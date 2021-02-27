  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
Академика Клинчени
0:0
Первый тайм: 19'

Стадион:
Астра
0' 19'
1
Вылчану
Октавиан
3
Аким
Флорин
29
Патрике
Разван
5
Гардош
Флорин
22
Пырвулеску
Пауль
25
Кордя
Андрей
24
Каскини
Баутиста
37
Чеботару
Евгений
77
Попа
Адриан
23
Чунчуков
Цветелин
45
Лонгер
Александру
1
Лазар
Давид
28
Распопович
Момчило
25
Гэман
Валеричэ
4
Граовац
Даниэль
20
Бруну
Давид
44
Пахонцу
Мариус
91
Боэ-Кан
Янн
21
Црепуля
Любян
77
Стахл
Алберт
43
Монтини
Маттиа
11
Георге
Валентин
Академика Клинчени
Астра

Бомбардиры внутри турнира

Академика Клинчени
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чунчуков Цветелин 4 0.16
2. Чеботару Евгений 3 (1) 0.12
3. Русеску Раул 2 0.08
4. Патрике Разван 2 0.08
5. Каскини Баутиста 2 0.08
6. Пашов Георгий 1 0.04
7. Ютрич Младен 1 0.04
8. Маркович Йован 1 0.04
9. Попа Адриан 1 0.04
10. Билали Амир 1 0.04
11. Чандаров Асен 1 0.04
12. Сербан Марьян 1 0.04
13. Андроник Разван 1 0.04
14. Кордя Андрей 0 0
15. Тэнасе Кристиан 0 0
16. Бойчук Александр 0 0
17. Добреску Михай 0 0
Астра
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Будеску Константин 8 (3) 0.32
2. Георге Валентин 6 0.24
3. Монтини Маттиа 3 0.12
4. Вютрих Себастьен 3 0.12
5. Стахл Алберт 3 0.12
6. Радунович Ристо 2 (1) 0.08
7. Шломи Азулай 2 0.08
8. Соуза Уго 1 0.04
9. Гэман Валеричэ 1 0.04
10. Чанаджия Дарио 1 0.04
11. Риза Роберт 1 0.04
12. Алибек Денис 1 (1) 0.04
13. Бруну Давид 0 0
14. Граовац Даниэль 0 0
15. Дима Константин 0 0

Карточки

Академика Клинчени
# Игрок      
1. Патрике Разван 7 0
2. Пашов Георгий 7 0
3. Гардош Флорин 5 0
4. Ютрич Младен 5 0
5. Кордя Андрей 5 0
6. Добреску Михай 5 0
7. Чунчуков Цветелин 3 1
8. Пырвулеску Пауль 4 0
9. Тэнасе Кристиан 3 0
10. Чеботару Евгений 3 0
11. Мулин Тибо 3 0
12. Аким Флорин 3 0
13. Каскини Баутиста 3 0
14. Думитриу Лучан 3 0
15. Андроник Разван 3 0
16. Вылчану Октавиан 3 0
17. Вентура Денис 2 0
18. Бойчук Александр 2 0
19. Петреску Петришор 2 0
20. Маркович Йован 1 0
Астра
# Игрок      
1. Георге Валентин 6 2
2. Соуза Уго 6 0
3. Радунович Ристо 5 0
4. Чанаджия Дарио 5 0
5. Рэдуц Михай 4 0
6. Граовац Даниэль 4 0
7. Будеску Константин 2 1
8. Гэман Валеричэ 3 0
9. Боэ-Кан Янн 3 0
10. Дима Константин 3 0
11. Монтини Маттиа 2 0
12. Дандя Александру 2 0
13. Црепуля Любян 2 0
14. Лазар Давид 2 0
15. Мерлой Джордже 2 0
16. Попа Михай 2 0
17. Вютрих Себастьен 1 0
18. Алибек Денис 1 0
19. Бруну Давид 1 0
20. Крпич Сулейман 1 0
21. Граур Дини 1 0
22. Балауре Сильвиу 1 0
23. Мойсе Ромарио 1 0
24. Байку Раул 1 0
25. Стахл Алберт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Академика Клинчени 18.18% (4) 4.55% (1) 4.55% (1) 22.73% (5) 18.18% (4) 31.82% (7)
 Астра 12.5% (4) 9.38% (3) 25% (8) 15.63% (5) 12.5% (4) 25% (8)

Предыдущие игры

Академика Клинчени Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Сепси 0:0 Академика Клинчени Академика Клинчени 0:0 Университатя Крайова ФКСБ 0:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 0:3 УТА Арад
Газ-Метан Медиаш 1:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 2:1 Ботошани Киндия Тырговиште 2:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 0:0 Германнштадт ЧФР Клуж 3:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 1:1 Динамо Бухарест Политехника Яссы 0:0 Академика Клинчени Академика Клинчени 1:0 Арджеш Волунтари 3:3 Академика Клинчени Академика Клинчени 1:0 Вииторул Констанца Астра 0:2 Академика Клинчени Академика Клинчени 2:0 Сепси Университатя Крайова 0:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 0:2 ФКСБ УТА Арад 0:0 Академика Клинчени Академика Клинчени 2:0 Газ-Метан Медиаш
Астра Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Астра 2:0 Динамо Бухарест Политехника Яссы 2:3 Астра Астра 0:2 Арджеш Волунтари 1:3 Астра
Астра 1:1 Вииторул Констанца ЧФР Клуж 1:1 Астра Сепси 4:1 Астра Астра 1:1 Университатя Крайова ФКСБ 3:0 Астра УТА Арад 0:6 Астра Астра 3:0 Газ-Метан Медиаш Ботошани 1:1 Астра Астра 0:0 Киндия Тырговиште Германнштадт 0:1 Астра Динамо Бухарест 1:1 Астра Астра 0:2 Академика Клинчени Астра 4:0 Политехника Яссы Арджеш 1:0 Астра Астра 2:3 Волунтари Вииторул Констанца 4:1 Астра

Последние игры между собой

Академика Клинчени: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Астра: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Астра 0:2 Академика Клинчени Первая лига Астра 3:1 Академика Клинчени Первая лига Академика Клинчени 1:1 Астра Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ Заявка 24 16 3 5 49 - 21 51
2. ЧФР Клуж Заявка 24 15 6 3 31 - 12 51
3. Университатя Крайова Заявка 24 13 8 3 28 - 13 47
4. Ботошани Заявка 24 10 7 7 35 - 29 37
5. Сепси Заявка 24 8 13 3 37 - 24 37
6. Академика Клинчени 0:0 Заявка 25 8 12 5 22 - 20 36
7. УТА Арад Заявка 25 8 9 8 24 - 32 33
8. Арджеш Заявка 24 7 9 8 24 - 28 30
9. Киндия Тырговиште Заявка 24 7 8 9 20 - 22 29
10. Астра 0:0 Заявка 25 7 8 10 33 - 36 29
11. Газ-Метан Медиаш Заявка 25 8 4 13 30 - 37 28
12. Динамо Бухарест Заявка 25 7 5 13 23 - 33 26
13. Вииторул Констанца Заявка 23 5 10 8 32 - 32 25
14. Германнштадт Заявка 24 4 10 10 22 - 33 22
15. Волунтари Заявка 24 5 6 13 26 - 37 21
16. Политехника Яссы Заявка 22 4 4 14 24 - 51 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ Заявка 12 10 1 1 31 - 7 31
2. Университатя Крайова Заявка 12 6 3 3 12 - 8 21
3. ЧФР Клуж Заявка 12 5 5 2 12 - 7 20
4. Академика Клинчени 0:0 Заявка 13 5 5 3 10 - 9 20
5. Ботошани Заявка 12 5 4 3 17 - 10 19
6. Сепси Заявка 12 4 6 2 19 - 12 18
7. Газ-Метан Медиаш Заявка 13 5 2 6 15 - 17 17
8. Вииторул Констанца Заявка 11 3 5 3 19 - 19 14
9. Арджеш Заявка 12 3 5 4 12 - 14 14
10. Астра 0:0 Заявка 12 3 4 5 15 - 16 13
11. Киндия Тырговиште Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
12. Германнштадт Заявка 12 3 4 5 12 - 16 13
13. Динамо Бухарест Заявка 13 3 4 6 12 - 16 13
14. Волунтари Заявка 12 3 2 7 14 - 18 11
15. Политехника Яссы Заявка 11 2 2 7 13 - 23 8
16. УТА Арад Заявка 12 1 5 6 7 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж Заявка 12 10 1 1 19 - 5 31
2. Университатя Крайова Заявка 12 7 5 0 16 - 5 26
3. УТА Арад Заявка 13 7 4 2 17 - 14 25
4. ФКСБ Заявка 12 6 2 4 18 - 14 20
5. Сепси Заявка 12 4 7 1 18 - 12 19
6. Ботошани Заявка 12 5 3 4 18 - 19 18
7. Киндия Тырговиште Заявка 12 4 4 4 7 - 5 16
8. Арджеш Заявка 12 4 4 4 12 - 14 16
9. Академика Клинчени 0:0 Заявка 12 3 7 2 12 - 11 16
10. Астра 0:0 Заявка 13 4 4 5 18 - 20 16
11. Динамо Бухарест Заявка 12 4 1 7 11 - 17 13
12. Газ-Метан Медиаш Заявка 12 3 2 7 15 - 20 11
13. Вииторул Констанца Заявка 12 2 5 5 13 - 13 11
14. Волунтари Заявка 12 2 4 6 12 - 19 10
15. Германнштадт Заявка 12 1 6 5 10 - 17 9
16. Политехника Яссы Заявка 11 2 2 7 11 - 28 8
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Clinceni. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Академика Клинчени
Ничья
Астра
2.80
3.05
2.87
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.60 3.05 2.80
Бонус: 5 000 ₽ 2.65 3.02 2.80
Бонус: 5 000 ₽ 2.75 2.75 2.70
  2.80 3.01 2.87

Самый высокий коэффициент на матч «Академика Клинчени» – «Астра» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Академика Клинчени» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Астра» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Академика Клинчени» – «Астра», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.55 1.07 4.95 1.12 2.38 1.53 1.90 1.88 1.49 2.76 1.20 4.50 1.16 5.30 1.03 9.00 1.02 9.50
5.90 1.10 4.50 1.18 2.30 1.48 2.20 1.75 1.70 2.08 1.67 2.20 1.42 2.75 1.17 4.70 1.13 4.70 1.05 8.80 1.04 9.50 0.00 17.00 0.00 17.00 0.00 22.00
7.06 1.12 3.08 1.39 2.67 1.49 2.32 1.64 1.97 1.89 1.69 2.23 1.53 2.57 1.17 5.32
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
2.35 1.58 1.53 2.46 1.26 3.78
1.95 1.80 1.28 3.45 1.15 5.00 1.05 8.50
2.46 1.56 2.02 1.82 1.56 2.45 1.36 3.14
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.04 1.37 1.99 1.80 1.44 2.73
2.06 1.71 1.47 2.75 1.14 5.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.20 1.62
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Где смотреть матч Академика Клинчени 0:0 Астра онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 