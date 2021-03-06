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Крылья Советов
 
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Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сергеев Иван 22 (2) 0.81
2. Голенков Егор 9 0.33
3. Зиньковский Антон 8 (2) 0.3
4. Солдатенков Александр 3 0.11
5. Ежов Роман 3 0.11
6. Гацкан Александр 2 0.07
7. Гынсарь Раду 2 0.07
8. Полуяхтов Владимир 1 0.04
9. Сарвели Владислав 1 0.04
10. Цыпченко Дмитрий 1 0.04
11. Витюгов Максим 1 0.04
Чертаново
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Завезён Юрий 4 (1) 0.15
2. Молтенинов Илья 4 (1) 0.15
3. Молчанов Дмитрий 2 0.07
4. Надольский Александр 2 0.07
5. Рудковский Егор 1 0.04
6. Алексеев Андрей 1 0.04
7. Конев Александр 1 0.04
8. Сулейманов Никита 1 0.04
9. Соколов Артём 1 0.04
10. Пиняев Сергей 1 0.04
11. Савельев Максим 1 0.04
12. Левин Гаррик 1 0.04

Карточки

Крылья Советов
# Игрок      
1. Гацкан Александр 9 1
2. Божин Сергей 7 0
3. Сарвели Владислав 5 0
4. Голенков Егор 4 0
5. Ежов Роман 4 0
6. Витюгов Максим 4 0
7. Карпов Максим 2 1
8. Чернов Никита 2 1
9. Солдатенков Александр 2 1
10. Кабутов Дмитрий 3 0
11. Цыпченко Дмитрий 3 0
12. Комбаров Дмитрий 2 0
13. Полуяхтов Владимир 2 0
14. Зеффан Мехди 2 0
15. Сергеев Иван 2 0
16. Фролов Евгений 1 0
17. Гынсарь Раду 1 0
18. Якуба Денис 1 0
19. Ломаев Иван 1 0
20. Пруцев Данил 1 0
21. Смирнов Данила 1 0
22. Шерстнёв Степан 1 0
Чертаново
# Игрок      
1. Никитенков Алексей 8 0
2. Першин Никита 6 1
3. Бартасевич Владимир 6 0
4. Надольский Александр 6 0
5. Гудков Ян 6 0
6. Ляхов Константин 2 2
7. Рудковский Егор 4 0
8. Тюменцев Даниил 4 0
9. Молчанов Дмитрий 4 0
10. Левин Гаррик 2 1
11. Завезён Юрий 3 0
12. Кондаков Егор 3 0
13. Редькович Дмитрий 3 0
14. Молтенинов Илья 3 0
15. Герчиков Леонид 3 0
16. Сулейманов Никита 3 0
17. Савельев Максим 3 0
18. Абаев Илья 2 0
19. Камышев Илья 2 0
20. Великородный Дмитрий 2 0
21. Молодняков Данила 1 0
22. Соколов Артём 1 0
23. Пиняев Сергей 1 0
24. Мелехов Александр II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Крылья Советов 16.98% (9) 7.55% (4) 16.98% (9) 16.98% (9) 15.09% (8) 26.42% (14)
 Чертаново 10% (2) 15% (3) 15% (3) 10% (2) 25% (5) 25% (5)

Предыдущие игры

Крылья Советов Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Нижний Новгород 0:1 Крылья Советов Химки 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Сочи Крылья Советов 4:0 Енисей
Оренбург 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Чайка СКА-Хабаровск 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Велес Москва Краснодар-2 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Акрон Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Шинник Факел 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Ротор Крылья Советов 3:0 Волгарь Крылья Советов 2:1 Спартак-2 Текстильщик 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Алания Динамо Ставрополь 1:4 Крылья Советов Нефтехимик 1:1 Крылья Советов
Чертаново Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Текстильщик 1:0 Чертаново Химки 0:2 Чертаново Алания 3:1 Чертаново Чертаново 1:0 Нефтехимик
Динамо Брянск 1:2 Чертаново Чертаново 0:1 Иртыш Омск Томь 1:2 Чертаново Нижний Новгород 3:2 Чертаново Чертаново 1:2 Енисей Оренбург 3:1 Чертаново Чертаново 1:2 Чайка СКА-Хабаровск 2:0 Чертаново Чертаново 0:4 Уфа Велес Москва 3:0 Чертаново Балтика 1:2 Чертаново Чертаново 1:0 Краснодар-2 Акрон 1:0 Чертаново Ленинградец 1:0 Чертаново Чертаново 0:0 Торпедо Москва Шинник 1:1 Чертаново

Последние игры между собой

Крылья Советов: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Чертаново: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Чертаново 0:1 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион Чертаново 0:1 Крылья Советов Кубок ФНЛ
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 27 18 4 5 56 - 19 58
2. Нижний Новгород Заявка 27 18 4 5 39 - 16 58
3. Торпедо Москва Заявка 27 16 6 5 51 - 20 54
4. Оренбург Заявка 27 15 9 3 40 - 21 54
5. Велес Москва Заявка 27 14 8 5 38 - 29 50
6. Алания Заявка 27 14 7 6 54 - 28 49
7. Нефтехимик Заявка 27 13 4 10 40 - 28 43
8. Балтика Заявка 27 12 7 8 30 - 24 43
9. СКА-Хабаровск 1:1 Заявка 28 12 6 10 35 - 33 42
10. Енисей 1:0 Заявка 28 12 4 12 28 - 39 40
11. Волгарь Заявка 27 11 5 11 35 - 30 38
12. Чайка Заявка 27 9 9 9 33 - 35 36
13. Спартак-2 Заявка 27 10 5 12 30 - 38 35
14. Текстильщик Заявка 27 9 7 11 23 - 31 34
15. Факел 0:1 Заявка 28 7 10 11 27 - 28 31
16. Краснодар-2 Заявка 27 7 8 12 35 - 46 29
17. Динамо Брянск Заявка 27 8 4 15 16 - 39 28
18. Иртыш Омск Заявка 27 7 6 14 22 - 37 27
19. Акрон 1:1 Заявка 28 6 6 16 22 - 41 24
20. Чертаново Заявка 27 7 2 18 20 - 41 23
21. Томь Заявка 27 5 5 17 17 - 34 20
22. Шинник Заявка 27 4 4 19 26 - 60 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 14 12 1 1 36 - 5 37
2. Нижний Новгород Заявка 14 10 2 2 22 - 7 32
3. Алания Заявка 14 9 3 2 37 - 17 30
4. Торпедо Москва Заявка 14 8 3 3 25 - 11 27
5. Велес Москва Заявка 15 7 6 2 24 - 19 27
6. Волгарь Заявка 14 7 5 2 21 - 12 26
7. Енисей 1:0 Заявка 13 8 0 5 16 - 15 24
8. Нефтехимик Заявка 13 7 3 3 23 - 7 24
9. СКА-Хабаровск 1:1 Заявка 13 7 3 3 15 - 10 24
10. Оренбург Заявка 13 6 5 2 20 - 13 23
11. Факел 0:1 Заявка 15 5 7 3 16 - 9 22
12. Балтика Заявка 12 6 2 4 13 - 8 20
13. Текстильщик Заявка 14 5 5 4 10 - 14 20
14. Краснодар-2 Заявка 13 5 4 4 25 - 19 19
15. Динамо Брянск Заявка 14 6 1 7 12 - 18 19
16. Акрон 1:1 Заявка 13 5 2 6 14 - 16 17
17. Чайка Заявка 13 5 2 6 16 - 20 17
18. Иртыш Омск Заявка 15 4 2 9 10 - 24 14
19. Спартак-2 Заявка 13 3 3 7 10 - 20 12
20. Шинник Заявка 14 3 3 8 14 - 23 12
21. Чертаново Заявка 13 3 1 9 7 - 16 10
22. Томь Заявка 13 2 2 9 10 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 14 9 4 1 20 - 8 31
2. Торпедо Москва Заявка 13 8 3 2 26 - 9 27
3. Нижний Новгород Заявка 13 8 2 3 17 - 9 26
4. Велес Москва Заявка 12 7 2 3 14 - 10 23
5. Спартак-2 Заявка 14 7 2 5 20 - 18 23
6. Балтика Заявка 15 6 5 4 17 - 16 23
7. Крылья Советов Заявка 13 6 3 4 20 - 14 21
8. Алания Заявка 13 5 4 4 17 - 11 19
9. Нефтехимик Заявка 14 6 1 7 17 - 21 19
10. Чайка Заявка 14 4 7 3 17 - 15 19
11. СКА-Хабаровск 1:1 Заявка 15 5 3 7 20 - 23 18
12. Енисей 1:0 Заявка 15 4 4 7 12 - 24 16
13. Текстильщик Заявка 13 4 2 7 13 - 17 14
14. Иртыш Омск Заявка 12 3 4 5 12 - 13 13
15. Чертаново Заявка 14 4 1 9 13 - 25 13
16. Волгарь Заявка 13 4 0 9 14 - 18 12
17. Томь Заявка 14 3 3 8 7 - 16 12
18. Краснодар-2 Заявка 14 2 4 8 10 - 27 10
19. Факел 0:1 Заявка 13 2 3 8 11 - 19 9
20. Динамо Брянск Заявка 13 2 3 8 4 - 21 9
21. Акрон 1:1 Заявка 15 1 4 10 8 - 25 7
22. Шинник Заявка 13 1 1 11 12 - 37 4
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  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча "Крылья Советов" - "Чертаново", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Чертаново от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 марта 2021, осталось 10 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 145
Крылья Советов 97.9% (142)
X 1.4% (2)
Чертаново 0.7% (1)
Все прогнозы
1.55 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Крылья Советов
Ничья
Чертаново
1.09
8.90
23.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  1.09 8.90 23.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.08 10.25 23.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.09 8.60 18.00

Самый высокий коэффициент на матч «Крылья Советов» – «Чертаново» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Крылья Советов» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Чертаново» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Крылья Советов» – «Чертаново», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
5.95 1.12 7.30 1.08 3.70 1.25 2.72 1.43 2.15 1.76 1.69 2.10 1.43 2.72 1.28 3.46 1.19 4.62
11.75 1.00 10.50 1.01 6.75 1.06 5.95 1.09 3.26 1.31 2.64 1.47 1.99 1.89 1.62 2.27 1.41 2.77 1.19 4.15 1.14 4.75 1.04 7.80
13.00 1.01 15.00 1.01 6.20 1.10 5.30 1.13 2.95 1.37 1.84 1.91 2.46 1.51 2.08 1.70 1.82 1.92 1.70 2.07 1.49 2.44 1.35 3.05 1.17 4.60 1.14 5.20 1.06 8.70 1.04 8.90 1.01 15.00
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.80 1.23 2.22 1.62 1.54 2.36 1.32 3.32
4.75 1.17 3.32 1.32 1.87 1.91 1.41 2.86 1.26 3.78
3.05 1.35 1.81 1.94 1.36 3.00 1.28 3.45
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3
5.60 1.12 3.01 1.35 2.11 1.71 1.60 2.31 1.33 3.24
5.85 1.13 5.00 1.17 2.38 1.57 1.77 2.03 1.44 2.73 1.18 4.70
3.05 1.35 2.31 1.64 1.73 2.04 1.37 2.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.23 1.62
2.23 1.61
Букмекер Да Нет
4.90 1.15
5.60 1.12
Букмекер Да Нет
3.70 1.23
3.85 1.22
Где смотреть матч Крылья Советов - Чертаново онлайн

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Прогнозы на матч Крылья Советов - Чертаново

Исход игры
Крылья Советов
97.9% (142)
Ничья
1.4% (2)
Чертаново
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
40.14% (57)
Меньше
59.86% (85)
Обе команды забьют
Да
25.35% (36)
Нет
74.65% (106)
Популярный счёт
2:0 Крылья Советов
44.8% (65)
3:0 Крылья Советов
14.5% (21)
1:0 Крылья Советов
12.4% (18)
2:1 Крылья Советов
11.7% (17)
3:1 Крылья Советов
9.7% (14)
1:1 Ничья
1.4% (2)
4:0 Крылья Советов
1.4% (2)
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