Мариуполь
2:2
Конец матча
Стадион: Им. Владимира Бойко
Днепр-1
6' Желтая карточкаДуглас Силва
10' Желтая карточкаНазаренко Александр
12' Желтая карточкаЧоботенко Сергей
0:1
13' ГолДуглас Силва
1:1
35' ГолKyrylo Melichenko
50' Желтая карточкаСтасюк Пётр
1:2
61' ПенальтиДовбик Артём
65' Желтая карточкаБондаренко Артём
69' Желтая карточкаБыков Алексей
2:2
86' ГолКулаков Андрей
88' Желтая карточкаЛукас Тэйлор
89' Желтая карточкаOleksandr Drambaev
31
Кудрик
Олег
95
Стасюк
Пётр
99
Сикан
Даниил
17
Лукас
Тэйлор
22
Дуглас
Силва
25
Чуже
Марио
- Основной состав
-
31 Кудрик ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
95 Стасюк ПётрЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Сикан ДаниилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
35 Мампаси МаркЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ostap Markevych
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Лукас ТэйлорЗащитник
-
22 Дуглас СилваЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Чуже МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Йовичевич Игор
Ход матча
6'
12'
13'
35'
50'
61'
1:2
65'
69'
86'
2:2
88'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бондаренко Артём
|3 (1)
|0.19
|2.
|Кулаков Андрей
|2
|0.13
|3.
|Мишнёв Дмитрий
|2 (1)
|0.13
|4.
|Топалов Дмитрий
|2
|0.13
|5.
|Сикан Даниил
|2 (1)
|0.13
|6.
|Горбунов Сергей Олегович
|1
|0.06
|7.
|Oleh Ocheretko
|1
|0.06
|8.
|Танковский Вячеслав
|1
|0.06
|9.
|Сагуткин Даниил
|1
|0.06
|10.
|Kyrylo Melichenko
|1
|0.06
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Довбик Артём
|4 (2)
|0.25
|2.
|Назаренко Александр
|4
|0.25
|3.
|Хобленко Алексей
|3 (1)
|0.19
|4.
|Булеца Сергей
|2
|0.13
|5.
|Дуглас Силва
|2
|0.13
|6.
|Когут Игорь
|1
|0.06
|7.
|Цуриков Андрей
|1
|0.06
|8.
|Чичиков Алексей
|1
|0.06
|9.
|Сваток Александр
|1
|0.06
|10.
|Адамюк Владимир
|1
|0.06
|11.
|Коркишко Дмитрий
|1 (1)
|0.06
|12.
|Кравченко Сергей
|0
|0
|13.
|Пихалёнок Александр
|0
|0
|14.
|Лукас Тэйлор
|0
|0
|15.
|Дубинчак Владислав
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Игнатенко Даниил
|7
|1
|2.
|Быков Алексей
|6
|0
|3.
|Чех Максим
|3
|1
|4.
|Петерман Никита
|3
|1
|5.
|Чоботенко Сергей
|4
|0
|6.
|Сагуткин Даниил
|2
|1
|7.
|Мишнёв Дмитрий
|3
|0
|8.
|Топалов Дмитрий
|3
|0
|9.
|Oleh Ocheretko
|3
|0
|10.
|Кирюханцев Игорь
|2
|0
|11.
|Стасюк Пётр
|2
|0
|12.
|Бондаренко Артём
|2
|0
|13.
|Тищенко Игорь
|1
|0
|14.
|Гальчук Евгений
|1
|0
|15.
|Танковский Вячеслав
|1
|0
|16.
|Кащук Алексей
|1
|0
|17.
|Сикан Даниил
|1
|0
|18.
|Кулаков Андрей
|1
|0
|19.
|Муравский Назарий
|1
|0
|20.
|Доброхотов Ярослав
|1
|0
|21.
|Oleksandr Drambaev
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Когут Игорь
|5
|1
|2.
|Назаренко Александр
|6
|0
|3.
|Цуриков Андрей
|2
|1
|4.
|Кравченко Сергей
|3
|0
|5.
|Сваток Александр
|3
|0
|6.
|Адамюк Владимир
|3
|0
|7.
|Дубинчак Владислав
|3
|0
|8.
|Хобленко Алексей
|1
|1
|9.
|Логинов Сергей
|2
|0
|10.
|Дуглас Силва
|2
|0
|11.
|Ди Франко Франсиско
|2
|0
|12.
|Вакулко Юрий
|2
|0
|13.
|Лукас Тэйлор
|2
|0
|14.
|Пихалёнок Александр
|1
|0
|15.
|Де Соуза Вагнер
|1
|0
|16.
|Ярмолюк Егор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мариуполь
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|25% (4)
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|31.25% (5)
|Днепр-1
|28.57% (6)
|9.52% (2)
|9.52% (2)
|14.29% (3)
|4.76% (1)
|33.33% (7)
Предыдущие игры
Мариуполь Последние 20 матчей: +6 =4 -10Мариуполь 0:1 Заря Мариуполь 0:1 Александрия Десна 2:0 Мариуполь Мариуполь 1:2 Динамо Киев
Верес 1:0 Мариуполь Львов 1:3 Мариуполь Рух Львов 0:0 Мариуполь Олимпик Донецк 3:3 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:1 Мариуполь Ингулец 1:1 Мариуполь Минай 0:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Ворскла 0:0 Мариуполь Днепр-1 1:2 Мариуполь Заря 0:1 Мариуполь Александрия 4:1 Мариуполь Заря 2:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь Львов 0:2 Мариуполь
Днепр-1 Последние 20 матчей: +7 =3 -10Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Ингулец Рух Львов 4:1 Днепр-1 Заря 3:1 Днепр-1
ВПК-Агро 0:5 Днепр-1 Днепр-1 0:1 Шахтёр Донецк Минай 3:2 Днепр-1 Днепр-1 0:2 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:2 Динамо Киев Львов 1:3 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Десна Днепр-1 2:2 Ворскла Александрия 4:1 Днепр-1 Днепр-1 1:2 Мариуполь Днепр-1 1:3 Олимпик Донецк Днепр-1 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Днепр-1 Заря 2:3 Днепр-1 Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1 Днепр-1 3:0 Ворскла
Последние игры между собой
Мариуполь: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Днепр-1: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|29 - 12
|34
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|32 - 11
|30
|3.
|Десна
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|23 - 14
|27
|4.
|Заря
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|26 - 11
|26
|5.
|Александрия
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|23 - 18
|22
|6.
|Ворскла
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|20 - 13
|22
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|20 - 16
|22
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 25
|17
|9.
|Мариуполь
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 23
|17
|10.
|Днепр-1
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|22 - 30
|15
|11.
|Львов
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 29
|12
|12.
|Ингулец
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|15 - 24
|12
|13.
|Минай
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 28
|10
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|13 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|23 - 6
|20
|2.
|Десна
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|16 - 6
|20
|3.
|Александрия
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 11
|17
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 8
|15
|5.
|Заря
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|6.
|Ворскла
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 3
|11
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 6
|11
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 16
|11
|9.
|Ингулец
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|9 - 10
|9
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 9
|8
|11.
|Минай
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 12
|7
|12.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|13.
|Львов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 14
|4
|14.
|Мариуполь
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 4
|19
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 17
|16
|3.
|Заря
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 5
|14
|4.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|5.
|Ворскла
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 10
|11
|6.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 5
|10
|7.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 18
|8
|8.
|Львов
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 15
|8
|9.
|Десна
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|10.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|11.
|Александрия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|12.
|Ингулец
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
|13.
|Минай
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 16
|3
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 17
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Мариуполь» – «Днепр-1» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мариуполь» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Днепр-1» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мариуполь» – «Днепр-1», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Мариуполь 2:2 Днепр-1
Исход игры
Мариуполь
35.6% (52)
Ничья
24.7% (36)
Днепр-1
39.7% (58)
Тотал 2.5
Больше
37.76% (54)
Меньше
62.24% (89)
Обе команды забьют
Да
60.14% (86)
Нет
39.86% (57)
Популярный счёт
1:2 Днепр-1
22.6% (33)
1:1 Ничья
21.9% (32)
1:0 Мариуполь
17.8% (26)
2:1 Мариуполь
13.7% (20)
0:1 Днепр-1
13% (19)
2:0 Мариуполь
2.7% (4)
0:0 Ничья
2.7% (4)
0:2 Днепр-1
2.7% (4)
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