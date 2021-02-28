  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
Ротор
 
Позже

Стадион:
Химки

Бомбардиры внутри турнира

Ротор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фламарион 3 (1) 0.15
2. Муллин Камиль 3 0.15
3. Понсе Андрес 2 0.1
4. Кипиани Николай 1 0.05
5. Серченков Сергей 1 0.05
6. Степанов Данил 1 0.05
7. Макаров Сергей 0 0
8. Кожемякин Олег 0 0
9. Николаев Олег 0 0
Химки
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кухарчук Илья 4 0.2
2. Корян Аршак 4 (2) 0.2
3. Мирзов Резиуан 4 0.2
4. Конате Мохамед II 2 0.1
5. Трошечкин Александр 2 0.1
6. Глушаков Денис 2 0.1
7. Идову Брайн 2 0.1
8. Ломовицкий Александр 2 0.1
9. Долгов Александр 1 0.05
10. Данилкин Егор 1 0.05
11. Алиев Камран 1 0.05
12. Боженов Кирилл 1 0.05
13. Дядюн Владимир 0 0
14. Полярус Артём 0 0

Карточки

Ротор
# Игрок      
1. Степанов Данил 7 0
2. Байрыев Азат 4 1
3. Гогуа Седрик 4 1
4. Жигулёв Илья 5 0
5. Макаров Сергей 5 0
6. Кожемякин Олег 5 0
7. Алейник Олег 4 0
8. Кверквелия Соломон 4 0
9. Давиташвили Зурико 4 0
10. Микелтадзе Бека 3 0
11. Фламарион 3 0
12. Манучарян Армен 1 1
13. Песегов Евгений 1 0
14. Султонов Мухаммад 1 0
15. Муллин Камиль 1 0
16. Пискунов Антон 1 0
17. Кипиани Николай 1 0
18. Матрикарди Патрисио 1 0
19. Серченков Сергей 1 0
20. Чондрич Йосип 1 0
21. Николаев Олег 1 0
22. Колесниченко Кирилл 1 0
Химки
# Игрок      
1. Трошечкин Александр 8 0
2. Кухарчук Илья 6 1
3. Идову Брайн 5 1
4. Тихий Дмитрий 6 0
5. Боженов Кирилл 4 1
6. Глушаков Денис 4 0
7. Дядюн Владимир 4 0
8. Конате Мохамед II 4 0
9. Мирзов Резиуан 3 0
10. Полярус Артём 3 0
11. Куат Исламбек 3 0
12. Данилкин Егор 3 0
13. Казанцев Данил 1 1
14. Мурнин Андрей 2 0
15. Гапон Евгений 2 0
16. Корян Аршак 2 0
17. Филин Александр 2 0
18. Логашов Арсений 1 0
19. Лантратов Илья 1 0
20. Ломовицкий Александр 1 0
21. Алиев Камран 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ротор 0 9.09% (1) 9.09% (1) 36.36% (4) 27.27% (3) 18.18% (2)
 Химки 7.69% (2) 23.08% (6) 7.69% (2) 30.77% (8) 11.54% (3) 19.23% (5)

Предыдущие игры

Ротор Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Тамбов 1:3 Ротор Рубин 3:0 Ротор Ротор 2:1 Будучность Славия София 1:3 Ротор
Ротор 2:1 Мура Ротор 1:1 Ягеллония Ротор 1:0 Арсенал Тула Ротор 1:0 Уфа Краснодар 5:0 Ротор Спартак Москва 2:0 Ротор Ротор 0:0 Урал Арсенал Тула 1:1 Ротор Ротор 0:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:2 Ротор Крылья Советов 3:0 Ротор Ротор 0:2 Тамбов Уфа 0:0 Ротор Ротор 1:3 Рубин Динамо Ставрополь 3:0 Ротор Ростов 3:0 Ротор
Химки Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Химки 2:1 Уфа Химки 0:4 Крылья Советов Химки 0:2 Чертаново Химки 4:1 Астана
Химки 2:0 Чайка Рубин 2:2 Химки Химки 1:3 Целе Химки 4:3 Радник Сурдулица Химки 1:1 Септември Химки 3:2 Локомотив Москва Химки 1:0 Арсенал Тула ЦСКА Москва 2:2 Химки Химки 1:0 Краснодар Уфа 1:2 Химки Химки 2:0 Рубин Химки 0:2 Зенит Ростов 0:2 Химки Нижний Новгород 1:1 Химки Химки 2:3 Спартак Москва Локомотив Москва 2:1 Химки

Последние игры между собой

Ротор: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Химки: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Химки 1:1 Ротор Премьер-лига Химки 0:2 Ротор ФНЛ - Первый дивизион Ротор 1:1 Химки ФНЛ - Первый дивизион Ротор 1:0 Химки ФНЛ - Первый дивизион
Химки 1:1 Ротор ФНЛ - Первый дивизион Ротор 3:1 Химки ФНЛ - Первый дивизион Химки 3:0 Ротор ФНЛ - Первый дивизион Химки 1:0 Ротор ФНЛ - Первый дивизион Ротор 1:0 Химки ФНЛ - Первый дивизион Ротор 0:1 Химки ФНЛ - Первый дивизион Химки 1:3 Ротор ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 20 12 6 2 45 - 17 42
2. ЦСКА Москва Заявка 20 11 4 5 35 - 19 37
3. Сочи Заявка 20 10 6 4 32 - 22 36
4. Спартак Москва Заявка 20 10 5 5 33 - 23 35
5. Динамо Москва Заявка 20 10 3 7 26 - 22 33
6. Ростов Заявка 20 10 3 7 26 - 22 33
7. Краснодар Заявка 20 9 4 7 37 - 21 31
8. Рубин Заявка 20 9 4 7 26 - 25 31
9. Локомотив Москва Заявка 20 9 4 7 23 - 25 31
10. Химки Заявка 20 8 4 8 26 - 31 28
11. Ахмат Заявка 20 7 5 8 20 - 23 26
12. Урал Заявка 20 4 10 6 18 - 25 22
13. Ротор Заявка 20 4 5 11 12 - 31 17
14. Арсенал Тула Заявка 20 3 5 12 17 - 34 14
15. Уфа Заявка 20 3 4 13 15 - 33 13
16. Тамбов Заявка 20 3 4 13 14 - 32 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 9 1 1 35 - 12 28
2. Сочи Заявка 11 7 4 0 21 - 8 25
3. Краснодар Заявка 11 7 3 1 29 - 10 24
4. Динамо Москва Заявка 9 7 1 1 15 - 3 22
5. Локомотив Москва Заявка 10 7 1 2 14 - 7 22
6. Химки Заявка 11 6 1 4 14 - 13 19
7. ЦСКА Москва Заявка 10 5 3 2 21 - 12 18
8. Спартак Москва Заявка 10 5 3 2 17 - 10 18
9. Ахмат Заявка 11 4 3 4 13 - 11 15
10. Ростов Заявка 9 4 1 4 12 - 9 13
11. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
12. Урал Заявка 9 3 4 2 9 - 9 13
13. Рубин Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
14. Тамбов Заявка 11 2 2 7 7 - 13 8
15. Ротор Заявка 10 2 1 7 4 - 14 7
16. Уфа Заявка 9 1 3 5 8 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов Заявка 11 6 2 3 14 - 13 20
2. ЦСКА Москва Заявка 10 6 1 3 14 - 7 19
3. Рубин Заявка 11 6 1 4 15 - 14 19
4. Спартак Москва Заявка 10 5 2 3 16 - 13 17
5. Зенит Заявка 9 3 5 1 10 - 5 14
6. Сочи Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
7. Ахмат Заявка 9 3 2 4 7 - 12 11
8. Динамо Москва Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
9. Ротор Заявка 10 2 4 4 8 - 17 10
10. Химки Заявка 9 2 3 4 12 - 18 9
11. Локомотив Москва Заявка 10 2 3 5 9 - 18 9
12. Урал Заявка 11 1 6 4 9 - 16 9
13. Краснодар Заявка 9 2 1 6 8 - 11 7
14. Уфа Заявка 11 2 1 8 7 - 22 7
15. Тамбов Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
16. Арсенал Тула Заявка 11 0 1 10 5 - 24 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ротор - Химки от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 марта 2021, осталось 2 дня 10 часов 41 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Ротор 34.7% (17)
    X 36.7% (18)
    Химки 28.6% (14)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ротор
    Ничья
    Химки
    2.87
    3.20
    2.90
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.60 3.10 2.90
    Бонус: 5 000 ₽ 2.83 3.20 2.80
    Бонус: 5 000 ₽ 2.85 3.05 2.85
      2.87 3.09 2.77

    Самый высокий коэффициент на матч «Ротор» – «Химки» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ротор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Химки» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ротор» – «Химки», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    6.85 1.06 5.75 1.11 2.70 1.44 2.05 1.77 1.63 2.42 1.28 3.64 1.20 4.40 1.05 7.90 1.03 8.40
    8.00 1.05 6.20 1.12 2.70 1.45 2.10 1.79 1.78 2.10 1.59 2.41 1.27 3.70 1.19 4.50 1.06 8.00 1.06 8.70 0.00 15.50 0.00 16.00 0.00 23.00
    7.79 1.10 2.87 1.45 2.48 1.57 2.11 1.80 1.76 2.13 1.58 2.46 1.20 4.82
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.50 1.53 1.65 2.24 1.32 3.38 1.08 8.00 1.06 9.30
    1.63 2.33 1.30 3.55 1.07 8.40
    2.49 1.55 2.09 1.80 1.61 2.38 1.36 3.07
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.20 1.35 2.15 1.70 1.51 2.56 1.17 5.00 1.12 6.20
    2.18 1.64 1.51 2.46 1.18 4.60

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.95 1.80
    Букмекер Да Нет
    5.30 1.14
    Букмекер Да Нет
    3.85 1.23
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Ротор - Химки онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline



    Прогнозы на матч Ротор - Химки

    Исход игры
    Ротор
    34.7% (17)
    Ничья
    36.7% (18)
    Химки
    28.6% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.04% (16)
    Меньше
    65.96% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    72.34% (34)
    Нет
    27.66% (13)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.7% (18)
    1:2 Химки
    20.4% (10)
    1:0 Ротор
    16.3% (8)
    2:1 Ротор
    12.2% (6)
    2:0 Ротор
    4.1% (2)
    0:1 Химки
    4.1% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     