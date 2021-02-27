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  3. Австрия
Адмира
1:1
Конец матча

Стадион:
Сваровски Тироль
0'
29' Желтая карточка
Атанга Давид
1:0
41' Гол
Кершбаум Роман
62' Желтая карточка
Старкль Доминик
70' Желтая карточка
Бауэр Себастьян
82' Желтая карточка
Челич Неманя
1:1
84' Гол
Смит Ренни
90'+6
1
Ляйтнер
Андреас
22
Майер
Маркус
93
Даткович
Нико
4
Бауэр
Себастьян
84
Остшолек
Маттиас
2
Ауэр
Штефан
27
Айву
Эмануэль
77
Атанга
Давид
8
Кершбаум
Роман
7
Старкль
Доминик
99
Вутен
Эндрю
25
Освальд
Фердинанд
24
Кох
Фабиан
30
Бехоунек
Рафаэл
4
Гугганиг
Давид
28
Шнегг
Давид
21
Рогель
Жан
6
Пецос
Атанасиос
43
Челич
Неманя
16
Ридер
Флориан
7
Прантер
Беньямин
9
Фредериксен
Николай
Адмира
4-2-3-1
Сваровски Тироль
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Адмира
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кершбаум Роман 5 (2) 0.26
2. Вутен Эндрю 3 0.16
3. Бройниг Максимилиан 3 0.16
4. Хоффер Эрвин 2 0.11
5. Томич Томислав 1 0.05
6. Атанга Давид 1 0.05
7. Хаусьелль Марко 1 0.05
8. Айву Эмануэль 1 0.05
9. Кронбергер Лука 1 0.05
10. Гартнер Кристиан 0 0
11. Остшолек Маттиас 0 0
12. Старкль Доминик 0 0
13. Спасич Милош 0 0
14. Форсагер Вильгельм 0 0
Сваровски Тироль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фредериксен Николай 9 (1) 0.47
2. Йебоа Келвин 4 (1) 0.21
3. Дедич Златко 4 (1) 0.21
4. Шнегг Давид 2 0.11
5. Ридер Флориан 2 0.11
6. Ансельм Тобиас 2 0.11
7. Гугганиг Давид 2 0.11
8. Смит Ренни 2 0.11
9. Кох Фабиан 1 0.05
10. Пецос Атанасиос 1 0.05
11. Бехоунек Рафаэл 1 0.05
12. Челич Неманя 0 0
13. Нашбергер Йоханнес 0 0

Карточки

Адмира
# Игрок      
1. Кершбаум Роман 7 1
2. Бауэр Себастьян 2 1
3. Майер Маркус 3 0
4. Бройниг Максимилиан 3 0
5. Ауэр Штефан 2 0
6. Томич Томислав 2 0
7. Атанга Давид 2 0
8. Спасич Милош 2 0
9. Хаусьелль Марко 2 0
10. Айву Эмануэль 2 0
11. Юлманд Мортен 2 0
12. Майерхофер Штефан 1 0
13. Рат Лукас 1 0
14. Ляйтнер Андреас 1 0
15. Старкль Доминик 1 0
16. Малишек Лукас 1 0
17. Чиркович Александар 1 0
18. Ганда Йосеф 1 0
Сваровски Тироль
# Игрок      
1. Гугганиг Давид 5 0
2. Челич Неманя 5 0
3. Пецос Атанасиос 4 0
4. Ридер Флориан 4 0
5. Шнегг Давид 4 0
6. Рогель Жан 1 1
7. Освальд Фердинанд 2 0
8. Хагер Штефан 2 0
9. Соарес Бруно 2 0
10. Бехоунек Рафаэл 2 0
11. Нашбергер Йоханнес 2 0
12. Прантер Беньямин 1 0
13. Кох Фабиан 1 0
14. Смит Ренни 1 0
15. Бучачер Флориан 1 0
16. Фредериксен Николай 1 0
17. Йебоа Келвин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Адмира 22.22% (4) 22.22% (4) 5.56% (1) 11.11% (2) 16.67% (3) 22.22% (4)
 Сваровски Тироль 23.33% (7) 23.33% (7) 20% (6) 0 10% (3) 23.33% (7)

Предыдущие игры

Адмира Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Адмира 1:2 ЛАСК Вольфсбергер 2:1 Адмира Адмира 3:1 Альтах Рид 0:0 Адмира
Адмира 0:4 Аустрия Вена Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Рапид Вена 3:1 Адмира Адмира 0:1 Рапид Вена Штурм 3:0 Адмира Адмира 1:0 Ред Булл Зальцбург Адмира 2:3 Хартберг Сваровски Тироль 3:0 Адмира Рапид-2 Вена 3:2 Адмира ЛАСК 4:0 Адмира Адмира 1:3 Вольфсбергер Мархфельд Маннсдорф 1:1 Адмира Альтах 4:2 Адмира Адмира 2:0 Мауэрверк Тим Венер Линьен 0:1 Адмира Адмира 2:2 Капфенберг
Сваровски Тироль Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Хартберг 1:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:1 Санкт-Пёльтен Сваровски Тироль 2:4 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 2:2 Сваровски Тироль
Сваровски Тироль 3:1 Альтах ЛАСК 2:4 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 1:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:3 Рид Рапид Вена 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер Штурм 1:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:0 Адмира Санкт-Пёльтен 0:1 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 5:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Хартберг Сваровски Тироль 0:1 Флоридсдорфер Сваровски Тироль 0:2 Аустрия Вена Альтах 0:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК Рид 3:2 Сваровски Тироль

Последние игры между собой

Адмира: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Сваровски Тироль: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Сваровски Тироль 3:0 Адмира Бундеслига Сваровски Тироль 0:0 Адмира Бундеслига Адмира 0:3 Сваровски Тироль Бундеслига Сваровски Тироль 1:1 Адмира Бундеслига
Адмира 3:1 Сваровски Тироль Бундеслига Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 18 14 1 3 58 - 20 43
2. Рапид Вена Заявка 19 12 4 3 38 - 24 40
3. ЛАСК Заявка 19 11 3 5 38 - 20 36
4. Штурм Заявка 18 9 4 5 29 - 17 31
5. Вольфсбергер Заявка 18 8 3 7 28 - 30 27
6. Сваровски Тироль Заявка 19 7 4 8 30 - 29 25
7. Хартберг Заявка 19 6 7 6 20 - 30 25
8. Аустрия Вена Заявка 18 5 6 7 25 - 25 21
9. Санкт-Пёльтен Заявка 18 5 5 8 29 - 33 20
10. Рид Заявка 19 4 4 11 20 - 37 16
11. Адмира Заявка 19 3 4 12 20 - 45 13
12. Альтах Заявка 18 3 3 12 16 - 41 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Вена Заявка 10 7 2 1 20 - 9 23
2. Ред Булл Зальцбург Заявка 9 7 0 2 32 - 12 21
3. ЛАСК Заявка 10 7 0 3 24 - 9 21
4. Штурм Заявка 9 6 1 2 17 - 7 19
5. Хартберг Заявка 9 3 3 3 8 - 12 12
6. Сваровски Тироль Заявка 9 3 2 4 15 - 14 11
7. Рид Заявка 9 3 2 4 12 - 16 11
8. Аустрия Вена Заявка 9 2 4 3 13 - 15 10
9. Адмира Заявка 10 3 1 6 12 - 21 10
10. Вольфсбергер Заявка 9 2 3 4 12 - 18 9
11. Альтах Заявка 9 2 3 4 7 - 14 9
12. Санкт-Пёльтен Заявка 9 1 3 5 12 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 9 7 1 1 26 - 8 22
2. Вольфсбергер Заявка 9 6 0 3 16 - 12 18
3. Рапид Вена Заявка 9 5 2 2 18 - 15 17
4. ЛАСК Заявка 9 4 3 2 14 - 11 15
5. Санкт-Пёльтен Заявка 9 4 2 3 17 - 13 14
6. Сваровски Тироль Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
7. Хартберг Заявка 10 3 4 3 12 - 18 13
8. Штурм Заявка 9 3 3 3 12 - 10 12
9. Аустрия Вена Заявка 9 3 2 4 12 - 10 11
10. Рид Заявка 10 1 2 7 8 - 21 5
11. Альтах Заявка 9 1 0 8 9 - 27 3
12. Адмира Заявка 9 0 3 6 8 - 24 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Кершбаум Роман бьет в цель!
  • Желтая карточка
    29'
    Атанга Давид получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BSFZ Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 3.24 3.60 2.16
Бонус: 5 000 ₽ 1.22 4.50 26.00
  1.19 6.02 34.32

Самый высокий коэффициент на матч «Адмира» – «Сваровски Тироль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Адмира» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сваровски Тироль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Адмира» – «Сваровски Тироль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.25 1.01 9.20 1.03 3.70 1.26 2.95 1.40 2.03 1.87 1.56 2.43 1.36 3.02 1.15 4.85 1.11 5.45 1.02 9.60
4.60 1.17 3.45 1.28 1.62 2.20 1.12 5.55 1.07 7.50 1.76 2.06 1.08 7.00 1.07 7.50 1.05 8.50 1.04 9.00 1.03 9.90 1.02 9.80 0.00 15.50
3.27 1.36 2.30 1.66 1.49 2.71 1.28 3.83 1.60 2.42 1.39 3.12 1.83 2.05 1.58 2.46 1.34 3.40 1.47 2.71 1.42 3.00 1.16 5.71
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.15 1.36 2.06 1.76 1.48 2.65 1.16 5.35 1.11 6.60
1.35 3.05 1.03 10.00 1.02 11.00 1.02 11.00 1.02 11.00
1.18 5.00 1.52 2.58 1.21 4.46 1.61 2.37 1.43 2.87 1.34 3.45
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.05 1.24 2.88 1.42 1.76 2.06 1.32 3.38 1.21 4.40
2.90 1.38 1.75 2.01 1.32 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.10 1.35
Где смотреть матч Адмира 1:1 Сваровски Тироль онлайн

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