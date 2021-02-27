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  3. Австрия
Рапид Вена
1:0
Конец матча

Стадион:
Рид
0'
31' Желтая карточка
Фунтас Таксиархис
43' Желтая карточка
Боатенг Кеннеди
57' Желтая карточка
Стойкович Филип
62' Вторая желтая карточка
Боатенг Кеннеди
86' Желтая карточка
Петрович Деян
1:0
90' Гол
Демир Юсуф
90'+4
1
Штребингер
Ричард
22
Стойкович
Филип
30
Граймль
Лео
4
Барац
Матео
31
Ульманн
Максимилиан
16
Петрович
Деян
39
Любичич
Деян
13
Шик
Торстен
9
Фунтас
Таксиархис
36
Аразе
Кельвин
29
Кара
Эркан
1
Радлингер
Самуэль
2
Майзль
Лука
28
Райфельтсхаммер
Томас
14
Боатенг
Кеннеди
5
Лергер
Михель
12
Байич
Анте
4
Цигль
Марсель
22
Нутц
Штефан
25
Мёшль
Патрик
8
Шмидт
Патрик
17
Грюлль
Марко
Рапид Вена
4-2-3-1
Рид
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кара Эркан 10 (2) 0.53
2. Кнасмюлльнер Кристоф 7 0.37
3. Фунтас Таксиархис 4 0.21
4. Шик Торстен 3 0.16
5. Китагава Коя 3 0.16
6. Демир Юсуф 3 0.16
7. Мург Томас 2 0.11
8. Аразе Кельвин 2 0.11
9. Рицмайер Марсель 1 0.05
10. Граховац Срджан 1 0.05
11. Шустер Лион 1 0.05
12. Стойкович Филип 0 0
13. Любичич Деян 0 0
14. Ульманн Максимилиан 0 0
15. Хофманн Максимилиан 0 0
16. Барац Матео 0 0
17. Граймль Лео 0 0
Рид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грюлль Марко 6 (4) 0.32
2. Нутц Штефан 2 0.11
3. Байич Анте 2 0.11
4. Гшвайдль Бернд 2 0.11
5. Висмейер Юлиан 2 (1) 0.11
6. Грубек Валентин 1 0.05
7. Пэйнтсил Сет 1 0.05
8. Шмидт Патрик 1 0.05
9. Райнер Константин 1 0.05
10. Цигль Марсель 0 0
11. Райфельтсхаммер Томас 0 0

Карточки

Рапид Вена
# Игрок      
1. Стойкович Филип 4 1
2. Хофманн Максимилиан 5 0
3. Граймль Лео 4 0
4. Фунтас Таксиархис 3 0
5. Петрович Деян 3 0
6. Кара Эркан 3 0
7. Шик Торстен 2 0
8. Ульманн Максимилиан 2 0
9. Шустер Лион 2 0
10. Мург Томас 1 0
11. Штребингер Ричард 1 0
12. Китагава Коя 1 0
13. Аразе Кельвин 1 0
14. Барац Матео 1 0
15. Ибрахимоглу Мелих 1 0
Рид
# Игрок      
1. Лергер Михель 3 1
2. Оффенбахер Даниэль 4 0
3. Райнер Константин 2 1
4. Райфельтсхаммер Томас 3 0
5. Лакнер Маркус 1 1
6. Боатенг Кеннеди 1 1
7. Такугнади Балакием 2 0
8. Салли Садам 2 0
9. Байич Анте 2 0
10. Радлингер Самуэль 1 0
11. Нутц Штефан 1 0
12. Гшвайдль Бернд 1 0
13. Майзль Лука 1 0
14. Сатин Мурат 1 0
15. Грюлль Марко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рапид Вена 18.92% (7) 21.62% (8) 13.51% (5) 8.11% (3) 8.11% (3) 29.73% (11)
 Рид 5.56% (1) 11.11% (2) 16.67% (3) 33.33% (6) 5.56% (1) 27.78% (5)

Предыдущие игры

Рапид Вена Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Ред Булл Зальцбург 4:2 Рапид Вена Альтах 0:0 Рапид Вена Рапид Вена 1:0 Вольфсбергер ЛАСК 1:2 Рапид Вена
Рапид Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Рапид Вена 4:1 Штурм Рапид Вена 3:1 Адмира Рапид Вена 2:1 Лафниц Адмира 0:1 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 6:2 Рапид Вена Рапид Вена 0:3 Сваровски Тироль Рапид Вена 2:2 Мольде Хартберг 1:3 Рапид Вена Арсенал 4:1 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Дандолк 1:3 Рапид Вена Рид 4:3 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 4:3 Дандолк Рапид Вена 3:1 Альтах
Рид Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Хартберг 1:1 Рид Рид 1:1 Санкт-Пёльтен Штурм 2:1 Рид Рид 0:0 Адмира
Ред Булл Зальцбург 3:0 Рид Рид 0:1 Аустрия Вена Рид 3:1 Юниорс Пашинг Рид 2:2 Ваккер Инсбрук Рид 2:0 Амштеттен Сваровски Тироль 1:3 Рид Рид 1:4 Альтах ЛАСК 3:0 Рид Вольфсбергер 1:1 Рид Рид 4:3 Рапид Вена Рид 1:1 Форвертс Штайр Рид 2:0 Хартберг Санкт-Пёльтен 4:0 Рид Рид 0:2 Штурм Вольфсбергер 2:2 Рид Амштеттен 1:2 Рид

Последние игры между собой

Рапид Вена: победы: 15, ничьи: 0, поражения: 5
Рид: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 15
Рид 4:3 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:1 Рид Кубок Рид 3:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 3:1 Рид Бундеслига
Рид 4:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 5:0 Рид Бундеслига Рид 1:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:1 Рид Бундеслига Рид 0:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 3:0 Рид Бундеслига Рид 0:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 3:0 Рид Бундеслига Рапид Вена 3:0 Рид Бундеслига Рид 1:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 Рид Бундеслига Рид 2:5 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 Рид Бундеслига Рид 2:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:0 Рид Бундеслига Рапид Вена 3:0 Рид Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 18 14 1 3 58 - 20 43
2. Рапид Вена Заявка 19 12 4 3 38 - 24 40
3. ЛАСК Заявка 19 11 3 5 38 - 20 36
4. Штурм Заявка 18 9 4 5 29 - 17 31
5. Вольфсбергер Заявка 18 8 3 7 28 - 30 27
6. Сваровски Тироль Заявка 19 7 4 8 30 - 29 25
7. Хартберг Заявка 19 6 7 6 20 - 30 25
8. Аустрия Вена Заявка 18 5 6 7 25 - 25 21
9. Санкт-Пёльтен Заявка 18 5 5 8 29 - 33 20
10. Рид Заявка 19 4 4 11 20 - 37 16
11. Адмира Заявка 19 3 4 12 20 - 45 13
12. Альтах Заявка 18 3 3 12 16 - 41 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Вена Заявка 10 7 2 1 20 - 9 23
2. Ред Булл Зальцбург Заявка 9 7 0 2 32 - 12 21
3. ЛАСК Заявка 10 7 0 3 24 - 9 21
4. Штурм Заявка 9 6 1 2 17 - 7 19
5. Хартберг Заявка 9 3 3 3 8 - 12 12
6. Сваровски Тироль Заявка 9 3 2 4 15 - 14 11
7. Рид Заявка 9 3 2 4 12 - 16 11
8. Аустрия Вена Заявка 9 2 4 3 13 - 15 10
9. Адмира Заявка 10 3 1 6 12 - 21 10
10. Вольфсбергер Заявка 9 2 3 4 12 - 18 9
11. Альтах Заявка 9 2 3 4 7 - 14 9
12. Санкт-Пёльтен Заявка 9 1 3 5 12 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 9 7 1 1 26 - 8 22
2. Вольфсбергер Заявка 9 6 0 3 16 - 12 18
3. Рапид Вена Заявка 9 5 2 2 18 - 15 17
4. ЛАСК Заявка 9 4 3 2 14 - 11 15
5. Санкт-Пёльтен Заявка 9 4 2 3 17 - 13 14
6. Сваровски Тироль Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
7. Хартберг Заявка 10 3 4 3 12 - 18 13
8. Штурм Заявка 9 3 3 3 12 - 10 12
9. Аустрия Вена Заявка 9 3 2 4 12 - 10 11
10. Рид Заявка 10 1 2 7 8 - 21 5
11. Альтах Заявка 9 1 0 8 9 - 27 3
12. Адмира Заявка 9 0 3 6 8 - 24 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Боатенг Кеннеди получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Фунтас Таксиархис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.95 2.10 17.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.41 5.10 6.90
Бонус: 5 000 ₽ 2.15 1.85 14.00
  2.71 1.62 18.03

Самый высокий коэффициент на матч «Рапид Вена» – «Рид» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рапид Вена» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рид» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рапид Вена» – «Рид», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
5.20 1.12 4.40 1.18 2.60 1.47 2.08 1.75 1.71 2.26 1.37 3.10 1.27 3.62 1.10 5.85 1.08 6.30 1.01 10.75
1.95 1.80 1.30 3.30 1.17 4.70 1.01 12.60 1.11 5.80 1.01 12.60 1.85 1.95 1.08 7.00 1.05 8.50 1.04 9.00 1.12 5.70 1.10 6.30 1.02 10.00 1.01 10.50 0.00 13.50
1.65 2.29 1.38 3.12 2.19 1.71 1.68 2.23 1.47 2.74 1.76 2.15 1.47 2.78 1.56 2.53 1.74 2.17 1.55 2.54 2.08 1.81 1.81 2.07 1.65 2.32 1.50 2.71 1.48 2.76 1.29 3.78 1.11 7.32
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.95 1.25 2.72 1.46 1.70 2.15 1.28 3.64 1.19 4.75
1.47 2.55 1.07 7.50 1.04 9.00 1.04 9.00 1.03 10.00
1.26 3.98 1.13 6.19 1.35 3.29 1.94 1.93 1.65 2.31 1.44 2.86 1.32 3.58
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
5.50 1.15 3.95 1.25 2.09 1.74 1.56 2.43 1.35 3.20 1.16 5.30
2.11 1.68 1.58 2.30 1.35 3.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Где смотреть матч Рапид Вена 1:0 Рид онлайн

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