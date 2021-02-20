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Манчестер Сити
 
Позже

Стадион:
Вест Хэм

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гюндоган Илкай 11 (1) 0.44
2. Стерлинг Рахим 9 0.36
3. Марез Рияд 6 0.24
4. Фоден Фил 6 0.24
5. Жезус Габриэль 4 0.16
6. Де Брёйне Кевин 3 (2) 0.12
7. Силва Бернарду 2 0.08
8. Торрес Ферран 2 0.08
9. Стоунс Джон 2 0.08
10. Канселу Жоау 1 0.04
11. Уокер Кайл 1 0.04
12. Родри Эрнандес 1 (1) 0.04
13. Менди Бенжамен 1 0.04
14. Аке Натан 1 0.04
15. Эдерсон Мораес 0 0
Вест Хэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соучек Томаш 8 0.32
2. Антонио Майкл 6 0.24
3. Боуэн Джаррод 5 0.2
4. Алле Себастьян 3 0.12
5. Лингард Джесси 3 0.12
6. Форнальс Пабло 2 0.08
7. Огбонна Анджело 2 0.08
8. Доусон Крэйг 2 0.08
9. Фредерикс Райан 1 0.04
10. Лансини Мануэль 1 0.04
11. Райс Деклан 1 (1) 0.04
12. Бальбуэна Фабиан 1 0.04
13. Диоп Исса 1 0.04
14. Джонсон Бен 1 0.04
15. Крессуэлл Арон 0 0
16. Бенрахма Саид 0 0
17. Цоуфал Владимир 0 0
18. Ярмоленко Андрей 0 0
19. Масуаку Артур 0 0

Карточки

Манчестер Сити
# Игрок      
1. Канселу Жоау 4 0
2. Родри Эрнандес 3 0
3. Аке Натан 3 0
4. Силва Бернарду 3 0
5. Диаш Рубен 3 0
6. Стерлинг Рахим 2 0
7. Менди Бенжамен 2 0
8. Эдерсон Мораес 2 0
9. Фернандиньо Фернандо 1 0
10. Де Брёйне Кевин 1 0
11. Уокер Кайл 1 0
12. Лапорт Эмерик 1 0
13. Жезус Габриэль 1 0
14. Торрес Ферран 1 0
Вест Хэм
# Игрок      
1. Соучек Томаш 4 1
2. Огбонна Анджело 4 0
3. Ярмоленко Андрей 3 0
4. Форнальс Пабло 3 0
5. Фабьянски Лукаш 2 0
6. Антонио Майкл 2 0
7. Фредерикс Райан 2 0
8. Цоуфал Владимир 2 0
9. Диоп Исса 2 0
10. Райс Деклан 2 0
11. Ноубл Марк 1 0
12. Крессуэлл Арон 1 0
13. Лансини Мануэль 1 0
14. Масуаку Артур 1 0
15. Бальбуэна Фабиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Сити 16% (8) 28% (14) 16% (8) 12% (6) 12% (6) 16% (8)
 Вест Хэм 16.22% (6) 10.81% (4) 13.51% (5) 24.32% (9) 5.41% (2) 29.73% (11)

Предыдущие игры

Манчестер Сити Последние 20 матчей: +19 =1 -0
Боруссия М 0:2 Манчестер Сити Арсенал 0:1 Манчестер Сити Эвертон 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм
Суонси 1:3 Манчестер Сити Ливерпуль 1:4 Манчестер Сити Бёрнли 0:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед Вест Бромвич 0:5 Манчестер Сити Челтенем 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Манчестер Сити 1:0 Брайтон Манчестер Сити 3:0 Бирмингем Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Челси 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Арсенал 1:4 Манчестер Сити Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич
Вест Хэм Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм Вест Хэм 3:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Фулхэм 0:0 Вест Хэм
Астон Вилла 1:3 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Ливерпуль Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Донкастер Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич Вест Хэм 1:0 Бёрнли Стокпорт 0:1 Вест Хэм Эвертон 0:1 Вест Хэм Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:2 Брайтон Челси 3:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Лидс 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм

Последние игры между собой

Манчестер Сити: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Вест Хэм: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:5 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 4:1 Вест Хэм Премьер-лига
Манчестер Сити 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:4 Манчестер Сити Премьер-лига Вест Хэм 1:4 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:3 Манчестер Сити Товарищеские матчи Вест Хэм 0:4 Манчестер Сити Премьер-лига Вест Хэм 0:5 Манчестер Сити Кубок Манчестер Сити 3:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:2 Вест Хэм Премьер-лига Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:3 Манчестер Сити Кубок лиги Манчестер Сити 6:0 Вест Хэм Кубок лиги Вест Хэм 1:3 Манчестер Сити Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 25 18 5 2 50 - 15 59
2. Лестер Заявка 25 15 4 6 44 - 27 49
3. Манчестер Юнайтед Заявка 25 14 7 4 53 - 32 49
4. Вест Хэм Заявка 25 13 6 6 39 - 29 45
5. Челси Заявка 25 12 7 6 41 - 25 43
6. Эвертон Заявка 24 12 4 8 37 - 33 40
7. Ливерпуль Заявка 25 11 7 7 45 - 34 40
8. Астон Вилла Заявка 23 11 3 9 37 - 26 36
9. Тоттенхэм Заявка 24 10 6 8 37 - 27 36
10. Лидс Заявка 25 11 2 12 43 - 43 35
11. Арсенал Заявка 25 10 4 11 31 - 26 34
12. Вулверхэмптон Заявка 25 9 6 10 26 - 32 33
13. Кристал Пэлас Заявка 25 9 5 11 29 - 43 32
14. Саутгемптон Заявка 25 8 6 11 31 - 43 30
15. Бёрнли Заявка 25 7 7 11 18 - 30 28
16. Брайтон Заявка 25 5 11 9 26 - 32 26
17. Ньюкасл Заявка 25 7 4 14 26 - 43 25
18. Фулхэм Заявка 25 4 10 11 21 - 32 22
19. Вест Бромвич Заявка 25 2 8 15 19 - 55 14
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 25 3 2 20 15 - 41 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 9 2 1 25 - 7 29
2. Вест Хэм Заявка 13 7 3 3 21 - 15 24
3. Ливерпуль Заявка 13 7 2 4 22 - 16 23
4. Челси Заявка 12 6 4 2 23 - 11 22
5. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 3 4 28 - 19 21
6. Лестер Заявка 12 6 1 5 19 - 16 19
7. Вулверхэмптон Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
8. Тоттенхэм Заявка 12 5 3 4 17 - 13 18
9. Арсенал Заявка 13 5 3 5 16 - 14 18
10. Лидс Заявка 12 5 2 5 19 - 16 17
11. Саутгемптон Заявка 13 5 2 6 17 - 16 17
12. Астон Вилла Заявка 11 5 1 5 20 - 16 16
13. Бёрнли Заявка 13 4 4 5 10 - 14 16
14. Кристал Пэлас Заявка 12 4 3 5 14 - 21 15
15. Эвертон Заявка 12 4 2 6 17 - 20 14
16. Ньюкасл Заявка 12 4 2 6 15 - 21 14
17. Фулхэм Заявка 13 2 4 7 8 - 17 10
18. Брайтон Заявка 13 1 7 5 12 - 17 10
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 2 1 9 9 - 18 7
20. Вест Бромвич Заявка 12 1 4 7 8 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 13 9 3 1 25 - 8 30
2. Лестер Заявка 13 9 3 1 25 - 11 30
3. Манчестер Юнайтед Заявка 12 8 4 0 25 - 13 28
4. Эвертон Заявка 12 8 2 2 20 - 13 26
5. Вест Хэм Заявка 12 6 3 3 18 - 14 21
6. Челси Заявка 13 6 3 4 18 - 14 21
7. Астон Вилла Заявка 12 6 2 4 17 - 10 20
8. Тоттенхэм Заявка 12 5 3 4 20 - 14 18
9. Лидс Заявка 13 6 0 7 24 - 27 18
10. Ливерпуль Заявка 12 4 5 3 23 - 18 17
11. Кристал Пэлас Заявка 13 5 2 6 15 - 22 17
12. Арсенал Заявка 12 5 1 6 15 - 12 16
13. Брайтон Заявка 12 4 4 4 14 - 15 16
14. Вулверхэмптон Заявка 12 4 2 6 11 - 18 14
15. Саутгемптон Заявка 12 3 4 5 14 - 27 13
16. Бёрнли Заявка 12 3 3 6 8 - 16 12
17. Фулхэм Заявка 12 2 6 4 13 - 15 12
18. Ньюкасл Заявка 13 3 2 8 11 - 22 11
19. Вест Бромвич Заявка 13 1 4 8 11 - 23 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 13 1 1 11 6 - 23 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 февраля 2021, осталось 2 дня 12 часов 28 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Манчестер Сити 95.7% (44)
    X 4.3% (2)
    Вест Хэм 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Вест Хэм
    1.28
    6.80
    13.50
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.26 6.30 11.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.28 6.80 13.50
      1.26 6.44 12.27

    Самый высокий коэффициент на матч «Манчестер Сити» – «Вест Хэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Манчестер Сити» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вест Хэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Манчестер Сити» – «Вест Хэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    5.00 1.14 4.20 1.19 2.44 1.53 1.95 1.85 1.68 2.49 1.33 3.30 1.25 3.78 1.09 6.45 1.06 6.90
    5.45 1.17 2.53 1.56 2.25 1.69 1.97 1.92 1.74 2.18 1.59 2.46 1.24 4.39
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.95 1.25 2.65 1.48 1.67 2.20 1.27 3.76 1.17 4.90
    3.21 1.38 2.55 1.56 1.90 1.99 1.62 2.39 1.43 3.00
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    5.30 1.16 3.85 1.26 2.05 1.77 1.53 2.50 1.33 3.32
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    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Вест Хэм

    Исход игры
    Манчестер Сити
    95.7% (44)
    Ничья
    4.3% (2)
    Вест Хэм
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.78% (26)
    Меньше
    42.22% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    57.78% (26)
    Нет
    42.22% (19)
    Популярный счёт
    2:0 Манчестер Сити
    34.8% (16)
    3:1 Манчестер Сити
    28.3% (13)
    2:1 Манчестер Сити
    23.9% (11)
    3:0 Манчестер Сити
    4.3% (2)
    1:1 Ничья
    4.3% (2)
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