Бавария
Позже
Стадион: Аллианц Арена
Кёльн
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Левандовски Роберт
|26 (5)
|1.18
|2.
|Мюллер Томас
|10 (1)
|0.45
|3.
|Гнабри Серж
|5
|0.23
|4.
|Сане Лерой
|4
|0.18
|5.
|Коман Кингсли
|3
|0.14
|6.
|Мусиала Джамал
|3
|0.14
|7.
|Киммих Йозуа
|2
|0.09
|8.
|Горетцка Леон
|2
|0.09
|9.
|Алаба Давид
|2
|0.09
|10.
|Боатенг Жером
|1
|0.05
|11.
|Коста Дуглас
|1
|0.05
|12.
|Зюле Никлас
|1
|0.05
|13.
|Толиссо Корентен
|1
|0.05
|14.
|Альфонсо Дэвис
|1
|0.05
|15.
|Сарр Буна
|0
|0
|16.
|Эрнандес Люка
|0
|0
|17.
|Ричардс Крис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Реджбекай Элвис
|5
|0.23
|2.
|Скири Эйе
|3
|0.14
|3.
|Дуда Ондрей
|2
|0.09
|4.
|Тилманн Ян
|2
|0.09
|5.
|Дрекслер Доминик
|2
|0.09
|6.
|Вольф Мариус
|2
|0.09
|7.
|Андерссон Себастьян
|2 (1)
|0.09
|8.
|Кцихос Рафаэль
|1
|0.05
|9.
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
|10.
|Эзкан Салих
|0
|0
|11.
|Борнаув Себастьян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Боатенг Жером
|4
|0
|2.
|Гнабри Серж
|4
|0
|3.
|Киммих Йозуа
|3
|0
|4.
|Павар Бенджамен
|3
|0
|5.
|Толиссо Корентен
|1
|1
|6.
|Чупо-Мотинг Эрик
|2
|0
|7.
|Левандовски Роберт
|2
|0
|8.
|Нойер Мануэль
|1
|0
|9.
|Алаба Давид
|1
|0
|10.
|Зюле Никлас
|1
|0
|11.
|Горетцка Леон
|1
|0
|12.
|Коман Кингсли
|1
|0
|13.
|Сане Лерой
|1
|0
|14.
|Эрнандес Люка
|1
|0
|15.
|Рока Марк
|1
|0
|16.
|Альфонсо Дэвис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дуда Ондрей
|5
|1
|2.
|Кцихос Рафаэль
|4
|0
|3.
|Эхизибуэ Кингсли
|4
|0
|4.
|Хорн Яннес
|4
|0
|5.
|Скири Эйе
|3
|0
|6.
|Реджбекай Элвис
|3
|0
|7.
|Якобс Исмаил
|3
|0
|8.
|Честич Сава-Арангел
|3
|0
|9.
|Соренсен Фредерик
|2
|0
|10.
|Вольф Мариус
|2
|0
|11.
|Хектор Йонас
|2
|0
|12.
|Мере Хорхе
|2
|0
|13.
|Эзкан Салих
|2
|0
|14.
|Борнаув Себастьян
|2
|0
|15.
|Модест Антони
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бавария
|9.68% (6)
|11.29% (7)
|22.58% (14)
|22.58% (14)
|16.13% (10)
|17.74% (11)
|Кёльн
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|5.26% (1)
|21.05% (4)
Предыдущие игры
Бавария Последние 20 матчей: +13 =4 -3Лацио 1:4 Бавария Айнтрахт Фр 2:1 Бавария Бавария 3:3 Арминия Бавария 1:0 Тигрес
Аль-Ахли Каир 0:2 Бавария Герта 0:1 Бавария Бавария 4:1 Хоффенхайм Шальке 04 0:4 Бавария Аугсбург 0:1 Бавария Бавария 2:1 Фрайбург Хольштайн Киль 2:2 Бавария Боруссия М 3:2 Бавария Бавария 5:2 Майнц Байер Л 1:2 Бавария Бавария 2:1 Вольфсбург Унион Берлин 1:1 Бавария Бавария 2:0 Локомотив Москва Бавария 3:3 РБ Лейпциг Атлетико М 1:1 Бавария Штуттгарт 1:3 Бавария
Кёльн Последние 20 матчей: +6 =5 -9Кёльн 0:1 Штуттгарт Айнтрахт Фр 2:0 Кёльн Боруссия М 1:2 Кёльн Ян 2:2 Кёльн
Кёльн 3:1 Арминия Хоффенхайм 3:0 Кёльн Шальке 04 1:2 Кёльн Кёльн 0:0 Герта Фрайбург 5:0 Кёльн Кёльн 0:1 Аугсбург Кёльн 1:0 Оснабрюк РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Кёльн 0:4 Байер Л Майнц 0:1 Кёльн Кёльн 2:2 Вольфсбург Боруссия Д 1:2 Кёльн Кёльн 1:2 Унион Берлин Вердер 1:1 Кёльн Кёльн 1:2 Бавария Штуттгарт 1:1 Кёльн
Последние игры между собой
Бавария: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Кёльн: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Бавария 1:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:3 Бавария Бундеслига Бавария 1:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:1 Бавария Бундеслига Бавария 4:0 Кёльн Бундеслига Бавария 4:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:2 Бавария Бундеслига Кёльн 1:4 Бавария Бундеслига Бавария 3:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 3:2 Бавария Бундеслига Бавария 0:0 Кёльн Бундеслига Бавария 0:0 Кёльн Товарищеские матчи Кёльн 1:1 Бавария Бундеслига Бавария 0:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:2 Бавария Товарищеские матчи Бавария 1:2 Кёльн Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|22
|15
|4
|3
|62 - 31
|49
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|22
|14
|5
|3
|40 - 18
|47
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|22
|11
|9
|2
|35 - 19
|42
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|22
|11
|9
|2
|45 - 30
|42
|5.
|Байер Л
|Заявка
|22
|10
|7
|5
|40 - 24
|37
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|45 - 31
|36
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|22
|8
|9
|5
|35 - 25
|33
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|22
|8
|9
|5
|38 - 33
|33
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|35 - 34
|31
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|39 - 35
|29
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|36 - 39
|26
|12.
|Вердер
|Заявка
|21
|5
|8
|8
|24 - 31
|23
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|22 - 35
|23
|14.
|Кёльн
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|20 - 36
|21
|15.
|Арминия
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|18 - 38
|18
|16.
|Герта
|Заявка
|22
|4
|6
|12
|26 - 40
|18
|17.
|Майнц
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|23 - 43
|17
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|22
|1
|6
|15
|15 - 56
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|21 - 7
|28
|2.
|Бавария
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|37 - 15
|24
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|21 - 12
|23
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|17 - 8
|22
|5.
|Байер Л
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|23 - 15
|19
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|24 - 17
|19
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 15
|19
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|21 - 12
|18
|9.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|22 - 14
|17
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|20 - 16
|14
|11.
|Арминия
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|10 - 19
|12
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 20
|12
|13.
|Вердер
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|14 - 16
|9
|15.
|Майнц
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 19
|8
|16.
|Герта
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 23
|8
|17.
|Кёльн
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 20
|6
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 26
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 16
|25
|2.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|25 - 19
|20
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 11
|20
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 11
|19
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|24 - 18
|19
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|23 - 17
|19
|7.
|Байер Л
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 9
|18
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 13
|15
|9.
|Кёльн
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 16
|15
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|18 - 18
|14
|11.
|Вердер
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 18
|13
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 17
|12
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 23
|12
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 15
|11
|15.
|Герта
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 17
|10
|16.
|Майнц
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 24
|9
|17.
|Арминия
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 19
|6
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 30
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Бавария» – «Кёльн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бавария» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кёльн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бавария» – «Кёльн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Бавария - Кёльн
Исход игры
Бавария
97.9% (46)
Ничья
2.1% (1)
Кёльн
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
57.78% (26)
Меньше
42.22% (19)
Обе команды забьют
Да
26.67% (12)
Нет
73.33% (33)
Популярный счёт
2:0 Бавария
38.3% (18)
3:0 Бавария
23.4% (11)
3:1 Бавария
12.8% (6)
4:0 Бавария
6.4% (3)
2:1 Бавария
4.3% (2)
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