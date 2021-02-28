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ЦСКА Москва
 
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Стадион:
Ахмат

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влашич Никола 8 (1) 0.4
2. Кучаев Константин 6 0.3
3. Чалов Фёдор 5 (1) 0.25
4. Шкурин Илья 3 0.15
5. Дзагоев Алан 2 0.1
6. Сигурдссон Арнор 2 0.1
7. Бистрович Кристиян 2 0.1
8. Эджуке Чидера 2 0.1
9. Обляков Иван 1 0.05
10. Зайнутдинов Бактиёр 1 0.05
11. Магнуссон Хёрдур 1 0.05
12. Дивеев Игорь 1 0.05
13. Марадишвили Константин 1 0.05
14. Васин Виктор 0 0
15. Фернандес Марио 0 0
16. Ахметов Ильзат 0 0
17. Гайч Адольфо 0 0
Ахмат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Бернард 6 (3) 0.3
2. Ильин Владимир 4 (1) 0.2
3. Тимофеев Артём 3 0.15
4. Мелкадзе Георгий 2 (1) 0.1
5. Роши Одисе 2 0.1
6. Исмаэл Силва 1 0.05
7. Анхель Вилькер 1 0.05
8. Швец Антон 1 0.05
9. Иванов Олег 0 0
10. Нижич Зоран 0 0
11. Ненахов Максим 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Марадишвили Константин 7 0
2. Бистрович Кристиян 5 1
3. Обляков Иван 4 0
4. Дивеев Игорь 4 0
5. Тикнизян Наяир 4 0
6. Фернандес Марио 3 0
7. Влашич Никола 3 0
8. Сигурдссон Арнор 3 0
9. Дзагоев Алан 2 0
10. Щенников Георгий 2 0
11. Ахметов Ильзат 2 0
12. Зайнутдинов Бактиёр 2 0
13. Гайч Адольфо 2 0
14. Магнуссон Хёрдур 0 1
15. Шкурин Илья 0 1
16. Акинфеев Игорь 1 0
17. Васин Виктор 1 0
18. Карпов Вадим 1 0
19. Кучаев Константин 1 0
20. Чалов Фёдор 1 0
Ахмат
# Игрок      
1. Ненахов Максим 8 1
2. Швец Антон 6 2
3. Семёнов Андрей 5 1
4. Тимофеев Артём 5 1
5. Бериша Бернард 6 0
6. Исмаэл Силва 4 0
7. Ильин Владимир 4 0
8. Богосавац Мирослав 2 1
9. Быстров Марат 2 1
10. Нижич Зоран 3 0
11. Мелкадзе Георгий 3 0
12. Харин Евгений 3 0
13. Роши Одисе 2 0
14. Понсе Андрес 2 0
15. Иванов Олег 1 0
16. Пуцко Александр 1 0
17. Кадыров Абубакар 1 0
18. Анхель Вилькер 1 0
19. Адамов Арсен 1 0
20. Кармаев Никита 1 0
21. Садулаев Лечи 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЦСКА Москва 11.43% (4) 17.14% (6) 17.14% (6) 25.71% (9) 11.43% (4) 17.14% (6)
 Ахмат 15% (3) 5% (1) 5% (1) 25% (5) 30% (6) 20% (4)

Предыдущие игры

ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Локомотив Москва 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 СКА-Хабаровск ЦСКА Москва 1:0 Racing Murcia ЦСКА Москва 1:1 Картахена
Ла-Уньон 2:6 ЦСКА Москва Мурсия 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 5:0 Мурсия Ростов 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Урал Динамо Загреб 3:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Химки ЦСКА Москва 0:1 Вольфсбергер Рубин 1:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Фейеноорд ЦСКА Москва 1:1 Сочи ЦСКА Москва 2:0 Ростов Фейеноорд 3:1 ЦСКА Москва Ротор 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Динамо Загреб ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула
Ахмат Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Ахмат 1:2 Динамо Москва Ростов 0:1 Ахмат Ахмат 1:0 Шахтёр Караганда Ахмат 1:2 Сочи
Томь 3:2 Ахмат Ахмат 1:0 Лиепая Ахмат 5:1 Кызыл-Жар Ахмат 1:1 Войводина Ахмат 1:1 Шкупи Ахмат 3:1 Arberia Ахмат 0:0 Рубин Ахмат 0:1 Ростов Сочи 2:0 Ахмат Ахмат 0:0 Локомотив Москва Ахмат 2:2 Зенит Тамбов 0:1 Ахмат Ахмат 2:0 Краснодар Ахмат 3:1 Уфа Шинник 1:1 Ахмат Ростов 3:0 Ахмат

Последние игры между собой

ЦСКА Москва: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Ахмат: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Премьер-лига Ахмат 0:4 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 3:0 Ахмат Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Премьер-лига
Ахмат 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 3:0 Ахмат Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига Ахмат 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Кубок ЦСКА Москва 4:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:2 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:4 ЦСКА Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 20 12 6 2 45 - 17 42
2. ЦСКА Москва Заявка 20 11 4 5 35 - 19 37
3. Сочи Заявка 20 10 6 4 32 - 22 36
4. Спартак Москва Заявка 20 10 5 5 33 - 23 35
5. Динамо Москва Заявка 20 10 3 7 26 - 22 33
6. Ростов Заявка 20 10 3 7 26 - 22 33
7. Краснодар Заявка 20 9 4 7 37 - 21 31
8. Рубин Заявка 20 9 4 7 26 - 25 31
9. Локомотив Москва Заявка 20 9 4 7 23 - 25 31
10. Химки Заявка 20 8 4 8 26 - 31 28
11. Ахмат Заявка 20 7 5 8 20 - 23 26
12. Урал Заявка 20 4 10 6 18 - 25 22
13. Ротор Заявка 20 4 5 11 12 - 31 17
14. Арсенал Тула Заявка 20 3 5 12 17 - 34 14
15. Уфа Заявка 20 3 4 13 15 - 33 13
16. Тамбов Заявка 20 3 4 13 14 - 32 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 9 1 1 35 - 12 28
2. Сочи Заявка 11 7 4 0 21 - 8 25
3. Краснодар Заявка 11 7 3 1 29 - 10 24
4. Динамо Москва Заявка 9 7 1 1 15 - 3 22
5. Локомотив Москва Заявка 10 7 1 2 14 - 7 22
6. Химки Заявка 11 6 1 4 14 - 13 19
7. ЦСКА Москва Заявка 10 5 3 2 21 - 12 18
8. Спартак Москва Заявка 10 5 3 2 17 - 10 18
9. Ахмат Заявка 11 4 3 4 13 - 11 15
10. Ростов Заявка 9 4 1 4 12 - 9 13
11. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
12. Урал Заявка 9 3 4 2 9 - 9 13
13. Рубин Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
14. Тамбов Заявка 11 2 2 7 7 - 13 8
15. Ротор Заявка 10 2 1 7 4 - 14 7
16. Уфа Заявка 9 1 3 5 8 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов Заявка 11 6 2 3 14 - 13 20
2. ЦСКА Москва Заявка 10 6 1 3 14 - 7 19
3. Рубин Заявка 11 6 1 4 15 - 14 19
4. Спартак Москва Заявка 10 5 2 3 16 - 13 17
5. Зенит Заявка 9 3 5 1 10 - 5 14
6. Сочи Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
7. Ахмат Заявка 9 3 2 4 7 - 12 11
8. Динамо Москва Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
9. Ротор Заявка 10 2 4 4 8 - 17 10
10. Химки Заявка 9 2 3 4 12 - 18 9
11. Локомотив Москва Заявка 10 2 3 5 9 - 18 9
12. Урал Заявка 11 1 6 4 9 - 16 9
13. Краснодар Заявка 9 2 1 6 8 - 11 7
14. Уфа Заявка 11 2 1 8 7 - 22 7
15. Тамбов Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
16. Арсенал Тула Заявка 11 0 1 10 5 - 24 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Ахмат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 марта 2021, осталось 2 дня 8 часов 10 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 53
    ЦСКА Москва 90.6% (48)
    X 7.5% (4)
    Ахмат 1.9% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА Москва
    Ничья
    Ахмат
    1.76
    3.96
    5.16
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 1.76 3.94 4.85
    Бонус: 5 000 ₽ 1.73 3.85 5.00
      1.71 3.96 5.16

    Самый высокий коэффициент на матч «ЦСКА Москва» – «Ахмат» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ЦСКА Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ахмат» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ЦСКА Москва» – «Ахмат», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    10.00 1.01 8.90 1.04 3.70 1.26 2.95 1.40 1.99 1.91 1.53 2.50 1.36 3.04 1.14 4.95 1.10 5.55 1.01 9.90
    12.50 1.01 9.00 1.04 3.80 1.27 2.95 1.40 2.02 1.85 1.80 2.08 1.58 2.48 1.38 3.05 1.17 5.00 1.13 5.50 1.03 9.80 1.02 9.70 0.00 17.00
    3.92 1.28 3.02 1.42 2.34 1.65 2.01 1.88 1.77 2.13 1.55 2.57 1.36 3.28 1.13 6.59
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.10 1.37 2.06 1.76 1.46 2.72 1.15 5.35 1.11 6.70
    2.03 1.79 1.47 2.70 1.15 5.40
    3.18 1.39 2.61 1.53 2.04 1.85 1.63 2.37 1.45 2.89
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.05 1.24 2.79 1.44 1.75 2.08 1.30 3.52 1.20 4.60
    2.90 1.39 1.75 2.02 1.32 3.20

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.76 2.01
    Букмекер Да Нет
    4.50 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.25 1.31
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    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Ахмат

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    90.6% (48)
    Ничья
    7.5% (4)
    Ахмат
    1.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.98% (26)
    Меньше
    49.02% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    52.94% (27)
    Нет
    47.06% (24)
    Популярный счёт
    2:1 ЦСКА Москва
    35.8% (19)
    2:0 ЦСКА Москва
    26.4% (14)
    1:0 ЦСКА Москва
    15.1% (8)
    3:1 ЦСКА Москва
    5.7% (3)
    1:1 Ничья
    5.7% (3)
    3:0 ЦСКА Москва
    3.8% (2)
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