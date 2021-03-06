Жилина
2:1
Первый тайм: 28'
Стадион: Стадион под Дубном
Ружомберок
1:0
6' ГолРуснак Матуш
2:0
11' ГолМыслович Патрик
2:1
13' ГолКружляк Растислав
Ход матча
6'
1:0
11'
2:0
13'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Курминовски Давид
|9 (1)
|0.41
|2.
|Бичахчян Ваан
|9 (2)
|0.41
|3.
|Бернат Ян
|4
|0.18
|4.
|Илько Патрик
|4
|0.18
|5.
|Дурис Давид
|3
|0.14
|6.
|Паур Якуб
|3
|0.14
|7.
|Мыслович Патрик
|2
|0.09
|8.
|Жибриль Таофик
|2
|0.09
|9.
|Валло Кристиан
|1
|0.05
|10.
|Фазлагич Энис
|1
|0.05
|11.
|Руснак Матуш
|1
|0.05
|12.
|Капралик Адриан
|1
|0.05
|13.
|Кивиор Якуб
|1
|0.05
|14.
|Tibor Slebodnik
|1
|0.05
|15.
|Яворчек Доминик
|1
|0.05
|16.
|Слука Бранислав
|0
|0
|17.
|Копас Адам
|0
|0
|18.
|Гоно Мирослав
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Регали Мартин
|7
|0.32
|2.
|Алмаши Ладислав
|6
|0.27
|3.
|Масло Ян
|3 (2)
|0.14
|4.
|Костадинов Тихомир
|2
|0.09
|5.
|Кмет Матуш
|2
|0.09
|6.
|Дунгель Петер
|2
|0.09
|7.
|Такач Далибор
|1
|0.05
|8.
|Герец Штефан
|1
|0.05
|9.
|Бренкус Адам
|1
|0.05
|10.
|Кочан Матей
|1
|0.05
|11.
|Жигмунд Марек
|1
|0.05
|12.
|Мадленяк Матей
|1
|0.05
|13.
|Кружляк Растислав
|1
|0.05
|14.
|Мойжиш Александр
|0
|0
|15.
|Мацик Матуш
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фазлагич Энис
|5
|0
|2.
|Яворчек Доминик
|4
|0
|3.
|Кивиор Якуб
|3
|0
|4.
|Капралик Адриан
|3
|0
|5.
|Паур Якуб
|2
|0
|6.
|Минарик Ян
|2
|0
|7.
|Слука Бранислав
|2
|0
|8.
|Гоно Мирослав
|2
|0
|9.
|Валло Кристиан
|1
|0
|10.
|Бичахчян Ваан
|1
|0
|11.
|Копас Адам
|1
|0
|12.
|Илько Патрик
|1
|0
|13.
|Жибриль Таофик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кмет Матуш
|5
|0
|2.
|Регали Мартин
|3
|1
|3.
|Масло Ян
|4
|0
|4.
|Кочан Матей
|4
|0
|5.
|Жигмунд Марек
|4
|0
|6.
|Койнок Лукаш
|4
|0
|7.
|Бодя Мартин
|2
|1
|8.
|Чурма Матей
|3
|0
|9.
|Костадинов Тихомир
|3
|0
|10.
|Такач Далибор
|3
|0
|11.
|Мойжиш Александр
|3
|0
|12.
|Мрва Марио
|3
|0
|13.
|Герец Штефан
|2
|0
|14.
|Алмаши Ладислав
|2
|0
|15.
|Мацик Матуш
|1
|0
|16.
|Дунгель Петер
|1
|0
|17.
|Бренкус Адам
|1
|0
|18.
|Мадленяк Матей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Жилина
|9.52% (4)
|11.9% (5)
|16.67% (7)
|19.05% (8)
|16.67% (7)
|26.19% (11)
|Ружомберок
|10.71% (3)
|7.14% (2)
|25% (7)
|17.86% (5)
|14.29% (4)
|25% (7)
Предыдущие игры
Жилина Последние 20 матчей: +9 =4 -7Спартак Трнава 2:1 Жилина ДАК 1:1 Жилина Жилина 4:1 Злате Моравце Слован Братислава 3:2 Жилина
Жилина 0:0 Середь Земплин 1:1 Жилина Жилина 2:1 Погронье Жилина 2:0 Тренчин Нитра 0:3 Жилина Жилина 3:1 Сеница Ружомберок 2:1 Жилина Жилина 2:1 Спартак Трнава Жилина 4:1 ДАК Злате Моравце 4:0 Жилина Жилина 2:2 Слован Братислава Середь 3:2 Жилина Жилина 6:2 Земплин Нью-Сейнтс 3:1 Жилина Погронье 2:1 Жилина Тренчин 2:4 Жилина
Ружомберок Последние 20 матчей: +5 =7 -8Ружомберок 2:3 Сеница Злате Моравце 3:1 Ружомберок Ружомберок 0:0 Слован Братислава Земплин 4:3 Ружомберок
Ружомберок 1:1 ДАК Погронье 2:2 Ружомберок Ружомберок 3:0 Нитра Середь 0:0 Ружомберок Ружомберок 0:1 Спартак Трнава Тренчин 3:1 Ружомберок Ружомберок 2:1 Жилина Сеница 1:2 Ружомберок Ружомберок 2:1 Злате Моравце Слован Братислава 5:0 Ружомберок Ружомберок 4:0 Земплин ДАК 3:2 Ружомберок Ружомберок 0:0 Погронье Серветт 3:0 Ружомберок Нитра 1:1 Ружомберок Ружомберок 0:0 Середь
Последние игры между собой
Жилина: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Ружомберок: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Жилина 4:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 Жилина Суперлига Жилина 3:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 3:1 Жилина Суперлига Жилина 3:0 Ружомберок Суперлига Жилина 0:0 Ружомберок Кубок Ружомберок 1:2 Жилина Суперлига Ружомберок 2:1 Жилина Кубок Жилина 2:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:0 Жилина Суперлига Жилина 3:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:2 Жилина Суперлига Жилина 3:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:2 Жилина Суперлига Жилина 2:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:2 Жилина Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|2:0 Заявка
|22
|17
|3
|2
|53 - 11
|54
|2.
|ДАК
|0:2 Заявка
|22
|13
|5
|4
|47 - 27
|44
|3.
|Жилина
|2:1 Заявка
|22
|11
|4
|7
|48 - 32
|37
|4.
|Спартак Трнава
|0:1 Заявка
|22
|11
|2
|9
|32 - 28
|35
|5.
|Злате Моравце
|1:0 Заявка
|22
|9
|6
|7
|38 - 29
|33
|6.
|Тренчин
|1:0 Заявка
|22
|7
|7
|8
|29 - 38
|28
|7.
|Нитра
|0:0 Заявка
|22
|6
|5
|11
|21 - 37
|23
|8.
|Ружомберок
|1:2 Заявка
|22
|5
|8
|9
|30 - 36
|23
|9.
|Середь
|0:1 Заявка
|22
|5
|7
|10
|22 - 39
|22
|10.
|Сеница
|0:0 Заявка
|22
|5
|6
|11
|22 - 39
|21
|11.
|Земплин
|0:0 Заявка
|22
|4
|8
|10
|21 - 42
|20
|12.
|Погронье
|0:0 Заявка
|22
|3
|11
|8
|26 - 31
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|2:0 Заявка
|11
|10
|0
|1
|27 - 4
|30
|2.
|Жилина
|2:1 Заявка
|11
|8
|2
|1
|28 - 12
|26
|3.
|ДАК
|0:2 Заявка
|11
|7
|3
|1
|27 - 10
|24
|4.
|Злате Моравце
|1:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|25 - 13
|21
|5.
|Ружомберок
|1:2 Заявка
|11
|4
|5
|2
|16 - 9
|17
|6.
|Спартак Трнава
|0:1 Заявка
|11
|5
|1
|5
|11 - 14
|16
|7.
|Тренчин
|1:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|18 - 17
|16
|8.
|Земплин
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 16
|12
|9.
|Середь
|0:1 Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 21
|12
|10.
|Погронье
|0:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|18 - 19
|11
|11.
|Нитра
|0:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 17
|9
|12.
|Сеница
|0:0 Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 21
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|2:0 Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 7
|24
|2.
|ДАК
|0:2 Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 17
|20
|3.
|Спартак Трнава
|0:1 Заявка
|11
|6
|1
|4
|21 - 14
|19
|4.
|Сеница
|0:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|11 - 18
|14
|5.
|Нитра
|0:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|11 - 20
|14
|6.
|Злате Моравце
|1:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 16
|12
|7.
|Тренчин
|1:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 21
|12
|8.
|Жилина
|2:1 Заявка
|11
|3
|2
|6
|20 - 20
|11
|9.
|Середь
|0:1 Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 18
|10
|10.
|Погронье
|0:0 Заявка
|11
|1
|6
|4
|8 - 12
|9
|11.
|Земплин
|0:0 Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 26
|8
|12.
|Ружомберок
|1:2 Заявка
|11
|1
|3
|7
|14 - 27
|6
Победитель
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