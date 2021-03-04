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Волгарь
 
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Нижний Новгород

Бомбардиры внутри турнира

Волгарь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 12 (3) 0.44
2. Погосов Артём 6 (1) 0.22
3. Локтионов Роман 4 (1) 0.15
4. Болонин Александр 3 (3) 0.11
5. Лобкарёв Владимир 2 0.07
6. Козлов Данила 2 0.07
7. Пугачев Юрий 1 0.04
8. Белоус Илья 1 0.04
9. Юсупов Артём 1 0.04
10. Сергеев Виктор 1 0.04
11. Агаларов Гамид 1 0.04
12. Гасилин Алексей 1 (1) 0.04
Нижний Новгород
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сулейманов Тимур 7 0.26
2. Сапета Александр 7 (5) 0.26
3. Попов Артём 4 0.15
4. Горбунов Игорь 4 0.15
5. Гоцук Кирилл 4 0.15
6. Калинский Николай 3 0.11
7. Ставпец Александр 2 0.07
8. Султонов Мухаммад 2 0.07
9. Шарипов Альберт 2 0.07
10. Зуйков Сергей 1 0.04
11. Федчук Артём 1 0.04
12. Гащенков Михаил 1 0.04
13. Каккоев Никита 1 0.04

Карточки

Волгарь
# Игрок      
1. Болонин Александр 9 0
2. Мендель Андрей 8 0
3. Зенин Андрей 5 1
4. Павлишин Алексей 6 0
5. Козлов Данила 6 0
6. Бердников Алексей 4 1
7. Журавлёв Юрий 3 1
8. Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 4 0
9. Сергеев Виктор 4 0
10. Ведерников Данила 4 0
11. Замалиев Наиль 2 1
12. Хомуха Иван 3 0
13. Белоус Илья 3 0
14. Полубояринов Данил 3 0
15. Погосов Артём 3 0
16. Гасилин Алексей 2 0
17. Бутенко Александр 2 0
18. Пугачев Юрий 1 0
19. Лобкарёв Владимир 1 0
20. Саганович Дмитрий 1 0
21. Емельянов Данила 1 0
22. Агаларов Гамид 1 0
23. Сагитов Артур 1 0
24. Корнюшин Даниил 1 0
Нижний Новгород
# Игрок      
1. Сапета Александр 9 0
2. Шумских Алексей 7 0
3. Темников Иван 6 0
4. Ставпец Александр 5 0
5. Зуйков Сергей 5 0
6. Гащенков Михаил 5 0
7. Маляров Кирилл 4 0
8. Шарипов Альберт 4 0
9. Каккоев Никита 4 0
10. Осинов Михаил 3 0
11. Попов Артём 3 0
12. Султонов Мухаммад 3 0
13. Горбунов Игорь 3 0
14. Мичуренков Дмитрий 3 0
15. Гоцук Кирилл 3 0
16. Сулейманов Тимур 3 0
17. Эдиев Исмаил 2 0
18. Комолов Павел 2 0
19. Калинский Николай 2 0
20. Анисимов Артур 2 0
21. Смирнов Олег 1 0
22. Алиев Саид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Волгарь 14.29% (5) 8.57% (3) 22.86% (8) 20% (7) 8.57% (3) 25.71% (9)
 Нижний Новгород 12.82% (5) 10.26% (4) 12.82% (5) 12.82% (5) 28.21% (11) 23.08% (9)

Предыдущие игры

Волгарь Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Енисей 1:4 Волгарь Волгарь 2:2 Оренбург Волгарь 2:1 Чайка Волгарь 0:1 СКА-Хабаровск
Велес Москва 1:0 Волгарь Волгарь 0:0 Балтика Акрон 0:3 Волгарь Волгарь 3:2 Торпедо Москва Шинник 2:1 Волгарь Волгарь 2:1 Факел Волгарь 2:0 Спартак-2 Крылья Советов 3:0 Волгарь Волгарь 0:0 Текстильщик Алания 2:0 Волгарь Волгарь 3:1 Нефтехимик Динамо Брянск 0:1 Волгарь Волгарь 1:1 Иртыш Омск Томь 1:3 Волгарь Волгарь 1:0 Чертаново Нижний Новгород 1:0 Волгарь
Нижний Новгород Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Нижний Новгород 0:1 Крылья Советов Рубин 3:1 Нижний Новгород Текстильщик 1:0 Нижний Новгород Алания 0:0 Нижний Новгород
Нефтехимик 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:2 Чертаново Спартак-2 0:4 Нижний Новгород Енисей 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:0 Оренбург Чайка 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:1 Химки Нижний Новгород 1:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:1 Балтика Краснодар-2 2:3 Нижний Новгород Зенит Иркутск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Акрон Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород

Последние игры между собой

Волгарь: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Нижний Новгород: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Нижний Новгород 1:0 Волгарь ФНЛ - Первый дивизион Волгарь 0:3 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион Нижний Новгород 2:1 Волгарь ФНЛ - Первый дивизион Нижний Новгород 0:0 Волгарь ФНЛ - Первый дивизион
Волгарь 2:1 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион Волгарь 2:3 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион Нижний Новгород 0:0 Волгарь ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 27 18 4 5 56 - 19 58
2. Нижний Новгород Заявка 27 18 4 5 39 - 16 58
3. Торпедо Москва Заявка 27 16 6 5 51 - 20 54
4. Оренбург Заявка 27 15 9 3 40 - 21 54
5. Велес Москва Заявка 27 14 8 5 38 - 29 50
6. Алания Заявка 27 14 7 6 54 - 28 49
7. Нефтехимик Заявка 27 13 4 10 40 - 28 43
8. Балтика Заявка 27 12 7 8 30 - 24 43
9. СКА-Хабаровск Заявка 27 12 5 10 34 - 32 41
10. Волгарь Заявка 27 11 5 11 35 - 30 38
11. Енисей Заявка 27 11 4 12 27 - 39 37
12. Чайка Заявка 27 9 9 9 33 - 35 36
13. Спартак-2 Заявка 27 10 5 12 30 - 38 35
14. Текстильщик Заявка 27 9 7 11 23 - 31 34
15. Факел Заявка 27 7 10 10 27 - 27 31
16. Краснодар-2 Заявка 27 7 8 12 35 - 46 29
17. Динамо Брянск Заявка 27 8 4 15 16 - 39 28
18. Иртыш Омск Заявка 27 7 6 14 22 - 37 27
19. Чертаново Заявка 27 7 2 18 20 - 41 23
20. Акрон Заявка 27 6 5 16 21 - 40 23
21. Томь Заявка 27 5 5 17 17 - 34 20
22. Шинник Заявка 27 4 4 19 26 - 60 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 14 12 1 1 36 - 5 37
2. Нижний Новгород Заявка 14 10 2 2 22 - 7 32
3. Алания Заявка 14 9 3 2 37 - 17 30
4. Торпедо Москва Заявка 14 8 3 3 25 - 11 27
5. Велес Москва Заявка 15 7 6 2 24 - 19 27
6. Волгарь Заявка 14 7 5 2 21 - 12 26
7. Нефтехимик Заявка 13 7 3 3 23 - 7 24
8. СКА-Хабаровск Заявка 13 7 3 3 15 - 10 24
9. Оренбург Заявка 13 6 5 2 20 - 13 23
10. Факел Заявка 15 5 7 3 16 - 9 22
11. Енисей Заявка 12 7 0 5 15 - 15 21
12. Балтика Заявка 12 6 2 4 13 - 8 20
13. Текстильщик Заявка 14 5 5 4 10 - 14 20
14. Краснодар-2 Заявка 13 5 4 4 25 - 19 19
15. Динамо Брянск Заявка 14 6 1 7 12 - 18 19
16. Чайка Заявка 13 5 2 6 16 - 20 17
17. Акрон Заявка 12 5 1 6 13 - 15 16
18. Иртыш Омск Заявка 15 4 2 9 10 - 24 14
19. Спартак-2 Заявка 13 3 3 7 10 - 20 12
20. Шинник Заявка 14 3 3 8 14 - 23 12
21. Чертаново Заявка 13 3 1 9 7 - 16 10
22. Томь Заявка 13 2 2 9 10 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 14 9 4 1 20 - 8 31
2. Торпедо Москва Заявка 13 8 3 2 26 - 9 27
3. Нижний Новгород Заявка 13 8 2 3 17 - 9 26
4. Велес Москва Заявка 12 7 2 3 14 - 10 23
5. Спартак-2 Заявка 14 7 2 5 20 - 18 23
6. Балтика Заявка 15 6 5 4 17 - 16 23
7. Крылья Советов Заявка 13 6 3 4 20 - 14 21
8. Алания Заявка 13 5 4 4 17 - 11 19
9. Нефтехимик Заявка 14 6 1 7 17 - 21 19
10. Чайка Заявка 14 4 7 3 17 - 15 19
11. СКА-Хабаровск Заявка 14 5 2 7 19 - 22 17
12. Енисей Заявка 15 4 4 7 12 - 24 16
13. Текстильщик Заявка 13 4 2 7 13 - 17 14
14. Иртыш Омск Заявка 12 3 4 5 12 - 13 13
15. Чертаново Заявка 14 4 1 9 13 - 25 13
16. Волгарь Заявка 13 4 0 9 14 - 18 12
17. Томь Заявка 14 3 3 8 7 - 16 12
18. Краснодар-2 Заявка 14 2 4 8 10 - 27 10
19. Факел Заявка 12 2 3 7 11 - 18 9
20. Динамо Брянск Заявка 13 2 3 8 4 - 21 9
21. Акрон Заявка 15 1 4 10 8 - 25 7
22. Шинник Заявка 13 1 1 11 12 - 37 4
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Волгарь - Нижний Новгород от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 марта 2021, осталось 2 дня 8 часов 11 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Волгарь 20.8% (11)
    X 39.6% (21)
    Нижний Новгород 39.6% (21)
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    Где смотреть матч Волгарь - Нижний Новгород онлайн

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    Прогнозы на матч Волгарь - Нижний Новгород

    Исход игры
    Волгарь
    20.8% (11)
    Ничья
    39.6% (21)
    Нижний Новгород
    39.6% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.18% (21)
    Меньше
    58.82% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    80.39% (41)
    Нет
    19.61% (10)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.7% (20)
    1:2 Нижний Новгород
    30.2% (16)
    2:1 Волгарь
    9.4% (5)
    1:0 Волгарь
    7.5% (4)
    0:1 Нижний Новгород
    3.8% (2)
    2:0 Волгарь
    3.8% (2)
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