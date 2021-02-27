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Колос Ковалёвка
1:2
Конец матча

Стадион:
Рух Львов
0'
12' Желтая карточка
Задоя Евгений
22' Желтая карточка
David Zec
1:0
34' Гол в свои ворота
Мисак Роман
35' Желтая карточка
Белый Максим
1:1
48' Гол
Кондраков Даниил
63' Желтая карточка
Мысык Марьян
86' Желтая карточка
Костишин Денис
90' Вторая желтая карточка
Мысык Марьян
90' Вторая желтая карточка
Костишин Денис
1:2
90' Гол
Кухаревич Николай
90'+7
25
Волынец
Евгений
23
Кравченко
Никита
13
Гавриш
Виталий
21
Новак
Евгений
15
Черноморец
Александр
99
Задоя
Евгений
20
Чурко
Вячеслав
48
Ореховский
Павел
90
Богданов
Андрей
9
Антюх
Денис
7
Лысенко
Владимир
21
Мисак
Роман
32
Стаменкович
Милош
25
Белый
Максим
6
David
Zec
10
Притула
Остап
91
Карасюк
Роман
5
Федорчук
Валерий
17
Мысык
Марьян
7
Климчук
Юрий
19
Кондраков
Даниил
45
Борячук
Андрей
Колос Ковалёвка
Рух Львов

Бомбардиры внутри турнира

Колос Ковалёвка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Селезнёв Евгений 5 (5) 0.31
2. Лысенко Владимир 3 (1) 0.19
3. Ореховский Павел 3 (2) 0.19
4. Морозко Евгений 2 0.13
5. Антюх Денис 1 0.06
6. Исаенко Евгений 1 0.06
7. Милько Вадим 1 0.06
8. Гавриш Виталий 1 0.06
9. Смирный Евгений 1 0.06
10. Костишин Денис 1 0.06
11. Данфа Мамаду 1 0.06
12. Богданов Андрей 0 0
13. Кравченко Никита 0 0
14. Ильин Олег 0 0
Рух Львов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Климчук Юрий 3 (1) 0.19
2. Федорчук Валерий 3 0.19
3. Кондраков Даниил 3 (1) 0.19
4. Кухаревич Николай 2 0.13
5. Русин Ростислав 1 0.06
6. Мысык Марьян 1 0.06
7. Бойчук Игорь 1 0.06
8. Бойчук Богдан 0 0
9. Копына Юрий 0 0

Карточки

Колос Ковалёвка
# Игрок      
1. Костишин Денис 4 1
2. Ильин Олег 5 0
3. Селезнёв Евгений 4 0
4. Задоя Евгений 4 0
5. Петров Кирилл 4 0
6. Лысенко Владимир 3 0
7. Милько Вадим 3 0
8. Кравченко Никита 3 0
9. Черноморец Александр 3 0
10. Антюх Денис 3 0
11. Максименко Максим 1 1
12. Богданов Андрей 2 0
13. Гавриш Виталий 2 0
14. Новак Евгений 2 0
15. Смирный Евгений 2 0
16. Волынец Евгений 2 0
17. Бондаренко Александр 1 0
18. Зозуля Алексей 1 0
19. Чурко Вячеслав 1 0
20. Ореховский Павел 1 0
21. Данфа Мамаду 1 0
22. Емец Владислав 1 0
Рух Львов
# Игрок      
1. Мысык Марьян 6 1
2. Мартынюк Ярослав 5 1
3. Кухаревич Николай 5 0
4. Парамонов Вадим 2 1
5. Дуць Игорь 3 0
6. Климчук Юрий 3 0
7. Кухарук Андрей 3 0
8. Стаменкович Милош 2 0
9. Бойчук Богдан 2 0
10. Белый Максим 2 0
11. Erik Gliha 2 0
12. David Zec 2 0
13. Бандура Александр 0 1
14. Roman Gagun 0 1
15. Федорчук Валерий 1 0
16. Карасюк Роман 1 0
17. Брикнер Иван 1 0
18. Заставный Владимир 1 0
19. Русин Ростислав 1 0
20. Копына Юрий 1 0
21. Кондраков Даниил 1 0
22. Притула Остап 1 0
23. Ivan Varfolomeev 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Колос Ковалёвка 10% (2) 25% (5) 5% (1) 15% (3) 15% (3) 30% (6)
 Рух Львов 7.14% (1) 14.29% (2) 14.29% (2) 21.43% (3) 14.29% (2) 28.57% (4)

Предыдущие игры

Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Львов 0:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:0 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:1 Александрия
Нива 0:4 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:1 Десна Ворскла 3:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 0:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 2:2 Минай Заря 1:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец Риека 2:0 Колос Ковалёвка Рух Львов 1:2 Колос Ковалёвка Арис Салоники 1:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Львов Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь
Рух Львов Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Шахтёр Донецк 2:0 Рух Львов Рух Львов 1:1 Ворскла Рух Львов 4:1 Днепр-1 Олимпик Донецк 3:1 Рух Львов
Александрия 0:0 Рух Львов Рух Львов 0:0 Мариуполь Рух Львов 2:2 Ингулец Минай 0:0 Рух Львов Заря 4:0 Рух Львов Рух Львов 0:2 Динамо Киев Рух Львов 0:0 Львов Десна 3:1 Рух Львов Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк Рух Львов 1:2 Колос Ковалёвка Ворскла 5:2 Рух Львов Рух Львов 4:0 Авангард Краматорск Ингулец 1:1 Рух Львов Рух Львов 1:0 Минай Кремень 0:1 Рух Львов Рух Львов 2:1 Горняк-Спорт

Последние игры между собой

Колос Ковалёвка: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Рух Львов: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Рух Львов 1:2 Колос Ковалёвка Премьер-лига Колос Ковалёвка 0:1 Рух Львов Первый дивизион Рух Львов 0:2 Колос Ковалёвка Первый дивизион Колос Ковалёвка 2:1 Рух Львов Первый дивизион
Рух Львов 1:0 Колос Ковалёвка Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 15 10 4 1 29 - 12 34
2. Шахтёр Донецк Заявка 14 8 6 0 32 - 11 30
3. Десна Заявка 16 7 6 3 23 - 14 27
4. Заря Заявка 14 7 5 2 26 - 11 26
5. Ворскла Заявка 16 6 7 3 23 - 14 25
6. Александрия Заявка 16 6 4 6 24 - 21 22
7. Колос Ковалёвка Заявка 16 5 7 4 21 - 18 22
8. Олимпик Донецк Заявка 14 5 2 7 21 - 25 17
9. Мариуполь Заявка 16 4 5 7 16 - 23 17
10. Днепр-1 Заявка 16 4 3 9 22 - 30 15
11. Рух Львов Заявка 16 2 7 7 15 - 27 13
12. Львов Заявка 14 3 3 8 10 - 29 12
13. Ингулец Заявка 15 1 9 5 15 - 24 12
14. Минай Заявка 14 2 4 8 10 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 8 6 2 0 23 - 6 20
2. Десна Заявка 9 6 2 1 16 - 6 20
3. Александрия Заявка 9 5 2 2 18 - 11 17
4. Динамо Киев Заявка 8 4 3 1 12 - 8 15
5. Ворскла Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
6. Заря Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
7. Олимпик Донецк Заявка 9 3 2 4 14 - 16 11
8. Колос Ковалёвка Заявка 9 2 5 2 11 - 8 11
9. Ингулец Заявка 8 1 6 1 9 - 10 9
10. Рух Львов Заявка 8 1 5 2 9 - 9 8
11. Минай Заявка 7 2 1 4 5 - 12 7
12. Днепр-1 Заявка 8 2 1 5 9 - 12 7
13. Львов Заявка 6 1 1 4 4 - 14 4
14. Мариуполь Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 7 6 1 0 17 - 4 19
2. Мариуполь Заявка 12 4 4 4 13 - 17 16
3. Заря Заявка 7 4 2 1 14 - 5 14
4. Колос Ковалёвка Заявка 7 3 2 2 10 - 10 11
5. Ворскла Заявка 10 2 5 3 9 - 10 11
6. Шахтёр Донецк Заявка 6 2 4 0 9 - 5 10
7. Днепр-1 Заявка 8 2 2 4 13 - 18 8
8. Львов Заявка 8 2 2 4 6 - 15 8
9. Десна Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
10. Олимпик Донецк Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
11. Александрия Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
12. Рух Львов Заявка 8 1 2 5 6 - 18 5
13. Ингулец Заявка 7 0 3 4 6 - 14 3
14. Минай Заявка 7 0 3 4 5 - 16 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Первую лигу
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Белый Максим получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Мисак Роман уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    22'
    David Zec получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    Задоя Евгений получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Kolos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 148
Колос Ковалёвка 85.8% (127)
X 13.5% (20)
Рух Львов 0.7% (1)
Все прогнозы
1.88 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.30 3.60 50.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.95 2.99 4.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.25 5.10 17.00
  3.80 1.57 6.58

Самый высокий коэффициент на матч «Колос Ковалёвка» – «Рух Львов» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Колос Ковалёвка» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рух Львов» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Колос Ковалёвка» – «Рух Львов», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.55 1.05 6.15 1.08 2.69 1.41 2.27 1.59 1.61 2.38 1.36 2.99 1.19 4.15 1.08 6.30 1.06 7.10
4.75 1.18 3.70 1.27 3.50 1.30 2.35 1.58 1.94 1.86 1.58 2.35 1.22 4.20 1.15 5.30 1.03 12.00 1.02 13.00 1.01 12.00 0.00 12.50 0.00 18.50
3.55 1.29 2.43 1.56 1.99 1.84 2.95 1.39 2.37 1.58 1.83 2.00 1.68 2.20 1.40 2.92 1.97 1.85 1.59 2.37 1.41 2.87 1.10 7.14
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
2.40 1.53 1.72 2.05 1.36 2.99
1.60 2.33 1.13 5.80 1.08 7.77 1.07 7.60
1.40 2.88 1.22 4.12 1.52 2.49 1.34 3.17 1.36 3.21
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.26 1.31 2.16 1.65 1.58 2.29 1.22 4.00
2.37 1.59 1.52 2.37 1.18 4.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.22 1.65
Букмекер Да Нет
5.00 1.13
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
Где смотреть матч Колос Ковалёвка 1:2 Рух Львов онлайн

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Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 1:2 Рух Львов

Исход игры
Колос Ковалёвка
85.8% (127)
Ничья
13.5% (20)
Рух Львов
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
23.45% (34)
Меньше
76.55% (111)
Обе команды забьют
Да
33.1% (48)
Нет
66.9% (97)
Популярный счёт
1:0 Колос Ковалёвка
45.3% (67)
2:1 Колос Ковалёвка
20.3% (30)
2:0 Колос Ковалёвка
16.9% (25)
1:1 Ничья
9.5% (14)
0:0 Ничья
3.4% (5)
3:1 Колос Ковалёвка
2% (3)
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3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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