Рапид Вена
1:0
Конец матча
Стадион: Альянц
Рид
31' Желтая карточкаФунтас Таксиархис
43' Желтая карточкаБоатенг Кеннеди
57' Желтая карточкаСтойкович Филип
62' Вторая желтая карточкаБоатенг Кеннеди
86' Желтая карточкаПетрович Деян
1:0
90' ГолДемир Юсуф
30
Граймль
Лео
39
Любичич
Деян
13
Шик
Торстен
29
Кара
Эркан
12
Байич
Анте
22
Нутц
Штефан
25
Мёшль
Патрик
17
Грюлль
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Граймль ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Любичич ДеянПолузащитник
-
13 Шик ТорстенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Кара ЭрканНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Шустер ЛионПолузащитник
-
48 Демир ЮсуфПолузащитник
-
19 Алар ДениНападающий
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Байич АнтеПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Нутц ШтефанПолузащитник
-
25 Мёшль ПатрикПолузащитник
- Нападающий
-
17 Грюлль МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Miron Muslic
Ход матча
43'
57'
62'
86'
90'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кара Эркан
|10 (2)
|0.53
|2.
|Кнасмюлльнер Кристоф
|7
|0.37
|3.
|Фунтас Таксиархис
|4
|0.21
|4.
|Шик Торстен
|3
|0.16
|5.
|Китагава Коя
|3
|0.16
|6.
|Демир Юсуф
|3
|0.16
|7.
|Мург Томас
|2
|0.11
|8.
|Аразе Кельвин
|2
|0.11
|9.
|Рицмайер Марсель
|1
|0.05
|10.
|Граховац Срджан
|1
|0.05
|11.
|Шустер Лион
|1
|0.05
|12.
|Стойкович Филип
|0
|0
|13.
|Любичич Деян
|0
|0
|14.
|Ульманн Максимилиан
|0
|0
|15.
|Хофманн Максимилиан
|0
|0
|16.
|Барац Матео
|0
|0
|17.
|Граймль Лео
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Грюлль Марко
|6 (4)
|0.32
|2.
|Нутц Штефан
|2
|0.11
|3.
|Байич Анте
|2
|0.11
|4.
|Гшвайдль Бернд
|2
|0.11
|5.
|Висмейер Юлиан
|2 (1)
|0.11
|6.
|Грубек Валентин
|1
|0.05
|7.
|Пэйнтсил Сет
|1
|0.05
|8.
|Шмидт Патрик
|1
|0.05
|9.
|Райнер Константин
|1
|0.05
|10.
|Цигль Марсель
|0
|0
|11.
|Райфельтсхаммер Томас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Стойкович Филип
|4
|1
|2.
|Хофманн Максимилиан
|5
|0
|3.
|Граймль Лео
|4
|0
|4.
|Фунтас Таксиархис
|3
|0
|5.
|Петрович Деян
|3
|0
|6.
|Кара Эркан
|3
|0
|7.
|Шик Торстен
|2
|0
|8.
|Ульманн Максимилиан
|2
|0
|9.
|Шустер Лион
|2
|0
|10.
|Мург Томас
|1
|0
|11.
|Штребингер Ричард
|1
|0
|12.
|Китагава Коя
|1
|0
|13.
|Аразе Кельвин
|1
|0
|14.
|Барац Матео
|1
|0
|15.
|Ибрахимоглу Мелих
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лергер Михель
|3
|1
|2.
|Оффенбахер Даниэль
|4
|0
|3.
|Райнер Константин
|2
|1
|4.
|Райфельтсхаммер Томас
|3
|0
|5.
|Лакнер Маркус
|1
|1
|6.
|Боатенг Кеннеди
|1
|1
|7.
|Такугнади Балакием
|2
|0
|8.
|Салли Садам
|2
|0
|9.
|Байич Анте
|2
|0
|10.
|Радлингер Самуэль
|1
|0
|11.
|Нутц Штефан
|1
|0
|12.
|Гшвайдль Бернд
|1
|0
|13.
|Майзль Лука
|1
|0
|14.
|Сатин Мурат
|1
|0
|15.
|Грюлль Марко
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рапид Вена
|18.92% (7)
|21.62% (8)
|13.51% (5)
|8.11% (3)
|8.11% (3)
|29.73% (11)
|Рид
|5.56% (1)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|33.33% (6)
|5.56% (1)
|27.78% (5)
Предыдущие игры
Рапид Вена Последние 20 матчей: +11 =4 -5Ред Булл Зальцбург 4:2 Рапид Вена Альтах 0:0 Рапид Вена Рапид Вена 1:0 Вольфсбергер ЛАСК 1:2 Рапид Вена
Рапид Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Рапид Вена 4:1 Штурм Рапид Вена 3:1 Адмира Рапид Вена 2:1 Лафниц Адмира 0:1 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 6:2 Рапид Вена Рапид Вена 0:3 Сваровски Тироль Рапид Вена 2:2 Мольде Хартберг 1:3 Рапид Вена Арсенал 4:1 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Дандолк 1:3 Рапид Вена Рид 4:3 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 4:3 Дандолк Рапид Вена 3:1 Альтах
Рид Последние 20 матчей: +6 =6 -8Хартберг 1:1 Рид Рид 1:1 Санкт-Пёльтен Штурм 2:1 Рид Рид 0:0 Адмира
Ред Булл Зальцбург 3:0 Рид Рид 0:1 Аустрия Вена Рид 3:1 Юниорс Пашинг Рид 2:2 Ваккер Инсбрук Рид 2:0 Амштеттен Сваровски Тироль 1:3 Рид Рид 1:4 Альтах ЛАСК 3:0 Рид Вольфсбергер 1:1 Рид Рид 4:3 Рапид Вена Рид 1:1 Форвертс Штайр Рид 2:0 Хартберг Санкт-Пёльтен 4:0 Рид Рид 0:2 Штурм Вольфсбергер 2:2 Рид Амштеттен 1:2 Рид
Последние игры между собой
Рапид Вена: победы: 15, ничьи: 0, поражения: 5
Рид: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 15
Рид 4:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 5:0 Рид Бундеслига Рид 1:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:1 Рид Бундеслига Рид 0:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 3:0 Рид Бундеслига Рид 0:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 3:0 Рид Бундеслига Рапид Вена 3:0 Рид Бундеслига Рид 1:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 Рид Бундеслига Рид 2:5 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 Рид Бундеслига Рид 2:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:0 Рид Бундеслига Рапид Вена 3:0 Рид Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|18
|14
|1
|3
|58 - 20
|43
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|38 - 24
|40
|3.
|ЛАСК
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|38 - 20
|36
|4.
|Штурм
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|29 - 17
|31
|5.
|Вольфсбергер
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|28 - 30
|27
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|30 - 29
|25
|7.
|Хартберг
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|20 - 30
|25
|8.
|Аустрия Вена
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|25 - 25
|21
|9.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|29 - 33
|20
|10.
|Рид
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|20 - 37
|16
|11.
|Адмира
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|20 - 45
|13
|12.
|Альтах
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|16 - 41
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Вена
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 9
|23
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|32 - 12
|21
|3.
|ЛАСК
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|24 - 9
|21
|4.
|Штурм
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 7
|19
|5.
|Хартберг
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 12
|12
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 14
|11
|7.
|Рид
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 16
|11
|8.
|Аустрия Вена
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 15
|10
|9.
|Адмира
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|12 - 21
|10
|10.
|Вольфсбергер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 18
|9
|11.
|Альтах
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 14
|9
|12.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|12 - 20
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|26 - 8
|22
|2.
|Вольфсбергер
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|16 - 12
|18
|3.
|Рапид Вена
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 15
|17
|4.
|ЛАСК
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 11
|15
|5.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 13
|14
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|7.
|Хартберг
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 18
|13
|8.
|Штурм
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 10
|12
|9.
|Аустрия Вена
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 10
|11
|10.
|Рид
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 21
|5
|11.
|Альтах
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|9 - 27
|3
|12.
|Адмира
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 24
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Рапид Вена» – «Рид» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рапид Вена» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рид» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рапид Вена» – «Рид», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров