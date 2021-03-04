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Торпедо Москва
 
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Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калмыков Амур 10 (1) 0.37
2. Лебеденко Игорь 9 (2) 0.33
3. Берковский Илья 6 0.22
4. Рязанцев Александр 4 0.15
5. Адаев Владислав 3 0.11
6. Нетфуллин Равиль 3 0.11
7. Кертанов Константин 2 0.07
8. Гордюшенко Астемир 2 0.07
9. Евдокимов Андрей 2 0.07
10. Лях Андрей 1 0.04
11. Шоркин Максим 1 0.04
12. Дворецков Филипп 1 0.04
13. Баланюк Денис 1 0.04
14. Прошляков Данила 1 0.04
15. Магаль Руслан 1 (1) 0.04
Чайка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Савичев Константин 6 (5) 0.22
2. Хозин Владимир 5 0.19
3. Умаев Идрис 5 0.19
4. Кулишев Артём 4 0.15
5. Алейников Василий 3 0.11
6. Кулик Владислав 3 (1) 0.11
7. Чочиев Алан 1 0.04
8. Дегтярёв Евгений 1 0.04
9. Гогличидзе Лео 1 0.04
10. Володкин Пётр 1 0.04
11. Хохлачёв Александр 1 0.04
12. Глушков Никита Сергеевич 1 0.04

Карточки

Торпедо Москва
# Игрок      
1. Шоркин Максим 4 2
2. Рязанцев Александр 5 1
3. Самсонов Артём Владимирович 6 0
4. Магаль Руслан 6 0
5. Евдокимов Андрей 6 0
6. Адаев Владислав 4 1
7. Лях Андрей 5 0
8. Прошкин Егор 5 0
9. Калмыков Амур 3 1
10. Лебеденко Игорь 4 0
11. Елисеев Александр 4 0
12. Редькович Дмитрий 2 1
13. Нетфуллин Равиль 3 0
14. Берковский Илья 3 0
15. Шустиков Сергей 2 0
16. Кертанов Константин 2 0
17. Прошляков Данила 2 0
Чайка
# Игрок      
1. Карташов Дмитрий 7 1
2. Хозин Владимир 6 1
3. Алейников Василий 7 0
4. Гогличидзе Лео 7 0
5. Пискунов Антон 6 0
6. Савичев Константин 4 1
7. Хайруллов Радик 5 0
8. Васильев Максим Сергеевич 3 1
9. Оразов Рамазан 3 1
10. Леонтьев Игорь 4 0
11. Кулик Владислав 3 0
12. Филиппов Михаил 3 0
13. Хохлачёв Александр 3 0
14. Гаджибеков Али 1 1
15. Парадин Игорь 2 0
16. Володкин Пётр 2 0
17. Глушков Никита Сергеевич 2 0
18. Чочиев Алан 1 0
19. Палиенко Максим 1 0
20. Кулишев Артём 1 0
21. Безденежных Игорь 1 0
22. Белоус Илья 1 0
23. Ужгин Матвей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торпедо Москва 8.51% (4) 14.89% (7) 10.64% (5) 19.15% (9) 19.15% (9) 27.66% (13)
 Чайка 21.88% (7) 12.5% (4) 15.63% (5) 6.25% (2) 12.5% (4) 31.25% (10)

Предыдущие игры

Торпедо Москва Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Торпедо Москва 0:0 СКА-Хабаровск Уфа 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:1 Велес Москва Балтика 0:0 Торпедо Москва
Торпедо Москва 4:2 Краснодар-2 Акрон 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Спартак-2 Торпедо Москва 4:1 Факел Волгарь 3:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Текстильщик 1:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Алания Торпедо Москва 4:0 Нефтехимик Торпедо Москва 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Томь Чертаново 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Енисей 0:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Оренбург
Чайка Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Чайка 5:1 Шинник Химки 2:0 Чайка Факел 1:1 Чайка Волгарь 2:1 Чайка
Крылья Советов 2:1 Чайка Чайка 1:3 Текстильщик Алания 1:1 Чайка Чайка 1:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 2:2 Чайка Чайка 1:1 Томь Чертаново 1:2 Чайка Чайка 1:1 Нижний Новгород Жлобин 3:2 Чайка Чайка 3:0 Жлобин Енисей 3:2 Чайка Чайка 0:1 Оренбург Спартак-2 1:2 Чайка СКА-Хабаровск 0:0 Чайка Чайка 0:5 Островец-Свентокшиски Чайка 0:2 Велес Москва

Последние игры между собой

Торпедо Москва: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Чайка: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Чайка 1:2 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 2:1 Чайка ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 27 18 4 5 56 - 19 58
2. Нижний Новгород Заявка 27 18 4 5 39 - 16 58
3. Торпедо Москва Заявка 27 16 6 5 51 - 20 54
4. Оренбург Заявка 27 15 9 3 40 - 21 54
5. Велес Москва Заявка 27 14 8 5 38 - 29 50
6. Алания Заявка 27 14 7 6 54 - 28 49
7. Нефтехимик Заявка 27 13 4 10 40 - 28 43
8. Балтика Заявка 27 12 7 8 30 - 24 43
9. СКА-Хабаровск Заявка 27 12 5 10 34 - 32 41
10. Волгарь Заявка 27 11 5 11 35 - 30 38
11. Енисей Заявка 27 11 4 12 27 - 39 37
12. Чайка Заявка 27 9 9 9 33 - 35 36
13. Спартак-2 Заявка 27 10 5 12 30 - 38 35
14. Текстильщик Заявка 27 9 7 11 23 - 31 34
15. Факел Заявка 27 7 10 10 27 - 27 31
16. Краснодар-2 Заявка 27 7 8 12 35 - 46 29
17. Динамо Брянск Заявка 27 8 4 15 16 - 39 28
18. Иртыш Омск Заявка 27 7 6 14 22 - 37 27
19. Чертаново Заявка 27 7 2 18 20 - 41 23
20. Акрон Заявка 27 6 5 16 21 - 40 23
21. Томь Заявка 27 5 5 17 17 - 34 20
22. Шинник Заявка 27 4 4 19 26 - 60 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 14 12 1 1 36 - 5 37
2. Нижний Новгород Заявка 14 10 2 2 22 - 7 32
3. Алания Заявка 14 9 3 2 37 - 17 30
4. Торпедо Москва Заявка 14 8 3 3 25 - 11 27
5. Велес Москва Заявка 15 7 6 2 24 - 19 27
6. Волгарь Заявка 14 7 5 2 21 - 12 26
7. Нефтехимик Заявка 13 7 3 3 23 - 7 24
8. СКА-Хабаровск Заявка 13 7 3 3 15 - 10 24
9. Оренбург Заявка 13 6 5 2 20 - 13 23
10. Факел Заявка 15 5 7 3 16 - 9 22
11. Енисей Заявка 12 7 0 5 15 - 15 21
12. Балтика Заявка 12 6 2 4 13 - 8 20
13. Текстильщик Заявка 14 5 5 4 10 - 14 20
14. Краснодар-2 Заявка 13 5 4 4 25 - 19 19
15. Динамо Брянск Заявка 14 6 1 7 12 - 18 19
16. Чайка Заявка 13 5 2 6 16 - 20 17
17. Акрон Заявка 12 5 1 6 13 - 15 16
18. Иртыш Омск Заявка 15 4 2 9 10 - 24 14
19. Спартак-2 Заявка 13 3 3 7 10 - 20 12
20. Шинник Заявка 14 3 3 8 14 - 23 12
21. Чертаново Заявка 13 3 1 9 7 - 16 10
22. Томь Заявка 13 2 2 9 10 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 14 9 4 1 20 - 8 31
2. Торпедо Москва Заявка 13 8 3 2 26 - 9 27
3. Нижний Новгород Заявка 13 8 2 3 17 - 9 26
4. Велес Москва Заявка 12 7 2 3 14 - 10 23
5. Спартак-2 Заявка 14 7 2 5 20 - 18 23
6. Балтика Заявка 15 6 5 4 17 - 16 23
7. Крылья Советов Заявка 13 6 3 4 20 - 14 21
8. Алания Заявка 13 5 4 4 17 - 11 19
9. Нефтехимик Заявка 14 6 1 7 17 - 21 19
10. Чайка Заявка 14 4 7 3 17 - 15 19
11. СКА-Хабаровск Заявка 14 5 2 7 19 - 22 17
12. Енисей Заявка 15 4 4 7 12 - 24 16
13. Текстильщик Заявка 13 4 2 7 13 - 17 14
14. Иртыш Омск Заявка 12 3 4 5 12 - 13 13
15. Чертаново Заявка 14 4 1 9 13 - 25 13
16. Волгарь Заявка 13 4 0 9 14 - 18 12
17. Томь Заявка 14 3 3 8 7 - 16 12
18. Краснодар-2 Заявка 14 2 4 8 10 - 27 10
19. Факел Заявка 12 2 3 7 11 - 18 9
20. Динамо Брянск Заявка 13 2 3 8 4 - 21 9
21. Акрон Заявка 15 1 4 10 8 - 25 7
22. Шинник Заявка 13 1 1 11 12 - 37 4
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Москва - Чайка от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 марта 2021, осталось 2 дня 10 часов 11 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Торпедо Москва 93.9% (46)
    X 2% (1)
    Чайка 4.1% (2)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Торпедо Москва - Чайка онлайн

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    Прогнозы на матч Торпедо Москва - Чайка

    Исход игры
    Торпедо Москва
    93.9% (46)
    Ничья
    2% (1)
    Чайка
    4.1% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.91% (15)
    Меньше
    68.09% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    34.04% (16)
    Нет
    65.96% (31)
    Популярный счёт
    1:0 Торпедо Москва
    32.7% (16)
    2:0 Торпедо Москва
    28.6% (14)
    2:1 Торпедо Москва
    26.5% (13)
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