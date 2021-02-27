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  3. Австрия
ЛАСК
1:2
Конец матча

Стадион:
Хартберг
0'
1:0
4' Гол
Эггештайн Йоханнес
1:1
23' Гол
Шаби Сейфедин
1:2
26' Гол
Хорват Саша
33' Желтая карточка
Нимага Бакари
60' Желтая карточка
Ранфтль Райнхольд
60' Желтая карточка
Реп Райко
90'+6
1
Шлагер
Александер
6
Визингер
Филип
25
Холланд
Джеймс
30
Андраде
Андреас
26
Ранфтль
Райнхольд
31
Гргич
Лукас
21
Мадсен
Мадс
Эмиль
7
Реннер
Рене
27
Гойгингер
Томас
14
Балик
Гусейн
13
Эггештайн
Йоханнес
1
Свете
Рене
23
Кайнц
Тобиас
5
Гольнер
Манфред
32
Люкенедер
Феликс
14
Клем
Кристиан
11
Matija
Horvat
42
Нимага
Бакари
22
Флеккер
Флориан
9
Реп
Райко
29
Хорват
Саша
45
Шаби
Сейфедин
ЛАСК
3-4-2-1
Хартберг
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эггештайн Йоханнес 8 0.42
2. Грубер Андреас 5 0.26
3. Гойгингер Томас 4 0.21
4. Михорль Петер 3 0.16
5. Холланд Джеймс 3 0.16
6. Балик Гусейн 3 0.16
7. Траунер Гернот 2 0.11
8. Ранфтль Райнхольд 2 0.11
9. Рагуц Марко 2 (2) 0.11
10. Гргич Лукас 2 0.11
11. Карамоко Мамуду 1 (1) 0.05
12. Филипович Петар 1 0.05
13. Райтер Доминик 1 0.05
14. Визингер Филип 1 (1) 0.05
15. Андраде Андреас 0 0
16. Мадсен Мадс Эмиль 0 0
Хартберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тадич Дарио 6 (2) 0.32
2. Реп Райко 4 0.21
3. Роттер Томас 3 0.16
4. Шаби Сейфедин 2 0.11
5. Хорват Саша 1 0.05
6. Люкенедер Феликс 1 0.05
7. Флеккер Флориан 1 0.05
8. Раковиц Штефан 1 0.05
9. Кайнц Тобиас 1 0.05
10. Линхарт Андреас 0 0
11. Клем Кристиан 0 0
12. Гольнер Манфред 0 0
13. Нимага Бакари 0 0

Карточки

ЛАСК
# Игрок      
1. Визингер Филип 6 0
2. Траунер Гернот 5 0
3. Михорль Петер 5 0
4. Холланд Джеймс 2 0
5. Филипович Петар 2 0
6. Грубер Андреас 2 0
7. Реннер Рене 2 0
8. Ранфтль Райнхольд 2 0
9. Андраде Андреас 2 0
10. Мадсен Мадс Эмиль 2 0
11. Рамсебнер Кристиан 0 1
12. Шлагер Александер 1 0
13. Гойгингер Томас 1 0
14. Райтер Доминик 1 0
15. Рагуц Марко 1 0
Хартберг
# Игрок      
1. Хайль Юрген 7 0
2. Нимага Бакари 3 1
3. Клем Кристиан 4 0
4. Реп Райко 4 0
5. Гольнер Манфред 4 0
6. Роттер Томас 4 0
7. Кайнц Тобиас 3 0
8. Эртльталер Юлиус 3 0
9. Тиджани Самсон 1 1
10. Свете Рене 2 0
11. Люкенедер Феликс 2 0
12. Шаби Сейфедин 1 0
13. Хорват Саша 1 0
14. Рид Лукас 1 0
15. Флеккер Флориан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЛАСК 10.53% (4) 21.05% (8) 18.42% (7) 15.79% (6) 10.53% (4) 23.68% (9)
 Хартберг 5% (1) 25% (5) 5% (1) 25% (5) 15% (3) 25% (5)

Предыдущие игры

ЛАСК Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Адмира 1:2 ЛАСК ЛАСК 2:0 Штурм Санкт-Пёльтен 1:3 ЛАСК ЛАСК 5:3 Аустрия Клагенфурт
ЛАСК 1:2 Рапид Вена Вольфсбергер 0:3 ЛАСК ЛАСК 2:4 Сваровски Тироль ЛАСК 5:0 Лафниц ЛАСК 4:4 Юниорс Пашинг ЛАСК 3:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 ЛАСК ЛАСК 3:0 Электра Ред Булл Зальцбург 3:1 ЛАСК Лудогорец 1:3 ЛАСК ЛАСК 3:0 Рид ЛАСК 3:3 Тоттенхэм ЛАСК 3:0 Альтах ЛАСК 0:2 Антверпен Хартберг 1:1 ЛАСК ЛАСК 4:0 Адмира
Хартберг Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Хартберг 1:0 Сваровски Тироль Хартберг 1:1 Рид Штурм 2:1 Хартберг Аустрия Вена 0:1 Хартберг
Хартберг 0:3 Ред Булл Зальцбург Штурм 2:1 Хартберг Вольфсбергер 0:0 Хартберг Хартберг 1:3 Аустрия Клагенфурт Хартберг 3:0 Амштеттен Хартберг 4:2 Блау-Вайс Линц Хартберг 1:0 Альтах Санкт-Пёльтен 2:2 Хартберг Хартберг 1:3 Рапид Вена Адмира 2:3 Хартберг Аустрия Вена 5:3 Хартберг Хартберг 1:1 ЛАСК Хартберг 2:3 Капфенберг Рид 2:0 Хартберг Хартберг 2:1 Аустрия Вена Сваровски Тироль 1:1 Хартберг

Последние игры между собой

ЛАСК: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 2
Хартберг: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 8
Хартберг 1:1 ЛАСК Бундеслига Хартберг 1:5 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 1:2 Хартберг Бундеслига ЛАСК 5:1 Хартберг Бундеслига
Хартберг 1:2 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 3:3 Хартберг Бундеслига Хартберг 0:1 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:0 Хартберг Товарищеские матчи ЛАСК 0:1 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 2:2 ЛАСК Эрсте Лига Хартберг 2:2 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 0:0 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 1:2 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 1:1 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 0:2 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 4:0 Хартберг Эрсте Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 18 14 1 3 58 - 20 43
2. Рапид Вена Заявка 19 12 4 3 38 - 24 40
3. ЛАСК Заявка 19 11 3 5 38 - 20 36
4. Штурм Заявка 18 9 4 5 29 - 17 31
5. Вольфсбергер Заявка 18 8 3 7 28 - 30 27
6. Сваровски Тироль Заявка 19 7 4 8 30 - 29 25
7. Хартберг Заявка 19 6 7 6 20 - 30 25
8. Аустрия Вена Заявка 18 5 6 7 25 - 25 21
9. Санкт-Пёльтен Заявка 18 5 5 8 29 - 33 20
10. Рид Заявка 19 4 4 11 20 - 37 16
11. Адмира Заявка 19 3 4 12 20 - 45 13
12. Альтах Заявка 18 3 3 12 16 - 41 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Вена Заявка 10 7 2 1 20 - 9 23
2. Ред Булл Зальцбург Заявка 9 7 0 2 32 - 12 21
3. ЛАСК Заявка 10 7 0 3 24 - 9 21
4. Штурм Заявка 9 6 1 2 17 - 7 19
5. Хартберг Заявка 9 3 3 3 8 - 12 12
6. Сваровски Тироль Заявка 9 3 2 4 15 - 14 11
7. Рид Заявка 9 3 2 4 12 - 16 11
8. Аустрия Вена Заявка 9 2 4 3 13 - 15 10
9. Адмира Заявка 10 3 1 6 12 - 21 10
10. Вольфсбергер Заявка 9 2 3 4 12 - 18 9
11. Альтах Заявка 9 2 3 4 7 - 14 9
12. Санкт-Пёльтен Заявка 9 1 3 5 12 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 9 7 1 1 26 - 8 22
2. Вольфсбергер Заявка 9 6 0 3 16 - 12 18
3. Рапид Вена Заявка 9 5 2 2 18 - 15 17
4. ЛАСК Заявка 9 4 3 2 14 - 11 15
5. Санкт-Пёльтен Заявка 9 4 2 3 17 - 13 14
6. Сваровски Тироль Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
7. Хартберг Заявка 10 3 4 3 12 - 18 13
8. Штурм Заявка 9 3 3 3 12 - 10 12
9. Аустрия Вена Заявка 9 3 2 4 12 - 10 11
10. Рид Заявка 10 1 2 7 8 - 21 5
11. Альтах Заявка 9 1 0 8 9 - 27 3
12. Адмира Заявка 9 0 3 6 8 - 24 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Нимага Бакари получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Хорват Саша бьет в цель!
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Шаби Сейфедин бьет в цель!
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Эггештайн Йоханнес бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Raiffeisen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 7.90 3.65 1.53
Бонус: 5 000 ₽ 1.36 5.40 8.00
Бонус: 5 000 ₽ 11.00 3.15 1.48
  15.25 4.10 1.37

Самый высокий коэффициент на матч «ЛАСК» – «Хартберг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ЛАСК» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хартберг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ЛАСК» – «Хартберг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
5.25 1.11 4.50 1.17 2.64 1.46 2.11 1.73 1.72 2.24 1.38 3.04 1.28 3.54 1.11 5.75 1.08 6.20 1.01 10.75
12.50 0.00 5.40 1.13 4.50 1.18 3.90 1.23 3.15 1.33 1.85 1.95 1.90 1.85 1.75 2.08 1.23 3.90 1.12 5.55 1.22 4.00 1.40 2.80 1.15 11.00 1.11 11.00 1.02 11.00 1.02 11.00
5.83 1.16 2.74 1.48 2.45 1.59 3.21 1.37 2.41 1.61 1.59 2.45 1.35 3.32 2.00 1.88 1.61 2.40 1.43 2.92 2.09 1.80 1.74 2.17 1.53 2.59 1.60 2.39 1.43 2.88
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5
3.95 1.25 2.75 1.45 1.71 2.14 1.29 3.60 1.19 4.70
2.60 1.45 2.48 1.50 1.62 2.20 1.30 3.30 1.07 7.50 1.58 2.30 1.10 6.25 1.05 8.50
3.38 1.33 2.70 1.48 1.98 1.88 2.31 1.65 1.90 1.96 1.47 2.75 1.31 3.51 1.29 3.68 1.15 5.59
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
5.55 1.15 4.05 1.24 2.11 1.73 1.57 2.40 1.35 3.20 1.16 5.35
2.12 1.67 1.58 2.30 1.35 3.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.65 2.11
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
Букмекер Да Нет
3.00 1.40
Где смотреть матч ЛАСК 1:2 Хартберг онлайн

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