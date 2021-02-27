ЛАСК
1:2
Конец матча
Стадион: Raiffeisen Arena
Хартберг
1:0
4' ГолЭггештайн Йоханнес
1:1
23' ГолШаби Сейфедин
1:2
26' ГолХорват Саша
33' Желтая карточкаНимага Бакари
60' Желтая карточкаРанфтль Райнхольд
60' Желтая карточкаРеп Райко
31
Гргич
Лукас
14
Балик
Гусейн
23
Кайнц
Тобиас
29
Хорват
Саша
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Гргич ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Балик ГусейнПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Плоер ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
41 Erwin Softic
-
Главный тренер: Тальхаммер Доминик
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Кайнц ТобиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Хорват СашаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Роттер ТомасЗащитник
-
28 Хайль ЮргенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Рид ЛукасПолузащитник
-
24 Тадич ДариоНападающий
-
Главный тренер: Markus Schopp
Ход матча
4'
23'
1:1
26'
1:2
33'
60'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эггештайн Йоханнес
|8
|0.42
|2.
|Грубер Андреас
|5
|0.26
|3.
|Гойгингер Томас
|4
|0.21
|4.
|Михорль Петер
|3
|0.16
|5.
|Холланд Джеймс
|3
|0.16
|6.
|Балик Гусейн
|3
|0.16
|7.
|Траунер Гернот
|2
|0.11
|8.
|Ранфтль Райнхольд
|2
|0.11
|9.
|Рагуц Марко
|2 (2)
|0.11
|10.
|Гргич Лукас
|2
|0.11
|11.
|Карамоко Мамуду
|1 (1)
|0.05
|12.
|Филипович Петар
|1
|0.05
|13.
|Райтер Доминик
|1
|0.05
|14.
|Визингер Филип
|1 (1)
|0.05
|15.
|Андраде Андреас
|0
|0
|16.
|Мадсен Мадс Эмиль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тадич Дарио
|6 (2)
|0.32
|2.
|Реп Райко
|4
|0.21
|3.
|Роттер Томас
|3
|0.16
|4.
|Шаби Сейфедин
|2
|0.11
|5.
|Хорват Саша
|1
|0.05
|6.
|Люкенедер Феликс
|1
|0.05
|7.
|Флеккер Флориан
|1
|0.05
|8.
|Раковиц Штефан
|1
|0.05
|9.
|Кайнц Тобиас
|1
|0.05
|10.
|Линхарт Андреас
|0
|0
|11.
|Клем Кристиан
|0
|0
|12.
|Гольнер Манфред
|0
|0
|13.
|Нимага Бакари
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Визингер Филип
|6
|0
|2.
|Траунер Гернот
|5
|0
|3.
|Михорль Петер
|5
|0
|4.
|Холланд Джеймс
|2
|0
|5.
|Филипович Петар
|2
|0
|6.
|Грубер Андреас
|2
|0
|7.
|Реннер Рене
|2
|0
|8.
|Ранфтль Райнхольд
|2
|0
|9.
|Андраде Андреас
|2
|0
|10.
|Мадсен Мадс Эмиль
|2
|0
|11.
|Рамсебнер Кристиан
|0
|1
|12.
|Шлагер Александер
|1
|0
|13.
|Гойгингер Томас
|1
|0
|14.
|Райтер Доминик
|1
|0
|15.
|Рагуц Марко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хайль Юрген
|7
|0
|2.
|Нимага Бакари
|3
|1
|3.
|Клем Кристиан
|4
|0
|4.
|Реп Райко
|4
|0
|5.
|Гольнер Манфред
|4
|0
|6.
|Роттер Томас
|4
|0
|7.
|Кайнц Тобиас
|3
|0
|8.
|Эртльталер Юлиус
|3
|0
|9.
|Тиджани Самсон
|1
|1
|10.
|Свете Рене
|2
|0
|11.
|Люкенедер Феликс
|2
|0
|12.
|Шаби Сейфедин
|1
|0
|13.
|Хорват Саша
|1
|0
|14.
|Рид Лукас
|1
|0
|15.
|Флеккер Флориан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЛАСК
|10.53% (4)
|21.05% (8)
|18.42% (7)
|15.79% (6)
|10.53% (4)
|23.68% (9)
|Хартберг
|5% (1)
|25% (5)
|5% (1)
|25% (5)
|15% (3)
|25% (5)
Предыдущие игры
ЛАСК Последние 20 матчей: +12 =4 -4Адмира 1:2 ЛАСК ЛАСК 2:0 Штурм Санкт-Пёльтен 1:3 ЛАСК ЛАСК 5:3 Аустрия Клагенфурт
ЛАСК 1:2 Рапид Вена Вольфсбергер 0:3 ЛАСК ЛАСК 2:4 Сваровски Тироль ЛАСК 5:0 Лафниц ЛАСК 4:4 Юниорс Пашинг ЛАСК 3:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 ЛАСК ЛАСК 3:0 Электра Ред Булл Зальцбург 3:1 ЛАСК Лудогорец 1:3 ЛАСК ЛАСК 3:0 Рид ЛАСК 3:3 Тоттенхэм ЛАСК 3:0 Альтах ЛАСК 0:2 Антверпен Хартберг 1:1 ЛАСК ЛАСК 4:0 Адмира
Хартберг Последние 20 матчей: +7 =5 -8Хартберг 1:0 Сваровски Тироль Хартберг 1:1 Рид Штурм 2:1 Хартберг Аустрия Вена 0:1 Хартберг
Хартберг 0:3 Ред Булл Зальцбург Штурм 2:1 Хартберг Вольфсбергер 0:0 Хартберг Хартберг 1:3 Аустрия Клагенфурт Хартберг 3:0 Амштеттен Хартберг 4:2 Блау-Вайс Линц Хартберг 1:0 Альтах Санкт-Пёльтен 2:2 Хартберг Хартберг 1:3 Рапид Вена Адмира 2:3 Хартберг Аустрия Вена 5:3 Хартберг Хартберг 1:1 ЛАСК Хартберг 2:3 Капфенберг Рид 2:0 Хартберг Хартберг 2:1 Аустрия Вена Сваровски Тироль 1:1 Хартберг
Последние игры между собой
ЛАСК: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 2
Хартберг: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 8
Хартберг 1:2 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 3:3 Хартберг Бундеслига Хартберг 0:1 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:0 Хартберг Товарищеские матчи ЛАСК 0:1 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 2:2 ЛАСК Эрсте Лига Хартберг 2:2 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 0:0 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 1:2 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 1:1 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 0:2 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 4:0 Хартберг Эрсте Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|18
|14
|1
|3
|58 - 20
|43
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|38 - 24
|40
|3.
|ЛАСК
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|38 - 20
|36
|4.
|Штурм
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|29 - 17
|31
|5.
|Вольфсбергер
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|28 - 30
|27
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|30 - 29
|25
|7.
|Хартберг
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|20 - 30
|25
|8.
|Аустрия Вена
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|25 - 25
|21
|9.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|29 - 33
|20
|10.
|Рид
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|20 - 37
|16
|11.
|Адмира
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|20 - 45
|13
|12.
|Альтах
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|16 - 41
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Вена
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 9
|23
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|32 - 12
|21
|3.
|ЛАСК
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|24 - 9
|21
|4.
|Штурм
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 7
|19
|5.
|Хартберг
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 12
|12
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 14
|11
|7.
|Рид
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 16
|11
|8.
|Аустрия Вена
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 15
|10
|9.
|Адмира
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|12 - 21
|10
|10.
|Вольфсбергер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 18
|9
|11.
|Альтах
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 14
|9
|12.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|12 - 20
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|26 - 8
|22
|2.
|Вольфсбергер
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|16 - 12
|18
|3.
|Рапид Вена
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 15
|17
|4.
|ЛАСК
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 11
|15
|5.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 13
|14
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|7.
|Хартберг
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 18
|13
|8.
|Штурм
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 10
|12
|9.
|Аустрия Вена
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 10
|11
|10.
|Рид
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 21
|5
|11.
|Альтах
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|9 - 27
|3
|12.
|Адмира
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 24
|3
Победитель
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