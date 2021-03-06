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Торпедо Москва
0:0
Первый тайм: 10'
Чайка
0' 10'
Торпедо Москва
Чайка

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калмыков Амур 10 (1) 0.36
2. Лебеденко Игорь 9 (2) 0.32
3. Берковский Илья 6 0.21
4. Рязанцев Александр 4 0.14
5. Адаев Владислав 3 0.11
6. Нетфуллин Равиль 3 0.11
7. Кертанов Константин 2 0.07
8. Гордюшенко Астемир 2 0.07
9. Евдокимов Андрей 2 0.07
10. Лях Андрей 1 0.04
11. Шоркин Максим 1 0.04
12. Дворецков Филипп 1 0.04
13. Баланюк Денис 1 0.04
14. Прошляков Данила 1 0.04
15. Магаль Руслан 1 (1) 0.04
Чайка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Савичев Константин 6 (5) 0.21
2. Хозин Владимир 5 0.18
3. Умаев Идрис 5 0.18
4. Кулишев Артём 4 0.14
5. Алейников Василий 3 0.11
6. Кулик Владислав 3 (1) 0.11
7. Чочиев Алан 1 0.04
8. Дегтярёв Евгений 1 0.04
9. Гогличидзе Лео 1 0.04
10. Володкин Пётр 1 0.04
11. Хохлачёв Александр 1 0.04
12. Глушков Никита Сергеевич 1 0.04

Карточки

Торпедо Москва
# Игрок      
1. Шоркин Максим 4 2
2. Рязанцев Александр 5 1
3. Самсонов Артём Владимирович 6 0
4. Магаль Руслан 6 0
5. Евдокимов Андрей 6 0
6. Адаев Владислав 4 1
7. Лях Андрей 5 0
8. Прошкин Егор 5 0
9. Калмыков Амур 3 1
10. Лебеденко Игорь 4 0
11. Елисеев Александр 4 0
12. Редькович Дмитрий 2 1
13. Нетфуллин Равиль 3 0
14. Берковский Илья 3 0
15. Шустиков Сергей 2 0
16. Кертанов Константин 2 0
17. Прошляков Данила 2 0
Чайка
# Игрок      
1. Карташов Дмитрий 7 1
2. Хозин Владимир 6 1
3. Алейников Василий 7 0
4. Гогличидзе Лео 7 0
5. Пискунов Антон 6 0
6. Савичев Константин 4 1
7. Хайруллов Радик 5 0
8. Васильев Максим Сергеевич 3 1
9. Оразов Рамазан 3 1
10. Леонтьев Игорь 4 0
11. Кулик Владислав 3 0
12. Филиппов Михаил 3 0
13. Хохлачёв Александр 3 0
14. Гаджибеков Али 1 1
15. Парадин Игорь 2 0
16. Володкин Пётр 2 0
17. Глушков Никита Сергеевич 2 0
18. Чочиев Алан 1 0
19. Палиенко Максим 1 0
20. Кулишев Артём 1 0
21. Безденежных Игорь 1 0
22. Белоус Илья 1 0
23. Ужгин Матвей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торпедо Москва 8.51% (4) 14.89% (7) 10.64% (5) 19.15% (9) 19.15% (9) 27.66% (13)
 Чайка 21.88% (7) 12.5% (4) 15.63% (5) 6.25% (2) 12.5% (4) 31.25% (10)

Предыдущие игры

Торпедо Москва Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Торпедо Москва 0:0 СКА-Хабаровск Уфа 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:1 Велес Москва Балтика 0:0 Торпедо Москва
Торпедо Москва 4:2 Краснодар-2 Акрон 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Спартак-2 Торпедо Москва 4:1 Факел Волгарь 3:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Текстильщик 1:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Алания Торпедо Москва 4:0 Нефтехимик Торпедо Москва 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Томь Чертаново 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Енисей 0:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Оренбург
Чайка Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Чайка 5:1 Шинник Химки 2:0 Чайка Факел 1:1 Чайка Волгарь 2:1 Чайка
Крылья Советов 2:1 Чайка Чайка 1:3 Текстильщик Алания 1:1 Чайка Чайка 1:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 2:2 Чайка Чайка 1:1 Томь Чертаново 1:2 Чайка Чайка 1:1 Нижний Новгород Жлобин 3:2 Чайка Чайка 3:0 Жлобин Енисей 3:2 Чайка Чайка 0:1 Оренбург Спартак-2 1:2 Чайка СКА-Хабаровск 0:0 Чайка Чайка 0:5 Островец-Свентокшиски Чайка 0:2 Велес Москва

Последние игры между собой

Торпедо Москва: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Чайка: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Чайка 1:2 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 2:1 Чайка ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 28 19 4 5 61 - 19 61
2. Нижний Новгород Заявка 28 18 5 5 40 - 17 59
3. Оренбург Заявка 28 16 9 3 44 - 22 57
4. Торпедо Москва 0:0 Заявка 28 16 7 5 51 - 20 55
5. Алания Заявка 28 15 7 6 55 - 28 52
6. Велес Москва Заявка 28 14 8 6 39 - 31 50
7. Балтика Заявка 27 12 7 8 30 - 24 43
8. Нефтехимик 0:1 Заявка 28 13 4 11 40 - 29 43
9. СКА-Хабаровск Заявка 28 12 6 10 35 - 33 42
10. Волгарь Заявка 28 11 6 11 36 - 31 39
11. Енисей Заявка 28 11 4 13 28 - 42 37
12. Текстильщик 1:0 Заявка 28 10 7 11 24 - 31 37
13. Чайка 0:0 Заявка 28 9 10 9 33 - 35 37
14. Спартак-2 Заявка 27 10 5 12 30 - 38 35
15. Факел Заявка 28 8 10 10 30 - 28 34
16. Краснодар-2 Заявка 28 8 8 12 37 - 47 32
17. Динамо Брянск 1:0 Заявка 28 9 4 15 17 - 39 31
18. Иртыш Омск Заявка 28 7 6 15 22 - 38 27
19. Акрон Заявка 28 6 6 16 22 - 41 24
20. Чертаново Заявка 28 7 2 19 20 - 46 23
21. Томь 0:1 Заявка 28 5 5 18 17 - 35 20
22. Шинник Заявка 28 4 4 20 27 - 64 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 15 13 1 1 41 - 5 40
2. Алания Заявка 15 10 3 2 38 - 17 33
3. Нижний Новгород Заявка 14 10 2 2 22 - 7 32
4. Торпедо Москва 0:0 Заявка 15 8 4 3 25 - 11 28
5. Волгарь Заявка 15 7 6 2 22 - 13 27
6. Велес Москва Заявка 15 7 6 2 24 - 19 27
7. СКА-Хабаровск Заявка 13 7 3 3 15 - 10 24
8. Нефтехимик 0:1 Заявка 14 7 3 4 23 - 8 24
9. Оренбург Заявка 13 6 5 2 20 - 13 23
10. Текстильщик 1:0 Заявка 15 6 5 4 11 - 14 23
11. Краснодар-2 Заявка 14 6 4 4 27 - 20 22
12. Факел Заявка 15 5 7 3 16 - 9 22
13. Енисей Заявка 13 7 0 6 16 - 18 21
14. Балтика Заявка 12 6 2 4 13 - 8 20
15. Динамо Брянск 1:0 Заявка 14 6 1 7 12 - 18 19
16. Акрон Заявка 13 5 2 6 14 - 16 17
17. Чайка 0:0 Заявка 13 5 2 6 16 - 20 17
18. Иртыш Омск Заявка 15 4 2 9 10 - 24 14
19. Спартак-2 Заявка 13 3 3 7 10 - 20 12
20. Шинник Заявка 15 3 3 9 15 - 27 12
21. Чертаново Заявка 13 3 1 9 7 - 16 10
22. Томь 0:1 Заявка 13 2 2 9 10 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 15 10 4 1 24 - 9 34
2. Торпедо Москва 0:0 Заявка 13 8 3 2 26 - 9 27
3. Нижний Новгород Заявка 14 8 3 3 18 - 10 27
4. Велес Москва Заявка 13 7 2 4 15 - 12 23
5. Спартак-2 Заявка 14 7 2 5 20 - 18 23
6. Балтика Заявка 15 6 5 4 17 - 16 23
7. Крылья Советов Заявка 13 6 3 4 20 - 14 21
8. Чайка 0:0 Заявка 15 4 8 3 17 - 15 20
9. Алания Заявка 13 5 4 4 17 - 11 19
10. Нефтехимик 0:1 Заявка 14 6 1 7 17 - 21 19
11. СКА-Хабаровск Заявка 15 5 3 7 20 - 23 18
12. Енисей Заявка 15 4 4 7 12 - 24 16
13. Текстильщик 1:0 Заявка 13 4 2 7 13 - 17 14
14. Иртыш Омск Заявка 13 3 4 6 12 - 14 13
15. Чертаново Заявка 15 4 1 10 13 - 30 13
16. Волгарь Заявка 13 4 0 9 14 - 18 12
17. Факел Заявка 13 3 3 7 14 - 19 12
18. Динамо Брянск 1:0 Заявка 14 3 3 8 5 - 21 12
19. Томь 0:1 Заявка 15 3 3 9 7 - 17 12
20. Краснодар-2 Заявка 14 2 4 8 10 - 27 10
21. Акрон Заявка 15 1 4 10 8 - 25 7
22. Шинник Заявка 13 1 1 11 12 - 37 4
  • — Выход в РПЛ
  • — Стыковые матчи за право выйти в РПЛ
  • — Вылет в ПФЛ
  • Первый тайм
  • 11'
    Борьба в центре поля выходит на первый план. Не получается никак надолго одной из команд забрать себе мяч.
  • 10'
    Нет даже ударов в сторону ворот. Футболисты в середине поля гоняют мяч, но это всё без обострения.
  • Фол, нарушение
    9'
    Калмыков получает по ногам у центральной линии поля.
  • 8'
    Продолжается усердная борьба за мяч у центральной линии и никому не удается организовать опасную атаку.
  • 7'
    "Торпедо" позиционно атакует. И довольно ожидаемо теряет мяч пропуская контратаку.

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  • Офсайд
    6'
    Умаев принимает мяч в офсайде. Арбитр все видел.
  • 5'
    Матч протекает спокойно. Никто события не форсирует, мяч двигают команды медленно и немного вяло.
  • 4'
    Неспешная игра, осторожная. Команды совершенно не спешат, действуя больше от обороны.
  • Фол, нарушение
    3'
    Обслуживает встречу Алексей Амелин. Фиксирует он первое в матче нарушение правил. Виноват Нетфуллин.
  • 3'
    Гости, разыграв мяч от круга, контролируют его в центре поля. Проникнуть глубже пока сложно.
  • 2'
    "Торпедо" проводит матч в традиционном комплекте формы бело-чёрного цвета, в лазурной футболисты "Чайки".
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали гости.
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция матча 28 тура ФНЛ между "Торпедо" и "Чайкой"  Проведёт текстовую онлайн трансляцию Прокофьев Сергей.
Прогнозы 147
Торпедо Москва 96.6% (142)
X 1.4% (2)
Чайка 2% (3)
Все прогнозы
1.56 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торпедо Москва
Ничья
Чайка
1.66
3.85
5.24
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  1.66 3.84 5.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.65 3.84 5.15
Бонус: 5 000 ₽ 1.63 3.85 5.00
  1.62 3.81 5.24

Самый высокий коэффициент на матч «Торпедо Москва» – «Чайка» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Торпедо Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Чайка» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Торпедо Москва» – «Чайка», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.50 1.03 4.52 1.19 3.06 1.36 2.12 1.78 1.66 2.19 1.35 3.11 1.21 4.26 1.10 6.80
9.00 1.02 7.90 1.05 3.26 1.31 2.55 1.50 1.86 2.02 1.44 2.75 1.29 3.40 1.10 5.70 1.08 6.30 1.00 10.75
10.50 1.02 8.40 1.07 3.50 1.28 2.70 1.42 2.11 1.68 1.84 1.86 1.68 2.11 1.48 2.60 1.33 3.15 1.14 5.40 1.10 5.90 1.03 10.50 1.02 11.00 0.00 18.00
3.47 1.31 2.82 1.43 2.22 1.66 1.93 1.91 1.70 2.16 1.48 2.63 1.29 3.60
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.40 1.56 1.57 2.37 1.27 3.68 1.10 6.70
2.90 1.40 1.94 1.84 1.41 2.86 1.12 6.05 1.09 7.30
1.92 1.82 1.41 2.75 1.10 5.60
3.02 1.38 2.49 1.53 1.95 1.88 1.57 2.39 1.40 2.90
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.14 1.35 1.91 1.87 1.45 2.71 1.21 4.30
3.68 1.27 2.55 1.50 1.64 2.23 1.25 3.86 1.17 4.95
2.75 1.42 1.70 2.08 1.29 3.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.96 1.80
1.92 1.86
Букмекер Да Нет
4.84 1.18
4.80 1.16
Букмекер Да Нет
3.68 1.27
3.50 1.28
Где смотреть матч Торпедо Москва 0:0 Чайка онлайн

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Прогнозы на матч Торпедо Москва 0:0 Чайка

Исход игры
Торпедо Москва
96.6% (142)
Ничья
1.4% (2)
Чайка
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
48.97% (71)
Меньше
51.03% (74)
Обе команды забьют
Да
49.66% (72)
Нет
50.34% (73)
Популярный счёт
2:1 Торпедо Москва
43.5% (64)
1:0 Торпедо Москва
25.9% (38)
2:0 Торпедо Москва
22.4% (33)
3:1 Торпедо Москва
2.7% (4)
1:2 Чайка
1.4% (2)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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