  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
Лидс
 
Позже

Стадион:
Астон Вилла

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бэмфорд Патрик 13 (1) 0.52
2. Харрисон Джек 6 0.24
3. Рафинья Диас 5 0.2
4. Даллас Стюарт 5 0.2
5. Клих Матеуш 3 (2) 0.12
6. Кошта Элдер 3 0.12
7. Морено Родриго 3 0.12
8. Алиоски Эгзиян 2 0.08
9. Купер Лиам 1 0.04
10. Стрёйк Паскаль 1 0.04
11. Эрнандес Пабло 0 0
12. Филлипс Кэлвин 0 0
13. Робертс Тайлер 0 0
Астон Вилла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уоткинс Олли 10 (1) 0.43
2. Грилиш Джек 6 0.26
3. Траоре Бертран 5 0.22
4. Эль-Гази Анвар 5 (2) 0.22
5. Баркли Росс 3 0.13
6. Мингс Тайрон 2 0.09
7. Конса Эзри 2 0.09
8. Макгинн Джон 1 0.04
9. Хурихан Конор 1 0.04
10. Хаус Кортни 1 0.04
11. Кэш Мэтти 0 0
12. Соарес Дуглас 0 0
13. Таргетт Мэтт 0 0
14. Трезеге 0 0

Карточки

Лидс
# Игрок      
1. Эйлинг Люк 5 0
2. Клих Матеуш 5 0
3. Даллас Стюарт 5 0
4. Филлипс Кэлвин 5 0
5. Купер Лиам 3 0
6. Алиоски Эгзиян 3 0
7. Рафинья Диас 3 0
8. Харрисон Джек 2 0
9. Стрёйк Паскаль 2 0
10. Морено Родриго 1 0
11. Бэмфорд Патрик 1 0
12. Льоренте Диего 1 0
Астон Вилла
# Игрок      
1. Соарес Дуглас 6 1
2. Мингс Тайрон 4 1
3. Макгинн Джон 5 0
4. Грилиш Джек 5 0
5. Кэш Мэтти 5 0
6. Таргетт Мэтт 4 0
7. Накамба Марвелус 2 0
8. Конса Эзри 2 0
9. Эль-Мухамади Ахмед 1 0
10. Тейлор Нил 1 0
11. Хаус Кортни 1 0
12. Сансон Морган 1 0
13. Эль-Гази Анвар 1 0
14. Уоткинс Олли 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лидс 16.67% (7) 7.14% (3) 14.29% (6) 21.43% (9) 21.43% (9) 19.05% (8)
 Астон Вилла 22.22% (8) 5.56% (2) 11.11% (4) 16.67% (6) 22.22% (8) 22.22% (8)

Предыдущие игры

Лидс Последние 20 матчей: +8 =1 -11
Лидс 3:0 Саутгемптон Вулверхэмптон 1:0 Лидс Арсенал 4:2 Лидс Лидс 2:0 Кристал Пэлас
Лидс 1:2 Эвертон Лестер 1:3 Лидс Ньюкасл 1:2 Лидс Лидс 0:1 Брайтон Кроули Таун 3:0 Лидс Тоттенхэм 3:0 Лидс Вест Бромвич 0:5 Лидс Лидс 1:0 Бёрнли Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс Лидс 5:2 Ньюкасл Лидс 1:2 Вест Хэм Челси 3:1 Лидс Эвертон 0:1 Лидс Лидс 0:0 Арсенал Кристал Пэлас 4:1 Лидс Лидс 1:4 Лестер
Астон Вилла Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Астон Вилла 1:2 Лестер Брайтон 0:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Арсенал Астон Вилла 1:3 Вест Хэм
Саутгемптон 0:1 Астон Вилла Бёрнли 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Челси 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Бёрнли Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Брайтон Арсенал 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Лидс

Последние игры между собой

Лидс: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Астон Вилла: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Астон Вилла 0:3 Лидс Премьер-лига Лидс 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:3 Лидс Астон Вилла 1:0 Лидс
Лидс 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:1 Лидс Лидс 2:0 Астон Вилла
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 25 18 5 2 50 - 15 59
2. Лестер Заявка 25 15 4 6 44 - 27 49
3. Манчестер Юнайтед Заявка 25 14 7 4 53 - 32 49
4. Вест Хэм Заявка 25 13 6 6 39 - 29 45
5. Челси Заявка 25 12 7 6 41 - 25 43
6. Эвертон Заявка 24 12 4 8 37 - 33 40
7. Ливерпуль Заявка 25 11 7 7 45 - 34 40
8. Астон Вилла Заявка 23 11 3 9 37 - 26 36
9. Тоттенхэм Заявка 24 10 6 8 37 - 27 36
10. Лидс Заявка 25 11 2 12 43 - 43 35
11. Арсенал Заявка 25 10 4 11 31 - 26 34
12. Вулверхэмптон Заявка 25 9 6 10 26 - 32 33
13. Кристал Пэлас Заявка 25 9 5 11 29 - 43 32
14. Саутгемптон Заявка 25 8 6 11 31 - 43 30
15. Бёрнли Заявка 25 7 7 11 18 - 30 28
16. Брайтон Заявка 25 5 11 9 26 - 32 26
17. Ньюкасл Заявка 25 7 4 14 26 - 43 25
18. Фулхэм Заявка 25 4 10 11 21 - 32 22
19. Вест Бромвич Заявка 25 2 8 15 19 - 55 14
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 25 3 2 20 15 - 41 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 9 2 1 25 - 7 29
2. Вест Хэм Заявка 13 7 3 3 21 - 15 24
3. Ливерпуль Заявка 13 7 2 4 22 - 16 23
4. Челси Заявка 12 6 4 2 23 - 11 22
5. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 3 4 28 - 19 21
6. Лестер Заявка 12 6 1 5 19 - 16 19
7. Вулверхэмптон Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
8. Тоттенхэм Заявка 12 5 3 4 17 - 13 18
9. Арсенал Заявка 13 5 3 5 16 - 14 18
10. Лидс Заявка 12 5 2 5 19 - 16 17
11. Саутгемптон Заявка 13 5 2 6 17 - 16 17
12. Астон Вилла Заявка 11 5 1 5 20 - 16 16
13. Бёрнли Заявка 13 4 4 5 10 - 14 16
14. Кристал Пэлас Заявка 12 4 3 5 14 - 21 15
15. Эвертон Заявка 12 4 2 6 17 - 20 14
16. Ньюкасл Заявка 12 4 2 6 15 - 21 14
17. Фулхэм Заявка 13 2 4 7 8 - 17 10
18. Брайтон Заявка 13 1 7 5 12 - 17 10
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 2 1 9 9 - 18 7
20. Вест Бромвич Заявка 12 1 4 7 8 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 13 9 3 1 25 - 8 30
2. Лестер Заявка 13 9 3 1 25 - 11 30
3. Манчестер Юнайтед Заявка 12 8 4 0 25 - 13 28
4. Эвертон Заявка 12 8 2 2 20 - 13 26
5. Вест Хэм Заявка 12 6 3 3 18 - 14 21
6. Челси Заявка 13 6 3 4 18 - 14 21
7. Астон Вилла Заявка 12 6 2 4 17 - 10 20
8. Тоттенхэм Заявка 12 5 3 4 20 - 14 18
9. Лидс Заявка 13 6 0 7 24 - 27 18
10. Ливерпуль Заявка 12 4 5 3 23 - 18 17
11. Кристал Пэлас Заявка 13 5 2 6 15 - 22 17
12. Арсенал Заявка 12 5 1 6 15 - 12 16
13. Брайтон Заявка 12 4 4 4 14 - 15 16
14. Вулверхэмптон Заявка 12 4 2 6 11 - 18 14
15. Саутгемптон Заявка 12 3 4 5 14 - 27 13
16. Бёрнли Заявка 12 3 3 6 8 - 16 12
17. Фулхэм Заявка 12 2 6 4 13 - 15 12
18. Ньюкасл Заявка 13 3 2 8 11 - 22 11
19. Вест Бромвич Заявка 13 1 4 8 11 - 23 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 13 1 1 11 6 - 23 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лидс - Астон Вилла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 февраля 2021, осталось 2 дня 17 часов 28 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Лидс 53.7% (22)
    X 24.4% (10)
    Астон Вилла 22% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лидс
    Ничья
    Астон Вилла
    2.33
    3.74
    3.19
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.27 3.60 3.10
    Бонус: 5 000 ₽ 2.33 3.74 3.15
    Бонус: 5 000 ₽ 2.23 3.55 3.00
      2.29 3.67 3.19

    Самый высокий коэффициент на матч «Лидс» – «Астон Вилла» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лидс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Астон Вилла» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лидс» – «Астон Вилла», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    11.00 1.01 11.00 1.01 4.35 1.17 3.54 1.26 2.25 1.61 1.91 1.89 1.57 2.56 1.28 3.68 1.20 4.35 1.08 6.75 1.05 7.60 1.00 11.25
    17.50 0.00 11.00 1.01 4.60 1.17 3.75 1.20 2.31 1.59 2.15 1.76 1.90 1.96 1.73 2.11 1.55 2.45 1.30 3.50 1.21 4.20 1.08 7.00 1.09 7.60 1.02 12.00 1.01 11.00
    5.20 1.19 2.41 1.63 2.14 1.77 1.89 2.02 1.68 2.29 1.56 2.57 1.21 4.83
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.60 1.29 2.48 1.53 1.66 2.22 1.26 3.85 1.15 5.20
    2.39 1.57 1.58 2.28 1.21 4.20
    3.10 1.42 2.44 1.61 1.85 2.06 1.59 2.49 1.41 3.14
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    5.35 1.17 3.85 1.26 2.08 1.75 1.51 2.56 1.33 3.30
    3.45 1.28 1.94 1.81 1.47 2.65 1.29 3.40

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.49 2.50
    Букмекер Да Нет
    3.70 1.29
    Букмекер Да Нет
    2.70 1.45
    Где смотреть матч Лидс - Астон Вилла онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline



    Прогнозы на матч Лидс - Астон Вилла

    Исход игры
    Лидс
    53.7% (22)
    Ничья
    24.4% (10)
    Астон Вилла
    22% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.41% (22)
    Меньше
    43.59% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    79.49% (31)
    Нет
    20.51% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Leeds United
    36.6% (15)
    1:1 Draw
    22% (9)
    1:2 Aston Villa
    14.6% (6)
    1:0 Leeds United
    9.8% (4)
    2:0 Leeds United
    4.9% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     