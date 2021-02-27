"Лидс" зарабатывает угловой, но подача на ближнюю штангу крайне неудачна. Однако судья назначает ещё один корнер.

Затяжной розыгрыш углового завершается без опасного момента. Более того, Уоткинс убежал к воротам "Лидса", но с завершающим ударом справился Меслье.

Траоре нарушает правила у своей штрафной, ценой собственного повреждения.

Рафинья Диас своей передачей нашёл голову Эйлинга, но с ударом 2 номера Мартинес справляется без проблем.

Чем ближе концовка тайма, тем как-то степеннее и вальяжнее играют футболисты. Возможно, уже подустали.

39' А вот и Уоткинс получает мяч у штрафной соперника, только потом взял и нарушил правила.

39' "Астон Вилла" и вовсе сейчас действует так, словно несколько секунд остается до конца матча, а не до перерыва, раскатывая мяч по своей половине поля.

38' Гости совсем не спешат идти в атаку. Держат мяч на своей половине поля, а затем выбивают подальше от штрафной.

37' Диего Льоренте нарушает правила в середине поля. Судья всё видел.

36' Робертс прострелил в штрафную гостей. Мартинес на месте.

35' Эйлинг подключился к атаке и отправил мяч за лицевую линию поля. Очередная ошибка.

34' "Астон Вилла" больше не торопится вперёд, поддерживая атаку через центральных защитников.

33' Клих с правого края штрафной взял и отправил мяч за боковую. Очень много брака.

32' Пытаются хозяева с флангов организовать подход к воротам, но кроме безадресных навесов пока ничего не получается.

31' Неспешно продвигаются хозяева к воротам "Астон Виллы". Темп атаки сбивают еще передачи сомнительной точности, то в недодачу, то прямо в ноги, а не на ход.

30' В очередной раз Рафинья Диас теряет мяч на левом фланге атаки.

29' Рафинья Диас перемудрил в атаке, потерял он мяч в самой простой ситуации.

28' Судя по озадаченному лицу Бьелсы, такой пассивной игры от своей он не ожидал.

27' В центре поля идет борьба за мяч, обе команды хотят через средний пас доставить мяч в атаку.

26' А вот и Эль-Гази напомнил о себе. Пробил он низом с линии штрафной, мяч просвистел рядом со штангой.

25' Кошта фолит в атаке. Игра прервана.

24' "Астон Вилла" выбралась с мячом на чужую половину поля и быстро мяч потеряла. Теперь "Лидс" будет придумывать что-то своё.

23' Первый угловой заработали хозяева. Но подача в штрафную ничего опасного не принесла.

22' Мало моментов в первом тайме, гости по сути из ничего смогли отличиться, а дальше сели в оборону.

21' Вот уже и Дин Смит вышел к бровке поруководить своими игроками. Не понравилось что-то ему.

20' Дикий прессинг от "Астон Виллы". "Лидс" пытается развить очередную атаку, но сталкивается с отчаянным сопротивлением.

19' Робко действуют команды, понимая насколько высока цена ошибки и одного пропущенного мяча.

18' Игроки в чёрных футболках пытаются успокоить темп, никуда они не спешат, счет на данный момент их устраивает.

17' Много хозяева ошибаются в передачах, не удается им наладить контроль над мячом на должном уровне.

16' Два подряд угловых подали гости, но толку от этого факта никакого.

15' Извлечь выгоду из корнера гостям не получилось, но и игроки "Лидса" не смогли убежать в контратаку. Судья назначает ещё один угловой.

14' Эль-Гази приложился по мячу с правого угла штрафной. Меслье не стал рисковать и перекинул игровой снаряд над перекладиной.

14' Команды пытаются держать высокий темп, вот только он и мешает конструктивно атаковать, ошибок в передачах очень много.

13' Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Питера Бэнкса, фиксирует он первое нарушение правил в матче. Сфолил Кошта у центрального круга.

12' Рафинья Диас получает пас в центре штрафной, после чего мощно пробил под перекладину. Мартинес выставил кулаки и отвел угрозу от своих владений.

11' Бьелса всё время на бровке, не садится и раздает указания своей команде, которая пока совсем не оправдывает звание фаворита.

10' Высоко прессингует "Лидс", мешая гостям начинать атаки от штрафной.

9' Не изменяют себе футболисты "Астон Виллы", по-прежнему они увеличивают свой процент владения мячом, а также количество передач, правда большинство из них сделаны в центре поля.

8' Пока команды далеко от центра поля не отходят. Решили не спешить с развитием событий.

7' Марсело Бьелса задумчив на ногах, взволнованно наблюдает за событиями. Разобрано выглядит его команда в эти минуты.

6' "Лидс" как-то неуверенно играет в последние минуты. Видимо, гости впечатлили хозяев, и те больше озабочены своими, а не чужими воротами.

5' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Эль-Гази!!!

Проходит пас к вратарской на Эль-Гази, который в два касания переигрывает голкипера "Лидса".

5' Второй корнер зарабатывает "Астон Вилла". Мяч подается очень близко к линии ворот, но некому подставить ногу или голову.

4' Потихоньку отодвигают от ворот игру гости, но "Лидс" старается прессинговать по всему полю.

3' "Астон Вилла" зарабатывает первый угловой после прерванного прострела, но корнер гости разыгрывают неудачно.

2' "Лидс" сразу же оккупировал чужую половину поля и не выходит оттуда. Обострять пока не получается, но хозяева пытаются показать, кто здесь главный. Вот уже и Бэмфорд прострелил на дальнюю штангу, но Рафинья Диас не успел на передачу.

1' "Лидс" проводит матч в комплекте формы белого цвета, в чёрной "Астон Вилла".