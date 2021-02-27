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Колос Ковалёвка
1:0
Первый тайм: 40'

Стадион:
Рух Львов
0'
12' Желтая карточка
Задоя Евгений
22' Желтая карточка
David Zec
1:0
35' Гол в свои ворота
Мисак Роман
35' Желтая карточка
Белый Максим
40'
25
Волынец
Евгений
23
Кравченко
Никита
13
Гавриш
Виталий
21
Новак
Евгений
15
Черноморец
Александр
99
Задоя
Евгений
20
Чурко
Вячеслав
48
Ореховский
Павел
90
Богданов
Андрей
9
Антюх
Денис
7
Лысенко
Владимир
21
Мисак
Роман
32
Стаменкович
Милош
25
Белый
Максим
6
David
Zec
10
Притула
Остап
91
Карасюк
Роман
5
Федорчук
Валерий
17
Мысык
Марьян
7
Климчук
Юрий
19
Кондраков
Даниил
45
Борячук
Андрей
Колос Ковалёвка
Рух Львов

Ход матча

12'
Задоя Евгений
 
22'
 
David Zec
35'
Мисак Роман
1:0
35'
 
Белый Максим

Бомбардиры внутри турнира

Колос Ковалёвка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Селезнёв Евгений 5 (5) 0.31
2. Лысенко Владимир 3 (1) 0.19
3. Ореховский Павел 3 (2) 0.19
4. Морозко Евгений 2 0.13
5. Антюх Денис 1 0.06
6. Исаенко Евгений 1 0.06
7. Милько Вадим 1 0.06
8. Гавриш Виталий 1 0.06
9. Смирный Евгений 1 0.06
10. Костишин Денис 1 0.06
11. Данфа Мамаду 1 0.06
12. Богданов Андрей 0 0
13. Кравченко Никита 0 0
14. Ильин Олег 0 0
Рух Львов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Климчук Юрий 3 (1) 0.19
2. Федорчук Валерий 3 0.19
3. Кондраков Даниил 2 (1) 0.13
4. Русин Ростислав 1 0.06
5. Мысык Марьян 1 0.06
6. Бойчук Игорь 1 0.06
7. Кухаревич Николай 1 0.06
8. Бойчук Богдан 0 0
9. Копына Юрий 0 0

Карточки

Колос Ковалёвка
# Игрок      
1. Ильин Олег 5 0
2. Селезнёв Евгений 4 0
3. Задоя Евгений 4 0
4. Петров Кирилл 4 0
5. Лысенко Владимир 3 0
6. Милько Вадим 3 0
7. Кравченко Никита 3 0
8. Черноморец Александр 3 0
9. Костишин Денис 3 0
10. Антюх Денис 3 0
11. Максименко Максим 1 1
12. Богданов Андрей 2 0
13. Гавриш Виталий 2 0
14. Новак Евгений 2 0
15. Смирный Евгений 2 0
16. Волынец Евгений 2 0
17. Бондаренко Александр 1 0
18. Зозуля Алексей 1 0
19. Чурко Вячеслав 1 0
20. Ореховский Павел 1 0
21. Данфа Мамаду 1 0
22. Емец Владислав 1 0
Рух Львов
# Игрок      
1. Мартынюк Ярослав 5 1
2. Мысык Марьян 5 0
3. Кухаревич Николай 5 0
4. Парамонов Вадим 2 1
5. Дуць Игорь 3 0
6. Климчук Юрий 3 0
7. Кухарук Андрей 3 0
8. Стаменкович Милош 2 0
9. Бойчук Богдан 2 0
10. Erik Gliha 2 0
11. David Zec 2 0
12. Бандура Александр 0 1
13. Roman Gagun 0 1
14. Федорчук Валерий 1 0
15. Карасюк Роман 1 0
16. Брикнер Иван 1 0
17. Белый Максим 1 0
18. Заставный Владимир 1 0
19. Русин Ростислав 1 0
20. Копына Юрий 1 0
21. Кондраков Даниил 1 0
22. Притула Остап 1 0
23. Ivan Varfolomeev 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Колос Ковалёвка 10% (2) 25% (5) 5% (1) 15% (3) 15% (3) 30% (6)
 Рух Львов 8.33% (1) 16.67% (2) 16.67% (2) 16.67% (2) 16.67% (2) 25% (3)

Предыдущие игры

Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Львов 0:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:0 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:1 Александрия
Нива 0:4 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:1 Десна Ворскла 3:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 0:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 2:2 Минай Заря 1:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец Риека 2:0 Колос Ковалёвка Рух Львов 1:2 Колос Ковалёвка Арис Салоники 1:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Львов Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь
Рух Львов Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Шахтёр Донецк 2:0 Рух Львов Рух Львов 1:1 Ворскла Рух Львов 4:1 Днепр-1 Олимпик Донецк 3:1 Рух Львов
Александрия 0:0 Рух Львов Рух Львов 0:0 Мариуполь Рух Львов 2:2 Ингулец Минай 0:0 Рух Львов Заря 4:0 Рух Львов Рух Львов 0:2 Динамо Киев Рух Львов 0:0 Львов Десна 3:1 Рух Львов Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк Рух Львов 1:2 Колос Ковалёвка Ворскла 5:2 Рух Львов Рух Львов 4:0 Авангард Краматорск Ингулец 1:1 Рух Львов Рух Львов 1:0 Минай Кремень 0:1 Рух Львов Рух Львов 2:1 Горняк-Спорт

Последние игры между собой

Колос Ковалёвка: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Рух Львов: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Рух Львов 1:2 Колос Ковалёвка Премьер-лига Колос Ковалёвка 0:1 Рух Львов Первый дивизион Рух Львов 0:2 Колос Ковалёвка Первый дивизион Колос Ковалёвка 2:1 Рух Львов Первый дивизион
Рух Львов 1:0 Колос Ковалёвка Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 15 10 4 1 29 - 12 34
2. Шахтёр Донецк Заявка 14 8 6 0 32 - 11 30
3. Десна Заявка 16 7 6 3 23 - 14 27
4. Заря Заявка 14 7 5 2 26 - 11 26
5. Ворскла Заявка 16 6 7 3 23 - 14 25
6. Колос Ковалёвка 1:0 Заявка 16 6 7 3 21 - 16 25
7. Александрия Заявка 16 6 4 6 24 - 21 22
8. Олимпик Донецк Заявка 14 5 2 7 21 - 25 17
9. Мариуполь Заявка 16 4 5 7 16 - 23 17
10. Днепр-1 Заявка 16 4 3 9 22 - 30 15
11. Львов Заявка 14 3 3 8 10 - 29 12
12. Ингулец Заявка 15 1 9 5 15 - 24 12
13. Минай Заявка 14 2 4 8 10 - 28 10
14. Рух Львов 0:1 Заявка 16 1 7 8 13 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 8 6 2 0 23 - 6 20
2. Десна Заявка 9 6 2 1 16 - 6 20
3. Александрия Заявка 9 5 2 2 18 - 11 17
4. Динамо Киев Заявка 8 4 3 1 12 - 8 15
5. Ворскла Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
6. Колос Ковалёвка 1:0 Заявка 9 3 5 1 11 - 6 14
7. Заря Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
8. Олимпик Донецк Заявка 9 3 2 4 14 - 16 11
9. Ингулец Заявка 8 1 6 1 9 - 10 9
10. Рух Львов 0:1 Заявка 8 1 5 2 9 - 9 8
11. Минай Заявка 7 2 1 4 5 - 12 7
12. Днепр-1 Заявка 8 2 1 5 9 - 12 7
13. Львов Заявка 6 1 1 4 4 - 14 4
14. Мариуполь Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 7 6 1 0 17 - 4 19
2. Мариуполь Заявка 12 4 4 4 13 - 17 16
3. Заря Заявка 7 4 2 1 14 - 5 14
4. Колос Ковалёвка 1:0 Заявка 7 3 2 2 10 - 10 11
5. Ворскла Заявка 10 2 5 3 9 - 10 11
6. Шахтёр Донецк Заявка 6 2 4 0 9 - 5 10
7. Днепр-1 Заявка 8 2 2 4 13 - 18 8
8. Львов Заявка 8 2 2 4 6 - 15 8
9. Десна Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
10. Олимпик Донецк Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
11. Александрия Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
12. Ингулец Заявка 7 0 3 4 6 - 14 3
13. Минай Заявка 7 0 3 4 5 - 16 3
14. Рух Львов 0:1 Заявка 8 0 2 6 4 - 18 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Первую лигу
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    35'
    Белый Максим получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Мисак Роман уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    22'
    David Zec получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    Задоя Евгений получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Kolos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 148
Колос Ковалёвка 85.8% (127)
X 13.5% (20)
Рух Львов 0.7% (1)
Все прогнозы
1.88 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Колос Ковалёвка
Ничья
Рух Львов
2.11
2.99
4.80
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.00 2.80 4.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.95 2.99 4.50
Бонус: 5 000 ₽ 2.01 2.75 4.80
  2.11 2.83 4.56

Самый высокий коэффициент на матч «Колос Ковалёвка» – «Рух Львов» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Колос Ковалёвка» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рух Львов» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Колос Ковалёвка» – «Рух Львов», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.55 1.05 6.15 1.08 2.69 1.41 2.27 1.59 1.61 2.38 1.36 2.99 1.19 4.15 1.08 6.30 1.06 7.10
4.75 1.18 3.70 1.27 2.10 1.72 1.58 2.35 1.94 1.86 1.35 3.15 1.14 5.55 1.11 6.50 1.02 13.00 1.02 13.00 1.01 12.00 0.00 12.50 0.00 18.50
3.55 1.29 2.43 1.56 1.99 1.84 1.73 2.11 1.48 2.65 1.86 1.96 1.65 2.23 1.47 2.66 1.30 3.53 1.10 7.14
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
2.40 1.53 1.72 2.05 1.36 2.99
1.60 2.33 1.13 5.80 1.08 7.77 1.07 7.60
1.40 2.88 1.22 4.12 1.52 2.49 1.34 3.17 1.36 3.21
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.26 1.31 2.16 1.65 1.58 2.29 1.22 4.00
2.37 1.59 1.52 2.37 1.18 4.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.55 1.50
Букмекер Да Нет
5.00 1.13
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
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Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 1:0 Рух Львов

Исход игры
Колос Ковалёвка
85.8% (127)
Ничья
13.5% (20)
Рух Львов
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
23.45% (34)
Меньше
76.55% (111)
Обе команды забьют
Да
33.1% (48)
Нет
66.9% (97)
Популярный счёт
1:0 Колос Ковалёвка
45.3% (67)
2:1 Колос Ковалёвка
20.3% (30)
2:0 Колос Ковалёвка
16.9% (25)
1:1 Ничья
9.5% (14)
0:0 Ничья
3.4% (5)
3:1 Колос Ковалёвка
2% (3)
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5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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