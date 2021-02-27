Ворскла
3:1
Конец матча
Стадион: Ворскла им. Алексея Бутовского
Александрия
2' Желтая карточкаГречишкин Дмитрий
1:0
39' ГолКулач Владислав
52' Желтая карточкаВантух Роман
1:1
55' ГолВантух Роман
57' Желтая карточкаШастал Дмитрий
2:1
70' ГолТилль Оливье
76' Желтая карточкаБанада Евгений
3:1
77' ПенальтиКулач Владислав
79' Желтая карточкаСитало Артём
89' Желтая карточкаДе Нойер Брадлей
28
Пуцлин
Давид
50
Кане
Ибрахим
31
Билык
Олег
47
Вантух
Роман
18
Ситало
Артём
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Пуцлин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
50 Кане ИбрахимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
51 Исенко ПавелВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Сапай ВадимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Максимов Юрий
- Основной состав
-
31 Билык ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Вантух РоманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ситало АртёмНападающий
- Запасные игроки
-
79 Панькив ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Andrij Globa
-
-
Главный тренер: Шаран Владимир
Ход матча
39'
1:0
52'
55'
1:1
57'
70'
2:1
76'
77'
3:1
79'
89'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кулач Владислав
|8 (2)
|0.5
|2.
|Степанюк Руслан
|4
|0.25
|3.
|Скляр Александр
|2
|0.13
|4.
|Пуцлин Давид
|2
|0.13
|5.
|Кане Ибрахим
|2 (1)
|0.13
|6.
|Щербак Дмитрий
|1
|0.06
|7.
|Яворский Сергей
|1
|0.06
|8.
|Тилль Оливье
|1
|0.06
|9.
|Цитаишвили Георгий
|1
|0.06
|10.
|Кравчук Даниил
|1
|0.06
|11.
|Пердута Игорь
|0
|0
|12.
|Чеснаков Владимир
|0
|0
|13.
|Васин Денис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ситало Артём
|3
|0.19
|2.
|Банада Евгений
|3
|0.19
|3.
|Лучкевич Валерий
|2
|0.13
|4.
|Третьяков Максим
|2 (1)
|0.13
|5.
|Безбородько Денис
|2
|0.13
|6.
|Бондаренко Валерий
|2
|0.13
|7.
|Шастал Дмитрий
|2
|0.13
|8.
|Вантух Роман
|2
|0.13
|9.
|Мышенко Богдан
|1
|0.06
|10.
|Грицук Василий
|1
|0.06
|11.
|Гречишкин Дмитрий
|1 (1)
|0.06
|12.
|Гордиенко Артём
|1
|0.06
|13.
|Устименко Денис
|1
|0.06
|14.
|Mykyta Dudka
|1
|0.06
|15.
|Ковалец Кирилл
|0
|0
|16.
|Пашаев Павел
|0
|0
|17.
|Бабогло Владислав
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пуцлин Давид
|7
|0
|2.
|Скляр Александр
|5
|1
|3.
|Кане Ибрахим
|3
|2
|4.
|Ндиайе Пап-Альюн II
|3
|1
|5.
|Яворский Сергей
|4
|0
|6.
|Кулач Владислав
|4
|0
|7.
|Ребенок Павел
|2
|1
|8.
|Степанюк Руслан
|2
|1
|9.
|Якубу Наджиб
|2
|1
|10.
|Чеснаков Владимир
|3
|0
|11.
|Пердута Игорь
|3
|0
|12.
|Челядин Артём
|2
|0
|13.
|Пешич Иван
|1
|0
|14.
|Щербак Дмитрий
|1
|0
|15.
|Де Нойер Брадлей
|1
|0
|16.
|Ризнык Дмитрий
|1
|0
|17.
|Кравчук Даниил
|1
|0
|18.
|Семилет Даниил
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пашаев Павел
|8
|0
|2.
|Гречишкин Дмитрий
|5
|0
|3.
|Ситало Артём
|5
|0
|4.
|Банада Евгений
|3
|1
|5.
|Мышенко Богдан
|4
|0
|6.
|Безбородько Денис
|2
|1
|7.
|Бондаренко Валерий
|2
|1
|8.
|Лучкевич Валерий
|1
|1
|9.
|Мирошниченко Денис
|2
|0
|10.
|Третьяков Максим
|2
|0
|11.
|Бабогло Владислав
|2
|0
|12.
|Мельник Александр
|2
|0
|13.
|Гордиенко Артём
|1
|0
|14.
|Довгий Алексей
|1
|0
|15.
|Панькив Юрий
|1
|0
|16.
|Задерака Максим
|1
|0
|17.
|Ковалец Кирилл
|1
|0
|18.
|Грицук Василий
|1
|0
|19.
|Дубра Каспар
|1
|0
|20.
|Шастал Дмитрий
|1
|0
|21.
|Стецков Тимур
|1
|0
|22.
|Вантух Роман
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ворскла
|8.7% (2)
|8.7% (2)
|26.09% (6)
|21.74% (5)
|26.09% (6)
|8.7% (2)
|Александрия
|12.5% (3)
|0
|25% (6)
|33.33% (8)
|16.67% (4)
|12.5% (3)
Предыдущие игры
Ворскла Последние 20 матчей: +5 =7 -8Ингулец 2:2 Ворскла Рух Львов 1:1 Ворскла Ворскла 1:1 Минай Десна 1:0 Ворскла
Агробизнес 1:0 Ворскла Динамо Киев 2:0 Ворскла Ворскла 3:0 Колос Ковалёвка Заря 0:0 Ворскла Львов 1:0 Ворскла Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 0:1 Ворскла Днепр-1 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Мариуполь Александрия 0:2 Ворскла Ворскла 2:0 Ингулец Ворскла 2:4 Минай Ворскла 5:2 Рух Львов Днепр-1 3:0 Ворскла Ворскла 1:2 Мариуполь Динамо Киев 1:1 Ворскла
Александрия Последние 20 матчей: +8 =5 -7Александрия 3:0 Минай Мариуполь 0:1 Александрия Александрия 0:2 Заря Колос Ковалёвка 1:1 Александрия
Александрия 3:0 Минай Александрия 0:0 Рух Львов Шахтёр Донецк 1:1 Александрия Александрия 1:0 Львов Александрия 2:2 Десна Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 4:3 Ингулец Олимпик Донецк 3:2 Александрия Александрия 4:1 Днепр-1 Александрия 0:2 Ворскла Минай 1:0 Александрия Заря 4:0 Александрия Александрия 4:1 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Десна 1:3 Александрия
Последние игры между собой
Ворскла: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 8
Александрия: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 3
Ворскла 0:1 Александрия Премьер-лига Александрия 2:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 3:1 Александрия Премьер-лига Александрия 0:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 2:2 Александрия Премьер-лига Александрия 3:2 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:1 Александрия Премьер-лига Александрия 1:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:1 Александрия Разное Ворскла 1:1 Александрия Товарищеские матчи Александрия 1:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:1 Александрия Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|29 - 12
|34
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|32 - 11
|30
|3.
|Десна
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|23 - 14
|27
|4.
|Заря
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|26 - 11
|26
|5.
|Ворскла
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|23 - 14
|25
|6.
|Колос Ковалёвка
|1:0 Заявка
|16
|6
|7
|3
|21 - 16
|25
|7.
|Александрия
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 21
|22
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 25
|17
|9.
|Мариуполь
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 23
|17
|10.
|Днепр-1
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|22 - 30
|15
|11.
|Львов
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 29
|12
|12.
|Ингулец
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|15 - 24
|12
|13.
|Минай
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 28
|10
|14.
|Рух Львов
|0:1 Заявка
|16
|1
|7
|8
|13 - 27
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|23 - 6
|20
|2.
|Десна
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|16 - 6
|20
|3.
|Александрия
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 11
|17
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 8
|15
|5.
|Ворскла
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|6.
|Колос Ковалёвка
|1:0 Заявка
|9
|3
|5
|1
|11 - 6
|14
|7.
|Заря
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 16
|11
|9.
|Ингулец
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|9 - 10
|9
|10.
|Рух Львов
|0:1 Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 9
|8
|11.
|Минай
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 12
|7
|12.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|13.
|Львов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 14
|4
|14.
|Мариуполь
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 4
|19
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 17
|16
|3.
|Заря
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 5
|14
|4.
|Колос Ковалёвка
|1:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|5.
|Ворскла
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 10
|11
|6.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 5
|10
|7.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 18
|8
|8.
|Львов
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 15
|8
|9.
|Десна
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|10.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|11.
|Александрия
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|12.
|Ингулец
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
|13.
|Минай
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 16
|3
|14.
|Рух Львов
|0:1 Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 18
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ворскла» – «Александрия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ворскла» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Александрия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ворскла» – «Александрия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Ворскла 3:1 Александрия
Исход игры
Ворскла
40.1% (59)
Ничья
44.9% (66)
Александрия
15% (22)
Тотал 2.5
Больше
27.27% (39)
Меньше
72.73% (104)
Обе команды забьют
Да
66.43% (95)
Нет
33.57% (48)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.5% (58)
1:0 Ворскла
19% (28)
2:1 Ворскла
14.3% (21)
1:2 Александрия
10.2% (15)
0:0 Ничья
4.1% (6)
2:0 Ворскла
4.1% (6)
0:1 Александрия
4.1% (6)
3:0 Ворскла
1.4% (2)
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