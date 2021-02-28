Митьюлланд
1:0
Конец матча
Стадион: МСХ Арена
Брондбю
64' Желтая карточкаБьюр Петер
1:0
65' ГолИсаксен Густав
87' Желтая карточкаПаулиньо VI
90' Желтая карточкаКоолс Дион
90' Вторая желтая карточкаПаулиньо VI
29
Паулиньо
VI
40
Каюсте
Йенс
38
Ониика
Фрэнк
14
Менса
Кевин
29
Бьюр
Петер
11
Уре
Микаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
-
40 Каюсте ЙенсПолузащитник
-
38 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
49 Лоссль ЙонасВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Мабиль АверПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Приске Бриан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Менса КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Бьюр ПетерПолузащитник
-
11 Уре МикаэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Ламб МикаэлПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
64'
65'
1:0
87'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 4
-
4 Угловые 6
-
1 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Каба Сори
|6
|0.33
|2.
|Дрейер Андерс
|5
|0.28
|3.
|Систо Пионе
|5
|0.28
|4.
|Феррейра Эвандер
|2
|0.11
|5.
|Святченко Эрик
|2
|0.11
|6.
|Шольц Александр
|2 (1)
|0.11
|7.
|Коолс Дион
|1
|0.06
|8.
|Ониика Фрэнк
|1
|0.06
|9.
|Мабиль Авер
|1
|0.06
|10.
|Краев Божидар
|1
|0.06
|11.
|Пфайффер Лука
|1
|0.06
|12.
|Брумадо Жуниор
|1
|0.06
|13.
|Исаксен Густав
|1
|0.06
|14.
|Паулиньо VI
|0
|0
|15.
|Андерсон Микаэль
|0
|0
|16.
|Дюр Николас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Линнстрем Йеспер
|9
|0.5
|2.
|Уре Микаэль
|9 (2)
|0.5
|3.
|Хедлунд Симон
|5
|0.28
|4.
|Рустед Сигурд
|3
|0.17
|5.
|Павлович Андрия
|2
|0.11
|6.
|Кристенсен Лассе
|1
|0.06
|7.
|Менса Кевин
|1
|0.06
|8.
|Риверос Блас
|1
|0.06
|9.
|Бруус Андреас
|1
|0.06
|10.
|Слимане Анис
|1
|0.06
|11.
|Радошевич Йосип
|0
|0
|12.
|Френнруп Мортен
|0
|0
|13.
|Чорлу Резан
|0
|0
|14.
|Бьюр Петер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Паулиньо VI
|4
|1
|2.
|Коолс Дион
|4
|0
|3.
|Каюсте Йенс
|3
|0
|4.
|Ониика Фрэнк
|3
|0
|5.
|Святченко Эрик
|2
|0
|6.
|Феррейра Эвандер
|2
|0
|7.
|Каба Сори
|2
|0
|8.
|Брумадо Жуниор
|2
|0
|9.
|Шольц Александр
|1
|0
|10.
|Краев Божидар
|1
|0
|11.
|Андерсон Микаэль
|1
|0
|12.
|Мадсен Николас
|1
|0
|13.
|Исаксен Густав
|1
|0
|14.
|Манджрекар Джеймс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рустед Сигурд
|4
|1
|2.
|Френнруп Мортен
|3
|1
|3.
|Павлович Андрия
|3
|0
|4.
|Радошевич Йосип
|2
|0
|5.
|Кристенсен Лассе
|2
|0
|6.
|Уре Микаэль
|2
|0
|7.
|Бруус Андреас
|2
|0
|8.
|Линнстрем Йеспер
|2
|0
|9.
|Швебе Марвин
|1
|0
|10.
|Юнг Антони
|1
|0
|11.
|Махсо Андреас
|1
|0
|12.
|Бьюр Петер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Митьюлланд
|13.79% (4)
|10.34% (3)
|20.69% (6)
|3.45% (1)
|37.93% (11)
|13.79% (4)
|Брондбю
|15.15% (5)
|12.12% (4)
|21.21% (7)
|21.21% (7)
|15.15% (5)
|15.15% (5)
Предыдущие игры
Митьюлланд Последние 20 матчей: +14 =4 -2Ольборг 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Хорсенс Оденсе 1:2 Митьюлланд Раннерс 1:2 Митьюлланд
Митьюлланд 1:2 Сённерйюск Митьюлланд 2:0 Эсбьерг Митьюлланд 2:0 Силькеборг Митьюлланд 3:1 Ольборг Митьюлланд 2:0 Орхус Митьюлланд 3:1 Нордшелланн Копенгаген 1:1 Митьюлланд Оденсе 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 1:1 Ливерпуль Вайле 0:2 Митьюлланд Аталанта 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 0:0 Ольборг Аякс 3:1 Митьюлланд Орхус 1:2 Митьюлланд Кёге 0:1 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Копенгаген
Брондбю Последние 20 матчей: +11 =2 -7Брондбю 2:1 Вайле Люнгбю 0:4 Брондбю Брондбю 1:1 Ольборг Нордшелланн 0:1 Брондбю
Кёге 0:2 Брондбю Хельсингёр 1:1 Брондбю Орхус 2:1 Брондбю Брондбю 1:2 Колдинг Хорсенс 1:2 Брондбю Фремад Амагер 2:1 Брондбю Брондбю 2:1 Сённерйюск Орхус 3:1 Брондбю Брондбю 4:1 Люнгбю Вайле 0:2 Брондбю Брондбю 3:1 Оденсе Ледоэе-Сморум 0:1 Брондбю Ольборг 2:1 Брондбю Брондбю 2:3 Митьюлланд Сённерйюск 2:0 Брондбю Раннерс 1:2 Брондбю
Последние игры между собой
Митьюлланд: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Брондбю: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Митьюлланд 1:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:1 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 1:1 Митьюлланд Кубок Митьюлланд 1:2 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 3:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:2 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 3:1 Митьюлланд Кубок Митьюлланд 2:3 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 0:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:0 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 4:2 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 1:2 Брондбю Кубок Брондбю 3:2 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 2:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:3 Брондбю Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|30 - 17
|39
|2.
|Брондбю
|Заявка
|18
|12
|1
|5
|34 - 22
|37
|3.
|Орхус
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|32 - 19
|33
|4.
|Копенгаген
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|35 - 30
|31
|5.
|Раннерс
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|27 - 17
|27
|6.
|Сённерйюск
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|25 - 24
|24
|7.
|Оденсе
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|22 - 22
|24
|8.
|Ольборг
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|20 - 26
|22
|9.
|Вайле
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|22 - 28
|21
|10.
|Нордшелланн
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|27 - 27
|19
|11.
|Люнгбю
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|15 - 37
|8
|12.
|Хорсенс
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|10 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|15 - 4
|22
|2.
|Орхус
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|21 - 8
|21
|3.
|Брондбю
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 11
|19
|4.
|Оденсе
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|5.
|Нордшелланн
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 10
|14
|6.
|Копенгаген
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|19 - 16
|14
|7.
|Сённерйюск
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|8.
|Ольборг
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 13
|12
|9.
|Раннерс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 12
|11
|10.
|Вайле
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|11.
|Хорсенс
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 16
|6
|12.
|Люнгбю
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|6 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|15 - 11
|18
|2.
|Митьюлланд
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 13
|17
|3.
|Копенгаген
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 14
|17
|4.
|Раннерс
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 5
|16
|5.
|Орхус
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|11 - 11
|12
|6.
|Сённерйюск
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 16
|11
|7.
|Вайле
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|8.
|Ольборг
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 13
|10
|9.
|Оденсе
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|10.
|Нордшелланн
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|12 - 17
|5
|11.
|Люнгбю
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|9 - 20
|3
|12.
|Хорсенс
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|2 - 14
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Митьюлланд» – «Брондбю» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Митьюлланд» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брондбю» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Митьюлланд» – «Брондбю», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров