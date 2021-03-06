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  2. Матчи
  3. Словакия
Жилина
2:1
Первый тайм: 28'

Стадион:
Ружомберок

Бомбардиры внутри турнира

Жилина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Курминовски Давид 9 (1) 0.41
2. Бичахчян Ваан 9 (2) 0.41
3. Бернат Ян 4 0.18
4. Илько Патрик 4 0.18
5. Дурис Давид 3 0.14
6. Паур Якуб 3 0.14
7. Мыслович Патрик 2 0.09
8. Жибриль Таофик 2 0.09
9. Валло Кристиан 1 0.05
10. Фазлагич Энис 1 0.05
11. Руснак Матуш 1 0.05
12. Капралик Адриан 1 0.05
13. Кивиор Якуб 1 0.05
14. Tibor Slebodnik 1 0.05
15. Яворчек Доминик 1 0.05
16. Слука Бранислав 0 0
17. Копас Адам 0 0
18. Гоно Мирослав 0 0
Ружомберок
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Регали Мартин 7 0.32
2. Алмаши Ладислав 6 0.27
3. Масло Ян 3 (2) 0.14
4. Костадинов Тихомир 2 0.09
5. Кмет Матуш 2 0.09
6. Дунгель Петер 2 0.09
7. Такач Далибор 1 0.05
8. Герец Штефан 1 0.05
9. Бренкус Адам 1 0.05
10. Кочан Матей 1 0.05
11. Жигмунд Марек 1 0.05
12. Мадленяк Матей 1 0.05
13. Кружляк Растислав 1 0.05
14. Мойжиш Александр 0 0
15. Мацик Матуш 0 0

Карточки

Жилина
# Игрок      
1. Фазлагич Энис 5 0
2. Яворчек Доминик 4 0
3. Кивиор Якуб 3 0
4. Капралик Адриан 3 0
5. Паур Якуб 2 0
6. Минарик Ян 2 0
7. Слука Бранислав 2 0
8. Гоно Мирослав 2 0
9. Валло Кристиан 1 0
10. Бичахчян Ваан 1 0
11. Копас Адам 1 0
12. Илько Патрик 1 0
13. Жибриль Таофик 1 0
Ружомберок
# Игрок      
1. Кмет Матуш 5 0
2. Регали Мартин 3 1
3. Масло Ян 4 0
4. Кочан Матей 4 0
5. Жигмунд Марек 4 0
6. Койнок Лукаш 4 0
7. Бодя Мартин 2 1
8. Чурма Матей 3 0
9. Костадинов Тихомир 3 0
10. Такач Далибор 3 0
11. Мойжиш Александр 3 0
12. Мрва Марио 3 0
13. Герец Штефан 2 0
14. Алмаши Ладислав 2 0
15. Мацик Матуш 1 0
16. Дунгель Петер 1 0
17. Бренкус Адам 1 0
18. Мадленяк Матей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Жилина 9.52% (4) 11.9% (5) 16.67% (7) 19.05% (8) 16.67% (7) 26.19% (11)
 Ружомберок 10.71% (3) 7.14% (2) 25% (7) 17.86% (5) 14.29% (4) 25% (7)

Предыдущие игры

Жилина Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Спартак Трнава 2:1 Жилина ДАК 1:1 Жилина Жилина 4:1 Злате Моравце Слован Братислава 3:2 Жилина
Жилина 0:0 Середь Земплин 1:1 Жилина Жилина 2:1 Погронье Жилина 2:0 Тренчин Нитра 0:3 Жилина Жилина 3:1 Сеница Ружомберок 2:1 Жилина Жилина 2:1 Спартак Трнава Жилина 4:1 ДАК Злате Моравце 4:0 Жилина Жилина 2:2 Слован Братислава Середь 3:2 Жилина Жилина 6:2 Земплин Нью-Сейнтс 3:1 Жилина Погронье 2:1 Жилина Тренчин 2:4 Жилина
Ружомберок Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Ружомберок 2:3 Сеница Злате Моравце 3:1 Ружомберок Ружомберок 0:0 Слован Братислава Земплин 4:3 Ружомберок
Ружомберок 1:1 ДАК Погронье 2:2 Ружомберок Ружомберок 3:0 Нитра Середь 0:0 Ружомберок Ружомберок 0:1 Спартак Трнава Тренчин 3:1 Ружомберок Ружомберок 2:1 Жилина Сеница 1:2 Ружомберок Ружомберок 2:1 Злате Моравце Слован Братислава 5:0 Ружомберок Ружомберок 4:0 Земплин ДАК 3:2 Ружомберок Ружомберок 0:0 Погронье Серветт 3:0 Ружомберок Нитра 1:1 Ружомберок Ружомберок 0:0 Середь

Последние игры между собой

Жилина: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Ружомберок: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Ружомберок 2:1 Жилина Суперлига Ружомберок 2:1 Жилина Суперлига Жилина 1:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:3 Жилина Суперлига
Жилина 4:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 Жилина Суперлига Жилина 3:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 3:1 Жилина Суперлига Жилина 3:0 Ружомберок Суперлига Жилина 0:0 Ружомберок Кубок Ружомберок 1:2 Жилина Суперлига Ружомберок 2:1 Жилина Кубок Жилина 2:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:0 Жилина Суперлига Жилина 3:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:2 Жилина Суперлига Жилина 3:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:2 Жилина Суперлига Жилина 2:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:2 Жилина Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 2:0 Заявка 22 17 3 2 53 - 11 54
2. ДАК 0:2 Заявка 22 13 5 4 47 - 27 44
3. Жилина 2:1 Заявка 22 11 4 7 48 - 32 37
4. Спартак Трнава 0:1 Заявка 22 11 2 9 32 - 28 35
5. Злате Моравце 1:0 Заявка 22 9 6 7 38 - 29 33
6. Тренчин 1:0 Заявка 22 7 7 8 29 - 38 28
7. Нитра 0:0 Заявка 22 6 5 11 21 - 37 23
8. Ружомберок 1:2 Заявка 22 5 8 9 30 - 36 23
9. Середь 0:1 Заявка 22 5 7 10 22 - 39 22
10. Сеница 0:0 Заявка 22 5 6 11 22 - 39 21
11. Земплин 0:0 Заявка 22 4 8 10 21 - 42 20
12. Погронье 0:0 Заявка 22 3 11 8 26 - 31 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 2:0 Заявка 11 10 0 1 27 - 4 30
2. Жилина 2:1 Заявка 11 8 2 1 28 - 12 26
3. ДАК 0:2 Заявка 11 7 3 1 27 - 10 24
4. Злате Моравце 1:0 Заявка 11 6 3 2 25 - 13 21
5. Ружомберок 1:2 Заявка 11 4 5 2 16 - 9 17
6. Спартак Трнава 0:1 Заявка 11 5 1 5 11 - 14 16
7. Тренчин 1:0 Заявка 11 4 4 3 18 - 17 16
8. Земплин 0:0 Заявка 11 3 3 5 11 - 16 12
9. Середь 0:1 Заявка 11 3 3 5 14 - 21 12
10. Погронье 0:0 Заявка 11 2 5 4 18 - 19 11
11. Нитра 0:0 Заявка 11 2 3 6 10 - 17 9
12. Сеница 0:0 Заявка 11 1 4 6 11 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 2:0 Заявка 11 7 3 1 26 - 7 24
2. ДАК 0:2 Заявка 11 6 2 3 20 - 17 20
3. Спартак Трнава 0:1 Заявка 11 6 1 4 21 - 14 19
4. Сеница 0:0 Заявка 11 4 2 5 11 - 18 14
5. Нитра 0:0 Заявка 11 4 2 5 11 - 20 14
6. Злате Моравце 1:0 Заявка 11 3 3 5 13 - 16 12
7. Тренчин 1:0 Заявка 11 3 3 5 11 - 21 12
8. Жилина 2:1 Заявка 11 3 2 6 20 - 20 11
9. Середь 0:1 Заявка 11 2 4 5 8 - 18 10
10. Погронье 0:0 Заявка 11 1 6 4 8 - 12 9
11. Земплин 0:0 Заявка 11 1 5 5 10 - 26 8
12. Ружомберок 1:2 Заявка 11 1 3 7 14 - 27 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Pod Dubnom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Жилина
Ничья
Ружомберок
1.64
6.90
4.60
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  1.64 4.32 4.52
Бонус: 5 000 ₽ 1.61 4.30 4.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.20 5.50 10.00
  1.20 6.90 10.58

Самый высокий коэффициент на матч «Жилина» – «Ружомберок» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Жилина» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ружомберок» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Жилина» – «Ружомберок», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
4.44 1.18 3.19 1.32 2.34 1.56 1.87 1.98 1.51 2.45 1.32 3.22
11.75 1.00 4.60 1.17 4.20 1.18 2.49 1.47 2.01 1.75 1.67 2.26 1.34 3.10 1.24 3.64 1.09 5.90
14.00 1.01 5.00 1.12 4.80 1.16 2.48 1.42 2.12 1.67 1.95 1.80 1.89 1.85 11.00 1.02 8.50 1.05 3.55 1.27 2.75 1.42 1.90 1.85 1.50 2.48 1.33 3.15 1.14 5.20 1.11 5.80
6.07 1.13 2.81 1.44 2.51 1.54 2.20 1.68 1.90 1.93 1.70 2.17 2.34 1.60 2.05 1.78 1.79 2.04 1.63 2.29 1.48 2.65
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
1.97 1.78 1.48 2.54
3.32 1.30 2.60 1.46 1.66 2.14 1.26 3.62
3.45 1.28 2.31 1.57 1.69 2.10 1.20 4.20 1.13 5.40 1.92 1.82 1.28 3.45 1.15 5.00
3.42 1.32 2.74 1.47 1.99 1.85 1.68 2.21 2.85 1.41 2.25 1.63 1.74 2.08 1.51 2.51 1.33 3.18
Букмекер 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.60 1.46 1.83 1.91
3.80 1.24 2.04 1.73 1.53 2.40
2.18 1.63 1.63 2.20 1.37 2.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.59 2.29
1.48 2.55
Букмекер Да Нет
3.32 1.30
3.90 1.29
Букмекер Да Нет
2.66 1.44
2.50 1.49
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