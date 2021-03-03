Орхус
0:1
Конец матча
Стадион: Ceres Park
Нордшелланн
6' Красная карточкаСанне Бубакарр
0:1
13' ГолЙенссен Ульрик
28' Желтая карточкаНильсен Каспер
31' Желтая карточкаЙулсгор Йеспер
45' Желтая карточкаСвенссон Даниэль
57' Желтая карточкаОльсен Патрик
69' Желтая карточкаХауснер Себастиан
73' Желтая карточкаГрабара Камил
78' Желтая карточкаФрэнсис Абу
90' Желтая карточкаВиндаль-Йенсен Петер
90' Желтая карточкаЙенссен Ульрик
34
Дикс
Кевин
11
Линкс
Гифт
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Дикс КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Линкс ГифтНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Блуме БрорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Садик ИбраимНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Месик ИванЗащитник
-
41 Фрэнсис АбуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Атанга ИсаакНападающий
-
-
Главный тренер: Flemming Pedersen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
13'
0:1
28'
31'
45'
57'
73'
78'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 5
-
5 Угловые 8
-
4 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 20
-
5 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мортенсен Патрик
|12 (3)
|0.63
|2.
|Торстейнссон Йон
|5
|0.26
|3.
|Линкс Гифт
|3
|0.16
|4.
|Грёнбек Альберт
|3
|0.16
|5.
|Нильсен Каспер
|2
|0.11
|6.
|Ольсен Патрик
|2
|0.11
|7.
|Блуме Брор
|2
|0.11
|8.
|Тингагер Фредерик
|1
|0.05
|9.
|Дикс Кевин
|1
|0.05
|10.
|Видт Беньямин
|1
|0.05
|11.
|Йулсгор Йеспер
|0
|0
|12.
|Хелениус Никлас
|0
|0
|13.
|Санне Бубакарр
|0
|0
|14.
|Евтович Милан
|0
|0
|15.
|Мунксгор Александер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фрэнсис Абу
|4
|0.21
|2.
|Сулемана Камалдин
|4
|0.21
|3.
|Диоманде Мохаммед
|3
|0.16
|4.
|Рюгор Миккель
|3 (1)
|0.16
|5.
|Йенссен Ульрик
|3
|0.16
|6.
|Атанга Исаак
|3
|0.16
|7.
|Андерсен Магнус II
|2
|0.11
|8.
|Фресе Мартин
|2
|0.11
|9.
|Йенсен Виктор
|1
|0.05
|10.
|Амон Джонатан
|1
|0.05
|11.
|Воледзи Максвелл
|1
|0.05
|12.
|Чуквуани Точи
|1
|0.05
|13.
|Тюкосен Мадс
|0
|0
|14.
|Хансен Киан
|0
|0
|15.
|Свенссон Даниэль
|0
|0
|16.
|Виндаль-Йенсен Петер
|0
|0
|17.
|Садик Ибраим
|0
|0
|18.
|Кристенсен Якоб
|0
|0
|19.
|Месик Иван
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Поульсен Николай
|6
|1
|2.
|Ольсен Патрик
|4
|0
|3.
|Мунксгор Александер
|4
|0
|4.
|Йулсгор Йеспер
|3
|0
|5.
|Нильсен Каспер
|3
|0
|6.
|Видт Беньямин
|3
|0
|7.
|Торстейнссон Йон
|3
|0
|8.
|Санне Бубакарр
|1
|1
|9.
|Хауснер Себастиан
|1
|1
|10.
|Линкс Гифт
|2
|0
|11.
|Грабара Камил
|2
|0
|12.
|Мортенсен Патрик
|1
|0
|13.
|Хелениус Никлас
|1
|0
|14.
|Блуме Брор
|1
|0
|15.
|Эскелинен Виллиам
|1
|0
|16.
|Дикс Кевин
|1
|0
|17.
|Mathias Zanka Jorgensen2
|1
|0
|18.
|Грёнбек Альберт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Йенссен Ульрик
|6
|0
|2.
|Сулемана Камалдин
|3
|1
|3.
|Рюгор Миккель
|3
|0
|4.
|Месик Иван
|3
|0
|5.
|Диоманде Мохаммед
|3
|0
|6.
|Джуру Йохан
|2
|0
|7.
|Хансен Киан
|2
|0
|8.
|Садик Ибраим
|2
|0
|9.
|Кристенсен Якоб
|2
|0
|10.
|Фрэнсис Абу
|2
|0
|11.
|Ннамани Эмека
|2
|0
|12.
|Свенссон Даниэль
|1
|0
|13.
|Виндаль-Йенсен Петер
|1
|0
|14.
|Тюкосен Мадс
|1
|0
|15.
|Фресе Мартин
|1
|0
|16.
|Воледзи Максвелл
|1
|0
|17.
|Чуквуани Точи
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Орхус
|12.5% (4)
|18.75% (6)
|18.75% (6)
|12.5% (4)
|12.5% (4)
|25% (8)
|Нордшелланн
|25% (7)
|7.14% (2)
|10.71% (3)
|28.57% (8)
|10.71% (3)
|17.86% (5)
Предыдущие игры
Орхус Последние 20 матчей: +10 =5 -5Копенгаген 3:3 Орхус Орхус 2:0 Сённерйюск Оденсе 0:0 Орхус Орхус 3:1 Б-93
Орхус 1:0 Люнгбю Вайле 0:0 Орхус Копенгаген 6:1 Орхус Орхус 2:1 Брондбю Митьюлланд 2:0 Орхус Орхус 2:2 Виборг Орхус 3:0 Ольборг Орхус 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:2 Орхус Орхус 3:1 Брондбю Нордшелланн 3:1 Орхус Орхус 1:2 Митьюлланд Колдинг 3:3 Орхус Люнгбю 1:2 Орхус Сённерйюск 1:1 Орхус Орхус 0:1 Копенгаген
Нордшелланн Последние 20 матчей: +8 =6 -6Нордшелланн 2:2 Ольборг Раннерс 1:1 Нордшелланн Вайле 2:2 Нордшелланн Нордшелланн 2:0 Кёге
Нордшелланн 0:2 Оденсе Нордшелланн 0:1 Брондбю Нордшелланн 4:1 Нествед Нордшелланн 4:1 Фремад Амагер Нордшелланн 2:1 Виборг Нордшелланн 4:2 Хельсингёр Митьюлланд 3:1 Нордшелланн Нордшелланн 0:1 Копенгаген Сённерйюск 2:1 Нордшелланн Нордшелланн 3:1 Орхус Ольборг 1:1 Нордшелланн Видовре 2:0 Нордшелланн Нордшелланн 1:1 Вайле Нордшелланн 4:1 Митьюлланд Хорсенс 1:1 Нордшелланн Нордшелланн 1:0 Раннерс
Последние игры между собой
Орхус: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Нордшелланн: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Орхус 2:1 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 4:5 Орхус Товарищеские матчи Нордшелланн 0:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 3:1 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 2:4 Орхус Товарищеские матчи Нордшелланн 1:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:1 Нордшелланн Суперлига Дании Орхус 1:4 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 1:2 Орхус Суперлига Дании Нордшелланн 3:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 3:1 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 3:3 Орхус Суперлига Дании Орхус 3:0 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 2:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:2 Нордшелланн Товарищеские матчи Нордшелланн 1:0 Орхус Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|30 - 17
|39
|2.
|Брондбю
|Заявка
|18
|12
|1
|5
|34 - 22
|37
|3.
|Копенгаген
|1:0 Заявка
|19
|10
|4
|5
|36 - 30
|34
|4.
|Орхус
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|32 - 20
|33
|5.
|Раннерс
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|27 - 17
|27
|6.
|Сённерйюск
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|26 - 28
|24
|7.
|Оденсе
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|22 - 22
|24
|8.
|Нордшелланн
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|28 - 27
|22
|9.
|Ольборг
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|21 - 28
|22
|10.
|Вайле
|0:1 Заявка
|19
|5
|6
|8
|22 - 29
|21
|11.
|Люнгбю
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|19 - 38
|11
|12.
|Хорсенс
|Заявка
|19
|2
|5
|12
|12 - 31
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|15 - 4
|22
|2.
|Орхус
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|21 - 9
|21
|3.
|Брондбю
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 11
|19
|4.
|Копенгаген
|1:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 16
|17
|5.
|Оденсе
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|6.
|Нордшелланн
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 10
|14
|7.
|Сённерйюск
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|8.
|Ольборг
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 13
|12
|9.
|Раннерс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 12
|11
|10.
|Вайле
|0:1 Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|11.
|Хорсенс
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 17
|9
|12.
|Люнгбю
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|6 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|15 - 11
|18
|2.
|Митьюлланд
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 13
|17
|3.
|Копенгаген
|1:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 14
|17
|4.
|Раннерс
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 5
|16
|5.
|Орхус
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|11 - 11
|12
|6.
|Сённерйюск
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 16
|11
|7.
|Вайле
|0:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 15
|11
|8.
|Ольборг
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 15
|10
|9.
|Оденсе
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|10.
|Нордшелланн
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|13 - 17
|8
|11.
|Люнгбю
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|13 - 21
|6
|12.
|Хорсенс
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|2 - 14
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Орхус» – «Нордшелланн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Орхус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Нордшелланн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Орхус» – «Нордшелланн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров