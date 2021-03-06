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Фрайбург
 
Позже

Стадион:
РБ Лейпциг
21
Мюллер
Флориан
17
Кюблер
Лукас
3
Линхарт
Филипп
23
Хайнц
Доминик
30
Гюнтер
Кристиан
7
Шмид
Жонатан
8
Сантамария
Батист
27
Хёфлер
Николас
32
Грифо
Винченцо
9
Хёлер
Лукас
11
Демирович
Эрмедин
1
Гулачи
Петер
22
Мукиэле
Норди
5
Юпамекано
Део
16
Клостерманн
Лукас
25
Ольмо
Дани
44
Кампль
Кевин
8
Хайдара
Амаду
14
Адамс
Тайлер
18
Нкунку
Кристофер
19
Сорлот
Александр
9
Поульсен
Юссуф
Фрайбург
4-4-2
РБ Лейпциг
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грифо Винченцо 7 (3) 0.3
2. Петерсен Нильс 7 (1) 0.3
3. Шаллаи Роланд 5 0.22
4. Демирович Эрмедин 4 0.17
5. Хёлер Лукас 3 0.13
6. Линхарт Филипп 3 0.13
7. Чон У-Ён 3 0.13
8. Хёфлер Николас 1 0.04
9. Шмид Жонатан 1 0.04
10. Сантамария Батист 1 0.04
11. Гульде Мануэль 1 0.04
12. Гюнтер Кристиан 0 0
13. Кюблер Лукас 0 0
РБ Лейпциг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Поульсен Юссуф 5 0.22
2. Нкунку Кристофер 5 0.22
3. Забитцер Марсель 5 (3) 0.22
4. Анхелиньо Хосе 4 0.17
5. Форсберг Эмиль 4 (1) 0.17
6. Орбан Вилли 4 0.17
7. Ольмо Дани 3 (1) 0.13
8. Мукиэле Норди 3 0.13
9. Сорлот Александр 2 0.09
10. Хальстенберг Марсель 2 (1) 0.09
11. Адамс Тайлер 1 0.04
12. Хайдара Амаду 1 0.04
13. Юпамекано Део 1 0.04
14. Клюйверт Джастин 1 0.04
15. Конате Ибраима 1 0.04
16. Самарджич Лазар 0 0

Карточки

Фрайбург
# Игрок      
1. Хёфлер Николас 7 0
2. Хёлер Лукас 4 0
3. Шаллаи Роланд 3 0
4. Демирович Эрмедин 3 0
5. Гульде Мануэль 2 0
6. Шмид Жонатан 2 0
7. Кюблер Лукас 2 0
8. Хайнц Доминик 2 0
9. Грифо Винченцо 2 0
10. Квон Чхан Хун 2 0
11. Сантамария Батист 2 0
12. Линхарт Филипп 2 0
13. Темпельман Лино 2 0
14. Хаберер Яник 1 0
15. Кайтель Янник 1 0
16. Шлоттербек Кевен 1 0
РБ Лейпциг
# Игрок      
1. Забитцер Марсель 5 0
2. Кампль Кевин 4 0
3. Орбан Вилли 4 0
4. Юпамекано Део 4 0
5. Мукиэле Норди 3 0
6. Адамс Тайлер 3 0
7. Хальстенберг Марсель 2 0
8. Сорлот Александр 2 0
9. Клостерманн Лукас 2 0
10. Анхелиньо Хосе 2 0
11. Нкунку Кристофер 2 0
12. Хайдара Амаду 2 0
13. Поульсен Юссуф 1 0
14. Хенрихс Бенджамин 1 0
15. Хи-Чан Хван 1 0
16. Ольмо Дани 1 0
17. Клюйверт Джастин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фрайбург 16.67% (6) 8.33% (3) 16.67% (6) 22.22% (8) 25% (9) 11.11% (4)
 РБ Лейпциг 9.52% (4) 19.05% (8) 19.05% (8) 19.05% (8) 16.67% (7) 16.67% (7)

Предыдущие игры

Фрайбург Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Байер Л 1:2 Фрайбург Фрайбург 0:1 Унион Берлин Вердер 0:0 Фрайбург Фрайбург 2:1 Боруссия Д
Вольфсбург 3:0 Фрайбург Фрайбург 2:1 Штуттгарт Фрайбург 2:2 Айнтрахт Фр Бавария 2:1 Фрайбург Фрайбург 5:0 Кёльн Хоффенхайм 1:3 Фрайбург Штуттгарт 1:0 Фрайбург Фрайбург 4:1 Герта Шальке 04 0:2 Фрайбург Фрайбург 2:0 Арминия Фрайбург 2:2 Боруссия М Аугсбург 1:1 Фрайбург Фрайбург 1:3 Майнц РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург Фрайбург 2:4 Байер Л Унион Берлин 1:1 Фрайбург
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +14 =3 -3
РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург РБ Лейпциг 3:2 Боруссия М Герта 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Ливерпуль
РБ Лейпциг 2:1 Аугсбург Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Бохум РБ Лейпциг 1:0 Байер Л Майнц 3:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Штуттгарт 0:1 РБ Лейпциг Аугсбург 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вердер РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Бавария 3:3 РБ Лейпциг Истанбул Башакшехир 3:4 РБ Лейпциг

Последние игры между собой

Фрайбург: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
РБ Лейпциг: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург Бундеслига РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 2:1 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 2:1 Фрайбург Бундеслига
Фрайбург 3:0 РБ Лейпциг Бундеслига Фрайбург 2:1 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 4:1 Фрайбург Бундеслига РБ Лейпциг 4:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:4 РБ Лейпциг Бундеслига Фрайбург 2:1 РБ Лейпциг Бундеслига 2 РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 23 16 4 3 67 - 32 52
2. РБ Лейпциг Заявка 23 15 5 3 43 - 20 50
3. Вольфсбург Заявка 23 12 9 2 37 - 19 45
4. Айнтрахт Фр Заявка 23 11 9 3 46 - 32 42
5. Боруссия Д Заявка 23 12 3 8 48 - 31 39
6. Байер Л Заявка 23 10 7 6 41 - 26 37
7. Фрайбург Заявка 23 9 7 7 37 - 35 34
8. Унион Берлин Заявка 23 8 10 5 36 - 26 34
9. Боруссия М Заявка 23 8 9 6 40 - 36 33
10. Штуттгарт Заявка 23 8 8 7 44 - 36 32
11. Хоффенхайм Заявка 23 7 6 10 37 - 40 27
12. Вердер Заявка 22 6 8 8 26 - 32 26
13. Аугсбург Заявка 23 7 5 11 23 - 35 26
14. Кёльн Заявка 23 5 6 12 21 - 41 21
15. Арминия Заявка 22 5 3 14 18 - 41 18
16. Герта Заявка 23 4 6 13 26 - 42 18
17. Майнц Заявка 24 4 6 14 23 - 44 18
18. Шальке 04 Заявка 24 1 7 16 16 - 61 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 12 10 1 1 24 - 9 31
2. Бавария Заявка 11 8 3 0 42 - 16 27
3. Вольфсбург Заявка 11 7 4 0 19 - 8 25
4. Айнтрахт Фр Заявка 11 6 5 0 21 - 12 23
5. Боруссия Д Заявка 11 6 2 3 25 - 14 20
6. Байер Л Заявка 12 5 4 3 24 - 17 19
7. Фрайбург Заявка 12 5 4 3 24 - 17 19
8. Боруссия М Заявка 12 5 4 3 20 - 15 19
9. Унион Берлин Заявка 12 4 7 1 22 - 13 19
10. Хоффенхайм Заявка 11 4 2 5 20 - 16 14
11. Вердер Заявка 11 3 4 4 11 - 14 13
12. Арминия Заявка 11 4 0 7 10 - 19 12
13. Штуттгарт Заявка 11 2 6 3 19 - 17 12
14. Аугсбург Заявка 12 3 3 6 12 - 20 12
15. Герта Заявка 11 2 2 7 11 - 23 8
16. Майнц Заявка 12 2 2 8 10 - 20 8
17. Кёльн Заявка 11 1 3 7 11 - 20 6
18. Шальке 04 Заявка 13 1 3 9 8 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 12 8 1 3 25 - 16 25
2. Штуттгарт Заявка 12 6 2 4 25 - 19 20
3. Вольфсбург Заявка 12 5 5 2 18 - 11 20
4. РБ Лейпциг Заявка 11 5 4 2 19 - 11 19
5. Боруссия Д Заявка 12 6 1 5 23 - 17 19
6. Айнтрахт Фр Заявка 12 5 4 3 25 - 20 19
7. Байер Л Заявка 11 5 3 3 17 - 9 18
8. Унион Берлин Заявка 11 4 3 4 14 - 13 15
9. Фрайбург Заявка 11 4 3 4 13 - 18 15
10. Кёльн Заявка 12 4 3 5 10 - 21 15
11. Аугсбург Заявка 11 4 2 5 11 - 15 14
12. Боруссия М Заявка 11 3 5 3 20 - 21 14
13. Вердер Заявка 11 3 4 4 15 - 18 13
14. Хоффенхайм Заявка 12 3 4 5 17 - 24 13
15. Герта Заявка 12 2 4 6 15 - 19 10
16. Майнц Заявка 12 2 4 6 13 - 24 10
17. Арминия Заявка 11 1 3 7 8 - 22 6
18. Шальке 04 Заявка 11 0 4 7 8 - 35 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые любители немецкого футбола! Сегодня, шестого марта, на поле стадиона "Шварцвальд" местный "Фрайбург" постарается отобрать 3 очка у грозного "РБ Лейпциг". "Фрайбург" идёт на 8-м месте и очень хочет в Лигу Европы. "Быки" Нагельсмана навязывают ожесточённую борьбу "Баварии" за золотые медали Бундеслиги. Кто кого? Освещать этот матч для вас будет Георгий Артмеладзе.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фрайбург - РБ Лейпциг от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 марта 2021, осталось 30 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 140
Фрайбург 4.3% (6)
X 7.9% (11)
РБ Лейпциг 87.9% (123)
Все прогнозы
1.85 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фрайбург
Ничья
РБ Лейпциг
5.60
4.20
1.75
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  5.60 4.02 1.74
Бонус: 5 000 ₽ 5.55 4.00 1.73
Бонус: 5 000 ₽ 5.30 4.20 1.73
  5.02 3.95 1.75

Самый высокий коэффициент на матч «Фрайбург» – «РБ Лейпциг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фрайбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «РБ Лейпциг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фрайбург» – «РБ Лейпциг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
14.00 1.02 5.60 1.14 3.54 1.30 2.40 1.57 1.91 2.03 1.50 2.60 1.31 3.46 1.16 5.30 1.10 6.85
10.75 1.01 9.80 1.03 3.88 1.24 3.10 1.37 2.11 1.81 1.61 2.31 1.40 2.86 1.17 4.55 1.12 5.15 1.02 9.00 1.04 7.80
13.50 1.01 9.60 1.04 3.95 1.25 3.15 1.36 2.10 1.79 1.87 1.99 1.64 2.35 1.41 2.90 1.19 4.70 1.14 5.20 1.04 9.00 1.03 9.80 1.01 16.50
4.48 1.23 2.52 1.58 2.10 1.81 1.89 2.02 1.67 2.32 1.54 2.62 1.45 2.90 1.18 5.48
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.68 1.47 1.71 2.14 1.34 3.26 1.14 5.70
3.26 1.34 2.14 1.71 1.50 2.59 1.17 5.05 1.12 6.30
2.11 1.73 1.49 2.65 1.16 5.10
3.38 1.36 2.78 1.49 2.18 1.77 1.70 2.26 1.50 2.76 1.37 3.34
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.62 1.28 2.12 1.72 1.57 2.40 1.27 3.76
4.30 1.22 2.95 1.40 1.79 2.02 1.34 3.26 1.22 4.25
2.95 1.36 1.78 1.97 1.33 3.10 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.75 2.02
1.75 2.08
Букмекер Да Нет
4.20 1.23
4.30 1.19
Букмекер Да Нет
3.26 1.34
3.15 1.33
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Прогнозы на матч Фрайбург - РБ Лейпциг

Исход игры
Фрайбург
3.6% (5)
Ничья
8% (11)
РБ Лейпциг
88.3% (121)
Тотал 2.5
Больше
77.78% (105)
Меньше
22.22% (30)
Обе команды забьют
Да
85.19% (115)
Нет
14.81% (20)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
60.6% (83)
0:1 РБ Лейпциг
8% (11)
1:3 РБ Лейпциг
8% (11)
1:1 Ничья
7.3% (10)
0:2 РБ Лейпциг
5.8% (8)
2:3 РБ Лейпциг
3.6% (5)
2:1 Фрайбург
2.2% (3)
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