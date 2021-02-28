Бавария
Позже
Стадион: Аллианц Арена
Боруссия Д
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Левандовски Роберт
|28 (5)
|1.22
|2.
|Мюллер Томас
|10 (1)
|0.43
|3.
|Гнабри Серж
|7
|0.3
|4.
|Сане Лерой
|4
|0.17
|5.
|Коман Кингсли
|3
|0.13
|6.
|Мусиала Джамал
|3
|0.13
|7.
|Киммих Йозуа
|2
|0.09
|8.
|Горетцка Леон
|2
|0.09
|9.
|Алаба Давид
|2
|0.09
|10.
|Боатенг Жером
|1
|0.04
|11.
|Коста Дуглас
|1
|0.04
|12.
|Чупо-Мотинг Эрик
|1
|0.04
|13.
|Зюле Никлас
|1
|0.04
|14.
|Толиссо Корентен
|1
|0.04
|15.
|Альфонсо Дэвис
|1
|0.04
|16.
|Эрнандес Люка
|0
|0
|17.
|Сарр Буна
|0
|0
|18.
|Ричардс Крис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Холанн Эрлинг
|17 (1)
|0.74
|2.
|Санчо Джедон
|6 (1)
|0.26
|3.
|Геррейро Рафаэль
|3
|0.13
|4.
|Ройс Марко
|3
|0.13
|5.
|Джованни Рейна
|3
|0.13
|6.
|Хуммельс Матс
|3
|0.13
|7.
|Аканджи Мануэль
|2
|0.09
|8.
|Мукоко Юссуфа
|2
|0.09
|9.
|Джан Эмре
|1
|0.04
|10.
|Мёнье Тома
|1
|0.04
|11.
|Брандт Юлиан
|1
|0.04
|12.
|Делани Томас
|1
|0.04
|13.
|Азар Торган
|1
|0.04
|14.
|Дауд Махмуд
|1
|0.04
|15.
|Пасслак Феликс
|1
|0.04
|16.
|Рейньер Жезус
|1
|0.04
|17.
|Беллингхем Джуд
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Боатенг Жером
|4
|0
|2.
|Гнабри Серж
|4
|0
|3.
|Киммих Йозуа
|3
|0
|4.
|Павар Бенджамен
|3
|0
|5.
|Толиссо Корентен
|1
|1
|6.
|Чупо-Мотинг Эрик
|2
|0
|7.
|Левандовски Роберт
|2
|0
|8.
|Алаба Давид
|2
|0
|9.
|Сане Лерой
|2
|0
|10.
|Нойер Мануэль
|1
|0
|11.
|Зюле Никлас
|1
|0
|12.
|Горетцка Леон
|1
|0
|13.
|Коман Кингсли
|1
|0
|14.
|Эрнандес Люка
|1
|0
|15.
|Рока Марк
|1
|0
|16.
|Альфонсо Дэвис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Делани Томас
|6
|0
|2.
|Джан Эмре
|5
|0
|3.
|Витсель Аксель
|4
|0
|4.
|Аканджи Мануэль
|4
|0
|5.
|Хуммельс Матс
|3
|0
|6.
|Холанн Эрлинг
|2
|0
|7.
|Беллингхем Джуд
|2
|0
|8.
|Ройс Марко
|1
|0
|9.
|Мёнье Тома
|1
|0
|10.
|Геррейро Рафаэль
|1
|0
|11.
|Дауд Махмуд
|1
|0
|12.
|Морей Матеу
|1
|0
|13.
|Джованни Рейна
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бавария
|8.96% (6)
|11.94% (8)
|22.39% (15)
|20.9% (14)
|16.42% (11)
|19.4% (13)
|Боруссия Д
|2.13% (1)
|8.51% (4)
|12.77% (6)
|25.53% (12)
|23.4% (11)
|27.66% (13)
Предыдущие игры
Бавария Последние 20 матчей: +13 =4 -3Бавария 5:1 Кёльн Лацио 1:4 Бавария Айнтрахт Фр 2:1 Бавария Бавария 3:3 Арминия
Бавария 1:0 Тигрес Аль-Ахли Каир 0:2 Бавария Герта 0:1 Бавария Бавария 4:1 Хоффенхайм Шальке 04 0:4 Бавария Аугсбург 0:1 Бавария Бавария 2:1 Фрайбург Хольштайн Киль 2:2 Бавария Боруссия М 3:2 Бавария Бавария 5:2 Майнц Байер Л 1:2 Бавария Бавария 2:1 Вольфсбург Унион Берлин 1:1 Бавария Бавария 2:0 Локомотив Москва Бавария 3:3 РБ Лейпциг Атлетико М 1:1 Бавария
Боруссия Д Последние 20 матчей: +11 =4 -5Боруссия М 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Арминия Шальке 04 0:4 Боруссия Д Севилья 2:3 Боруссия Д
Боруссия Д 2:2 Хоффенхайм Фрайбург 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 Падерборн Боруссия Д 3:1 Аугсбург Боруссия М 4:2 Боруссия Д Байер Л 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Майнц РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Вольфсбург Айнтрахт Бр 0:2 Боруссия Д Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Вердер 1:2 Боруссия Д Боруссия Д 1:5 Штуттгарт Зенит 1:2 Боруссия Д Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Лацио
Последние игры между собой
Бавария: победы: 14, ничьи: 1, поражения: 5
Боруссия Д: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 14
Боруссия Д 2:0 Бавария Суперкубок Бавария 5:0 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:2 Бавария Бундеслига Бавария 6:0 Боруссия Д Бундеслига Бавария 2:1 Боруссия Д Кубок Боруссия Д 1:3 Бавария Бундеслига Боруссия Д 2:2 Бавария Суперкубок Бавария 2:3 Боруссия Д Кубок Бавария 4:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:0 Бавария Бундеслига Боруссия Д 0:2 Бавария Суперкубок Бавария 0:0 Боруссия Д Кубок Боруссия Д 0:0 Бавария Бундеслига Бавария 5:1 Боруссия Д Бундеслига Бавария 1:1 Боруссия Д Кубок Боруссия Д 0:1 Бавария Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|23
|16
|4
|3
|67 - 32
|52
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|23
|15
|5
|3
|43 - 20
|50
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|23
|12
|9
|2
|37 - 19
|45
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|23
|11
|9
|3
|46 - 32
|42
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|23
|12
|3
|8
|48 - 31
|39
|6.
|Байер Л
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|41 - 26
|37
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|37 - 35
|34
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|23
|8
|10
|5
|36 - 26
|34
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|23
|8
|9
|6
|40 - 36
|33
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|44 - 36
|32
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|37 - 40
|27
|12.
|Вердер
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|26 - 32
|26
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|23 - 35
|26
|14.
|Кёльн
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|21 - 41
|21
|15.
|Арминия
|Заявка
|22
|5
|3
|14
|18 - 41
|18
|16.
|Герта
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|26 - 42
|18
|17.
|Майнц
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|23 - 44
|17
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|23
|1
|6
|16
|16 - 61
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|24 - 9
|31
|2.
|Бавария
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|42 - 16
|27
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|19 - 8
|25
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|21 - 12
|23
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|25 - 14
|20
|6.
|Байер Л
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|24 - 17
|19
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|24 - 17
|19
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 15
|19
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|12
|4
|7
|1
|22 - 13
|19
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|20 - 16
|14
|11.
|Вердер
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 14
|13
|12.
|Арминия
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|10 - 19
|12
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|19 - 17
|12
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 20
|12
|15.
|Герта
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 23
|8
|16.
|Майнц
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 20
|8
|17.
|Кёльн
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 20
|6
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 26
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 16
|25
|2.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|25 - 19
|20
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 11
|20
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 11
|19
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|23 - 17
|19
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|25 - 20
|19
|7.
|Байер Л
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 9
|18
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 13
|15
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 18
|15
|10.
|Кёльн
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 21
|15
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|11 - 15
|14
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|20 - 21
|14
|13.
|Вердер
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 18
|13
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 24
|13
|15.
|Герта
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|15 - 19
|10
|16.
|Майнц
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 24
|9
|17.
|Арминия
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|8 - 22
|6
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|8 - 35
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Бавария» – «Боруссия Д» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бавария» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Боруссия Д» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бавария» – «Боруссия Д», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Бавария - Боруссия Д
Исход игры
Бавария
86.5% (45)
Ничья
7.7% (4)
Боруссия Д
5.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
81.25% (39)
Меньше
18.75% (9)
Обе команды забьют
Да
87.5% (42)
Нет
12.5% (6)
Популярный счёт
2:1 Бавария
40.4% (21)
3:1 Бавария
15.4% (8)
3:2 Бавария
11.5% (6)
2:0 Бавария
7.7% (4)
1:2 Боруссия Д
5.8% (3)
1:1 Ничья
5.8% (3)
1:0 Бавария
3.8% (2)
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