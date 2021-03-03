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Орхус
0:1
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Нордшелланн
0'
6' Красная карточка
Санне Бубакарр
0:1
13' Гол
Йенссен Ульрик
28' Желтая карточка
Нильсен Каспер
31' Желтая карточка
Йулсгор Йеспер
45' Желтая карточка
Свенссон Даниэль
45'+2
73
Грабара
Камил
34
Дикс
Кевин
37
Хауснер
Себастиан
15
Санне
Бубакарр
16
Нильсен
Каспер
10
Ольсен
Патрик
6
Поульсен
Николай
27
Грёнбек
Альберт
11
Линкс
Гифт
9
Мортенсен
Патрик
17
Торстейнссон
Йон
1
Виндаль-Йенсен
Петер
2
Тюкосен
Мадс
36
Воледзи
Максвелл
3
Йенссен
Ульрик
23
Вилладсен
Оливер
6
Кристенсен
Якоб
45
Чуквуани
Точи
27
Свенссон
Даниэль
8
Андерсен
Магнус
II
37
Садик
Ибраим
10
Сулемана
Камалдин
Орхус
4-3-3
Нордшелланн
3-4-1-2

Ход матча

6'
Санне Бубакарр
 
9'
Йулсгор Йеспер
Торстейнссон Йон
 
13'
0:1
Йенссен Ульрик
(Садик Ибраим)
28'
Нильсен Каспер
 
31'
Йулсгор Йеспер
 
45'
 
Свенссон Даниэль

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Орхус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мортенсен Патрик 12 (3) 0.63
2. Торстейнссон Йон 5 0.26
3. Линкс Гифт 3 0.16
4. Грёнбек Альберт 3 0.16
5. Нильсен Каспер 2 0.11
6. Ольсен Патрик 2 0.11
7. Блуме Брор 2 0.11
8. Тингагер Фредерик 1 0.05
9. Дикс Кевин 1 0.05
10. Видт Беньямин 1 0.05
11. Йулсгор Йеспер 0 0
12. Хелениус Никлас 0 0
13. Санне Бубакарр 0 0
14. Евтович Милан 0 0
15. Мунксгор Александер 0 0
Нордшелланн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фрэнсис Абу 4 0.21
2. Сулемана Камалдин 4 0.21
3. Диоманде Мохаммед 3 0.16
4. Рюгор Миккель 3 (1) 0.16
5. Йенссен Ульрик 3 0.16
6. Атанга Исаак 3 0.16
7. Андерсен Магнус II 2 0.11
8. Фресе Мартин 2 0.11
9. Йенсен Виктор 1 0.05
10. Амон Джонатан 1 0.05
11. Воледзи Максвелл 1 0.05
12. Чуквуани Точи 1 0.05
13. Тюкосен Мадс 0 0
14. Хансен Киан 0 0
15. Свенссон Даниэль 0 0
16. Виндаль-Йенсен Петер 0 0
17. Садик Ибраим 0 0
18. Кристенсен Якоб 0 0
19. Месик Иван 0 0

Карточки

Орхус
# Игрок      
1. Поульсен Николай 6 1
2. Мунксгор Александер 4 0
3. Йулсгор Йеспер 3 0
4. Нильсен Каспер 3 0
5. Ольсен Патрик 3 0
6. Видт Беньямин 3 0
7. Торстейнссон Йон 3 0
8. Санне Бубакарр 1 1
9. Линкс Гифт 2 0
10. Хауснер Себастиан 0 1
11. Мортенсен Патрик 1 0
12. Хелениус Никлас 1 0
13. Блуме Брор 1 0
14. Эскелинен Виллиам 1 0
15. Дикс Кевин 1 0
16. Грабара Камил 1 0
17. Mathias Zanka Jorgensen2 1 0
18. Грёнбек Альберт 1 0
Нордшелланн
# Игрок      
1. Йенссен Ульрик 5 0
2. Сулемана Камалдин 3 1
3. Рюгор Миккель 3 0
4. Месик Иван 3 0
5. Диоманде Мохаммед 3 0
6. Джуру Йохан 2 0
7. Хансен Киан 2 0
8. Садик Ибраим 2 0
9. Кристенсен Якоб 2 0
10. Ннамани Эмека 2 0
11. Свенссон Даниэль 1 0
12. Тюкосен Мадс 1 0
13. Фресе Мартин 1 0
14. Фрэнсис Абу 1 0
15. Воледзи Максвелл 1 0
16. Чуквуани Точи 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Орхус 12.5% (4) 18.75% (6) 18.75% (6) 12.5% (4) 12.5% (4) 25% (8)
 Нордшелланн 22.22% (6) 7.41% (2) 11.11% (3) 29.63% (8) 11.11% (3) 18.52% (5)

Предыдущие игры

Орхус Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Копенгаген 3:3 Орхус Орхус 2:0 Сённерйюск Оденсе 0:0 Орхус Орхус 3:1 Б-93
Орхус 1:0 Люнгбю Вайле 0:0 Орхус Копенгаген 6:1 Орхус Орхус 2:1 Брондбю Митьюлланд 2:0 Орхус Орхус 2:2 Виборг Орхус 3:0 Ольборг Орхус 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:2 Орхус Орхус 3:1 Брондбю Нордшелланн 3:1 Орхус Орхус 1:2 Митьюлланд Колдинг 3:3 Орхус Люнгбю 1:2 Орхус Сённерйюск 1:1 Орхус Орхус 0:1 Копенгаген
Нордшелланн Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Нордшелланн 2:2 Ольборг Раннерс 1:1 Нордшелланн Вайле 2:2 Нордшелланн Нордшелланн 2:0 Кёге
Нордшелланн 0:2 Оденсе Нордшелланн 0:1 Брондбю Нордшелланн 4:1 Нествед Нордшелланн 4:1 Фремад Амагер Нордшелланн 2:1 Виборг Нордшелланн 4:2 Хельсингёр Митьюлланд 3:1 Нордшелланн Нордшелланн 0:1 Копенгаген Сённерйюск 2:1 Нордшелланн Нордшелланн 3:1 Орхус Ольборг 1:1 Нордшелланн Видовре 2:0 Нордшелланн Нордшелланн 1:1 Вайле Нордшелланн 4:1 Митьюлланд Хорсенс 1:1 Нордшелланн Нордшелланн 1:0 Раннерс

Последние игры между собой

Орхус: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Нордшелланн: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Нордшелланн 3:1 Орхус Суперлига Дании Нордшелланн 2:4 Орхус Товарищеские матчи Орхус 2:0 Нордшелланн Товарищеские матчи Нордшелланн 1:1 Орхус Суперлига Дании
Орхус 2:1 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 4:5 Орхус Товарищеские матчи Нордшелланн 0:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 3:1 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 2:4 Орхус Товарищеские матчи Нордшелланн 1:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:1 Нордшелланн Суперлига Дании Орхус 1:4 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 1:2 Орхус Суперлига Дании Нордшелланн 3:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 3:1 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 3:3 Орхус Суперлига Дании Орхус 3:0 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 2:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:2 Нордшелланн Товарищеские матчи Нордшелланн 1:0 Орхус Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд Заявка 18 12 3 3 30 - 17 39
2. Брондбю Заявка 18 12 1 5 34 - 22 37
3. Орхус 0:1 Заявка 19 9 6 4 32 - 20 33
4. Копенгаген Заявка 18 9 4 5 35 - 30 31
5. Раннерс Заявка 18 8 3 7 27 - 17 27
6. Сённерйюск Заявка 18 7 3 8 26 - 28 24
7. Оденсе Заявка 18 6 6 6 22 - 22 24
8. Нордшелланн 1:0 Заявка 19 5 7 7 28 - 27 22
9. Ольборг 0:1 Заявка 19 5 7 7 20 - 27 22
10. Вайле Заявка 18 5 6 7 22 - 28 21
11. Люнгбю Заявка 18 2 5 11 19 - 38 11
12. Хорсенс 1:0 Заявка 19 2 5 12 11 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд Заявка 9 7 1 1 15 - 4 22
2. Орхус 0:1 Заявка 10 7 0 3 21 - 9 21
3. Брондбю Заявка 8 6 1 1 19 - 11 19
4. Оденсе Заявка 10 4 4 2 11 - 9 16
5. Нордшелланн 1:0 Заявка 9 4 2 3 15 - 10 14
6. Копенгаген Заявка 9 4 2 3 19 - 16 14
7. Сённерйюск Заявка 9 4 1 4 12 - 12 13
8. Ольборг 0:1 Заявка 9 3 3 3 11 - 13 12
9. Раннерс Заявка 9 3 2 4 14 - 12 11
10. Вайле Заявка 9 2 4 3 11 - 14 10
11. Хорсенс 1:0 Заявка 10 2 3 5 9 - 16 9
12. Люнгбю Заявка 9 0 5 4 6 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 10 6 0 4 15 - 11 18
2. Митьюлланд Заявка 9 5 2 2 15 - 13 17
3. Копенгаген Заявка 9 5 2 2 16 - 14 17
4. Раннерс Заявка 9 5 1 3 13 - 5 16
5. Орхус 0:1 Заявка 9 2 6 1 11 - 11 12
6. Сённерйюск Заявка 9 3 2 4 14 - 16 11
7. Вайле Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
8. Ольборг 0:1 Заявка 10 2 4 4 9 - 14 10
9. Оденсе Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
10. Нордшелланн 1:0 Заявка 10 1 5 4 13 - 17 8
11. Люнгбю Заявка 9 2 0 7 13 - 21 6
12. Хорсенс 1:0 Заявка 9 0 2 7 2 - 14 2
  • Первый тайм
  • 46'
    Йенссен Ульрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Линкс Гифт из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • Желтая карточка
    46'
    Daniel Svensson получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    46'
    Daniel Svensson делает подножку сопернику.
  • 45'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 45'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: Орхус: 40%, Норшеланн: 60%.
  • Офсайд
    44'
    Садик Ибраим из команды Норшеланн в офсайде
  • 43'
    Вилладсен Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Фол, нарушение
    42'
    Садик Ибраим из команды Норшеланн опасно и грубо сыграл. Нильсен Каспер пострадал.
  • Фол, нарушение
    42'
    Поульсен Николай наказан за толчок Кристенсен Якоб
  • 40'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 40'
    Альберт Гроенбек не смог попасть в створ ударом издали
  • 40'
    Контроль мяча: Орхус: 43%, Норшеланн: 57%.
  • 39'
    Вилладсен Оливер нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Угловой
    39'
    Игрок команды Норшеланн произведет угловой слева.
  • 39'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Нильсен Каспер из команды Орхус.
  • 38'
    So close! Удар головой нанес Садик Ибраим но мяч выбили с ленточки!
  • 38'
    Отличные скиллы показывает Садик Ибраим, обводя своих соперников
  • 38'
    Чуквуани Точи из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • Офсайд
    38'
    Линкс Гифт из команды Орхус в офсайде
  • 37'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 37'
    Камаль-Дин Сулемана не смог попасть в створ ударом издали
  • Фол, нарушение
    37'
    Хауснер Себастиан наказан за толчок Чуквуани Точи
  • 36'
    Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе
  • 36'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    Контроль мяча: Орхус: 45%, Норшеланн: 55%.
  • 35'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Воледзи Максвелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 35'
    Ольсен Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    34'
    Судья сигнализирует, что Камаль-Дин Сулемана из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Линкс Гифт
  • 34'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 34'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 33'
    Садик Ибраим из команды Норшеланн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 33'
    Плохо сыграл Йулсгор Йеспер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 33'
    Тюкосен Мадс делает длинную передачу вперед
  • 33'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 33'
    Ольсен Патрик из команды Орхус навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 32'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Желтая карточка
    31'
    Йулсгор Йеспер получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    31'
    Йулсгор Йеспер из команды Орхус играет слишком грубо. Камаль-Дин Сулемана оказался на газоне.
  • 31'
    Линкс Гифт из команды Орхус навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 31'
    Дикс Кевин из команды Орхус делает пас партнеру.
  • 30'
    Контроль мяча: Орхус: 46%, Норшеланн: 54%.
  • 30'
    Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе
  • 30'
    Опасность предотвращена - Воледзи Максвелл из команды Норшеланн вступил в отбор удачно
  • 30'
    Нильсен Каспер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 29'
    Камаль-Дин Сулемана решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • 29'
    Матч возобновлен
  • 28'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    28'
    Нильсен Каспер получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    28'
    Безумный фол. Нильсен Каспер грубо играет против соперника. Пострадал Тюкосен Мадс
  • 28'
    Садик Ибраим из команды Норшеланн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • Фол, нарушение
    27'
    Судья сигнализирует, что Линкс Гифт из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Daniel Svensson
  • 27'
    Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе
  • 26'
    Поульсен Николай из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    Нильсен Каспер пробил со штрафного прямо в стенку
  • Фол, нарушение
    25'
    Судья сигнализирует, что Чуквуани Точи из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Мортенсен Патрик
  • 25'
    Контроль мяча: Орхус: 46%, Норшеланн: 54%.
  • 25'
    Андерсен Магнус II из команды Норшеланн сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
  • 25'
    Тюкосен Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 24'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 24'
    Альберт Гроенбек из команды Орхус сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
  • 24'
    Воледзи Максвелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 24'
    Хауснер Себастиан из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 24'
    Андерсен Магнус II из команды Норшеланн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 24'
    Садик Ибраим из команды Норшеланн делает пас партнеру.
  • 23'
    Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе
  • 23'
    Нильсен Каспер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Тюкосен Мадс из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 23'
    Daniel Svensson выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 23'
    Хауснер Себастиан делает длинную передачу вперед
  • 23'
    Орхус контролирует мяч.
  • 22'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 22'
    Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе
  • 22'
    Кристенсен Якоб из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 21'
    Тюкосен Мадс из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 20'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    20'
    Судья сигнализирует, что Камаль-Дин Сулемана из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Хауснер Себастиан
  • 20'
    Контроль мяча: Орхус: 46%, Норшеланн: 54%.
  • 20'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Травма, повреждение
    19'
    Вилладсен Оливер возвращается на поле.
  • 19'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 19'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    18'
    Ох, нехорошо это выглядит. Вилладсен Оливер получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    18'
    Вилладсен Оливер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 17'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 17'
    Воледзи Максвелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 17'
    Альберт Гроенбек из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 17'
    Daniel Svensson выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    17'
    Нильсен Каспер из команды Орхус подал угловой справа.
  • 16'
    Линкс Гифт нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 16'
    Плохо сыграл Йенссен Ульрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 16'
    Поульсен Николай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    16'
    Судья свистит. Кристенсен Якоб атаковал сзади соперника. Это Альберт Гроенбек заработал своей команде штрафной
  • 15'
    Контроль мяча: Орхус: 42%, Норшеланн: 58%.
  • 15'
    Альберт Гроенбек из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
  • 15'
    Йенссен Ульрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Нильсен Каспер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Тюкосен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Дикс Кевин из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Воледзи Максвелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 14'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Норшеланн будет все-таки засчитан.
  • Описание гола
    14'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 13'
    Садик Ибраим сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Йенссен Ульрик из команды Норшеланн забил гол! Легко это для такого игрока, как Йенссен Ульрик
  • 13'
    Садик Ибраим из команды Норшеланн делает передачу одноклубнику.
  • Угловой
    13'
    Кристенсен Якоб из команды Норшеланн подал угловой справа.
  • 13'
    Садик Ибраим из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 13'
    Тюкосен Мадс из команды Норшеланн делает пас партнеру.
  • 12'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    11'
    Альберт Гроенбек из команды Орхус в офсайде
  • Фол, нарушение
    11'
    Йенссен Ульрик делает подножку сопернику.
  • 11'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Контроль мяча: Орхус: 55%, Норшеланн: 45%.
  • 10'
    Нильсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    10'
    Кристенсен Якоб из команды Норшеланн подал угловой слева.
  • 10'
    Дикс Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 9'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 9'
    Тактическая замена. Торстейнссон Йон уходит с поля и его заменяет Йулсгор Йеспер
  • 9'
    Шанс! Йенссен Ульрик из команды Норшеланн пробил головой, но мимо
  • Угловой
    9'
    Кристенсен Якоб из команды Норшеланн подал угловой справа.
  • 8'
    Штрафной исполнил Андерсен Магнус II, после его удара Грабара Камил сделал классный сейв. Угловой
  • 7'
    Матч возобновлен
  • 6'
    УДАЛЕНИЕ! - Санне Бубакарр удален за серьёзный фол
  • 6'
    КАРТОЧКА! - После просмотра видео, судья подтвердил карточку, которую получил Санне Бубакарр из команды Орхус.
  • 5'
    Контроль мяча: Орхус: 51%, Норшеланн: 49%.
  • 5'
    VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.
  • Травма, повреждение
    4'
    Садик Ибраим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 4'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    3'
    Санне Бубакарр совершил серьезный фол, на грани карточки
  • 3'
    Андерсен Магнус II из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Камаль-Дин Сулемана из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Дикс Кевин
  • 2'
    Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе
  • 2'
    Тюкосен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Линкс Гифт из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Хауснер Себастиан из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 1'
    Йенссен Ульрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 1'
    Линкс Гифт из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Чуквуани Точи из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Ольсен Патрик
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Орхус начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Орхус
Ничья
Нордшелланн
6.98
4.40
5.45
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.80 4.40 1.55
Бонус: 5 000 ₽ 1.57 4.35 5.45
Бонус: 5 000 ₽ 6.00 4.00 1.50
  6.98 4.00 1.51

Самый высокий коэффициент на матч «Орхус» – «Нордшелланн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Орхус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Нордшелланн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Орхус» – «Нордшелланн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.00 1.00 11.00 1.02 4.35 1.20 3.45 1.31 2.22 1.73 1.73 2.15 1.47 2.60 1.22 3.88 1.16 4.50 1.04 7.90
15.50 0.00 10.00 1.02 7.77 1.05 5.80 1.11 2.62 1.45 2.01 1.84 1.95 1.80 1.52 2.42 1.38 3.90 1.27 3.55 1.10 6.25 1.08 9.00 0.00 13.00
4.92 1.20 2.73 1.49 2.40 1.59 2.12 1.76 1.83 2.03 1.62 2.35 1.50 2.66 1.63 2.33 1.41 2.99 1.18 5.28
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.38 1.32 2.31 1.61 1.54 2.48 1.19 4.70 1.14 5.90
2.23 1.62 2.25 2.42 1.09 6.50 1.05 8.50 1.04 9.00 1.03 10.00
2.90 1.43 2.29 1.65 1.76 2.11 1.33 3.30 1.18 4.93 1.36 3.14 1.25 3.98
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.45 1.19 3.30 1.33 1.88 1.92 1.41 2.91 1.26 3.85
3.35 1.32 1.89 1.85 1.42 2.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.40 2.80
Букмекер Да Нет
4.00 1.45
Букмекер Да Нет
3.10 1.33
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