Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тайво Абдулрахман
|6
|0.27
|2.
|Жофчак Игор
|5 (3)
|0.23
|3.
|Тандир Исмар
|2 (1)
|0.09
|4.
|Филлипс Рикардо
|2
|0.09
|5.
|Труса Матей
|2
|0.09
|6.
|Солер Ян
|1
|0.05
|7.
|Вашко Филип
|1
|0.05
|8.
|Бегала Матуш
|1
|0.05
|9.
|Попович Димитриос
|0
|0
|10.
|Иванов Сергей II
|0
|0
|11.
|Войтко Матуш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фашко Михал
|8 (2)
|0.36
|2.
|Адамец Мартин
|2
|0.09
|3.
|Ендришек Эрик
|2
|0.09
|4.
|Мустафич Ален
|2
|0.09
|5.
|Гатарич Никола
|1
|0.05
|6.
|Колчак Кристиан
|1
|0.05
|7.
|Пальюка Килиан
|1
|0.05
|8.
|Подгорин Оливер
|1
|0.05
|9.
|Хобот Марьян
|1
|0.05
|10.
|Данек Патрик
|1
|0.05
|11.
|Шефчик Самуэль
|0
|0
|12.
|Фабиш Лукаш
|0
|0
|13.
|Зинан Курт
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Филлипс Рикардо
|6
|1
|2.
|Солер Ян
|4
|0
|3.
|Бегала Матуш
|4
|0
|4.
|Шполярич Данило
|4
|0
|5.
|Мендес Алехандро
|3
|0
|6.
|Войтко Матуш
|3
|0
|7.
|Неофитидис Георгиос
|3
|0
|8.
|Попович Димитриос
|1
|1
|9.
|Жофчак Игор
|2
|0
|10.
|Тандир Исмар
|2
|0
|11.
|Колесар Мартин
|2
|0
|12.
|Вашко Филип
|2
|0
|13.
|Тайво Абдулрахман
|2
|0
|14.
|Вовкун Артем
|2
|0
|15.
|Маркович Матей
|1
|0
|16.
|Сиопис Димитрис
|1
|0
|17.
|Труса Матей
|1
|0
|18.
|Горный Максим
|1
|0
|19.
|Лукко Лукаш
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Куник Матуш
|5
|0
|2.
|Мустафич Ален
|5
|0
|3.
|Колчак Кристиан
|4
|0
|4.
|Гатарич Никола
|4
|0
|5.
|Подгорин Оливер
|3
|0
|6.
|Шефчик Самуэль
|3
|0
|7.
|Челеби Экин
|1
|1
|8.
|Загуменски Тимотей
|2
|0
|9.
|Магда Даниэль
|2
|0
|10.
|Фабиш Лукаш
|2
|0
|11.
|Фашко Михал
|1
|0
|12.
|Зейнуллаху Эролл
|1
|0
|13.
|Адамец Мартин
|1
|0
|14.
|Adam Meszaros
|1
|0
|15.
|Врабель Ондрей
|1
|0
|16.
|Данек Патрик
|1
|0
|17.
|Оганесян Армен
|1
|0
|18.
|Танцик Якуб
|1
|0
|19.
|Франко Матей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Земплин
|14.29% (3)
|14.29% (3)
|14.29% (3)
|23.81% (5)
|14.29% (3)
|19.05% (4)
|Нитра
|20% (4)
|10% (2)
|15% (3)
|15% (3)
|20% (4)
|20% (4)
Предыдущие игры
Земплин Последние 20 матчей: +4 =7 -9ДАК 2:1 Земплин Земплин 0:2 Середь Погронье 1:1 Земплин Земплин 4:3 Ружомберок
Тренчин 2:2 Земплин Земплин 1:1 Жилина Злате Моравце 0:0 Земплин Земплин 0:1 Сеница Земплин 0:2 Слован Братислава Спартак Трнава 1:2 Земплин Нитра 1:1 Земплин Земплин 2:4 ДАК Середь 1:1 Земплин Земплин 2:0 Погронье Ружомберок 4:0 Земплин Земплин 1:1 Тренчин Жилина 6:2 Земплин Земплин 1:0 Злате Моравце Сеница 3:0 Земплин Слован Братислава 5:0 Земплин
Нитра Последние 20 матчей: +6 =4 -10Нитра 0:1 Злате Моравце Середь 1:2 Нитра Нитра 0:1 Спартак Трнава Погронье 3:1 Нитра
Нитра 1:2 Тренчин Нитра 1:1 Сеница Ружомберок 3:0 Нитра Нитра 0:1 ДАК Нитра 0:3 Жилина Слован Братислава 0:1 Нитра Нитра 1:1 Земплин Злате Моравце 3:1 Нитра Спартак Трнава 0:2 Нитра Нитра 3:0 Середь Тренчин 3:2 Нитра Нитра 3:1 Погронье Сеница 0:0 Нитра Нитра 1:1 Ружомберок ДАК 6:0 Нитра Жилина 1:2 Нитра
Последние игры между собой
Земплин: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 1
Нитра: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|2:0 Заявка
|22
|17
|3
|2
|53 - 11
|54
|2.
|ДАК
|0:2 Заявка
|22
|13
|5
|4
|47 - 27
|44
|3.
|Жилина
|2:1 Заявка
|22
|11
|4
|7
|48 - 32
|37
|4.
|Спартак Трнава
|0:1 Заявка
|22
|11
|2
|9
|32 - 28
|35
|5.
|Злате Моравце
|1:0 Заявка
|22
|9
|6
|7
|38 - 29
|33
|6.
|Тренчин
|1:0 Заявка
|22
|7
|7
|8
|29 - 38
|28
|7.
|Нитра
|0:0 Заявка
|22
|6
|5
|11
|21 - 37
|23
|8.
|Ружомберок
|1:2 Заявка
|22
|5
|8
|9
|30 - 36
|23
|9.
|Середь
|0:1 Заявка
|22
|5
|7
|10
|22 - 39
|22
|10.
|Сеница
|0:0 Заявка
|22
|5
|6
|11
|22 - 39
|21
|11.
|Земплин
|0:0 Заявка
|22
|4
|8
|10
|21 - 42
|20
|12.
|Погронье
|0:0 Заявка
|22
|3
|11
|8
|26 - 31
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|2:0 Заявка
|11
|10
|0
|1
|27 - 4
|30
|2.
|Жилина
|2:1 Заявка
|11
|8
|2
|1
|28 - 12
|26
|3.
|ДАК
|0:2 Заявка
|11
|7
|3
|1
|27 - 10
|24
|4.
|Злате Моравце
|1:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|25 - 13
|21
|5.
|Ружомберок
|1:2 Заявка
|11
|4
|5
|2
|16 - 9
|17
|6.
|Спартак Трнава
|0:1 Заявка
|11
|5
|1
|5
|11 - 14
|16
|7.
|Тренчин
|1:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|18 - 17
|16
|8.
|Земплин
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 16
|12
|9.
|Середь
|0:1 Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 21
|12
|10.
|Погронье
|0:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|18 - 19
|11
|11.
|Нитра
|0:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 17
|9
|12.
|Сеница
|0:0 Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 21
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|2:0 Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 7
|24
|2.
|ДАК
|0:2 Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 17
|20
|3.
|Спартак Трнава
|0:1 Заявка
|11
|6
|1
|4
|21 - 14
|19
|4.
|Сеница
|0:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|11 - 18
|14
|5.
|Нитра
|0:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|11 - 20
|14
|6.
|Злате Моравце
|1:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 16
|12
|7.
|Тренчин
|1:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 21
|12
|8.
|Жилина
|2:1 Заявка
|11
|3
|2
|6
|20 - 20
|11
|9.
|Середь
|0:1 Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 18
|10
|10.
|Погронье
|0:0 Заявка
|11
|1
|6
|4
|8 - 12
|9
|11.
|Земплин
|0:0 Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 26
|8
|12.
|Ружомберок
|1:2 Заявка
|11
|1
|3
|7
|14 - 27
|6
Победитель
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