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  3. Дания
Митьюлланд
0:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
Брондбю
0' 18'
1
Хансен
Йеспер
2
Коолс
Дион
28
Святченко
Эрик
14
Шольц
Александр
29
Паулиньо
VI
40
Каюсте
Йенс
38
Ониика
Фрэнк
36
Дрейер
Андерс
10
Феррейра
Эвандер
7
Систо
Пионе
9
Каба
Сори
1
Швебе
Марвин
6
Херманнссон
Хьёртур
5
Махсо
Андреас
3
Юнг
Антони
14
Менса
Кевин
18
Линнстрем
Йеспер
19
Френнруп
Мортен
22
Радошевич
Йосип
29
Бьюр
Петер
11
Уре
Микаэль
27
Хедлунд
Симон
Митьюлланд
4-2-3-1
Брондбю
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Митьюлланд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Каба Сори 6 0.33
2. Дрейер Андерс 5 0.28
3. Систо Пионе 5 0.28
4. Феррейра Эвандер 2 0.11
5. Святченко Эрик 2 0.11
6. Шольц Александр 2 (1) 0.11
7. Коолс Дион 1 0.06
8. Ониика Фрэнк 1 0.06
9. Мабиль Авер 1 0.06
10. Краев Божидар 1 0.06
11. Пфайффер Лука 1 0.06
12. Брумадо Жуниор 1 0.06
13. Паулиньо VI 0 0
14. Андерсон Микаэль 0 0
15. Дюр Николас 0 0
Брондбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Линнстрем Йеспер 9 0.5
2. Уре Микаэль 9 (2) 0.5
3. Хедлунд Симон 5 0.28
4. Рустед Сигурд 3 0.17
5. Павлович Андрия 2 0.11
6. Кристенсен Лассе 1 0.06
7. Менса Кевин 1 0.06
8. Риверос Блас 1 0.06
9. Бруус Андреас 1 0.06
10. Слимане Анис 1 0.06
11. Радошевич Йосип 0 0
12. Френнруп Мортен 0 0
13. Чорлу Резан 0 0
14. Бьюр Петер 0 0

Карточки

Митьюлланд
# Игрок      
1. Коолс Дион 3 0
2. Каюсте Йенс 3 0
3. Ониика Фрэнк 3 0
4. Паулиньо VI 3 0
5. Святченко Эрик 2 0
6. Феррейра Эвандер 2 0
7. Каба Сори 2 0
8. Брумадо Жуниор 2 0
9. Шольц Александр 1 0
10. Краев Божидар 1 0
11. Андерсон Микаэль 1 0
12. Мадсен Николас 1 0
13. Исаксен Густав 1 0
14. Манджрекар Джеймс 1 0
Брондбю
# Игрок      
1. Рустед Сигурд 4 1
2. Френнруп Мортен 3 1
3. Павлович Андрия 3 0
4. Радошевич Йосип 2 0
5. Кристенсен Лассе 2 0
6. Уре Микаэль 2 0
7. Бруус Андреас 2 0
8. Линнстрем Йеспер 2 0
9. Швебе Марвин 1 0
10. Юнг Антони 1 0
11. Махсо Андреас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Митьюлланд 14.29% (4) 10.71% (3) 21.43% (6) 3.57% (1) 35.71% (10) 14.29% (4)
 Брондбю 15.15% (5) 12.12% (4) 21.21% (7) 21.21% (7) 15.15% (5) 15.15% (5)

Предыдущие игры

Митьюлланд Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Ольборг 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Хорсенс Оденсе 1:2 Митьюлланд Раннерс 1:2 Митьюлланд
Митьюлланд 1:2 Сённерйюск Митьюлланд 2:0 Эсбьерг Митьюлланд 2:0 Силькеборг Митьюлланд 3:1 Ольборг Митьюлланд 2:0 Орхус Митьюлланд 3:1 Нордшелланн Копенгаген 1:1 Митьюлланд Оденсе 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 1:1 Ливерпуль Вайле 0:2 Митьюлланд Аталанта 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 0:0 Ольборг Аякс 3:1 Митьюлланд Орхус 1:2 Митьюлланд Кёге 0:1 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Копенгаген
Брондбю Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Брондбю 2:1 Вайле Люнгбю 0:4 Брондбю Брондбю 1:1 Ольборг Нордшелланн 0:1 Брондбю
Кёге 0:2 Брондбю Хельсингёр 1:1 Брондбю Орхус 2:1 Брондбю Брондбю 1:2 Колдинг Хорсенс 1:2 Брондбю Фремад Амагер 2:1 Брондбю Брондбю 2:1 Сённерйюск Орхус 3:1 Брондбю Брондбю 4:1 Люнгбю Вайле 0:2 Брондбю Брондбю 3:1 Оденсе Ледоэе-Сморум 0:1 Брондбю Ольборг 2:1 Брондбю Брондбю 2:3 Митьюлланд Сённерйюск 2:0 Брондбю Раннерс 1:2 Брондбю

Последние игры между собой

Митьюлланд: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Брондбю: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Брондбю 2:3 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 0:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:2 Митьюлланд Суперлига Дании
Митьюлланд 1:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:1 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 1:1 Митьюлланд Кубок Митьюлланд 1:2 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 3:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:2 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 3:1 Митьюлланд Кубок Митьюлланд 2:3 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 0:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:0 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 4:2 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 1:2 Брондбю Кубок Брондбю 3:2 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 2:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:3 Брондбю Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 0:0 Заявка 18 12 2 4 34 - 21 38
2. Митьюлланд 0:0 Заявка 18 11 4 3 29 - 17 37
3. Орхус Заявка 18 9 6 3 32 - 19 33
4. Копенгаген Заявка 18 9 4 5 35 - 30 31
5. Раннерс Заявка 18 8 3 7 27 - 17 27
6. Сённерйюск Заявка 17 7 3 7 25 - 24 24
7. Оденсе Заявка 18 6 6 6 22 - 22 24
8. Ольборг Заявка 18 5 7 6 20 - 26 22
9. Вайле Заявка 18 5 6 7 22 - 28 21
10. Нордшелланн Заявка 18 4 7 7 27 - 27 19
11. Люнгбю Заявка 17 1 5 11 15 - 37 8
12. Хорсенс Заявка 18 1 5 12 10 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орхус Заявка 9 7 0 2 21 - 8 21
2. Митьюлланд 0:0 Заявка 9 6 2 1 14 - 4 20
3. Брондбю 0:0 Заявка 8 6 1 1 19 - 11 19
4. Оденсе Заявка 10 4 4 2 11 - 9 16
5. Нордшелланн Заявка 9 4 2 3 15 - 10 14
6. Копенгаген Заявка 9 4 2 3 19 - 16 14
7. Сённерйюск Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
8. Ольборг Заявка 9 3 3 3 11 - 13 12
9. Раннерс Заявка 9 3 2 4 14 - 12 11
10. Вайле Заявка 9 2 4 3 11 - 14 10
11. Хорсенс Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
12. Люнгбю Заявка 9 0 5 4 6 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 0:0 Заявка 10 6 1 3 15 - 10 19
2. Копенгаген Заявка 9 5 2 2 16 - 14 17
3. Митьюлланд 0:0 Заявка 9 5 2 2 15 - 13 17
4. Раннерс Заявка 9 5 1 3 13 - 5 16
5. Орхус Заявка 9 2 6 1 11 - 11 12
6. Сённерйюск Заявка 9 3 2 4 14 - 16 11
7. Вайле Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
8. Ольборг Заявка 9 2 4 3 9 - 13 10
9. Оденсе Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
10. Нордшелланн Заявка 9 0 5 4 12 - 17 5
11. Люнгбю Заявка 8 1 0 7 9 - 20 3
12. Хорсенс Заявка 9 0 2 7 2 - 14 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Митьюлланд
Ничья
Брондбю
1.80
3.75
5.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.77 3.60 4.75
Бонус: 5 000 ₽ 1.77 3.58 4.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.80 3.65 4.70
  1.77 3.74 5.01

Самый высокий коэффициент на матч «Митьюлланд» – «Брондбю» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Митьюлланд» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брондбю» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Митьюлланд» – «Брондбю», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.40 1.03 7.50 1.06 3.46 1.29 2.65 1.48 1.91 1.99 1.48 2.65 1.34 3.14 1.13 5.35 1.09 5.90 1.01 10.50
12.50 1.01 8.00 1.05 3.35 1.27 2.65 1.48 2.12 1.72 1.85 1.95 1.75 2.08 1.45 2.65 1.32 3.30 1.13 5.50 1.12 6.20 1.02 10.50 1.01 10.50 0.00 16.00
3.64 1.31 2.76 1.49 2.18 1.74 1.89 1.99 1.68 2.29 1.47 2.83 1.31 3.60 1.11 7.51
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.79 1.44 1.92 1.88 1.44 2.79 1.13 5.90 1.09 7.30
1.91 1.89 1.40 2.70 1.13 5.80
3.01 1.42 2.47 1.59 1.93 1.96 1.57 2.51 1.41 3.06
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.05 1.24 2.72 1.46 1.70 2.15 1.29 3.60 1.19 4.70
2.70 1.45 1.66 2.14 1.28 3.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.84 1.90
Букмекер Да Нет
4.70 1.18
Букмекер Да Нет
3.25 1.30
Где смотреть матч Митьюлланд 0:0 Брондбю онлайн

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