Ростов
Позже
Стадион: Ростов Арена
Сочи
15
Глебов
Данил
20
Соу
Али
23
Мевля
Миха
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Глебов ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Соу АлиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карпин Валерий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Мевля МихаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
73 Пруцев ЕгорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Федотов Владимир
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хасимото Кэнто
|5
|0.25
|2.
|Байрамян Хорен
|3
|0.15
|3.
|Мамаев Павел
|2
|0.1
|4.
|Соу Али
|2
|0.1
|5.
|Ионов Алексей
|1
|0.05
|6.
|Глебов Данил
|1
|0.05
|7.
|Козлов Алексей
|1
|0.05
|8.
|Ерёменко Роман
|1
|0.05
|9.
|Норманн Матиас
|1
|0.05
|10.
|Чернов Евгений
|1
|0.05
|11.
|Тугарев Роман
|1
|0.05
|12.
|Терентьев Денис
|0
|0
|13.
|Осипенко Максим
|0
|0
|14.
|Хаджикадунич Деннис
|0
|0
|15.
|Алмквист Понтус
|0
|0
|16.
|Гапечкин Александр
|0
|0
|17.
|Сохиев Артур
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нобоа Кристиан
|8 (3)
|0.4
|2.
|Заболотный Антон
|5
|0.25
|3.
|Бурмистров Никита
|5
|0.25
|4.
|Полоз Дмитрий
|5 (3)
|0.25
|5.
|Юсупов Артур
|4
|0.2
|6.
|Мевля Миха
|3
|0.15
|7.
|Терехов Сергей
|2
|0.1
|8.
|Жоаозиньо Рамос
|1
|0.05
|9.
|Заика Кирилл
|1
|0.05
|10.
|Дуганджич Марко
|1
|0.05
|11.
|Миладинович Иван
|1
|0.05
|12.
|Маргасов Тимофей
|0
|0
|13.
|Набиуллин Эльмир
|0
|0
|14.
|Маммана Эмануэль
|0
|0
|15.
|Руденко Александр Александрович
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Норманн Матиас
|7
|1
|2.
|Хаджикадунич Деннис
|5
|1
|3.
|Ерёменко Роман
|3
|1
|4.
|Байрамян Хорен
|4
|0
|5.
|Чернов Евгений
|3
|0
|6.
|Хасимото Кэнто
|3
|0
|7.
|Осипенко Максим
|1
|1
|8.
|Глебов Данил
|1
|1
|9.
|Ионов Алексей
|2
|0
|10.
|Козлов Алексей
|2
|0
|11.
|Терентьев Денис
|2
|0
|12.
|Алеесами Хайтам
|2
|0
|13.
|Зайнутдинов Бактиёр
|2
|0
|14.
|Поярков Николай
|2
|0
|15.
|Попов Ивелин
|1
|0
|16.
|Обухов Владимир
|1
|0
|17.
|Соу Али
|1
|0
|18.
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|19.
|Алмквист Понтус
|1
|0
|20.
|Долгов Александр
|1
|0
|21.
|Жигович Армин
|1
|0
|22.
|Тошевски Давид
|1
|0
|23.
|Сухомлинов Данила
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Терехов Сергей
|7
|1
|2.
|Заика Кирилл
|5
|1
|3.
|Маргасов Тимофей
|5
|0
|4.
|Юсупов Артур
|4
|0
|5.
|Маммана Эмануэль
|4
|0
|6.
|Миладинович Иван
|4
|0
|7.
|Цаллагов Ибрагим
|2
|1
|8.
|Нобоа Кристиан
|3
|0
|9.
|Заболотный Антон
|3
|0
|10.
|Полоз Дмитрий
|3
|0
|11.
|Дуганджич Марко
|3
|0
|12.
|Бурмистров Никита
|2
|0
|13.
|Набиуллин Эльмир
|2
|0
|14.
|Жоаозиньо Рамос
|1
|0
|15.
|Джанаев Сослан
|1
|0
|16.
|Мевля Миха
|1
|0
|17.
|Бахтияров Акмаль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ростов
|4.35% (1)
|13.04% (3)
|17.39% (4)
|8.7% (2)
|21.74% (5)
|34.78% (8)
|Сочи
|12.5% (4)
|15.63% (5)
|12.5% (4)
|25% (8)
|15.63% (5)
|18.75% (6)
Предыдущие игры
Ростов Последние 20 матчей: +10 =1 -9Зенит 2:2 Ростов Ростов 0:1 Ахмат Локомотив Москва 2:1 Ростов Ростов 4:1 Локомотив Тбилиси
Ростов 0:2 Краснодар Ростов 3:1 Марбелья Ростов 1:0 Эстерсунд Ростов 5:1 Альхесирас Ростов 1:3 ЦСКА Москва Ахмат 0:1 Ростов Ростов 0:1 Уфа Ростов 4:1 Динамо Москва Рубин 0:2 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Ростов Спартак Москва 0:1 Ростов Ростов 0:2 Химки Ростов 3:0 Ахмат Сочи 4:2 Ростов Арсенал Тула 2:3 Ростов Ростов 1:2 Маккаби Хайфа
Сочи Последние 20 матчей: +10 =3 -7Сочи 4:0 Арсенал Тула Краснодар 1:2 Сочи Динамо Москва 2:4 Сочи Ахмат 1:2 Сочи
Крылья Советов 4:1 Сочи Сочи 0:1 Чукарички Сочи 2:3 Рубин Сочи 2:0 Динамо Москва Сочи 1:0 Спартак Москва Сочи 2:0 Ахмат Урал 1:0 Сочи ЦСКА Москва 1:1 Сочи Сочи 1:1 Уфа Сочи 2:1 Локомотив Москва Динамо Москва 3:1 Сочи Оренбург 1:1 Сочи Зенит 3:1 Сочи Сочи 4:2 Ростов Сочи 1:1 Краснодар Арсенал Тула 3:2 Сочи
Последние игры между собой
Ростов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Сочи: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|20
|12
|6
|2
|45 - 17
|42
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|37 - 19
|40
|3.
|Сочи
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|32 - 22
|36
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|33 - 23
|35
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|26 - 22
|33
|6.
|Ростов
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|26 - 22
|33
|7.
|Краснодар
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|37 - 21
|31
|8.
|Рубин
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|26 - 25
|31
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|23 - 25
|31
|10.
|Химки
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|26 - 31
|29
|11.
|Ахмат
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|20 - 25
|26
|12.
|Урал
|Заявка
|20
|4
|10
|6
|18 - 25
|22
|13.
|Ротор
|Заявка
|21
|4
|6
|11
|12 - 31
|18
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|20
|3
|5
|12
|17 - 34
|14
|15.
|Уфа
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|15 - 33
|13
|16.
|Тамбов
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|14 - 32
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|35 - 12
|28
|2.
|Сочи
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|21 - 8
|25
|3.
|Краснодар
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|29 - 10
|24
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|15 - 3
|22
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|14 - 7
|22
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 12
|21
|7.
|Химки
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|14 - 13
|19
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 10
|18
|9.
|Ахмат
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 11
|15
|10.
|Ростов
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 9
|13
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|12.
|Урал
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|13.
|Рубин
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|14.
|Тамбов
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 13
|8
|15.
|Ротор
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|4 - 14
|8
|16.
|Уфа
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ростов
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 13
|20
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|14 - 7
|19
|3.
|Рубин
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 14
|19
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 13
|17
|5.
|Зенит
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 5
|14
|6.
|Сочи
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|7.
|Ахмат
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 14
|11
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|9.
|Химки
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|12 - 18
|10
|10.
|Ротор
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 17
|10
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|12.
|Урал
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|9 - 16
|9
|13.
|Краснодар
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 11
|7
|14.
|Уфа
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|7 - 22
|7
|15.
|Тамбов
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|5 - 24
|1
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ростов» – «Сочи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ростов» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сочи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ростов» – «Сочи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ростов - Сочи
Исход игры
Ростов
41.4% (63)
Ничья
38.2% (58)
Сочи
20.4% (31)
Тотал 2.5
Больше
46.62% (69)
Меньше
53.38% (79)
Обе команды забьют
Да
79.73% (118)
Нет
20.27% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.9% (50)
2:1 Ростов
27% (41)
1:2 Сочи
13.2% (20)
1:0 Ростов
9.9% (15)
0:1 Сочи
5.3% (8)
2:2 Ничья
2.6% (4)
2:0 Ростов
2% (3)
1:3 Сочи
1.3% (2)
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