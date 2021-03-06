Эрцгебирге Ауэ
1:1
Конец матча
Стадион: Erzgebirgsstadion
Ганновер 96
0:1
24' ГолОкс Филипп
44' Желтая карточкаВайдандт Хендрик
1:1
64' ГолТеструт Паскаль
69' Желтая карточкаХульт Никлас
26
Гонтер
Сёрен
31
Цолински
Бен
33
Гнятич
Огнен
21
Муроя
Сэй
23
Башдаш
Барыш
20
Окс
Филипп
17
Дукш
Марвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Гонтер СёренЗащитник
- Защитник
-
31 Цолински БенПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Гнятич ОгненПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Джек НикласЗащитник
-
27 Хертель СашаЗащитник
- Защитник
-
16 Маечак ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шустер Дирк
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
- Защитник
-
23 Башдаш БарышЗащитник
- Защитник
-
20 Окс ФилиппПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Дукш МарвинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Гудра МикНападающий
-
-
-
Главный тренер: Kenan Kocak
Ход матча
24'
0:1
44'
64'
69'
78'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Теструт Паскаль
|10 (1)
|0.42
|2.
|Крюгер Флориан
|10
|0.42
|3.
|Цолински Бен
|3
|0.13
|4.
|Штраус Джон-Патрик
|2
|0.08
|5.
|Хоксхайдт Ян
|1
|0.04
|6.
|Назаров Дмитрий II
|1
|0.04
|7.
|Баумгарт Том
|1
|0.04
|8.
|Фандрих Клеменс
|1
|0.04
|9.
|Цулехнер Филипп
|1
|0.04
|10.
|Баллас Флориан
|1
|0.04
|11.
|Бюссманн Гаэтен
|1
|0.04
|12.
|Какуталуа Малкольм
|1
|0.04
|13.
|Брайткройц Стив
|0
|0
|14.
|Ризе Филипп
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дукш Марвин
|10 (3)
|0.42
|2.
|Харагути Генки
|5
|0.21
|3.
|Твумаси Патрик
|3
|0.13
|4.
|Муслия Флоран
|3
|0.13
|5.
|Вайдандт Хендрик
|3
|0.13
|6.
|Сулеймани Вальмир
|2
|0.08
|7.
|Хюберс Тимо
|2
|0.08
|8.
|Майна Линтон
|2
|0.08
|9.
|Хульт Никлас
|1
|0.04
|10.
|Кайзер Доминик
|1
|0.04
|11.
|Moussa Doumbouya
|1
|0.04
|12.
|Окс Филипп
|1
|0.04
|13.
|Гудра Мик
|1
|0.04
|14.
|Башдаш Барыш
|0
|0
|15.
|Фалетт Симон
|0
|0
|16.
|Шиндлер Кингсли
|0
|0
|17.
|Муроя Сэй
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Штраус Джон-Патрик
|4
|1
|2.
|Самсон Луис
|5
|0
|3.
|Назаров Дмитрий II
|4
|0
|4.
|Ризе Филипп
|4
|0
|5.
|Цолински Бен
|4
|0
|6.
|Риццуто Калоджеро
|2
|1
|7.
|Брайткройц Стив
|2
|1
|8.
|Гнятич Огнен
|3
|0
|9.
|Баумгарт Том
|1
|1
|10.
|Фандрих Клеменс
|2
|0
|11.
|Баллас Флориан
|2
|0
|12.
|Гонтер Сёрен
|2
|0
|13.
|Крюгер Флориан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бийол Яка
|6
|1
|2.
|Кайзер Доминик
|6
|0
|3.
|Франке Марсель
|5
|0
|4.
|Сулеймани Вальмир
|5
|0
|5.
|Хульт Никлас
|4
|0
|6.
|Дукш Марвин
|4
|0
|7.
|Хюберс Тимо
|4
|0
|8.
|Муслия Флоран
|3
|0
|9.
|Фалетт Симон
|1
|1
|10.
|Башдаш Барыш
|2
|0
|11.
|Муроя Сэй
|2
|0
|12.
|Франц Майк
|1
|0
|13.
|Твумаси Патрик
|1
|0
|14.
|Элез Йосип
|1
|0
|15.
|Харагути Генки
|1
|0
|16.
|Вайдандт Хендрик
|1
|0
|17.
|Майна Линтон
|1
|0
|18.
|Гудра Мик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эрцгебирге Ауэ
|21.88% (7)
|12.5% (4)
|9.38% (3)
|15.63% (5)
|15.63% (5)
|25% (8)
|Ганновер 96
|5.88% (2)
|14.71% (5)
|14.71% (5)
|32.35% (11)
|14.71% (5)
|17.65% (6)
Предыдущие игры
Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +7 =4 -9Хольштайн Киль 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:0 Бохум Хайденхайм 2:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:3 Гамбург
Гройтер Фюрт 3:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 2:1 Вюрцбург Кикерс Оснабрюк 0:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:3 Фортуна Падерборн 2:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:1 Айнтрахт Бр Нюрнберг 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 4:1 Карлсруэ Санкт-Паули 2:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:2 Ян Зандхаузен 1:4 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:0 Дармштадт Ганновер 96 0:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Хольштайн Киль Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ Гамбург 3:0 Эрцгебирге Ауэ
Ганновер 96 Последние 20 матчей: +7 =5 -8Ганновер 96 2:2 Гройтер Фюрт Фортуна 3:2 Ганновер 96 Ганновер 96 0:0 Падерборн Айнтрахт Бр 1:2 Ганновер 96
Ганновер 96 1:0 Оснабрюк Карлсруэ 1:0 Ганновер 96 Нюрнберг 2:5 Ганновер 96 Ганновер 96 2:3 Санкт-Паули Дармштадт 1:2 Ганновер 96 Ганновер 96 4:0 Зандхаузен Ганновер 96 0:3 Вердер Ян 0:0 Ганновер 96 Ганновер 96 2:0 Бохум Хайденхайм 1:0 Ганновер 96 Гамбург 0:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:3 Хольштайн Киль Вюрцбург Кикерс 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:0 Вольфсбург Ганновер 96 0:0 Эрцгебирге Ауэ Гройтер Фюрт 4:1 Ганновер 96
Последние игры между собой
Эрцгебирге Ауэ: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Ганновер 96: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бохум
|2:1 Заявка
|24
|15
|3
|6
|45 - 24
|48
|2.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|23
|13
|6
|4
|37 - 21
|45
|3.
|Гройтер Фюрт
|1:2 Заявка
|24
|12
|7
|5
|46 - 29
|43
|4.
|Гамбург
|Заявка
|23
|12
|6
|5
|48 - 29
|42
|5.
|Карлсруэ
|0:0 Заявка
|24
|12
|4
|8
|37 - 30
|40
|6.
|Хайденхайм
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|37 - 32
|39
|7.
|Фортуна
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|34 - 32
|36
|8.
|Ганновер 96
|1:1 Заявка
|24
|10
|5
|9
|36 - 28
|35
|9.
|Эрцгебирге Ауэ
|1:1 Заявка
|24
|9
|6
|9
|32 - 32
|33
|10.
|Санкт-Паули
|0:0 Заявка
|24
|8
|8
|8
|37 - 40
|32
|11.
|Падерборн
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|30 - 30
|31
|12.
|Ян
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|25 - 29
|29
|13.
|Дармштадт
|Заявка
|24
|8
|4
|12
|37 - 42
|28
|14.
|Нюрнберг
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|29 - 34
|27
|15.
|Оснабрюк
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|22 - 37
|22
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|23
|6
|3
|14
|28 - 44
|21
|17.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|21 - 43
|21
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|24
|4
|3
|17
|26 - 51
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайденхайм
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|24 - 10
|27
|2.
|Бохум
|2:1 Заявка
|12
|8
|2
|2
|26 - 8
|26
|3.
|Фортуна
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|19 - 12
|24
|4.
|Гамбург
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|26 - 10
|23
|5.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|19 - 14
|23
|6.
|Эрцгебирге Ауэ
|1:1 Заявка
|12
|6
|4
|2
|21 - 15
|22
|7.
|Ганновер 96
|1:1 Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 9
|21
|8.
|Падерборн
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 17
|21
|9.
|Гройтер Фюрт
|1:2 Заявка
|12
|6
|2
|4
|21 - 15
|20
|10.
|Ян
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 14
|19
|11.
|Зандхаузен
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|12.
|Санкт-Паули
|0:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 20
|18
|13.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 18
|17
|14.
|Карлсруэ
|0:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 13
|15
|15.
|Дармштадт
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 16
|14
|16.
|Нюрнберг
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 18
|13
|17.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|17 - 24
|12
|18.
|Оснабрюк
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Карлсруэ
|0:0 Заявка
|12
|8
|1
|3
|23 - 17
|25
|2.
|Гройтер Фюрт
|1:2 Заявка
|12
|6
|5
|1
|25 - 14
|23
|3.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|18 - 7
|22
|4.
|Бохум
|2:1 Заявка
|12
|7
|1
|4
|19 - 16
|22
|5.
|Гамбург
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|22 - 19
|19
|6.
|Оснабрюк
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 18
|15
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 16
|14
|8.
|Дармштадт
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|23 - 26
|14
|9.
|Санкт-Паули
|0:0 Заявка
|12
|3
|5
|4
|18 - 20
|14
|10.
|Ганновер 96
|1:1 Заявка
|13
|4
|2
|7
|16 - 19
|14
|11.
|Фортуна
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 20
|12
|12.
|Хайденхайм
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 22
|12
|13.
|Эрцгебирге Ауэ
|1:1 Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 17
|11
|14.
|Ян
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 15
|10
|15.
|Падерборн
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 13
|10
|16.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|7 - 25
|4
|17.
|Зандхаузен
|Заявка
|11
|1
|0
|10
|8 - 26
|3
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|12
|1
|0
|11
|9 - 27
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Эрцгебирге Ауэ» – «Ганновер 96» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эрцгебирге Ауэ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ганновер 96» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эрцгебирге Ауэ» – «Ганновер 96», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров