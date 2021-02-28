Оденсе
2:1
Конец матча
Стадион: Nature Energy Park
Раннерс
0:1
23' ГолКамара Аль-Хаджи
45' Желтая карточкаКехинде Тосин
1:1
45' ГолСабби Эммануэль
2:1
58' ГолЛидер Март
60' Желтая карточкаKasper Waarst Hoegh
77' Желтая карточкаЛаурсен Райан
79' Желтая карточкаКлеве Троэльс
80' Желтая карточкаЭгхо Марвин
87' Желтая карточкаКристенсен Оливер
14
Томасен
Йенс
25
Опондо
Мозес
11
Марксен
Эрик
22
Греве
Матиас
45
Эгхо
Марвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Томасен ЙенсПолузащитник
-
25 Опондо МозесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
43 Эстрём РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Окосун АйоНападающий
-
12 Кадри БашкимНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Марксен ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Греве МатиасПолузащитник
-
45 Эгхо МарвинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Дакир ЙонасВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
23'
0:1
45'
45'
1:1
58'
2:1
77'
79'
80'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
2 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 5
-
7 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 20
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джейбали Иссам
|4
|0.22
|2.
|Сабби Эммануэль
|4
|0.22
|3.
|Тверсков Йеппе
|3
|0.17
|4.
|Томасен Йенс
|2
|0.11
|5.
|Хюллегор Миккель
|2
|0.11
|6.
|Лунд Оливер
|1
|0.06
|7.
|Лидер Март
|1
|0.06
|8.
|Клеве Троэльс
|1
|0.06
|9.
|Гудьонсен Свейнн
|1
|0.06
|10.
|Опондо Мозес
|1
|0.06
|11.
|Фенгер Макс
|1
|0.06
|12.
|Окосун Айо
|1
|0.06
|13.
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|0
|0
|14.
|Шельвик Йорген
|0
|0
|15.
|Джанус Драчманн
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Камара Аль-Хаджи
|9
|0.5
|2.
|Рёмер Андре
|4 (4)
|0.22
|3.
|Греве Матиас
|3
|0.17
|4.
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|3 (1)
|0.17
|5.
|Якобсен Эмиль Рис
|2
|0.11
|6.
|Кехинде Тосин
|1
|0.06
|7.
|Эгхо Марвин
|1
|0.06
|8.
|Клюснер Тобиас
|1
|0.06
|9.
|Писингер Симон
|1
|0.06
|10.
|Лауэнборг Фредерик
|1
|0.06
|11.
|Самбу Бассала
|1
|0.06
|12.
|Марксен Эрик
|0
|0
|13.
|Лауридсен Йеспер
|0
|0
|14.
|Каллесеэ Миккель
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сабби Эммануэль
|4
|1
|2.
|Лаурсен Райан
|4
|0
|3.
|Тверсков Йеппе
|3
|0
|4.
|Лунд Оливер
|3
|0
|5.
|Лунд Марко
|3
|0
|6.
|Окосун Айо
|3
|0
|7.
|Томасен Йенс
|2
|0
|8.
|Клеве Троэльс
|2
|0
|9.
|Гудьонсен Свейнн
|2
|0
|10.
|Джейбали Иссам
|0
|1
|11.
|Джанус Драчманн
|1
|0
|12.
|Андерсен Александр
|1
|0
|13.
|Лидер Март
|1
|0
|14.
|Ларсен Каспер
|1
|0
|15.
|Шельвик Йорген
|1
|0
|16.
|Трандарсон Арон-Элис
|1
|0
|17.
|Кристенсен Оливер
|1
|0
|18.
|Опондо Мозес
|1
|0
|19.
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рёмер Андре
|7
|0
|2.
|Каллесеэ Миккель
|6
|0
|3.
|Камара Аль-Хаджи
|4
|0
|4.
|Лауэнборг Фредерик
|4
|0
|5.
|Марксен Эрик
|3
|0
|6.
|Эгхо Марвин
|3
|0
|7.
|Греве Матиас
|3
|0
|8.
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|3
|0
|9.
|Самбу Бассала
|3
|0
|10.
|Кехинде Тосин
|3
|0
|11.
|Копплин Бьорн
|2
|0
|12.
|Гравес Симон
|2
|0
|13.
|Kasper Waarst Hoegh
|2
|0
|14.
|Писингер Симон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Оденсе
|27.27% (6)
|9.09% (2)
|13.64% (3)
|13.64% (3)
|13.64% (3)
|22.73% (5)
|Раннерс
|11.11% (3)
|3.7% (1)
|11.11% (3)
|18.52% (5)
|22.22% (6)
|33.33% (9)
Предыдущие игры
Оденсе Последние 20 матчей: +8 =6 -6Хорсенс 0:0 Оденсе Оденсе 0:0 Орхус Оденсе 1:2 Митьюлланд Нордшелланн 0:2 Оденсе
Оденсе 0:1 Люнгбю Оденсе 2:1 Кёге Оденсе 0:1 Раннерс Оденсе 4:1 Эсбьерг Сённерйюск 1:1 Оденсе Копенгаген 1:1 Оденсе Оденсе 1:1 Митьюлланд Нюкёбинг 0:3 Оденсе Оденсе 2:1 Ольборг Раннерс 2:1 Оденсе Оденсе 1:1 Сённерйюск Баллеруп-Сковлунде 0:3 Оденсе Брондбю 3:1 Оденсе Оденсе 1:0 Хорсенс Люнгбю 0:3 Оденсе Митьюлланд 3:1 Оденсе
Раннерс Последние 20 матчей: +12 =4 -4Раннерс 1:1 Нордшелланн Ольборг 0:0 Раннерс Вайле 0:0 Раннерс Раннерс 1:2 Митьюлланд
Раннерс 3:0 Хорсенс Оденсе 0:1 Раннерс Колдинг 2:2 Раннерс Раннерс 3:1 Ольборг Раннерс 5:3 Эсбьерг Сённерйюск 0:1 Раннерс Хольстебро 1:3 Раннерс Раннерс 3:1 Вайле Люнгбю 0:3 Раннерс Раннерс 2:1 Оденсе Копенгаген 1:2 Раннерс Орхус Фремад 1:3 Раннерс Раннерс 1:2 Ольборг Вайле 0:3 Раннерс Раннерс 1:2 Сённерйюск Нордшелланн 1:0 Раннерс
Последние игры между собой
Оденсе: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Раннерс: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Раннерс 0:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:0 Раннерс Суперлига Дании Оденсе 1:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 1:0 Оденсе Суперлига Дании Раннерс 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 4:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 2:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 4:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:0 Раннерс Суперлига Дании Оденсе 3:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 3:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 1:1 Оденсе Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|Заявка
|17
|12
|1
|4
|34 - 21
|37
|2.
|Митьюлланд
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|29 - 17
|36
|3.
|Орхус
|3:1 Заявка
|18
|10
|5
|3
|32 - 17
|35
|4.
|Копенгаген
|1:3 Заявка
|18
|9
|3
|6
|33 - 30
|30
|5.
|Раннерс
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|27 - 17
|27
|6.
|Сённерйюск
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|25 - 24
|24
|7.
|Оденсе
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|22 - 22
|24
|8.
|Ольборг
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|20 - 26
|22
|9.
|Вайле
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|22 - 28
|21
|10.
|Нордшелланн
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|27 - 27
|19
|11.
|Люнгбю
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|15 - 37
|8
|12.
|Хорсенс
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|10 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орхус
|3:1 Заявка
|9
|7
|0
|2
|21 - 8
|21
|2.
|Митьюлланд
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|14 - 4
|19
|3.
|Брондбю
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 11
|19
|4.
|Оденсе
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|5.
|Нордшелланн
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 10
|14
|6.
|Сённерйюск
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|7.
|Копенгаген
|1:3 Заявка
|9
|4
|1
|4
|17 - 16
|13
|8.
|Ольборг
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 13
|12
|9.
|Раннерс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 12
|11
|10.
|Вайле
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|11.
|Хорсенс
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 16
|6
|12.
|Люнгбю
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|6 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|15 - 10
|18
|2.
|Копенгаген
|1:3 Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 14
|17
|3.
|Митьюлланд
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 13
|17
|4.
|Раннерс
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 5
|16
|5.
|Орхус
|3:1 Заявка
|9
|3
|5
|1
|11 - 9
|14
|6.
|Сённерйюск
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 16
|11
|7.
|Вайле
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|8.
|Ольборг
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 13
|10
|9.
|Оденсе
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|10.
|Нордшелланн
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|12 - 17
|5
|11.
|Люнгбю
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|9 - 20
|3
|12.
|Хорсенс
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|2 - 14
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Оденсе» – «Раннерс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Оденсе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Раннерс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Оденсе» – «Раннерс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров