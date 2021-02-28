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  3. Дания
Оденсе
2:1
Конец матча

Стадион:
Раннерс
0'
0:1
23' Гол
Камара Аль-Хаджи
45' Желтая карточка
Кехинде Тосин
1:1
45' Гол
Сабби Эммануэль
2:1
58' Гол
Лидер Март
60' Желтая карточка
Kasper Waarst Hoegh
77' Желтая карточка
Лаурсен Райан
79' Желтая карточка
Клеве Троэльс
80' Желтая карточка
Эгхо Марвин
87' Желтая карточка
Кристенсен Оливер
90'+7
27
Кристенсен
Оливер
4
Лаурсен
Райан
3
Андерсен
Александр
6
Тверсков
Йеппе
2
Лунд
Оливер
23
Клеве
Троэльс
14
Томасен
Йенс
25
Опондо
Мозес
7
Джейбали
Иссам
11
Сабби
Эммануэль
9
Лидер
Март
1
Карлгрен
Патрик
15
Копплин
Бьорн
2
Гравес
Симон
11
Марксен
Эрик
17
Лауридсен
Йеспер
10
Кехинде
Тосин
14
Лауэнборг
Фредерик
20
Хаммерсхёй-Мистрати
Вито
22
Греве
Матиас
45
Эгхо
Марвин
99
Камара
Аль-Хаджи
Оденсе
4-2-3-1
Раннерс
4-4-2

Ход матча

23'
0:1
Камара Аль-Хаджи
30'
 
Kasper Waarst Hoegh
Камара Аль-Хаджи
40'
 
Писингер Симон
Марксен Эрик
45'
 
Кехинде Тосин
45'
Сабби Эммануэль
1:1
58'
Лидер Март
(Томасен Йенс)
2:1
60'
 
Kasper Waarst Hoegh
69'
Трандарсон Арон-Элис
Опондо Мозес
 
73'
 
Самбу Бассала
Лауридсен Йеспер
73'
 
Lasse Berg Johnsen
Лауэнборг Фредерик
73'
 
Клюснер Тобиас
Kasper Waarst Hoegh
76'
Окосун Айо
Сабби Эммануэль
 
76'
Хюллегор Миккель
Лидер Март
 
77'
Лаурсен Райан
 
79'
Клеве Троэльс
 
80'
 
Эгхо Марвин
87'
Кристенсен Оливер
 
88'
Кадри Башким
Джейбали Иссам
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 20
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Оденсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джейбали Иссам 4 0.22
2. Сабби Эммануэль 4 0.22
3. Тверсков Йеппе 3 0.17
4. Томасен Йенс 2 0.11
5. Хюллегор Миккель 2 0.11
6. Лунд Оливер 1 0.06
7. Лидер Март 1 0.06
8. Клеве Троэльс 1 0.06
9. Гудьонсен Свейнн 1 0.06
10. Опондо Мозес 1 0.06
11. Фенгер Макс 1 0.06
12. Окосун Айо 1 0.06
13. Мадс Фрокьяер-Йенсен 0 0
14. Шельвик Йорген 0 0
15. Джанус Драчманн 0 0
Раннерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Камара Аль-Хаджи 9 0.5
2. Рёмер Андре 4 (4) 0.22
3. Греве Матиас 3 0.17
4. Хаммерсхёй-Мистрати Вито 3 (1) 0.17
5. Якобсен Эмиль Рис 2 0.11
6. Кехинде Тосин 1 0.06
7. Эгхо Марвин 1 0.06
8. Клюснер Тобиас 1 0.06
9. Писингер Симон 1 0.06
10. Лауэнборг Фредерик 1 0.06
11. Самбу Бассала 1 0.06
12. Марксен Эрик 0 0
13. Лауридсен Йеспер 0 0
14. Каллесеэ Миккель 0 0

Карточки

Оденсе
# Игрок      
1. Сабби Эммануэль 4 1
2. Лаурсен Райан 4 0
3. Тверсков Йеппе 3 0
4. Лунд Оливер 3 0
5. Лунд Марко 3 0
6. Окосун Айо 3 0
7. Томасен Йенс 2 0
8. Клеве Троэльс 2 0
9. Гудьонсен Свейнн 2 0
10. Джейбали Иссам 0 1
11. Джанус Драчманн 1 0
12. Андерсен Александр 1 0
13. Лидер Март 1 0
14. Ларсен Каспер 1 0
15. Шельвик Йорген 1 0
16. Трандарсон Арон-Элис 1 0
17. Кристенсен Оливер 1 0
18. Опондо Мозес 1 0
19. Мадс Фрокьяер-Йенсен 1 0
Раннерс
# Игрок      
1. Рёмер Андре 7 0
2. Каллесеэ Миккель 6 0
3. Камара Аль-Хаджи 4 0
4. Лауэнборг Фредерик 4 0
5. Марксен Эрик 3 0
6. Эгхо Марвин 3 0
7. Греве Матиас 3 0
8. Хаммерсхёй-Мистрати Вито 3 0
9. Самбу Бассала 3 0
10. Кехинде Тосин 3 0
11. Копплин Бьорн 2 0
12. Гравес Симон 2 0
13. Kasper Waarst Hoegh 2 0
14. Писингер Симон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Оденсе 27.27% (6) 9.09% (2) 13.64% (3) 13.64% (3) 13.64% (3) 22.73% (5)
 Раннерс 11.11% (3) 3.7% (1) 11.11% (3) 18.52% (5) 22.22% (6) 33.33% (9)

Предыдущие игры

Оденсе Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Хорсенс 0:0 Оденсе Оденсе 0:0 Орхус Оденсе 1:2 Митьюлланд Нордшелланн 0:2 Оденсе
Оденсе 0:1 Люнгбю Оденсе 2:1 Кёге Оденсе 0:1 Раннерс Оденсе 4:1 Эсбьерг Сённерйюск 1:1 Оденсе Копенгаген 1:1 Оденсе Оденсе 1:1 Митьюлланд Нюкёбинг 0:3 Оденсе Оденсе 2:1 Ольборг Раннерс 2:1 Оденсе Оденсе 1:1 Сённерйюск Баллеруп-Сковлунде 0:3 Оденсе Брондбю 3:1 Оденсе Оденсе 1:0 Хорсенс Люнгбю 0:3 Оденсе Митьюлланд 3:1 Оденсе
Раннерс Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Раннерс 1:1 Нордшелланн Ольборг 0:0 Раннерс Вайле 0:0 Раннерс Раннерс 1:2 Митьюлланд
Раннерс 3:0 Хорсенс Оденсе 0:1 Раннерс Колдинг 2:2 Раннерс Раннерс 3:1 Ольборг Раннерс 5:3 Эсбьерг Сённерйюск 0:1 Раннерс Хольстебро 1:3 Раннерс Раннерс 3:1 Вайле Люнгбю 0:3 Раннерс Раннерс 2:1 Оденсе Копенгаген 1:2 Раннерс Орхус Фремад 1:3 Раннерс Раннерс 1:2 Ольборг Вайле 0:3 Раннерс Раннерс 1:2 Сённерйюск Нордшелланн 1:0 Раннерс

Последние игры между собой

Оденсе: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Раннерс: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Оденсе 0:1 Раннерс Товарищеские матчи Раннерс 2:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 2:1 Оденсе Суперлига Дании
Раннерс 0:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:0 Раннерс Суперлига Дании Оденсе 1:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 1:0 Оденсе Суперлига Дании Раннерс 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 4:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 2:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 4:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:0 Раннерс Суперлига Дании Оденсе 3:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 3:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 1:1 Оденсе Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 17 12 1 4 34 - 21 37
2. Митьюлланд Заявка 17 11 3 3 29 - 17 36
3. Орхус 3:1 Заявка 18 10 5 3 32 - 17 35
4. Копенгаген 1:3 Заявка 18 9 3 6 33 - 30 30
5. Раннерс Заявка 18 8 3 7 27 - 17 27
6. Сённерйюск Заявка 17 7 3 7 25 - 24 24
7. Оденсе Заявка 18 6 6 6 22 - 22 24
8. Ольборг Заявка 18 5 7 6 20 - 26 22
9. Вайле Заявка 18 5 6 7 22 - 28 21
10. Нордшелланн Заявка 18 4 7 7 27 - 27 19
11. Люнгбю Заявка 17 1 5 11 15 - 37 8
12. Хорсенс Заявка 18 1 5 12 10 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орхус 3:1 Заявка 9 7 0 2 21 - 8 21
2. Митьюлланд Заявка 8 6 1 1 14 - 4 19
3. Брондбю Заявка 8 6 1 1 19 - 11 19
4. Оденсе Заявка 10 4 4 2 11 - 9 16
5. Нордшелланн Заявка 9 4 2 3 15 - 10 14
6. Сённерйюск Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
7. Копенгаген 1:3 Заявка 9 4 1 4 17 - 16 13
8. Ольборг Заявка 9 3 3 3 11 - 13 12
9. Раннерс Заявка 9 3 2 4 14 - 12 11
10. Вайле Заявка 9 2 4 3 11 - 14 10
11. Хорсенс Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
12. Люнгбю Заявка 9 0 5 4 6 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 9 6 0 3 15 - 10 18
2. Копенгаген 1:3 Заявка 9 5 2 2 16 - 14 17
3. Митьюлланд Заявка 9 5 2 2 15 - 13 17
4. Раннерс Заявка 9 5 1 3 13 - 5 16
5. Орхус 3:1 Заявка 9 3 5 1 11 - 9 14
6. Сённерйюск Заявка 9 3 2 4 14 - 16 11
7. Вайле Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
8. Ольборг Заявка 9 2 4 3 9 - 13 10
9. Оденсе Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
10. Нордшелланн Заявка 9 0 5 4 12 - 17 5
11. Люнгбю Заявка 8 1 0 7 9 - 20 3
12. Хорсенс Заявка 9 0 2 7 2 - 14 2
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.10 7.40 99.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.84 3.32 2.57
Бонус: 5 000 ₽ 1.05 9.00 71.00

Самый высокий коэффициент на матч «Оденсе» – «Раннерс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Оденсе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Раннерс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Оденсе» – «Раннерс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.50 1.03 7.60 1.06 3.26 1.32 2.56 1.51 1.82 2.09 1.44 2.77 1.30 3.40 1.11 5.70 1.08 6.60
7.77 1.05 5.80 1.11 6.20 1.10 4.70 1.17 2.07 1.76 3.30 1.30 2.20 1.62 1.15 5.00 1.47 2.55 1.23 3.90 1.04 9.00 1.03 10.00 0.00 18.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.77 1.44 1.84 1.96 1.42 2.88 1.11 6.40 1.08 7.50
2.25 1.60 1.47 2.55 1.50 2.48 1.08 7.00 1.05 8.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.76 1.27 2.56 1.51 1.66 2.22 1.26 3.85 1.17 5.15
2.48 1.47 1.61 2.17 1.27 3.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.40 2.80
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
Букмекер Да Нет
3.30 1.31
Где смотреть матч Оденсе 2:1 Раннерс онлайн

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