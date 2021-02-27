Академика Клинчени
0:0
Первый тайм: 19'
Стадион: Stadionul Clinceni
Астра
25
Кордя
Андрей
77
Попа
Адриан
20
Бруну
Давид
91
Боэ-Кан
Янн
77
Стахл
Алберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Кордя АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Попа АдрианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
82 Уреке АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ilie Poenaru
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Бруну ДавидЗащитник
- Полузащитник
-
91 Боэ-Кан ЯннПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Стахл АлбертНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Попа МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
90 Рэдуц МихайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Eugen Neagoe
Ход матча
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чунчуков Цветелин
|4
|0.16
|2.
|Чеботару Евгений
|3 (1)
|0.12
|3.
|Русеску Раул
|2
|0.08
|4.
|Патрике Разван
|2
|0.08
|5.
|Каскини Баутиста
|2
|0.08
|6.
|Пашов Георгий
|1
|0.04
|7.
|Ютрич Младен
|1
|0.04
|8.
|Маркович Йован
|1
|0.04
|9.
|Попа Адриан
|1
|0.04
|10.
|Билали Амир
|1
|0.04
|11.
|Чандаров Асен
|1
|0.04
|12.
|Сербан Марьян
|1
|0.04
|13.
|Андроник Разван
|1
|0.04
|14.
|Кордя Андрей
|0
|0
|15.
|Тэнасе Кристиан
|0
|0
|16.
|Бойчук Александр
|0
|0
|17.
|Добреску Михай
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Будеску Константин
|8 (3)
|0.32
|2.
|Георге Валентин
|6
|0.24
|3.
|Монтини Маттиа
|3
|0.12
|4.
|Вютрих Себастьен
|3
|0.12
|5.
|Стахл Алберт
|3
|0.12
|6.
|Радунович Ристо
|2 (1)
|0.08
|7.
|Шломи Азулай
|2
|0.08
|8.
|Соуза Уго
|1
|0.04
|9.
|Гэман Валеричэ
|1
|0.04
|10.
|Чанаджия Дарио
|1
|0.04
|11.
|Риза Роберт
|1
|0.04
|12.
|Алибек Денис
|1 (1)
|0.04
|13.
|Бруну Давид
|0
|0
|14.
|Граовац Даниэль
|0
|0
|15.
|Дима Константин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Патрике Разван
|7
|0
|2.
|Пашов Георгий
|7
|0
|3.
|Гардош Флорин
|5
|0
|4.
|Ютрич Младен
|5
|0
|5.
|Кордя Андрей
|5
|0
|6.
|Добреску Михай
|5
|0
|7.
|Чунчуков Цветелин
|3
|1
|8.
|Пырвулеску Пауль
|4
|0
|9.
|Тэнасе Кристиан
|3
|0
|10.
|Чеботару Евгений
|3
|0
|11.
|Мулин Тибо
|3
|0
|12.
|Аким Флорин
|3
|0
|13.
|Каскини Баутиста
|3
|0
|14.
|Думитриу Лучан
|3
|0
|15.
|Андроник Разван
|3
|0
|16.
|Вылчану Октавиан
|3
|0
|17.
|Вентура Денис
|2
|0
|18.
|Бойчук Александр
|2
|0
|19.
|Петреску Петришор
|2
|0
|20.
|Маркович Йован
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Георге Валентин
|6
|2
|2.
|Соуза Уго
|6
|0
|3.
|Радунович Ристо
|5
|0
|4.
|Чанаджия Дарио
|5
|0
|5.
|Рэдуц Михай
|4
|0
|6.
|Граовац Даниэль
|4
|0
|7.
|Будеску Константин
|2
|1
|8.
|Гэман Валеричэ
|3
|0
|9.
|Боэ-Кан Янн
|3
|0
|10.
|Дима Константин
|3
|0
|11.
|Монтини Маттиа
|2
|0
|12.
|Дандя Александру
|2
|0
|13.
|Црепуля Любян
|2
|0
|14.
|Лазар Давид
|2
|0
|15.
|Мерлой Джордже
|2
|0
|16.
|Попа Михай
|2
|0
|17.
|Вютрих Себастьен
|1
|0
|18.
|Алибек Денис
|1
|0
|19.
|Бруну Давид
|1
|0
|20.
|Крпич Сулейман
|1
|0
|21.
|Граур Дини
|1
|0
|22.
|Балауре Сильвиу
|1
|0
|23.
|Мойсе Ромарио
|1
|0
|24.
|Байку Раул
|1
|0
|25.
|Стахл Алберт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Академика Клинчени
|18.18% (4)
|4.55% (1)
|4.55% (1)
|22.73% (5)
|18.18% (4)
|31.82% (7)
|Астра
|12.5% (4)
|9.38% (3)
|25% (8)
|15.63% (5)
|12.5% (4)
|25% (8)
Предыдущие игры
Академика Клинчени Последние 20 матчей: +8 =8 -4Сепси 0:0 Академика Клинчени Академика Клинчени 0:0 Университатя Крайова ФКСБ 0:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 0:3 УТА Арад
Газ-Метан Медиаш 1:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 2:1 Ботошани Киндия Тырговиште 2:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 0:0 Германнштадт ЧФР Клуж 3:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 1:1 Динамо Бухарест Политехника Яссы 0:0 Академика Клинчени Академика Клинчени 1:0 Арджеш Волунтари 3:3 Академика Клинчени Академика Клинчени 1:0 Вииторул Констанца Астра 0:2 Академика Клинчени Академика Клинчени 2:0 Сепси Университатя Крайова 0:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 0:2 ФКСБ УТА Арад 0:0 Академика Клинчени Академика Клинчени 2:0 Газ-Метан Медиаш
Астра Последние 20 матчей: +7 =6 -7Астра 2:0 Динамо Бухарест Политехника Яссы 2:3 Астра Астра 0:2 Арджеш Волунтари 1:3 Астра
Астра 1:1 Вииторул Констанца ЧФР Клуж 1:1 Астра Сепси 4:1 Астра Астра 1:1 Университатя Крайова ФКСБ 3:0 Астра УТА Арад 0:6 Астра Астра 3:0 Газ-Метан Медиаш Ботошани 1:1 Астра Астра 0:0 Киндия Тырговиште Германнштадт 0:1 Астра Динамо Бухарест 1:1 Астра Астра 0:2 Академика Клинчени Астра 4:0 Политехника Яссы Арджеш 1:0 Астра Астра 2:3 Волунтари Вииторул Констанца 4:1 Астра
Последние игры между собой
Академика Клинчени: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Астра: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|24
|16
|3
|5
|49 - 21
|51
|2.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|24
|15
|6
|3
|31 - 12
|51
|3.
|Университатя Крайова
|Заявка
|24
|13
|8
|3
|28 - 13
|47
|4.
|Ботошани
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|35 - 29
|37
|5.
|Сепси
|Заявка
|24
|8
|13
|3
|37 - 24
|37
|6.
|Академика Клинчени
|0:0 Заявка
|25
|8
|12
|5
|22 - 20
|36
|7.
|УТА Арад
|Заявка
|25
|8
|9
|8
|24 - 32
|33
|8.
|Арджеш
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|24 - 28
|30
|9.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|20 - 22
|29
|10.
|Астра
|0:0 Заявка
|25
|7
|8
|10
|33 - 36
|29
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|25
|8
|4
|13
|30 - 37
|28
|12.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|25
|7
|5
|13
|23 - 33
|26
|13.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|23
|5
|10
|8
|32 - 32
|25
|14.
|Германнштадт
|Заявка
|24
|4
|10
|10
|22 - 33
|22
|15.
|Волунтари
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|26 - 37
|21
|16.
|Политехника Яссы
|Заявка
|22
|4
|4
|14
|24 - 51
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|31 - 7
|31
|2.
|Университатя Крайова
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|12 - 8
|21
|3.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|12 - 7
|20
|4.
|Академика Клинчени
|0:0 Заявка
|13
|5
|5
|3
|10 - 9
|20
|5.
|Ботошани
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 10
|19
|6.
|Сепси
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|19 - 12
|18
|7.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|15 - 17
|17
|8.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|19 - 19
|14
|9.
|Арджеш
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|12 - 14
|14
|10.
|Астра
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 16
|13
|11.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|12.
|Германнштадт
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 16
|13
|13.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 16
|13
|14.
|Волунтари
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|14 - 18
|11
|15.
|Политехника Яссы
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|13 - 23
|8
|16.
|УТА Арад
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|7 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|19 - 5
|31
|2.
|Университатя Крайова
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|16 - 5
|26
|3.
|УТА Арад
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|17 - 14
|25
|4.
|ФКСБ
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 14
|20
|5.
|Сепси
|Заявка
|12
|4
|7
|1
|18 - 12
|19
|6.
|Ботошани
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 19
|18
|7.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|7 - 5
|16
|8.
|Арджеш
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 14
|16
|9.
|Академика Клинчени
|0:0 Заявка
|12
|3
|7
|2
|12 - 11
|16
|10.
|Астра
|0:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|11.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|11 - 17
|13
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|15 - 20
|11
|13.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|13 - 13
|11
|14.
|Волунтари
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 19
|10
|15.
|Германнштадт
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 17
|9
|16.
|Политехника Яссы
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 28
|8
Победитель
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