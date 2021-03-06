Ротор
Позже
Стадион: Волгоград Арена
Химки
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Гогуа СедрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Жигулёв ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Понсе АндресНападающий
- Запасные игроки
-
34 Репин НикитаВратарь
-
22 Обухов ИгорьВратарь
- Защитник
-
28 Байрыев АзатЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 ФламарионПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хацкевич Александр
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Камышев ИльяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Алиев КамранНападающий
-
Главный тренер: Черевченко Игорь
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фламарион
|3 (1)
|0.15
|2.
|Муллин Камиль
|3
|0.15
|3.
|Понсе Андрес
|2
|0.1
|4.
|Кипиани Николай
|1
|0.05
|5.
|Серченков Сергей
|1
|0.05
|6.
|Степанов Данил
|1
|0.05
|7.
|Макаров Сергей
|0
|0
|8.
|Кожемякин Олег
|0
|0
|9.
|Николаев Олег
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кухарчук Илья
|4
|0.2
|2.
|Корян Аршак
|4 (2)
|0.2
|3.
|Мирзов Резиуан
|4
|0.2
|4.
|Конате Мохамед II
|2
|0.1
|5.
|Трошечкин Александр
|2
|0.1
|6.
|Глушаков Денис
|2
|0.1
|7.
|Идову Брайн
|2
|0.1
|8.
|Ломовицкий Александр
|2
|0.1
|9.
|Долгов Александр
|1
|0.05
|10.
|Данилкин Егор
|1
|0.05
|11.
|Алиев Камран
|1
|0.05
|12.
|Боженов Кирилл
|1
|0.05
|13.
|Дядюн Владимир
|0
|0
|14.
|Полярус Артём
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Степанов Данил
|7
|0
|2.
|Байрыев Азат
|4
|1
|3.
|Гогуа Седрик
|4
|1
|4.
|Жигулёв Илья
|5
|0
|5.
|Макаров Сергей
|5
|0
|6.
|Кожемякин Олег
|5
|0
|7.
|Алейник Олег
|4
|0
|8.
|Кверквелия Соломон
|4
|0
|9.
|Давиташвили Зурико
|4
|0
|10.
|Микелтадзе Бека
|3
|0
|11.
|Фламарион
|3
|0
|12.
|Манучарян Армен
|1
|1
|13.
|Песегов Евгений
|1
|0
|14.
|Султонов Мухаммад
|1
|0
|15.
|Муллин Камиль
|1
|0
|16.
|Пискунов Антон
|1
|0
|17.
|Кипиани Николай
|1
|0
|18.
|Матрикарди Патрисио
|1
|0
|19.
|Серченков Сергей
|1
|0
|20.
|Чондрич Йосип
|1
|0
|21.
|Николаев Олег
|1
|0
|22.
|Колесниченко Кирилл
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Трошечкин Александр
|8
|0
|2.
|Кухарчук Илья
|6
|1
|3.
|Идову Брайн
|5
|1
|4.
|Тихий Дмитрий
|6
|0
|5.
|Боженов Кирилл
|4
|1
|6.
|Глушаков Денис
|4
|0
|7.
|Дядюн Владимир
|4
|0
|8.
|Конате Мохамед II
|4
|0
|9.
|Мирзов Резиуан
|3
|0
|10.
|Полярус Артём
|3
|0
|11.
|Куат Исламбек
|3
|0
|12.
|Данилкин Егор
|3
|0
|13.
|Казанцев Данил
|1
|1
|14.
|Мурнин Андрей
|2
|0
|15.
|Гапон Евгений
|2
|0
|16.
|Корян Аршак
|2
|0
|17.
|Филин Александр
|2
|0
|18.
|Логашов Арсений
|1
|0
|19.
|Лантратов Илья
|1
|0
|20.
|Ломовицкий Александр
|1
|0
|21.
|Алиев Камран
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ротор
|0
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|36.36% (4)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|Химки
|7.69% (2)
|23.08% (6)
|7.69% (2)
|30.77% (8)
|11.54% (3)
|19.23% (5)
Предыдущие игры
Ротор Последние 20 матчей: +7 =4 -9Тамбов 1:3 Ротор Рубин 3:0 Ротор Ротор 2:1 Будучность Славия София 1:3 Ротор
Ротор 2:1 Мура Ротор 1:1 Ягеллония Ротор 1:0 Арсенал Тула Ротор 1:0 Уфа Краснодар 5:0 Ротор Спартак Москва 2:0 Ротор Ротор 0:0 Урал Арсенал Тула 1:1 Ротор Ротор 0:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:2 Ротор Крылья Советов 3:0 Ротор Ротор 0:2 Тамбов Уфа 0:0 Ротор Ротор 1:3 Рубин Динамо Ставрополь 3:0 Ротор Ростов 3:0 Ротор
Химки Последние 20 матчей: +11 =3 -6Химки 2:1 Уфа Химки 0:4 Крылья Советов Химки 0:2 Чертаново Химки 4:1 Астана
Химки 2:0 Чайка Рубин 2:2 Химки Химки 1:3 Целе Химки 4:3 Радник Сурдулица Химки 1:1 Септември Химки 3:2 Локомотив Москва Химки 1:0 Арсенал Тула ЦСКА Москва 2:2 Химки Химки 1:0 Краснодар Уфа 1:2 Химки Химки 2:0 Рубин Химки 0:2 Зенит Ростов 0:2 Химки Нижний Новгород 1:1 Химки Химки 2:3 Спартак Москва Локомотив Москва 2:1 Химки
Последние игры между собой
Ротор: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Химки: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|20
|12
|6
|2
|45 - 17
|42
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|37 - 19
|40
|3.
|Сочи
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|32 - 22
|36
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|33 - 23
|35
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|26 - 22
|33
|6.
|Ростов
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|26 - 22
|33
|7.
|Краснодар
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|37 - 21
|31
|8.
|Рубин
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|26 - 25
|31
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|23 - 25
|31
|10.
|Химки
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|26 - 31
|28
|11.
|Ахмат
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|20 - 25
|26
|12.
|Урал
|Заявка
|20
|4
|10
|6
|18 - 25
|22
|13.
|Ротор
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|12 - 31
|17
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|20
|3
|5
|12
|17 - 34
|14
|15.
|Уфа
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|15 - 33
|13
|16.
|Тамбов
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|14 - 32
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|35 - 12
|28
|2.
|Сочи
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|21 - 8
|25
|3.
|Краснодар
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|29 - 10
|24
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|15 - 3
|22
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|14 - 7
|22
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 12
|21
|7.
|Химки
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|14 - 13
|19
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 10
|18
|9.
|Ахмат
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 11
|15
|10.
|Ростов
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 9
|13
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|12.
|Урал
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|13.
|Рубин
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|14.
|Тамбов
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 13
|8
|15.
|Ротор
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|4 - 14
|7
|16.
|Уфа
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ростов
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 13
|20
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|14 - 7
|19
|3.
|Рубин
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 14
|19
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 13
|17
|5.
|Зенит
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 5
|14
|6.
|Сочи
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|7.
|Ахмат
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 14
|11
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|9.
|Ротор
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 17
|10
|10.
|Химки
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 18
|9
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|12.
|Урал
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|9 - 16
|9
|13.
|Краснодар
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 11
|7
|14.
|Уфа
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|7 - 22
|7
|15.
|Тамбов
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|5 - 24
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ротор» – «Химки» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ротор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Химки» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ротор» – «Химки», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ротор - Химки
Исход игры
Ротор
30.6% (44)
Ничья
42.4% (61)
Химки
27.1% (39)
Тотал 2.5
Больше
35.92% (51)
Меньше
64.08% (91)
Обе команды забьют
Да
74.65% (106)
Нет
25.35% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.2% (55)
1:2 Химки
18.1% (26)
2:1 Ротор
15.3% (22)
1:0 Ротор
12.5% (18)
0:1 Химки
5.6% (8)
0:0 Ничья
2.8% (4)
2:0 Ротор
2.1% (3)
0:2 Химки
2.1% (3)
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