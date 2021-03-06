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Земплин
0:0
Первый тайм: 30'

Стадион:
Нитра
0' 30'

Бомбардиры внутри турнира

Земплин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тайво Абдулрахман 6 0.27
2. Жофчак Игор 5 (3) 0.23
3. Тандир Исмар 2 (1) 0.09
4. Филлипс Рикардо 2 0.09
5. Труса Матей 2 0.09
6. Солер Ян 1 0.05
7. Вашко Филип 1 0.05
8. Бегала Матуш 1 0.05
9. Попович Димитриос 0 0
10. Иванов Сергей II 0 0
11. Войтко Матуш 0 0
Нитра
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фашко Михал 8 (2) 0.36
2. Адамец Мартин 2 0.09
3. Ендришек Эрик 2 0.09
4. Мустафич Ален 2 0.09
5. Гатарич Никола 1 0.05
6. Колчак Кристиан 1 0.05
7. Пальюка Килиан 1 0.05
8. Подгорин Оливер 1 0.05
9. Хобот Марьян 1 0.05
10. Данек Патрик 1 0.05
11. Шефчик Самуэль 0 0
12. Фабиш Лукаш 0 0
13. Зинан Курт 0 0

Карточки

Земплин
# Игрок      
1. Филлипс Рикардо 6 1
2. Солер Ян 4 0
3. Бегала Матуш 4 0
4. Шполярич Данило 4 0
5. Мендес Алехандро 3 0
6. Войтко Матуш 3 0
7. Неофитидис Георгиос 3 0
8. Попович Димитриос 1 1
9. Жофчак Игор 2 0
10. Тандир Исмар 2 0
11. Колесар Мартин 2 0
12. Вашко Филип 2 0
13. Тайво Абдулрахман 2 0
14. Вовкун Артем 2 0
15. Маркович Матей 1 0
16. Сиопис Димитрис 1 0
17. Труса Матей 1 0
18. Горный Максим 1 0
19. Лукко Лукаш 1 0
Нитра
# Игрок      
1. Куник Матуш 5 0
2. Мустафич Ален 5 0
3. Колчак Кристиан 4 0
4. Гатарич Никола 4 0
5. Подгорин Оливер 3 0
6. Шефчик Самуэль 3 0
7. Челеби Экин 1 1
8. Загуменски Тимотей 2 0
9. Магда Даниэль 2 0
10. Фабиш Лукаш 2 0
11. Фашко Михал 1 0
12. Зейнуллаху Эролл 1 0
13. Адамец Мартин 1 0
14. Adam Meszaros 1 0
15. Врабель Ондрей 1 0
16. Данек Патрик 1 0
17. Оганесян Армен 1 0
18. Танцик Якуб 1 0
19. Франко Матей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Земплин 14.29% (3) 14.29% (3) 14.29% (3) 23.81% (5) 14.29% (3) 19.05% (4)
 Нитра 20% (4) 10% (2) 15% (3) 15% (3) 20% (4) 20% (4)

Предыдущие игры

Земплин Последние 20 матчей: +4 =7 -9
ДАК 2:1 Земплин Земплин 0:2 Середь Погронье 1:1 Земплин Земплин 4:3 Ружомберок
Тренчин 2:2 Земплин Земплин 1:1 Жилина Злате Моравце 0:0 Земплин Земплин 0:1 Сеница Земплин 0:2 Слован Братислава Спартак Трнава 1:2 Земплин Нитра 1:1 Земплин Земплин 2:4 ДАК Середь 1:1 Земплин Земплин 2:0 Погронье Ружомберок 4:0 Земплин Земплин 1:1 Тренчин Жилина 6:2 Земплин Земплин 1:0 Злате Моравце Сеница 3:0 Земплин Слован Братислава 5:0 Земплин
Нитра Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Нитра 0:1 Злате Моравце Середь 1:2 Нитра Нитра 0:1 Спартак Трнава Погронье 3:1 Нитра
Нитра 1:2 Тренчин Нитра 1:1 Сеница Ружомберок 3:0 Нитра Нитра 0:1 ДАК Нитра 0:3 Жилина Слован Братислава 0:1 Нитра Нитра 1:1 Земплин Злате Моравце 3:1 Нитра Спартак Трнава 0:2 Нитра Нитра 3:0 Середь Тренчин 3:2 Нитра Нитра 3:1 Погронье Сеница 0:0 Нитра Нитра 1:1 Ружомберок ДАК 6:0 Нитра Жилина 1:2 Нитра

Последние игры между собой

Земплин: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 1
Нитра: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 5
Нитра 1:1 Земплин Суперлига Земплин 1:0 Нитра Суперлига Нитра 0:2 Земплин Суперлига Земплин 0:0 Нитра Суперлига
Нитра 2:1 Земплин Суперлига Нитра 1:3 Земплин Суперлига Земплин 4:0 Нитра Суперлига Земплин 0:0 Нитра Суперлига Нитра 0:0 Земплин Суперлига Земплин 3:2 Нитра Кубок Земплин 1:1 Нитра Вторая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 2:0 Заявка 22 17 3 2 53 - 11 54
2. ДАК 0:2 Заявка 22 13 5 4 47 - 27 44
3. Жилина 2:1 Заявка 22 11 4 7 48 - 32 37
4. Спартак Трнава 0:1 Заявка 22 11 2 9 32 - 28 35
5. Злате Моравце 1:0 Заявка 22 9 6 7 38 - 29 33
6. Тренчин 1:0 Заявка 22 7 7 8 29 - 38 28
7. Нитра 0:0 Заявка 22 6 5 11 21 - 37 23
8. Ружомберок 1:2 Заявка 22 5 8 9 30 - 36 23
9. Середь 0:1 Заявка 22 5 7 10 22 - 39 22
10. Сеница 0:0 Заявка 22 5 6 11 22 - 39 21
11. Земплин 0:0 Заявка 22 4 8 10 21 - 42 20
12. Погронье 0:0 Заявка 22 3 11 8 26 - 31 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 2:0 Заявка 11 10 0 1 27 - 4 30
2. Жилина 2:1 Заявка 11 8 2 1 28 - 12 26
3. ДАК 0:2 Заявка 11 7 3 1 27 - 10 24
4. Злате Моравце 1:0 Заявка 11 6 3 2 25 - 13 21
5. Ружомберок 1:2 Заявка 11 4 5 2 16 - 9 17
6. Спартак Трнава 0:1 Заявка 11 5 1 5 11 - 14 16
7. Тренчин 1:0 Заявка 11 4 4 3 18 - 17 16
8. Земплин 0:0 Заявка 11 3 3 5 11 - 16 12
9. Середь 0:1 Заявка 11 3 3 5 14 - 21 12
10. Погронье 0:0 Заявка 11 2 5 4 18 - 19 11
11. Нитра 0:0 Заявка 11 2 3 6 10 - 17 9
12. Сеница 0:0 Заявка 11 1 4 6 11 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 2:0 Заявка 11 7 3 1 26 - 7 24
2. ДАК 0:2 Заявка 11 6 2 3 20 - 17 20
3. Спартак Трнава 0:1 Заявка 11 6 1 4 21 - 14 19
4. Сеница 0:0 Заявка 11 4 2 5 11 - 18 14
5. Нитра 0:0 Заявка 11 4 2 5 11 - 20 14
6. Злате Моравце 1:0 Заявка 11 3 3 5 13 - 16 12
7. Тренчин 1:0 Заявка 11 3 3 5 11 - 21 12
8. Жилина 2:1 Заявка 11 3 2 6 20 - 20 11
9. Середь 0:1 Заявка 11 2 4 5 8 - 18 10
10. Погронье 0:0 Заявка 11 1 6 4 8 - 12 9
11. Земплин 0:0 Заявка 11 1 5 5 10 - 26 8
12. Ружомберок 1:2 Заявка 11 1 3 7 14 - 27 6
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zemplin Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Земплин
Ничья
Нитра
1.79
3.80
4.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  1.79 3.70 4.22
Бонус: 5 000 ₽ 1.77 3.70 4.25
Бонус: 5 000 ₽ 1.87 2.95 4.50
  1.78 3.56 4.45

Самый высокий коэффициент на матч «Земплин» – «Нитра» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Земплин» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Нитра» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Земплин» – «Нитра», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.62 1.17 3.11 1.33 2.17 1.64 1.74 2.14 1.40 2.82 1.24 3.78
8.40 1.03 3.48 1.26 2.73 1.42 1.93 1.91 1.49 2.51 1.32 3.10 1.12 5.05
5.55 1.12 4.20 1.20 2.12 1.67 1.58 2.30 2.12 1.67 1.35 3.05 1.67 2.12 1.13 5.40 1.10 6.25 1.09 6.50 1.07 7.50 1.03 10.00 1.02 11.00 0.00 18.50
3.66 1.28 2.52 1.52 2.15 1.70 1.82 2.01 1.62 2.30 1.45 2.75 1.47 2.71 1.30 3.52 1.10 7.29
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.48 1.50 1.61 2.23
2.99 1.36 1.97 1.78 1.43 2.70
1.52 2.42 1.08 7.00 1.04 9.00 1.07 7.50 1.05 8.50
2.32 1.59 1.92 1.90 1.47 2.62 1.31 3.34 1.42 2.91
Букмекер 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
1.97 1.78 1.48 2.54
2.66 1.44 1.68 2.11 1.28 3.46
2.80 1.40 1.72 2.08 1.31 3.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.85 1.91
2.55 1.48
Букмекер Да Нет
4.34 1.19
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
3.40 1.31
Где смотреть матч Земплин 0:0 Нитра онлайн

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