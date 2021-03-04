Крылья Советов
Позже
Чертаново
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сергеев Иван
|22 (2)
|0.81
|2.
|Голенков Егор
|9
|0.33
|3.
|Зиньковский Антон
|8 (2)
|0.3
|4.
|Солдатенков Александр
|3
|0.11
|5.
|Ежов Роман
|3
|0.11
|6.
|Гацкан Александр
|2
|0.07
|7.
|Гынсарь Раду
|2
|0.07
|8.
|Полуяхтов Владимир
|1
|0.04
|9.
|Сарвели Владислав
|1
|0.04
|10.
|Цыпченко Дмитрий
|1
|0.04
|11.
|Витюгов Максим
|1
|0.04
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Завезён Юрий
|4 (1)
|0.15
|2.
|Молтенинов Илья
|4 (1)
|0.15
|3.
|Молчанов Дмитрий
|2
|0.07
|4.
|Надольский Александр
|2
|0.07
|5.
|Рудковский Егор
|1
|0.04
|6.
|Алексеев Андрей
|1
|0.04
|7.
|Конев Александр
|1
|0.04
|8.
|Сулейманов Никита
|1
|0.04
|9.
|Соколов Артём
|1
|0.04
|10.
|Пиняев Сергей
|1
|0.04
|11.
|Савельев Максим
|1
|0.04
|12.
|Левин Гаррик
|1
|0.04
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гацкан Александр
|9
|1
|2.
|Божин Сергей
|7
|0
|3.
|Сарвели Владислав
|5
|0
|4.
|Голенков Егор
|4
|0
|5.
|Ежов Роман
|4
|0
|6.
|Витюгов Максим
|4
|0
|7.
|Карпов Максим
|2
|1
|8.
|Чернов Никита
|2
|1
|9.
|Солдатенков Александр
|2
|1
|10.
|Кабутов Дмитрий
|3
|0
|11.
|Цыпченко Дмитрий
|3
|0
|12.
|Комбаров Дмитрий
|2
|0
|13.
|Полуяхтов Владимир
|2
|0
|14.
|Зеффан Мехди
|2
|0
|15.
|Сергеев Иван
|2
|0
|16.
|Фролов Евгений
|1
|0
|17.
|Гынсарь Раду
|1
|0
|18.
|Якуба Денис
|1
|0
|19.
|Ломаев Иван
|1
|0
|20.
|Пруцев Данил
|1
|0
|21.
|Смирнов Данила
|1
|0
|22.
|Шерстнёв Степан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Никитенков Алексей
|8
|0
|2.
|Першин Никита
|6
|1
|3.
|Бартасевич Владимир
|6
|0
|4.
|Надольский Александр
|6
|0
|5.
|Гудков Ян
|6
|0
|6.
|Ляхов Константин
|2
|2
|7.
|Рудковский Егор
|4
|0
|8.
|Тюменцев Даниил
|4
|0
|9.
|Молчанов Дмитрий
|4
|0
|10.
|Левин Гаррик
|2
|1
|11.
|Завезён Юрий
|3
|0
|12.
|Кондаков Егор
|3
|0
|13.
|Редькович Дмитрий
|3
|0
|14.
|Молтенинов Илья
|3
|0
|15.
|Герчиков Леонид
|3
|0
|16.
|Сулейманов Никита
|3
|0
|17.
|Савельев Максим
|3
|0
|18.
|Абаев Илья
|2
|0
|19.
|Камышев Илья
|2
|0
|20.
|Великородный Дмитрий
|2
|0
|21.
|Молодняков Данила
|1
|0
|22.
|Соколов Артём
|1
|0
|23.
|Пиняев Сергей
|1
|0
|24.
|Мелехов Александр II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Крылья Советов
|16.98% (9)
|7.55% (4)
|16.98% (9)
|16.98% (9)
|15.09% (8)
|26.42% (14)
|Чертаново
|10% (2)
|15% (3)
|15% (3)
|10% (2)
|25% (5)
|25% (5)
Предыдущие игры
Крылья Советов Последние 20 матчей: +15 =3 -2Нижний Новгород 0:1 Крылья Советов Химки 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Сочи Крылья Советов 4:0 Енисей
Оренбург 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Чайка СКА-Хабаровск 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Велес Москва Краснодар-2 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Акрон Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Шинник Факел 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Ротор Крылья Советов 3:0 Волгарь Крылья Советов 2:1 Спартак-2 Текстильщик 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Алания Динамо Ставрополь 1:4 Крылья Советов Нефтехимик 1:1 Крылья Советов
Чертаново Последние 20 матчей: +6 =2 -12Текстильщик 1:0 Чертаново Химки 0:2 Чертаново Алания 3:1 Чертаново Чертаново 1:0 Нефтехимик
Динамо Брянск 1:2 Чертаново Чертаново 0:1 Иртыш Омск Томь 1:2 Чертаново Нижний Новгород 3:2 Чертаново Чертаново 1:2 Енисей Оренбург 3:1 Чертаново Чертаново 1:2 Чайка СКА-Хабаровск 2:0 Чертаново Чертаново 0:4 Уфа Велес Москва 3:0 Чертаново Балтика 1:2 Чертаново Чертаново 1:0 Краснодар-2 Акрон 1:0 Чертаново Ленинградец 1:0 Чертаново Чертаново 0:0 Торпедо Москва Шинник 1:1 Чертаново
Последние игры между собой
Крылья Советов: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Чертаново: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|27
|18
|4
|5
|56 - 19
|58
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|27
|18
|4
|5
|39 - 16
|58
|3.
|Торпедо Москва
|Заявка
|27
|16
|6
|5
|51 - 20
|54
|4.
|Оренбург
|Заявка
|27
|15
|9
|3
|40 - 21
|54
|5.
|Велес Москва
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|38 - 29
|50
|6.
|Алания
|Заявка
|27
|14
|7
|6
|54 - 28
|49
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|27
|13
|4
|10
|40 - 28
|43
|8.
|Балтика
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|30 - 24
|43
|9.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|27
|12
|5
|10
|34 - 32
|41
|10.
|Волгарь
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|35 - 30
|38
|11.
|Енисей
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|27 - 39
|37
|12.
|Чайка
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|33 - 35
|36
|13.
|Спартак-2
|Заявка
|27
|10
|5
|12
|30 - 38
|35
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|23 - 31
|34
|15.
|Факел
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|27 - 27
|31
|16.
|Краснодар-2
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|35 - 46
|29
|17.
|Динамо Брянск
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|16 - 39
|28
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|22 - 37
|27
|19.
|Чертаново
|Заявка
|27
|7
|2
|18
|20 - 41
|23
|20.
|Акрон
|Заявка
|27
|6
|5
|16
|21 - 40
|23
|21.
|Томь
|Заявка
|27
|5
|5
|17
|17 - 34
|20
|22.
|Шинник
|Заявка
|27
|4
|4
|19
|26 - 60
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|36 - 5
|37
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|22 - 7
|32
|3.
|Алания
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|37 - 17
|30
|4.
|Торпедо Москва
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|25 - 11
|27
|5.
|Велес Москва
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|24 - 19
|27
|6.
|Волгарь
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|21 - 12
|26
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|23 - 7
|24
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|15 - 10
|24
|9.
|Оренбург
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|20 - 13
|23
|10.
|Факел
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|16 - 9
|22
|11.
|Енисей
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|15 - 15
|21
|12.
|Балтика
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|13 - 8
|20
|13.
|Текстильщик
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|10 - 14
|20
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|25 - 19
|19
|15.
|Динамо Брянск
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|12 - 18
|19
|16.
|Чайка
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 20
|17
|17.
|Акрон
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|13 - 15
|16
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|10 - 24
|14
|19.
|Спартак-2
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 20
|12
|20.
|Шинник
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 23
|12
|21.
|Чертаново
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|7 - 16
|10
|22.
|Томь
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|20 - 8
|31
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 9
|27
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|17 - 9
|26
|4.
|Велес Москва
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|14 - 10
|23
|5.
|Спартак-2
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|20 - 18
|23
|6.
|Балтика
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|17 - 16
|23
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 14
|21
|8.
|Алания
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 11
|19
|9.
|Нефтехимик
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|17 - 21
|19
|10.
|Чайка
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|17 - 15
|19
|11.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|19 - 22
|17
|12.
|Енисей
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 24
|16
|13.
|Текстильщик
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 17
|14
|14.
|Иртыш Омск
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 13
|13
|15.
|Чертаново
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|13 - 25
|13
|16.
|Волгарь
|Заявка
|13
|4
|0
|9
|14 - 18
|12
|17.
|Томь
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|7 - 16
|12
|18.
|Краснодар-2
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 27
|10
|19.
|Факел
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 18
|9
|20.
|Динамо Брянск
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|4 - 21
|9
|21.
|Акрон
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|8 - 25
|7
|22.
|Шинник
|Заявка
|13
|1
|1
|11
|12 - 37
|4
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Прогнозы на матч Крылья Советов - Чертаново
Исход игры
Крылья Советов
96.4% (54)
Ничья
3.6% (2)
Чертаново
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
43.4% (23)
Меньше
56.6% (30)
Обе команды забьют
Да
33.96% (18)
Нет
66.04% (35)
Популярный счёт
2:0 Крылья Советов
33.9% (19)
2:1 Крылья Советов
21.4% (12)
1:0 Крылья Советов
16.1% (9)
3:0 Крылья Советов
10.7% (6)
3:1 Крылья Советов
7.1% (4)
1:1 Ничья
3.6% (2)
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