ЦСКА Москва
Позже
Стадион: ВЭБ Арена
Ахмат
88
Шелия
Гиорги
20
Нижич
Зоран
11
Исмаэл
Силва
23
Швец
Антон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
62 Карпов ВадимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Шкурин ИльяНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ганчаренко Виктор
- Основной состав
-
88 Шелия ГиоргиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Нижич ЗоранЗащитник
- Защитник
-
11 Исмаэл СилваПолузащитник
-
23 Швец АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Талалаев Андрей
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Влашич Никола
|8 (1)
|0.4
|2.
|Кучаев Константин
|6
|0.3
|3.
|Чалов Фёдор
|5 (1)
|0.25
|4.
|Шкурин Илья
|3
|0.15
|5.
|Дзагоев Алан
|2
|0.1
|6.
|Сигурдссон Арнор
|2
|0.1
|7.
|Бистрович Кристиян
|2
|0.1
|8.
|Эджуке Чидера
|2
|0.1
|9.
|Обляков Иван
|1
|0.05
|10.
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0.05
|11.
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0.05
|12.
|Дивеев Игорь
|1
|0.05
|13.
|Марадишвили Константин
|1
|0.05
|14.
|Васин Виктор
|0
|0
|15.
|Фернандес Марио
|0
|0
|16.
|Ахметов Ильзат
|0
|0
|17.
|Гайч Адольфо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бериша Бернард
|6 (3)
|0.3
|2.
|Ильин Владимир
|4 (1)
|0.2
|3.
|Тимофеев Артём
|3
|0.15
|4.
|Мелкадзе Георгий
|2 (1)
|0.1
|5.
|Роши Одисе
|2
|0.1
|6.
|Исмаэл Силва
|1
|0.05
|7.
|Анхель Вилькер
|1
|0.05
|8.
|Швец Антон
|1
|0.05
|9.
|Иванов Олег
|0
|0
|10.
|Нижич Зоран
|0
|0
|11.
|Ненахов Максим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Марадишвили Константин
|7
|0
|2.
|Бистрович Кристиян
|5
|1
|3.
|Обляков Иван
|4
|0
|4.
|Дивеев Игорь
|4
|0
|5.
|Тикнизян Наяир
|4
|0
|6.
|Фернандес Марио
|3
|0
|7.
|Влашич Никола
|3
|0
|8.
|Сигурдссон Арнор
|3
|0
|9.
|Дзагоев Алан
|2
|0
|10.
|Щенников Георгий
|2
|0
|11.
|Ахметов Ильзат
|2
|0
|12.
|Зайнутдинов Бактиёр
|2
|0
|13.
|Гайч Адольфо
|2
|0
|14.
|Магнуссон Хёрдур
|0
|1
|15.
|Шкурин Илья
|0
|1
|16.
|Акинфеев Игорь
|1
|0
|17.
|Васин Виктор
|1
|0
|18.
|Карпов Вадим
|1
|0
|19.
|Кучаев Константин
|1
|0
|20.
|Чалов Фёдор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ненахов Максим
|8
|1
|2.
|Швец Антон
|6
|2
|3.
|Семёнов Андрей
|5
|1
|4.
|Тимофеев Артём
|5
|1
|5.
|Бериша Бернард
|6
|0
|6.
|Исмаэл Силва
|4
|0
|7.
|Ильин Владимир
|4
|0
|8.
|Богосавац Мирослав
|2
|1
|9.
|Быстров Марат
|2
|1
|10.
|Нижич Зоран
|3
|0
|11.
|Мелкадзе Георгий
|3
|0
|12.
|Харин Евгений
|3
|0
|13.
|Роши Одисе
|2
|0
|14.
|Понсе Андрес
|2
|0
|15.
|Иванов Олег
|1
|0
|16.
|Пуцко Александр
|1
|0
|17.
|Кадыров Абубакар
|1
|0
|18.
|Анхель Вилькер
|1
|0
|19.
|Адамов Арсен
|1
|0
|20.
|Кармаев Никита
|1
|0
|21.
|Садулаев Лечи
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЦСКА Москва
|11.43% (4)
|17.14% (6)
|17.14% (6)
|25.71% (9)
|11.43% (4)
|17.14% (6)
|Ахмат
|15% (3)
|5% (1)
|5% (1)
|25% (5)
|30% (6)
|20% (4)
Предыдущие игры
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +9 =6 -5Локомотив Москва 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 СКА-Хабаровск ЦСКА Москва 1:0 Racing Murcia ЦСКА Москва 1:1 Картахена
Ла-Уньон 2:6 ЦСКА Москва Мурсия 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 5:0 Мурсия Ростов 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Урал Динамо Загреб 3:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Химки ЦСКА Москва 0:1 Вольфсбергер Рубин 1:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Фейеноорд ЦСКА Москва 1:1 Сочи ЦСКА Москва 2:0 Ростов Фейеноорд 3:1 ЦСКА Москва Ротор 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Динамо Загреб ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула
Ахмат Последние 20 матчей: +9 =5 -6Ахмат 1:2 Динамо Москва Ростов 0:1 Ахмат Ахмат 1:0 Шахтёр Караганда Ахмат 1:2 Сочи
Последние игры между собой
ЦСКА Москва: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Ахмат: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
Ахмат 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 3:0 Ахмат Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига Ахмат 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Кубок ЦСКА Москва 4:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:2 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:4 ЦСКА Москва Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|20
|12
|6
|2
|45 - 17
|42
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|20
|11
|4
|5
|35 - 19
|37
|3.
|Сочи
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|32 - 22
|36
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|33 - 23
|35
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|26 - 22
|33
|6.
|Ростов
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|26 - 22
|33
|7.
|Краснодар
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|37 - 21
|31
|8.
|Рубин
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|26 - 25
|31
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|23 - 25
|31
|10.
|Химки
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|26 - 31
|28
|11.
|Ахмат
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|20 - 23
|26
|12.
|Урал
|Заявка
|20
|4
|10
|6
|18 - 25
|22
|13.
|Ротор
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|12 - 31
|17
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|20
|3
|5
|12
|17 - 34
|14
|15.
|Уфа
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|15 - 33
|13
|16.
|Тамбов
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|14 - 32
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|35 - 12
|28
|2.
|Сочи
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|21 - 8
|25
|3.
|Краснодар
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|29 - 10
|24
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|15 - 3
|22
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|14 - 7
|22
|6.
|Химки
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|14 - 13
|19
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 12
|18
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 10
|18
|9.
|Ахмат
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 11
|15
|10.
|Ростов
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 9
|13
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|12.
|Урал
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|13.
|Рубин
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|14.
|Тамбов
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 13
|8
|15.
|Ротор
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|4 - 14
|7
|16.
|Уфа
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ростов
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 13
|20
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|14 - 7
|19
|3.
|Рубин
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 14
|19
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 13
|17
|5.
|Зенит
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 5
|14
|6.
|Сочи
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|7.
|Ахмат
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 12
|11
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|9.
|Ротор
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 17
|10
|10.
|Химки
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 18
|9
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|12.
|Урал
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|9 - 16
|9
|13.
|Краснодар
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 11
|7
|14.
|Уфа
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|7 - 22
|7
|15.
|Тамбов
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|5 - 24
|1
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «ЦСКА Москва» – «Ахмат» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ЦСКА Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ахмат» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ЦСКА Москва» – «Ахмат», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Ахмат
Исход игры
ЦСКА Москва
92.8% (141)
Ничья
4.6% (7)
Ахмат
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
55.03% (82)
Меньше
44.97% (67)
Обе команды забьют
Да
55.03% (82)
Нет
44.97% (67)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва
41.4% (63)
1:0 ЦСКА Москва
21.7% (33)
2:0 ЦСКА Москва
18.4% (28)
3:1 ЦСКА Москва
6.6% (10)
1:1 Ничья
2.6% (4)
3:0 ЦСКА Москва
2.6% (4)
2:2 Ничья
2% (3)
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