18
2. Мюллер Томас 10 (1) 0.45
3. Гнабри Серж 5 0.23
4. Сане Лерой 4 0.18
5. Коман Кингсли 3 0.14
6. Мусиала Джамал 3 0.14
7. Киммих Йозуа 2 0.09
8. Горетцка Леон 2 0.09
9. Алаба Давид 2 0.09
10. Боатенг Жером 1 0.05
11. Коста Дуглас 1 0.05
12. Зюле Никлас 1 0.05
13. Толиссо Корентен 1 0.05
14. Альфонсо Дэвис 1 0.05
15. Сарр Буна 0 0
16. Эрнандес Люка 0 0
17. Ричардс Крис 0 0
Кёльн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Реджбекай Элвис 5 0.23
2. Скири Эйе 3 0.14
3. Дуда Ондрей 2 0.09
4. Тилманн Ян 2 0.09
5. Дрекслер Доминик 2 0.09
6. Вольф Мариус 2 0.09
7. Андерссон Себастьян 2 (1) 0.09
8. Кцихос Рафаэль 1 0.05
9. Эхизибуэ Кингсли 0 0
10. Эзкан Салих 0 0
11. Борнаув Себастьян 0 0

Карточки

Бавария
# Игрок      
1. Боатенг Жером 4 0
2. Гнабри Серж 4 0
3. Киммих Йозуа 3 0
4. Павар Бенджамен 3 0
5. Толиссо Корентен 1 1
6. Чупо-Мотинг Эрик 2 0
7. Левандовски Роберт 2 0
8. Нойер Мануэль 1 0
9. Алаба Давид 1 0
10. Зюле Никлас 1 0
11. Горетцка Леон 1 0
12. Коман Кингсли 1 0
13. Сане Лерой 1 0
14. Эрнандес Люка 1 0
15. Рока Марк 1 0
16. Альфонсо Дэвис 1 0
Кёльн
# Игрок      
1. Дуда Ондрей 5 1
2. Кцихос Рафаэль 4 0
3. Эхизибуэ Кингсли 4 0
4. Хорн Яннес 4 0
5. Скири Эйе 3 0
6. Реджбекай Элвис 3 0
7. Якобс Исмаил 3 0
8. Честич Сава-Арангел 3 0
9. Соренсен Фредерик 2 0
10. Вольф Мариус 2 0
11. Хектор Йонас 2 0
12. Мере Хорхе 2 0
13. Эзкан Салих 2 0
14. Борнаув Себастьян 2 0
15. Модест Антони 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бавария 9.68% (6) 11.29% (7) 22.58% (14) 22.58% (14) 16.13% (10) 17.74% (11)
 Кёльн 15.79% (3) 21.05% (4) 15.79% (3) 21.05% (4) 5.26% (1) 21.05% (4)

Предыдущие игры

Бавария Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Лацио 1:4 Бавария Айнтрахт Фр 2:1 Бавария Бавария 3:3 Арминия Бавария 1:0 Тигрес
Аль-Ахли Каир 0:2 Бавария Герта 0:1 Бавария Бавария 4:1 Хоффенхайм Шальке 04 0:4 Бавария Аугсбург 0:1 Бавария Бавария 2:1 Фрайбург Хольштайн Киль 2:2 Бавария Боруссия М 3:2 Бавария Бавария 5:2 Майнц Байер Л 1:2 Бавария Бавария 2:1 Вольфсбург Унион Берлин 1:1 Бавария Бавария 2:0 Локомотив Москва Бавария 3:3 РБ Лейпциг Атлетико М 1:1 Бавария Штуттгарт 1:3 Бавария
Кёльн Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Кёльн 0:1 Штуттгарт Айнтрахт Фр 2:0 Кёльн Боруссия М 1:2 Кёльн Ян 2:2 Кёльн
Кёльн 3:1 Арминия Хоффенхайм 3:0 Кёльн Шальке 04 1:2 Кёльн Кёльн 0:0 Герта Фрайбург 5:0 Кёльн Кёльн 0:1 Аугсбург Кёльн 1:0 Оснабрюк РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Кёльн 0:4 Байер Л Майнц 0:1 Кёльн Кёльн 2:2 Вольфсбург Боруссия Д 1:2 Кёльн Кёльн 1:2 Унион Берлин Вердер 1:1 Кёльн Кёльн 1:2 Бавария Штуттгарт 1:1 Кёльн

Последние игры между собой

Бавария: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Кёльн: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Кёльн 1:2 Бавария Бундеслига Кёльн 1:4 Бавария Бундеслига Бавария 4:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:3 Бавария Бундеслига
Бавария 1:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:3 Бавария Бундеслига Бавария 1:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:1 Бавария Бундеслига Бавария 4:0 Кёльн Бундеслига Бавария 4:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:2 Бавария Бундеслига Кёльн 1:4 Бавария Бундеслига Бавария 3:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 3:2 Бавария Бундеслига Бавария 0:0 Кёльн Бундеслига Бавария 0:0 Кёльн Товарищеские матчи Кёльн 1:1 Бавария Бундеслига Бавария 0:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:2 Бавария Товарищеские матчи Бавария 1:2 Кёльн Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 22 15 4 3 62 - 31 49
2. РБ Лейпциг Заявка 22 14 5 3 40 - 18 47
3. Вольфсбург Заявка 22 11 9 2 35 - 19 42
4. Айнтрахт Фр Заявка 22 11 9 2 45 - 30 42
5. Байер Л Заявка 22 10 7 5 40 - 24 37
6. Боруссия Д Заявка 22 11 3 8 45 - 31 36
7. Унион Берлин Заявка 22 8 9 5 35 - 25 33
8. Боруссия М Заявка 22 8 9 5 38 - 33 33
9. Фрайбург Заявка 22 8 7 7 35 - 34 31
10. Штуттгарт Заявка 22 7 8 7 39 - 35 29
11. Хоффенхайм Заявка 22 7 5 10 36 - 39 26
12. Вердер Заявка 21 5 8 8 24 - 31 23
13. Аугсбург Заявка 22 6 5 11 22 - 35 23
14. Кёльн Заявка 22 5 6 11 20 - 36 21
15. Арминия Заявка 21 5 3 13 18 - 38 18
16. Герта Заявка 22 4 6 12 26 - 40 18
17. Майнц Заявка 22 4 5 13 23 - 43 17
18. Шальке 04 Заявка 22 1 6 15 15 - 56 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 11 9 1 1 21 - 7 28
2. Бавария Заявка 10 7 3 0 37 - 15 24
3. Айнтрахт Фр Заявка 11 6 5 0 21 - 12 23
4. Вольфсбург Заявка 10 6 4 0 17 - 8 22
5. Байер Л Заявка 11 5 4 2 23 - 15 19
6. Фрайбург Заявка 12 5 4 3 24 - 17 19
7. Боруссия М Заявка 12 5 4 3 20 - 15 19
8. Унион Берлин Заявка 11 4 6 1 21 - 12 18
9. Боруссия Д Заявка 10 5 2 3 22 - 14 17
10. Хоффенхайм Заявка 11 4 2 5 20 - 16 14
11. Арминия Заявка 11 4 0 7 10 - 19 12
12. Аугсбург Заявка 12 3 3 6 12 - 20 12
13. Вердер Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
14. Штуттгарт Заявка 10 1 6 3 14 - 16 9
15. Майнц Заявка 11 2 2 7 10 - 19 8
16. Герта Заявка 11 2 2 7 11 - 23 8
17. Кёльн Заявка 11 1 3 7 11 - 20 6
18. Шальке 04 Заявка 12 1 2 9 8 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 12 8 1 3 25 - 16 25
2. Штуттгарт Заявка 12 6 2 4 25 - 19 20
3. Вольфсбург Заявка 12 5 5 2 18 - 11 20
4. РБ Лейпциг Заявка 11 5 4 2 19 - 11 19
5. Айнтрахт Фр Заявка 11 5 4 2 24 - 18 19
6. Боруссия Д Заявка 12 6 1 5 23 - 17 19
7. Байер Л Заявка 11 5 3 3 17 - 9 18
8. Унион Берлин Заявка 11 4 3 4 14 - 13 15
9. Кёльн Заявка 11 4 3 4 9 - 16 15
10. Боруссия М Заявка 10 3 5 2 18 - 18 14
11. Вердер Заявка 11 3 4 4 15 - 18 13
12. Фрайбург Заявка 10 3 3 4 11 - 17 12
13. Хоффенхайм Заявка 11 3 3 5 16 - 23 12
14. Аугсбург Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
15. Герта Заявка 11 2 4 5 15 - 17 10
16. Майнц Заявка 11 2 3 6 13 - 24 9
17. Арминия Заявка 10 1 3 6 8 - 19 6
18. Шальке 04 Заявка 10 0 4 6 7 - 30 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Кёльн от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 февраля 2021, осталось 2 дня 14 часов 28 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Бавария 97.9% (46)
    X 2.1% (1)
    Кёльн 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бавария
    Ничья
    Кёльн
    1.20
    8.60
    14.72
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.19 7.30 14.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.20 8.60 13.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.18 7.40 14.00
      1.20 7.56 14.72

    Самый высокий коэффициент на матч «Бавария» – «Кёльн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бавария» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кёльн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бавария» – «Кёльн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
    7.10 1.06 6.40 1.09 3.40 1.30 2.83 1.43 2.08 1.83 1.66 2.22 1.46 2.64 1.23 3.80 1.17 4.30 1.06 6.95
    7.10 1.07 6.20 1.10 3.45 1.31 2.70 1.44 2.07 1.81 1.88 1.98 1.68 2.26 1.45 2.75 1.23 4.00 1.19 4.40 1.07 7.20 1.08 7.70 1.02 12.50
    3.68 1.30 2.40 1.61 2.08 1.79 1.88 1.99 1.67 2.27 1.55 2.55 1.45 2.81 1.20 4.84
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    5.45 1.15 3.45 1.31 1.93 1.87 1.44 2.77 1.28 3.68
    3.50 1.31 1.94 1.88 1.45 2.80 1.28 3.40
    3.69 1.30 2.43 1.59 1.98 1.89 1.70 2.22 1.44 2.91
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    5.50 1.15 2.50 1.53 1.87 1.93 1.50 2.59 1.22 4.30
    2.44 1.52 1.83 1.92 1.47 2.50

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.79 1.99
    Букмекер Да Нет
    3.85 1.23
    Букмекер Да Нет
    3.00 1.36
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    Прогнозы на матч Бавария - Кёльн

    Исход игры
    Бавария
    97.9% (46)
    Ничья
    2.1% (1)
    Кёльн
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.78% (26)
    Меньше
    42.22% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    26.67% (12)
    Нет
    73.33% (33)
    Популярный счёт
    2:0 Бавария
    38.3% (18)
    3:0 Бавария
    23.4% (11)
    3:1 Бавария
    12.8% (6)
    4:0 Бавария
    6.4% (3)
    2:1 Бавария
    4.3% (2)
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