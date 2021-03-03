  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
Орхус
0:1
Конец матча

Стадион:
Нордшелланн
0'
6' Красная карточка
Санне Бубакарр
0:1
13' Гол
Йенссен Ульрик
28' Желтая карточка
Нильсен Каспер
31' Желтая карточка
Йулсгор Йеспер
45' Желтая карточка
Свенссон Даниэль
57' Желтая карточка
Ольсен Патрик
69' Желтая карточка
Хауснер Себастиан
73' Желтая карточка
Грабара Камил
78' Желтая карточка
Фрэнсис Абу
90' Желтая карточка
Виндаль-Йенсен Петер
90' Желтая карточка
Йенссен Ульрик
90'+5
73
Грабара
Камил
34
Дикс
Кевин
37
Хауснер
Себастиан
15
Санне
Бубакарр
16
Нильсен
Каспер
10
Ольсен
Патрик
6
Поульсен
Николай
27
Грёнбек
Альберт
11
Линкс
Гифт
9
Мортенсен
Патрик
17
Торстейнссон
Йон
1
Виндаль-Йенсен
Петер
2
Тюкосен
Мадс
36
Воледзи
Максвелл
3
Йенссен
Ульрик
23
Вилладсен
Оливер
6
Кристенсен
Якоб
45
Чуквуани
Точи
27
Свенссон
Даниэль
8
Андерсен
Магнус
II
37
Садик
Ибраим
10
Сулемана
Камалдин
Орхус
4-3-3
Нордшелланн
3-4-1-2

Ход матча

6'
Санне Бубакарр
 
9'
Йулсгор Йеспер
Торстейнссон Йон
 
13'
0:1
Йенссен Ульрик
(Садик Ибраим)
28'
Нильсен Каспер
 
31'
Йулсгор Йеспер
 
45'
 
Свенссон Даниэль
46'
 
Атанга Исаак
Садик Ибраим
57'
Ольсен Патрик
 
59'
 
Йенсен Виктор
Чуквуани Точи
59'
 
Месик Иван
Свенссон Даниэль
69'
Хауснер Себастиан
 
70'
 
Фрэнсис Абу
Сулемана Камалдин
73'
Грабара Камил
 
78'
 
Фрэнсис Абу
79'
Блуме Брор
Грёнбек Альберт
 
79'
Аммитцбёлль Александр
Поульсен Николай
 
90'
 
Виндаль-Йенсен Петер
90'
 
Йенссен Ульрик

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 8
  • 4 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 20
  • 5 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Орхус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мортенсен Патрик 12 (3) 0.63
2. Торстейнссон Йон 5 0.26
3. Линкс Гифт 3 0.16
4. Грёнбек Альберт 3 0.16
5. Нильсен Каспер 2 0.11
6. Ольсен Патрик 2 0.11
7. Блуме Брор 2 0.11
8. Тингагер Фредерик 1 0.05
9. Дикс Кевин 1 0.05
10. Видт Беньямин 1 0.05
11. Йулсгор Йеспер 0 0
12. Хелениус Никлас 0 0
13. Санне Бубакарр 0 0
14. Евтович Милан 0 0
15. Мунксгор Александер 0 0
Нордшелланн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фрэнсис Абу 4 0.21
2. Сулемана Камалдин 4 0.21
3. Диоманде Мохаммед 3 0.16
4. Рюгор Миккель 3 (1) 0.16
5. Йенссен Ульрик 3 0.16
6. Атанга Исаак 3 0.16
7. Андерсен Магнус II 2 0.11
8. Фресе Мартин 2 0.11
9. Йенсен Виктор 1 0.05
10. Амон Джонатан 1 0.05
11. Воледзи Максвелл 1 0.05
12. Чуквуани Точи 1 0.05
13. Тюкосен Мадс 0 0
14. Хансен Киан 0 0
15. Свенссон Даниэль 0 0
16. Виндаль-Йенсен Петер 0 0
17. Садик Ибраим 0 0
18. Кристенсен Якоб 0 0
19. Месик Иван 0 0

Карточки

Орхус
# Игрок      
1. Поульсен Николай 6 1
2. Ольсен Патрик 4 0
3. Мунксгор Александер 4 0
4. Йулсгор Йеспер 3 0
5. Нильсен Каспер 3 0
6. Видт Беньямин 3 0
7. Торстейнссон Йон 3 0
8. Санне Бубакарр 1 1
9. Хауснер Себастиан 1 1
10. Линкс Гифт 2 0
11. Грабара Камил 2 0
12. Мортенсен Патрик 1 0
13. Хелениус Никлас 1 0
14. Блуме Брор 1 0
15. Эскелинен Виллиам 1 0
16. Дикс Кевин 1 0
17. Mathias Zanka Jorgensen2 1 0
18. Грёнбек Альберт 1 0
Нордшелланн
# Игрок      
1. Йенссен Ульрик 6 0
2. Сулемана Камалдин 3 1
3. Рюгор Миккель 3 0
4. Месик Иван 3 0
5. Диоманде Мохаммед 3 0
6. Джуру Йохан 2 0
7. Хансен Киан 2 0
8. Садик Ибраим 2 0
9. Кристенсен Якоб 2 0
10. Фрэнсис Абу 2 0
11. Ннамани Эмека 2 0
12. Свенссон Даниэль 1 0
13. Виндаль-Йенсен Петер 1 0
14. Тюкосен Мадс 1 0
15. Фресе Мартин 1 0
16. Воледзи Максвелл 1 0
17. Чуквуани Точи 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Орхус 12.5% (4) 18.75% (6) 18.75% (6) 12.5% (4) 12.5% (4) 25% (8)
 Нордшелланн 25% (7) 7.14% (2) 10.71% (3) 28.57% (8) 10.71% (3) 17.86% (5)

Предыдущие игры

Орхус Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Копенгаген 3:3 Орхус Орхус 2:0 Сённерйюск Оденсе 0:0 Орхус Орхус 3:1 Б-93
Орхус 1:0 Люнгбю Вайле 0:0 Орхус Копенгаген 6:1 Орхус Орхус 2:1 Брондбю Митьюлланд 2:0 Орхус Орхус 2:2 Виборг Орхус 3:0 Ольборг Орхус 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:2 Орхус Орхус 3:1 Брондбю Нордшелланн 3:1 Орхус Орхус 1:2 Митьюлланд Колдинг 3:3 Орхус Люнгбю 1:2 Орхус Сённерйюск 1:1 Орхус Орхус 0:1 Копенгаген
Нордшелланн Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Нордшелланн 2:2 Ольборг Раннерс 1:1 Нордшелланн Вайле 2:2 Нордшелланн Нордшелланн 2:0 Кёге
Нордшелланн 0:2 Оденсе Нордшелланн 0:1 Брондбю Нордшелланн 4:1 Нествед Нордшелланн 4:1 Фремад Амагер Нордшелланн 2:1 Виборг Нордшелланн 4:2 Хельсингёр Митьюлланд 3:1 Нордшелланн Нордшелланн 0:1 Копенгаген Сённерйюск 2:1 Нордшелланн Нордшелланн 3:1 Орхус Ольборг 1:1 Нордшелланн Видовре 2:0 Нордшелланн Нордшелланн 1:1 Вайле Нордшелланн 4:1 Митьюлланд Хорсенс 1:1 Нордшелланн Нордшелланн 1:0 Раннерс

Последние игры между собой

Орхус: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Нордшелланн: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Нордшелланн 3:1 Орхус Суперлига Дании Нордшелланн 2:4 Орхус Товарищеские матчи Орхус 2:0 Нордшелланн Товарищеские матчи Нордшелланн 1:1 Орхус Суперлига Дании
Орхус 2:1 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 4:5 Орхус Товарищеские матчи Нордшелланн 0:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 3:1 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 2:4 Орхус Товарищеские матчи Нордшелланн 1:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:1 Нордшелланн Суперлига Дании Орхус 1:4 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 1:2 Орхус Суперлига Дании Нордшелланн 3:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 3:1 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 3:3 Орхус Суперлига Дании Орхус 3:0 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 2:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:2 Нордшелланн Товарищеские матчи Нордшелланн 1:0 Орхус Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд Заявка 18 12 3 3 30 - 17 39
2. Брондбю Заявка 18 12 1 5 34 - 22 37
3. Копенгаген 1:0 Заявка 19 10 4 5 36 - 30 34
4. Орхус Заявка 19 9 6 4 32 - 20 33
5. Раннерс Заявка 18 8 3 7 27 - 17 27
6. Сённерйюск Заявка 18 7 3 8 26 - 28 24
7. Оденсе Заявка 18 6 6 6 22 - 22 24
8. Нордшелланн Заявка 19 5 7 7 28 - 27 22
9. Ольборг Заявка 19 5 7 7 21 - 28 22
10. Вайле 0:1 Заявка 19 5 6 8 22 - 29 21
11. Люнгбю Заявка 18 2 5 11 19 - 38 11
12. Хорсенс Заявка 19 2 5 12 12 - 31 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд Заявка 9 7 1 1 15 - 4 22
2. Орхус Заявка 10 7 0 3 21 - 9 21
3. Брондбю Заявка 8 6 1 1 19 - 11 19
4. Копенгаген 1:0 Заявка 10 5 2 3 20 - 16 17
5. Оденсе Заявка 10 4 4 2 11 - 9 16
6. Нордшелланн Заявка 9 4 2 3 15 - 10 14
7. Сённерйюск Заявка 9 4 1 4 12 - 12 13
8. Ольборг Заявка 9 3 3 3 11 - 13 12
9. Раннерс Заявка 9 3 2 4 14 - 12 11
10. Вайле 0:1 Заявка 9 2 4 3 11 - 14 10
11. Хорсенс Заявка 10 2 3 5 10 - 17 9
12. Люнгбю Заявка 9 0 5 4 6 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 10 6 0 4 15 - 11 18
2. Митьюлланд Заявка 9 5 2 2 15 - 13 17
3. Копенгаген 1:0 Заявка 9 5 2 2 16 - 14 17
4. Раннерс Заявка 9 5 1 3 13 - 5 16
5. Орхус Заявка 9 2 6 1 11 - 11 12
6. Сённерйюск Заявка 9 3 2 4 14 - 16 11
7. Вайле 0:1 Заявка 10 3 2 5 11 - 15 11
8. Ольборг Заявка 10 2 4 4 10 - 15 10
9. Оденсе Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
10. Нордшелланн Заявка 10 1 5 4 13 - 17 8
11. Люнгбю Заявка 9 2 0 7 13 - 21 6
12. Хорсенс Заявка 9 0 2 7 2 - 14 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 49'
    Контроль мяча: Орхус: 40%, Норшеланн: 60%.
  • Фол, нарушение
    49'
    Судья сигнализирует, что Дикс Кевин из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Чуквуани Точи
  • 49'
    Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе
  • 48'
    Чуквуани Точи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 48'
    Ольсен Патрик из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 48'
    Опасность предотвращена - Ольсен Патрик из команды Орхус вступил в отбор удачно
  • 48'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн делает пас партнеру.
  • 48'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
  • 48'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Линкс Гифт нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 47'
    Плохо сыграл Андерсен Магнус II - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 47'
    Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 47'
    Виндаль-Йенсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 47'
    Мортенсен Патрик из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 47'
    Воледзи Максвелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Йенссен Ульрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Линкс Гифт из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • Желтая карточка
    46'
    Daniel Svensson получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    46'
    Daniel Svensson из команды Норшеланн играет слишком грубо. Линкс Гифт оказался на газоне.
  • 45'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 45'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: Орхус: 40%, Норшеланн: 60%.
  • Офсайд
    44'
    Садик Ибраим из команды Норшеланн в офсайде
  • 43'
    Вилладсен Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Фол, нарушение
    42'
    Садик Ибраим из команды Норшеланн опасно и грубо сыграл. Нильсен Каспер пострадал.
  • Фол, нарушение
    42'
    Поульсен Николай наказан за толчок Кристенсен Якоб
  • 40'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 40'
    Альберт Гроенбек не смог попасть в створ ударом издали
  • 40'
    Контроль мяча: Орхус: 43%, Норшеланн: 57%.
  • 39'
    Вилладсен Оливер нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Угловой
    39'
    Кристенсен Якоб из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
  • 39'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Нильсен Каспер из команды Орхус.
  • 38'
    So close! Удар головой нанес Садик Ибраим но мяч выбили с ленточки!
  • 38'
    Отличные скиллы показывает Садик Ибраим, обводя своих соперников
  • 38'
    Чуквуани Точи из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • Офсайд
    38'
    Линкс Гифт из команды Орхус в офсайде
  • 37'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 37'
    Камаль-Дин Сулемана не смог попасть в створ ударом издали
  • Фол, нарушение
    37'
    Хауснер Себастиан наказан за толчок Чуквуани Точи
  • 36'
    Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе
  • 36'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    Контроль мяча: Орхус: 45%, Норшеланн: 55%.
  • 35'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Садик Ибраим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 35'
    Ольсен Патрик из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    34'
    Судья сигнализирует, что Чуквуани Точи из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Мортенсен Патрик
  • 34'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 34'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 33'
    Садик Ибраим из команды Норшеланн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 33'
    Плохо сыграл Йулсгор Йеспер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 33'
    Тюкосен Мадс делает длинную передачу вперед
  • 33'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 33'
    Ольсен Патрик из команды Орхус навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 32'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Желтая карточка
    31'
    Йулсгор Йеспер получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    31'
    Йулсгор Йеспер из команды Орхус играет слишком грубо. Камаль-Дин Сулемана оказался на газоне.
  • 31'
    Линкс Гифт из команды Орхус навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 31'
    Дикс Кевин из команды Орхус делает пас партнеру.
  • 30'
    Контроль мяча: Орхус: 46%, Норшеланн: 54%.
  • 30'
    Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе
  • 30'
    Опасность предотвращена - Воледзи Максвелл из команды Норшеланн вступил в отбор удачно
  • 30'
    Нильсен Каспер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 29'
    Камаль-Дин Сулемана решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • 29'
    Матч возобновлен
  • 28'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    28'
    Нильсен Каспер получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    28'
    Безумный фол. Нильсен Каспер грубо играет против соперника. Пострадал Тюкосен Мадс
  • 28'
    Садик Ибраим из команды Норшеланн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • Фол, нарушение
    27'
    Судья сигнализирует, что Линкс Гифт из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Daniel Svensson
  • 27'
    Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе
  • 26'
    Поульсен Николай из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    Нильсен Каспер пробил со штрафного прямо в стенку
  • Фол, нарушение
    25'
    Судья сигнализирует, что Чуквуани Точи из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Мортенсен Патрик
  • 25'
    Контроль мяча: Орхус: 46%, Норшеланн: 54%.
  • 25'
    Андерсен Магнус II из команды Норшеланн сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
  • 25'
    Тюкосен Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 24'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 24'
    Альберт Гроенбек из команды Орхус сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
  • 24'
    Воледзи Максвелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 24'
    Хауснер Себастиан из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 24'
    Андерсен Магнус II из команды Норшеланн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 24'
    Садик Ибраим из команды Норшеланн делает пас партнеру.
  • 23'
    Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе
  • 23'
    Нильсен Каспер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Тюкосен Мадс из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 23'
    Daniel Svensson выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 23'
    Хауснер Себастиан делает длинную передачу вперед
  • 23'
    Орхус контролирует мяч.
  • 22'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 22'
    Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе
  • 22'
    Кристенсен Якоб из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 21'
    Тюкосен Мадс из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 20'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    20'
    Судья сигнализирует, что Камаль-Дин Сулемана из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Хауснер Себастиан
  • 20'
    Контроль мяча: Орхус: 46%, Норшеланн: 54%.
  • 20'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Травма, повреждение
    19'
    Вилладсен Оливер возвращается на поле.
  • 19'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 19'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    18'
    Ох, нехорошо это выглядит. Вилладсен Оливер получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    18'
    Вилладсен Оливер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 17'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 17'
    Воледзи Максвелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 17'
    Альберт Гроенбек из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 17'
    Daniel Svensson выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    17'
    Нильсен Каспер из команды Орхус подал угловой справа.
  • 16'
    Линкс Гифт нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 16'
    Плохо сыграл Йенссен Ульрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 16'
    Поульсен Николай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    16'
    Судья свистит. Кристенсен Якоб атаковал сзади соперника. Это Альберт Гроенбек заработал своей команде штрафной
  • 15'
    Контроль мяча: Орхус: 42%, Норшеланн: 58%.
  • 15'
    Альберт Гроенбек из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
  • 15'
    Йенссен Ульрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Нильсен Каспер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Тюкосен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Дикс Кевин из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Воледзи Максвелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 14'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Норшеланн будет все-таки засчитан.
  • Описание гола
    14'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 13'
    Садик Ибраим сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Йенссен Ульрик из команды Норшеланн забил гол! Легко это для такого игрока, как Йенссен Ульрик
  • 13'
    Садик Ибраим из команды Норшеланн делает передачу одноклубнику.
  • Угловой
    13'
    Кристенсен Якоб из команды Норшеланн подал угловой справа.
  • 13'
    Садик Ибраим из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 13'
    Тюкосен Мадс из команды Норшеланн делает пас партнеру.
  • 12'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    11'
    Альберт Гроенбек из команды Орхус в офсайде
  • Фол, нарушение
    11'
    Судья сигнализирует, что Йенссен Ульрик из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Линкс Гифт
  • 11'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Контроль мяча: Орхус: 55%, Норшеланн: 45%.
  • 10'
    Нильсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    10'
    Кристенсен Якоб из команды Норшеланн подал угловой слева.
  • 10'
    Дикс Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 9'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 9'
    Тактическая замена. Торстейнссон Йон уходит с поля и его заменяет Йулсгор Йеспер
  • 9'
    Шанс! Йенссен Ульрик из команды Норшеланн пробил головой, но мимо
  • Угловой
    9'
    Кристенсен Якоб из команды Норшеланн подал угловой справа.
  • 8'
    Штрафной исполнил Андерсен Магнус II, после его удара Грабара Камил сделал классный сейв. Угловой
  • 7'
    Матч возобновлен
  • 6'
    УДАЛЕНИЕ! - Санне Бубакарр удален за серьёзный фол
  • 6'
    КАРТОЧКА! - После просмотра видео, судья подтвердил карточку, которую получил Санне Бубакарр из команды Орхус.
  • 5'
    Контроль мяча: Орхус: 51%, Норшеланн: 49%.
  • 5'
    VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.
  • Травма, повреждение
    4'
    Садик Ибраим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 4'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    3'
    Безумный фол. Санне Бубакарр грубо играет против соперника. Пострадал Садик Ибраим
  • 3'
    Андерсен Магнус II из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Фол, нарушение
    3'
    Камаль-Дин Сулемана задерживает мяч рукой
  • 2'
    Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе
  • 2'
    Тюкосен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Линкс Гифт из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Хауснер Себастиан из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 1'
    Йенссен Ульрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 1'
    Линкс Гифт из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Ольсен Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Чуквуани Точи из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Ольсен Патрик
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Орхус начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.57 4.35 5.45
Бонус: 5 000 ₽ 17.00 4.50 1.25
  21.83 5.05 1.23

Самый высокий коэффициент на матч «Орхус» – «Нордшелланн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Орхус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Нордшелланн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Орхус» – «Нордшелланн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.00 1.00 11.00 1.02 4.35 1.20 3.45 1.31 2.22 1.73 1.73 2.15 1.47 2.60 1.22 3.88 1.16 4.50 1.04 7.90
15.50 0.00 10.00 1.02 2.20 1.62 1.44 2.65 1.22 4.00 2.01 1.84 1.03 10.00 1.02 11.00 1.02 11.00 1.02 11.00 1.10 6.25 1.08 9.00 0.00 13.00
1.96 1.91 1.61 2.37 1.28 3.79 1.67 2.26 1.48 2.71 1.71 2.19 1.47 2.76 1.62 2.35 1.50 2.66 1.63 2.33 1.41 2.99 1.18 5.28
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.38 1.32 2.31 1.61 1.54 2.48 1.19 4.70 1.14 5.90
2.23 1.62 2.25 2.42 1.09 6.50 1.05 8.50 1.04 9.00 1.03 10.00
2.90 1.43 2.29 1.65 1.76 2.11 1.33 3.30 1.18 4.93 1.36 3.14 1.25 3.98
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.45 1.19 3.30 1.33 1.88 1.92 1.41 2.91 1.26 3.85
3.35 1.32 1.89 1.85 1.42 2.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
Букмекер Да Нет
4.00 1.45
Букмекер Да Нет
3.10 1.33
Где смотреть матч Орхус 0:1 Нордшелланн онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 