Ньюкасл
Позже
Стадион: Сент-Джеймс Парк
Вулверхэмптон
17
Крафт
Эмиль
15
Льюис
Джамал
14
Хэйден
Айзак
28
Уиллок
Джо
11
Патрисиу
Руй
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
19
Хонни
Кастро
37
Траоре
Адама
12
Виллиан
Жозе
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Льюис ДжамалЗащитник
-
14 Хэйден АйзакПолузащитник
-
28 Уиллок ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Дарлоу КарлВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ритчи МэттПолузащитник
-
12 Гейл ДуайтНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Брюс Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
11 Патрисиу РуйВратарь
- Защитник
-
16 Коди КонорЗащитник
-
27 Саисс РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хонни КастроПолузащитник
-
37 Траоре АдамаНападающий
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Радди ДжонВратарь
-
49 Килман МаксЗащитник
-
54 Отасоуи ОуэнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Силва ФабиоНападающий
- Нападающий
-
20 Витинью IIНападающий
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уилсон Каллум
|10 (4)
|0.4
|2.
|Альмирон Мигель
|4
|0.16
|3.
|Сен-Максимен Аллан
|2
|0.08
|4.
|Хендрик Джефф
|2
|0.08
|5.
|Жоэлинтон
|1
|0.04
|6.
|Шелви Джонджо
|1
|0.04
|7.
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.04
|8.
|Кларк Киран
|1
|0.04
|9.
|Кэрролл Эндрю
|1
|0.04
|10.
|Гейл Дуайт
|1
|0.04
|11.
|Уиллок Джо
|1
|0.04
|12.
|Фрейзер Райан
|0
|0
|13.
|Льюис Джамал
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нету Педру
|5
|0.2
|2.
|Невеш Рубен
|4 (3)
|0.16
|3.
|Хименес Рауль
|4
|0.16
|4.
|Поденсе Даниэл
|3
|0.12
|5.
|Саисс Ромен
|3
|0.12
|6.
|Силва Фабио
|2 (1)
|0.08
|7.
|Боли Вийи
|1
|0.04
|8.
|Аит-Нури Раян
|1
|0.04
|9.
|Моутинью Жоау
|1
|0.04
|10.
|Витинью II
|0
|0
|11.
|Семеду Нелсон
|0
|0
|12.
|Килман Макс
|0
|0
|13.
|Отасоуи Оуэн
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хэйден Айзак
|7
|0
|2.
|Шелви Джонджо
|4
|0
|3.
|Шёр Фабиан
|4
|0
|4.
|Льюис Джамал
|4
|0
|5.
|Хендрик Джефф
|2
|1
|6.
|Дарлоу Карл
|3
|0
|7.
|Ласcеллс Джамал
|3
|0
|8.
|Жоэлинтон
|3
|0
|9.
|Фрейзер Райан
|1
|1
|10.
|Фернандес Федерико
|2
|0
|11.
|Кларк Киран
|2
|0
|12.
|Уилсон Каллум
|2
|0
|13.
|Крафт Эмиль
|2
|0
|14.
|Мёрфи Джейкоб
|2
|0
|15.
|Лонгстафф Шон
|2
|0
|16.
|Ритчи Мэтт
|1
|0
|17.
|Кэрролл Эндрю
|1
|0
|18.
|Манкильо Хави
|1
|0
|19.
|Альмирон Мигель
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Моутинью Жоау
|4
|1
|2.
|Невеш Рубен
|5
|0
|3.
|Коди Конор
|4
|0
|4.
|Семеду Нелсон
|4
|0
|5.
|Траоре Адама
|3
|0
|6.
|Дендонкер Леандер
|3
|0
|7.
|Нету Педру
|3
|0
|8.
|Килман Макс
|3
|0
|9.
|Силва Фабио
|2
|0
|10.
|Марсал Фернандо
|2
|0
|11.
|Поденсе Даниэл
|2
|0
|12.
|Патрисиу Руй
|1
|0
|13.
|Боли Вийи
|1
|0
|14.
|Саисс Ромен
|1
|0
|15.
|Хувер Ки-Джана
|1
|0
|16.
|Отасоуи Оуэн
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ньюкасл
|12% (3)
|12% (3)
|8% (2)
|12% (3)
|16% (4)
|40% (10)
|Вулверхэмптон
|12.5% (3)
|16.67% (4)
|20.83% (5)
|12.5% (3)
|16.67% (4)
|20.83% (5)
Предыдущие игры
Ньюкасл Последние 20 матчей: +4 =2 -14Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл Челси 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 3:2 Саутгемптон Ньюкасл 1:2 Кристал Пэлас
Эвертон 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 1:2 Лидс Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Арсенал 3:0 Ньюкасл Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл Арсенал 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:2 Лестер Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Брентфорд 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Фулхэм Лидс 5:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Челси Саутгемптон 2:0 Ньюкасл
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +7 =5 -8Вулверхэмптон 1:0 Лидс Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Саутгемптон Вулверхэмптон 0:0 Лестер
Вулверхэмптон 2:1 Арсенал Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон Челси 0:0 Вулверхэмптон Чорли 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 3:3 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Челси Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон
Последние игры между собой
Ньюкасл: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 3
Вулверхэмптон: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 4
Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:2 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:1 Ньюкасл Ньюкасл 2:0 Вулверхэмптон Кубок лиги Ньюкасл 0:2 Вулверхэмптон Ньюкасл 2:2 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 4:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|26
|19
|5
|2
|52 - 16
|62
|2.
|Лестер
|Заявка
|25
|15
|4
|6
|44 - 27
|49
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|25
|14
|7
|4
|53 - 32
|49
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|40 - 31
|45
|5.
|Челси
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|41 - 25
|43
|6.
|Эвертон
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|37 - 33
|40
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|45 - 34
|40
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|24
|12
|3
|9
|38 - 26
|39
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|37 - 27
|36
|10.
|Лидс
|Заявка
|26
|11
|2
|13
|43 - 44
|35
|11.
|Арсенал
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|31 - 26
|34
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|26 - 32
|33
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|29 - 43
|32
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|31 - 43
|30
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|18 - 30
|28
|16.
|Брайтон
|Заявка
|26
|5
|11
|10
|26 - 33
|26
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|25
|7
|4
|14
|26 - 43
|25
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|25
|4
|10
|11
|21 - 32
|22
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|26
|3
|8
|15
|20 - 55
|17
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|25
|3
|2
|20
|15 - 41
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|27 - 8
|32
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|21 - 15
|24
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 16
|23
|4.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|23 - 11
|22
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|28 - 19
|21
|6.
|Лестер
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|19 - 16
|19
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 13
|18
|9.
|Арсенал
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 14
|18
|10.
|Лидс
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 17
|17
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 16
|17
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|20 - 16
|16
|13.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 14
|16
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 21
|15
|15.
|Эвертон
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 20
|14
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 21
|14
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 17
|10
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 32
|10
|19.
|Брайтон
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|12 - 17
|10
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 8
|30
|2.
|Лестер
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 11
|30
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|25 - 13
|28
|4.
|Эвертон
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|20 - 13
|26
|5.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 10
|23
|6.
|Челси
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 14
|21
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 16
|21
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 14
|18
|9.
|Лидс
|Заявка
|13
|6
|0
|7
|24 - 27
|18
|10.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|23 - 18
|17
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|15 - 22
|17
|12.
|Арсенал
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 12
|16
|13.
|Брайтон
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 16
|16
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 18
|14
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 27
|13
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|8 - 16
|12
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|13 - 15
|12
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 22
|11
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 23
|7
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|13
|1
|1
|11
|6 - 23
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ньюкасл» – «Вулверхэмптон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ньюкасл» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вулверхэмптон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ньюкасл» – «Вулверхэмптон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Ньюкасл - Вулверхэмптон
Исход игры
Ньюкасл
22.4% (33)
Ничья
34% (50)
Вулверхэмптон
43.5% (64)
Тотал 2.5
Больше
39.16% (56)
Меньше
60.84% (87)
Обе команды забьют
Да
71.33% (102)
Нет
28.67% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.3% (46)
1:2 Вулверхэмптон
25.9% (38)
0:1 Вулверхэмптон
15.6% (23)
2:1 Ньюкасл
8.8% (13)
1:0 Ньюкасл
8.8% (13)
2:0 Ньюкасл
2% (3)
3:1 Ньюкасл
1.4% (2)
0:2 Вулверхэмптон
1.4% (2)
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