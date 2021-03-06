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Карлсруэ
0:0
Конец матча

Стадион:
Санкт-Паули
0'
27' Желтая карточка
Гондорф Жером
66' Желтая карточка
Ольссон Себастьян
90'+4
35
Герсбек
Мариус
21
Тиеде
Марко
32
Бормут
Робин
22
Кобальд
Кристоф
16
Хайзе
Филип
8
Гондорф
Жером
10
Ванитцек
Марвин
39
Голлер
Беньямин
11
Чой
Кён-Рок
7
Лоренц
Марк
33
Хофманн
Филипп
21
Dejan
Stoyanovich1
2
Ольссон
Себастьян
24
Региниуссен
Торе
3
Лоуренс
Джеймс
23
Пакарада
Леарт
14
Аремю
Афииз
26
Бенателли
Рико
8
Саласар
Родриго
17
Киере
Даниэль-Кофи
22
Мармуш
Омар
9
Бургшталлер
Гвидо
Карлсруэ
4-2-3-1
Санкт-Паули
4-1-2-1-2

Ход матча

27'
Гондорф Жером
 
63'
Батмаз Малик
Лоренц Марк
 
66'
 
Ольссон Себастьян
69'
 
Цандер Лука-Милан
Мармуш Омар
69'
 
Диттген Макс
Бенателли Рико
83'
Гуйе Бабакар
Голлер Беньямин
 
85'
 
Igor Matanovic
Бургшталлер Гвидо
85'
 
Дашнер Лукас
Киере Даниэль-Кофи

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Карлсруэ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хофманн Филипп 9 (1) 0.38
2. Ванитцек Марвин 5 (1) 0.21
3. Голлер Беньямин 4 0.17
4. Чой Кён-Рок 4 0.17
5. Гондорф Жером 3 0.13
6. Бормут Робин 3 0.13
7. Тиеде Марко 2 0.08
8. Котер Доминик 2 0.08
9. Хайзе Филип 1 0.04
10. Гордон Даниэль 1 0.04
11. Кобальд Кристоф 1 0.04
12. Лоренц Марк 0 0
13. Батмаз Малик 0 0
14. Гуйе Бабакар 0 0
15. Джуричин Марко 0 0
Санкт-Паули
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бургшталлер Гвидо 8 0.33
2. Киере Даниэль-Кофи 7 0.29
3. Саласар Родриго 5 (2) 0.21
4. Мармуш Омар 4 (1) 0.17
5. Диттген Макс 3 0.13
6. Макиенок Симон 2 0.08
7. Бенателли Рико 2 0.08
8. Беккер Финн 1 0.04
9. Бубалла Даниэль 1 0.04
10. Виекхофф Яннес 1 0.04
11. Флэк Леон 1 0.04
12. Igor Matanovic 1 0.04
13. Дашнер Лукас 0 0
14. Смит Эрик 0 0
15. Цандер Лука-Милан 0 0
16. Пакарада Леарт 0 0
17. Лоуренс Джеймс 0 0

Карточки

Карлсруэ
# Игрок      
1. Гондорф Жером 10 0
2. Хайзе Филип 5 1
3. Ванитцек Марвин 6 0
4. Бормут Робин 6 0
5. Лукас Фрёде 5 0
6. Хофманн Филипп 4 0
7. Карлсон Дирк 2 1
8. Лоренц Марк 3 0
9. Тиеде Марко 3 0
10. Кобальд Кристоф 1 1
11. Котер Доминик 1 1
12. Чой Кён-Рок 2 0
13. Гройсс Александер 2 0
14. Гордон Даниэль 1 0
15. Джуричин Марко 1 0
16. Виммер Кевин 1 0
17. Герсбек Мариус 1 0
18. Батмаз Малик 1 0
19. Голлер Беньямин 1 0
Санкт-Паули
# Игрок      
1. Ольссон Себастьян 6 0
2. Кнолль Марвин 3 1
3. Авевор Кристофер 4 0
4. Бенателли Рико 4 0
5. Пакарада Леарт 3 0
6. Лоуренс Джеймс 3 0
7. Беккер Финн 3 0
8. Саласар Родриго 3 0
9. Аремю Афииз 3 0
10. Бургшталлер Гвидо 2 0
11. Цирайс Филипп 2 0
12. Диттген Макс 2 0
13. Бубалла Даниэль 2 0
14. Цандер Лука-Милан 2 0
15. Киере Даниэль-Кофи 2 0
16. Мармуш Омар 2 0
17. Igor Matanovic 2 0
18. Региниуссен Торе 1 0
19. Тащи Борис 1 0
20. Джигала Адам 1 0
21. Смит Эрик 1 0
22. Бродерсен Свенд 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Карлсруэ 25.71% (9) 11.43% (4) 11.43% (4) 22.86% (8) 5.71% (2) 22.86% (8)
 Санкт-Паули 13.89% (5) 13.89% (5) 8.33% (3) 11.11% (4) 16.67% (6) 36.11% (13)

Предыдущие игры

Карлсруэ Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Дармштадт 0:1 Карлсруэ Карлсруэ 0:1 Нюрнберг Зандхаузен 2:3 Карлсруэ Карлсруэ 0:0 Ян
Бохум 1:2 Карлсруэ Карлсруэ 1:0 Ганновер 96 Карлсруэ 1:1 Хайденхайм Хольштайн Киль 2:3 Карлсруэ Карлсруэ 3:2 Гройтер Фюрт Вюрцбург Кикерс 2:4 Карлсруэ Карлсруэ 1:2 Гамбург Эрцгебирге Ауэ 4:1 Карлсруэ Карлсруэ 1:2 Фортуна Оснабрюк 1:2 Карлсруэ Карлсруэ 1:0 Падерборн Айнтрахт Бр 1:3 Карлсруэ Санкт-Паули 0:3 Карлсруэ Карлсруэ 3:4 Дармштадт Нюрнберг 1:1 Карлсруэ Карлсруэ 3:0 Зандхаузен
Санкт-Паули Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Санкт-Паули 1:0 Гамбург Санкт-Паули 3:2 Дармштадт Нюрнберг 1:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:1 Зандхаузен
Хайденхайм 3:4 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:3 Бохум Санкт-Паули 2:0 Ян Ганновер 96 2:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Хольштайн Киль Вюрцбург Кикерс 1:1 Санкт-Паули Гройтер Фюрт 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:3 Фортуна Санкт-Паули 2:2 Эрцгебирге Ауэ Айнтрахт Бр 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:1 Оснабрюк Падерборн 2:0 Санкт-Паули Вердер 2:4 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:3 Карлсруэ Гамбург 2:2 Санкт-Паули Дармштадт 2:2 Санкт-Паули

Последние игры между собой

Карлсруэ: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 6
Санкт-Паули: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 5
Санкт-Паули 0:3 Карлсруэ Бундеслига 2 Карлсруэ 1:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:2 Карлсруэ Бундеслига 2 Санкт-Паули 5:0 Карлсруэ Бундеслига 2
Карлсруэ 1:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:2 Карлсруэ Бундеслига 2 Карлсруэ 1:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Карлсруэ 3:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:4 Карлсруэ Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:2 Карлсруэ Бундеслига 2 Карлсруэ 0:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:0 Карлсруэ Бундеслига 2 Карлсруэ 0:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:1 Карлсруэ Бундеслига 2 Карлсруэ 0:4 Санкт-Паули Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бохум Заявка 24 15 3 6 45 - 24 48
2. Хольштайн Киль Заявка 23 13 6 4 37 - 21 45
3. Гройтер Фюрт Заявка 24 12 7 5 46 - 29 43
4. Гамбург Заявка 23 12 6 5 48 - 29 42
5. Карлсруэ Заявка 24 12 4 8 37 - 30 40
6. Хайденхайм Заявка 24 11 6 7 37 - 32 39
7. Фортуна Заявка 23 10 6 7 34 - 32 36
8. Ганновер 96 Заявка 24 10 5 9 36 - 28 35
9. Эрцгебирге Ауэ Заявка 24 9 6 9 32 - 32 33
10. Санкт-Паули Заявка 24 8 8 8 37 - 40 32
11. Падерборн Заявка 24 8 7 9 30 - 30 31
12. Ян Заявка 23 7 8 8 25 - 29 29
13. Дармштадт Заявка 24 8 4 12 37 - 42 28
14. Нюрнберг Заявка 23 7 6 10 29 - 34 27
15. Оснабрюк Заявка 23 6 4 13 22 - 37 22
16. Зандхаузен Заявка 23 6 3 14 28 - 44 21
17. Айнтрахт Бр Заявка 23 5 6 12 21 - 43 21
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 24 4 3 17 26 - 51 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайденхайм Заявка 12 8 3 1 24 - 10 27
2. Бохум Заявка 12 8 2 2 26 - 8 26
3. Фортуна Заявка 11 7 3 1 19 - 12 24
4. Гамбург Заявка 11 7 2 2 26 - 10 23
5. Хольштайн Киль Заявка 12 7 2 3 19 - 14 23
6. Эрцгебирге Ауэ Заявка 12 6 4 2 21 - 15 22
7. Ганновер 96 Заявка 11 6 3 2 20 - 9 21
8. Падерборн Заявка 12 6 3 3 21 - 17 21
9. Гройтер Фюрт Заявка 12 6 2 4 21 - 15 20
10. Ян Заявка 12 5 4 3 17 - 14 19
11. Зандхаузен Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
12. Санкт-Паули Заявка 12 5 3 4 19 - 20 18
13. Айнтрахт Бр Заявка 12 5 2 5 14 - 18 17
14. Карлсруэ Заявка 12 4 3 5 14 - 13 15
15. Дармштадт Заявка 12 4 2 6 14 - 16 14
16. Нюрнберг Заявка 12 3 4 5 14 - 18 13
17. Вюрцбург Кикерс Заявка 12 3 3 6 17 - 24 12
18. Оснабрюк Заявка 11 2 1 8 11 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Карлсруэ Заявка 12 8 1 3 23 - 17 25
2. Гройтер Фюрт Заявка 12 6 5 1 25 - 14 23
3. Хольштайн Киль Заявка 11 6 4 1 18 - 7 22
4. Бохум Заявка 12 7 1 4 19 - 16 22
5. Гамбург Заявка 12 5 4 3 22 - 19 19
6. Оснабрюк Заявка 12 4 3 5 11 - 18 15
7. Нюрнберг Заявка 11 4 2 5 15 - 16 14
8. Дармштадт Заявка 12 4 2 6 23 - 26 14
9. Санкт-Паули Заявка 12 3 5 4 18 - 20 14
10. Ганновер 96 Заявка 13 4 2 7 16 - 19 14
11. Фортуна Заявка 12 3 3 6 15 - 20 12
12. Хайденхайм Заявка 12 3 3 6 13 - 22 12
13. Эрцгебирге Ауэ Заявка 12 3 2 7 11 - 17 11
14. Ян Заявка 11 2 4 5 8 - 15 10
15. Падерборн Заявка 12 2 4 6 9 - 13 10
16. Айнтрахт Бр Заявка 11 0 4 7 7 - 25 4
17. Зандхаузен Заявка 11 1 0 10 8 - 26 3
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 12 1 0 11 9 - 27 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    27'
    Гондорф Жером получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wildparkstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  2.23 3.44 3.22
Бонус: 5 000 ₽ 2.19 3.48 3.22
Бонус: 5 000 ₽ 3.80 1.62 5.00
  4.81 1.48 6.37

Самый высокий коэффициент на матч «Карлсруэ» – «Санкт-Паули» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Карлсруэ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Санкт-Паули» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Карлсруэ» – «Санкт-Паули», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6
6.85 1.10 3.94 1.19 2.68 1.40 2.10 1.74 1.62 2.18 1.38 2.83 1.22 3.88 1.13 5.20 1.06 7.20
12.50 1.01 9.90 1.01 4.60 1.16 3.54 1.24 2.36 1.61 1.83 1.97 1.58 2.53 1.28 3.64 1.21 4.20 1.07 7.00 1.05 7.40
1.77 1.97 1.20 4.20 1.11 5.80 1.17 4.70 1.11 5.80 2.15 1.70 1.01 12.60 1.70 2.15 1.07 7.50 1.05 8.50 1.04 9.00 1.09 6.70 1.07 7.40 1.01 11.50
1.54 2.57 1.33 3.48 1.96 1.93 1.61 2.40 1.44 2.89 1.68 2.27 1.41 3.00 2.82 1.47 2.46 1.59 2.19 1.73 1.93 1.95 1.72 2.21 1.58 2.48 1.22 4.64
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.79 1.44 1.81 2.00 1.41 2.91 1.18 4.90
3.52 1.30 2.36 1.59 1.61 2.31 1.24 4.05 1.15 5.25
1.50 2.48 1.08 7.00 1.04 9.00 1.07 7.50 1.04 9.00
3.06 1.41 2.42 1.61 1.84 2.06 1.58 2.49 1.40 3.14
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
4.44 1.21 2.40 1.57 1.73 2.11 1.37 3.10
4.90 1.18 3.52 1.30 1.97 1.83 1.51 2.56 1.32 3.38
3.45 1.28 1.95 1.80 1.45 2.60 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.51 2.48
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.44 1.31
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
2.65 1.48
2.60 1.44
Где смотреть матч Карлсруэ 0:0 Санкт-Паули онлайн

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