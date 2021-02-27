  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
Ньюкасл
 
Позже

Стадион:
Вулверхэмптон
1
Дубравка
Мартин
17
Крафт
Эмиль
6
Ласcеллс
Джамал
2
Кларк
Киран
15
Льюис
Джамал
14
Хэйден
Айзак
28
Уиллок
Джо
8
Шелви
Джонджо
24
Альмирон
Мигель
9
Жоэлинтон
10
Сен-Максимен
Аллан
11
Патрисиу
Руй
32
Дендонкер
Леандер
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
22
Семеду
Нелсон
28
Моутинью
Жоау
8
Невеш
Рубен
19
Хонни
Кастро
37
Траоре
Адама
12
Виллиан
Жозе
7
Нету
Педру
Ньюкасл
4-1-2-1-2
Вулверхэмптон
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уилсон Каллум 10 (4) 0.4
2. Альмирон Мигель 4 0.16
3. Сен-Максимен Аллан 2 0.08
4. Хендрик Джефф 2 0.08
5. Жоэлинтон 1 0.04
6. Шелви Джонджо 1 0.04
7. Мёрфи Джейкоб 1 0.04
8. Кларк Киран 1 0.04
9. Кэрролл Эндрю 1 0.04
10. Гейл Дуайт 1 0.04
11. Уиллок Джо 1 0.04
12. Фрейзер Райан 0 0
13. Льюис Джамал 0 0
Вулверхэмптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нету Педру 5 0.2
2. Невеш Рубен 4 (3) 0.16
3. Хименес Рауль 4 0.16
4. Поденсе Даниэл 3 0.12
5. Саисс Ромен 3 0.12
6. Силва Фабио 2 (1) 0.08
7. Боли Вийи 1 0.04
8. Аит-Нури Раян 1 0.04
9. Моутинью Жоау 1 0.04
10. Витинью II 0 0
11. Семеду Нелсон 0 0
12. Килман Макс 0 0
13. Отасоуи Оуэн 0 0

Карточки

Ньюкасл
# Игрок      
1. Хэйден Айзак 7 0
2. Шелви Джонджо 4 0
3. Шёр Фабиан 4 0
4. Льюис Джамал 4 0
5. Хендрик Джефф 2 1
6. Дарлоу Карл 3 0
7. Ласcеллс Джамал 3 0
8. Жоэлинтон 3 0
9. Фрейзер Райан 1 1
10. Фернандес Федерико 2 0
11. Кларк Киран 2 0
12. Уилсон Каллум 2 0
13. Крафт Эмиль 2 0
14. Мёрфи Джейкоб 2 0
15. Лонгстафф Шон 2 0
16. Ритчи Мэтт 1 0
17. Кэрролл Эндрю 1 0
18. Манкильо Хави 1 0
19. Альмирон Мигель 1 0
Вулверхэмптон
# Игрок      
1. Моутинью Жоау 4 1
2. Невеш Рубен 5 0
3. Коди Конор 4 0
4. Семеду Нелсон 4 0
5. Траоре Адама 3 0
6. Дендонкер Леандер 3 0
7. Нету Педру 3 0
8. Килман Макс 3 0
9. Силва Фабио 2 0
10. Марсал Фернандо 2 0
11. Поденсе Даниэл 2 0
12. Патрисиу Руй 1 0
13. Боли Вийи 1 0
14. Саисс Ромен 1 0
15. Хувер Ки-Джана 1 0
16. Отасоуи Оуэн 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ньюкасл 12% (3) 12% (3) 8% (2) 12% (3) 16% (4) 40% (10)
 Вулверхэмптон 12.5% (3) 16.67% (4) 20.83% (5) 12.5% (3) 16.67% (4) 20.83% (5)

Предыдущие игры

Ньюкасл Последние 20 матчей: +4 =2 -14
Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл Челси 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 3:2 Саутгемптон Ньюкасл 1:2 Кристал Пэлас
Эвертон 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 1:2 Лидс Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Арсенал 3:0 Ньюкасл Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл Арсенал 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:2 Лестер Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Брентфорд 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Фулхэм Лидс 5:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Челси Саутгемптон 2:0 Ньюкасл
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Вулверхэмптон 1:0 Лидс Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Саутгемптон Вулверхэмптон 0:0 Лестер
Вулверхэмптон 2:1 Арсенал Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон Челси 0:0 Вулверхэмптон Чорли 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 3:3 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Челси Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон

Последние игры между собой

Ньюкасл: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 3
Вулверхэмптон: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 4
Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Премьер-лига Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Ньюкасл 0:4 Вулверхэмптон Премьер-лига
Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:2 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:1 Ньюкасл Ньюкасл 2:0 Вулверхэмптон Кубок лиги Ньюкасл 0:2 Вулверхэмптон Ньюкасл 2:2 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 4:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 26 19 5 2 52 - 16 62
2. Лестер Заявка 25 15 4 6 44 - 27 49
3. Манчестер Юнайтед Заявка 25 14 7 4 53 - 32 49
4. Вест Хэм Заявка 26 13 6 7 40 - 31 45
5. Челси Заявка 25 12 7 6 41 - 25 43
6. Эвертон Заявка 24 12 4 8 37 - 33 40
7. Ливерпуль Заявка 25 11 7 7 45 - 34 40
8. Астон Вилла Заявка 24 12 3 9 38 - 26 39
9. Тоттенхэм Заявка 24 10 6 8 37 - 27 36
10. Лидс Заявка 26 11 2 13 43 - 44 35
11. Арсенал Заявка 25 10 4 11 31 - 26 34
12. Вулверхэмптон Заявка 25 9 6 10 26 - 32 33
13. Кристал Пэлас Заявка 25 9 5 11 29 - 43 32
14. Саутгемптон Заявка 25 8 6 11 31 - 43 30
15. Бёрнли Заявка 25 7 7 11 18 - 30 28
16. Брайтон Заявка 26 5 11 10 26 - 33 26
17. Ньюкасл Заявка 25 7 4 14 26 - 43 25
18. Фулхэм Заявка 25 4 10 11 21 - 32 22
19. Вест Бромвич Заявка 26 3 8 15 20 - 55 17
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 25 3 2 20 15 - 41 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 13 10 2 1 27 - 8 32
2. Вест Хэм Заявка 13 7 3 3 21 - 15 24
3. Ливерпуль Заявка 13 7 2 4 22 - 16 23
4. Челси Заявка 12 6 4 2 23 - 11 22
5. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 3 4 28 - 19 21
6. Лестер Заявка 12 6 1 5 19 - 16 19
7. Вулверхэмптон Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
8. Тоттенхэм Заявка 12 5 3 4 17 - 13 18
9. Арсенал Заявка 13 5 3 5 16 - 14 18
10. Лидс Заявка 13 5 2 6 19 - 17 17
11. Саутгемптон Заявка 13 5 2 6 17 - 16 17
12. Астон Вилла Заявка 11 5 1 5 20 - 16 16
13. Бёрнли Заявка 13 4 4 5 10 - 14 16
14. Кристал Пэлас Заявка 12 4 3 5 14 - 21 15
15. Эвертон Заявка 12 4 2 6 17 - 20 14
16. Ньюкасл Заявка 12 4 2 6 15 - 21 14
17. Фулхэм Заявка 13 2 4 7 8 - 17 10
18. Вест Бромвич Заявка 13 2 4 7 9 - 32 10
19. Брайтон Заявка 13 1 7 5 12 - 17 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 2 1 9 9 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 13 9 3 1 25 - 8 30
2. Лестер Заявка 13 9 3 1 25 - 11 30
3. Манчестер Юнайтед Заявка 12 8 4 0 25 - 13 28
4. Эвертон Заявка 12 8 2 2 20 - 13 26
5. Астон Вилла Заявка 13 7 2 4 18 - 10 23
6. Челси Заявка 13 6 3 4 18 - 14 21
7. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 19 - 16 21
8. Тоттенхэм Заявка 12 5 3 4 20 - 14 18
9. Лидс Заявка 13 6 0 7 24 - 27 18
10. Ливерпуль Заявка 12 4 5 3 23 - 18 17
11. Кристал Пэлас Заявка 13 5 2 6 15 - 22 17
12. Арсенал Заявка 12 5 1 6 15 - 12 16
13. Брайтон Заявка 13 4 4 5 14 - 16 16
14. Вулверхэмптон Заявка 12 4 2 6 11 - 18 14
15. Саутгемптон Заявка 12 3 4 5 14 - 27 13
16. Бёрнли Заявка 12 3 3 6 8 - 16 12
17. Фулхэм Заявка 12 2 6 4 13 - 15 12
18. Ньюкасл Заявка 13 3 2 8 11 - 22 11
19. Вест Бромвич Заявка 13 1 4 8 11 - 23 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 13 1 1 11 6 - 23 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • До матча
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 26-го тура чемпионата Англии между "Ньюкаслом" и "Вулверхэмптоном". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
Прогнозы 148
Ньюкасл 22.3% (33)
X 33.8% (50)
Вулверхэмптон 43.9% (65)
Все прогнозы
1.55 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ньюкасл
Ничья
Вулверхэмптон
3.77
3.20
2.35
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.40 3.20 2.35
Бонус: 5 000 ₽ 3.64 3.04 2.38
Бонус: 5 000 ₽ 3.55 3.10 2.25
  3.60 3.14 2.35

Самый высокий коэффициент на матч «Ньюкасл» – «Вулверхэмптон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ньюкасл» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вулверхэмптон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ньюкасл» – «Вулверхэмптон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.20 1.08 5.15 1.13 2.60 1.47 1.98 1.83 1.59 2.51 1.27 3.76 1.19 4.55 1.05 8.20 1.03 8.80
7.40 1.07 5.80 1.14 2.60 1.49 1.99 1.88 1.71 2.21 1.55 2.55 1.25 4.00 1.18 4.80 1.05 8.70 1.04 9.40 0.00 16.50 0.00 17.00 0.00 24.00
7.38 1.12 2.71 1.51 2.35 1.65 2.00 1.90 1.72 2.24 1.56 2.58 1.47 2.88 1.19 5.12
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.36 1.59 1.59 2.36 1.31 3.45 1.07 8.30 1.05 9.70
1.58 2.37 1.32 3.60 1.08 8.70
2.53 1.58 2.08 1.84 1.60 2.47 1.40 3.18
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.36 2.09 1.74 1.50 2.59 1.17 5.05 1.12 6.30
2.05 1.72 1.47 2.60 1.15 5.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.08 1.74
Букмекер Да Нет
5.60 1.12
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
Где смотреть матч Ньюкасл - Вулверхэмптон онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Ньюкасл - Вулверхэмптон

Исход игры
Ньюкасл
22.4% (33)
Ничья
34% (50)
Вулверхэмптон
43.5% (64)
Тотал 2.5
Больше
39.16% (56)
Меньше
60.84% (87)
Обе команды забьют
Да
71.33% (102)
Нет
28.67% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.3% (46)
1:2 Вулверхэмптон
25.9% (38)
0:1 Вулверхэмптон
15.6% (23)
2:1 Ньюкасл
8.8% (13)
1:0 Ньюкасл
8.8% (13)
2:0 Ньюкасл
2% (3)
3:1 Ньюкасл
1.4% (2)
0:2 Вулверхэмптон
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 