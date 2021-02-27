Манчестер Сити
0:0
Первый тайм: 21'
Стадион: Этихад Стэдиум
Вест Хэм
26
Марез
Рияд
23
Диоп
Исса
15
Доусон
Крэйг
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
31
Джонсон
Бен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Марез РиядНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Канселу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
47 Фоден ФилНападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Диоп ИссаЗащитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
-
31 Джонсон БенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Мартин ДэвидВратарь
-
34 Тротт НатанВратарь
- Защитник
-
16 Ноубл МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
72 Владение мячом, % 28
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гюндоган Илкай
|11 (1)
|0.42
|2.
|Стерлинг Рахим
|9
|0.35
|3.
|Марез Рияд
|6
|0.23
|4.
|Фоден Фил
|6
|0.23
|5.
|Жезус Габриэль
|4
|0.15
|6.
|Де Брёйне Кевин
|3 (2)
|0.12
|7.
|Силва Бернарду
|2
|0.08
|8.
|Торрес Ферран
|2
|0.08
|9.
|Стоунс Джон
|2
|0.08
|10.
|Канселу Жоау
|1
|0.04
|11.
|Уокер Кайл
|1
|0.04
|12.
|Родри Эрнандес
|1 (1)
|0.04
|13.
|Менди Бенжамен
|1
|0.04
|14.
|Аке Натан
|1
|0.04
|15.
|Эдерсон Мораес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соучек Томаш
|8
|0.31
|2.
|Антонио Майкл
|6
|0.23
|3.
|Боуэн Джаррод
|5
|0.19
|4.
|Алле Себастьян
|3
|0.12
|5.
|Лингард Джесси
|3
|0.12
|6.
|Форнальс Пабло
|2
|0.08
|7.
|Огбонна Анджело
|2
|0.08
|8.
|Доусон Крэйг
|2
|0.08
|9.
|Фредерикс Райан
|1
|0.04
|10.
|Лансини Мануэль
|1
|0.04
|11.
|Райс Деклан
|1 (1)
|0.04
|12.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0.04
|13.
|Диоп Исса
|1
|0.04
|14.
|Джонсон Бен
|1
|0.04
|15.
|Крессуэлл Арон
|0
|0
|16.
|Бенрахма Саид
|0
|0
|17.
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|18.
|Ярмоленко Андрей
|0
|0
|19.
|Масуаку Артур
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Канселу Жоау
|4
|0
|2.
|Родри Эрнандес
|3
|0
|3.
|Аке Натан
|3
|0
|4.
|Силва Бернарду
|3
|0
|5.
|Диаш Рубен
|3
|0
|6.
|Стерлинг Рахим
|2
|0
|7.
|Менди Бенжамен
|2
|0
|8.
|Эдерсон Мораес
|2
|0
|9.
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0
|10.
|Де Брёйне Кевин
|1
|0
|11.
|Уокер Кайл
|1
|0
|12.
|Лапорт Эмерик
|1
|0
|13.
|Жезус Габриэль
|1
|0
|14.
|Торрес Ферран
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Соучек Томаш
|4
|1
|2.
|Огбонна Анджело
|4
|0
|3.
|Ярмоленко Андрей
|3
|0
|4.
|Форнальс Пабло
|3
|0
|5.
|Фабьянски Лукаш
|2
|0
|6.
|Антонио Майкл
|2
|0
|7.
|Фредерикс Райан
|2
|0
|8.
|Цоуфал Владимир
|2
|0
|9.
|Диоп Исса
|2
|0
|10.
|Райс Деклан
|2
|0
|11.
|Ноубл Марк
|1
|0
|12.
|Крессуэлл Арон
|1
|0
|13.
|Лансини Мануэль
|1
|0
|14.
|Масуаку Артур
|1
|0
|15.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Манчестер Сити
|16% (8)
|28% (14)
|16% (8)
|12% (6)
|12% (6)
|16% (8)
|Вест Хэм
|16.22% (6)
|10.81% (4)
|13.51% (5)
|24.32% (9)
|5.41% (2)
|29.73% (11)
Предыдущие игры
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +19 =1 -0Боруссия М 0:2 Манчестер Сити Арсенал 0:1 Манчестер Сити Эвертон 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм
Суонси 1:3 Манчестер Сити Ливерпуль 1:4 Манчестер Сити Бёрнли 0:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед Вест Бромвич 0:5 Манчестер Сити Челтенем 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Манчестер Сити 1:0 Брайтон Манчестер Сити 3:0 Бирмингем Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Челси 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Арсенал 1:4 Манчестер Сити Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич
Вест Хэм Последние 20 матчей: +12 =4 -4Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм Вест Хэм 3:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Фулхэм 0:0 Вест Хэм
Астон Вилла 1:3 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Ливерпуль Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Донкастер Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич Вест Хэм 1:0 Бёрнли Стокпорт 0:1 Вест Хэм Эвертон 0:1 Вест Хэм Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:2 Брайтон Челси 3:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Лидс 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм
Последние игры между собой
Манчестер Сити: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Вест Хэм: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
Манчестер Сити 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:4 Манчестер Сити Премьер-лига Вест Хэм 1:4 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:3 Манчестер Сити Товарищеские матчи Вест Хэм 0:4 Манчестер Сити Премьер-лига Вест Хэм 0:5 Манчестер Сити Кубок Манчестер Сити 3:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:2 Вест Хэм Премьер-лига Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:3 Манчестер Сити Кубок лиги Манчестер Сити 6:0 Вест Хэм Кубок лиги Вест Хэм 1:3 Манчестер Сити Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|26
|18
|6
|2
|50 - 15
|60
|2.
|Лестер
|Заявка
|25
|15
|4
|6
|44 - 27
|49
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|25
|14
|7
|4
|53 - 32
|49
|4.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|26
|13
|7
|6
|39 - 29
|46
|5.
|Челси
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|41 - 25
|43
|6.
|Эвертон
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|37 - 33
|40
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|45 - 34
|40
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|23
|11
|3
|9
|37 - 26
|36
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|37 - 27
|36
|10.
|Лидс
|Заявка
|25
|11
|2
|12
|43 - 43
|35
|11.
|Арсенал
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|31 - 26
|34
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|26 - 32
|33
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|29 - 43
|32
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|31 - 43
|30
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|18 - 30
|28
|16.
|Брайтон
|Заявка
|25
|5
|11
|9
|26 - 32
|26
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|25
|7
|4
|14
|26 - 43
|25
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|25
|4
|10
|11
|21 - 32
|22
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|25
|2
|8
|15
|19 - 55
|14
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|25
|3
|2
|20
|15 - 41
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 7
|30
|2.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|13
|7
|3
|3
|21 - 15
|24
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 16
|23
|4.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|23 - 11
|22
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|28 - 19
|21
|6.
|Лестер
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|19 - 16
|19
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 13
|18
|9.
|Арсенал
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 14
|18
|10.
|Лидс
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|19 - 16
|17
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 16
|17
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|20 - 16
|16
|13.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 14
|16
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 21
|15
|15.
|Эвертон
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 20
|14
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 21
|14
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 17
|10
|18.
|Брайтон
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|12 - 17
|10
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 18
|7
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|8 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 8
|30
|2.
|Лестер
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 11
|30
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|25 - 13
|28
|4.
|Эвертон
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|20 - 13
|26
|5.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|18 - 14
|22
|6.
|Челси
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 14
|21
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 10
|20
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 14
|18
|9.
|Лидс
|Заявка
|13
|6
|0
|7
|24 - 27
|18
|10.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|23 - 18
|17
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|15 - 22
|17
|12.
|Арсенал
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 12
|16
|13.
|Брайтон
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 15
|16
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 18
|14
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 27
|13
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|8 - 16
|12
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|13 - 15
|12
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 22
|11
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 23
|7
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|13
|1
|1
|11
|6 - 23
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
|
Бонус 15 000 руб.
от букмекера
|
Бонус 5 000 руб.
от букмекера
|
Бонус 1 000 руб.
от букмекера
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Манчестер Сити» – «Вест Хэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Манчестер Сити» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вест Хэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Манчестер Сити» – «Вест Хэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Манчестер Сити 0:0 Вест Хэм
Исход игры
Манчестер Сити
96.1% (147)
Ничья
2.6% (4)
Вест Хэм
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
58.78% (87)
Меньше
41.22% (61)
Обе команды забьют
Да
50% (74)
Нет
50% (74)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Сити
35.3% (54)
2:1 Манчестер Сити
22.9% (35)
3:1 Манчестер Сити
20.3% (31)
3:0 Манчестер Сити
9.2% (14)
1:0 Манчестер Сити
3.3% (5)
1:1 Ничья
1.3% (2)
4:1 Манчестер Сити
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!