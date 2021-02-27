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Мариуполь
2:2
Конец матча

Стадион:
Днепр-1
0'
6' Желтая карточка
Дуглас Силва
10' Желтая карточка
Назаренко Александр
12' Желтая карточка
Чоботенко Сергей
0:1
13' Гол
Дуглас Силва
1:1
35' Гол
Kyrylo Melichenko
50' Желтая карточка
Стасюк Пётр
1:2
61' Пенальти
Довбик Артём
65' Желтая карточка
Бондаренко Артём
69' Желтая карточка
Быков Алексей
2:2
86' Гол
Кулаков Андрей
88' Желтая карточка
Лукас Тэйлор
89' Желтая карточка
Oleksandr Drambaev
90'+6
31
Кудрик
Олег
15
Kyrylo
Melichenko
4
Чоботенко
Сергей
2
Быков
Алексей
95
Стасюк
Пётр
6
Чех
Максим
11
Oleh
Ocheretko
9
Мишнёв
Дмитрий
29
Танковский
Вячеслав
20
Кащук
Алексей
99
Сикан
Даниил
33
Юрчук
Валерий
17
Лукас
Тэйлор
22
Дуглас
Силва
15
Логинов
Сергей
24
Дубинчак
Владислав
29
Назаренко
Александр
76
Пихалёнок
Александр
97
Игнатенко
Даниил
25
Чуже
Марио
8
Когут
Игорь
7
Довбик
Артём
Мариуполь
Днепр-1

Бомбардиры внутри турнира

Мариуполь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бондаренко Артём 3 (1) 0.19
2. Кулаков Андрей 2 0.13
3. Мишнёв Дмитрий 2 (1) 0.13
4. Топалов Дмитрий 2 0.13
5. Сикан Даниил 2 (1) 0.13
6. Горбунов Сергей Олегович 1 0.06
7. Oleh Ocheretko 1 0.06
8. Танковский Вячеслав 1 0.06
9. Сагуткин Даниил 1 0.06
10. Kyrylo Melichenko 1 0.06
Днепр-1
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Довбик Артём 4 (2) 0.25
2. Назаренко Александр 4 0.25
3. Хобленко Алексей 3 (1) 0.19
4. Булеца Сергей 2 0.13
5. Дуглас Силва 2 0.13
6. Когут Игорь 1 0.06
7. Цуриков Андрей 1 0.06
8. Чичиков Алексей 1 0.06
9. Сваток Александр 1 0.06
10. Адамюк Владимир 1 0.06
11. Коркишко Дмитрий 1 (1) 0.06
12. Кравченко Сергей 0 0
13. Пихалёнок Александр 0 0
14. Лукас Тэйлор 0 0
15. Дубинчак Владислав 0 0

Карточки

Мариуполь
# Игрок      
1. Игнатенко Даниил 7 1
2. Быков Алексей 6 0
3. Чех Максим 3 1
4. Петерман Никита 3 1
5. Чоботенко Сергей 4 0
6. Сагуткин Даниил 2 1
7. Мишнёв Дмитрий 3 0
8. Топалов Дмитрий 3 0
9. Oleh Ocheretko 3 0
10. Кирюханцев Игорь 2 0
11. Стасюк Пётр 2 0
12. Бондаренко Артём 2 0
13. Тищенко Игорь 1 0
14. Гальчук Евгений 1 0
15. Танковский Вячеслав 1 0
16. Кащук Алексей 1 0
17. Сикан Даниил 1 0
18. Кулаков Андрей 1 0
19. Муравский Назарий 1 0
20. Доброхотов Ярослав 1 0
21. Oleksandr Drambaev 1 0
Днепр-1
# Игрок      
1. Когут Игорь 5 1
2. Назаренко Александр 6 0
3. Цуриков Андрей 2 1
4. Кравченко Сергей 3 0
5. Сваток Александр 3 0
6. Адамюк Владимир 3 0
7. Дубинчак Владислав 3 0
8. Хобленко Алексей 1 1
9. Логинов Сергей 2 0
10. Дуглас Силва 2 0
11. Ди Франко Франсиско 2 0
12. Вакулко Юрий 2 0
13. Лукас Тэйлор 2 0
14. Пихалёнок Александр 1 0
15. Де Соуза Вагнер 1 0
16. Ярмолюк Егор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мариуполь 12.5% (2) 6.25% (1) 25% (4) 6.25% (1) 18.75% (3) 31.25% (5)
 Днепр-1 28.57% (6) 9.52% (2) 9.52% (2) 14.29% (3) 4.76% (1) 33.33% (7)

Предыдущие игры

Мариуполь Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Мариуполь 0:1 Заря Мариуполь 0:1 Александрия Десна 2:0 Мариуполь Мариуполь 1:2 Динамо Киев
Верес 1:0 Мариуполь Львов 1:3 Мариуполь Рух Львов 0:0 Мариуполь Олимпик Донецк 3:3 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:1 Мариуполь Ингулец 1:1 Мариуполь Минай 0:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Ворскла 0:0 Мариуполь Днепр-1 1:2 Мариуполь Заря 0:1 Мариуполь Александрия 4:1 Мариуполь Заря 2:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь Львов 0:2 Мариуполь
Днепр-1 Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Ингулец Рух Львов 4:1 Днепр-1 Заря 3:1 Днепр-1
ВПК-Агро 0:5 Днепр-1 Днепр-1 0:1 Шахтёр Донецк Минай 3:2 Днепр-1 Днепр-1 0:2 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:2 Динамо Киев Львов 1:3 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Десна Днепр-1 2:2 Ворскла Александрия 4:1 Днепр-1 Днепр-1 1:2 Мариуполь Днепр-1 1:3 Олимпик Донецк Днепр-1 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Днепр-1 Заря 2:3 Днепр-1 Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1 Днепр-1 3:0 Ворскла

Последние игры между собой

Мариуполь: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Днепр-1: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Днепр-1 1:2 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 2:1 Днепр-1 Премьер-лига Днепр-1 2:0 Мариуполь Премьер-лига Днепр-1 3:0 Мариуполь Премьер-лига
Мариуполь 1:0 Днепр-1 Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 15 10 4 1 29 - 12 34
2. Шахтёр Донецк Заявка 14 8 6 0 32 - 11 30
3. Десна Заявка 16 7 6 3 23 - 14 27
4. Заря Заявка 14 7 5 2 26 - 11 26
5. Александрия Заявка 15 6 4 5 23 - 18 22
6. Ворскла Заявка 15 5 7 3 20 - 13 22
7. Колос Ковалёвка Заявка 15 5 7 3 20 - 16 22
8. Олимпик Донецк Заявка 14 5 2 7 21 - 25 17
9. Мариуполь Заявка 16 4 5 7 16 - 23 17
10. Днепр-1 Заявка 16 4 3 9 22 - 30 15
11. Львов Заявка 14 3 3 8 10 - 29 12
12. Ингулец Заявка 15 1 9 5 15 - 24 12
13. Минай Заявка 14 2 4 8 10 - 28 10
14. Рух Львов Заявка 15 1 7 7 13 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 8 6 2 0 23 - 6 20
2. Десна Заявка 9 6 2 1 16 - 6 20
3. Александрия Заявка 9 5 2 2 18 - 11 17
4. Динамо Киев Заявка 8 4 3 1 12 - 8 15
5. Заря Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
6. Ворскла Заявка 5 3 2 0 11 - 3 11
7. Колос Ковалёвка Заявка 8 2 5 1 10 - 6 11
8. Олимпик Донецк Заявка 9 3 2 4 14 - 16 11
9. Ингулец Заявка 8 1 6 1 9 - 10 9
10. Рух Львов Заявка 8 1 5 2 9 - 9 8
11. Минай Заявка 7 2 1 4 5 - 12 7
12. Днепр-1 Заявка 8 2 1 5 9 - 12 7
13. Львов Заявка 6 1 1 4 4 - 14 4
14. Мариуполь Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 7 6 1 0 17 - 4 19
2. Мариуполь Заявка 12 4 4 4 13 - 17 16
3. Заря Заявка 7 4 2 1 14 - 5 14
4. Колос Ковалёвка Заявка 7 3 2 2 10 - 10 11
5. Ворскла Заявка 10 2 5 3 9 - 10 11
6. Шахтёр Донецк Заявка 6 2 4 0 9 - 5 10
7. Днепр-1 Заявка 8 2 2 4 13 - 18 8
8. Львов Заявка 8 2 2 4 6 - 15 8
9. Десна Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
10. Олимпик Донецк Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
11. Александрия Заявка 6 1 2 3 5 - 7 5
12. Ингулец Заявка 7 0 3 4 6 - 14 3
13. Минай Заявка 7 0 3 4 5 - 16 3
14. Рух Львов Заявка 7 0 2 5 4 - 17 2
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  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Kyrylo Melichenko бьет в цель!
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Дуглас Силва бьет в цель!
  • Желтая карточка
    12'
    Чоботенко Сергей получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    10'
    Oleksandr Nazarenko получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    6'
    Дуглас Силва получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volodymyr Boiko Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 146
Мариуполь 35.6% (52)
X 24.7% (36)
Днепр-1 39.7% (58)
Все прогнозы
2.21 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.50 3.50 2.10
Бонус: 5 000 ₽ 3.78 3.48 1.95
Бонус: 5 000 ₽ 41.00 6.20 1.15
  3.83 2.48 2.64

Самый высокий коэффициент на матч «Мариуполь» – «Днепр-1» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мариуполь» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Днепр-1» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мариуполь» – «Днепр-1», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.60 1.03 7.40 1.05 3.20 1.30 2.51 1.49 1.85 2.00 1.43 2.70 1.28 3.34 1.10 5.55 1.08 6.30 1.00 11.25
10.50 1.03 7.70 1.06 5.80 1.13 4.44 1.20 2.06 1.75 4.05 1.23 1.70 2.15 2.85 1.42 1.65 2.22 1.30 5.55 1.08 7.77 1.05 12.00 1.04 10.00 0.00 17.50
3.48 1.31 2.59 1.50 2.09 1.75 1.82 2.01 2.95 1.39 2.35 1.59 1.80 2.03 1.55 2.44 1.37 3.04 1.43 2.80 1.11 7.00
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
2.77 1.41 1.86 1.88 1.40 2.81
1.89 1.91 1.44 1.66 1.06 8.80 1.04 10.00 1.04 10.00 1.03 12.00
2.87 1.40 2.36 1.57 1.85 1.96 1.52 2.50 1.37 3.03 1.25 3.82 1.12 5.85
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.54 1.48 1.63 2.19 1.25 3.70
2.48 1.49 1.62 2.20 1.25 3.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.60 2.33
Букмекер Да Нет
4.90 1.40
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
Где смотреть матч Мариуполь 2:2 Днепр-1 онлайн

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Прогнозы на матч Мариуполь 2:2 Днепр-1

Исход игры
Мариуполь
35.6% (52)
Ничья
24.7% (36)
Днепр-1
39.7% (58)
Тотал 2.5
Больше
37.76% (54)
Меньше
62.24% (89)
Обе команды забьют
Да
60.14% (86)
Нет
39.86% (57)
Популярный счёт
1:2 Днепр-1
22.6% (33)
1:1 Ничья
21.9% (32)
1:0 Мариуполь
17.8% (26)
2:1 Мариуполь
13.7% (20)
0:1 Днепр-1
13% (19)
2:0 Мариуполь
2.7% (4)
0:0 Ничья
2.7% (4)
0:2 Днепр-1
2.7% (4)
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