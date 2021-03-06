0:1
32' ГолБлагут Патрик
39' Желтая карточкаЛюбичич Марин
49' Желтая карточкаBoris Turcak
61' Желтая карточкаАдамец Мартин
74' Желтая карточкаФадера Алию
1:1
90' ГолЛюбичич Марин
21
Гаррийо
Хосе
33
Пирошка
Юрай
19
Boris
Turcak
29
Малец
Томаш
77
Мазань
Петер
75
Эрто
Томас
14
Уэйр
Джеймс
23
Фадера
Алию
11
Хвея
Ондржей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Гаррийо ХосеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Пирошка ЮрайПолузащитник
-
19 Boris TurcakПолузащитник
-
29 Малец ТомашНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Дуда ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Фотр ОскарНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Karol Prazenica
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мазань ПетерЗащитник
- Защитник
-
75 Эрто ТомасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Уэйр ДжеймсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Фадера АлиюПолузащитник
-
11 Хвея ОндржейНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Elie N'Zeyi
-
19 Ladji Malle
-
-
Главный тренер: Jan Kamenik
Ход матча
32'
0:1
39'
49'
61'
74'
90'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Малец Томаш
|6
|0.27
|2.
|Пирошка Юрай
|5 (2)
|0.23
|3.
|Коштал Мартин
|3
|0.14
|4.
|Фотр Оскар
|2
|0.09
|5.
|Аддо Эдмонд
|2
|0.09
|6.
|Йенне Тентон
|1
|0.05
|7.
|Любичич Марин
|1
|0.05
|8.
|Boris Turcak
|1
|0.05
|9.
|Асанович Антонио
|0
|0
|10.
|Энеджи Питер
|0
|0
|11.
|Гамбош Мартин
|0
|0
|12.
|Тотка Марко
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фадера Алию
|5 (1)
|0.23
|2.
|Уэйр Джеймс
|5
|0.23
|3.
|Бимениймана Бонфилс-Калеб
|3
|0.14
|4.
|Благут Патрик
|3
|0.14
|5.
|Да Силва Адлер
|3 (1)
|0.14
|6.
|Мазань Петер
|2
|0.09
|7.
|Павлик Петр
|1
|0.05
|8.
|Петрак Бернард
|1
|0.05
|9.
|Шпирьяк Доминик
|1
|0.05
|10.
|Andrej Strba
|1
|0.05
|11.
|Аудино Иван
|0
|0
|12.
|Оброчник Михал
|0
|0
|13.
|Адамец Мартин
|0
|0
|14.
|Хвея Ондржей
|0
|0
|15.
|Бангала Давид
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Галлович Давид
|7
|0
|2.
|Копечный Милош
|6
|0
|3.
|Аддо Эдмонд
|6
|0
|4.
|Пирошка Юрай
|5
|0
|5.
|Шимчак Милан
|3
|1
|6.
|Немец Якуб
|3
|1
|7.
|Асанович Антонио
|3
|0
|8.
|Гаррийо Хосе
|3
|0
|9.
|Тотка Марко
|3
|0
|10.
|Йенне Тентон
|2
|0
|11.
|Фотр Оскар
|0
|1
|12.
|Любичич Марин
|1
|0
|13.
|Фриштак Томаш
|1
|0
|14.
|Малец Томаш
|1
|0
|15.
|Boris Turcak
|1
|0
|16.
|Коштал Мартин
|1
|0
|17.
|Дидиба Жосс
|1
|0
|18.
|Энеджи Питер
|1
|0
|19.
|Барбора Владимир
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мазань Петер
|7
|0
|2.
|Хрибик Петер
|6
|0
|3.
|Шпирьяк Доминик
|6
|0
|4.
|Уэйр Джеймс
|4
|0
|5.
|Павлик Петр
|4
|0
|6.
|Фадера Алию
|4
|0
|7.
|Яцко Патрик
|2
|1
|8.
|Бадоло Седрик
|2
|1
|9.
|Жупа Рихард
|3
|0
|10.
|Оброчник Михал
|2
|0
|11.
|Бимениймана Бонфилс-Калеб
|2
|0
|12.
|Благут Патрик
|2
|0
|13.
|Эрто Томас
|1
|0
|14.
|Да Силва Адлер
|1
|0
|15.
|Абрахам Патрик
|1
|0
|16.
|Адамец Мартин
|1
|0
|17.
|Петрак Бернард
|1
|0
|18.
|Бангала Давид
|1
|0
|19.
|Реписки Мартин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сеница
|14.29% (3)
|4.76% (1)
|28.57% (6)
|9.52% (2)
|28.57% (6)
|14.29% (3)
|Погронье
|8% (2)
|24% (6)
|12% (3)
|8% (2)
|28% (7)
|20% (5)
Предыдущие игры
Сеница Последние 20 матчей: +5 =5 -10Ружомберок 2:3 Сеница Сеница 2:3 Тренчин Спартак Трнава 1:0 Сеница ДАК 2:0 Сеница
Сеница 1:1 Злате Моравце Нитра 1:1 Сеница Сеница 0:3 Слован Братислава Земплин 0:1 Сеница Сеница 2:2 Середь Жилина 3:1 Сеница Погронье 1:2 Сеница Сеница 1:2 Ружомберок Тренчин 0:1 Сеница Слован Братислава 2:0 Сеница Сеница 0:2 Спартак Трнава Сеница 2:4 ДАК Злате Моравце 2:2 Сеница Сеница 0:0 Нитра Сеница 3:0 Земплин Середь 4:0 Сеница
Погронье Последние 20 матчей: +3 =9 -8Погронье 0:1 Тренчин Слован Братислава 1:0 Погронье Погронье 1:1 Земплин Середь 0:2 Погронье
Погронье 3:1 Нитра Погронье 2:2 Ружомберок Жилина 2:1 Погронье Погронье 3:3 Спартак Трнава ДАК 0:0 Погронье Погронье 2:2 Злате Моравце Погронье 1:2 Сеница Тренчин 1:1 Погронье Погронье 1:2 Слован Братислава Земплин 2:0 Погронье Погронье 2:2 Середь Нитра 3:1 Погронье Ружомберок 0:0 Погронье Погронье 2:1 Жилина Спартак Трнава 1:1 Погронье Погронье 1:2 ДАК
Последние игры между собой
Сеница: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Погронье: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|Заявка
|22
|17
|3
|2
|54 - 12
|54
|2.
|ДАК
|Заявка
|22
|13
|5
|4
|48 - 28
|44
|3.
|Жилина
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|49 - 33
|37
|4.
|Спартак Трнава
|Заявка
|22
|11
|2
|9
|32 - 29
|35
|5.
|Злате Моравце
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|38 - 29
|33
|6.
|Тренчин
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|30 - 38
|28
|7.
|Ружомберок
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|31 - 37
|23
|8.
|Нитра
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|21 - 38
|22
|9.
|Середь
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|22 - 39
|22
|10.
|Земплин
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|22 - 42
|22
|11.
|Сеница
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|23 - 40
|21
|12.
|Погронье
|Заявка
|22
|3
|11
|8
|27 - 32
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|Заявка
|11
|10
|0
|1
|28 - 5
|30
|2.
|Жилина
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|29 - 13
|26
|3.
|ДАК
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|27 - 10
|24
|4.
|Злате Моравце
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|25 - 13
|21
|5.
|Ружомберок
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|16 - 9
|17
|6.
|Спартак Трнава
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|11 - 14
|16
|7.
|Тренчин
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|19 - 17
|16
|8.
|Земплин
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 16
|14
|9.
|Середь
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 21
|12
|10.
|Погронье
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|18 - 19
|11
|11.
|Нитра
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 17
|9
|12.
|Сеница
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|12 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 7
|24
|2.
|ДАК
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 18
|20
|3.
|Спартак Трнава
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|21 - 15
|19
|4.
|Сеница
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|11 - 18
|14
|5.
|Нитра
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 21
|13
|6.
|Злате Моравце
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 16
|12
|7.
|Тренчин
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 21
|12
|8.
|Жилина
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|20 - 20
|11
|9.
|Середь
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 18
|10
|10.
|Погронье
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|9 - 13
|9
|11.
|Земплин
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 26
|8
|12.
|Ружомберок
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|15 - 28
|6
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сеница» – «Погронье» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сеница» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Погронье» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сеница» – «Погронье», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров