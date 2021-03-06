Злате Моравце
1:0
Конец матча
Стадион: Вион
Середь
1:0
12' ГолБалай Филип
34' Желтая карточкаМихалик Любомир
68' Желтая карточкаMichal Pinter
1:0
79' Не забитый пенальтиЛачны Милош
85' Желтая карточкаЛачны Милош
13
Хован
Адриан
17
Чоглей
Петер
31
Мених
Йозеф
90
Чонка
Матуш
20
Грнчар
Давид
26
Дубек
Томаш
45
Балай
Филип
31
Якубу
Мэттью
77
Tilen
Mlakar
10
Фабри
Андрей
12
Потома
Денис
20
Бушня
Денис
91
Лачны
Милош
- Основной состав
-
13 Хован АдрианВратарь
-
17 Чоглей ПетерЗащитник
-
31 Мених ЙозефЗащитник
-
90 Чонка МатушЗащитник
- Полузащитник
-
20 Грнчар ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Дубек ТомашНападающий
-
45 Балай ФилипНападающий
- Запасные игроки
-
28 Zan PelkoВратарь
-
39 Мошко МатейЗащитник
-
12 Хрен МартинЗащитник
- Полузащитник
-
18 Оравик ПетерПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Lubos Benkovsky
- Основной состав
-
31 Якубу МэттьюВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Tilen MlakarЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Фабри АндрейПолузащитник
-
12 Потома ДенисПолузащитник
-
20 Бушня ДенисНападающий
-
91 Лачны МилошНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Иван АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Энеджи ПитерНападающий
-
-
-
Главный тренер: Frantisek Sturma
Ход матча
12'
1:0
34'
68'
79'
1:0
85'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Балай Филип
|13 (4)
|0.59
|2.
|Грнчар Давид
|6
|0.27
|3.
|Коваль Мартин
|5
|0.23
|4.
|Кизиридис Александрос
|5
|0.23
|5.
|Дубек Томаш
|4 (1)
|0.18
|6.
|Дуга Денис
|2
|0.09
|7.
|Чоглей Петер
|1
|0.05
|8.
|Мених Йозеф
|1
|0.05
|9.
|Гроздановски Томче
|0
|0
|10.
|Оравик Петер
|0
|0
|11.
|Гаспра Давид
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Панкаричан Филип
|4
|0.18
|2.
|Шпехар Дино
|4
|0.18
|3.
|Лачны Милош
|3
|0.14
|4.
|Иван Алекс
|2 (1)
|0.09
|5.
|Бушня Денис
|2
|0.09
|6.
|Ярович Сенад
|1
|0.05
|7.
|Моронг Адам
|1
|0.05
|8.
|Фабри Андрей
|1
|0.05
|9.
|Шумский Николас
|1
|0.05
|10.
|Ба Тидьян
|1
|0.05
|11.
|Юрешкин Роко
|1
|0.05
|12.
|Михалик Любомир
|0
|0
|13.
|Гучко Томаш
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дуга Денис
|10
|1
|2.
|Балай Филип
|6
|1
|3.
|Дубек Томаш
|7
|0
|4.
|Мених Йозеф
|7
|0
|5.
|Мошко Матей
|6
|0
|6.
|Слобода Антон
|3
|1
|7.
|Хрен Мартин
|4
|0
|8.
|Гроздановски Томче
|4
|0
|9.
|Чонка Матуш
|3
|0
|10.
|Чоглей Петер
|3
|0
|11.
|Хован Адриан
|3
|0
|12.
|Оравик Петер
|1
|1
|13.
|Тот Мартин
|1
|0
|14.
|Michal Pinter
|1
|0
|15.
|Коваль Мартин
|1
|0
|16.
|Грнчар Давид
|1
|0
|17.
|Ткач Владимир
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Михалик Любомир
|7
|0
|2.
|Шумский Николас
|6
|0
|3.
|Сланинка Мартин
|4
|1
|4.
|Гучко Томаш
|2
|2
|5.
|Адекворойе Банколе
|3
|1
|6.
|Дурански Филип
|4
|0
|7.
|Моронг Адам
|4
|0
|8.
|Ба Тидьян
|4
|0
|9.
|Панкаричан Филип
|3
|0
|10.
|Иван Алекс
|3
|0
|11.
|Юрешкин Роко
|3
|0
|12.
|Лачны Милош
|1
|1
|13.
|Мечар Мартин
|2
|0
|14.
|Ярович Сенад
|2
|0
|15.
|Фабри Андрей
|2
|0
|16.
|Бушня Денис
|2
|0
|17.
|Месарош Андрас
|1
|0
|18.
|Махуча Ондржей
|1
|0
|19.
|Челикович Ясмин
|1
|0
|20.
|Энеджи Питер
|1
|0
|21.
|Daniel Espinar
|1
|0
|22.
|Якубу Мэттью
|1
|0
|23.
|Мехич Ален
|1
|0
|24.
|татранский Филип
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Злате Моравце
|16.22% (6)
|27.03% (10)
|16.22% (6)
|10.81% (4)
|21.62% (8)
|8.11% (3)
|Середь
|14.29% (3)
|23.81% (5)
|4.76% (1)
|19.05% (4)
|14.29% (3)
|23.81% (5)
Предыдущие игры
Злате Моравце Последние 20 матчей: +8 =5 -7Нитра 0:1 Злате Моравце Злате Моравце 3:1 Ружомберок Жилина 4:1 Злате Моравце Злате Моравце 2:4 Спартак Трнава
Сеница 1:1 Злате Моравце ДАК 1:3 Злате Моравце Злате Моравце 0:0 Земплин Слован Братислава 2:1 Злате Моравце Злате Моравце 5:0 Тренчин Погронье 2:2 Злате Моравце Середь 1:2 Злате Моравце Злате Моравце 3:1 Нитра Ружомберок 2:1 Злате Моравце Злате Моравце 4:0 Жилина Спартак Трнава 1:0 Злате Моравце Злате Моравце 2:2 Сеница Злате Моравце 1:2 ДАК Земплин 1:0 Злате Моравце Злате Моравце 2:1 Слован Братислава Тренчин 1:1 Злате Моравце
Середь Последние 20 матчей: +5 =7 -8Середь 0:5 Слован Братислава Середь 1:2 Нитра Земплин 0:2 Середь Середь 0:2 Погронье
Жилина 0:0 Середь Середь 2:6 Спартак Трнава Середь 1:0 ДАК Тренчин 1:0 Середь Середь 0:0 Ружомберок Сеница 2:2 Середь Середь 1:2 Злате Моравце Слован Братислава 3:0 Середь Середь 1:1 Земплин Нитра 3:0 Середь Середь 1:1 Тренчин Погронье 2:2 Середь Середь 3:2 Жилина Спартак Трнава 0:2 Середь Ружомберок 0:0 Середь Середь 4:0 Сеница
Последние игры между собой
Злате Моравце: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Середь: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|Заявка
|22
|17
|3
|2
|54 - 12
|54
|2.
|ДАК
|Заявка
|22
|13
|5
|4
|48 - 28
|44
|3.
|Жилина
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|49 - 33
|37
|4.
|Спартак Трнава
|Заявка
|22
|11
|2
|9
|32 - 29
|35
|5.
|Злате Моравце
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|38 - 29
|33
|6.
|Тренчин
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|30 - 38
|28
|7.
|Ружомберок
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|31 - 37
|23
|8.
|Нитра
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|21 - 38
|22
|9.
|Середь
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|22 - 39
|22
|10.
|Земплин
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|22 - 42
|22
|11.
|Сеница
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|23 - 40
|21
|12.
|Погронье
|Заявка
|22
|3
|11
|8
|27 - 32
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|Заявка
|11
|10
|0
|1
|28 - 5
|30
|2.
|Жилина
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|29 - 13
|26
|3.
|ДАК
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|27 - 10
|24
|4.
|Злате Моравце
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|25 - 13
|21
|5.
|Ружомберок
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|16 - 9
|17
|6.
|Спартак Трнава
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|11 - 14
|16
|7.
|Тренчин
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|19 - 17
|16
|8.
|Земплин
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 16
|14
|9.
|Середь
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 21
|12
|10.
|Погронье
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|18 - 19
|11
|11.
|Нитра
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 17
|9
|12.
|Сеница
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|12 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 7
|24
|2.
|ДАК
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 18
|20
|3.
|Спартак Трнава
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|21 - 15
|19
|4.
|Сеница
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|11 - 18
|14
|5.
|Нитра
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 21
|13
|6.
|Злате Моравце
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 16
|12
|7.
|Тренчин
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 21
|12
|8.
|Жилина
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|20 - 20
|11
|9.
|Середь
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 18
|10
|10.
|Погронье
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|9 - 13
|9
|11.
|Земплин
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 26
|8
|12.
|Ружомберок
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|15 - 28
|6
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Злате Моравце» – «Середь» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Злате Моравце» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Середь» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Злате Моравце» – «Середь», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров