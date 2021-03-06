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Сеница
0:0
Первый тайм: 28'

Стадион:
Погронье
0' 28'

Бомбардиры внутри турнира

Сеница
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Малец Томаш 6 0.27
2. Пирошка Юрай 5 (2) 0.23
3. Коштал Мартин 3 0.14
4. Фотр Оскар 2 0.09
5. Аддо Эдмонд 2 0.09
6. Йенне Тентон 1 0.05
7. Boris Turcak 1 0.05
8. Асанович Антонио 0 0
9. Энеджи Питер 0 0
10. Гамбош Мартин 0 0
11. Тотка Марко 0 0
Погронье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фадера Алию 5 (1) 0.23
2. Уэйр Джеймс 5 0.23
3. Бимениймана Бонфилс-Калеб 3 0.14
4. Да Силва Адлер 3 (1) 0.14
5. Мазань Петер 2 0.09
6. Благут Патрик 2 0.09
7. Павлик Петр 1 0.05
8. Петрак Бернард 1 0.05
9. Шпирьяк Доминик 1 0.05
10. Andrej Strba 1 0.05
11. Аудино Иван 0 0
12. Оброчник Михал 0 0
13. Хвея Ондржей 0 0
14. Бангала Давид 0 0

Карточки

Сеница
# Игрок      
1. Галлович Давид 7 0
2. Копечный Милош 6 0
3. Аддо Эдмонд 6 0
4. Пирошка Юрай 5 0
5. Шимчак Милан 3 1
6. Немец Якуб 3 1
7. Асанович Антонио 3 0
8. Гаррийо Хосе 3 0
9. Тотка Марко 3 0
10. Йенне Тентон 2 0
11. Фотр Оскар 0 1
12. Фриштак Томаш 1 0
13. Малец Томаш 1 0
14. Коштал Мартин 1 0
15. Дидиба Жосс 1 0
16. Энеджи Питер 1 0
17. Барбора Владимир 1 0
Погронье
# Игрок      
1. Мазань Петер 7 0
2. Хрибик Петер 6 0
3. Шпирьяк Доминик 6 0
4. Уэйр Джеймс 4 0
5. Павлик Петр 4 0
6. Яцко Патрик 2 1
7. Бадоло Седрик 2 1
8. Жупа Рихард 3 0
9. Фадера Алию 3 0
10. Оброчник Михал 2 0
11. Бимениймана Бонфилс-Калеб 2 0
12. Благут Патрик 2 0
13. Эрто Томас 1 0
14. Да Силва Адлер 1 0
15. Абрахам Патрик 1 0
16. Петрак Бернард 1 0
17. Бангала Давид 1 0
18. Реписки Мартин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сеница 15% (3) 5% (1) 30% (6) 10% (2) 30% (6) 10% (2)
Погронье 8.33% (2) 25% (6) 8.33% (2) 8.33% (2) 29.17% (7) 20.83% (5)

Предыдущие игры

Сеница Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Ружомберок 2:3 Сеница Сеница 2:3 Тренчин Спартак Трнава 1:0 Сеница ДАК 2:0 Сеница
Сеница 1:1 Злате Моравце Нитра 1:1 Сеница Сеница 0:3 Слован Братислава Земплин 0:1 Сеница Сеница 2:2 Середь Жилина 3:1 Сеница Погронье 1:2 Сеница Сеница 1:2 Ружомберок Тренчин 0:1 Сеница Слован Братислава 2:0 Сеница Сеница 0:2 Спартак Трнава Сеница 2:4 ДАК Злате Моравце 2:2 Сеница Сеница 0:0 Нитра Сеница 3:0 Земплин Середь 4:0 Сеница
Погронье Последние 20 матчей: +3 =9 -8
Погронье 0:1 Тренчин Слован Братислава 1:0 Погронье Погронье 1:1 Земплин Середь 0:2 Погронье
Погронье 3:1 Нитра Погронье 2:2 Ружомберок Жилина 2:1 Погронье Погронье 3:3 Спартак Трнава ДАК 0:0 Погронье Погронье 2:2 Злате Моравце Погронье 1:2 Сеница Тренчин 1:1 Погронье Погронье 1:2 Слован Братислава Земплин 2:0 Погронье Погронье 2:2 Середь Нитра 3:1 Погронье Ружомберок 0:0 Погронье Погронье 2:1 Жилина Спартак Трнава 1:1 Погронье Погронье 1:2 ДАК

Последние игры между собой

Сеница: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Погронье: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Погронье 1:2 Сеница Суперлига Погронье 1:0 Сеница Суперлига Погронье 0:0 Сеница Суперлига Сеница 1:0 Погронье Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 2:0 Заявка 22 17 3 2 53 - 11 54
2. ДАК 0:2 Заявка 22 13 5 4 47 - 27 44
3. Жилина 2:1 Заявка 22 11 4 7 48 - 32 37
4. Спартак Трнава 0:1 Заявка 22 11 2 9 32 - 28 35
5. Злате Моравце 1:0 Заявка 22 9 6 7 38 - 29 33
6. Тренчин 1:0 Заявка 22 7 7 8 29 - 38 28
7. Нитра 0:0 Заявка 22 6 5 11 21 - 37 23
8. Ружомберок 1:2 Заявка 22 5 8 9 30 - 36 23
9. Середь 0:1 Заявка 22 5 7 10 22 - 39 22
10. Сеница 0:0 Заявка 22 5 6 11 22 - 39 21
11. Земплин 0:0 Заявка 22 4 8 10 21 - 42 20
12. Погронье 0:0 Заявка 22 3 11 8 26 - 31 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 2:0 Заявка 11 10 0 1 27 - 4 30
2. Жилина 2:1 Заявка 11 8 2 1 28 - 12 26
3. ДАК 0:2 Заявка 11 7 3 1 27 - 10 24
4. Злате Моравце 1:0 Заявка 11 6 3 2 25 - 13 21
5. Ружомберок 1:2 Заявка 11 4 5 2 16 - 9 17
6. Спартак Трнава 0:1 Заявка 11 5 1 5 11 - 14 16
7. Тренчин 1:0 Заявка 11 4 4 3 18 - 17 16
8. Земплин 0:0 Заявка 11 3 3 5 11 - 16 12
9. Середь 0:1 Заявка 11 3 3 5 14 - 21 12
10. Погронье 0:0 Заявка 11 2 5 4 18 - 19 11
11. Нитра 0:0 Заявка 11 2 3 6 10 - 17 9
12. Сеница 0:0 Заявка 11 1 4 6 11 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 2:0 Заявка 11 7 3 1 26 - 7 24
2. ДАК 0:2 Заявка 11 6 2 3 20 - 17 20
3. Спартак Трнава 0:1 Заявка 11 6 1 4 21 - 14 19
4. Сеница 0:0 Заявка 11 4 2 5 11 - 18 14
5. Нитра 0:0 Заявка 11 4 2 5 11 - 20 14
6. Злате Моравце 1:0 Заявка 11 3 3 5 13 - 16 12
7. Тренчин 1:0 Заявка 11 3 3 5 11 - 21 12
8. Жилина 2:1 Заявка 11 3 2 6 20 - 20 11
9. Середь 0:1 Заявка 11 2 4 5 8 - 18 10
10. Погронье 0:0 Заявка 11 1 6 4 8 - 12 9
11. Земплин 0:0 Заявка 11 1 5 5 10 - 26 8
12. Ружомберок 1:2 Заявка 11 1 3 7 14 - 27 6
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion FK Senica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Сеница
Ничья
Погронье
2.78
3.42
2.61
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  2.75 3.42 2.41
Бонус: 5 000 ₽ 2.78 3.32 2.45
Бонус: 5 000 ₽ 2.75 3.15 2.46
  2.76 3.13 2.61

Самый высокий коэффициент на матч «Сеница» – «Погронье» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сеница» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Погронье» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сеница» – «Погронье», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.62 1.17 3.20 1.31 2.23 1.60 1.78 2.08 1.43 2.78 1.24 3.76
7.30 1.05 3.10 1.32 2.40 1.53 1.79 2.07 1.39 2.85 1.26 3.48 1.08 6.05
9.50 1.04 7.30 1.07 3.15 1.33 2.40 1.53 1.97 1.78 1.74 2.02 1.69 2.10 1.38 2.90 1.27 3.55 1.10 6.20 1.08 6.90 1.01 12.50 1.02 11.00 0.00 20.00
3.29 1.34 2.49 1.53 2.11 1.73 1.79 2.05 1.59 2.35 1.43 2.80 1.47 2.74 1.44 2.80 1.26 3.84 1.10 7.24
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
2.48 1.50 1.63 2.19
2.77 1.41 1.83 1.91 1.38 2.90
1.76 1.99 1.35 3.00 1.09 6.40
2.35 1.58 1.94 1.88 1.49 2.57 1.32 3.27 1.36 3.18
Букмекер 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
2.01 1.75 1.50 2.48
2.43 1.52 1.60 2.25 1.22 4.00
2.50 1.49 1.62 2.21 1.25 3.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.69 2.11
1.78 1.97
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
4.80 1.16
Букмекер Да Нет
3.12 1.33
3.40 1.29
Где смотреть матч Сеница 0:0 Погронье онлайн

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