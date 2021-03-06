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Ротор
 
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Стадион:
Химки
Ротор
Химки

Бомбардиры внутри турнира

Ротор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фламарион 3 (1) 0.15
2. Муллин Камиль 3 0.15
3. Понсе Андрес 2 0.1
4. Кипиани Николай 1 0.05
5. Серченков Сергей 1 0.05
6. Степанов Данил 1 0.05
7. Макаров Сергей 0 0
8. Кожемякин Олег 0 0
9. Николаев Олег 0 0
Химки
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кухарчук Илья 4 0.2
2. Корян Аршак 4 (2) 0.2
3. Мирзов Резиуан 4 0.2
4. Конате Мохамед II 2 0.1
5. Трошечкин Александр 2 0.1
6. Глушаков Денис 2 0.1
7. Идову Брайн 2 0.1
8. Ломовицкий Александр 2 0.1
9. Долгов Александр 1 0.05
10. Данилкин Егор 1 0.05
11. Алиев Камран 1 0.05
12. Боженов Кирилл 1 0.05
13. Дядюн Владимир 0 0
14. Полярус Артём 0 0

Карточки

Ротор
# Игрок      
1. Степанов Данил 7 0
2. Байрыев Азат 4 1
3. Гогуа Седрик 4 1
4. Жигулёв Илья 5 0
5. Макаров Сергей 5 0
6. Кожемякин Олег 5 0
7. Алейник Олег 4 0
8. Кверквелия Соломон 4 0
9. Давиташвили Зурико 4 0
10. Микелтадзе Бека 3 0
11. Фламарион 3 0
12. Манучарян Армен 1 1
13. Песегов Евгений 1 0
14. Султонов Мухаммад 1 0
15. Муллин Камиль 1 0
16. Пискунов Антон 1 0
17. Кипиани Николай 1 0
18. Матрикарди Патрисио 1 0
19. Серченков Сергей 1 0
20. Чондрич Йосип 1 0
21. Николаев Олег 1 0
22. Колесниченко Кирилл 1 0
Химки
# Игрок      
1. Трошечкин Александр 8 0
2. Кухарчук Илья 6 1
3. Идову Брайн 5 1
4. Тихий Дмитрий 6 0
5. Боженов Кирилл 4 1
6. Глушаков Денис 4 0
7. Дядюн Владимир 4 0
8. Конате Мохамед II 4 0
9. Мирзов Резиуан 3 0
10. Полярус Артём 3 0
11. Куат Исламбек 3 0
12. Данилкин Егор 3 0
13. Казанцев Данил 1 1
14. Мурнин Андрей 2 0
15. Гапон Евгений 2 0
16. Корян Аршак 2 0
17. Филин Александр 2 0
18. Логашов Арсений 1 0
19. Лантратов Илья 1 0
20. Ломовицкий Александр 1 0
21. Алиев Камран 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ротор 0 9.09% (1) 9.09% (1) 36.36% (4) 27.27% (3) 18.18% (2)
 Химки 7.69% (2) 23.08% (6) 7.69% (2) 30.77% (8) 11.54% (3) 19.23% (5)

Предыдущие игры

Ротор Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Тамбов 1:3 Ротор Рубин 3:0 Ротор Ротор 2:1 Будучность Славия София 1:3 Ротор
Ротор 2:1 Мура Ротор 1:1 Ягеллония Ротор 1:0 Арсенал Тула Ротор 1:0 Уфа Краснодар 5:0 Ротор Спартак Москва 2:0 Ротор Ротор 0:0 Урал Арсенал Тула 1:1 Ротор Ротор 0:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:2 Ротор Крылья Советов 3:0 Ротор Ротор 0:2 Тамбов Уфа 0:0 Ротор Ротор 1:3 Рубин Динамо Ставрополь 3:0 Ротор Ростов 3:0 Ротор
Химки Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Химки 2:1 Уфа Химки 0:4 Крылья Советов Химки 0:2 Чертаново Химки 4:1 Астана
Химки 2:0 Чайка Рубин 2:2 Химки Химки 1:3 Целе Химки 4:3 Радник Сурдулица Химки 1:1 Септември Химки 3:2 Локомотив Москва Химки 1:0 Арсенал Тула ЦСКА Москва 2:2 Химки Химки 1:0 Краснодар Уфа 1:2 Химки Химки 2:0 Рубин Химки 0:2 Зенит Ростов 0:2 Химки Нижний Новгород 1:1 Химки Химки 2:3 Спартак Москва Локомотив Москва 2:1 Химки

Последние игры между собой

Ротор: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Химки: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Химки 1:1 Ротор Премьер-лига Химки 0:2 Ротор ФНЛ - Первый дивизион Ротор 1:1 Химки ФНЛ - Первый дивизион Ротор 1:0 Химки ФНЛ - Первый дивизион
Химки 1:1 Ротор ФНЛ - Первый дивизион Ротор 3:1 Химки ФНЛ - Первый дивизион Химки 3:0 Ротор ФНЛ - Первый дивизион Химки 1:0 Ротор ФНЛ - Первый дивизион Ротор 1:0 Химки ФНЛ - Первый дивизион Ротор 0:1 Химки ФНЛ - Первый дивизион Химки 1:3 Ротор ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 20 12 6 2 45 - 17 42
2. ЦСКА Москва Заявка 21 12 4 5 37 - 19 40
3. Сочи Заявка 20 10 6 4 32 - 22 36
4. Спартак Москва Заявка 20 10 5 5 33 - 23 35
5. Динамо Москва Заявка 20 10 3 7 26 - 22 33
6. Ростов Заявка 20 10 3 7 26 - 22 33
7. Краснодар Заявка 20 9 4 7 37 - 21 31
8. Рубин Заявка 20 9 4 7 26 - 25 31
9. Локомотив Москва Заявка 20 9 4 7 23 - 25 31
10. Химки Заявка 20 8 4 8 26 - 31 28
11. Ахмат Заявка 21 7 5 9 20 - 25 26
12. Урал Заявка 20 4 10 6 18 - 25 22
13. Ротор Заявка 20 4 5 11 12 - 31 17
14. Арсенал Тула Заявка 20 3 5 12 17 - 34 14
15. Уфа Заявка 20 3 4 13 15 - 33 13
16. Тамбов Заявка 20 3 4 13 14 - 32 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 9 1 1 35 - 12 28
2. Сочи Заявка 11 7 4 0 21 - 8 25
3. Краснодар Заявка 11 7 3 1 29 - 10 24
4. Динамо Москва Заявка 9 7 1 1 15 - 3 22
5. Локомотив Москва Заявка 10 7 1 2 14 - 7 22
6. ЦСКА Москва Заявка 11 6 3 2 23 - 12 21
7. Химки Заявка 11 6 1 4 14 - 13 19
8. Спартак Москва Заявка 10 5 3 2 17 - 10 18
9. Ахмат Заявка 11 4 3 4 13 - 11 15
10. Ростов Заявка 9 4 1 4 12 - 9 13
11. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
12. Урал Заявка 9 3 4 2 9 - 9 13
13. Рубин Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
14. Тамбов Заявка 11 2 2 7 7 - 13 8
15. Ротор Заявка 10 2 1 7 4 - 14 7
16. Уфа Заявка 9 1 3 5 8 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов Заявка 11 6 2 3 14 - 13 20
2. ЦСКА Москва Заявка 10 6 1 3 14 - 7 19
3. Рубин Заявка 11 6 1 4 15 - 14 19
4. Спартак Москва Заявка 10 5 2 3 16 - 13 17
5. Зенит Заявка 9 3 5 1 10 - 5 14
6. Сочи Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
7. Ахмат Заявка 10 3 2 5 7 - 14 11
8. Динамо Москва Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
9. Ротор Заявка 10 2 4 4 8 - 17 10
10. Химки Заявка 9 2 3 4 12 - 18 9
11. Локомотив Москва Заявка 10 2 3 5 9 - 18 9
12. Урал Заявка 11 1 6 4 9 - 16 9
13. Краснодар Заявка 9 2 1 6 8 - 11 7
14. Уфа Заявка 11 2 1 8 7 - 22 7
15. Тамбов Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
16. Арсенал Тула Заявка 11 0 1 10 5 - 24 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • До матча
  • Рады приветствовать всех любителей футбола! Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция матча "Ротор" - "Химки", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
Прогнозы 144
Ротор 30.6% (44)
X 42.4% (61)
Химки 27.1% (39)
Все прогнозы
1.84 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ротор
Ничья
Химки
3.02
3.24
2.85
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  3.02 3.24 2.66
Бонус: 5 000 ₽ 2.99 3.22 2.64
Бонус: 5 000 ₽ 2.90 3.05 2.85
  2.82 3.13 2.83

Самый высокий коэффициент на матч «Ротор» – «Химки» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ротор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Химки» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ротор» – «Химки», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
8.65 1.07 4.01 1.25 2.55 1.51 1.88 2.07 1.45 2.75 1.24 4.11 1.13 6.04 1.05 10.10 1.01 16.00
7.10 1.06 5.95 1.10 2.78 1.42 2.12 1.72 1.66 2.36 1.28 3.68 1.19 4.45 1.05 8.10 1.03 8.70
7.40 1.07 6.20 1.13 2.90 1.47 2.08 1.80 1.80 2.04 1.62 2.39 1.31 3.65 1.23 4.60 1.06 7.40 1.06 8.20 0.00 14.50 0.00 15.00 0.00 22.00
7.71 1.11 2.84 1.47 2.46 1.59 2.09 1.81 1.77 2.13 1.59 2.46 1.45 2.90 1.20 4.92
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.16 1.70 1.43 2.84 1.18 4.80 1.05 10.10
2.50 1.53 1.68 2.19 1.32 3.38 1.08 7.70 1.06 9.50
1.60 2.26 1.30 3.50 1.07 8.50
2.56 1.55 2.10 1.81 1.62 2.40 1.41 3.09
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.80 1.44 1.71 2.14 1.33 3.35 1.12 6.11
3.20 1.35 2.14 1.71 1.50 2.59 1.19 5.05 1.13 6.25
2.31 1.57 1.55 2.35 1.20 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.06 1.73
2.02 1.82
Букмекер Да Нет
5.91 1.13
5.30 1.14
Букмекер Да Нет
4.26 1.22
3.60 1.27
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Прогнозы на матч Ротор - Химки

Исход игры
Ротор
30.6% (44)
Ничья
42.4% (61)
Химки
27.1% (39)
Тотал 2.5
Больше
35.92% (51)
Меньше
64.08% (91)
Обе команды забьют
Да
74.65% (106)
Нет
25.35% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.2% (55)
1:2 Химки
18.1% (26)
2:1 Ротор
15.3% (22)
1:0 Ротор
12.5% (18)
0:1 Химки
5.6% (8)
0:0 Ничья
2.8% (4)
2:0 Ротор
2.1% (3)
0:2 Химки
2.1% (3)
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