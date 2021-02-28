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Ростов
 
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Стадион:
Сочи

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хасимото Кэнто 5 0.25
2. Байрамян Хорен 3 0.15
3. Мамаев Павел 2 0.1
4. Соу Али 2 0.1
5. Ионов Алексей 1 0.05
6. Глебов Данил 1 0.05
7. Козлов Алексей 1 0.05
8. Ерёменко Роман 1 0.05
9. Норманн Матиас 1 0.05
10. Чернов Евгений 1 0.05
11. Тугарев Роман 1 0.05
12. Терентьев Денис 0 0
13. Осипенко Максим 0 0
14. Хаджикадунич Деннис 0 0
15. Алмквист Понтус 0 0
16. Гапечкин Александр 0 0
17. Сохиев Артур 0 0
Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нобоа Кристиан 8 (3) 0.4
2. Заболотный Антон 5 0.25
3. Бурмистров Никита 5 0.25
4. Полоз Дмитрий 5 (3) 0.25
5. Юсупов Артур 4 0.2
6. Мевля Миха 3 0.15
7. Терехов Сергей 2 0.1
8. Жоаозиньо Рамос 1 0.05
9. Заика Кирилл 1 0.05
10. Дуганджич Марко 1 0.05
11. Миладинович Иван 1 0.05
12. Маргасов Тимофей 0 0
13. Набиуллин Эльмир 0 0
14. Маммана Эмануэль 0 0
15. Руденко Александр Александрович 0 0

Карточки

Ростов
# Игрок      
1. Норманн Матиас 7 1
2. Хаджикадунич Деннис 5 1
3. Ерёменко Роман 3 1
4. Байрамян Хорен 4 0
5. Чернов Евгений 3 0
6. Хасимото Кэнто 3 0
7. Осипенко Максим 1 1
8. Глебов Данил 1 1
9. Ионов Алексей 2 0
10. Козлов Алексей 2 0
11. Терентьев Денис 2 0
12. Алеесами Хайтам 2 0
13. Зайнутдинов Бактиёр 2 0
14. Поярков Николай 2 0
15. Попов Ивелин 1 0
16. Обухов Владимир 1 0
17. Соу Али 1 0
18. Шомуродов Элдор 1 0
19. Алмквист Понтус 1 0
20. Долгов Александр 1 0
21. Жигович Армин 1 0
22. Тошевски Давид 1 0
23. Сухомлинов Данила 1 0
Сочи
# Игрок      
1. Терехов Сергей 7 1
2. Заика Кирилл 5 1
3. Маргасов Тимофей 5 0
4. Юсупов Артур 4 0
5. Маммана Эмануэль 4 0
6. Миладинович Иван 4 0
7. Цаллагов Ибрагим 2 1
8. Нобоа Кристиан 3 0
9. Заболотный Антон 3 0
10. Полоз Дмитрий 3 0
11. Дуганджич Марко 3 0
12. Бурмистров Никита 2 0
13. Набиуллин Эльмир 2 0
14. Жоаозиньо Рамос 1 0
15. Джанаев Сослан 1 0
16. Мевля Миха 1 0
17. Бахтияров Акмаль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ростов 4.35% (1) 13.04% (3) 17.39% (4) 8.7% (2) 21.74% (5) 34.78% (8)
 Сочи 12.5% (4) 15.63% (5) 12.5% (4) 25% (8) 15.63% (5) 18.75% (6)

Предыдущие игры

Ростов Последние 20 матчей: +10 =1 -9
Зенит 2:2 Ростов Ростов 0:1 Ахмат Локомотив Москва 2:1 Ростов Ростов 4:1 Локомотив Тбилиси
Ростов 0:2 Краснодар Ростов 3:1 Марбелья Ростов 1:0 Эстерсунд Ростов 5:1 Альхесирас Ростов 1:3 ЦСКА Москва Ахмат 0:1 Ростов Ростов 0:1 Уфа Ростов 4:1 Динамо Москва Рубин 0:2 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Ростов Спартак Москва 0:1 Ростов Ростов 0:2 Химки Ростов 3:0 Ахмат Сочи 4:2 Ростов Арсенал Тула 2:3 Ростов Ростов 1:2 Маккаби Хайфа
Сочи Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Сочи 4:0 Арсенал Тула Краснодар 1:2 Сочи Динамо Москва 2:4 Сочи Ахмат 1:2 Сочи
Крылья Советов 4:1 Сочи Сочи 0:1 Чукарички Сочи 2:3 Рубин Сочи 2:0 Динамо Москва Сочи 1:0 Спартак Москва Сочи 2:0 Ахмат Урал 1:0 Сочи ЦСКА Москва 1:1 Сочи Сочи 1:1 Уфа Сочи 2:1 Локомотив Москва Динамо Москва 3:1 Сочи Оренбург 1:1 Сочи Зенит 3:1 Сочи Сочи 4:2 Ростов Сочи 1:1 Краснодар Арсенал Тула 3:2 Сочи

Последние игры между собой

Ростов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Сочи: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Сочи 4:2 Ростов Премьер-лига Сочи 10:1 Ростов Премьер-лига Ростов 2:0 Сочи Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 20 12 6 2 45 - 17 42
2. ЦСКА Москва Заявка 20 11 4 5 35 - 19 37
3. Сочи Заявка 20 10 6 4 32 - 22 36
4. Спартак Москва Заявка 20 10 5 5 33 - 23 35
5. Динамо Москва Заявка 20 10 3 7 26 - 22 33
6. Ростов Заявка 20 10 3 7 26 - 22 33
7. Краснодар Заявка 20 9 4 7 37 - 21 31
8. Рубин Заявка 20 9 4 7 26 - 25 31
9. Локомотив Москва Заявка 20 9 4 7 23 - 25 31
10. Химки Заявка 20 8 4 8 26 - 31 28
11. Ахмат Заявка 20 7 5 8 20 - 23 26
12. Урал Заявка 20 4 10 6 18 - 25 22
13. Ротор Заявка 20 4 5 11 12 - 31 17
14. Арсенал Тула Заявка 20 3 5 12 17 - 34 14
15. Уфа Заявка 20 3 4 13 15 - 33 13
16. Тамбов Заявка 20 3 4 13 14 - 32 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 9 1 1 35 - 12 28
2. Сочи Заявка 11 7 4 0 21 - 8 25
3. Краснодар Заявка 11 7 3 1 29 - 10 24
4. Динамо Москва Заявка 9 7 1 1 15 - 3 22
5. Локомотив Москва Заявка 10 7 1 2 14 - 7 22
6. Химки Заявка 11 6 1 4 14 - 13 19
7. ЦСКА Москва Заявка 10 5 3 2 21 - 12 18
8. Спартак Москва Заявка 10 5 3 2 17 - 10 18
9. Ахмат Заявка 11 4 3 4 13 - 11 15
10. Ростов Заявка 9 4 1 4 12 - 9 13
11. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
12. Урал Заявка 9 3 4 2 9 - 9 13
13. Рубин Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
14. Тамбов Заявка 11 2 2 7 7 - 13 8
15. Ротор Заявка 10 2 1 7 4 - 14 7
16. Уфа Заявка 9 1 3 5 8 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов Заявка 11 6 2 3 14 - 13 20
2. ЦСКА Москва Заявка 10 6 1 3 14 - 7 19
3. Рубин Заявка 11 6 1 4 15 - 14 19
4. Спартак Москва Заявка 10 5 2 3 16 - 13 17
5. Зенит Заявка 9 3 5 1 10 - 5 14
6. Сочи Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
7. Ахмат Заявка 9 3 2 4 7 - 12 11
8. Динамо Москва Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
9. Ротор Заявка 10 2 4 4 8 - 17 10
10. Химки Заявка 9 2 3 4 12 - 18 9
11. Локомотив Москва Заявка 10 2 3 5 9 - 18 9
12. Урал Заявка 11 1 6 4 9 - 16 9
13. Краснодар Заявка 9 2 1 6 8 - 11 7
14. Уфа Заявка 11 2 1 8 7 - 22 7
15. Тамбов Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
16. Арсенал Тула Заявка 11 0 1 10 5 - 24 1
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  • — Лига чемпионов (Квалификация)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Сочи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 марта 2021, осталось 2 дня 13 часов 11 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Ростов 54% (27)
    X 24% (12)
    Сочи 22% (11)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ростов
    Ничья
    Сочи
    3.02
    3.00
    2.85
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.75 3.00 2.75
    Бонус: 5 000 ₽ 2.99 3.00 2.80
    Бонус: 5 000 ₽ 2.90 2.95 2.85
      3.02 2.96 2.80

    Самый высокий коэффициент на матч «Ростов» – «Сочи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ростов» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сочи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ростов» – «Сочи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    6.10 1.08 5.00 1.14 2.52 1.50 1.90 1.90 1.55 2.62 1.24 4.05 1.17 4.80 1.04 8.90 1.02 9.50
    7.00 1.08 5.30 1.15 2.60 1.55 2.25 1.69 1.91 1.95 1.70 2.17 1.50 2.60 1.22 4.00 1.16 5.10 1.04 9.20 1.03 9.90 0.00 17.00 0.00 17.50 0.00 24.00
    7.15 1.12 2.65 1.52 2.29 1.68 1.93 1.96 1.66 2.32 1.51 2.69 1.17 5.45
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.34 1.60 1.57 2.40 1.29 3.60 1.06 8.80 1.05 10.25
    1.55 2.46 1.25 3.75 1.05 9.20
    2.46 1.59 2.02 1.88 1.55 2.56 1.37 3.29
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.04 1.38 2.03 1.79 1.46 2.72 1.15 5.45 1.11 6.70
    1.99 1.76 1.45 2.65 1.13 5.10

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.08 1.75
    Букмекер Да Нет
    5.70 1.11
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.21
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    Прогнозы на матч Ростов - Сочи

    Исход игры
    Ростов
    54% (27)
    Ничья
    24% (12)
    Сочи
    22% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.08% (25)
    Меньше
    47.92% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (36)
    Нет
    25% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Ростов
    34% (17)
    1:1 Ничья
    22% (11)
    1:2 Сочи
    16% (8)
    1:0 Ростов
    14% (7)
    0:1 Сочи
    4% (2)
    2:0 Ростов
    4% (2)
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