  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
Ворскла
3:1
Конец матча

Стадион:
Александрия
0'
2' Желтая карточка
Гречишкин Дмитрий
1:0
39' Гол
Кулач Владислав
52' Желтая карточка
Вантух Роман
1:1
55' Гол
Вантух Роман
57' Желтая карточка
Шастал Дмитрий
2:1
70' Гол
Тилль Оливье
76' Желтая карточка
Банада Евгений
3:1
77' Пенальти
Кулач Владислав
79' Желтая карточка
Ситало Артём
89' Желтая карточка
Де Нойер Брадлей
90'+5
31
Ризнык
Дмитрий
4
Пердута
Игорь
17
Чеснаков
Владимир
6
Скляр
Александр
92
Ндиайе
Пап-Альюн
II
19
Цитаишвили
Георгий
28
Пуцлин
Давид
8
Тилль
Оливье
50
Кане
Ибрахим
11
Степанюк
Руслан
10
Кулач
Владислав
31
Билык
Олег
11
Мирошниченко
Денис
4
Бабогло
Владислав
55
Бондаренко
Валерий
47
Вантух
Роман
44
Банада
Евгений
17
Лучкевич
Валерий
27
Гречишкин
Дмитрий
6
Ковалец
Кирилл
23
Шастал
Дмитрий
18
Ситало
Артём
Ворскла
Александрия

Бомбардиры внутри турнира

Ворскла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кулач Владислав 8 (2) 0.5
2. Степанюк Руслан 4 0.25
3. Скляр Александр 2 0.13
4. Пуцлин Давид 2 0.13
5. Кане Ибрахим 2 (1) 0.13
6. Щербак Дмитрий 1 0.06
7. Яворский Сергей 1 0.06
8. Тилль Оливье 1 0.06
9. Цитаишвили Георгий 1 0.06
10. Кравчук Даниил 1 0.06
11. Пердута Игорь 0 0
12. Чеснаков Владимир 0 0
13. Васин Денис 0 0
Александрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ситало Артём 3 0.19
2. Банада Евгений 3 0.19
3. Лучкевич Валерий 2 0.13
4. Третьяков Максим 2 (1) 0.13
5. Безбородько Денис 2 0.13
6. Бондаренко Валерий 2 0.13
7. Шастал Дмитрий 2 0.13
8. Вантух Роман 2 0.13
9. Мышенко Богдан 1 0.06
10. Грицук Василий 1 0.06
11. Гречишкин Дмитрий 1 (1) 0.06
12. Гордиенко Артём 1 0.06
13. Устименко Денис 1 0.06
14. Mykyta Dudka 1 0.06
15. Ковалец Кирилл 0 0
16. Пашаев Павел 0 0
17. Бабогло Владислав 0 0

Карточки

Ворскла
# Игрок      
1. Пуцлин Давид 7 0
2. Скляр Александр 5 1
3. Кане Ибрахим 3 2
4. Ндиайе Пап-Альюн II 3 1
5. Яворский Сергей 4 0
6. Кулач Владислав 4 0
7. Ребенок Павел 2 1
8. Степанюк Руслан 2 1
9. Якубу Наджиб 2 1
10. Чеснаков Владимир 3 0
11. Пердута Игорь 3 0
12. Челядин Артём 2 0
13. Пешич Иван 1 0
14. Щербак Дмитрий 1 0
15. Де Нойер Брадлей 1 0
16. Ризнык Дмитрий 1 0
17. Кравчук Даниил 1 0
18. Семилет Даниил 1 0
Александрия
# Игрок      
1. Пашаев Павел 8 0
2. Гречишкин Дмитрий 5 0
3. Ситало Артём 5 0
4. Банада Евгений 3 1
5. Мышенко Богдан 4 0
6. Безбородько Денис 2 1
7. Бондаренко Валерий 2 1
8. Лучкевич Валерий 1 1
9. Мирошниченко Денис 2 0
10. Третьяков Максим 2 0
11. Бабогло Владислав 2 0
12. Мельник Александр 2 0
13. Гордиенко Артём 1 0
14. Довгий Алексей 1 0
15. Панькив Юрий 1 0
16. Задерака Максим 1 0
17. Ковалец Кирилл 1 0
18. Грицук Василий 1 0
19. Дубра Каспар 1 0
20. Шастал Дмитрий 1 0
21. Стецков Тимур 1 0
22. Вантух Роман 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ворскла 8.7% (2) 8.7% (2) 26.09% (6) 21.74% (5) 26.09% (6) 8.7% (2)
 Александрия 12.5% (3) 0 25% (6) 33.33% (8) 16.67% (4) 12.5% (3)

Предыдущие игры

Ворскла Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Ингулец 2:2 Ворскла Рух Львов 1:1 Ворскла Ворскла 1:1 Минай Десна 1:0 Ворскла
Агробизнес 1:0 Ворскла Динамо Киев 2:0 Ворскла Ворскла 3:0 Колос Ковалёвка Заря 0:0 Ворскла Львов 1:0 Ворскла Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 0:1 Ворскла Днепр-1 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Мариуполь Александрия 0:2 Ворскла Ворскла 2:0 Ингулец Ворскла 2:4 Минай Ворскла 5:2 Рух Львов Днепр-1 3:0 Ворскла Ворскла 1:2 Мариуполь Динамо Киев 1:1 Ворскла
Александрия Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Александрия 3:0 Минай Мариуполь 0:1 Александрия Александрия 0:2 Заря Колос Ковалёвка 1:1 Александрия
Александрия 3:0 Минай Александрия 0:0 Рух Львов Шахтёр Донецк 1:1 Александрия Александрия 1:0 Львов Александрия 2:2 Десна Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 4:3 Ингулец Олимпик Донецк 3:2 Александрия Александрия 4:1 Днепр-1 Александрия 0:2 Ворскла Минай 1:0 Александрия Заря 4:0 Александрия Александрия 4:1 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Десна 1:3 Александрия

Последние игры между собой

Ворскла: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 8
Александрия: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 3
Александрия 0:2 Ворскла Премьер-лига Александрия 4:2 Ворскла Товарищеские матчи Александрия 3:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:1 Александрия Премьер-лига
Ворскла 0:1 Александрия Премьер-лига Александрия 2:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 3:1 Александрия Премьер-лига Александрия 0:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 2:2 Александрия Премьер-лига Александрия 3:2 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:1 Александрия Премьер-лига Александрия 1:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:1 Александрия Разное Ворскла 1:1 Александрия Товарищеские матчи Александрия 1:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:1 Александрия Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 15 10 4 1 29 - 12 34
2. Шахтёр Донецк Заявка 14 8 6 0 32 - 11 30
3. Десна Заявка 16 7 6 3 23 - 14 27
4. Заря Заявка 14 7 5 2 26 - 11 26
5. Ворскла Заявка 16 6 7 3 23 - 14 25
6. Колос Ковалёвка 1:0 Заявка 16 6 7 3 21 - 16 25
7. Александрия Заявка 16 6 4 6 24 - 21 22
8. Олимпик Донецк Заявка 14 5 2 7 21 - 25 17
9. Мариуполь Заявка 16 4 5 7 16 - 23 17
10. Днепр-1 Заявка 16 4 3 9 22 - 30 15
11. Львов Заявка 14 3 3 8 10 - 29 12
12. Ингулец Заявка 15 1 9 5 15 - 24 12
13. Минай Заявка 14 2 4 8 10 - 28 10
14. Рух Львов 0:1 Заявка 16 1 7 8 13 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 8 6 2 0 23 - 6 20
2. Десна Заявка 9 6 2 1 16 - 6 20
3. Александрия Заявка 9 5 2 2 18 - 11 17
4. Динамо Киев Заявка 8 4 3 1 12 - 8 15
5. Ворскла Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
6. Колос Ковалёвка 1:0 Заявка 9 3 5 1 11 - 6 14
7. Заря Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
8. Олимпик Донецк Заявка 9 3 2 4 14 - 16 11
9. Ингулец Заявка 8 1 6 1 9 - 10 9
10. Рух Львов 0:1 Заявка 8 1 5 2 9 - 9 8
11. Минай Заявка 7 2 1 4 5 - 12 7
12. Днепр-1 Заявка 8 2 1 5 9 - 12 7
13. Львов Заявка 6 1 1 4 4 - 14 4
14. Мариуполь Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 7 6 1 0 17 - 4 19
2. Мариуполь Заявка 12 4 4 4 13 - 17 16
3. Заря Заявка 7 4 2 1 14 - 5 14
4. Колос Ковалёвка 1:0 Заявка 7 3 2 2 10 - 10 11
5. Ворскла Заявка 10 2 5 3 9 - 10 11
6. Шахтёр Донецк Заявка 6 2 4 0 9 - 5 10
7. Днепр-1 Заявка 8 2 2 4 13 - 18 8
8. Львов Заявка 8 2 2 4 6 - 15 8
9. Десна Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
10. Олимпик Донецк Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
11. Александрия Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
12. Ингулец Заявка 7 0 3 4 6 - 14 3
13. Минай Заявка 7 0 3 4 5 - 16 3
14. Рух Львов 0:1 Заявка 8 0 2 6 4 - 18 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Первую лигу
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Кулач Владислав бьет в цель!
  • Желтая карточка
    2'
    Гречишкин Дмитрий получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vorskla Butovsky Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 147
Ворскла 40.1% (59)
X 44.9% (66)
Александрия 15% (22)
Все прогнозы
2.52 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.60 3.14 2.71
Бонус: 5 000 ₽ 1.25 4.60 26.00
  2.71 3.14 2.81

Самый высокий коэффициент на матч «Ворскла» – «Александрия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ворскла» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Александрия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ворскла» – «Александрия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.80 1.05 6.30 1.08 2.88 1.36 2.19 1.63 1.69 2.22 1.35 3.04 1.25 3.55 1.07 6.75 1.05 7.20 1.00 11.00
4.20 1.22 3.00 1.38 1.77 2.04 1.97 1.82 1.86 1.87 2.63 1.48 1.68 2.18 1.62 2.27 1.01 7.77 1.05 8.40 1.01 11.50 1.01 12.50 0.00 19.50
3.19 1.35 2.79 1.45 2.37 1.59 1.94 1.89 1.70 2.17 1.53 2.53 1.25 3.92
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.57 1.47 1.75 2.01 1.33 3.12
1.37 3.05 1.03 12.00 1.02 13.00 1.01 15.00 1.01 15.00
2.73 1.47 2.23 1.67 1.74 2.14 1.47 2.74 1.34 3.33
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.42 1.28 2.25 1.60 1.54 2.38 1.22 4.00
2.50 1.49 1.62 2.21 1.20 3.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.00 1.95
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
Где смотреть матч Ворскла 3:1 Александрия онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Ворскла 3:1 Александрия

Исход игры
Ворскла
40.1% (59)
Ничья
44.9% (66)
Александрия
15% (22)
Тотал 2.5
Больше
27.27% (39)
Меньше
72.73% (104)
Обе команды забьют
Да
66.43% (95)
Нет
33.57% (48)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.5% (58)
1:0 Ворскла
19% (28)
2:1 Ворскла
14.3% (21)
1:2 Александрия
10.2% (15)
0:0 Ничья
4.1% (6)
2:0 Ворскла
4.1% (6)
0:1 Александрия
4.1% (6)
3:0 Ворскла
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 