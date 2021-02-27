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  3. Англия
Манчестер Сити
0:0
Первый тайм: 21'

Стадион:
Вест Хэм
0' 21'
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
5
Стоунс
Джон
3
Диаш
Рубен
11
Зинченко
Александр
17
Де
Брёйне
Кевин
25
Фернандиньо
Фернандо
8
Гюндоган
Илкай
26
Марез
Рияд
10
Агуэро
Серхио
21
Торрес
Ферран
35
Рэндолф
Даррен
23
Диоп
Исса
15
Доусон
Крэйг
3
Крессуэлл
Арон
5
Цоуфал
Владимир
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
31
Джонсон
Бен
18
Форнальс
Пабло
11
Лингард
Джесси
30
Антонио
Майкл
Манчестер Сити
4-3-3
Вест Хэм
3-4-2-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гюндоган Илкай 11 (1) 0.42
2. Стерлинг Рахим 9 0.35
3. Марез Рияд 6 0.23
4. Фоден Фил 6 0.23
5. Жезус Габриэль 4 0.15
6. Де Брёйне Кевин 3 (2) 0.12
7. Силва Бернарду 2 0.08
8. Торрес Ферран 2 0.08
9. Стоунс Джон 2 0.08
10. Канселу Жоау 1 0.04
11. Уокер Кайл 1 0.04
12. Родри Эрнандес 1 (1) 0.04
13. Менди Бенжамен 1 0.04
14. Аке Натан 1 0.04
15. Эдерсон Мораес 0 0
Вест Хэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соучек Томаш 8 0.31
2. Антонио Майкл 6 0.23
3. Боуэн Джаррод 5 0.19
4. Алле Себастьян 3 0.12
5. Лингард Джесси 3 0.12
6. Форнальс Пабло 2 0.08
7. Огбонна Анджело 2 0.08
8. Доусон Крэйг 2 0.08
9. Фредерикс Райан 1 0.04
10. Лансини Мануэль 1 0.04
11. Райс Деклан 1 (1) 0.04
12. Бальбуэна Фабиан 1 0.04
13. Диоп Исса 1 0.04
14. Джонсон Бен 1 0.04
15. Крессуэлл Арон 0 0
16. Бенрахма Саид 0 0
17. Цоуфал Владимир 0 0
18. Ярмоленко Андрей 0 0
19. Масуаку Артур 0 0

Карточки

Манчестер Сити
# Игрок      
1. Канселу Жоау 4 0
2. Родри Эрнандес 3 0
3. Аке Натан 3 0
4. Силва Бернарду 3 0
5. Диаш Рубен 3 0
6. Стерлинг Рахим 2 0
7. Менди Бенжамен 2 0
8. Эдерсон Мораес 2 0
9. Фернандиньо Фернандо 1 0
10. Де Брёйне Кевин 1 0
11. Уокер Кайл 1 0
12. Лапорт Эмерик 1 0
13. Жезус Габриэль 1 0
14. Торрес Ферран 1 0
Вест Хэм
# Игрок      
1. Соучек Томаш 4 1
2. Огбонна Анджело 4 0
3. Ярмоленко Андрей 3 0
4. Форнальс Пабло 3 0
5. Фабьянски Лукаш 2 0
6. Антонио Майкл 2 0
7. Фредерикс Райан 2 0
8. Цоуфал Владимир 2 0
9. Диоп Исса 2 0
10. Райс Деклан 2 0
11. Ноубл Марк 1 0
12. Крессуэлл Арон 1 0
13. Лансини Мануэль 1 0
14. Масуаку Артур 1 0
15. Бальбуэна Фабиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Сити 16% (8) 28% (14) 16% (8) 12% (6) 12% (6) 16% (8)
 Вест Хэм 16.22% (6) 10.81% (4) 13.51% (5) 24.32% (9) 5.41% (2) 29.73% (11)

Предыдущие игры

Манчестер Сити Последние 20 матчей: +19 =1 -0
Боруссия М 0:2 Манчестер Сити Арсенал 0:1 Манчестер Сити Эвертон 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм
Суонси 1:3 Манчестер Сити Ливерпуль 1:4 Манчестер Сити Бёрнли 0:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед Вест Бромвич 0:5 Манчестер Сити Челтенем 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Манчестер Сити 1:0 Брайтон Манчестер Сити 3:0 Бирмингем Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Челси 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Арсенал 1:4 Манчестер Сити Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич
Вест Хэм Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм Вест Хэм 3:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Фулхэм 0:0 Вест Хэм
Астон Вилла 1:3 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Ливерпуль Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Донкастер Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич Вест Хэм 1:0 Бёрнли Стокпорт 0:1 Вест Хэм Эвертон 0:1 Вест Хэм Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:2 Брайтон Челси 3:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Лидс 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм

Последние игры между собой

Манчестер Сити: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Вест Хэм: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:5 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 4:1 Вест Хэм Премьер-лига
Манчестер Сити 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:4 Манчестер Сити Премьер-лига Вест Хэм 1:4 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:3 Манчестер Сити Товарищеские матчи Вест Хэм 0:4 Манчестер Сити Премьер-лига Вест Хэм 0:5 Манчестер Сити Кубок Манчестер Сити 3:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:2 Вест Хэм Премьер-лига Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:3 Манчестер Сити Кубок лиги Манчестер Сити 6:0 Вест Хэм Кубок лиги Вест Хэм 1:3 Манчестер Сити Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0:0 Заявка 26 18 6 2 50 - 15 60
2. Лестер Заявка 25 15 4 6 44 - 27 49
3. Манчестер Юнайтед Заявка 25 14 7 4 53 - 32 49
4. Вест Хэм 0:0 Заявка 26 13 7 6 39 - 29 46
5. Челси Заявка 25 12 7 6 41 - 25 43
6. Эвертон Заявка 24 12 4 8 37 - 33 40
7. Ливерпуль Заявка 25 11 7 7 45 - 34 40
8. Астон Вилла Заявка 23 11 3 9 37 - 26 36
9. Тоттенхэм Заявка 24 10 6 8 37 - 27 36
10. Лидс Заявка 25 11 2 12 43 - 43 35
11. Арсенал Заявка 25 10 4 11 31 - 26 34
12. Вулверхэмптон Заявка 25 9 6 10 26 - 32 33
13. Кристал Пэлас Заявка 25 9 5 11 29 - 43 32
14. Саутгемптон Заявка 25 8 6 11 31 - 43 30
15. Бёрнли Заявка 25 7 7 11 18 - 30 28
16. Брайтон Заявка 25 5 11 9 26 - 32 26
17. Ньюкасл Заявка 25 7 4 14 26 - 43 25
18. Фулхэм Заявка 25 4 10 11 21 - 32 22
19. Вест Бромвич Заявка 25 2 8 15 19 - 55 14
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 25 3 2 20 15 - 41 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0:0 Заявка 13 9 3 1 25 - 7 30
2. Вест Хэм 0:0 Заявка 13 7 3 3 21 - 15 24
3. Ливерпуль Заявка 13 7 2 4 22 - 16 23
4. Челси Заявка 12 6 4 2 23 - 11 22
5. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 3 4 28 - 19 21
6. Лестер Заявка 12 6 1 5 19 - 16 19
7. Вулверхэмптон Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
8. Тоттенхэм Заявка 12 5 3 4 17 - 13 18
9. Арсенал Заявка 13 5 3 5 16 - 14 18
10. Лидс Заявка 12 5 2 5 19 - 16 17
11. Саутгемптон Заявка 13 5 2 6 17 - 16 17
12. Астон Вилла Заявка 11 5 1 5 20 - 16 16
13. Бёрнли Заявка 13 4 4 5 10 - 14 16
14. Кристал Пэлас Заявка 12 4 3 5 14 - 21 15
15. Эвертон Заявка 12 4 2 6 17 - 20 14
16. Ньюкасл Заявка 12 4 2 6 15 - 21 14
17. Фулхэм Заявка 13 2 4 7 8 - 17 10
18. Брайтон Заявка 13 1 7 5 12 - 17 10
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 2 1 9 9 - 18 7
20. Вест Бромвич Заявка 12 1 4 7 8 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0:0 Заявка 13 9 3 1 25 - 8 30
2. Лестер Заявка 13 9 3 1 25 - 11 30
3. Манчестер Юнайтед Заявка 12 8 4 0 25 - 13 28
4. Эвертон Заявка 12 8 2 2 20 - 13 26
5. Вест Хэм 0:0 Заявка 13 6 4 3 18 - 14 22
6. Челси Заявка 13 6 3 4 18 - 14 21
7. Астон Вилла Заявка 12 6 2 4 17 - 10 20
8. Тоттенхэм Заявка 12 5 3 4 20 - 14 18
9. Лидс Заявка 13 6 0 7 24 - 27 18
10. Ливерпуль Заявка 12 4 5 3 23 - 18 17
11. Кристал Пэлас Заявка 13 5 2 6 15 - 22 17
12. Арсенал Заявка 12 5 1 6 15 - 12 16
13. Брайтон Заявка 12 4 4 4 14 - 15 16
14. Вулверхэмптон Заявка 12 4 2 6 11 - 18 14
15. Саутгемптон Заявка 12 3 4 5 14 - 27 13
16. Бёрнли Заявка 12 3 3 6 8 - 16 12
17. Фулхэм Заявка 12 2 6 4 13 - 15 12
18. Ньюкасл Заявка 13 3 2 8 11 - 22 11
19. Вест Бромвич Заявка 13 1 4 8 11 - 23 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 13 1 1 11 6 - 23 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 22'
    Нельзя сказать, что гости являются большим аутсайдером этого матча. Как никак, "Вест Хэм" в этом сезоне показывает шикарную игру, команда расположилась на 4 строчке. 
  • 20'
    Никак не получается у футболистов "Вест Хэма" перейти половину поля, очень здорово работают как в обороне, так и в защите хозяева. Напомню, что всего 15 голов они пропустили в этом сезоне. 
  • 18'
    Шикарный футбол в этом сезоне показывают футболисты "Сити", напомню, что лишь дважды они проиграли за 25 матчей. 
  • 16'
    Де Брюйне вновь очень активен, попытался он ворваться в штрафную площадь и точно прострелить на своего партнера, но вот передача оказалась неточной. 
  • 15'
    Здорово пока играют в защите футболисты "Вест Хэма", явно они готовились к этой встрече. И пока ни одного опасного момента мы не увидели. 

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  • 13'
    Торрес получил мяч вблизи чужой штрафной площади и попытался нанести удар по воротам - это у него получилось, но защитник успел выставить свою ногу. 
  • 11'
    Кевин Де Брюйне показал хороший уровень контроля мяча, обыграл защитника и выполнил подачу в штрафную - защита снова гостей на высоте. 
  • 9'
    Почти десять минут первого тайма позади, никак игроки "Вест Хэма" не могут отодвинуть игру от своих ворот. Хороший контроль мяча в исполнении "Сити". 
  • 7'
    Угловой удар заработали футболисты "Сити", Зинченко выполнил навес в штрафную площадь, но ничем опасным этот стандарт не завершился, отбились гости. 
  • 5'
    Хороший контроль мяча показывают футболисты "Сити", и явно не собираются отдавать инициативу сопернику. 
  • 3'
    В спокойном темпе начали этот матч обе команды, но футболисты "Сити" пытаются захватить инициативу и завледить преимуществом. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовый свисток прозвучал! Время начинать! 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Etihad Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.27 6.25 9.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.28 6.40 13.00
  1.31 5.70 10.03

Самый высокий коэффициент на матч «Манчестер Сити» – «Вест Хэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Манчестер Сити» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вест Хэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Манчестер Сити» – «Вест Хэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
11.25 1.00 4.40 1.17 3.54 1.26 2.26 1.61 1.79 2.02 1.57 2.74 1.26 3.85 1.18 4.60 1.05 7.80 1.04 8.30
4.79 1.21 2.52 1.56 2.13 1.77 1.89 1.99 1.64 2.34 1.50 2.68 1.52 2.68 1.20 5.09
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.64 1.28 2.40 1.57 1.59 2.36 1.22 4.30 1.15 5.50
3.08 1.40 2.53 1.55 1.99 1.89 1.60 2.42 1.43 2.95 1.39 3.22
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.75 1.19 3.20 1.35 1.90 1.90 1.39 3.00 1.25 3.95
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Прогнозы на матч Манчестер Сити 0:0 Вест Хэм

Исход игры
Манчестер Сити
96.1% (147)
Ничья
2.6% (4)
Вест Хэм
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
58.78% (87)
Меньше
41.22% (61)
Обе команды забьют
Да
50% (74)
Нет
50% (74)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Сити
35.3% (54)
2:1 Манчестер Сити
22.9% (35)
3:1 Манчестер Сити
20.3% (31)
3:0 Манчестер Сити
9.2% (14)
1:0 Манчестер Сити
3.3% (5)
1:1 Ничья
1.3% (2)
4:1 Манчестер Сити
1.3% (2)
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