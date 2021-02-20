Ньюкасл
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Стадион: Сент-Джеймс Парк
Вулверхэмптон
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уилсон Каллум
|10 (4)
|0.4
|2.
|Альмирон Мигель
|4
|0.16
|3.
|Сен-Максимен Аллан
|2
|0.08
|4.
|Хендрик Джефф
|2
|0.08
|5.
|Жоэлинтон
|1
|0.04
|6.
|Шелви Джонджо
|1
|0.04
|7.
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.04
|8.
|Кларк Киран
|1
|0.04
|9.
|Кэрролл Эндрю
|1
|0.04
|10.
|Гейл Дуайт
|1
|0.04
|11.
|Уиллок Джо
|1
|0.04
|12.
|Фрейзер Райан
|0
|0
|13.
|Льюис Джамал
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нету Педру
|5
|0.2
|2.
|Невеш Рубен
|4 (3)
|0.16
|3.
|Хименес Рауль
|4
|0.16
|4.
|Поденсе Даниэл
|3
|0.12
|5.
|Саисс Ромен
|3
|0.12
|6.
|Силва Фабио
|2 (1)
|0.08
|7.
|Боли Вийи
|1
|0.04
|8.
|Аит-Нури Раян
|1
|0.04
|9.
|Моутинью Жоау
|1
|0.04
|10.
|Витинью II
|0
|0
|11.
|Семеду Нелсон
|0
|0
|12.
|Килман Макс
|0
|0
|13.
|Отасоуи Оуэн
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хэйден Айзак
|7
|0
|2.
|Шелви Джонджо
|4
|0
|3.
|Шёр Фабиан
|4
|0
|4.
|Льюис Джамал
|4
|0
|5.
|Хендрик Джефф
|2
|1
|6.
|Дарлоу Карл
|3
|0
|7.
|Ласcеллс Джамал
|3
|0
|8.
|Жоэлинтон
|3
|0
|9.
|Фрейзер Райан
|1
|1
|10.
|Фернандес Федерико
|2
|0
|11.
|Кларк Киран
|2
|0
|12.
|Уилсон Каллум
|2
|0
|13.
|Крафт Эмиль
|2
|0
|14.
|Мёрфи Джейкоб
|2
|0
|15.
|Лонгстафф Шон
|2
|0
|16.
|Ритчи Мэтт
|1
|0
|17.
|Кэрролл Эндрю
|1
|0
|18.
|Манкильо Хави
|1
|0
|19.
|Альмирон Мигель
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Моутинью Жоау
|4
|1
|2.
|Невеш Рубен
|5
|0
|3.
|Коди Конор
|4
|0
|4.
|Семеду Нелсон
|4
|0
|5.
|Траоре Адама
|3
|0
|6.
|Дендонкер Леандер
|3
|0
|7.
|Нету Педру
|3
|0
|8.
|Килман Макс
|3
|0
|9.
|Силва Фабио
|2
|0
|10.
|Марсал Фернандо
|2
|0
|11.
|Поденсе Даниэл
|2
|0
|12.
|Патрисиу Руй
|1
|0
|13.
|Боли Вийи
|1
|0
|14.
|Саисс Ромен
|1
|0
|15.
|Хувер Ки-Джана
|1
|0
|16.
|Отасоуи Оуэн
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ньюкасл
|12% (3)
|12% (3)
|8% (2)
|12% (3)
|16% (4)
|40% (10)
|Вулверхэмптон
|12.5% (3)
|16.67% (4)
|20.83% (5)
|12.5% (3)
|16.67% (4)
|20.83% (5)
Предыдущие игры
Ньюкасл Последние 20 матчей: +4 =2 -14Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл Челси 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 3:2 Саутгемптон Ньюкасл 1:2 Кристал Пэлас
Эвертон 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 1:2 Лидс Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Арсенал 3:0 Ньюкасл Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл Арсенал 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:2 Лестер Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Брентфорд 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Фулхэм Лидс 5:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Челси Саутгемптон 2:0 Ньюкасл
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +7 =5 -8Вулверхэмптон 1:0 Лидс Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Саутгемптон Вулверхэмптон 0:0 Лестер
Вулверхэмптон 2:1 Арсенал Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон Челси 0:0 Вулверхэмптон Чорли 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 3:3 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Челси Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон
Последние игры между собой
Ньюкасл: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 3
Вулверхэмптон: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 4
Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:2 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:1 Ньюкасл Ньюкасл 2:0 Вулверхэмптон Кубок лиги Ньюкасл 0:2 Вулверхэмптон Ньюкасл 2:2 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 4:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|25
|18
|5
|2
|50 - 15
|59
|2.
|Лестер
|Заявка
|25
|15
|4
|6
|44 - 27
|49
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|25
|14
|7
|4
|53 - 32
|49
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|25
|13
|6
|6
|39 - 29
|45
|5.
|Челси
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|41 - 25
|43
|6.
|Эвертон
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|37 - 33
|40
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|45 - 34
|40
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|23
|11
|3
|9
|37 - 26
|36
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|37 - 27
|36
|10.
|Лидс
|Заявка
|25
|11
|2
|12
|43 - 43
|35
|11.
|Арсенал
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|31 - 26
|34
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|26 - 32
|33
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|29 - 43
|32
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|31 - 43
|30
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|18 - 30
|28
|16.
|Брайтон
|Заявка
|25
|5
|11
|9
|26 - 32
|26
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|25
|7
|4
|14
|26 - 43
|25
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|25
|4
|10
|11
|21 - 32
|22
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|25
|2
|8
|15
|19 - 55
|14
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|25
|3
|2
|20
|15 - 41
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|25 - 7
|29
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|21 - 15
|24
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 16
|23
|4.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|23 - 11
|22
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|28 - 19
|21
|6.
|Лестер
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|19 - 16
|19
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 13
|18
|9.
|Арсенал
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 14
|18
|10.
|Лидс
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|19 - 16
|17
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 16
|17
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|20 - 16
|16
|13.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 14
|16
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 21
|15
|15.
|Эвертон
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 20
|14
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 21
|14
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 17
|10
|18.
|Брайтон
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|12 - 17
|10
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 18
|7
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|8 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 8
|30
|2.
|Лестер
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 11
|30
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|25 - 13
|28
|4.
|Эвертон
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|20 - 13
|26
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 14
|21
|6.
|Челси
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 14
|21
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 10
|20
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 14
|18
|9.
|Лидс
|Заявка
|13
|6
|0
|7
|24 - 27
|18
|10.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|23 - 18
|17
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|15 - 22
|17
|12.
|Арсенал
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 12
|16
|13.
|Брайтон
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 15
|16
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 18
|14
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 27
|13
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|8 - 16
|12
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|13 - 15
|12
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 22
|11
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 23
|7
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|13
|1
|1
|11
|6 - 23
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ньюкасл» – «Вулверхэмптон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ньюкасл» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вулверхэмптон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ньюкасл» – «Вулверхэмптон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Ньюкасл - Вулверхэмптон
Исход игры
Ньюкасл
38.1% (16)
Ничья
31% (13)
Вулверхэмптон
31% (13)
Тотал 2.5
Больше
40% (16)
Меньше
60% (24)
Обе команды забьют
Да
65% (26)
Нет
35% (14)
Популярный счёт
1:2 Вулверхэмптон
23.8% (10)
1:1 Ничья
23.8% (10)
1:0 Ньюкасл
19% (8)
2:0 Ньюкасл
7.1% (3)
2:1 Ньюкасл
7.1% (3)
2:2 Ничья
4.8% (2)
0:1 Вулверхэмптон
4.8% (2)
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