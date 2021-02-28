Митьюлланд
0:0
Первый тайм: 18'
Стадион: МСХ Арена
Брондбю
29
Паулиньо
VI
40
Каюсте
Йенс
38
Ониика
Фрэнк
14
Менса
Кевин
29
Бьюр
Петер
11
Уре
Микаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
-
40 Каюсте ЙенсПолузащитник
-
38 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
49 Лоссль ЙонасВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Мабиль АверПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Приске Бриан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Менса КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Бьюр ПетерПолузащитник
-
11 Уре МикаэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Ламб МикаэлПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
72 Владение мячом, % 28
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Каба Сори
|6
|0.33
|2.
|Дрейер Андерс
|5
|0.28
|3.
|Систо Пионе
|5
|0.28
|4.
|Феррейра Эвандер
|2
|0.11
|5.
|Святченко Эрик
|2
|0.11
|6.
|Шольц Александр
|2 (1)
|0.11
|7.
|Коолс Дион
|1
|0.06
|8.
|Ониика Фрэнк
|1
|0.06
|9.
|Мабиль Авер
|1
|0.06
|10.
|Краев Божидар
|1
|0.06
|11.
|Пфайффер Лука
|1
|0.06
|12.
|Брумадо Жуниор
|1
|0.06
|13.
|Паулиньо VI
|0
|0
|14.
|Андерсон Микаэль
|0
|0
|15.
|Дюр Николас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Линнстрем Йеспер
|9
|0.5
|2.
|Уре Микаэль
|9 (2)
|0.5
|3.
|Хедлунд Симон
|5
|0.28
|4.
|Рустед Сигурд
|3
|0.17
|5.
|Павлович Андрия
|2
|0.11
|6.
|Кристенсен Лассе
|1
|0.06
|7.
|Менса Кевин
|1
|0.06
|8.
|Риверос Блас
|1
|0.06
|9.
|Бруус Андреас
|1
|0.06
|10.
|Слимане Анис
|1
|0.06
|11.
|Радошевич Йосип
|0
|0
|12.
|Френнруп Мортен
|0
|0
|13.
|Чорлу Резан
|0
|0
|14.
|Бьюр Петер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Коолс Дион
|3
|0
|2.
|Каюсте Йенс
|3
|0
|3.
|Ониика Фрэнк
|3
|0
|4.
|Паулиньо VI
|3
|0
|5.
|Святченко Эрик
|2
|0
|6.
|Феррейра Эвандер
|2
|0
|7.
|Каба Сори
|2
|0
|8.
|Брумадо Жуниор
|2
|0
|9.
|Шольц Александр
|1
|0
|10.
|Краев Божидар
|1
|0
|11.
|Андерсон Микаэль
|1
|0
|12.
|Мадсен Николас
|1
|0
|13.
|Исаксен Густав
|1
|0
|14.
|Манджрекар Джеймс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рустед Сигурд
|4
|1
|2.
|Френнруп Мортен
|3
|1
|3.
|Павлович Андрия
|3
|0
|4.
|Радошевич Йосип
|2
|0
|5.
|Кристенсен Лассе
|2
|0
|6.
|Уре Микаэль
|2
|0
|7.
|Бруус Андреас
|2
|0
|8.
|Линнстрем Йеспер
|2
|0
|9.
|Швебе Марвин
|1
|0
|10.
|Юнг Антони
|1
|0
|11.
|Махсо Андреас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Митьюлланд
|14.29% (4)
|10.71% (3)
|21.43% (6)
|3.57% (1)
|35.71% (10)
|14.29% (4)
|Брондбю
|15.15% (5)
|12.12% (4)
|21.21% (7)
|21.21% (7)
|15.15% (5)
|15.15% (5)
Предыдущие игры
Митьюлланд Последние 20 матчей: +14 =4 -2Ольборг 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Хорсенс Оденсе 1:2 Митьюлланд Раннерс 1:2 Митьюлланд
Митьюлланд 1:2 Сённерйюск Митьюлланд 2:0 Эсбьерг Митьюлланд 2:0 Силькеборг Митьюлланд 3:1 Ольборг Митьюлланд 2:0 Орхус Митьюлланд 3:1 Нордшелланн Копенгаген 1:1 Митьюлланд Оденсе 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 1:1 Ливерпуль Вайле 0:2 Митьюлланд Аталанта 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 0:0 Ольборг Аякс 3:1 Митьюлланд Орхус 1:2 Митьюлланд Кёге 0:1 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Копенгаген
Брондбю Последние 20 матчей: +11 =2 -7Брондбю 2:1 Вайле Люнгбю 0:4 Брондбю Брондбю 1:1 Ольборг Нордшелланн 0:1 Брондбю
Кёге 0:2 Брондбю Хельсингёр 1:1 Брондбю Орхус 2:1 Брондбю Брондбю 1:2 Колдинг Хорсенс 1:2 Брондбю Фремад Амагер 2:1 Брондбю Брондбю 2:1 Сённерйюск Орхус 3:1 Брондбю Брондбю 4:1 Люнгбю Вайле 0:2 Брондбю Брондбю 3:1 Оденсе Ледоэе-Сморум 0:1 Брондбю Ольборг 2:1 Брондбю Брондбю 2:3 Митьюлланд Сённерйюск 2:0 Брондбю Раннерс 1:2 Брондбю
Последние игры между собой
Митьюлланд: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Брондбю: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Митьюлланд 1:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:1 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 1:1 Митьюлланд Кубок Митьюлланд 1:2 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 3:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:2 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 3:1 Митьюлланд Кубок Митьюлланд 2:3 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 0:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:0 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 4:2 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 1:2 Брондбю Кубок Брондбю 3:2 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 2:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:3 Брондбю Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|0:0 Заявка
|18
|12
|2
|4
|34 - 21
|38
|2.
|Митьюлланд
|0:0 Заявка
|18
|11
|4
|3
|29 - 17
|37
|3.
|Орхус
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|32 - 19
|33
|4.
|Копенгаген
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|35 - 30
|31
|5.
|Раннерс
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|27 - 17
|27
|6.
|Сённерйюск
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|25 - 24
|24
|7.
|Оденсе
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|22 - 22
|24
|8.
|Ольборг
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|20 - 26
|22
|9.
|Вайле
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|22 - 28
|21
|10.
|Нордшелланн
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|27 - 27
|19
|11.
|Люнгбю
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|15 - 37
|8
|12.
|Хорсенс
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|10 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орхус
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|21 - 8
|21
|2.
|Митьюлланд
|0:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 4
|20
|3.
|Брондбю
|0:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 11
|19
|4.
|Оденсе
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|5.
|Нордшелланн
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 10
|14
|6.
|Копенгаген
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|19 - 16
|14
|7.
|Сённерйюск
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|8.
|Ольборг
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 13
|12
|9.
|Раннерс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 12
|11
|10.
|Вайле
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|11.
|Хорсенс
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 16
|6
|12.
|Люнгбю
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|6 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|0:0 Заявка
|10
|6
|1
|3
|15 - 10
|19
|2.
|Копенгаген
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 14
|17
|3.
|Митьюлланд
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 13
|17
|4.
|Раннерс
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 5
|16
|5.
|Орхус
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|11 - 11
|12
|6.
|Сённерйюск
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 16
|11
|7.
|Вайле
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|8.
|Ольборг
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 13
|10
|9.
|Оденсе
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|10.
|Нордшелланн
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|12 - 17
|5
|11.
|Люнгбю
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|9 - 20
|3
|12.
|Хорсенс
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|2 - 14
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Митьюлланд» – «Брондбю» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Митьюлланд» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брондбю» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Митьюлланд» – «Брондбю», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров