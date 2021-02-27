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Лидс
0:1
Первый тайм: 44'

Стадион:
Астон Вилла
0'
0:1
5' Гол
Эль-Гази Анвар
44'
1
Меслье
Иллан
2
Эйлинг
Люк
14
Льоренте
Диего
6
Купер
Лиам
15
Даллас
Стюарт
21
Стрёйк
Паскаль
17
Кошта
Элдер
43
Клих
Матеуш
11
Робертс
Тайлер
18
Рафинья
Диас
9
Бэмфорд
Патрик
26
Мартинес
Эмилиано
27
Эль-Мухамади
Ахмед
4
Конса
Эзри
5
Мингс
Тайрон
18
Таргетт
Мэтт
7
Макгинн
Джон
19
Накамба
Марвелус
21
Эль-Гази
Анвар
41
Рамси
Джакоб
15
Траоре
Бертран
11
Уоткинс
Олли
Лидс
4-1-4-1
Астон Вилла
4-2-3-1

Ход матча

5'
0:1
Эль-Гази Анвар
(Уоткинс Олли)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бэмфорд Патрик 13 (1) 0.5
2. Харрисон Джек 6 0.23
3. Рафинья Диас 5 0.19
4. Даллас Стюарт 5 0.19
5. Клих Матеуш 3 (2) 0.12
6. Кошта Элдер 3 0.12
7. Морено Родриго 3 0.12
8. Алиоски Эгзиян 2 0.08
9. Купер Лиам 1 0.04
10. Стрёйк Паскаль 1 0.04
11. Эрнандес Пабло 0 0
12. Филлипс Кэлвин 0 0
13. Робертс Тайлер 0 0
Астон Вилла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уоткинс Олли 10 (1) 0.42
2. Грилиш Джек 6 0.25
3. Эль-Гази Анвар 6 (2) 0.25
4. Траоре Бертран 5 0.21
5. Баркли Росс 3 0.13
6. Мингс Тайрон 2 0.08
7. Конса Эзри 2 0.08
8. Макгинн Джон 1 0.04
9. Хурихан Конор 1 0.04
10. Хаус Кортни 1 0.04
11. Кэш Мэтти 0 0
12. Соарес Дуглас 0 0
13. Таргетт Мэтт 0 0
14. Трезеге 0 0

Карточки

Лидс
# Игрок      
1. Эйлинг Люк 5 0
2. Клих Матеуш 5 0
3. Даллас Стюарт 5 0
4. Филлипс Кэлвин 5 0
5. Купер Лиам 3 0
6. Алиоски Эгзиян 3 0
7. Рафинья Диас 3 0
8. Харрисон Джек 2 0
9. Стрёйк Паскаль 2 0
10. Морено Родриго 1 0
11. Бэмфорд Патрик 1 0
12. Льоренте Диего 1 0
Астон Вилла
# Игрок      
1. Соарес Дуглас 6 1
2. Мингс Тайрон 4 1
3. Макгинн Джон 5 0
4. Грилиш Джек 5 0
5. Кэш Мэтти 5 0
6. Таргетт Мэтт 4 0
7. Накамба Марвелус 2 0
8. Конса Эзри 2 0
9. Эль-Мухамади Ахмед 1 0
10. Тейлор Нил 1 0
11. Хаус Кортни 1 0
12. Сансон Морган 1 0
13. Эль-Гази Анвар 1 0
14. Уоткинс Олли 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лидс 16.67% (7) 7.14% (3) 14.29% (6) 21.43% (9) 21.43% (9) 19.05% (8)
 Астон Вилла 22.22% (8) 5.56% (2) 11.11% (4) 16.67% (6) 22.22% (8) 22.22% (8)

Предыдущие игры

Лидс Последние 20 матчей: +8 =1 -11
Лидс 3:0 Саутгемптон Вулверхэмптон 1:0 Лидс Арсенал 4:2 Лидс Лидс 2:0 Кристал Пэлас
Лидс 1:2 Эвертон Лестер 1:3 Лидс Ньюкасл 1:2 Лидс Лидс 0:1 Брайтон Кроули Таун 3:0 Лидс Тоттенхэм 3:0 Лидс Вест Бромвич 0:5 Лидс Лидс 1:0 Бёрнли Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс Лидс 5:2 Ньюкасл Лидс 1:2 Вест Хэм Челси 3:1 Лидс Эвертон 0:1 Лидс Лидс 0:0 Арсенал Кристал Пэлас 4:1 Лидс Лидс 1:4 Лестер
Астон Вилла Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Астон Вилла 1:2 Лестер Брайтон 0:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Арсенал Астон Вилла 1:3 Вест Хэм
Саутгемптон 0:1 Астон Вилла Бёрнли 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Челси 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Бёрнли Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Брайтон Арсенал 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Лидс

Последние игры между собой

Лидс: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Астон Вилла: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Астон Вилла 0:3 Лидс Премьер-лига Лидс 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:3 Лидс Астон Вилла 1:0 Лидс
Лидс 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:1 Лидс Лидс 2:0 Астон Вилла
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 26 19 5 2 52 - 16 62
2. Лестер Заявка 25 15 4 6 44 - 27 49
3. Манчестер Юнайтед Заявка 25 14 7 4 53 - 32 49
4. Вест Хэм Заявка 26 13 6 7 40 - 31 45
5. Челси Заявка 25 12 7 6 41 - 25 43
6. Эвертон Заявка 24 12 4 8 37 - 33 40
7. Ливерпуль Заявка 25 11 7 7 45 - 34 40
8. Астон Вилла 1:0 Заявка 24 12 3 9 38 - 26 39
9. Тоттенхэм Заявка 24 10 6 8 37 - 27 36
10. Лидс 0:1 Заявка 26 11 2 13 43 - 44 35
11. Арсенал Заявка 25 10 4 11 31 - 26 34
12. Вулверхэмптон Заявка 25 9 6 10 26 - 32 33
13. Кристал Пэлас Заявка 25 9 5 11 29 - 43 32
14. Саутгемптон Заявка 25 8 6 11 31 - 43 30
15. Бёрнли Заявка 25 7 7 11 18 - 30 28
16. Брайтон Заявка 26 5 11 10 26 - 33 26
17. Ньюкасл Заявка 25 7 4 14 26 - 43 25
18. Фулхэм Заявка 25 4 10 11 21 - 32 22
19. Вест Бромвич Заявка 26 3 8 15 20 - 55 17
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 25 3 2 20 15 - 41 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 13 10 2 1 27 - 8 32
2. Вест Хэм Заявка 13 7 3 3 21 - 15 24
3. Ливерпуль Заявка 13 7 2 4 22 - 16 23
4. Челси Заявка 12 6 4 2 23 - 11 22
5. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 3 4 28 - 19 21
6. Лестер Заявка 12 6 1 5 19 - 16 19
7. Вулверхэмптон Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
8. Тоттенхэм Заявка 12 5 3 4 17 - 13 18
9. Арсенал Заявка 13 5 3 5 16 - 14 18
10. Лидс 0:1 Заявка 13 5 2 6 19 - 17 17
11. Саутгемптон Заявка 13 5 2 6 17 - 16 17
12. Астон Вилла 1:0 Заявка 11 5 1 5 20 - 16 16
13. Бёрнли Заявка 13 4 4 5 10 - 14 16
14. Кристал Пэлас Заявка 12 4 3 5 14 - 21 15
15. Эвертон Заявка 12 4 2 6 17 - 20 14
16. Ньюкасл Заявка 12 4 2 6 15 - 21 14
17. Фулхэм Заявка 13 2 4 7 8 - 17 10
18. Вест Бромвич Заявка 13 2 4 7 9 - 32 10
19. Брайтон Заявка 13 1 7 5 12 - 17 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 2 1 9 9 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 13 9 3 1 25 - 8 30
2. Лестер Заявка 13 9 3 1 25 - 11 30
3. Манчестер Юнайтед Заявка 12 8 4 0 25 - 13 28
4. Эвертон Заявка 12 8 2 2 20 - 13 26
5. Астон Вилла 1:0 Заявка 13 7 2 4 18 - 10 23
6. Челси Заявка 13 6 3 4 18 - 14 21
7. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 19 - 16 21
8. Тоттенхэм Заявка 12 5 3 4 20 - 14 18
9. Лидс 0:1 Заявка 13 6 0 7 24 - 27 18
10. Ливерпуль Заявка 12 4 5 3 23 - 18 17
11. Кристал Пэлас Заявка 13 5 2 6 15 - 22 17
12. Арсенал Заявка 12 5 1 6 15 - 12 16
13. Брайтон Заявка 13 4 4 5 14 - 16 16
14. Вулверхэмптон Заявка 12 4 2 6 11 - 18 14
15. Саутгемптон Заявка 12 3 4 5 14 - 27 13
16. Бёрнли Заявка 12 3 3 6 8 - 16 12
17. Фулхэм Заявка 12 2 6 4 13 - 15 12
18. Ньюкасл Заявка 13 3 2 8 11 - 22 11
19. Вест Бромвич Заявка 13 1 4 8 11 - 23 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 13 1 1 11 6 - 23 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 44'
    Чем ближе концовка тайма, тем как-то степеннее и вальяжнее играют футболисты. Возможно, уже подустали.
  • 43'
    Рафинья Диас своей передачей нашёл голову Эйлинга, но с ударом 2 номера Мартинес справляется без проблем.
  • Фол, нарушение
    42'
    Траоре нарушает правила у своей штрафной, ценой собственного повреждения.
  • Угловой
    41'
    Затяжной розыгрыш углового завершается без опасного момента. Более того, Уоткинс убежал к воротам "Лидса", но с завершающим ударом справился Меслье.
  • Угловой
    40'
    "Лидс" зарабатывает угловой, но подача на ближнюю штангу крайне неудачна. Однако судья назначает ещё один корнер.

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  • Фол, нарушение
    39'
    А вот и Уоткинс получает мяч у штрафной соперника, только потом взял и нарушил правила.
  • 39'
    "Астон Вилла" и вовсе сейчас действует так, словно несколько секунд остается до конца матча, а не до перерыва, раскатывая мяч по своей половине поля.
  • 38'
    Гости совсем не спешат идти в атаку. Держат мяч на своей половине поля, а затем выбивают подальше от штрафной.
  • Фол, нарушение
    37'
    Диего Льоренте нарушает правила в середине поля. Судья всё видел.
  • 36'
    Робертс прострелил в штрафную гостей. Мартинес на месте.
  • 35'
    Эйлинг подключился к атаке и отправил мяч за лицевую линию поля. Очередная ошибка.
  • 34'
    "Астон Вилла" больше не торопится вперёд, поддерживая атаку через центральных защитников.
  • 33'
    Клих с правого края штрафной взял и отправил мяч за боковую. Очень много брака.
  • 32'
    Пытаются хозяева с флангов организовать подход к воротам, но кроме безадресных навесов пока ничего не получается.
  • 31'
    Неспешно продвигаются хозяева к воротам "Астон Виллы". Темп атаки сбивают еще передачи сомнительной точности, то в недодачу, то прямо в ноги, а не на ход.
  • 30'
    В очередной раз Рафинья Диас теряет мяч на левом фланге атаки.
  • 29'
    Рафинья Диас перемудрил в атаке, потерял он мяч в самой простой ситуации.
  • 28'
    Судя по озадаченному лицу Бьелсы, такой пассивной игры от своей он не ожидал.
  • 27'
    В центре поля идет борьба за мяч, обе команды хотят через средний пас доставить мяч в атаку.
  • Опасный момент
    26'
    А вот и Эль-Гази напомнил о себе. Пробил он низом с линии штрафной, мяч просвистел рядом со штангой.
  • Фол, нарушение
    25'
    Кошта фолит в атаке. Игра прервана.
  • 24'
    "Астон Вилла" выбралась с мячом на чужую половину поля и быстро мяч потеряла. Теперь "Лидс" будет придумывать что-то своё.
  • Угловой
    23'
    Первый угловой заработали хозяева. Но подача в штрафную ничего опасного не принесла.
  • 22'
    Мало моментов  в первом тайме, гости по сути из ничего смогли отличиться, а дальше сели в оборону.
  • 21'
    Вот уже и Дин Смит вышел к бровке поруководить своими игроками. Не понравилось что-то ему.
  • 20'
    Дикий прессинг от "Астон Виллы". "Лидс" пытается развить очередную атаку, но сталкивается с отчаянным сопротивлением.
  • 19'
    Робко действуют команды, понимая насколько высока цена ошибки и одного пропущенного мяча.
  • 18'
    Игроки в чёрных футболках пытаются успокоить темп, никуда они не спешат, счет на данный момент их устраивает.
  • 17'
    Много хозяева ошибаются в передачах, не удается им наладить контроль над мячом на должном уровне.
  • Угловой
    16'
    Два подряд угловых подали гости, но толку от этого факта никакого.
  • Угловой
    15'
    Извлечь выгоду из корнера гостям не получилось, но и игроки "Лидса" не смогли убежать в контратаку. Судья назначает ещё один угловой.
  • Опасный момент
    14'
    Эль-Гази приложился по мячу с правого угла штрафной. Меслье не стал рисковать и перекинул игровой снаряд над перекладиной.
  • 14'
    Команды пытаются держать высокий темп, вот только он и мешает конструктивно атаковать, ошибок в передачах очень много.
  • Фол, нарушение
    13'
    Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Питера Бэнкса, фиксирует он первое нарушение правил в матче. Сфолил Кошта у центрального круга.
  • Опасный момент
    12'
    Рафинья Диас получает пас в центре штрафной, после чего мощно пробил под перекладину. Мартинес выставил кулаки и отвел угрозу от своих владений.
  • 11'
    Бьелса всё время на бровке, не садится и раздает указания своей команде, которая пока совсем не оправдывает звание фаворита.
  • 10'
    Высоко прессингует "Лидс", мешая гостям начинать атаки от штрафной.
  • 9'
    Не изменяют себе футболисты "Астон Виллы", по-прежнему они увеличивают свой процент владения мячом, а также количество передач, правда большинство из них сделаны в центре поля.
  • 8'
    Пока команды далеко от центра поля не отходят. Решили не спешить с развитием событий.
  • 7'
    Марсело Бьелса задумчив на ногах, взволнованно наблюдает за событиями. Разобрано выглядит его команда в эти минуты.
  • 6'
    "Лидс" как-то неуверенно играет в последние минуты. Видимо, гости впечатлили хозяев, и те больше озабочены своими, а не чужими воротами.
  • Описание гола
    5'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Эль-Гази!!!
    Проходит пас к вратарской на Эль-Гази, который в два касания переигрывает голкипера "Лидса".
  • Угловой
    5'
    Второй корнер зарабатывает "Астон Вилла". Мяч подается очень близко к линии ворот, но некому подставить ногу или голову.
  • 4'
    Потихоньку отодвигают от ворот игру гости, но "Лидс" старается прессинговать по всему полю.
  • Угловой
    3'
    "Астон Вилла" зарабатывает первый угловой после прерванного прострела, но корнер гости разыгрывают неудачно.
  • 2'
    "Лидс" сразу же оккупировал чужую половину поля и не выходит оттуда. Обострять пока не получается, но хозяева пытаются показать, кто здесь главный. Вот уже  и Бэмфорд прострелил на дальнюю штангу, но Рафинья Диас не успел на передачу.
  • 1'
    "Лидс" проводит матч в комплекте формы белого цвета, в чёрной "Астон Вилла".
  • Первый тайм начался
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали футболисты гостей.
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Elland Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.30 3.95 1.85
Бонус: 5 000 ₽ 2.11 3.78 3.58
Бонус: 5 000 ₽ 4.00 3.90 1.85
  4.29 3.91 1.83

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.00 1.01 9.70 1.02 4.25 1.17 3.40 1.27 2.20 1.61 1.83 1.97 1.54 2.65 1.27 3.85 1.20 4.55 1.08 6.85 1.05 6.95 1.00 11.25
18.00 0.00 11.00 1.01 8.40 1.07 6.80 1.10 2.90 1.40 2.10 1.79 2.20 1.66 1.75 2.18 1.52 2.22 1.32 3.80 1.19 4.05 1.08 6.91 1.09 7.58 1.02 14.00 1.01 11.00
5.01 1.20 2.84 1.48 2.76 1.48 2.38 1.62 2.00 1.88 1.70 2.23 1.53 2.59 1.88 2.00 1.64 2.34 1.51 2.66 1.21 4.93
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.60 1.29 2.31 1.61 1.66 2.22 1.22 4.25 1.16 5.45
3.25 1.33 2.20 1.66 1.87 1.92 1.17 4.46 1.14 5.55
3.03 1.43 2.40 1.63 1.84 2.08 1.57 2.49 1.33 3.43 1.10 7.50 1.56 2.52 1.40 3.07
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.35 1.18 3.85 1.26 1.97 1.84 1.47 2.68 1.33 3.30
4.41 1.17 3.20 1.27 1.98 1.90 1.48 2.85 1.27 3.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.27 3.70
Букмекер Да Нет
2.75 1.44
Букмекер Да Нет
2.85 1.42
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Прогнозы на матч Лидс 0:1 Астон Вилла

Исход игры
Лидс
63.6% (96)
Ничья
23.2% (35)
Астон Вилла
13.2% (20)
Тотал 2.5
Больше
59.18% (87)
Меньше
40.82% (60)
Обе команды забьют
Да
78.91% (116)
Нет
21.09% (31)
Популярный счёт
2:1 Лидс
43.7% (66)
1:1 Ничья
19.2% (29)
1:0 Лидс
13.9% (21)
1:2 Астон Вилла
9.9% (15)
2:0 Лидс
4% (6)
2:2 Ничья
2.6% (4)
0:2 Астон Вилла
1.3% (2)
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