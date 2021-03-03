Daniel Svensson выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Альберт Гроенбек не смог попасть в створ ударом издали

Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

[player1] нанес удар, но тот был заблокирован.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Обе команды могли выиграть сегодня, но Норшеланн вырывает победу

Первый тайм

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе

48' Чуквуани Точи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн делает пас партнеру.

48' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...

48' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Плохо сыграл Андерсен Магнус II - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

47' Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

47' Виндаль-Йенсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Мортенсен Патрик из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

47' Воледзи Максвелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Йенссен Ульрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Daniel Svensson получил желтую карточку от судьи

46' Daniel Svensson из команды Норшеланн играет слишком грубо. Линкс Гифт оказался на газоне.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Садик Ибраим из команды Норшеланн в офсайде

43' Вилладсен Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Удар от ворот произведет Норшеланн

40' Альберт Гроенбек не смог попасть в створ ударом издали

39' Кристенсен Якоб из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.

39' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Нильсен Каспер из команды Орхус

38' So close! Удар головой нанес Садик Ибраим но мяч выбили с ленточки!

38' Отличные скиллы показывает Садик Ибраим , обводя своих соперников

38' Чуквуани Точи из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

37' Удар от ворот произведет Орхус

37' Камаль-Дин Сулемана не смог попасть в створ ударом издали

36' Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе

36' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

35' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Садик Ибраим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Орхус

33' Садик Ибраим из команды Норшеланн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

33' Плохо сыграл Йулсгор Йеспер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

33' Удар от ворот произведет Норшеланн

32' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Йулсгор Йеспер получил желтую карточку от судьи

31' Линкс Гифт из команды Орхус навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

30' Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе

30' Опасность предотвращена - Воледзи Максвелл из команды Норшеланн вступил в отбор удачно

29' Удар от ворот произведет Орхус

29' Камаль-Дин Сулемана решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

29' Матч возобновлен

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Нильсен Каспер получил желтую карточку от судьи

28' Садик Ибраим из команды Норшеланн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

27' Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе

26' Нильсен Каспер пробил со штрафного прямо в стенку

25' Андерсен Магнус II из команды Норшеланн сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.

25' Тюкосен Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

24' Удар от ворот произведет Норшеланн

24' Альберт Гроенбек из команды Орхус сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.

24' Воледзи Максвелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Андерсен Магнус II из команды Норшеланн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

24' Садик Ибраим из команды Норшеланн делает пас партнеру.

23' Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе

23' Тюкосен Мадс из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

23' Daniel Svensson выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Удар от ворот произведет Норшеланн

22' Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе

22' Кристенсен Якоб из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

21' Тюкосен Мадс из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

20' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Судья сигнализирует, что Камаль-Дин Сулемана из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Хауснер Себастиан

20' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Матч возобновится спорным мячом

19' Матч возобновлен

18' Ох, нехорошо это выглядит. Вилладсен Оливер получил травму и медбригада забирает его с поля.

18' Вилладсен Оливер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Воледзи Максвелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Альберт Гроенбек из команды Орхус отправил кросс в штрафную...

17' Daniel Svensson выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Плохо сыграл Йенссен Ульрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

16' Поульсен Николай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Судья свистит. Кристенсен Якоб атаковал сзади соперника. Это Альберт Гроенбек заработал своей команде штрафной

15' Альберт Гроенбек из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.

15' Йенссен Ульрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Тюкосен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Воледзи Максвелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

14' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Норшеланн будет все-таки засчитан.

14' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

13' Г О О О О Л - Йенссен Ульрик из команды Норшеланн забил гол! Легко это для такого игрока, как Йенссен Ульрик

13' Садик Ибраим из команды Норшеланн делает передачу одноклубнику.

13' Кристенсен Якоб из команды Норшеланн подал угловой справа.

13' Садик Ибраим из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

13' Тюкосен Мадс из команды Норшеланн делает пас партнеру.

12' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Альберт Гроенбек из команды Орхус в офсайде

11' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Нильсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Кристенсен Якоб из команды Норшеланн подал угловой слева.

10' Дикс Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Удар от ворот произведет Орхус

9' Шанс! Йенссен Ульрик из команды Норшеланн пробил головой, но мимо

9' Кристенсен Якоб из команды Норшеланн подал угловой справа.

7' Матч возобновлен

5' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

4' Садик Ибраим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Андерсен Магнус II из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

3' Камаль-Дин Сулемана задерживает мяч рукой

2' Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе

2' Тюкосен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Хауснер Себастиан из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

1' Йенссен Ульрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Ольсен Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Орхус начинает с центра поля