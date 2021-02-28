Оденсе
0:0
Первый тайм: 15'
Стадион: Nature Energy Park
Раннерс
14
Томасен
Йенс
25
Опондо
Мозес
11
Марксен
Эрик
22
Греве
Матиас
45
Эгхо
Марвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Томасен ЙенсПолузащитник
-
25 Опондо МозесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
43 Эстрём РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Окосун АйоНападающий
-
12 Кадри БашкимНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Марксен ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Греве МатиасПолузащитник
-
45 Эгхо МарвинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Дакир ЙонасВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джейбали Иссам
|4
|0.22
|2.
|Сабби Эммануэль
|3
|0.17
|3.
|Тверсков Йеппе
|3
|0.17
|4.
|Томасен Йенс
|2
|0.11
|5.
|Хюллегор Миккель
|2
|0.11
|6.
|Лунд Оливер
|1
|0.06
|7.
|Клеве Троэльс
|1
|0.06
|8.
|Гудьонсен Свейнн
|1
|0.06
|9.
|Опондо Мозес
|1
|0.06
|10.
|Фенгер Макс
|1
|0.06
|11.
|Окосун Айо
|1
|0.06
|12.
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|0
|0
|13.
|Шельвик Йорген
|0
|0
|14.
|Джанус Драчманн
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Камара Аль-Хаджи
|8
|0.44
|2.
|Рёмер Андре
|4 (4)
|0.22
|3.
|Греве Матиас
|3
|0.17
|4.
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|3 (1)
|0.17
|5.
|Якобсен Эмиль Рис
|2
|0.11
|6.
|Кехинде Тосин
|1
|0.06
|7.
|Эгхо Марвин
|1
|0.06
|8.
|Клюснер Тобиас
|1
|0.06
|9.
|Писингер Симон
|1
|0.06
|10.
|Лауэнборг Фредерик
|1
|0.06
|11.
|Самбу Бассала
|1
|0.06
|12.
|Марксен Эрик
|0
|0
|13.
|Лауридсен Йеспер
|0
|0
|14.
|Каллесеэ Миккель
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сабби Эммануэль
|4
|1
|2.
|Лаурсен Райан
|3
|0
|3.
|Тверсков Йеппе
|3
|0
|4.
|Лунд Оливер
|3
|0
|5.
|Лунд Марко
|3
|0
|6.
|Окосун Айо
|3
|0
|7.
|Томасен Йенс
|2
|0
|8.
|Гудьонсен Свейнн
|2
|0
|9.
|Джейбали Иссам
|0
|1
|10.
|Джанус Драчманн
|1
|0
|11.
|Андерсен Александр
|1
|0
|12.
|Лидер Март
|1
|0
|13.
|Ларсен Каспер
|1
|0
|14.
|Шельвик Йорген
|1
|0
|15.
|Трандарсон Арон-Элис
|1
|0
|16.
|Клеве Троэльс
|1
|0
|17.
|Опондо Мозес
|1
|0
|18.
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рёмер Андре
|7
|0
|2.
|Каллесеэ Миккель
|6
|0
|3.
|Камара Аль-Хаджи
|4
|0
|4.
|Лауэнборг Фредерик
|4
|0
|5.
|Марксен Эрик
|3
|0
|6.
|Греве Матиас
|3
|0
|7.
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|3
|0
|8.
|Самбу Бассала
|3
|0
|9.
|Копплин Бьорн
|2
|0
|10.
|Эгхо Марвин
|2
|0
|11.
|Гравес Симон
|2
|0
|12.
|Кехинде Тосин
|2
|0
|13.
|Писингер Симон
|1
|0
|14.
|Kasper Waarst Hoegh
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Оденсе
|30% (6)
|10% (2)
|10% (2)
|10% (2)
|15% (3)
|25% (5)
|Раннерс
|11.54% (3)
|0
|11.54% (3)
|19.23% (5)
|23.08% (6)
|34.62% (9)
Предыдущие игры
Оденсе Последние 20 матчей: +8 =6 -6Хорсенс 0:0 Оденсе Оденсе 0:0 Орхус Оденсе 1:2 Митьюлланд Нордшелланн 0:2 Оденсе
Оденсе 0:1 Люнгбю Оденсе 2:1 Кёге Оденсе 0:1 Раннерс Оденсе 4:1 Эсбьерг Сённерйюск 1:1 Оденсе Копенгаген 1:1 Оденсе Оденсе 1:1 Митьюлланд Нюкёбинг 0:3 Оденсе Оденсе 2:1 Ольборг Раннерс 2:1 Оденсе Оденсе 1:1 Сённерйюск Баллеруп-Сковлунде 0:3 Оденсе Брондбю 3:1 Оденсе Оденсе 1:0 Хорсенс Люнгбю 0:3 Оденсе Митьюлланд 3:1 Оденсе
Раннерс Последние 20 матчей: +12 =4 -4Раннерс 1:1 Нордшелланн Ольборг 0:0 Раннерс Вайле 0:0 Раннерс Раннерс 1:2 Митьюлланд
Раннерс 3:0 Хорсенс Оденсе 0:1 Раннерс Колдинг 2:2 Раннерс Раннерс 3:1 Ольборг Раннерс 5:3 Эсбьерг Сённерйюск 0:1 Раннерс Хольстебро 1:3 Раннерс Раннерс 3:1 Вайле Люнгбю 0:3 Раннерс Раннерс 2:1 Оденсе Копенгаген 1:2 Раннерс Орхус Фремад 1:3 Раннерс Раннерс 1:2 Ольборг Вайле 0:3 Раннерс Раннерс 1:2 Сённерйюск Нордшелланн 1:0 Раннерс
Последние игры между собой
Оденсе: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Раннерс: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Раннерс 0:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:0 Раннерс Суперлига Дании Оденсе 1:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 1:0 Оденсе Суперлига Дании Раннерс 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 4:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 2:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 4:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:0 Раннерс Суперлига Дании Оденсе 3:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 3:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 1:1 Оденсе Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|Заявка
|17
|12
|1
|4
|34 - 21
|37
|2.
|Митьюлланд
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|29 - 17
|36
|3.
|Орхус
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|29 - 16
|32
|4.
|Копенгаген
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|32 - 27
|30
|5.
|Раннерс
|0:0 Заявка
|18
|8
|4
|6
|26 - 15
|28
|6.
|Сённерйюск
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|25 - 24
|24
|7.
|Оденсе
|0:0 Заявка
|18
|5
|7
|6
|20 - 21
|22
|8.
|Нордшелланн
|1:0 Заявка
|18
|5
|6
|7
|26 - 25
|21
|9.
|Вайле
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|22 - 28
|21
|10.
|Ольборг
|0:1 Заявка
|18
|5
|6
|7
|18 - 25
|21
|11.
|Люнгбю
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|15 - 37
|8
|12.
|Хорсенс
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|10 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орхус
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|21 - 8
|21
|2.
|Митьюлланд
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|14 - 4
|19
|3.
|Брондбю
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 11
|19
|4.
|Нордшелланн
|1:0 Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 8
|16
|5.
|Оденсе
|0:0 Заявка
|10
|3
|5
|2
|9 - 8
|14
|6.
|Копенгаген
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 13
|13
|7.
|Сённерйюск
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|8.
|Ольборг
|0:1 Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 13
|12
|9.
|Раннерс
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 12
|11
|10.
|Вайле
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|11.
|Хорсенс
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 16
|6
|12.
|Люнгбю
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|6 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|15 - 10
|18
|2.
|Раннерс
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|12 - 3
|17
|3.
|Копенгаген
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 14
|17
|4.
|Митьюлланд
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 13
|17
|5.
|Орхус
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|6.
|Сённерйюск
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 16
|11
|7.
|Вайле
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|8.
|Ольборг
|0:1 Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 12
|9
|9.
|Оденсе
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|10.
|Нордшелланн
|1:0 Заявка
|9
|0
|5
|4
|12 - 17
|5
|11.
|Люнгбю
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|9 - 20
|3
|12.
|Хорсенс
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|2 - 14
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Оденсе» – «Раннерс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Оденсе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Раннерс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Оденсе» – «Раннерс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров