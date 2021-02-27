Колос Ковалёвка
1:2
Конец матча
Стадион: Stadion Kolos
Рух Львов
12' Желтая карточкаЗадоя Евгений
22' Желтая карточкаDavid Zec
1:0
34' Гол в свои воротаМисак Роман
35' Желтая карточкаБелый Максим
1:1
48' ГолКондраков Даниил
63' Желтая карточкаМысык Марьян
86' Желтая карточкаКостишин Денис
90' Вторая желтая карточкаМысык Марьян
90' Вторая желтая карточкаКостишин Денис
1:2
90' ГолКухаревич Николай
21
Мисак
Роман
25
Белый
Максим
17
Мысык
Марьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
94 Данфа МамадуПолузащитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Костышин Руслан
- Основной состав
-
21 Мисак РоманВратарь
- Защитник
-
25 Белый МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мысык МарьянПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Erik GlihaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ivan Fedyk
Ход матча
12'
22'
34'
1:0
35'
48'
1:1
63'
86'
90'
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Селезнёв Евгений
|5 (5)
|0.31
|2.
|Лысенко Владимир
|3 (1)
|0.19
|3.
|Ореховский Павел
|3 (2)
|0.19
|4.
|Морозко Евгений
|2
|0.13
|5.
|Антюх Денис
|1
|0.06
|6.
|Исаенко Евгений
|1
|0.06
|7.
|Милько Вадим
|1
|0.06
|8.
|Гавриш Виталий
|1
|0.06
|9.
|Смирный Евгений
|1
|0.06
|10.
|Костишин Денис
|1
|0.06
|11.
|Данфа Мамаду
|1
|0.06
|12.
|Богданов Андрей
|0
|0
|13.
|Кравченко Никита
|0
|0
|14.
|Ильин Олег
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Климчук Юрий
|3 (1)
|0.19
|2.
|Федорчук Валерий
|3
|0.19
|3.
|Кондраков Даниил
|3 (1)
|0.19
|4.
|Кухаревич Николай
|2
|0.13
|5.
|Русин Ростислав
|1
|0.06
|6.
|Мысык Марьян
|1
|0.06
|7.
|Бойчук Игорь
|1
|0.06
|8.
|Бойчук Богдан
|0
|0
|9.
|Копына Юрий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Костишин Денис
|4
|1
|2.
|Ильин Олег
|5
|0
|3.
|Селезнёв Евгений
|4
|0
|4.
|Задоя Евгений
|4
|0
|5.
|Петров Кирилл
|4
|0
|6.
|Лысенко Владимир
|3
|0
|7.
|Милько Вадим
|3
|0
|8.
|Кравченко Никита
|3
|0
|9.
|Черноморец Александр
|3
|0
|10.
|Антюх Денис
|3
|0
|11.
|Максименко Максим
|1
|1
|12.
|Богданов Андрей
|2
|0
|13.
|Гавриш Виталий
|2
|0
|14.
|Новак Евгений
|2
|0
|15.
|Смирный Евгений
|2
|0
|16.
|Волынец Евгений
|2
|0
|17.
|Бондаренко Александр
|1
|0
|18.
|Зозуля Алексей
|1
|0
|19.
|Чурко Вячеслав
|1
|0
|20.
|Ореховский Павел
|1
|0
|21.
|Данфа Мамаду
|1
|0
|22.
|Емец Владислав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мысык Марьян
|6
|1
|2.
|Мартынюк Ярослав
|5
|1
|3.
|Кухаревич Николай
|5
|0
|4.
|Парамонов Вадим
|2
|1
|5.
|Дуць Игорь
|3
|0
|6.
|Климчук Юрий
|3
|0
|7.
|Кухарук Андрей
|3
|0
|8.
|Стаменкович Милош
|2
|0
|9.
|Бойчук Богдан
|2
|0
|10.
|Белый Максим
|2
|0
|11.
|Erik Gliha
|2
|0
|12.
|David Zec
|2
|0
|13.
|Бандура Александр
|0
|1
|14.
|Roman Gagun
|0
|1
|15.
|Федорчук Валерий
|1
|0
|16.
|Карасюк Роман
|1
|0
|17.
|Брикнер Иван
|1
|0
|18.
|Заставный Владимир
|1
|0
|19.
|Русин Ростислав
|1
|0
|20.
|Копына Юрий
|1
|0
|21.
|Кондраков Даниил
|1
|0
|22.
|Притула Остап
|1
|0
|23.
|Ivan Varfolomeev
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Колос Ковалёвка
|10% (2)
|25% (5)
|5% (1)
|15% (3)
|15% (3)
|30% (6)
|Рух Львов
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|28.57% (4)
Предыдущие игры
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +9 =7 -4Львов 0:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:0 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:1 Александрия
Нива 0:4 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:1 Десна Ворскла 3:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 0:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 2:2 Минай Заря 1:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец Риека 2:0 Колос Ковалёвка Рух Львов 1:2 Колос Ковалёвка Арис Салоники 1:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Львов Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь
Рух Львов Последние 20 матчей: +5 =8 -7Шахтёр Донецк 2:0 Рух Львов Рух Львов 1:1 Ворскла Рух Львов 4:1 Днепр-1 Олимпик Донецк 3:1 Рух Львов
Александрия 0:0 Рух Львов Рух Львов 0:0 Мариуполь Рух Львов 2:2 Ингулец Минай 0:0 Рух Львов Заря 4:0 Рух Львов Рух Львов 0:2 Динамо Киев Рух Львов 0:0 Львов Десна 3:1 Рух Львов Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк Рух Львов 1:2 Колос Ковалёвка Ворскла 5:2 Рух Львов Рух Львов 4:0 Авангард Краматорск Ингулец 1:1 Рух Львов Рух Львов 1:0 Минай Кремень 0:1 Рух Львов Рух Львов 2:1 Горняк-Спорт
Последние игры между собой
Колос Ковалёвка: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Рух Львов: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|29 - 12
|34
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|32 - 11
|30
|3.
|Десна
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|23 - 14
|27
|4.
|Заря
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|26 - 11
|26
|5.
|Ворскла
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|23 - 14
|25
|6.
|Александрия
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 21
|22
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|21 - 18
|22
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 25
|17
|9.
|Мариуполь
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 23
|17
|10.
|Днепр-1
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|22 - 30
|15
|11.
|Рух Львов
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|15 - 27
|13
|12.
|Львов
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 29
|12
|13.
|Ингулец
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|15 - 24
|12
|14.
|Минай
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 28
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|23 - 6
|20
|2.
|Десна
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|16 - 6
|20
|3.
|Александрия
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 11
|17
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 8
|15
|5.
|Ворскла
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|6.
|Заря
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|7.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 16
|11
|8.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 8
|11
|9.
|Ингулец
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|9 - 10
|9
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 9
|8
|11.
|Минай
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 12
|7
|12.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|13.
|Львов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 14
|4
|14.
|Мариуполь
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 4
|19
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 17
|16
|3.
|Заря
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 5
|14
|4.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|5.
|Ворскла
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 10
|11
|6.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 5
|10
|7.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 18
|8
|8.
|Львов
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 15
|8
|9.
|Десна
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|10.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|11.
|Александрия
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 18
|5
|13.
|Ингулец
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
|14.
|Минай
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 16
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Колос Ковалёвка» – «Рух Львов» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Колос Ковалёвка» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рух Львов» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Колос Ковалёвка» – «Рух Львов», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 1:2 Рух Львов
Исход игры
Колос Ковалёвка
85.8% (127)
Ничья
13.5% (20)
Рух Львов
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
23.45% (34)
Меньше
76.55% (111)
Обе команды забьют
Да
33.1% (48)
Нет
66.9% (97)
Популярный счёт
1:0 Колос Ковалёвка
45.3% (67)
2:1 Колос Ковалёвка
20.3% (30)
2:0 Колос Ковалёвка
16.9% (25)
1:1 Ничья
9.5% (14)
0:0 Ничья
3.4% (5)
3:1 Колос Ковалёвка
2% (3)
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