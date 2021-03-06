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Бавария
 
Позже

Стадион:
Боруссия Д
1
Нойер
Мануэль
4
Зюле
Никлас
17
Боатенг
Жером
27
Алаба
Давид
19
Альфонсо
Дэвис
6
Киммих
Йозуа
18
Горетцка
Леон
10
Сане
Лерой
25
Мюллер
Томас
29
Коман
Кингсли
9
Левандовски
Роберт
35
Хитц
Mapвин
24
Мёнье
Тома
15
Хуммельс
Матс
5
Загаду
Дан-Аксель
14
Шульц
Нико
23
Джан
Эмре
6
Делани
Томас
11
Ройс
Марко
8
Дауд
Махмуд
10
Азар
Торган
9
Холанн
Эрлинг
Бавария
4-2-3-1
Боруссия Д
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Левандовски Роберт 28 (5) 1.22
2. Мюллер Томас 10 (1) 0.43
3. Гнабри Серж 7 0.3
4. Сане Лерой 4 0.17
5. Коман Кингсли 3 0.13
6. Мусиала Джамал 3 0.13
7. Киммих Йозуа 2 0.09
8. Горетцка Леон 2 0.09
9. Алаба Давид 2 0.09
10. Боатенг Жером 1 0.04
11. Коста Дуглас 1 0.04
12. Чупо-Мотинг Эрик 1 0.04
13. Зюле Никлас 1 0.04
14. Толиссо Корентен 1 0.04
15. Альфонсо Дэвис 1 0.04
16. Эрнандес Люка 0 0
17. Сарр Буна 0 0
18. Ричардс Крис 0 0
Боруссия Д
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Холанн Эрлинг 17 (1) 0.74
2. Санчо Джедон 6 (1) 0.26
3. Геррейро Рафаэль 3 0.13
4. Ройс Марко 3 0.13
5. Джованни Рейна 3 0.13
6. Хуммельс Матс 3 0.13
7. Аканджи Мануэль 2 0.09
8. Мукоко Юссуфа 2 0.09
9. Джан Эмре 1 0.04
10. Мёнье Тома 1 0.04
11. Брандт Юлиан 1 0.04
12. Делани Томас 1 0.04
13. Азар Торган 1 0.04
14. Дауд Махмуд 1 0.04
15. Пасслак Феликс 1 0.04
16. Рейньер Жезус 1 0.04
17. Беллингхем Джуд 0 0

Карточки

Бавария
# Игрок      
1. Боатенг Жером 4 0
2. Гнабри Серж 4 0
3. Киммих Йозуа 3 0
4. Павар Бенджамен 3 0
5. Толиссо Корентен 1 1
6. Чупо-Мотинг Эрик 2 0
7. Левандовски Роберт 2 0
8. Алаба Давид 2 0
9. Сане Лерой 2 0
10. Нойер Мануэль 1 0
11. Зюле Никлас 1 0
12. Горетцка Леон 1 0
13. Коман Кингсли 1 0
14. Эрнандес Люка 1 0
15. Рока Марк 1 0
16. Альфонсо Дэвис 1 0
Боруссия Д
# Игрок      
1. Делани Томас 6 0
2. Джан Эмре 5 0
3. Витсель Аксель 4 0
4. Аканджи Мануэль 4 0
5. Хуммельс Матс 3 0
6. Холанн Эрлинг 2 0
7. Беллингхем Джуд 2 0
8. Ройс Марко 1 0
9. Мёнье Тома 1 0
10. Геррейро Рафаэль 1 0
11. Дауд Махмуд 1 0
12. Морей Матеу 1 0
13. Джованни Рейна 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бавария 8.96% (6) 11.94% (8) 22.39% (15) 20.9% (14) 16.42% (11) 19.4% (13)
 Боруссия Д 2.13% (1) 8.51% (4) 12.77% (6) 25.53% (12) 23.4% (11) 27.66% (13)

Предыдущие игры

Бавария Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Бавария 5:1 Кёльн Лацио 1:4 Бавария Айнтрахт Фр 2:1 Бавария Бавария 3:3 Арминия
Бавария 1:0 Тигрес Аль-Ахли Каир 0:2 Бавария Герта 0:1 Бавария Бавария 4:1 Хоффенхайм Шальке 04 0:4 Бавария Аугсбург 0:1 Бавария Бавария 2:1 Фрайбург Хольштайн Киль 2:2 Бавария Боруссия М 3:2 Бавария Бавария 5:2 Майнц Байер Л 1:2 Бавария Бавария 2:1 Вольфсбург Унион Берлин 1:1 Бавария Бавария 2:0 Локомотив Москва Бавария 3:3 РБ Лейпциг Атлетико М 1:1 Бавария
Боруссия Д Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Боруссия М 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Арминия Шальке 04 0:4 Боруссия Д Севилья 2:3 Боруссия Д
Боруссия Д 2:2 Хоффенхайм Фрайбург 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 Падерборн Боруссия Д 3:1 Аугсбург Боруссия М 4:2 Боруссия Д Байер Л 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Майнц РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Вольфсбург Айнтрахт Бр 0:2 Боруссия Д Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Вердер 1:2 Боруссия Д Боруссия Д 1:5 Штуттгарт Зенит 1:2 Боруссия Д Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Лацио

Последние игры между собой

Бавария: победы: 14, ничьи: 1, поражения: 5
Боруссия Д: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 14
Боруссия Д 2:3 Бавария Бундеслига Бавария 3:2 Боруссия Д Суперкубок Боруссия Д 0:1 Бавария Бундеслига Бавария 4:0 Боруссия Д Бундеслига
Боруссия Д 2:0 Бавария Суперкубок Бавария 5:0 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:2 Бавария Бундеслига Бавария 6:0 Боруссия Д Бундеслига Бавария 2:1 Боруссия Д Кубок Боруссия Д 1:3 Бавария Бундеслига Боруссия Д 2:2 Бавария Суперкубок Бавария 2:3 Боруссия Д Кубок Бавария 4:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:0 Бавария Бундеслига Боруссия Д 0:2 Бавария Суперкубок Бавария 0:0 Боруссия Д Кубок Боруссия Д 0:0 Бавария Бундеслига Бавария 5:1 Боруссия Д Бундеслига Бавария 1:1 Боруссия Д Кубок Боруссия Д 0:1 Бавария Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 24 16 5 3 46 - 20 53
2. Бавария Заявка 23 16 4 3 67 - 32 52
3. Вольфсбург Заявка 24 12 9 3 38 - 21 45
4. Айнтрахт Фр Заявка 24 11 10 3 47 - 33 43
5. Байер Л Заявка 24 11 7 6 42 - 26 40
6. Боруссия Д Заявка 23 12 3 8 48 - 31 39
7. Унион Берлин Заявка 23 8 10 5 36 - 26 34
8. Фрайбург Заявка 24 9 7 8 37 - 38 34
9. Штуттгарт Заявка 24 8 9 7 45 - 37 33
10. Боруссия М Заявка 24 8 9 7 40 - 37 33
11. Хоффенхайм Заявка 24 8 6 10 39 - 41 30
12. Вердер Заявка 22 6 8 8 26 - 32 26
13. Аугсбург Заявка 24 7 5 12 24 - 37 26
14. Кёльн Заявка 23 5 6 12 21 - 41 21
15. Герта Заявка 24 5 6 13 28 - 43 21
16. Арминия Заявка 22 5 3 14 18 - 41 18
17. Майнц Заявка 24 4 6 14 23 - 44 18
18. Шальке 04 Заявка 24 1 7 16 16 - 61 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 12 10 1 1 24 - 9 31
2. Бавария Заявка 11 8 3 0 42 - 16 27
3. Вольфсбург Заявка 11 7 4 0 19 - 8 25
4. Айнтрахт Фр Заявка 12 6 6 0 22 - 13 24
5. Боруссия Д Заявка 11 6 2 3 25 - 14 20
6. Байер Л Заявка 12 5 4 3 24 - 17 19
7. Унион Берлин Заявка 12 4 7 1 22 - 13 19
8. Боруссия М Заявка 13 5 4 4 20 - 16 19
9. Фрайбург Заявка 13 5 4 4 24 - 20 19
10. Хоффенхайм Заявка 12 5 2 5 22 - 17 17
11. Вердер Заявка 11 3 4 4 11 - 14 13
12. Арминия Заявка 11 4 0 7 10 - 19 12
13. Штуттгарт Заявка 11 2 6 3 19 - 17 12
14. Аугсбург Заявка 12 3 3 6 12 - 20 12
15. Герта Заявка 12 3 2 7 13 - 24 11
16. Майнц Заявка 12 2 2 8 10 - 20 8
17. Кёльн Заявка 11 1 3 7 11 - 20 6
18. Шальке 04 Заявка 13 1 3 9 8 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 12 8 1 3 25 - 16 25
2. РБ Лейпциг Заявка 12 6 4 2 22 - 11 22
3. Байер Л Заявка 12 6 3 3 18 - 9 21
4. Штуттгарт Заявка 13 6 3 4 26 - 20 21
5. Вольфсбург Заявка 13 5 5 3 19 - 13 20
6. Боруссия Д Заявка 12 6 1 5 23 - 17 19
7. Айнтрахт Фр Заявка 12 5 4 3 25 - 20 19
8. Унион Берлин Заявка 11 4 3 4 14 - 13 15
9. Фрайбург Заявка 11 4 3 4 13 - 18 15
10. Кёльн Заявка 12 4 3 5 10 - 21 15
11. Боруссия М Заявка 11 3 5 3 20 - 21 14
12. Аугсбург Заявка 12 4 2 6 12 - 17 14
13. Вердер Заявка 11 3 4 4 15 - 18 13
14. Хоффенхайм Заявка 12 3 4 5 17 - 24 13
15. Герта Заявка 12 2 4 6 15 - 19 10
16. Майнц Заявка 12 2 4 6 13 - 24 10
17. Арминия Заявка 11 1 3 7 8 - 22 6
18. Шальке 04 Заявка 11 0 4 7 8 - 35 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 марта 2021, осталось 12 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  1.62 4.98 5.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.58 5.20 5.05
Бонус: 5 000 ₽ 1.55 4.90 5.30
  1.62 4.69 5.07

Самый высокий коэффициент на матч «Бавария» – «Боруссия Д» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бавария» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Боруссия Д» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бавария» – «Боруссия Д», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
8.80 1.06 4.46 1.19 3.12 1.36 2.30 1.62 1.89 2.06 1.53 2.51 1.34 3.24 1.20 4.60
7.60 1.05 6.95 1.07 3.54 1.28 3.00 1.39 2.10 1.90 1.71 2.14 1.47 2.60 1.25 3.62 1.15 4.55 1.05 7.40
7.50 1.06 6.60 1.09 3.60 1.33 2.70 1.40 2.05 1.77 2.02 1.83 1.83 2.04 1.64 2.35 1.49 2.60 1.27 4.10 1.20 4.20 1.08 6.80 1.07 8.10 1.01 13.00
8.37 1.10 3.47 1.34 2.79 1.49 2.30 1.68 2.03 1.88 1.82 2.09 1.62 2.43 1.54 2.62 1.43 3.01 1.18 5.32
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
4.64 1.19 2.50 1.53 1.70 2.15 1.37 3.10
5.50 1.16 3.85 1.26 2.00 1.81 1.49 2.62 1.31 3.45
3.45 1.35 1.92 1.88 1.44 2.80
3.44 1.35 2.33 1.67 1.91 1.99 1.65 2.36 1.40 3.17
Букмекер 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3
6.95 1.10 3.15 1.36 2.12 1.72 1.60 2.34 1.34 3.24
5.25 1.16 2.56 1.51 1.92 1.88 1.52 2.53 1.24 4.05
2.46 1.49 1.88 1.86 1.48 2.48

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.40 2.85
1.39 3.15
Букмекер Да Нет
2.75 1.45
3.10 1.37
Букмекер Да Нет
2.32 1.61
2.26 1.63
Где смотреть матч Бавария - Боруссия Д онлайн

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Прогнозы на матч Бавария - Боруссия Д

Исход игры
Бавария
90.7% (137)
Ничья
6% (9)
Боруссия Д
3.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
87.59% (127)
Меньше
12.41% (18)
Обе команды забьют
Да
88.97% (129)
Нет
11.03% (16)
Популярный счёт
2:1 Бавария
48.3% (73)
3:1 Бавария
15.9% (24)
3:2 Бавария
11.3% (17)
2:0 Бавария
6.6% (10)
2:2 Ничья
3.3% (5)
1:2 Боруссия Д
2.6% (4)
1:0 Бавария
2.6% (4)
1:1 Ничья
2.6% (4)
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