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Эрцгебирге Ауэ
0:1
Перерыв

Стадион:
Ганновер 96
0'
0:1
24' Гол
Окс Филипп
44' Желтая карточка
Вайдандт Хендрик
1
Меннель
Мартин
24
Штраус
Джон-Патрик
12
Брайткройц
Стив
26
Гонтер
Сёрен
2
Бюссманн
Гаэтен
31
Цолински
Бен
6
Баллас
Флориан
33
Гнятич
Огнен
10
Назаров
Дмитрий
II
11
Крюгер
Флориан
37
Теструт
Паскаль
31
Эссер
Михаэль
21
Муроя
Сэй
28
Франке
Марсель
23
Башдаш
Барыш
3
Хульт
Никлас
20
Окс
Филипп
13
Кайзер
Доминик
2
Элез
Йосип
10
Харагути
Генки
17
Дукш
Марвин
9
Вайдандт
Хендрик
Эрцгебирге Ауэ
4-4-2
Ганновер 96
4-5-1

Ход матча

24'
0:1
Окс Филипп
44'
 
Вайдандт Хендрик

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Эрцгебирге Ауэ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крюгер Флориан 10 0.42
2. Теструт Паскаль 9 (1) 0.38
3. Цолински Бен 3 0.13
4. Штраус Джон-Патрик 2 0.08
5. Хоксхайдт Ян 1 0.04
6. Назаров Дмитрий II 1 0.04
7. Баумгарт Том 1 0.04
8. Фандрих Клеменс 1 0.04
9. Цулехнер Филипп 1 0.04
10. Баллас Флориан 1 0.04
11. Бюссманн Гаэтен 1 0.04
12. Какуталуа Малкольм 1 0.04
13. Ризе Филипп 0 0
14. Брайткройц Стив 0 0
Ганновер 96
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дукш Марвин 10 (3) 0.42
2. Харагути Генки 5 0.21
3. Твумаси Патрик 3 0.13
4. Муслия Флоран 3 0.13
5. Вайдандт Хендрик 3 0.13
6. Сулеймани Вальмир 2 0.08
7. Хюберс Тимо 2 0.08
8. Майна Линтон 2 0.08
9. Хульт Никлас 1 0.04
10. Кайзер Доминик 1 0.04
11. Moussa Doumbouya 1 0.04
12. Окс Филипп 1 0.04
13. Гудра Мик 1 0.04
14. Башдаш Барыш 0 0
15. Фалетт Симон 0 0
16. Шиндлер Кингсли 0 0
17. Муроя Сэй 0 0

Карточки

Эрцгебирге Ауэ
# Игрок      
1. Штраус Джон-Патрик 4 1
2. Самсон Луис 5 0
3. Назаров Дмитрий II 4 0
4. Ризе Филипп 4 0
5. Цолински Бен 4 0
6. Риццуто Калоджеро 2 1
7. Брайткройц Стив 2 1
8. Гнятич Огнен 3 0
9. Баумгарт Том 1 1
10. Фандрих Клеменс 2 0
11. Баллас Флориан 2 0
12. Гонтер Сёрен 2 0
13. Крюгер Флориан 1 0
Ганновер 96
# Игрок      
1. Бийол Яка 6 1
2. Кайзер Доминик 6 0
3. Франке Марсель 5 0
4. Сулеймани Вальмир 5 0
5. Дукш Марвин 4 0
6. Хюберс Тимо 4 0
7. Хульт Никлас 3 0
8. Муслия Флоран 3 0
9. Фалетт Симон 1 1
10. Башдаш Барыш 2 0
11. Муроя Сэй 2 0
12. Франц Майк 1 0
13. Твумаси Патрик 1 0
14. Элез Йосип 1 0
15. Харагути Генки 1 0
16. Вайдандт Хендрик 1 0
17. Майна Линтон 1 0
18. Гудра Мик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эрцгебирге Ауэ 21.88% (7) 12.5% (4) 9.38% (3) 15.63% (5) 15.63% (5) 25% (8)
 Ганновер 96 5.88% (2) 14.71% (5) 14.71% (5) 32.35% (11) 14.71% (5) 17.65% (6)

Предыдущие игры

Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Хольштайн Киль 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:0 Бохум Хайденхайм 2:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:3 Гамбург
Гройтер Фюрт 3:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 2:1 Вюрцбург Кикерс Оснабрюк 0:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:3 Фортуна Падерборн 2:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:1 Айнтрахт Бр Нюрнберг 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 4:1 Карлсруэ Санкт-Паули 2:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:2 Ян Зандхаузен 1:4 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:0 Дармштадт Ганновер 96 0:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Хольштайн Киль Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ Гамбург 3:0 Эрцгебирге Ауэ
Ганновер 96 Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Ганновер 96 2:2 Гройтер Фюрт Фортуна 3:2 Ганновер 96 Ганновер 96 0:0 Падерборн Айнтрахт Бр 1:2 Ганновер 96
Ганновер 96 1:0 Оснабрюк Карлсруэ 1:0 Ганновер 96 Нюрнберг 2:5 Ганновер 96 Ганновер 96 2:3 Санкт-Паули Дармштадт 1:2 Ганновер 96 Ганновер 96 4:0 Зандхаузен Ганновер 96 0:3 Вердер Ян 0:0 Ганновер 96 Ганновер 96 2:0 Бохум Хайденхайм 1:0 Ганновер 96 Гамбург 0:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:3 Хольштайн Киль Вюрцбург Кикерс 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:0 Вольфсбург Ганновер 96 0:0 Эрцгебирге Ауэ Гройтер Фюрт 4:1 Ганновер 96

Последние игры между собой

Эрцгебирге Ауэ: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Ганновер 96: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Ганновер 96 0:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 2:1 Ганновер 96 Бундеслига 2 Ганновер 96 3:2 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 2:2 Ганновер 96 Бундеслига 2
Ганновер 96 2:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Ганновер 96 3:3 Эрцгебирге Ауэ Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бохум 1:1 Заявка 24 14 4 6 44 - 24 46
2. Хольштайн Киль Заявка 23 13 6 4 37 - 21 45
3. Гройтер Фюрт 1:1 Заявка 24 12 8 4 46 - 28 44
4. Гамбург Заявка 23 12 6 5 48 - 29 42
5. Карлсруэ 0:0 Заявка 24 12 4 8 37 - 30 40
6. Хайденхайм Заявка 24 11 6 7 37 - 32 39
7. Ганновер 96 1:0 Заявка 24 11 4 9 36 - 27 37
8. Фортуна Заявка 23 10 6 7 34 - 32 36
9. Эрцгебирге Ауэ 0:1 Заявка 24 9 5 10 31 - 32 32
10. Санкт-Паули 0:0 Заявка 24 8 8 8 37 - 40 32
11. Падерборн Заявка 24 8 7 9 30 - 30 31
12. Ян Заявка 23 7 8 8 25 - 29 29
13. Дармштадт Заявка 24 8 4 12 37 - 42 28
14. Нюрнберг Заявка 23 7 6 10 29 - 34 27
15. Оснабрюк Заявка 23 6 4 13 22 - 37 22
16. Зандхаузен Заявка 23 6 3 14 28 - 44 21
17. Айнтрахт Бр Заявка 23 5 6 12 21 - 43 21
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 24 4 3 17 26 - 51 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайденхайм Заявка 12 8 3 1 24 - 10 27
2. Бохум 1:1 Заявка 12 8 2 2 26 - 8 26
3. Фортуна Заявка 11 7 3 1 19 - 12 24
4. Гамбург Заявка 11 7 2 2 26 - 10 23
5. Хольштайн Киль Заявка 12 7 2 3 19 - 14 23
6. Ганновер 96 1:0 Заявка 11 6 3 2 20 - 9 21
7. Гройтер Фюрт 1:1 Заявка 12 6 3 3 21 - 14 21
8. Эрцгебирге Ауэ 0:1 Заявка 12 6 3 3 20 - 15 21
9. Падерборн Заявка 12 6 3 3 21 - 17 21
10. Ян Заявка 12 5 4 3 17 - 14 19
11. Зандхаузен Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
12. Санкт-Паули 0:0 Заявка 12 5 3 4 19 - 20 18
13. Айнтрахт Бр Заявка 12 5 2 5 14 - 18 17
14. Карлсруэ 0:0 Заявка 12 4 3 5 14 - 13 15
15. Дармштадт Заявка 12 4 2 6 14 - 16 14
16. Нюрнберг Заявка 12 3 4 5 14 - 18 13
17. Вюрцбург Кикерс Заявка 12 3 3 6 17 - 24 12
18. Оснабрюк Заявка 11 2 1 8 11 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Карлсруэ 0:0 Заявка 12 8 1 3 23 - 17 25
2. Гройтер Фюрт 1:1 Заявка 12 6 5 1 25 - 14 23
3. Хольштайн Киль Заявка 11 6 4 1 18 - 7 22
4. Бохум 1:1 Заявка 12 6 2 4 18 - 16 20
5. Гамбург Заявка 12 5 4 3 22 - 19 19
6. Ганновер 96 1:0 Заявка 13 5 1 7 16 - 18 16
7. Оснабрюк Заявка 12 4 3 5 11 - 18 15
8. Нюрнберг Заявка 11 4 2 5 15 - 16 14
9. Дармштадт Заявка 12 4 2 6 23 - 26 14
10. Санкт-Паули 0:0 Заявка 12 3 5 4 18 - 20 14
11. Фортуна Заявка 12 3 3 6 15 - 20 12
12. Хайденхайм Заявка 12 3 3 6 13 - 22 12
13. Эрцгебирге Ауэ 0:1 Заявка 12 3 2 7 11 - 17 11
14. Ян Заявка 11 2 4 5 8 - 15 10
15. Падерборн Заявка 12 2 4 6 9 - 13 10
16. Айнтрахт Бр Заявка 11 0 4 7 7 - 25 4
17. Зандхаузен Заявка 11 1 0 10 8 - 26 3
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 12 1 0 11 9 - 27 3
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Вайдандт Хендрик получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Окс Филипп бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Erzgebirgsstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Эрцгебирге Ауэ
Ничья
Ганновер 96
3.30
4.20
2.31
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 3.28 3.54 2.11
Бонус: 5 000 ₽ 10.00 4.20 1.35
  3.30 3.30 2.31

Самый высокий коэффициент на матч «Эрцгебирге Ауэ» – «Ганновер 96» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эрцгебирге Ауэ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ганновер 96» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эрцгебирге Ауэ» – «Ганновер 96», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.80 1.01 8.90 1.04 3.62 1.27 2.83 1.43 1.99 1.91 1.53 2.50 1.35 3.10 1.14 5.05 1.10 5.65 1.01 10.25
7.77 1.05 5.80 1.11 5.00 1.15 2.55 1.47 1.66 2.13 1.72 2.12 1.27 3.55 1.17 4.70 1.04 9.00 1.03 10.00 1.02 9.80 1.02 9.50 0.00 16.00
4.15 1.25 2.86 1.45 2.24 1.69 1.93 1.95 1.72 2.19 1.52 2.63 1.50 2.73 1.41 3.05 1.15 6.02
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.37 2.03 1.79 1.46 2.72 1.15 5.50 1.10 6.80
2.12 1.67 1.37 2.95 1.35 3.05 1.03 10.00 1.02 11.00
3.03 1.40 2.49 1.56 1.96 1.91 1.58 2.43 1.41 2.95
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.05 1.24 2.79 1.44 1.72 2.12 1.30 3.52 1.20 4.60
2.75 1.41 1.71 2.06 1.30 3.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.85 1.90
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Где смотреть матч Эрцгебирге Ауэ 0:1 Ганновер 96 онлайн

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