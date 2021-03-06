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ЦСКА Москва
 
Позже

Стадион:
Ахмат
1
Помазун
Илья
2
Фернандес
Марио
5
Васин
Виктор
23
Магнуссон
Хёрдур
19
Зайнутдинов
Бактиёр
11
Эджуке
Чидера
22
Марадишвили
Константин
8
Влашич
Никола
7
Ахметов
Ильзат
20
Кучаев
Константин
32
Рондон
Саломон
88
Шелия
Гиорги
24
Ненахов
Максим
15
Семёнов
Андрей
20
Нижич
Зоран
8
Богосавац
Мирослав
11
Исмаэл
Силва
23
Швец
Антон
96
Быстров
Марат
7
Бериша
Бернард
59
Харин
Евгений
3
Мелкадзе
Георгий
ЦСКА Москва
4-5-1
Ахмат
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влашич Никола 8 (1) 0.4
2. Кучаев Константин 6 0.3
3. Чалов Фёдор 5 (1) 0.25
4. Шкурин Илья 3 0.15
5. Дзагоев Алан 2 0.1
6. Сигурдссон Арнор 2 0.1
7. Бистрович Кристиян 2 0.1
8. Эджуке Чидера 2 0.1
9. Обляков Иван 1 0.05
10. Зайнутдинов Бактиёр 1 0.05
11. Магнуссон Хёрдур 1 0.05
12. Дивеев Игорь 1 0.05
13. Марадишвили Константин 1 0.05
14. Васин Виктор 0 0
15. Фернандес Марио 0 0
16. Ахметов Ильзат 0 0
17. Гайч Адольфо 0 0
Ахмат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Бернард 6 (3) 0.3
2. Ильин Владимир 4 (1) 0.2
3. Тимофеев Артём 3 0.15
4. Мелкадзе Георгий 2 (1) 0.1
5. Роши Одисе 2 0.1
6. Исмаэл Силва 1 0.05
7. Анхель Вилькер 1 0.05
8. Швец Антон 1 0.05
9. Иванов Олег 0 0
10. Нижич Зоран 0 0
11. Ненахов Максим 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Марадишвили Константин 7 0
2. Бистрович Кристиян 5 1
3. Обляков Иван 4 0
4. Дивеев Игорь 4 0
5. Тикнизян Наяир 4 0
6. Фернандес Марио 3 0
7. Влашич Никола 3 0
8. Сигурдссон Арнор 3 0
9. Дзагоев Алан 2 0
10. Щенников Георгий 2 0
11. Ахметов Ильзат 2 0
12. Зайнутдинов Бактиёр 2 0
13. Гайч Адольфо 2 0
14. Магнуссон Хёрдур 0 1
15. Шкурин Илья 0 1
16. Акинфеев Игорь 1 0
17. Васин Виктор 1 0
18. Карпов Вадим 1 0
19. Кучаев Константин 1 0
20. Чалов Фёдор 1 0
Ахмат
# Игрок      
1. Ненахов Максим 8 1
2. Швец Антон 6 2
3. Семёнов Андрей 5 1
4. Тимофеев Артём 5 1
5. Бериша Бернард 6 0
6. Исмаэл Силва 4 0
7. Ильин Владимир 4 0
8. Богосавац Мирослав 2 1
9. Быстров Марат 2 1
10. Нижич Зоран 3 0
11. Мелкадзе Георгий 3 0
12. Харин Евгений 3 0
13. Роши Одисе 2 0
14. Понсе Андрес 2 0
15. Иванов Олег 1 0
16. Пуцко Александр 1 0
17. Кадыров Абубакар 1 0
18. Анхель Вилькер 1 0
19. Адамов Арсен 1 0
20. Кармаев Никита 1 0
21. Садулаев Лечи 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЦСКА Москва 11.43% (4) 17.14% (6) 17.14% (6) 25.71% (9) 11.43% (4) 17.14% (6)
 Ахмат 15% (3) 5% (1) 5% (1) 25% (5) 30% (6) 20% (4)

Предыдущие игры

ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Локомотив Москва 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 СКА-Хабаровск ЦСКА Москва 1:0 Racing Murcia ЦСКА Москва 1:1 Картахена
Ла-Уньон 2:6 ЦСКА Москва Мурсия 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 5:0 Мурсия Ростов 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Урал Динамо Загреб 3:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Химки ЦСКА Москва 0:1 Вольфсбергер Рубин 1:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Фейеноорд ЦСКА Москва 1:1 Сочи ЦСКА Москва 2:0 Ростов Фейеноорд 3:1 ЦСКА Москва Ротор 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Динамо Загреб ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула
Ахмат Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Ахмат 1:2 Динамо Москва Ростов 0:1 Ахмат Ахмат 1:0 Шахтёр Караганда Ахмат 1:2 Сочи
Томь 3:2 Ахмат Ахмат 1:0 Лиепая Ахмат 5:1 Кызыл-Жар Ахмат 1:1 Войводина Ахмат 1:1 Шкупи Ахмат 3:1 Arberia Ахмат 0:0 Рубин Ахмат 0:1 Ростов Сочи 2:0 Ахмат Ахмат 0:0 Локомотив Москва Ахмат 2:2 Зенит Тамбов 0:1 Ахмат Ахмат 2:0 Краснодар Ахмат 3:1 Уфа Шинник 1:1 Ахмат Ростов 3:0 Ахмат

Последние игры между собой

ЦСКА Москва: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Ахмат: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Премьер-лига Ахмат 0:4 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 3:0 Ахмат Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Премьер-лига
Ахмат 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 3:0 Ахмат Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига Ахмат 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Кубок ЦСКА Москва 4:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:2 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:4 ЦСКА Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 20 12 6 2 45 - 17 42
2. ЦСКА Москва Заявка 20 11 4 5 35 - 19 37
3. Сочи Заявка 20 10 6 4 32 - 22 36
4. Спартак Москва Заявка 20 10 5 5 33 - 23 35
5. Динамо Москва Заявка 20 10 3 7 26 - 22 33
6. Ростов Заявка 20 10 3 7 26 - 22 33
7. Краснодар Заявка 20 9 4 7 37 - 21 31
8. Рубин Заявка 20 9 4 7 26 - 25 31
9. Локомотив Москва Заявка 20 9 4 7 23 - 25 31
10. Химки Заявка 20 8 4 8 26 - 31 28
11. Ахмат Заявка 20 7 5 8 20 - 23 26
12. Урал Заявка 20 4 10 6 18 - 25 22
13. Ротор Заявка 20 4 5 11 12 - 31 17
14. Арсенал Тула Заявка 20 3 5 12 17 - 34 14
15. Уфа Заявка 20 3 4 13 15 - 33 13
16. Тамбов Заявка 20 3 4 13 14 - 32 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 9 1 1 35 - 12 28
2. Сочи Заявка 11 7 4 0 21 - 8 25
3. Краснодар Заявка 11 7 3 1 29 - 10 24
4. Динамо Москва Заявка 9 7 1 1 15 - 3 22
5. Локомотив Москва Заявка 10 7 1 2 14 - 7 22
6. Химки Заявка 11 6 1 4 14 - 13 19
7. ЦСКА Москва Заявка 10 5 3 2 21 - 12 18
8. Спартак Москва Заявка 10 5 3 2 17 - 10 18
9. Ахмат Заявка 11 4 3 4 13 - 11 15
10. Ростов Заявка 9 4 1 4 12 - 9 13
11. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
12. Урал Заявка 9 3 4 2 9 - 9 13
13. Рубин Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
14. Тамбов Заявка 11 2 2 7 7 - 13 8
15. Ротор Заявка 10 2 1 7 4 - 14 7
16. Уфа Заявка 9 1 3 5 8 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов Заявка 11 6 2 3 14 - 13 20
2. ЦСКА Москва Заявка 10 6 1 3 14 - 7 19
3. Рубин Заявка 11 6 1 4 15 - 14 19
4. Спартак Москва Заявка 10 5 2 3 16 - 13 17
5. Зенит Заявка 9 3 5 1 10 - 5 14
6. Сочи Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
7. Ахмат Заявка 9 3 2 4 7 - 12 11
8. Динамо Москва Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
9. Ротор Заявка 10 2 4 4 8 - 17 10
10. Химки Заявка 9 2 3 4 12 - 18 9
11. Локомотив Москва Заявка 10 2 3 5 9 - 18 9
12. Урал Заявка 11 1 6 4 9 - 16 9
13. Краснодар Заявка 9 2 1 6 8 - 11 7
14. Уфа Заявка 11 2 1 8 7 - 22 7
15. Тамбов Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
16. Арсенал Тула Заявка 11 0 1 10 5 - 24 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Иван Сиденков из Санкт-Петербурга. Помогать ему на бровках также будут судьи из Санкт-Петербурга, а именно Роман Милюченко и Дмитрий Жвакин. Резервным арбитром на этот матч назначен Антон Фролов из Москвы. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 21-го тура чемпионата России между московским ЦСКА и грозненским "Ахматом". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Ахмат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 марта 2021, осталось 4 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 152
ЦСКА Москва 92.8% (141)
X 4.6% (7)
Ахмат 2.6% (4)
+1
выиграет ЦСКА Москва, со счетом 2:1
ЦСКА победит и побежит к первым местам в таблице)
Василёк55 #
Все прогнозы
1.82 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ЦСКА Москва
Ничья
Ахмат
1.68
4.14
6.00
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  1.68 4.14 6.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.66 4.05 5.90
Бонус: 5 000 ₽ 1.62 4.10 5.70
  1.67 3.89 5.69

Самый высокий коэффициент на матч «ЦСКА Москва» – «Ахмат» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ЦСКА Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ахмат» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ЦСКА Москва» – «Ахмат», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6
13.50 1.03 4.70 1.19 3.01 1.39 2.18 1.79 1.65 2.24 1.36 3.12 1.27 3.76 1.10 6.95 1.07 8.65 1.02 14.50
9.80 1.01 8.70 1.04 3.54 1.28 2.65 1.48 1.91 1.99 1.50 2.59 1.33 3.20 1.11 5.35 1.09 5.90 1.00 11.25
12.00 1.02 8.50 1.06 3.65 1.29 2.80 1.44 2.15 1.75 1.95 1.91 1.74 2.17 1.53 2.60 1.35 3.20 1.13 5.40 1.12 5.80 1.02 10.50 1.02 11.00 0.00 18.00
3.59 1.32 2.74 1.50 2.18 1.74 1.89 1.99 1.68 2.27 1.48 2.78 1.33 3.51 1.12 7.23
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.65 1.48 1.66 2.22 1.31 3.44 1.13 6.05
3.04 1.38 1.99 1.82 1.45 2.75 1.14 5.65 1.10 6.95
1.98 1.82 1.41 2.80 1.12 5.70
3.02 1.42 2.47 1.59 1.93 1.96 1.57 2.51 1.41 3.06
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.25 3.25
3.38 1.32 1.92 1.88 1.45 2.75 1.21 4.40 1.11 6.62 1.03 12.70
3.95 1.25 2.62 1.49 1.67 2.21 1.26 3.85 1.17 5.00
2.75 1.42 1.70 2.08 1.29 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.00 1.77
1.92 1.88
Букмекер Да Нет
4.44 1.20
4.90 1.17
Букмекер Да Нет
3.68 1.28
3.50 1.27
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Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Ахмат

Исход игры
ЦСКА Москва
92.8% (141)
Ничья
4.6% (7)
Ахмат
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
55.03% (82)
Меньше
44.97% (67)
Обе команды забьют
Да
55.03% (82)
Нет
44.97% (67)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва
41.4% (63)
1:0 ЦСКА Москва
21.7% (33)
2:0 ЦСКА Москва
18.4% (28)
3:1 ЦСКА Москва
6.6% (10)
1:1 Ничья
2.6% (4)
3:0 ЦСКА Москва
2.6% (4)
2:2 Ничья
2% (3)
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