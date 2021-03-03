Орхус
0:1
Первый тайм: 45+'
Стадион: Ceres Park
Нордшелланн
6' Красная карточкаСанне Бубакарр
0:1
13' ГолЙенссен Ульрик
28' Желтая карточкаНильсен Каспер
31' Желтая карточкаЙулсгор Йеспер
45' Желтая карточкаСвенссон Даниэль
34
Дикс
Кевин
11
Линкс
Гифт
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Дикс КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Линкс ГифтНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Блуме БрорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Садик ИбраимНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Месик ИванЗащитник
-
41 Фрэнсис АбуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Атанга ИсаакНападающий
-
-
Главный тренер: Flemming Pedersen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
13'
0:1
28'
31'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 3
-
1 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мортенсен Патрик
|12 (3)
|0.63
|2.
|Торстейнссон Йон
|5
|0.26
|3.
|Линкс Гифт
|3
|0.16
|4.
|Грёнбек Альберт
|3
|0.16
|5.
|Нильсен Каспер
|2
|0.11
|6.
|Ольсен Патрик
|2
|0.11
|7.
|Блуме Брор
|2
|0.11
|8.
|Тингагер Фредерик
|1
|0.05
|9.
|Дикс Кевин
|1
|0.05
|10.
|Видт Беньямин
|1
|0.05
|11.
|Йулсгор Йеспер
|0
|0
|12.
|Хелениус Никлас
|0
|0
|13.
|Санне Бубакарр
|0
|0
|14.
|Евтович Милан
|0
|0
|15.
|Мунксгор Александер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фрэнсис Абу
|4
|0.21
|2.
|Сулемана Камалдин
|4
|0.21
|3.
|Диоманде Мохаммед
|3
|0.16
|4.
|Рюгор Миккель
|3 (1)
|0.16
|5.
|Йенссен Ульрик
|3
|0.16
|6.
|Атанга Исаак
|3
|0.16
|7.
|Андерсен Магнус II
|2
|0.11
|8.
|Фресе Мартин
|2
|0.11
|9.
|Йенсен Виктор
|1
|0.05
|10.
|Амон Джонатан
|1
|0.05
|11.
|Воледзи Максвелл
|1
|0.05
|12.
|Чуквуани Точи
|1
|0.05
|13.
|Тюкосен Мадс
|0
|0
|14.
|Хансен Киан
|0
|0
|15.
|Свенссон Даниэль
|0
|0
|16.
|Виндаль-Йенсен Петер
|0
|0
|17.
|Садик Ибраим
|0
|0
|18.
|Кристенсен Якоб
|0
|0
|19.
|Месик Иван
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Поульсен Николай
|6
|1
|2.
|Мунксгор Александер
|4
|0
|3.
|Йулсгор Йеспер
|3
|0
|4.
|Нильсен Каспер
|3
|0
|5.
|Ольсен Патрик
|3
|0
|6.
|Видт Беньямин
|3
|0
|7.
|Торстейнссон Йон
|3
|0
|8.
|Санне Бубакарр
|1
|1
|9.
|Линкс Гифт
|2
|0
|10.
|Хауснер Себастиан
|0
|1
|11.
|Мортенсен Патрик
|1
|0
|12.
|Хелениус Никлас
|1
|0
|13.
|Блуме Брор
|1
|0
|14.
|Эскелинен Виллиам
|1
|0
|15.
|Дикс Кевин
|1
|0
|16.
|Грабара Камил
|1
|0
|17.
|Mathias Zanka Jorgensen2
|1
|0
|18.
|Грёнбек Альберт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Йенссен Ульрик
|5
|0
|2.
|Сулемана Камалдин
|3
|1
|3.
|Рюгор Миккель
|3
|0
|4.
|Месик Иван
|3
|0
|5.
|Диоманде Мохаммед
|3
|0
|6.
|Джуру Йохан
|2
|0
|7.
|Хансен Киан
|2
|0
|8.
|Садик Ибраим
|2
|0
|9.
|Кристенсен Якоб
|2
|0
|10.
|Ннамани Эмека
|2
|0
|11.
|Свенссон Даниэль
|1
|0
|12.
|Тюкосен Мадс
|1
|0
|13.
|Фресе Мартин
|1
|0
|14.
|Фрэнсис Абу
|1
|0
|15.
|Воледзи Максвелл
|1
|0
|16.
|Чуквуани Точи
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Орхус
|12.5% (4)
|18.75% (6)
|18.75% (6)
|12.5% (4)
|12.5% (4)
|25% (8)
|Нордшелланн
|22.22% (6)
|7.41% (2)
|11.11% (3)
|29.63% (8)
|11.11% (3)
|18.52% (5)
Предыдущие игры
Орхус Последние 20 матчей: +10 =5 -5Копенгаген 3:3 Орхус Орхус 2:0 Сённерйюск Оденсе 0:0 Орхус Орхус 3:1 Б-93
Орхус 1:0 Люнгбю Вайле 0:0 Орхус Копенгаген 6:1 Орхус Орхус 2:1 Брондбю Митьюлланд 2:0 Орхус Орхус 2:2 Виборг Орхус 3:0 Ольборг Орхус 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:2 Орхус Орхус 3:1 Брондбю Нордшелланн 3:1 Орхус Орхус 1:2 Митьюлланд Колдинг 3:3 Орхус Люнгбю 1:2 Орхус Сённерйюск 1:1 Орхус Орхус 0:1 Копенгаген
Нордшелланн Последние 20 матчей: +8 =6 -6Нордшелланн 2:2 Ольборг Раннерс 1:1 Нордшелланн Вайле 2:2 Нордшелланн Нордшелланн 2:0 Кёге
Нордшелланн 0:2 Оденсе Нордшелланн 0:1 Брондбю Нордшелланн 4:1 Нествед Нордшелланн 4:1 Фремад Амагер Нордшелланн 2:1 Виборг Нордшелланн 4:2 Хельсингёр Митьюлланд 3:1 Нордшелланн Нордшелланн 0:1 Копенгаген Сённерйюск 2:1 Нордшелланн Нордшелланн 3:1 Орхус Ольборг 1:1 Нордшелланн Видовре 2:0 Нордшелланн Нордшелланн 1:1 Вайле Нордшелланн 4:1 Митьюлланд Хорсенс 1:1 Нордшелланн Нордшелланн 1:0 Раннерс
Последние игры между собой
Орхус: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Нордшелланн: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Орхус 2:1 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 4:5 Орхус Товарищеские матчи Нордшелланн 0:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 3:1 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 2:4 Орхус Товарищеские матчи Нордшелланн 1:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:1 Нордшелланн Суперлига Дании Орхус 1:4 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 1:2 Орхус Суперлига Дании Нордшелланн 3:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 3:1 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 3:3 Орхус Суперлига Дании Орхус 3:0 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 2:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:2 Нордшелланн Товарищеские матчи Нордшелланн 1:0 Орхус Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|30 - 17
|39
|2.
|Брондбю
|Заявка
|18
|12
|1
|5
|34 - 22
|37
|3.
|Орхус
|0:1 Заявка
|19
|9
|6
|4
|32 - 20
|33
|4.
|Копенгаген
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|35 - 30
|31
|5.
|Раннерс
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|27 - 17
|27
|6.
|Сённерйюск
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|26 - 28
|24
|7.
|Оденсе
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|22 - 22
|24
|8.
|Нордшелланн
|1:0 Заявка
|19
|5
|7
|7
|28 - 27
|22
|9.
|Ольборг
|0:1 Заявка
|19
|5
|7
|7
|20 - 27
|22
|10.
|Вайле
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|22 - 28
|21
|11.
|Люнгбю
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|19 - 38
|11
|12.
|Хорсенс
|1:0 Заявка
|19
|2
|5
|12
|11 - 30
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|15 - 4
|22
|2.
|Орхус
|0:1 Заявка
|10
|7
|0
|3
|21 - 9
|21
|3.
|Брондбю
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 11
|19
|4.
|Оденсе
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|5.
|Нордшелланн
|1:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 10
|14
|6.
|Копенгаген
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|19 - 16
|14
|7.
|Сённерйюск
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|8.
|Ольборг
|0:1 Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 13
|12
|9.
|Раннерс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 12
|11
|10.
|Вайле
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|11.
|Хорсенс
|1:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 16
|9
|12.
|Люнгбю
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|6 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|15 - 11
|18
|2.
|Митьюлланд
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 13
|17
|3.
|Копенгаген
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 14
|17
|4.
|Раннерс
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 5
|16
|5.
|Орхус
|0:1 Заявка
|9
|2
|6
|1
|11 - 11
|12
|6.
|Сённерйюск
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 16
|11
|7.
|Вайле
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|8.
|Ольборг
|0:1 Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 14
|10
|9.
|Оденсе
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|10.
|Нордшелланн
|1:0 Заявка
|10
|1
|5
|4
|13 - 17
|8
|11.
|Люнгбю
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|13 - 21
|6
|12.
|Хорсенс
|1:0 Заявка
|9
|0
|2
|7
|2 - 14
|2
Победитель
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