Волгарь
Позже
Нижний Новгород
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Юсупов АртёмНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Зенин АндрейПолузащитник
-
24 Белоус ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пугачев ЮрийНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Vitali Panov
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Гоцук КириллЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Янсане МомоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Евдокимов Роберт
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|12 (3)
|0.44
|2.
|Погосов Артём
|6 (1)
|0.22
|3.
|Локтионов Роман
|4 (1)
|0.15
|4.
|Болонин Александр
|3 (3)
|0.11
|5.
|Лобкарёв Владимир
|2
|0.07
|6.
|Козлов Данила
|2
|0.07
|7.
|Пугачев Юрий
|1
|0.04
|8.
|Белоус Илья
|1
|0.04
|9.
|Юсупов Артём
|1
|0.04
|10.
|Сергеев Виктор
|1
|0.04
|11.
|Агаларов Гамид
|1
|0.04
|12.
|Гасилин Алексей
|1 (1)
|0.04
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сулейманов Тимур
|7
|0.26
|2.
|Сапета Александр
|7 (5)
|0.26
|3.
|Попов Артём
|4
|0.15
|4.
|Горбунов Игорь
|4
|0.15
|5.
|Гоцук Кирилл
|4
|0.15
|6.
|Калинский Николай
|3
|0.11
|7.
|Ставпец Александр
|2
|0.07
|8.
|Султонов Мухаммад
|2
|0.07
|9.
|Шарипов Альберт
|2
|0.07
|10.
|Зуйков Сергей
|1
|0.04
|11.
|Федчук Артём
|1
|0.04
|12.
|Гащенков Михаил
|1
|0.04
|13.
|Каккоев Никита
|1
|0.04
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Болонин Александр
|9
|0
|2.
|Мендель Андрей
|8
|0
|3.
|Зенин Андрей
|5
|1
|4.
|Павлишин Алексей
|6
|0
|5.
|Козлов Данила
|6
|0
|6.
|Бердников Алексей
|4
|1
|7.
|Журавлёв Юрий
|3
|1
|8.
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|4
|0
|9.
|Сергеев Виктор
|4
|0
|10.
|Ведерников Данила
|4
|0
|11.
|Замалиев Наиль
|2
|1
|12.
|Хомуха Иван
|3
|0
|13.
|Белоус Илья
|3
|0
|14.
|Полубояринов Данил
|3
|0
|15.
|Погосов Артём
|3
|0
|16.
|Гасилин Алексей
|2
|0
|17.
|Бутенко Александр
|2
|0
|18.
|Пугачев Юрий
|1
|0
|19.
|Лобкарёв Владимир
|1
|0
|20.
|Саганович Дмитрий
|1
|0
|21.
|Емельянов Данила
|1
|0
|22.
|Агаларов Гамид
|1
|0
|23.
|Сагитов Артур
|1
|0
|24.
|Корнюшин Даниил
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сапета Александр
|9
|0
|2.
|Шумских Алексей
|7
|0
|3.
|Темников Иван
|6
|0
|4.
|Ставпец Александр
|5
|0
|5.
|Зуйков Сергей
|5
|0
|6.
|Гащенков Михаил
|5
|0
|7.
|Маляров Кирилл
|4
|0
|8.
|Шарипов Альберт
|4
|0
|9.
|Каккоев Никита
|4
|0
|10.
|Осинов Михаил
|3
|0
|11.
|Попов Артём
|3
|0
|12.
|Султонов Мухаммад
|3
|0
|13.
|Горбунов Игорь
|3
|0
|14.
|Мичуренков Дмитрий
|3
|0
|15.
|Гоцук Кирилл
|3
|0
|16.
|Сулейманов Тимур
|3
|0
|17.
|Эдиев Исмаил
|2
|0
|18.
|Комолов Павел
|2
|0
|19.
|Калинский Николай
|2
|0
|20.
|Анисимов Артур
|2
|0
|21.
|Смирнов Олег
|1
|0
|22.
|Алиев Саид
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Волгарь
|14.29% (5)
|8.57% (3)
|22.86% (8)
|20% (7)
|8.57% (3)
|25.71% (9)
|Нижний Новгород
|12.82% (5)
|10.26% (4)
|12.82% (5)
|12.82% (5)
|28.21% (11)
|23.08% (9)
Предыдущие игры
Волгарь Последние 20 матчей: +10 =4 -6Енисей 1:4 Волгарь Волгарь 2:2 Оренбург Волгарь 2:1 Чайка Волгарь 0:1 СКА-Хабаровск
Велес Москва 1:0 Волгарь Волгарь 0:0 Балтика Акрон 0:3 Волгарь Волгарь 3:2 Торпедо Москва Шинник 2:1 Волгарь Волгарь 2:1 Факел Волгарь 2:0 Спартак-2 Крылья Советов 3:0 Волгарь Волгарь 0:0 Текстильщик Алания 2:0 Волгарь Волгарь 3:1 Нефтехимик Динамо Брянск 0:1 Волгарь Волгарь 1:1 Иртыш Омск Томь 1:3 Волгарь Волгарь 1:0 Чертаново Нижний Новгород 1:0 Волгарь
Нижний Новгород Последние 20 матчей: +13 =3 -4Нижний Новгород 0:1 Крылья Советов Рубин 3:1 Нижний Новгород Текстильщик 1:0 Нижний Новгород Алания 0:0 Нижний Новгород
Нефтехимик 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:2 Чертаново Спартак-2 0:4 Нижний Новгород Енисей 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:0 Оренбург Чайка 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:1 Химки Нижний Новгород 1:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:1 Балтика Краснодар-2 2:3 Нижний Новгород Зенит Иркутск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Акрон Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород
Последние игры между собой
Волгарь: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Нижний Новгород: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|27
|18
|4
|5
|56 - 19
|58
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|27
|18
|4
|5
|39 - 16
|58
|3.
|Торпедо Москва
|Заявка
|27
|16
|6
|5
|51 - 20
|54
|4.
|Оренбург
|Заявка
|27
|15
|9
|3
|40 - 21
|54
|5.
|Велес Москва
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|38 - 29
|50
|6.
|Алания
|Заявка
|27
|14
|7
|6
|54 - 28
|49
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|27
|13
|4
|10
|40 - 28
|43
|8.
|Балтика
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|30 - 24
|43
|9.
|СКА-Хабаровск
|1:1 Заявка
|28
|12
|6
|10
|35 - 33
|42
|10.
|Енисей
|1:0 Заявка
|28
|12
|4
|12
|28 - 39
|40
|11.
|Волгарь
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|35 - 30
|38
|12.
|Чайка
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|33 - 35
|36
|13.
|Спартак-2
|Заявка
|27
|10
|5
|12
|30 - 38
|35
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|23 - 31
|34
|15.
|Факел
|0:1 Заявка
|28
|7
|10
|11
|27 - 28
|31
|16.
|Краснодар-2
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|35 - 46
|29
|17.
|Динамо Брянск
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|16 - 39
|28
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|22 - 37
|27
|19.
|Акрон
|1:1 Заявка
|28
|6
|6
|16
|22 - 41
|24
|20.
|Чертаново
|Заявка
|27
|7
|2
|18
|20 - 41
|23
|21.
|Томь
|Заявка
|27
|5
|5
|17
|17 - 34
|20
|22.
|Шинник
|Заявка
|27
|4
|4
|19
|26 - 60
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|36 - 5
|37
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|22 - 7
|32
|3.
|Алания
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|37 - 17
|30
|4.
|Торпедо Москва
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|25 - 11
|27
|5.
|Велес Москва
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|24 - 19
|27
|6.
|Волгарь
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|21 - 12
|26
|7.
|Енисей
|1:0 Заявка
|13
|8
|0
|5
|16 - 15
|24
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|23 - 7
|24
|9.
|СКА-Хабаровск
|1:1 Заявка
|13
|7
|3
|3
|15 - 10
|24
|10.
|Оренбург
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|20 - 13
|23
|11.
|Факел
|0:1 Заявка
|15
|5
|7
|3
|16 - 9
|22
|12.
|Балтика
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|13 - 8
|20
|13.
|Текстильщик
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|10 - 14
|20
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|25 - 19
|19
|15.
|Динамо Брянск
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|12 - 18
|19
|16.
|Акрон
|1:1 Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 16
|17
|17.
|Чайка
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 20
|17
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|10 - 24
|14
|19.
|Спартак-2
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 20
|12
|20.
|Шинник
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 23
|12
|21.
|Чертаново
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|7 - 16
|10
|22.
|Томь
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|20 - 8
|31
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 9
|27
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|17 - 9
|26
|4.
|Велес Москва
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|14 - 10
|23
|5.
|Спартак-2
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|20 - 18
|23
|6.
|Балтика
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|17 - 16
|23
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 14
|21
|8.
|Алания
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 11
|19
|9.
|Нефтехимик
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|17 - 21
|19
|10.
|Чайка
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|17 - 15
|19
|11.
|СКА-Хабаровск
|1:1 Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 23
|18
|12.
|Енисей
|1:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 24
|16
|13.
|Текстильщик
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 17
|14
|14.
|Иртыш Омск
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 13
|13
|15.
|Чертаново
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|13 - 25
|13
|16.
|Волгарь
|Заявка
|13
|4
|0
|9
|14 - 18
|12
|17.
|Томь
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|7 - 16
|12
|18.
|Краснодар-2
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 27
|10
|19.
|Факел
|0:1 Заявка
|13
|2
|3
|8
|11 - 19
|9
|20.
|Динамо Брянск
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|4 - 21
|9
|21.
|Акрон
|1:1 Заявка
|15
|1
|4
|10
|8 - 25
|7
|22.
|Шинник
|Заявка
|13
|1
|1
|11
|12 - 37
|4
- — Выход в РПЛ
- — Стыковые матчи за право выйти в РПЛ
- — Вылет в ПФЛ
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Волгарь» – «Нижний Новгород» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Волгарь» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Нижний Новгород» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Волгарь» – «Нижний Новгород», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Волгарь - Нижний Новгород
Исход игры
Волгарь
16.3% (23)
Ничья
34.8% (49)
Нижний Новгород
48.9% (69)
Тотал 2.5
Больше
43.88% (61)
Меньше
56.12% (78)
Обе команды забьют
Да
72.66% (101)
Нет
27.34% (38)
Популярный счёт
1:2 Нижний Новгород
29.8% (42)
1:1 Ничья
28.4% (40)
0:1 Нижний Новгород
14.9% (21)
2:1 Волгарь
8.5% (12)
1:0 Волгарь
6.4% (9)
2:2 Ничья
4.3% (6)
0:0 Ничья
2.1% (3)
0:2 Нижний Новгород
2.1% (3)
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