Лидс
Позже
Стадион: Элланд Роуд
Астон Вилла
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бэмфорд Патрик
|13 (1)
|0.52
|2.
|Харрисон Джек
|6
|0.24
|3.
|Рафинья Диас
|5
|0.2
|4.
|Даллас Стюарт
|5
|0.2
|5.
|Клих Матеуш
|3 (2)
|0.12
|6.
|Кошта Элдер
|3
|0.12
|7.
|Морено Родриго
|3
|0.12
|8.
|Алиоски Эгзиян
|2
|0.08
|9.
|Купер Лиам
|1
|0.04
|10.
|Стрёйк Паскаль
|1
|0.04
|11.
|Эрнандес Пабло
|0
|0
|12.
|Филлипс Кэлвин
|0
|0
|13.
|Робертс Тайлер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уоткинс Олли
|10 (1)
|0.43
|2.
|Грилиш Джек
|6
|0.26
|3.
|Траоре Бертран
|5
|0.22
|4.
|Эль-Гази Анвар
|5 (2)
|0.22
|5.
|Баркли Росс
|3
|0.13
|6.
|Мингс Тайрон
|2
|0.09
|7.
|Конса Эзри
|2
|0.09
|8.
|Макгинн Джон
|1
|0.04
|9.
|Хурихан Конор
|1
|0.04
|10.
|Хаус Кортни
|1
|0.04
|11.
|Кэш Мэтти
|0
|0
|12.
|Соарес Дуглас
|0
|0
|13.
|Таргетт Мэтт
|0
|0
|14.
|Трезеге
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эйлинг Люк
|5
|0
|2.
|Клих Матеуш
|5
|0
|3.
|Даллас Стюарт
|5
|0
|4.
|Филлипс Кэлвин
|5
|0
|5.
|Купер Лиам
|3
|0
|6.
|Алиоски Эгзиян
|3
|0
|7.
|Рафинья Диас
|3
|0
|8.
|Харрисон Джек
|2
|0
|9.
|Стрёйк Паскаль
|2
|0
|10.
|Морено Родриго
|1
|0
|11.
|Бэмфорд Патрик
|1
|0
|12.
|Льоренте Диего
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Соарес Дуглас
|6
|1
|2.
|Мингс Тайрон
|4
|1
|3.
|Макгинн Джон
|5
|0
|4.
|Грилиш Джек
|5
|0
|5.
|Кэш Мэтти
|5
|0
|6.
|Таргетт Мэтт
|4
|0
|7.
|Накамба Марвелус
|2
|0
|8.
|Конса Эзри
|2
|0
|9.
|Эль-Мухамади Ахмед
|1
|0
|10.
|Тейлор Нил
|1
|0
|11.
|Хаус Кортни
|1
|0
|12.
|Сансон Морган
|1
|0
|13.
|Эль-Гази Анвар
|1
|0
|14.
|Уоткинс Олли
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лидс
|16.67% (7)
|7.14% (3)
|14.29% (6)
|21.43% (9)
|21.43% (9)
|19.05% (8)
|Астон Вилла
|22.22% (8)
|5.56% (2)
|11.11% (4)
|16.67% (6)
|22.22% (8)
|22.22% (8)
Предыдущие игры
Лидс Последние 20 матчей: +8 =1 -11Лидс 3:0 Саутгемптон Вулверхэмптон 1:0 Лидс Арсенал 4:2 Лидс Лидс 2:0 Кристал Пэлас
Астон Вилла Последние 20 матчей: +7 =3 -10Астон Вилла 1:2 Лестер Брайтон 0:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Арсенал Астон Вилла 1:3 Вест Хэм
Саутгемптон 0:1 Астон Вилла Бёрнли 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Челси 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Бёрнли Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Брайтон Арсенал 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Лидс
Последние игры между собой
Лидс: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Астон Вилла: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|25
|18
|5
|2
|50 - 15
|59
|2.
|Лестер
|Заявка
|25
|15
|4
|6
|44 - 27
|49
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|25
|14
|7
|4
|53 - 32
|49
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|25
|13
|6
|6
|39 - 29
|45
|5.
|Челси
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|41 - 25
|43
|6.
|Эвертон
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|37 - 33
|40
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|45 - 34
|40
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|23
|11
|3
|9
|37 - 26
|36
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|37 - 27
|36
|10.
|Лидс
|Заявка
|25
|11
|2
|12
|43 - 43
|35
|11.
|Арсенал
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|31 - 26
|34
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|26 - 32
|33
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|29 - 43
|32
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|31 - 43
|30
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|18 - 30
|28
|16.
|Брайтон
|Заявка
|25
|5
|11
|9
|26 - 32
|26
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|25
|7
|4
|14
|26 - 43
|25
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|25
|4
|10
|11
|21 - 32
|22
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|25
|2
|8
|15
|19 - 55
|14
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|25
|3
|2
|20
|15 - 41
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|25 - 7
|29
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|21 - 15
|24
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 16
|23
|4.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|23 - 11
|22
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|28 - 19
|21
|6.
|Лестер
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|19 - 16
|19
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 13
|18
|9.
|Арсенал
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 14
|18
|10.
|Лидс
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|19 - 16
|17
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 16
|17
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|20 - 16
|16
|13.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 14
|16
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 21
|15
|15.
|Эвертон
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 20
|14
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 21
|14
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 17
|10
|18.
|Брайтон
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|12 - 17
|10
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 18
|7
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|8 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 8
|30
|2.
|Лестер
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 11
|30
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|25 - 13
|28
|4.
|Эвертон
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|20 - 13
|26
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 14
|21
|6.
|Челси
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 14
|21
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 10
|20
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 14
|18
|9.
|Лидс
|Заявка
|13
|6
|0
|7
|24 - 27
|18
|10.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|23 - 18
|17
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|15 - 22
|17
|12.
|Арсенал
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 12
|16
|13.
|Брайтон
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 15
|16
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 18
|14
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 27
|13
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|8 - 16
|12
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|13 - 15
|12
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 22
|11
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 23
|7
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|13
|1
|1
|11
|6 - 23
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лидс» – «Астон Вилла» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лидс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Астон Вилла» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лидс» – «Астон Вилла», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Лидс - Астон Вилла
Исход игры
Лидс
53.7% (22)
Ничья
24.4% (10)
Астон Вилла
22% (9)
Тотал 2.5
Больше
56.41% (22)
Меньше
43.59% (17)
Обе команды забьют
Да
79.49% (31)
Нет
20.51% (8)
Популярный счёт
2:1 Leeds United
36.6% (15)
1:1 Draw
22% (9)
1:2 Aston Villa
14.6% (6)
1:0 Leeds United
9.8% (4)
2:0 Leeds United
4.9% (2)
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