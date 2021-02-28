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  3. Дания
Оденсе
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Раннерс
0' 15'
27
Кристенсен
Оливер
4
Лаурсен
Райан
3
Андерсен
Александр
6
Тверсков
Йеппе
2
Лунд
Оливер
23
Клеве
Троэльс
14
Томасен
Йенс
25
Опондо
Мозес
7
Джейбали
Иссам
11
Сабби
Эммануэль
9
Лидер
Март
1
Карлгрен
Патрик
15
Копплин
Бьорн
2
Гравес
Симон
11
Марксен
Эрик
17
Лауридсен
Йеспер
10
Кехинде
Тосин
14
Лауэнборг
Фредерик
20
Хаммерсхёй-Мистрати
Вито
22
Греве
Матиас
45
Эгхо
Марвин
99
Камара
Аль-Хаджи
Оденсе
4-2-3-1
Раннерс
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Оденсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джейбали Иссам 4 0.22
2. Сабби Эммануэль 3 0.17
3. Тверсков Йеппе 3 0.17
4. Томасен Йенс 2 0.11
5. Хюллегор Миккель 2 0.11
6. Лунд Оливер 1 0.06
7. Клеве Троэльс 1 0.06
8. Гудьонсен Свейнн 1 0.06
9. Опондо Мозес 1 0.06
10. Фенгер Макс 1 0.06
11. Окосун Айо 1 0.06
12. Мадс Фрокьяер-Йенсен 0 0
13. Шельвик Йорген 0 0
14. Джанус Драчманн 0 0
Раннерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Камара Аль-Хаджи 8 0.44
2. Рёмер Андре 4 (4) 0.22
3. Греве Матиас 3 0.17
4. Хаммерсхёй-Мистрати Вито 3 (1) 0.17
5. Якобсен Эмиль Рис 2 0.11
6. Кехинде Тосин 1 0.06
7. Эгхо Марвин 1 0.06
8. Клюснер Тобиас 1 0.06
9. Писингер Симон 1 0.06
10. Лауэнборг Фредерик 1 0.06
11. Самбу Бассала 1 0.06
12. Марксен Эрик 0 0
13. Лауридсен Йеспер 0 0
14. Каллесеэ Миккель 0 0

Карточки

Оденсе
# Игрок      
1. Сабби Эммануэль 4 1
2. Лаурсен Райан 3 0
3. Тверсков Йеппе 3 0
4. Лунд Оливер 3 0
5. Лунд Марко 3 0
6. Окосун Айо 3 0
7. Томасен Йенс 2 0
8. Гудьонсен Свейнн 2 0
9. Джейбали Иссам 0 1
10. Джанус Драчманн 1 0
11. Андерсен Александр 1 0
12. Лидер Март 1 0
13. Ларсен Каспер 1 0
14. Шельвик Йорген 1 0
15. Трандарсон Арон-Элис 1 0
16. Клеве Троэльс 1 0
17. Опондо Мозес 1 0
18. Мадс Фрокьяер-Йенсен 1 0
Раннерс
# Игрок      
1. Рёмер Андре 7 0
2. Каллесеэ Миккель 6 0
3. Камара Аль-Хаджи 4 0
4. Лауэнборг Фредерик 4 0
5. Марксен Эрик 3 0
6. Греве Матиас 3 0
7. Хаммерсхёй-Мистрати Вито 3 0
8. Самбу Бассала 3 0
9. Копплин Бьорн 2 0
10. Эгхо Марвин 2 0
11. Гравес Симон 2 0
12. Кехинде Тосин 2 0
13. Писингер Симон 1 0
14. Kasper Waarst Hoegh 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Оденсе 30% (6) 10% (2) 10% (2) 10% (2) 15% (3) 25% (5)
 Раннерс 11.54% (3) 0 11.54% (3) 19.23% (5) 23.08% (6) 34.62% (9)

Предыдущие игры

Оденсе Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Хорсенс 0:0 Оденсе Оденсе 0:0 Орхус Оденсе 1:2 Митьюлланд Нордшелланн 0:2 Оденсе
Оденсе 0:1 Люнгбю Оденсе 2:1 Кёге Оденсе 0:1 Раннерс Оденсе 4:1 Эсбьерг Сённерйюск 1:1 Оденсе Копенгаген 1:1 Оденсе Оденсе 1:1 Митьюлланд Нюкёбинг 0:3 Оденсе Оденсе 2:1 Ольборг Раннерс 2:1 Оденсе Оденсе 1:1 Сённерйюск Баллеруп-Сковлунде 0:3 Оденсе Брондбю 3:1 Оденсе Оденсе 1:0 Хорсенс Люнгбю 0:3 Оденсе Митьюлланд 3:1 Оденсе
Раннерс Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Раннерс 1:1 Нордшелланн Ольборг 0:0 Раннерс Вайле 0:0 Раннерс Раннерс 1:2 Митьюлланд
Раннерс 3:0 Хорсенс Оденсе 0:1 Раннерс Колдинг 2:2 Раннерс Раннерс 3:1 Ольборг Раннерс 5:3 Эсбьерг Сённерйюск 0:1 Раннерс Хольстебро 1:3 Раннерс Раннерс 3:1 Вайле Люнгбю 0:3 Раннерс Раннерс 2:1 Оденсе Копенгаген 1:2 Раннерс Орхус Фремад 1:3 Раннерс Раннерс 1:2 Ольборг Вайле 0:3 Раннерс Раннерс 1:2 Сённерйюск Нордшелланн 1:0 Раннерс

Последние игры между собой

Оденсе: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Раннерс: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Оденсе 0:1 Раннерс Товарищеские матчи Раннерс 2:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 2:1 Оденсе Суперлига Дании
Раннерс 0:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:0 Раннерс Суперлига Дании Оденсе 1:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 1:0 Оденсе Суперлига Дании Раннерс 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 4:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 2:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 4:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:0 Раннерс Суперлига Дании Оденсе 3:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 3:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 1:1 Оденсе Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 17 12 1 4 34 - 21 37
2. Митьюлланд Заявка 17 11 3 3 29 - 17 36
3. Орхус Заявка 17 9 5 3 29 - 16 32
4. Копенгаген Заявка 17 9 3 5 32 - 27 30
5. Раннерс 0:0 Заявка 18 8 4 6 26 - 15 28
6. Сённерйюск Заявка 17 7 3 7 25 - 24 24
7. Оденсе 0:0 Заявка 18 5 7 6 20 - 21 22
8. Нордшелланн 1:0 Заявка 18 5 6 7 26 - 25 21
9. Вайле Заявка 18 5 6 7 22 - 28 21
10. Ольборг 0:1 Заявка 18 5 6 7 18 - 25 21
11. Люнгбю Заявка 17 1 5 11 15 - 37 8
12. Хорсенс Заявка 18 1 5 12 10 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орхус Заявка 9 7 0 2 21 - 8 21
2. Митьюлланд Заявка 8 6 1 1 14 - 4 19
3. Брондбю Заявка 8 6 1 1 19 - 11 19
4. Нордшелланн 1:0 Заявка 9 5 1 3 14 - 8 16
5. Оденсе 0:0 Заявка 10 3 5 2 9 - 8 14
6. Копенгаген Заявка 8 4 1 3 16 - 13 13
7. Сённерйюск Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
8. Ольборг 0:1 Заявка 9 3 3 3 11 - 13 12
9. Раннерс 0:0 Заявка 9 3 2 4 14 - 12 11
10. Вайле Заявка 9 2 4 3 11 - 14 10
11. Хорсенс Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
12. Люнгбю Заявка 9 0 5 4 6 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 9 6 0 3 15 - 10 18
2. Раннерс 0:0 Заявка 9 5 2 2 12 - 3 17
3. Копенгаген Заявка 9 5 2 2 16 - 14 17
4. Митьюлланд Заявка 9 5 2 2 15 - 13 17
5. Орхус Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
6. Сённерйюск Заявка 9 3 2 4 14 - 16 11
7. Вайле Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
8. Ольборг 0:1 Заявка 9 2 3 4 7 - 12 9
9. Оденсе 0:0 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
10. Нордшелланн 1:0 Заявка 9 0 5 4 12 - 17 5
11. Люнгбю Заявка 8 1 0 7 9 - 20 3
12. Хорсенс Заявка 9 0 2 7 2 - 14 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nature Energy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Оденсе
Ничья
Раннерс
2.85
3.35
2.60
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.70 3.35 2.60
Бонус: 5 000 ₽ 2.84 3.32 2.57
Бонус: 5 000 ₽ 2.85 3.25 2.55

Самый высокий коэффициент на матч «Оденсе» – «Раннерс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Оденсе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Раннерс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Оденсе» – «Раннерс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.50 1.03 7.60 1.06 3.26 1.32 2.56 1.51 1.82 2.09 1.44 2.77 1.30 3.40 1.11 5.70 1.08 6.60
9.80 1.04 7.70 1.06 3.25 1.31 2.55 1.51 2.07 1.76 1.81 2.00 1.37 2.75 1.29 3.65 1.12 5.80 1.07 6.50 1.01 12.00 0.00 12.50 0.00 18.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.77 1.44 1.84 1.96 1.42 2.88 1.11 6.40 1.08 7.50
1.84 1.96 1.37 3.00 1.11 6.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.76 1.27 2.56 1.51 1.66 2.22 1.26 3.85 1.17 5.15
2.48 1.47 1.61 2.17 1.27 3.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.74 1.94
Букмекер Да Нет
4.60 1.18
Букмекер Да Нет
3.30 1.31
Где смотреть матч Оденсе 0:0 Раннерс онлайн

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