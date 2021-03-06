Карлсруэ
0:0
Второй тайм: 52'
Стадион: Вильдпаркштадион
Санкт-Паули
27' Желтая карточкаГондорф Жером
21
Тиеде
Марко
32
Бормут
Робин
16
Хайзе
Филип
11
Чой
Кён-Рок
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
-
32 Бормут РобинЗащитник
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чой Кён-РокПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Гуйе БабакарНападающий
-
31 Батмаз МаликНападающий
-
Главный тренер: Christian Eichner
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Аремю АфиизПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Мармуш ОмарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Джигала АдамЗащитник
- Защитник
-
13 Дашнер ЛукасПолузащитник
-
11 Диттген МаксПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Timo Schultz
Ход матча
27'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хофманн Филипп
|9 (1)
|0.38
|2.
|Ванитцек Марвин
|5 (1)
|0.21
|3.
|Голлер Беньямин
|4
|0.17
|4.
|Чой Кён-Рок
|4
|0.17
|5.
|Гондорф Жером
|3
|0.13
|6.
|Бормут Робин
|3
|0.13
|7.
|Тиеде Марко
|2
|0.08
|8.
|Котер Доминик
|2
|0.08
|9.
|Хайзе Филип
|1
|0.04
|10.
|Гордон Даниэль
|1
|0.04
|11.
|Кобальд Кристоф
|1
|0.04
|12.
|Лоренц Марк
|0
|0
|13.
|Батмаз Малик
|0
|0
|14.
|Гуйе Бабакар
|0
|0
|15.
|Джуричин Марко
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бургшталлер Гвидо
|8
|0.33
|2.
|Киере Даниэль-Кофи
|7
|0.29
|3.
|Саласар Родриго
|5 (2)
|0.21
|4.
|Мармуш Омар
|4 (1)
|0.17
|5.
|Диттген Макс
|3
|0.13
|6.
|Макиенок Симон
|2
|0.08
|7.
|Бенателли Рико
|2
|0.08
|8.
|Беккер Финн
|1
|0.04
|9.
|Бубалла Даниэль
|1
|0.04
|10.
|Виекхофф Яннес
|1
|0.04
|11.
|Флэк Леон
|1
|0.04
|12.
|Igor Matanovic
|1
|0.04
|13.
|Дашнер Лукас
|0
|0
|14.
|Смит Эрик
|0
|0
|15.
|Цандер Лука-Милан
|0
|0
|16.
|Пакарада Леарт
|0
|0
|17.
|Лоуренс Джеймс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гондорф Жером
|10
|0
|2.
|Хайзе Филип
|5
|1
|3.
|Ванитцек Марвин
|6
|0
|4.
|Бормут Робин
|6
|0
|5.
|Лукас Фрёде
|5
|0
|6.
|Хофманн Филипп
|4
|0
|7.
|Карлсон Дирк
|2
|1
|8.
|Лоренц Марк
|3
|0
|9.
|Тиеде Марко
|3
|0
|10.
|Кобальд Кристоф
|1
|1
|11.
|Котер Доминик
|1
|1
|12.
|Чой Кён-Рок
|2
|0
|13.
|Гройсс Александер
|2
|0
|14.
|Гордон Даниэль
|1
|0
|15.
|Джуричин Марко
|1
|0
|16.
|Виммер Кевин
|1
|0
|17.
|Герсбек Мариус
|1
|0
|18.
|Батмаз Малик
|1
|0
|19.
|Голлер Беньямин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ольссон Себастьян
|5
|0
|2.
|Кнолль Марвин
|3
|1
|3.
|Авевор Кристофер
|4
|0
|4.
|Бенателли Рико
|4
|0
|5.
|Пакарада Леарт
|3
|0
|6.
|Лоуренс Джеймс
|3
|0
|7.
|Беккер Финн
|3
|0
|8.
|Саласар Родриго
|3
|0
|9.
|Аремю Афииз
|3
|0
|10.
|Бургшталлер Гвидо
|2
|0
|11.
|Цирайс Филипп
|2
|0
|12.
|Диттген Макс
|2
|0
|13.
|Бубалла Даниэль
|2
|0
|14.
|Цандер Лука-Милан
|2
|0
|15.
|Киере Даниэль-Кофи
|2
|0
|16.
|Мармуш Омар
|2
|0
|17.
|Igor Matanovic
|2
|0
|18.
|Региниуссен Торе
|1
|0
|19.
|Тащи Борис
|1
|0
|20.
|Джигала Адам
|1
|0
|21.
|Смит Эрик
|1
|0
|22.
|Бродерсен Свенд
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Карлсруэ
|25.71% (9)
|11.43% (4)
|11.43% (4)
|22.86% (8)
|5.71% (2)
|22.86% (8)
|Санкт-Паули
|13.89% (5)
|13.89% (5)
|8.33% (3)
|11.11% (4)
|16.67% (6)
|36.11% (13)
Предыдущие игры
Карлсруэ Последние 20 матчей: +12 =3 -5Дармштадт 0:1 Карлсруэ Карлсруэ 0:1 Нюрнберг Зандхаузен 2:3 Карлсруэ Карлсруэ 0:0 Ян
Бохум 1:2 Карлсруэ Карлсруэ 1:0 Ганновер 96 Карлсруэ 1:1 Хайденхайм Хольштайн Киль 2:3 Карлсруэ Карлсруэ 3:2 Гройтер Фюрт Вюрцбург Кикерс 2:4 Карлсруэ Карлсруэ 1:2 Гамбург Эрцгебирге Ауэ 4:1 Карлсруэ Карлсруэ 1:2 Фортуна Оснабрюк 1:2 Карлсруэ Карлсруэ 1:0 Падерборн Айнтрахт Бр 1:3 Карлсруэ Санкт-Паули 0:3 Карлсруэ Карлсруэ 3:4 Дармштадт Нюрнберг 1:1 Карлсруэ Карлсруэ 3:0 Зандхаузен
Санкт-Паули Последние 20 матчей: +8 =5 -7Санкт-Паули 1:0 Гамбург Санкт-Паули 3:2 Дармштадт Нюрнберг 1:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:1 Зандхаузен
Хайденхайм 3:4 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:3 Бохум Санкт-Паули 2:0 Ян Ганновер 96 2:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Хольштайн Киль Вюрцбург Кикерс 1:1 Санкт-Паули Гройтер Фюрт 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:3 Фортуна Санкт-Паули 2:2 Эрцгебирге Ауэ Айнтрахт Бр 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:1 Оснабрюк Падерборн 2:0 Санкт-Паули Вердер 2:4 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:3 Карлсруэ Гамбург 2:2 Санкт-Паули Дармштадт 2:2 Санкт-Паули
Последние игры между собой
Карлсруэ: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 6
Санкт-Паули: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 5
Карлсруэ 1:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:2 Карлсруэ Бундеслига 2 Карлсруэ 1:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Карлсруэ 3:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:4 Карлсруэ Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:2 Карлсруэ Бундеслига 2 Карлсруэ 0:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:0 Карлсруэ Бундеслига 2 Карлсруэ 0:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:1 Карлсруэ Бундеслига 2 Карлсруэ 0:4 Санкт-Паули Бундеслига 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бохум
|1:1 Заявка
|24
|14
|4
|6
|44 - 24
|46
|2.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|23
|13
|6
|4
|37 - 21
|45
|3.
|Гройтер Фюрт
|1:1 Заявка
|24
|12
|8
|4
|46 - 28
|44
|4.
|Гамбург
|Заявка
|23
|12
|6
|5
|48 - 29
|42
|5.
|Карлсруэ
|0:0 Заявка
|24
|12
|4
|8
|37 - 30
|40
|6.
|Хайденхайм
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|37 - 32
|39
|7.
|Ганновер 96
|1:0 Заявка
|24
|11
|4
|9
|36 - 27
|37
|8.
|Фортуна
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|34 - 32
|36
|9.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:1 Заявка
|24
|9
|5
|10
|31 - 32
|32
|10.
|Санкт-Паули
|0:0 Заявка
|24
|8
|8
|8
|37 - 40
|32
|11.
|Падерборн
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|30 - 30
|31
|12.
|Ян
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|25 - 29
|29
|13.
|Дармштадт
|Заявка
|24
|8
|4
|12
|37 - 42
|28
|14.
|Нюрнберг
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|29 - 34
|27
|15.
|Оснабрюк
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|22 - 37
|22
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|23
|6
|3
|14
|28 - 44
|21
|17.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|21 - 43
|21
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|24
|4
|3
|17
|26 - 51
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайденхайм
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|24 - 10
|27
|2.
|Бохум
|1:1 Заявка
|12
|8
|2
|2
|26 - 8
|26
|3.
|Фортуна
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|19 - 12
|24
|4.
|Гамбург
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|26 - 10
|23
|5.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|19 - 14
|23
|6.
|Ганновер 96
|1:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 9
|21
|7.
|Гройтер Фюрт
|1:1 Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 14
|21
|8.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:1 Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 15
|21
|9.
|Падерборн
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 17
|21
|10.
|Ян
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 14
|19
|11.
|Зандхаузен
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|12.
|Санкт-Паули
|0:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 20
|18
|13.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 18
|17
|14.
|Карлсруэ
|0:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 13
|15
|15.
|Дармштадт
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 16
|14
|16.
|Нюрнберг
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 18
|13
|17.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|17 - 24
|12
|18.
|Оснабрюк
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Карлсруэ
|0:0 Заявка
|12
|8
|1
|3
|23 - 17
|25
|2.
|Гройтер Фюрт
|1:1 Заявка
|12
|6
|5
|1
|25 - 14
|23
|3.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|18 - 7
|22
|4.
|Бохум
|1:1 Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 16
|20
|5.
|Гамбург
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|22 - 19
|19
|6.
|Ганновер 96
|1:0 Заявка
|13
|5
|1
|7
|16 - 18
|16
|7.
|Оснабрюк
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 18
|15
|8.
|Нюрнберг
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 16
|14
|9.
|Дармштадт
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|23 - 26
|14
|10.
|Санкт-Паули
|0:0 Заявка
|12
|3
|5
|4
|18 - 20
|14
|11.
|Фортуна
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 20
|12
|12.
|Хайденхайм
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 22
|12
|13.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:1 Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 17
|11
|14.
|Ян
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 15
|10
|15.
|Падерборн
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 13
|10
|16.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|7 - 25
|4
|17.
|Зандхаузен
|Заявка
|11
|1
|0
|10
|8 - 26
|3
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|12
|1
|0
|11
|9 - 27
|3
Победитель
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