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  2. Матчи
  3. Дания
Митьюлланд
1:0
Конец матча

Стадион:
Брондбю
0'
64' Желтая карточка
Бьюр Петер
1:0
65' Гол
Исаксен Густав
87' Желтая карточка
Паулиньо VI
90' Желтая карточка
Коолс Дион
90' Вторая желтая карточка
Паулиньо VI
90'+4
1
Хансен
Йеспер
2
Коолс
Дион
28
Святченко
Эрик
14
Шольц
Александр
29
Паулиньо
VI
40
Каюсте
Йенс
38
Ониика
Фрэнк
36
Дрейер
Андерс
10
Феррейра
Эвандер
7
Систо
Пионе
9
Каба
Сори
1
Швебе
Марвин
6
Херманнссон
Хьёртур
5
Махсо
Андреас
3
Юнг
Антони
14
Менса
Кевин
18
Линнстрем
Йеспер
19
Френнруп
Мортен
22
Радошевич
Йосип
29
Бьюр
Петер
11
Уре
Микаэль
27
Хедлунд
Симон
Митьюлланд
4-2-3-1
Брондбю
3-5-2

Ход матча

46'
 
Бёркеейет Тобиас
Радошевич Йосип
63'
Исаксен Густав
Каба Сори
 
64'
 
Бьюр Петер
65'
 
Кристенсен Лассе
Хедлунд Симон
65'
Исаксен Густав
1:0
78'
 
Бруус Андреас
Менса Кевин
78'
 
Слимане Анис
Френнруп Мортен
79'
Мабиль Авер
Систо Пионе
 
79'
Пфайффер Лука
Каюсте Йенс
 
87'
Паулиньо VI
 
89'
 
Рустед Сигурд
Бьюр Петер
90'
Коолс Дион
 
90'
Паулиньо VI
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 6
  • 1 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Митьюлланд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Каба Сори 6 0.33
2. Дрейер Андерс 5 0.28
3. Систо Пионе 5 0.28
4. Феррейра Эвандер 2 0.11
5. Святченко Эрик 2 0.11
6. Шольц Александр 2 (1) 0.11
7. Коолс Дион 1 0.06
8. Ониика Фрэнк 1 0.06
9. Мабиль Авер 1 0.06
10. Краев Божидар 1 0.06
11. Пфайффер Лука 1 0.06
12. Брумадо Жуниор 1 0.06
13. Исаксен Густав 1 0.06
14. Паулиньо VI 0 0
15. Андерсон Микаэль 0 0
16. Дюр Николас 0 0
Брондбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Линнстрем Йеспер 9 0.5
2. Уре Микаэль 9 (2) 0.5
3. Хедлунд Симон 5 0.28
4. Рустед Сигурд 3 0.17
5. Павлович Андрия 2 0.11
6. Кристенсен Лассе 1 0.06
7. Менса Кевин 1 0.06
8. Риверос Блас 1 0.06
9. Бруус Андреас 1 0.06
10. Слимане Анис 1 0.06
11. Радошевич Йосип 0 0
12. Френнруп Мортен 0 0
13. Чорлу Резан 0 0
14. Бьюр Петер 0 0

Карточки

Митьюлланд
# Игрок      
1. Паулиньо VI 4 1
2. Коолс Дион 4 0
3. Каюсте Йенс 3 0
4. Ониика Фрэнк 3 0
5. Святченко Эрик 2 0
6. Феррейра Эвандер 2 0
7. Каба Сори 2 0
8. Брумадо Жуниор 2 0
9. Шольц Александр 1 0
10. Краев Божидар 1 0
11. Андерсон Микаэль 1 0
12. Мадсен Николас 1 0
13. Исаксен Густав 1 0
14. Манджрекар Джеймс 1 0
Брондбю
# Игрок      
1. Рустед Сигурд 4 1
2. Френнруп Мортен 3 1
3. Павлович Андрия 3 0
4. Радошевич Йосип 2 0
5. Кристенсен Лассе 2 0
6. Уре Микаэль 2 0
7. Бруус Андреас 2 0
8. Линнстрем Йеспер 2 0
9. Швебе Марвин 1 0
10. Юнг Антони 1 0
11. Махсо Андреас 1 0
12. Бьюр Петер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Митьюлланд 13.79% (4) 10.34% (3) 20.69% (6) 3.45% (1) 37.93% (11) 13.79% (4)
 Брондбю 15.15% (5) 12.12% (4) 21.21% (7) 21.21% (7) 15.15% (5) 15.15% (5)

Предыдущие игры

Митьюлланд Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Ольборг 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Хорсенс Оденсе 1:2 Митьюлланд Раннерс 1:2 Митьюлланд
Митьюлланд 1:2 Сённерйюск Митьюлланд 2:0 Эсбьерг Митьюлланд 2:0 Силькеборг Митьюлланд 3:1 Ольборг Митьюлланд 2:0 Орхус Митьюлланд 3:1 Нордшелланн Копенгаген 1:1 Митьюлланд Оденсе 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 1:1 Ливерпуль Вайле 0:2 Митьюлланд Аталанта 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 0:0 Ольборг Аякс 3:1 Митьюлланд Орхус 1:2 Митьюлланд Кёге 0:1 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Копенгаген
Брондбю Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Брондбю 2:1 Вайле Люнгбю 0:4 Брондбю Брондбю 1:1 Ольборг Нордшелланн 0:1 Брондбю
Кёге 0:2 Брондбю Хельсингёр 1:1 Брондбю Орхус 2:1 Брондбю Брондбю 1:2 Колдинг Хорсенс 1:2 Брондбю Фремад Амагер 2:1 Брондбю Брондбю 2:1 Сённерйюск Орхус 3:1 Брондбю Брондбю 4:1 Люнгбю Вайле 0:2 Брондбю Брондбю 3:1 Оденсе Ледоэе-Сморум 0:1 Брондбю Ольборг 2:1 Брондбю Брондбю 2:3 Митьюлланд Сённерйюск 2:0 Брондбю Раннерс 1:2 Брондбю

Последние игры между собой

Митьюлланд: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Брондбю: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Брондбю 2:3 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 0:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:2 Митьюлланд Суперлига Дании
Митьюлланд 1:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:1 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 1:1 Митьюлланд Кубок Митьюлланд 1:2 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 3:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:2 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 3:1 Митьюлланд Кубок Митьюлланд 2:3 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 0:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:0 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 4:2 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 1:2 Брондбю Кубок Брондбю 3:2 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 2:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:3 Брондбю Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд Заявка 18 12 3 3 30 - 17 39
2. Брондбю Заявка 18 12 1 5 34 - 22 37
3. Орхус Заявка 18 9 6 3 32 - 19 33
4. Копенгаген Заявка 18 9 4 5 35 - 30 31
5. Раннерс Заявка 18 8 3 7 27 - 17 27
6. Сённерйюск Заявка 17 7 3 7 25 - 24 24
7. Оденсе Заявка 18 6 6 6 22 - 22 24
8. Ольборг Заявка 18 5 7 6 20 - 26 22
9. Вайле Заявка 18 5 6 7 22 - 28 21
10. Нордшелланн Заявка 18 4 7 7 27 - 27 19
11. Люнгбю Заявка 17 1 5 11 15 - 37 8
12. Хорсенс Заявка 18 1 5 12 10 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд Заявка 9 7 1 1 15 - 4 22
2. Орхус Заявка 9 7 0 2 21 - 8 21
3. Брондбю Заявка 8 6 1 1 19 - 11 19
4. Оденсе Заявка 10 4 4 2 11 - 9 16
5. Нордшелланн Заявка 9 4 2 3 15 - 10 14
6. Копенгаген Заявка 9 4 2 3 19 - 16 14
7. Сённерйюск Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
8. Ольборг Заявка 9 3 3 3 11 - 13 12
9. Раннерс Заявка 9 3 2 4 14 - 12 11
10. Вайле Заявка 9 2 4 3 11 - 14 10
11. Хорсенс Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
12. Люнгбю Заявка 9 0 5 4 6 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 10 6 0 4 15 - 11 18
2. Митьюлланд Заявка 9 5 2 2 15 - 13 17
3. Копенгаген Заявка 9 5 2 2 16 - 14 17
4. Раннерс Заявка 9 5 1 3 13 - 5 16
5. Орхус Заявка 9 2 6 1 11 - 11 12
6. Сённерйюск Заявка 9 3 2 4 14 - 16 11
7. Вайле Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
8. Ольборг Заявка 9 2 4 3 9 - 13 10
9. Оденсе Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
10. Нордшелланн Заявка 9 0 5 4 12 - 17 5
11. Люнгбю Заявка 8 1 0 7 9 - 20 3
12. Хорсенс Заявка 9 0 2 7 2 - 14 2
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.19 5.70 26.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.77 3.58 4.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.18 5.00 29.00
  2.89 2.04 4.78

Самый высокий коэффициент на матч «Митьюлланд» – «Брондбю» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Митьюлланд» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брондбю» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Митьюлланд» – «Брондбю», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.40 1.03 7.50 1.06 3.46 1.29 2.65 1.48 1.91 1.99 1.48 2.65 1.34 3.14 1.13 5.35 1.09 5.90 1.01 10.50
2.55 1.47 1.70 2.08 1.82 1.92 1.22 4.00 2.14 1.71 1.12 5.55 1.75 2.08 1.03 10.00 1.03 10.00 1.02 11.00 1.05 8.50 1.02 10.50 1.01 11.00 0.00 16.00
2.58 1.54 2.13 1.77 1.66 2.29 1.43 2.92 1.65 2.33 1.39 3.14 1.40 3.07 1.69 2.24 1.53 2.60 1.68 2.26 1.47 2.78 1.31 3.60 1.11 7.51
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.79 1.44 1.92 1.88 1.44 2.79 1.13 5.90 1.09 7.30
1.40 2.80 1.04 9.00 1.02 11.00 1.03 10.00 1.02 11.00
1.24 4.15 1.12 6.50 1.25 3.98 1.56 2.49 1.40 3.03
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.05 1.24 2.72 1.46 1.70 2.15 1.29 3.60 1.19 4.70
2.65 1.45 1.66 2.14 1.28 3.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.25 1.30
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