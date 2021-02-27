Адмира
1:1
Конец матча
Стадион: БСФЦ
Сваровски Тироль
29' Желтая карточкаАтанга Давид
1:0
41' ГолКершбаум Роман
62' Желтая карточкаСтаркль Доминик
70' Желтая карточкаБауэр Себастьян
82' Желтая карточкаЧелич Неманя
1:1
84' ГолСмит Ренни
22
Майер
Маркус
77
Атанга
Давид
99
Вутен
Эндрю
24
Кох
Фабиан
28
Шнегг
Давид
21
Рогель
Жан
43
Челич
Неманя
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Майер МаркусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Атанга ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Вутен ЭндрюНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Кадлец МаркоПолузащитник
-
16 Хоффер ЭрвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Damir Buric
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Кох ФабианЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
-
21 Рогель ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Челич НеманяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Соарес БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
Ход матча
29'
41'
62'
70'
77'
82'
84'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кершбаум Роман
|5 (2)
|0.26
|2.
|Вутен Эндрю
|3
|0.16
|3.
|Бройниг Максимилиан
|3
|0.16
|4.
|Хоффер Эрвин
|2
|0.11
|5.
|Томич Томислав
|1
|0.05
|6.
|Атанга Давид
|1
|0.05
|7.
|Хаусьелль Марко
|1
|0.05
|8.
|Айву Эмануэль
|1
|0.05
|9.
|Кронбергер Лука
|1
|0.05
|10.
|Гартнер Кристиан
|0
|0
|11.
|Остшолек Маттиас
|0
|0
|12.
|Старкль Доминик
|0
|0
|13.
|Спасич Милош
|0
|0
|14.
|Форсагер Вильгельм
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фредериксен Николай
|9 (1)
|0.47
|2.
|Йебоа Келвин
|4 (1)
|0.21
|3.
|Дедич Златко
|4 (1)
|0.21
|4.
|Шнегг Давид
|2
|0.11
|5.
|Ридер Флориан
|2
|0.11
|6.
|Ансельм Тобиас
|2
|0.11
|7.
|Гугганиг Давид
|2
|0.11
|8.
|Смит Ренни
|2
|0.11
|9.
|Кох Фабиан
|1
|0.05
|10.
|Пецос Атанасиос
|1
|0.05
|11.
|Бехоунек Рафаэл
|1
|0.05
|12.
|Челич Неманя
|0
|0
|13.
|Нашбергер Йоханнес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кершбаум Роман
|7
|1
|2.
|Бауэр Себастьян
|2
|1
|3.
|Майер Маркус
|3
|0
|4.
|Бройниг Максимилиан
|3
|0
|5.
|Ауэр Штефан
|2
|0
|6.
|Томич Томислав
|2
|0
|7.
|Атанга Давид
|2
|0
|8.
|Спасич Милош
|2
|0
|9.
|Хаусьелль Марко
|2
|0
|10.
|Айву Эмануэль
|2
|0
|11.
|Юлманд Мортен
|2
|0
|12.
|Майерхофер Штефан
|1
|0
|13.
|Рат Лукас
|1
|0
|14.
|Ляйтнер Андреас
|1
|0
|15.
|Старкль Доминик
|1
|0
|16.
|Малишек Лукас
|1
|0
|17.
|Чиркович Александар
|1
|0
|18.
|Ганда Йосеф
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гугганиг Давид
|5
|0
|2.
|Челич Неманя
|5
|0
|3.
|Пецос Атанасиос
|4
|0
|4.
|Ридер Флориан
|4
|0
|5.
|Шнегг Давид
|4
|0
|6.
|Рогель Жан
|1
|1
|7.
|Освальд Фердинанд
|2
|0
|8.
|Хагер Штефан
|2
|0
|9.
|Соарес Бруно
|2
|0
|10.
|Бехоунек Рафаэл
|2
|0
|11.
|Нашбергер Йоханнес
|2
|0
|12.
|Прантер Беньямин
|1
|0
|13.
|Кох Фабиан
|1
|0
|14.
|Смит Ренни
|1
|0
|15.
|Бучачер Флориан
|1
|0
|16.
|Фредериксен Николай
|1
|0
|17.
|Йебоа Келвин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Адмира
|22.22% (4)
|22.22% (4)
|5.56% (1)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|Сваровски Тироль
|23.33% (7)
|23.33% (7)
|20% (6)
|0
|10% (3)
|23.33% (7)
Предыдущие игры
Адмира Последние 20 матчей: +4 =3 -13Адмира 1:2 ЛАСК Вольфсбергер 2:1 Адмира Адмира 3:1 Альтах Рид 0:0 Адмира
Адмира 0:4 Аустрия Вена Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Рапид Вена 3:1 Адмира Адмира 0:1 Рапид Вена Штурм 3:0 Адмира Адмира 1:0 Ред Булл Зальцбург Адмира 2:3 Хартберг Сваровски Тироль 3:0 Адмира Рапид-2 Вена 3:2 Адмира ЛАСК 4:0 Адмира Адмира 1:3 Вольфсбергер Мархфельд Маннсдорф 1:1 Адмира Альтах 4:2 Адмира Адмира 2:0 Мауэрверк Тим Венер Линьен 0:1 Адмира Адмира 2:2 Капфенберг
Сваровски Тироль Последние 20 матчей: +8 =3 -9Хартберг 1:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:1 Санкт-Пёльтен Сваровски Тироль 2:4 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 2:2 Сваровски Тироль
Сваровски Тироль 3:1 Альтах ЛАСК 2:4 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 1:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:3 Рид Рапид Вена 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер Штурм 1:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:0 Адмира Санкт-Пёльтен 0:1 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 5:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Хартберг Сваровски Тироль 0:1 Флоридсдорфер Сваровски Тироль 0:2 Аустрия Вена Альтах 0:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК Рид 3:2 Сваровски Тироль
Последние игры между собой
Адмира: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Сваровски Тироль: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|18
|14
|1
|3
|58 - 20
|43
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|38 - 24
|40
|3.
|ЛАСК
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|38 - 20
|36
|4.
|Штурм
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|29 - 17
|31
|5.
|Вольфсбергер
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|28 - 30
|27
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|30 - 29
|25
|7.
|Хартберг
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|20 - 30
|25
|8.
|Аустрия Вена
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|25 - 25
|21
|9.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|29 - 33
|20
|10.
|Рид
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|20 - 37
|16
|11.
|Адмира
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|20 - 45
|13
|12.
|Альтах
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|16 - 41
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Вена
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 9
|23
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|32 - 12
|21
|3.
|ЛАСК
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|24 - 9
|21
|4.
|Штурм
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 7
|19
|5.
|Хартберг
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 12
|12
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 14
|11
|7.
|Рид
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 16
|11
|8.
|Аустрия Вена
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 15
|10
|9.
|Адмира
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|12 - 21
|10
|10.
|Вольфсбергер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 18
|9
|11.
|Альтах
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 14
|9
|12.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|12 - 20
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|26 - 8
|22
|2.
|Вольфсбергер
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|16 - 12
|18
|3.
|Рапид Вена
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 15
|17
|4.
|ЛАСК
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 11
|15
|5.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 13
|14
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|7.
|Хартберг
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 18
|13
|8.
|Штурм
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 10
|12
|9.
|Аустрия Вена
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 10
|11
|10.
|Рид
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 21
|5
|11.
|Альтах
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|9 - 27
|3
|12.
|Адмира
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 24
|3
Победитель
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