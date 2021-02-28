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Бавария
 
Позже

Стадион:
Боруссия Д

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Левандовски Роберт 28 (5) 1.22
2. Мюллер Томас 10 (1) 0.43
3. Гнабри Серж 7 0.3
4. Сане Лерой 4 0.17
5. Коман Кингсли 3 0.13
6. Мусиала Джамал 3 0.13
7. Киммих Йозуа 2 0.09
8. Горетцка Леон 2 0.09
9. Алаба Давид 2 0.09
10. Боатенг Жером 1 0.04
11. Коста Дуглас 1 0.04
12. Чупо-Мотинг Эрик 1 0.04
13. Зюле Никлас 1 0.04
14. Толиссо Корентен 1 0.04
15. Альфонсо Дэвис 1 0.04
16. Эрнандес Люка 0 0
17. Сарр Буна 0 0
18. Ричардс Крис 0 0
Боруссия Д
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Холанн Эрлинг 17 (1) 0.74
2. Санчо Джедон 6 (1) 0.26
3. Геррейро Рафаэль 3 0.13
4. Ройс Марко 3 0.13
5. Джованни Рейна 3 0.13
6. Хуммельс Матс 3 0.13
7. Аканджи Мануэль 2 0.09
8. Мукоко Юссуфа 2 0.09
9. Джан Эмре 1 0.04
10. Мёнье Тома 1 0.04
11. Брандт Юлиан 1 0.04
12. Делани Томас 1 0.04
13. Азар Торган 1 0.04
14. Дауд Махмуд 1 0.04
15. Пасслак Феликс 1 0.04
16. Рейньер Жезус 1 0.04
17. Беллингхем Джуд 0 0

Карточки

Бавария
# Игрок      
1. Боатенг Жером 4 0
2. Гнабри Серж 4 0
3. Киммих Йозуа 3 0
4. Павар Бенджамен 3 0
5. Толиссо Корентен 1 1
6. Чупо-Мотинг Эрик 2 0
7. Левандовски Роберт 2 0
8. Алаба Давид 2 0
9. Сане Лерой 2 0
10. Нойер Мануэль 1 0
11. Зюле Никлас 1 0
12. Горетцка Леон 1 0
13. Коман Кингсли 1 0
14. Эрнандес Люка 1 0
15. Рока Марк 1 0
16. Альфонсо Дэвис 1 0
Боруссия Д
# Игрок      
1. Делани Томас 6 0
2. Джан Эмре 5 0
3. Витсель Аксель 4 0
4. Аканджи Мануэль 4 0
5. Хуммельс Матс 3 0
6. Холанн Эрлинг 2 0
7. Беллингхем Джуд 2 0
8. Ройс Марко 1 0
9. Мёнье Тома 1 0
10. Геррейро Рафаэль 1 0
11. Дауд Махмуд 1 0
12. Морей Матеу 1 0
13. Джованни Рейна 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бавария 8.96% (6) 11.94% (8) 22.39% (15) 20.9% (14) 16.42% (11) 19.4% (13)
 Боруссия Д 2.13% (1) 8.51% (4) 12.77% (6) 25.53% (12) 23.4% (11) 27.66% (13)

Предыдущие игры

Бавария Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Бавария 5:1 Кёльн Лацио 1:4 Бавария Айнтрахт Фр 2:1 Бавария Бавария 3:3 Арминия
Бавария 1:0 Тигрес Аль-Ахли Каир 0:2 Бавария Герта 0:1 Бавария Бавария 4:1 Хоффенхайм Шальке 04 0:4 Бавария Аугсбург 0:1 Бавария Бавария 2:1 Фрайбург Хольштайн Киль 2:2 Бавария Боруссия М 3:2 Бавария Бавария 5:2 Майнц Байер Л 1:2 Бавария Бавария 2:1 Вольфсбург Унион Берлин 1:1 Бавария Бавария 2:0 Локомотив Москва Бавария 3:3 РБ Лейпциг Атлетико М 1:1 Бавария
Боруссия Д Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Боруссия М 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Арминия Шальке 04 0:4 Боруссия Д Севилья 2:3 Боруссия Д
Боруссия Д 2:2 Хоффенхайм Фрайбург 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 Падерборн Боруссия Д 3:1 Аугсбург Боруссия М 4:2 Боруссия Д Байер Л 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Майнц РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Вольфсбург Айнтрахт Бр 0:2 Боруссия Д Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Вердер 1:2 Боруссия Д Боруссия Д 1:5 Штуттгарт Зенит 1:2 Боруссия Д Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Лацио

Последние игры между собой

Бавария: победы: 14, ничьи: 1, поражения: 5
Боруссия Д: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 14
Боруссия Д 2:3 Бавария Бундеслига Бавария 3:2 Боруссия Д Суперкубок Боруссия Д 0:1 Бавария Бундеслига Бавария 4:0 Боруссия Д Бундеслига
Боруссия Д 2:0 Бавария Суперкубок Бавария 5:0 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:2 Бавария Бундеслига Бавария 6:0 Боруссия Д Бундеслига Бавария 2:1 Боруссия Д Кубок Боруссия Д 1:3 Бавария Бундеслига Боруссия Д 2:2 Бавария Суперкубок Бавария 2:3 Боруссия Д Кубок Бавария 4:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:0 Бавария Бундеслига Боруссия Д 0:2 Бавария Суперкубок Бавария 0:0 Боруссия Д Кубок Боруссия Д 0:0 Бавария Бундеслига Бавария 5:1 Боруссия Д Бундеслига Бавария 1:1 Боруссия Д Кубок Боруссия Д 0:1 Бавария Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 23 16 4 3 67 - 32 52
2. РБ Лейпциг Заявка 23 15 5 3 43 - 20 50
3. Вольфсбург Заявка 23 12 9 2 37 - 19 45
4. Айнтрахт Фр Заявка 23 11 9 3 46 - 32 42
5. Боруссия Д Заявка 23 12 3 8 48 - 31 39
6. Байер Л Заявка 23 10 7 6 41 - 26 37
7. Фрайбург Заявка 23 9 7 7 37 - 35 34
8. Унион Берлин Заявка 23 8 10 5 36 - 26 34
9. Боруссия М Заявка 23 8 9 6 40 - 36 33
10. Штуттгарт Заявка 23 8 8 7 44 - 36 32
11. Хоффенхайм Заявка 23 7 6 10 37 - 40 27
12. Вердер Заявка 22 6 8 8 26 - 32 26
13. Аугсбург Заявка 23 7 5 11 23 - 35 26
14. Кёльн Заявка 23 5 6 12 21 - 41 21
15. Арминия Заявка 22 5 3 14 18 - 41 18
16. Герта Заявка 23 4 6 13 26 - 42 18
17. Майнц Заявка 23 4 5 14 23 - 44 17
18. Шальке 04 Заявка 23 1 6 16 16 - 61 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 12 10 1 1 24 - 9 31
2. Бавария Заявка 11 8 3 0 42 - 16 27
3. Вольфсбург Заявка 11 7 4 0 19 - 8 25
4. Айнтрахт Фр Заявка 11 6 5 0 21 - 12 23
5. Боруссия Д Заявка 11 6 2 3 25 - 14 20
6. Байер Л Заявка 12 5 4 3 24 - 17 19
7. Фрайбург Заявка 12 5 4 3 24 - 17 19
8. Боруссия М Заявка 12 5 4 3 20 - 15 19
9. Унион Берлин Заявка 12 4 7 1 22 - 13 19
10. Хоффенхайм Заявка 11 4 2 5 20 - 16 14
11. Вердер Заявка 11 3 4 4 11 - 14 13
12. Арминия Заявка 11 4 0 7 10 - 19 12
13. Штуттгарт Заявка 11 2 6 3 19 - 17 12
14. Аугсбург Заявка 12 3 3 6 12 - 20 12
15. Герта Заявка 11 2 2 7 11 - 23 8
16. Майнц Заявка 12 2 2 8 10 - 20 8
17. Кёльн Заявка 11 1 3 7 11 - 20 6
18. Шальке 04 Заявка 12 1 2 9 8 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 12 8 1 3 25 - 16 25
2. Штуттгарт Заявка 12 6 2 4 25 - 19 20
3. Вольфсбург Заявка 12 5 5 2 18 - 11 20
4. РБ Лейпциг Заявка 11 5 4 2 19 - 11 19
5. Боруссия Д Заявка 12 6 1 5 23 - 17 19
6. Айнтрахт Фр Заявка 12 5 4 3 25 - 20 19
7. Байер Л Заявка 11 5 3 3 17 - 9 18
8. Унион Берлин Заявка 11 4 3 4 14 - 13 15
9. Фрайбург Заявка 11 4 3 4 13 - 18 15
10. Кёльн Заявка 12 4 3 5 10 - 21 15
11. Аугсбург Заявка 11 4 2 5 11 - 15 14
12. Боруссия М Заявка 11 3 5 3 20 - 21 14
13. Вердер Заявка 11 3 4 4 15 - 18 13
14. Хоффенхайм Заявка 12 3 4 5 17 - 24 13
15. Герта Заявка 12 2 4 6 15 - 19 10
16. Майнц Заявка 11 2 3 6 13 - 24 9
17. Арминия Заявка 11 1 3 7 8 - 22 6
18. Шальке 04 Заявка 11 0 4 7 8 - 35 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 марта 2021, осталось 2 дня 14 часов 40 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Бавария 86.5% (45)
    X 7.7% (4)
    Боруссия Д 5.8% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бавария
    Ничья
    Боруссия Д
    1.65
    4.90
    5.45
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.65 4.30 4.70
    Бонус: 5 000 ₽ 1.63 4.85 5.45
    Бонус: 5 000 ₽ 1.60 4.90 5.10
      1.62 4.59 5.23

    Самый высокий коэффициент на матч «Бавария» – «Боруссия Д» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бавария» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Боруссия Д» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бавария» – «Боруссия Д», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
    7.30 1.05 6.65 1.08 3.50 1.28 2.88 1.42 2.16 1.85 1.69 2.17 1.46 2.64 1.24 3.72 1.17 4.30 1.06 6.85
    7.40 1.06 6.50 1.09 3.55 1.29 2.90 1.40 2.05 1.77 2.11 1.76 1.91 1.93 1.71 2.18 1.48 2.60 1.27 3.75 1.19 4.30 1.08 7.00 1.07 7.50 1.01 11.50
    3.63 1.32 2.45 1.61 2.14 1.78 1.93 1.98 1.70 2.26 1.57 2.55 1.47 2.82 1.20 5.01
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    5.00 1.18 3.52 1.30 1.97 1.84 1.46 2.72 1.29 3.60
    3.40 1.31 1.91 1.89 1.42 2.80
    3.57 1.33 2.39 1.64 1.95 1.95 1.68 2.29 1.43 3.04
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    5.55 1.15 2.53 1.52 1.89 1.91 1.50 2.59 1.23 4.20
    2.60 1.47 1.93 1.81 1.53 2.41

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.35 3.10
    Букмекер Да Нет
    2.95 1.37
    Букмекер Да Нет
    2.18 1.63
    Где смотреть матч Бавария - Боруссия Д онлайн

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    Прогнозы на матч Бавария - Боруссия Д

    Исход игры
    Бавария
    86.5% (45)
    Ничья
    7.7% (4)
    Боруссия Д
    5.8% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    81.25% (39)
    Меньше
    18.75% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    87.5% (42)
    Нет
    12.5% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Бавария
    40.4% (21)
    3:1 Бавария
    15.4% (8)
    3:2 Бавария
    11.5% (6)
    2:0 Бавария
    7.7% (4)
    1:2 Боруссия Д
    5.8% (3)
    1:1 Ничья
    5.8% (3)
    1:0 Бавария
    3.8% (2)
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