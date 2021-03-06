  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
Ростов
 
Позже

Стадион:
Сочи
30
Песьяков
Сергей
2
Алеесами
Хайтам
34
Козлов
Алексей
5
Хаджикадунич
Деннис
71
Поярков
Николай
21
Махатадзе
Георгий
15
Глебов
Данил
8
Жигович
Армин
99
Полоз
Дмитрий
20
Соу
Али
11
Алмквист
Понтус
35
Джанаев
Сослан
3
Набиуллин
Эльмир
23
Мевля
Миха
25
Новосельцев
Иван
45
Миладинович
Иван
13
Терехов
Сергей
22
Жоаозиньо
Рамос
15
Цаллагов
Ибрагим
16
Нобоа
Кристиан
6
Юсупов
Артур
9
Заболотный
Антон
Ростов
4-3-3
Сочи
5-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хасимото Кэнто 5 0.25
2. Байрамян Хорен 3 0.15
3. Мамаев Павел 2 0.1
4. Соу Али 2 0.1
5. Ионов Алексей 1 0.05
6. Глебов Данил 1 0.05
7. Козлов Алексей 1 0.05
8. Ерёменко Роман 1 0.05
9. Норманн Матиас 1 0.05
10. Чернов Евгений 1 0.05
11. Тугарев Роман 1 0.05
12. Терентьев Денис 0 0
13. Осипенко Максим 0 0
14. Хаджикадунич Деннис 0 0
15. Алмквист Понтус 0 0
16. Гапечкин Александр 0 0
17. Сохиев Артур 0 0
Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нобоа Кристиан 8 (3) 0.4
2. Заболотный Антон 5 0.25
3. Бурмистров Никита 5 0.25
4. Полоз Дмитрий 5 (3) 0.25
5. Юсупов Артур 4 0.2
6. Мевля Миха 3 0.15
7. Терехов Сергей 2 0.1
8. Жоаозиньо Рамос 1 0.05
9. Заика Кирилл 1 0.05
10. Дуганджич Марко 1 0.05
11. Миладинович Иван 1 0.05
12. Маргасов Тимофей 0 0
13. Набиуллин Эльмир 0 0
14. Маммана Эмануэль 0 0
15. Руденко Александр Александрович 0 0

Карточки

Ростов
# Игрок      
1. Норманн Матиас 7 1
2. Хаджикадунич Деннис 5 1
3. Ерёменко Роман 3 1
4. Байрамян Хорен 4 0
5. Чернов Евгений 3 0
6. Хасимото Кэнто 3 0
7. Осипенко Максим 1 1
8. Глебов Данил 1 1
9. Ионов Алексей 2 0
10. Козлов Алексей 2 0
11. Терентьев Денис 2 0
12. Алеесами Хайтам 2 0
13. Зайнутдинов Бактиёр 2 0
14. Поярков Николай 2 0
15. Попов Ивелин 1 0
16. Обухов Владимир 1 0
17. Соу Али 1 0
18. Шомуродов Элдор 1 0
19. Алмквист Понтус 1 0
20. Долгов Александр 1 0
21. Жигович Армин 1 0
22. Тошевски Давид 1 0
23. Сухомлинов Данила 1 0
Сочи
# Игрок      
1. Терехов Сергей 7 1
2. Заика Кирилл 5 1
3. Маргасов Тимофей 5 0
4. Юсупов Артур 4 0
5. Маммана Эмануэль 4 0
6. Миладинович Иван 4 0
7. Цаллагов Ибрагим 2 1
8. Нобоа Кристиан 3 0
9. Заболотный Антон 3 0
10. Полоз Дмитрий 3 0
11. Дуганджич Марко 3 0
12. Бурмистров Никита 2 0
13. Набиуллин Эльмир 2 0
14. Жоаозиньо Рамос 1 0
15. Джанаев Сослан 1 0
16. Мевля Миха 1 0
17. Бахтияров Акмаль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ростов 4.35% (1) 13.04% (3) 17.39% (4) 8.7% (2) 21.74% (5) 34.78% (8)
 Сочи 12.5% (4) 15.63% (5) 12.5% (4) 25% (8) 15.63% (5) 18.75% (6)

Предыдущие игры

Ростов Последние 20 матчей: +10 =1 -9
Зенит 2:2 Ростов Ростов 0:1 Ахмат Локомотив Москва 2:1 Ростов Ростов 4:1 Локомотив Тбилиси
Ростов 0:2 Краснодар Ростов 3:1 Марбелья Ростов 1:0 Эстерсунд Ростов 5:1 Альхесирас Ростов 1:3 ЦСКА Москва Ахмат 0:1 Ростов Ростов 0:1 Уфа Ростов 4:1 Динамо Москва Рубин 0:2 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Ростов Спартак Москва 0:1 Ростов Ростов 0:2 Химки Ростов 3:0 Ахмат Сочи 4:2 Ростов Арсенал Тула 2:3 Ростов Ростов 1:2 Маккаби Хайфа
Сочи Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Сочи 4:0 Арсенал Тула Краснодар 1:2 Сочи Динамо Москва 2:4 Сочи Ахмат 1:2 Сочи
Крылья Советов 4:1 Сочи Сочи 0:1 Чукарички Сочи 2:3 Рубин Сочи 2:0 Динамо Москва Сочи 1:0 Спартак Москва Сочи 2:0 Ахмат Урал 1:0 Сочи ЦСКА Москва 1:1 Сочи Сочи 1:1 Уфа Сочи 2:1 Локомотив Москва Динамо Москва 3:1 Сочи Оренбург 1:1 Сочи Зенит 3:1 Сочи Сочи 4:2 Ростов Сочи 1:1 Краснодар Арсенал Тула 3:2 Сочи

Последние игры между собой

Ростов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Сочи: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Сочи 4:2 Ростов Премьер-лига Сочи 10:1 Ростов Премьер-лига Ростов 2:0 Сочи Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 20 12 6 2 45 - 17 42
2. ЦСКА Москва Заявка 21 12 4 5 37 - 19 40
3. Сочи Заявка 20 10 6 4 32 - 22 36
4. Спартак Москва Заявка 20 10 5 5 33 - 23 35
5. Динамо Москва Заявка 20 10 3 7 26 - 22 33
6. Ростов Заявка 20 10 3 7 26 - 22 33
7. Краснодар Заявка 20 9 4 7 37 - 21 31
8. Рубин Заявка 20 9 4 7 26 - 25 31
9. Локомотив Москва Заявка 20 9 4 7 23 - 25 31
10. Химки Заявка 21 8 5 8 26 - 31 29
11. Ахмат Заявка 21 7 5 9 20 - 25 26
12. Урал Заявка 20 4 10 6 18 - 25 22
13. Ротор Заявка 21 4 6 11 12 - 31 18
14. Арсенал Тула Заявка 20 3 5 12 17 - 34 14
15. Уфа Заявка 20 3 4 13 15 - 33 13
16. Тамбов Заявка 20 3 4 13 14 - 32 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 9 1 1 35 - 12 28
2. Сочи Заявка 11 7 4 0 21 - 8 25
3. Краснодар Заявка 11 7 3 1 29 - 10 24
4. Динамо Москва Заявка 9 7 1 1 15 - 3 22
5. Локомотив Москва Заявка 10 7 1 2 14 - 7 22
6. ЦСКА Москва Заявка 11 6 3 2 23 - 12 21
7. Химки Заявка 11 6 1 4 14 - 13 19
8. Спартак Москва Заявка 10 5 3 2 17 - 10 18
9. Ахмат Заявка 11 4 3 4 13 - 11 15
10. Ростов Заявка 9 4 1 4 12 - 9 13
11. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
12. Урал Заявка 9 3 4 2 9 - 9 13
13. Рубин Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
14. Тамбов Заявка 11 2 2 7 7 - 13 8
15. Ротор Заявка 11 2 2 7 4 - 14 8
16. Уфа Заявка 9 1 3 5 8 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов Заявка 11 6 2 3 14 - 13 20
2. ЦСКА Москва Заявка 10 6 1 3 14 - 7 19
3. Рубин Заявка 11 6 1 4 15 - 14 19
4. Спартак Москва Заявка 10 5 2 3 16 - 13 17
5. Зенит Заявка 9 3 5 1 10 - 5 14
6. Сочи Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
7. Ахмат Заявка 10 3 2 5 7 - 14 11
8. Динамо Москва Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
9. Химки Заявка 10 2 4 4 12 - 18 10
10. Ротор Заявка 10 2 4 4 8 - 17 10
11. Локомотив Москва Заявка 10 2 3 5 9 - 18 9
12. Урал Заявка 11 1 6 4 9 - 16 9
13. Краснодар Заявка 9 2 1 6 8 - 11 7
14. Уфа Заявка 11 2 1 8 7 - 22 7
15. Тамбов Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
16. Арсенал Тула Заявка 11 0 1 10 5 - 24 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров, которая будет обслуживать южной дерби:

    Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия);
    Ассистент: Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург, Россия);
    Ассистент: Наиль Сейфетдинов (Казань, Россия);
    Резервный: Константин Аверьянов (Санкт-Петербург, Россия).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители российского футбола. Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к чемпионату России. В рамках поединка 21-го тура в Ростове-на-Дону, на "Ростов-Арене" сойдутся лицом к лицу "Ростов" и "Сочи". 

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру!
Прогнозы 152
Ростов 41.4% (63)
X 38.2% (58)
Сочи 20.4% (31)
Все прогнозы
1.93 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ростов
Ничья
Сочи
3.45
3.12
2.68
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  3.15 3.08 2.68
Бонус: 5 000 ₽ 3.12 3.05 2.66
Бонус: 5 000 ₽ 3.35 3.05 2.44
  3.45 3.12 2.39

Самый высокий коэффициент на матч «Ростов» – «Сочи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ростов» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сочи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ростов» – «Сочи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
6.45 1.11 3.30 1.33 2.30 1.62 1.76 2.23 1.40 2.94 1.23 4.20 1.12 6.15 1.03 12.30 1.01 15.00
6.20 1.08 5.15 1.13 2.57 1.48 1.95 1.85 1.57 2.56 1.24 4.05 1.18 4.65 1.04 8.60 1.03 9.10
6.80 1.09 5.40 1.16 2.65 1.50 2.28 1.67 1.95 1.96 1.68 2.28 1.50 2.60 1.22 4.00 1.18 5.10 1.04 8.90 1.03 9.70 0.00 16.50 0.00 17.00 0.00 24.00
7.34 1.11 2.62 1.53 2.27 1.68 1.93 1.96 1.66 2.32 1.51 2.68 1.17 5.51
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
1.99 1.82 1.40 2.95 1.18 4.80 1.06 9.20
2.36 1.59 1.58 2.38 1.29 3.60 1.07 8.50 1.05 10.00
1.50 2.60 1.25 3.90 1.05 9.60
2.38 1.62 1.97 1.92 1.53 2.63 1.36 3.35
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.59 1.50 1.67 2.20 1.33 3.32 1.14 5.85
3.10 1.37 2.01 1.80 1.46 2.72 1.16 5.25 1.11 6.55
2.10 1.68 1.48 2.65 1.16 4.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.18 1.65
2.17 1.69
Букмекер Да Нет
5.50 1.15
6.00 1.11
Букмекер Да Нет
4.04 1.24
3.95 1.23
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Ростов - Сочи онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Ростов - Сочи

Исход игры
Ростов
41.4% (63)
Ничья
38.2% (58)
Сочи
20.4% (31)
Тотал 2.5
Больше
46.62% (69)
Меньше
53.38% (79)
Обе команды забьют
Да
79.73% (118)
Нет
20.27% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.9% (50)
2:1 Ростов
27% (41)
1:2 Сочи
13.2% (20)
1:0 Ростов
9.9% (15)
0:1 Сочи
5.3% (8)
2:2 Ничья
2.6% (4)
2:0 Ростов
2% (3)
1:3 Сочи
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 