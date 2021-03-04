  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
Крылья Советов
 
Позже
Чертаново

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сергеев Иван 22 (2) 0.81
2. Голенков Егор 9 0.33
3. Зиньковский Антон 8 (2) 0.3
4. Солдатенков Александр 3 0.11
5. Ежов Роман 3 0.11
6. Гацкан Александр 2 0.07
7. Гынсарь Раду 2 0.07
8. Полуяхтов Владимир 1 0.04
9. Сарвели Владислав 1 0.04
10. Цыпченко Дмитрий 1 0.04
11. Витюгов Максим 1 0.04
Чертаново
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Завезён Юрий 4 (1) 0.15
2. Молтенинов Илья 4 (1) 0.15
3. Молчанов Дмитрий 2 0.07
4. Надольский Александр 2 0.07
5. Рудковский Егор 1 0.04
6. Алексеев Андрей 1 0.04
7. Конев Александр 1 0.04
8. Сулейманов Никита 1 0.04
9. Соколов Артём 1 0.04
10. Пиняев Сергей 1 0.04
11. Савельев Максим 1 0.04
12. Левин Гаррик 1 0.04

Карточки

Крылья Советов
# Игрок      
1. Гацкан Александр 9 1
2. Божин Сергей 7 0
3. Сарвели Владислав 5 0
4. Голенков Егор 4 0
5. Ежов Роман 4 0
6. Витюгов Максим 4 0
7. Карпов Максим 2 1
8. Чернов Никита 2 1
9. Солдатенков Александр 2 1
10. Кабутов Дмитрий 3 0
11. Цыпченко Дмитрий 3 0
12. Комбаров Дмитрий 2 0
13. Полуяхтов Владимир 2 0
14. Зеффан Мехди 2 0
15. Сергеев Иван 2 0
16. Фролов Евгений 1 0
17. Гынсарь Раду 1 0
18. Якуба Денис 1 0
19. Ломаев Иван 1 0
20. Пруцев Данил 1 0
21. Смирнов Данила 1 0
22. Шерстнёв Степан 1 0
Чертаново
# Игрок      
1. Никитенков Алексей 8 0
2. Першин Никита 6 1
3. Бартасевич Владимир 6 0
4. Надольский Александр 6 0
5. Гудков Ян 6 0
6. Ляхов Константин 2 2
7. Рудковский Егор 4 0
8. Тюменцев Даниил 4 0
9. Молчанов Дмитрий 4 0
10. Левин Гаррик 2 1
11. Завезён Юрий 3 0
12. Кондаков Егор 3 0
13. Редькович Дмитрий 3 0
14. Молтенинов Илья 3 0
15. Герчиков Леонид 3 0
16. Сулейманов Никита 3 0
17. Савельев Максим 3 0
18. Абаев Илья 2 0
19. Камышев Илья 2 0
20. Великородный Дмитрий 2 0
21. Молодняков Данила 1 0
22. Соколов Артём 1 0
23. Пиняев Сергей 1 0
24. Мелехов Александр II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Крылья Советов 16.98% (9) 7.55% (4) 16.98% (9) 16.98% (9) 15.09% (8) 26.42% (14)
 Чертаново 10% (2) 15% (3) 15% (3) 10% (2) 25% (5) 25% (5)

Предыдущие игры

Крылья Советов Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Нижний Новгород 0:1 Крылья Советов Химки 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Сочи Крылья Советов 4:0 Енисей
Оренбург 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Чайка СКА-Хабаровск 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Велес Москва Краснодар-2 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Акрон Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Шинник Факел 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Ротор Крылья Советов 3:0 Волгарь Крылья Советов 2:1 Спартак-2 Текстильщик 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Алания Динамо Ставрополь 1:4 Крылья Советов Нефтехимик 1:1 Крылья Советов
Чертаново Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Текстильщик 1:0 Чертаново Химки 0:2 Чертаново Алания 3:1 Чертаново Чертаново 1:0 Нефтехимик
Динамо Брянск 1:2 Чертаново Чертаново 0:1 Иртыш Омск Томь 1:2 Чертаново Нижний Новгород 3:2 Чертаново Чертаново 1:2 Енисей Оренбург 3:1 Чертаново Чертаново 1:2 Чайка СКА-Хабаровск 2:0 Чертаново Чертаново 0:4 Уфа Велес Москва 3:0 Чертаново Балтика 1:2 Чертаново Чертаново 1:0 Краснодар-2 Акрон 1:0 Чертаново Ленинградец 1:0 Чертаново Чертаново 0:0 Торпедо Москва Шинник 1:1 Чертаново

Последние игры между собой

Крылья Советов: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Чертаново: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Чертаново 0:1 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион Чертаново 0:1 Крылья Советов Кубок ФНЛ
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 27 18 4 5 56 - 19 58
2. Нижний Новгород Заявка 27 18 4 5 39 - 16 58
3. Торпедо Москва Заявка 27 16 6 5 51 - 20 54
4. Оренбург Заявка 27 15 9 3 40 - 21 54
5. Велес Москва Заявка 27 14 8 5 38 - 29 50
6. Алания Заявка 27 14 7 6 54 - 28 49
7. Нефтехимик Заявка 27 13 4 10 40 - 28 43
8. Балтика Заявка 27 12 7 8 30 - 24 43
9. СКА-Хабаровск Заявка 27 12 5 10 34 - 32 41
10. Волгарь Заявка 27 11 5 11 35 - 30 38
11. Енисей Заявка 27 11 4 12 27 - 39 37
12. Чайка Заявка 27 9 9 9 33 - 35 36
13. Спартак-2 Заявка 27 10 5 12 30 - 38 35
14. Текстильщик Заявка 27 9 7 11 23 - 31 34
15. Факел Заявка 27 7 10 10 27 - 27 31
16. Краснодар-2 Заявка 27 7 8 12 35 - 46 29
17. Динамо Брянск Заявка 27 8 4 15 16 - 39 28
18. Иртыш Омск Заявка 27 7 6 14 22 - 37 27
19. Чертаново Заявка 27 7 2 18 20 - 41 23
20. Акрон Заявка 27 6 5 16 21 - 40 23
21. Томь Заявка 27 5 5 17 17 - 34 20
22. Шинник Заявка 27 4 4 19 26 - 60 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 14 12 1 1 36 - 5 37
2. Нижний Новгород Заявка 14 10 2 2 22 - 7 32
3. Алания Заявка 14 9 3 2 37 - 17 30
4. Торпедо Москва Заявка 14 8 3 3 25 - 11 27
5. Велес Москва Заявка 15 7 6 2 24 - 19 27
6. Волгарь Заявка 14 7 5 2 21 - 12 26
7. Нефтехимик Заявка 13 7 3 3 23 - 7 24
8. СКА-Хабаровск Заявка 13 7 3 3 15 - 10 24
9. Оренбург Заявка 13 6 5 2 20 - 13 23
10. Факел Заявка 15 5 7 3 16 - 9 22
11. Енисей Заявка 12 7 0 5 15 - 15 21
12. Балтика Заявка 12 6 2 4 13 - 8 20
13. Текстильщик Заявка 14 5 5 4 10 - 14 20
14. Краснодар-2 Заявка 13 5 4 4 25 - 19 19
15. Динамо Брянск Заявка 14 6 1 7 12 - 18 19
16. Чайка Заявка 13 5 2 6 16 - 20 17
17. Акрон Заявка 12 5 1 6 13 - 15 16
18. Иртыш Омск Заявка 15 4 2 9 10 - 24 14
19. Спартак-2 Заявка 13 3 3 7 10 - 20 12
20. Шинник Заявка 14 3 3 8 14 - 23 12
21. Чертаново Заявка 13 3 1 9 7 - 16 10
22. Томь Заявка 13 2 2 9 10 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 14 9 4 1 20 - 8 31
2. Торпедо Москва Заявка 13 8 3 2 26 - 9 27
3. Нижний Новгород Заявка 13 8 2 3 17 - 9 26
4. Велес Москва Заявка 12 7 2 3 14 - 10 23
5. Спартак-2 Заявка 14 7 2 5 20 - 18 23
6. Балтика Заявка 15 6 5 4 17 - 16 23
7. Крылья Советов Заявка 13 6 3 4 20 - 14 21
8. Алания Заявка 13 5 4 4 17 - 11 19
9. Нефтехимик Заявка 14 6 1 7 17 - 21 19
10. Чайка Заявка 14 4 7 3 17 - 15 19
11. СКА-Хабаровск Заявка 14 5 2 7 19 - 22 17
12. Енисей Заявка 15 4 4 7 12 - 24 16
13. Текстильщик Заявка 13 4 2 7 13 - 17 14
14. Иртыш Омск Заявка 12 3 4 5 12 - 13 13
15. Чертаново Заявка 14 4 1 9 13 - 25 13
16. Волгарь Заявка 13 4 0 9 14 - 18 12
17. Томь Заявка 14 3 3 8 7 - 16 12
18. Краснодар-2 Заявка 14 2 4 8 10 - 27 10
19. Факел Заявка 12 2 3 7 11 - 18 9
20. Динамо Брянск Заявка 13 2 3 8 4 - 21 9
21. Акрон Заявка 15 1 4 10 8 - 25 7
22. Шинник Заявка 13 1 1 11 12 - 37 4
  • — Выход в РПЛ
  • — Стыковые матчи за право выйти в РПЛ
  • — Вылет в ПФЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Чертаново от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 марта 2021, осталось 2 дня 8 часов 11 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 56
    Крылья Советов 96.4% (54)
    X 3.6% (2)
    Чертаново 0% (0)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Крылья Советов - Чертаново онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline



    Прогнозы на матч Крылья Советов - Чертаново

    Исход игры
    Крылья Советов
    96.4% (54)
    Ничья
    3.6% (2)
    Чертаново
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.4% (23)
    Меньше
    56.6% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    33.96% (18)
    Нет
    66.04% (35)
    Популярный счёт
    2:0 Крылья Советов
    33.9% (19)
    2:1 Крылья Советов
    21.4% (12)
    1:0 Крылья Советов
    16.1% (9)
    3:0 Крылья Советов
    10.7% (6)
    3:1 Крылья Советов
    7.1% (4)
    1:1 Ничья
    3.6% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     