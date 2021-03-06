Фрайбург
Позже
Стадион: Шварцвальд
РБ Лейпциг
17
Кюблер
Лукас
25
Ольмо
Дани
44
Кампль
Кевин
14
Адамс
Тайлер
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Чон У-ЁнПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
-
14 Тиль ГусПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Ольмо ДаниПолузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Адамс ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хи-Чан ХванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Грифо Винченцо
|7 (3)
|0.3
|2.
|Петерсен Нильс
|7 (1)
|0.3
|3.
|Шаллаи Роланд
|5
|0.22
|4.
|Демирович Эрмедин
|4
|0.17
|5.
|Хёлер Лукас
|3
|0.13
|6.
|Линхарт Филипп
|3
|0.13
|7.
|Чон У-Ён
|3
|0.13
|8.
|Хёфлер Николас
|1
|0.04
|9.
|Шмид Жонатан
|1
|0.04
|10.
|Сантамария Батист
|1
|0.04
|11.
|Гульде Мануэль
|1
|0.04
|12.
|Гюнтер Кристиан
|0
|0
|13.
|Кюблер Лукас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Поульсен Юссуф
|5
|0.22
|2.
|Нкунку Кристофер
|5
|0.22
|3.
|Забитцер Марсель
|5 (3)
|0.22
|4.
|Анхелиньо Хосе
|4
|0.17
|5.
|Форсберг Эмиль
|4 (1)
|0.17
|6.
|Орбан Вилли
|4
|0.17
|7.
|Ольмо Дани
|3 (1)
|0.13
|8.
|Мукиэле Норди
|3
|0.13
|9.
|Сорлот Александр
|2
|0.09
|10.
|Хальстенберг Марсель
|2 (1)
|0.09
|11.
|Адамс Тайлер
|1
|0.04
|12.
|Хайдара Амаду
|1
|0.04
|13.
|Юпамекано Део
|1
|0.04
|14.
|Клюйверт Джастин
|1
|0.04
|15.
|Конате Ибраима
|1
|0.04
|16.
|Самарджич Лазар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хёфлер Николас
|7
|0
|2.
|Хёлер Лукас
|4
|0
|3.
|Шаллаи Роланд
|3
|0
|4.
|Демирович Эрмедин
|3
|0
|5.
|Гульде Мануэль
|2
|0
|6.
|Шмид Жонатан
|2
|0
|7.
|Кюблер Лукас
|2
|0
|8.
|Хайнц Доминик
|2
|0
|9.
|Грифо Винченцо
|2
|0
|10.
|Квон Чхан Хун
|2
|0
|11.
|Сантамария Батист
|2
|0
|12.
|Линхарт Филипп
|2
|0
|13.
|Темпельман Лино
|2
|0
|14.
|Хаберер Яник
|1
|0
|15.
|Кайтель Янник
|1
|0
|16.
|Шлоттербек Кевен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Забитцер Марсель
|5
|0
|2.
|Кампль Кевин
|4
|0
|3.
|Орбан Вилли
|4
|0
|4.
|Юпамекано Део
|4
|0
|5.
|Мукиэле Норди
|3
|0
|6.
|Адамс Тайлер
|3
|0
|7.
|Хальстенберг Марсель
|2
|0
|8.
|Сорлот Александр
|2
|0
|9.
|Клостерманн Лукас
|2
|0
|10.
|Анхелиньо Хосе
|2
|0
|11.
|Нкунку Кристофер
|2
|0
|12.
|Хайдара Амаду
|2
|0
|13.
|Поульсен Юссуф
|1
|0
|14.
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0
|15.
|Хи-Чан Хван
|1
|0
|16.
|Ольмо Дани
|1
|0
|17.
|Клюйверт Джастин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фрайбург
|16.67% (6)
|8.33% (3)
|16.67% (6)
|22.22% (8)
|25% (9)
|11.11% (4)
|РБ Лейпциг
|9.52% (4)
|19.05% (8)
|19.05% (8)
|19.05% (8)
|16.67% (7)
|16.67% (7)
Предыдущие игры
Фрайбург Последние 20 матчей: +8 =5 -7Байер Л 1:2 Фрайбург Фрайбург 0:1 Унион Берлин Вердер 0:0 Фрайбург Фрайбург 2:1 Боруссия Д
Вольфсбург 3:0 Фрайбург Фрайбург 2:1 Штуттгарт Фрайбург 2:2 Айнтрахт Фр Бавария 2:1 Фрайбург Фрайбург 5:0 Кёльн Хоффенхайм 1:3 Фрайбург Штуттгарт 1:0 Фрайбург Фрайбург 4:1 Герта Шальке 04 0:2 Фрайбург Фрайбург 2:0 Арминия Фрайбург 2:2 Боруссия М Аугсбург 1:1 Фрайбург Фрайбург 1:3 Майнц РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург Фрайбург 2:4 Байер Л Унион Берлин 1:1 Фрайбург
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +14 =3 -3РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург РБ Лейпциг 3:2 Боруссия М Герта 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Ливерпуль
РБ Лейпциг 2:1 Аугсбург Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Бохум РБ Лейпциг 1:0 Байер Л Майнц 3:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Штуттгарт 0:1 РБ Лейпциг Аугсбург 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вердер РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Бавария 3:3 РБ Лейпциг Истанбул Башакшехир 3:4 РБ Лейпциг
Последние игры между собой
Фрайбург: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
РБ Лейпциг: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|23
|16
|4
|3
|67 - 32
|52
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|23
|15
|5
|3
|43 - 20
|50
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|23
|12
|9
|2
|37 - 19
|45
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|23
|11
|9
|3
|46 - 32
|42
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|23
|12
|3
|8
|48 - 31
|39
|6.
|Байер Л
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|41 - 26
|37
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|37 - 35
|34
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|23
|8
|10
|5
|36 - 26
|34
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|23
|8
|9
|6
|40 - 36
|33
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|44 - 36
|32
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|37 - 40
|27
|12.
|Вердер
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|26 - 32
|26
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|23 - 35
|26
|14.
|Кёльн
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|21 - 41
|21
|15.
|Арминия
|Заявка
|22
|5
|3
|14
|18 - 41
|18
|16.
|Герта
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|26 - 42
|18
|17.
|Майнц
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|23 - 44
|18
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|24
|1
|7
|16
|16 - 61
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|24 - 9
|31
|2.
|Бавария
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|42 - 16
|27
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|19 - 8
|25
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|21 - 12
|23
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|25 - 14
|20
|6.
|Байер Л
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|24 - 17
|19
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|24 - 17
|19
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 15
|19
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|12
|4
|7
|1
|22 - 13
|19
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|20 - 16
|14
|11.
|Вердер
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 14
|13
|12.
|Арминия
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|10 - 19
|12
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|19 - 17
|12
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 20
|12
|15.
|Герта
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 23
|8
|16.
|Майнц
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 20
|8
|17.
|Кёльн
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 20
|6
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|8 - 26
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 16
|25
|2.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|25 - 19
|20
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 11
|20
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 11
|19
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|23 - 17
|19
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|25 - 20
|19
|7.
|Байер Л
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 9
|18
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 13
|15
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 18
|15
|10.
|Кёльн
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 21
|15
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|11 - 15
|14
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|20 - 21
|14
|13.
|Вердер
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 18
|13
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 24
|13
|15.
|Герта
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|15 - 19
|10
|16.
|Майнц
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 24
|10
|17.
|Арминия
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|8 - 22
|6
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|8 - 35
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Фрайбург» – «РБ Лейпциг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фрайбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «РБ Лейпциг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фрайбург» – «РБ Лейпциг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Фрайбург - РБ Лейпциг
Исход игры
Фрайбург
3.6% (5)
Ничья
8% (11)
РБ Лейпциг
88.3% (121)
Тотал 2.5
Больше
77.78% (105)
Меньше
22.22% (30)
Обе команды забьют
Да
85.19% (115)
Нет
14.81% (20)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
60.6% (83)
0:1 РБ Лейпциг
8% (11)
1:3 РБ Лейпциг
8% (11)
1:1 Ничья
7.3% (10)
0:2 РБ Лейпциг
5.8% (8)
2:3 РБ Лейпциг
3.6% (5)
2:1 Фрайбург
2.2% (3)
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