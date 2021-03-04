Торпедо Москва
Позже
Чайка
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калмыков Амур
|10 (1)
|0.37
|2.
|Лебеденко Игорь
|9 (2)
|0.33
|3.
|Берковский Илья
|6
|0.22
|4.
|Рязанцев Александр
|4
|0.15
|5.
|Адаев Владислав
|3
|0.11
|6.
|Нетфуллин Равиль
|3
|0.11
|7.
|Кертанов Константин
|2
|0.07
|8.
|Гордюшенко Астемир
|2
|0.07
|9.
|Евдокимов Андрей
|2
|0.07
|10.
|Лях Андрей
|1
|0.04
|11.
|Шоркин Максим
|1
|0.04
|12.
|Дворецков Филипп
|1
|0.04
|13.
|Баланюк Денис
|1
|0.04
|14.
|Прошляков Данила
|1
|0.04
|15.
|Магаль Руслан
|1 (1)
|0.04
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Савичев Константин
|6 (5)
|0.22
|2.
|Хозин Владимир
|5
|0.19
|3.
|Умаев Идрис
|5
|0.19
|4.
|Кулишев Артём
|4
|0.15
|5.
|Алейников Василий
|3
|0.11
|6.
|Кулик Владислав
|3 (1)
|0.11
|7.
|Чочиев Алан
|1
|0.04
|8.
|Дегтярёв Евгений
|1
|0.04
|9.
|Гогличидзе Лео
|1
|0.04
|10.
|Володкин Пётр
|1
|0.04
|11.
|Хохлачёв Александр
|1
|0.04
|12.
|Глушков Никита Сергеевич
|1
|0.04
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шоркин Максим
|4
|2
|2.
|Рязанцев Александр
|5
|1
|3.
|Самсонов Артём Владимирович
|6
|0
|4.
|Магаль Руслан
|6
|0
|5.
|Евдокимов Андрей
|6
|0
|6.
|Адаев Владислав
|4
|1
|7.
|Лях Андрей
|5
|0
|8.
|Прошкин Егор
|5
|0
|9.
|Калмыков Амур
|3
|1
|10.
|Лебеденко Игорь
|4
|0
|11.
|Елисеев Александр
|4
|0
|12.
|Редькович Дмитрий
|2
|1
|13.
|Нетфуллин Равиль
|3
|0
|14.
|Берковский Илья
|3
|0
|15.
|Шустиков Сергей
|2
|0
|16.
|Кертанов Константин
|2
|0
|17.
|Прошляков Данила
|2
|0
|#
|Игрок
|1.
|Карташов Дмитрий
|7
|1
|2.
|Хозин Владимир
|6
|1
|3.
|Алейников Василий
|7
|0
|4.
|Гогличидзе Лео
|7
|0
|5.
|Пискунов Антон
|6
|0
|6.
|Савичев Константин
|4
|1
|7.
|Хайруллов Радик
|5
|0
|8.
|Васильев Максим Сергеевич
|3
|1
|9.
|Оразов Рамазан
|3
|1
|10.
|Леонтьев Игорь
|4
|0
|11.
|Кулик Владислав
|3
|0
|12.
|Филиппов Михаил
|3
|0
|13.
|Хохлачёв Александр
|3
|0
|14.
|Гаджибеков Али
|1
|1
|15.
|Парадин Игорь
|2
|0
|16.
|Володкин Пётр
|2
|0
|17.
|Глушков Никита Сергеевич
|2
|0
|18.
|Чочиев Алан
|1
|0
|19.
|Палиенко Максим
|1
|0
|20.
|Кулишев Артём
|1
|0
|21.
|Безденежных Игорь
|1
|0
|22.
|Белоус Илья
|1
|0
|23.
|Ужгин Матвей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Торпедо Москва
|8.51% (4)
|14.89% (7)
|10.64% (5)
|19.15% (9)
|19.15% (9)
|27.66% (13)
|Чайка
|21.88% (7)
|12.5% (4)
|15.63% (5)
|6.25% (2)
|12.5% (4)
|31.25% (10)
Предыдущие игры
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +12 =3 -5Торпедо Москва 0:0 СКА-Хабаровск Уфа 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:1 Велес Москва Балтика 0:0 Торпедо Москва
Торпедо Москва 4:2 Краснодар-2 Акрон 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Спартак-2 Торпедо Москва 4:1 Факел Волгарь 3:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Текстильщик 1:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Алания Торпедо Москва 4:0 Нефтехимик Торпедо Москва 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Томь Чертаново 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Енисей 0:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Оренбург
Чайка Последние 20 матчей: +5 =6 -9Чайка 5:1 Шинник Химки 2:0 Чайка Факел 1:1 Чайка Волгарь 2:1 Чайка
Крылья Советов 2:1 Чайка Чайка 1:3 Текстильщик Алания 1:1 Чайка Чайка 1:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 2:2 Чайка Чайка 1:1 Томь Чертаново 1:2 Чайка Чайка 1:1 Нижний Новгород Жлобин 3:2 Чайка Чайка 3:0 Жлобин Енисей 3:2 Чайка Чайка 0:1 Оренбург Спартак-2 1:2 Чайка СКА-Хабаровск 0:0 Чайка Чайка 0:5 Островец-Свентокшиски Чайка 0:2 Велес Москва
Последние игры между собой
Торпедо Москва: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Чайка: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|27
|18
|4
|5
|56 - 19
|58
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|27
|18
|4
|5
|39 - 16
|58
|3.
|Торпедо Москва
|Заявка
|27
|16
|6
|5
|51 - 20
|54
|4.
|Оренбург
|Заявка
|27
|15
|9
|3
|40 - 21
|54
|5.
|Велес Москва
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|38 - 29
|50
|6.
|Алания
|Заявка
|27
|14
|7
|6
|54 - 28
|49
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|27
|13
|4
|10
|40 - 28
|43
|8.
|Балтика
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|30 - 24
|43
|9.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|27
|12
|5
|10
|34 - 32
|41
|10.
|Волгарь
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|35 - 30
|38
|11.
|Енисей
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|27 - 39
|37
|12.
|Чайка
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|33 - 35
|36
|13.
|Спартак-2
|Заявка
|27
|10
|5
|12
|30 - 38
|35
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|23 - 31
|34
|15.
|Факел
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|27 - 27
|31
|16.
|Краснодар-2
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|35 - 46
|29
|17.
|Динамо Брянск
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|16 - 39
|28
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|22 - 37
|27
|19.
|Чертаново
|Заявка
|27
|7
|2
|18
|20 - 41
|23
|20.
|Акрон
|Заявка
|27
|6
|5
|16
|21 - 40
|23
|21.
|Томь
|Заявка
|27
|5
|5
|17
|17 - 34
|20
|22.
|Шинник
|Заявка
|27
|4
|4
|19
|26 - 60
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|36 - 5
|37
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|22 - 7
|32
|3.
|Алания
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|37 - 17
|30
|4.
|Торпедо Москва
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|25 - 11
|27
|5.
|Велес Москва
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|24 - 19
|27
|6.
|Волгарь
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|21 - 12
|26
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|23 - 7
|24
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|15 - 10
|24
|9.
|Оренбург
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|20 - 13
|23
|10.
|Факел
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|16 - 9
|22
|11.
|Енисей
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|15 - 15
|21
|12.
|Балтика
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|13 - 8
|20
|13.
|Текстильщик
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|10 - 14
|20
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|25 - 19
|19
|15.
|Динамо Брянск
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|12 - 18
|19
|16.
|Чайка
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 20
|17
|17.
|Акрон
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|13 - 15
|16
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|10 - 24
|14
|19.
|Спартак-2
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 20
|12
|20.
|Шинник
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 23
|12
|21.
|Чертаново
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|7 - 16
|10
|22.
|Томь
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|20 - 8
|31
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 9
|27
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|17 - 9
|26
|4.
|Велес Москва
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|14 - 10
|23
|5.
|Спартак-2
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|20 - 18
|23
|6.
|Балтика
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|17 - 16
|23
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 14
|21
|8.
|Алания
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 11
|19
|9.
|Нефтехимик
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|17 - 21
|19
|10.
|Чайка
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|17 - 15
|19
|11.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|19 - 22
|17
|12.
|Енисей
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 24
|16
|13.
|Текстильщик
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 17
|14
|14.
|Иртыш Омск
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 13
|13
|15.
|Чертаново
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|13 - 25
|13
|16.
|Волгарь
|Заявка
|13
|4
|0
|9
|14 - 18
|12
|17.
|Томь
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|7 - 16
|12
|18.
|Краснодар-2
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 27
|10
|19.
|Факел
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 18
|9
|20.
|Динамо Брянск
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|4 - 21
|9
|21.
|Акрон
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|8 - 25
|7
|22.
|Шинник
|Заявка
|13
|1
|1
|11
|12 - 37
|4
- — Выход в РПЛ
- — Стыковые матчи за право выйти в РПЛ
- — Вылет в ПФЛ
Прогнозы на матч Торпедо Москва - Чайка
Исход игры
Торпедо Москва
93.9% (46)
Ничья
2% (1)
Чайка
4.1% (2)
Тотал 2.5
Больше
31.91% (15)
Меньше
68.09% (32)
Обе команды забьют
Да
34.04% (16)
Нет
65.96% (31)
Популярный счёт
1:0 Торпедо Москва
32.7% (16)
2:0 Торпедо Москва
28.6% (14)
2:1 Торпедо Москва
26.5% (13)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!