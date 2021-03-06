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Эрцгебирге Ауэ
1:1
Конец матча

Стадион:
Ганновер 96
0'
0:1
24' Гол
Окс Филипп
44' Желтая карточка
Вайдандт Хендрик
1:1
64' Гол
Теструт Паскаль
69' Желтая карточка
Хульт Никлас
90'+3
1
Меннель
Мартин
24
Штраус
Джон-Патрик
12
Брайткройц
Стив
26
Гонтер
Сёрен
2
Бюссманн
Гаэтен
31
Цолински
Бен
6
Баллас
Флориан
33
Гнятич
Огнен
10
Назаров
Дмитрий
II
11
Крюгер
Флориан
37
Теструт
Паскаль
31
Эссер
Михаэль
21
Муроя
Сэй
28
Франке
Марсель
23
Башдаш
Барыш
3
Хульт
Никлас
20
Окс
Филипп
13
Кайзер
Доминик
2
Элез
Йосип
10
Харагути
Генки
17
Дукш
Марвин
9
Вайдандт
Хендрик
Эрцгебирге Ауэ
4-4-2
Ганновер 96
4-5-1

Ход матча

24'
0:1
Окс Филипп
44'
 
Вайдандт Хендрик
64'
Теструт Паскаль
(Брайткройц Стив)
1:1
69'
 
Хульт Никлас
74'
 
Шиндлер Кингсли
Дукш Марвин
74'
 
Moussa Doumbouya
Вайдандт Хендрик
76'
Риццуто Калоджеро
Цолински Бен
 
78'
 
Франц Майк
Элез Йосип
78'
 
Муслия Флоран
Окс Филипп
89'
Цулехнер Филипп
Теструт Паскаль
 
90'
Баумгарт Том
Крюгер Флориан
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Эрцгебирге Ауэ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Теструт Паскаль 10 (1) 0.42
2. Крюгер Флориан 10 0.42
3. Цолински Бен 3 0.13
4. Штраус Джон-Патрик 2 0.08
5. Хоксхайдт Ян 1 0.04
6. Назаров Дмитрий II 1 0.04
7. Баумгарт Том 1 0.04
8. Фандрих Клеменс 1 0.04
9. Цулехнер Филипп 1 0.04
10. Баллас Флориан 1 0.04
11. Бюссманн Гаэтен 1 0.04
12. Какуталуа Малкольм 1 0.04
13. Брайткройц Стив 0 0
14. Ризе Филипп 0 0
Ганновер 96
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дукш Марвин 10 (3) 0.42
2. Харагути Генки 5 0.21
3. Твумаси Патрик 3 0.13
4. Муслия Флоран 3 0.13
5. Вайдандт Хендрик 3 0.13
6. Сулеймани Вальмир 2 0.08
7. Хюберс Тимо 2 0.08
8. Майна Линтон 2 0.08
9. Хульт Никлас 1 0.04
10. Кайзер Доминик 1 0.04
11. Moussa Doumbouya 1 0.04
12. Окс Филипп 1 0.04
13. Гудра Мик 1 0.04
14. Башдаш Барыш 0 0
15. Фалетт Симон 0 0
16. Шиндлер Кингсли 0 0
17. Муроя Сэй 0 0

Карточки

Эрцгебирге Ауэ
# Игрок      
1. Штраус Джон-Патрик 4 1
2. Самсон Луис 5 0
3. Назаров Дмитрий II 4 0
4. Ризе Филипп 4 0
5. Цолински Бен 4 0
6. Риццуто Калоджеро 2 1
7. Брайткройц Стив 2 1
8. Гнятич Огнен 3 0
9. Баумгарт Том 1 1
10. Фандрих Клеменс 2 0
11. Баллас Флориан 2 0
12. Гонтер Сёрен 2 0
13. Крюгер Флориан 1 0
Ганновер 96
# Игрок      
1. Бийол Яка 6 1
2. Кайзер Доминик 6 0
3. Франке Марсель 5 0
4. Сулеймани Вальмир 5 0
5. Хульт Никлас 4 0
6. Дукш Марвин 4 0
7. Хюберс Тимо 4 0
8. Муслия Флоран 3 0
9. Фалетт Симон 1 1
10. Башдаш Барыш 2 0
11. Муроя Сэй 2 0
12. Франц Майк 1 0
13. Твумаси Патрик 1 0
14. Элез Йосип 1 0
15. Харагути Генки 1 0
16. Вайдандт Хендрик 1 0
17. Майна Линтон 1 0
18. Гудра Мик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эрцгебирге Ауэ 21.88% (7) 12.5% (4) 9.38% (3) 15.63% (5) 15.63% (5) 25% (8)
 Ганновер 96 5.88% (2) 14.71% (5) 14.71% (5) 32.35% (11) 14.71% (5) 17.65% (6)

Предыдущие игры

Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Хольштайн Киль 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:0 Бохум Хайденхайм 2:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:3 Гамбург
Гройтер Фюрт 3:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 2:1 Вюрцбург Кикерс Оснабрюк 0:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:3 Фортуна Падерборн 2:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:1 Айнтрахт Бр Нюрнберг 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 4:1 Карлсруэ Санкт-Паули 2:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:2 Ян Зандхаузен 1:4 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:0 Дармштадт Ганновер 96 0:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Хольштайн Киль Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ Гамбург 3:0 Эрцгебирге Ауэ
Ганновер 96 Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Ганновер 96 2:2 Гройтер Фюрт Фортуна 3:2 Ганновер 96 Ганновер 96 0:0 Падерборн Айнтрахт Бр 1:2 Ганновер 96
Ганновер 96 1:0 Оснабрюк Карлсруэ 1:0 Ганновер 96 Нюрнберг 2:5 Ганновер 96 Ганновер 96 2:3 Санкт-Паули Дармштадт 1:2 Ганновер 96 Ганновер 96 4:0 Зандхаузен Ганновер 96 0:3 Вердер Ян 0:0 Ганновер 96 Ганновер 96 2:0 Бохум Хайденхайм 1:0 Ганновер 96 Гамбург 0:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:3 Хольштайн Киль Вюрцбург Кикерс 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:0 Вольфсбург Ганновер 96 0:0 Эрцгебирге Ауэ Гройтер Фюрт 4:1 Ганновер 96

Последние игры между собой

Эрцгебирге Ауэ: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Ганновер 96: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Ганновер 96 0:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 2:1 Ганновер 96 Бундеслига 2 Ганновер 96 3:2 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 2:2 Ганновер 96 Бундеслига 2
Ганновер 96 2:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Ганновер 96 3:3 Эрцгебирге Ауэ Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бохум 2:1 Заявка 24 15 3 6 45 - 24 48
2. Хольштайн Киль Заявка 23 13 6 4 37 - 21 45
3. Гройтер Фюрт 1:2 Заявка 24 12 7 5 46 - 29 43
4. Гамбург Заявка 23 12 6 5 48 - 29 42
5. Карлсруэ 0:0 Заявка 24 12 4 8 37 - 30 40
6. Хайденхайм Заявка 24 11 6 7 37 - 32 39
7. Фортуна Заявка 23 10 6 7 34 - 32 36
8. Ганновер 96 1:1 Заявка 24 10 5 9 36 - 28 35
9. Эрцгебирге Ауэ 1:1 Заявка 24 9 6 9 32 - 32 33
10. Санкт-Паули 0:0 Заявка 24 8 8 8 37 - 40 32
11. Падерборн Заявка 24 8 7 9 30 - 30 31
12. Ян Заявка 23 7 8 8 25 - 29 29
13. Дармштадт Заявка 24 8 4 12 37 - 42 28
14. Нюрнберг Заявка 23 7 6 10 29 - 34 27
15. Оснабрюк Заявка 23 6 4 13 22 - 37 22
16. Зандхаузен Заявка 23 6 3 14 28 - 44 21
17. Айнтрахт Бр Заявка 23 5 6 12 21 - 43 21
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 24 4 3 17 26 - 51 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайденхайм Заявка 12 8 3 1 24 - 10 27
2. Бохум 2:1 Заявка 12 8 2 2 26 - 8 26
3. Фортуна Заявка 11 7 3 1 19 - 12 24
4. Гамбург Заявка 11 7 2 2 26 - 10 23
5. Хольштайн Киль Заявка 12 7 2 3 19 - 14 23
6. Эрцгебирге Ауэ 1:1 Заявка 12 6 4 2 21 - 15 22
7. Ганновер 96 1:1 Заявка 11 6 3 2 20 - 9 21
8. Падерборн Заявка 12 6 3 3 21 - 17 21
9. Гройтер Фюрт 1:2 Заявка 12 6 2 4 21 - 15 20
10. Ян Заявка 12 5 4 3 17 - 14 19
11. Зандхаузен Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
12. Санкт-Паули 0:0 Заявка 12 5 3 4 19 - 20 18
13. Айнтрахт Бр Заявка 12 5 2 5 14 - 18 17
14. Карлсруэ 0:0 Заявка 12 4 3 5 14 - 13 15
15. Дармштадт Заявка 12 4 2 6 14 - 16 14
16. Нюрнберг Заявка 12 3 4 5 14 - 18 13
17. Вюрцбург Кикерс Заявка 12 3 3 6 17 - 24 12
18. Оснабрюк Заявка 11 2 1 8 11 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Карлсруэ 0:0 Заявка 12 8 1 3 23 - 17 25
2. Гройтер Фюрт 1:2 Заявка 12 6 5 1 25 - 14 23
3. Хольштайн Киль Заявка 11 6 4 1 18 - 7 22
4. Бохум 2:1 Заявка 12 7 1 4 19 - 16 22
5. Гамбург Заявка 12 5 4 3 22 - 19 19
6. Оснабрюк Заявка 12 4 3 5 11 - 18 15
7. Нюрнберг Заявка 11 4 2 5 15 - 16 14
8. Дармштадт Заявка 12 4 2 6 23 - 26 14
9. Санкт-Паули 0:0 Заявка 12 3 5 4 18 - 20 14
10. Ганновер 96 1:1 Заявка 13 4 2 7 16 - 19 14
11. Фортуна Заявка 12 3 3 6 15 - 20 12
12. Хайденхайм Заявка 12 3 3 6 13 - 22 12
13. Эрцгебирге Ауэ 1:1 Заявка 12 3 2 7 11 - 17 11
14. Ян Заявка 11 2 4 5 8 - 15 10
15. Падерборн Заявка 12 2 4 6 9 - 13 10
16. Айнтрахт Бр Заявка 11 0 4 7 7 - 25 4
17. Зандхаузен Заявка 11 1 0 10 8 - 26 3
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 12 1 0 11 9 - 27 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Вайдандт Хендрик получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Окс Филипп бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Erzgebirgsstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 3.28 3.54 2.11
Бонус: 5 000 ₽ 5.10 1.58 4.00
  6.73 1.40 5.48

Самый высокий коэффициент на матч «Эрцгебирге Ауэ» – «Ганновер 96» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эрцгебирге Ауэ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ганновер 96» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эрцгебирге Ауэ» – «Ганновер 96», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.80 1.01 8.90 1.04 3.62 1.27 2.83 1.43 1.99 1.91 1.53 2.50 1.35 3.10 1.14 5.05 1.10 5.65 1.01 10.25
7.77 1.05 5.80 1.11 5.00 1.15 1.85 1.90 1.70 2.08 1.72 2.12 1.15 5.00 1.08 7.00 1.04 9.00 1.03 10.00 1.02 9.80 1.02 9.50 0.00 16.00
2.63 1.52 2.15 1.75 1.65 2.31 1.42 2.98 1.44 2.88 1.26 4.07 1.52 2.63 1.50 2.73 1.41 3.05 1.15 6.02
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.37 2.03 1.79 1.46 2.72 1.15 5.50 1.10 6.80
2.12 1.67 1.37 2.95 1.35 3.05 1.03 10.00 1.02 11.00
3.03 1.40 2.49 1.56 1.96 1.91 1.58 2.43 1.41 2.95
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.05 1.24 2.79 1.44 1.72 2.12 1.30 3.52 1.20 4.60
2.75 1.41 1.71 2.06 1.30 3.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.31 1.57
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Где смотреть матч Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ганновер 96 онлайн

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