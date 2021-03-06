  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
Волгарь
 
Позже
Нижний Новгород
Волгарь
Нижний Новгород

Бомбардиры внутри турнира

Волгарь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 12 (3) 0.44
2. Погосов Артём 6 (1) 0.22
3. Локтионов Роман 4 (1) 0.15
4. Болонин Александр 3 (3) 0.11
5. Лобкарёв Владимир 2 0.07
6. Козлов Данила 2 0.07
7. Пугачев Юрий 1 0.04
8. Белоус Илья 1 0.04
9. Юсупов Артём 1 0.04
10. Сергеев Виктор 1 0.04
11. Агаларов Гамид 1 0.04
12. Гасилин Алексей 1 (1) 0.04
Нижний Новгород
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сулейманов Тимур 7 0.26
2. Сапета Александр 7 (5) 0.26
3. Попов Артём 4 0.15
4. Горбунов Игорь 4 0.15
5. Гоцук Кирилл 4 0.15
6. Калинский Николай 3 0.11
7. Ставпец Александр 2 0.07
8. Султонов Мухаммад 2 0.07
9. Шарипов Альберт 2 0.07
10. Зуйков Сергей 1 0.04
11. Федчук Артём 1 0.04
12. Гащенков Михаил 1 0.04
13. Каккоев Никита 1 0.04

Карточки

Волгарь
# Игрок      
1. Болонин Александр 9 0
2. Мендель Андрей 8 0
3. Зенин Андрей 5 1
4. Павлишин Алексей 6 0
5. Козлов Данила 6 0
6. Бердников Алексей 4 1
7. Журавлёв Юрий 3 1
8. Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 4 0
9. Сергеев Виктор 4 0
10. Ведерников Данила 4 0
11. Замалиев Наиль 2 1
12. Хомуха Иван 3 0
13. Белоус Илья 3 0
14. Полубояринов Данил 3 0
15. Погосов Артём 3 0
16. Гасилин Алексей 2 0
17. Бутенко Александр 2 0
18. Пугачев Юрий 1 0
19. Лобкарёв Владимир 1 0
20. Саганович Дмитрий 1 0
21. Емельянов Данила 1 0
22. Агаларов Гамид 1 0
23. Сагитов Артур 1 0
24. Корнюшин Даниил 1 0
Нижний Новгород
# Игрок      
1. Сапета Александр 9 0
2. Шумских Алексей 7 0
3. Темников Иван 6 0
4. Ставпец Александр 5 0
5. Зуйков Сергей 5 0
6. Гащенков Михаил 5 0
7. Маляров Кирилл 4 0
8. Шарипов Альберт 4 0
9. Каккоев Никита 4 0
10. Осинов Михаил 3 0
11. Попов Артём 3 0
12. Султонов Мухаммад 3 0
13. Горбунов Игорь 3 0
14. Мичуренков Дмитрий 3 0
15. Гоцук Кирилл 3 0
16. Сулейманов Тимур 3 0
17. Эдиев Исмаил 2 0
18. Комолов Павел 2 0
19. Калинский Николай 2 0
20. Анисимов Артур 2 0
21. Смирнов Олег 1 0
22. Алиев Саид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Волгарь 14.29% (5) 8.57% (3) 22.86% (8) 20% (7) 8.57% (3) 25.71% (9)
 Нижний Новгород 12.82% (5) 10.26% (4) 12.82% (5) 12.82% (5) 28.21% (11) 23.08% (9)

Предыдущие игры

Волгарь Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Енисей 1:4 Волгарь Волгарь 2:2 Оренбург Волгарь 2:1 Чайка Волгарь 0:1 СКА-Хабаровск
Велес Москва 1:0 Волгарь Волгарь 0:0 Балтика Акрон 0:3 Волгарь Волгарь 3:2 Торпедо Москва Шинник 2:1 Волгарь Волгарь 2:1 Факел Волгарь 2:0 Спартак-2 Крылья Советов 3:0 Волгарь Волгарь 0:0 Текстильщик Алания 2:0 Волгарь Волгарь 3:1 Нефтехимик Динамо Брянск 0:1 Волгарь Волгарь 1:1 Иртыш Омск Томь 1:3 Волгарь Волгарь 1:0 Чертаново Нижний Новгород 1:0 Волгарь
Нижний Новгород Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Нижний Новгород 0:1 Крылья Советов Рубин 3:1 Нижний Новгород Текстильщик 1:0 Нижний Новгород Алания 0:0 Нижний Новгород
Нефтехимик 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:2 Чертаново Спартак-2 0:4 Нижний Новгород Енисей 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:0 Оренбург Чайка 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:1 Химки Нижний Новгород 1:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:1 Балтика Краснодар-2 2:3 Нижний Новгород Зенит Иркутск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Акрон Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород

Последние игры между собой

Волгарь: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Нижний Новгород: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Нижний Новгород 1:0 Волгарь ФНЛ - Первый дивизион Волгарь 0:3 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион Нижний Новгород 2:1 Волгарь ФНЛ - Первый дивизион Нижний Новгород 0:0 Волгарь ФНЛ - Первый дивизион
Волгарь 2:1 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион Волгарь 2:3 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион Нижний Новгород 0:0 Волгарь ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 27 18 4 5 56 - 19 58
2. Нижний Новгород Заявка 27 18 4 5 39 - 16 58
3. Торпедо Москва Заявка 27 16 6 5 51 - 20 54
4. Оренбург Заявка 27 15 9 3 40 - 21 54
5. Велес Москва Заявка 27 14 8 5 38 - 29 50
6. Алания Заявка 27 14 7 6 54 - 28 49
7. Нефтехимик Заявка 27 13 4 10 40 - 28 43
8. Балтика Заявка 27 12 7 8 30 - 24 43
9. СКА-Хабаровск 1:1 Заявка 28 12 6 10 35 - 33 42
10. Енисей 1:0 Заявка 28 12 4 12 28 - 39 40
11. Волгарь Заявка 27 11 5 11 35 - 30 38
12. Чайка Заявка 27 9 9 9 33 - 35 36
13. Спартак-2 Заявка 27 10 5 12 30 - 38 35
14. Текстильщик Заявка 27 9 7 11 23 - 31 34
15. Факел 0:1 Заявка 28 7 10 11 27 - 28 31
16. Краснодар-2 Заявка 27 7 8 12 35 - 46 29
17. Динамо Брянск Заявка 27 8 4 15 16 - 39 28
18. Иртыш Омск Заявка 27 7 6 14 22 - 37 27
19. Акрон 1:1 Заявка 28 6 6 16 22 - 41 24
20. Чертаново Заявка 27 7 2 18 20 - 41 23
21. Томь Заявка 27 5 5 17 17 - 34 20
22. Шинник Заявка 27 4 4 19 26 - 60 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 14 12 1 1 36 - 5 37
2. Нижний Новгород Заявка 14 10 2 2 22 - 7 32
3. Алания Заявка 14 9 3 2 37 - 17 30
4. Торпедо Москва Заявка 14 8 3 3 25 - 11 27
5. Велес Москва Заявка 15 7 6 2 24 - 19 27
6. Волгарь Заявка 14 7 5 2 21 - 12 26
7. Енисей 1:0 Заявка 13 8 0 5 16 - 15 24
8. Нефтехимик Заявка 13 7 3 3 23 - 7 24
9. СКА-Хабаровск 1:1 Заявка 13 7 3 3 15 - 10 24
10. Оренбург Заявка 13 6 5 2 20 - 13 23
11. Факел 0:1 Заявка 15 5 7 3 16 - 9 22
12. Балтика Заявка 12 6 2 4 13 - 8 20
13. Текстильщик Заявка 14 5 5 4 10 - 14 20
14. Краснодар-2 Заявка 13 5 4 4 25 - 19 19
15. Динамо Брянск Заявка 14 6 1 7 12 - 18 19
16. Акрон 1:1 Заявка 13 5 2 6 14 - 16 17
17. Чайка Заявка 13 5 2 6 16 - 20 17
18. Иртыш Омск Заявка 15 4 2 9 10 - 24 14
19. Спартак-2 Заявка 13 3 3 7 10 - 20 12
20. Шинник Заявка 14 3 3 8 14 - 23 12
21. Чертаново Заявка 13 3 1 9 7 - 16 10
22. Томь Заявка 13 2 2 9 10 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 14 9 4 1 20 - 8 31
2. Торпедо Москва Заявка 13 8 3 2 26 - 9 27
3. Нижний Новгород Заявка 13 8 2 3 17 - 9 26
4. Велес Москва Заявка 12 7 2 3 14 - 10 23
5. Спартак-2 Заявка 14 7 2 5 20 - 18 23
6. Балтика Заявка 15 6 5 4 17 - 16 23
7. Крылья Советов Заявка 13 6 3 4 20 - 14 21
8. Алания Заявка 13 5 4 4 17 - 11 19
9. Нефтехимик Заявка 14 6 1 7 17 - 21 19
10. Чайка Заявка 14 4 7 3 17 - 15 19
11. СКА-Хабаровск 1:1 Заявка 15 5 3 7 20 - 23 18
12. Енисей 1:0 Заявка 15 4 4 7 12 - 24 16
13. Текстильщик Заявка 13 4 2 7 13 - 17 14
14. Иртыш Омск Заявка 12 3 4 5 12 - 13 13
15. Чертаново Заявка 14 4 1 9 13 - 25 13
16. Волгарь Заявка 13 4 0 9 14 - 18 12
17. Томь Заявка 14 3 3 8 7 - 16 12
18. Краснодар-2 Заявка 14 2 4 8 10 - 27 10
19. Факел 0:1 Заявка 13 2 3 8 11 - 19 9
20. Динамо Брянск Заявка 13 2 3 8 4 - 21 9
21. Акрон 1:1 Заявка 15 1 4 10 8 - 25 7
22. Шинник Заявка 13 1 1 11 12 - 37 4
  • — Выход в РПЛ
  • — Стыковые матчи за право выйти в РПЛ
  • — Вылет в ПФЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Волгарь - Нижний Новгород от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 марта 2021, осталось 13 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 141
    Волгарь 16.3% (23)
    X 34.8% (49)
    Нижний Новгород 48.9% (69)
    Все прогнозы
    2.1 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Волгарь
    Ничья
    Нижний Новгород
    3.40
    3.13
    2.44
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
      3.40 3.13 2.27
    Бонус: 5 000 ₽ 3.30 3.04 2.35
    Бонус: 5 000 ₽ 3.15 2.90 2.44

    Самый высокий коэффициент на матч «Волгарь» – «Нижний Новгород» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Волгарь» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Нижний Новгород» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Волгарь» – «Нижний Новгород», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
    5.60 1.11 3.12 1.31 2.17 1.61 1.63 2.18 1.33 3.02 1.17 4.42 1.09 6.15 1.06 8.80 1.01 14.50
    6.20 1.08 5.05 1.13 2.48 1.50 1.89 1.89 1.54 2.60 1.23 4.10 1.16 4.85 1.03 9.00 1.02 8.90
    6.90 1.07 5.60 1.12 2.50 1.49 1.89 1.85 1.64 2.17 1.50 2.48 1.22 3.95 1.16 4.80 1.04 8.90 1.04 9.60 1.01 17.00 0.00 16.50 0.00 23.00
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    1.97 1.82 1.38 2.99 1.17 4.94 1.05 9.40
    2.42 1.55 1.56 2.40 1.28 3.60 1.06 8.70 1.04 10.25
    1.52 2.41 1.25 3.65 1.05 8.50
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.50 1.52 1.66 2.19 1.32 3.32 1.12 5.85
    2.99 1.38 1.99 1.80 1.46 2.68 1.15 5.20 1.11 6.45
    2.05 1.72 1.48 2.55 1.16 5.00

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.76 2.01
    2.04 1.72
    Букмекер Да Нет
    5.70 1.13
    5.80 1.11
    Букмекер Да Нет
    4.20 1.22
    4.00 1.22
    Где смотреть матч Волгарь - Нижний Новгород онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline



    Прогнозы на матч Волгарь - Нижний Новгород

    Исход игры
    Волгарь
    16.3% (23)
    Ничья
    34.8% (49)
    Нижний Новгород
    48.9% (69)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.88% (61)
    Меньше
    56.12% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    72.66% (101)
    Нет
    27.34% (38)
    Популярный счёт
    1:2 Нижний Новгород
    29.8% (42)
    1:1 Ничья
    28.4% (40)
    0:1 Нижний Новгород
    14.9% (21)
    2:1 Волгарь
    8.5% (12)
    1:0 Волгарь
    6.4% (9)
    2:2 Ничья
    4.3% (6)
    0:0 Ничья
    2.1% (3)
    0:2 Нижний Новгород
    2.1% (3)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     