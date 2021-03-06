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  3. Словакия
Злате Моравце
1:0
Конец матча

Стадион:
Середь
0'
1:0
12' Гол
Балай Филип
34' Желтая карточка
Михалик Любомир
68' Желтая карточка
Michal Pinter
1:0
79' Не забитый пенальти
Лачны Милош
85' Желтая карточка
Лачны Милош
90'+4
13
Хован
Адриан
17
Чоглей
Петер
31
Мених
Йозеф
90
Чонка
Матуш
4
Тот
Мартин
20
Грнчар
Давид
5
Гроздановски
Томче
42
Michal
Pinter
23
Коваль
Мартин
26
Дубек
Томаш
45
Балай
Филип
31
Якубу
Мэттью
3
Салими
Иман
6
Михалик
Любомир
4
Гучко
Томаш
77
Tilen
Mlakar
9
Юрешкин
Роко
7
Шумский
Николас
10
Фабри
Андрей
12
Потома
Денис
20
Бушня
Денис
91
Лачны
Милош
Злате Моравце
3-1-4-2
Середь
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Злате Моравце
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Балай Филип 13 (4) 0.59
2. Грнчар Давид 6 0.27
3. Коваль Мартин 5 0.23
4. Кизиридис Александрос 5 0.23
5. Дубек Томаш 4 (1) 0.18
6. Дуга Денис 2 0.09
7. Чоглей Петер 1 0.05
8. Мених Йозеф 1 0.05
9. Гроздановски Томче 0 0
10. Оравик Петер 0 0
11. Гаспра Давид 0 0
Середь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Панкаричан Филип 4 0.18
2. Шпехар Дино 4 0.18
3. Лачны Милош 3 0.14
4. Иван Алекс 2 (1) 0.09
5. Бушня Денис 2 0.09
6. Ярович Сенад 1 0.05
7. Моронг Адам 1 0.05
8. Фабри Андрей 1 0.05
9. Шумский Николас 1 0.05
10. Ба Тидьян 1 0.05
11. Юрешкин Роко 1 0.05
12. Михалик Любомир 0 0
13. Гучко Томаш 0 0

Карточки

Злате Моравце
# Игрок      
1. Дуга Денис 10 1
2. Балай Филип 6 1
3. Дубек Томаш 7 0
4. Мених Йозеф 7 0
5. Мошко Матей 6 0
6. Слобода Антон 3 1
7. Хрен Мартин 4 0
8. Гроздановски Томче 4 0
9. Чонка Матуш 3 0
10. Чоглей Петер 3 0
11. Хован Адриан 3 0
12. Оравик Петер 1 1
13. Тот Мартин 1 0
14. Michal Pinter 1 0
15. Коваль Мартин 1 0
16. Грнчар Давид 1 0
17. Ткач Владимир 1 0
Середь
# Игрок      
1. Михалик Любомир 7 0
2. Шумский Николас 6 0
3. Сланинка Мартин 4 1
4. Гучко Томаш 2 2
5. Адекворойе Банколе 3 1
6. Дурански Филип 4 0
7. Моронг Адам 4 0
8. Ба Тидьян 4 0
9. Панкаричан Филип 3 0
10. Иван Алекс 3 0
11. Юрешкин Роко 3 0
12. Лачны Милош 1 1
13. Мечар Мартин 2 0
14. Ярович Сенад 2 0
15. Фабри Андрей 2 0
16. Бушня Денис 2 0
17. Месарош Андрас 1 0
18. Махуча Ондржей 1 0
19. Челикович Ясмин 1 0
20. Энеджи Питер 1 0
21. Daniel Espinar 1 0
22. Якубу Мэттью 1 0
23. Мехич Ален 1 0
24. татранский Филип 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Злате Моравце 16.22% (6) 27.03% (10) 16.22% (6) 10.81% (4) 21.62% (8) 8.11% (3)
Середь 14.29% (3) 23.81% (5) 4.76% (1) 19.05% (4) 14.29% (3) 23.81% (5)

Предыдущие игры

Злате Моравце Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Нитра 0:1 Злате Моравце Злате Моравце 3:1 Ружомберок Жилина 4:1 Злате Моравце Злате Моравце 2:4 Спартак Трнава
Сеница 1:1 Злате Моравце ДАК 1:3 Злате Моравце Злате Моравце 0:0 Земплин Слован Братислава 2:1 Злате Моравце Злате Моравце 5:0 Тренчин Погронье 2:2 Злате Моравце Середь 1:2 Злате Моравце Злате Моравце 3:1 Нитра Ружомберок 2:1 Злате Моравце Злате Моравце 4:0 Жилина Спартак Трнава 1:0 Злате Моравце Злате Моравце 2:2 Сеница Злате Моравце 1:2 ДАК Земплин 1:0 Злате Моравце Злате Моравце 2:1 Слован Братислава Тренчин 1:1 Злате Моравце
Середь Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Середь 0:5 Слован Братислава Середь 1:2 Нитра Земплин 0:2 Середь Середь 0:2 Погронье
Жилина 0:0 Середь Середь 2:6 Спартак Трнава Середь 1:0 ДАК Тренчин 1:0 Середь Середь 0:0 Ружомберок Сеница 2:2 Середь Середь 1:2 Злате Моравце Слован Братислава 3:0 Середь Середь 1:1 Земплин Нитра 3:0 Середь Середь 1:1 Тренчин Погронье 2:2 Середь Середь 3:2 Жилина Спартак Трнава 0:2 Середь Ружомберок 0:0 Середь Середь 4:0 Сеница

Последние игры между собой

Злате Моравце: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Середь: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Середь 1:2 Злате Моравце Суперлига Злате Моравце 1:0 Середь Суперлига Злате Моравце 1:3 Середь Суперлига Середь 0:0 Злате Моравце Суперлига
Злате Моравце 0:1 Середь Суперлига Середь 2:0 Злате Моравце Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава Заявка 22 17 3 2 54 - 12 54
2. ДАК Заявка 22 13 5 4 48 - 28 44
3. Жилина Заявка 22 11 4 7 49 - 33 37
4. Спартак Трнава Заявка 22 11 2 9 32 - 29 35
5. Злате Моравце Заявка 22 9 6 7 38 - 29 33
6. Тренчин Заявка 22 7 7 8 30 - 38 28
7. Ружомберок Заявка 22 5 8 9 31 - 37 23
8. Нитра Заявка 22 6 4 12 21 - 38 22
9. Середь Заявка 22 5 7 10 22 - 39 22
10. Земплин Заявка 22 5 7 10 22 - 42 22
11. Сеница Заявка 22 5 6 11 23 - 40 21
12. Погронье Заявка 22 3 11 8 27 - 32 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава Заявка 11 10 0 1 28 - 5 30
2. Жилина Заявка 11 8 2 1 29 - 13 26
3. ДАК Заявка 11 7 3 1 27 - 10 24
4. Злате Моравце Заявка 11 6 3 2 25 - 13 21
5. Ружомберок Заявка 11 4 5 2 16 - 9 17
6. Спартак Трнава Заявка 11 5 1 5 11 - 14 16
7. Тренчин Заявка 11 4 4 3 19 - 17 16
8. Земплин Заявка 11 4 2 5 12 - 16 14
9. Середь Заявка 11 3 3 5 14 - 21 12
10. Погронье Заявка 11 2 5 4 18 - 19 11
11. Нитра Заявка 11 2 3 6 10 - 17 9
12. Сеница Заявка 11 1 4 6 12 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава Заявка 11 7 3 1 26 - 7 24
2. ДАК Заявка 11 6 2 3 21 - 18 20
3. Спартак Трнава Заявка 11 6 1 4 21 - 15 19
4. Сеница Заявка 11 4 2 5 11 - 18 14
5. Нитра Заявка 11 4 1 6 11 - 21 13
6. Злате Моравце Заявка 11 3 3 5 13 - 16 12
7. Тренчин Заявка 11 3 3 5 11 - 21 12
8. Жилина Заявка 11 3 2 6 20 - 20 11
9. Середь Заявка 11 2 4 5 8 - 18 10
10. Погронье Заявка 11 1 6 4 9 - 13 9
11. Земплин Заявка 11 1 5 5 10 - 26 8
12. Ружомберок Заявка 11 1 3 7 15 - 28 6
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Михалик Любомир получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Балай Филип бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion FC Vion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  1.57 4.04 4.96
Бонус: 5 000 ₽ 1.60 4.05 5.05
Бонус: 5 000 ₽ 1.04 9.00 47.00

Самый высокий коэффициент на матч «Злате Моравце» – «Середь» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Злате Моравце» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Середь» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Злате Моравце» – «Середь», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.40 1.28 2.38 1.54 1.87 1.97 1.48 2.54 1.29 3.38 1.20 4.26
9.90 1.02 3.72 1.23 2.99 1.36 2.08 1.78 1.58 2.29 1.37 2.84 1.16 4.50
11.00 1.02 8.50 1.05 1.17 4.70 1.42 2.75 1.22 4.00 1.77 1.98 1.03 10.00 1.18 4.50 1.04 9.00 1.03 10.00 1.03 10.00 1.03 10.00 0.00 16.50
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.63 1.45 1.68 2.11
3.20 1.32 2.08 1.70 1.47 2.57
2.95 1.37 1.92 1.82 1.67 2.12 1.11 5.00 1.09 6.50
Букмекер 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
2.09 1.69 1.55 2.36
2.85 1.39 1.77 1.98 1.32 3.20
2.95 1.37 1.77 1.98 1.33 3.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.91 1.85
2.75 1.42
Букмекер Да Нет
4.30 1.20
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
3.32 1.30
3.30 1.29
Где смотреть матч Злате Моравце 1:0 Середь онлайн

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