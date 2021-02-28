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Фрайбург
 
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Стадион:
РБ Лейпциг

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грифо Винченцо 7 (3) 0.3
2. Петерсен Нильс 7 (1) 0.3
3. Шаллаи Роланд 5 0.22
4. Демирович Эрмедин 4 0.17
5. Хёлер Лукас 3 0.13
6. Линхарт Филипп 3 0.13
7. Чон У-Ён 3 0.13
8. Хёфлер Николас 1 0.04
9. Шмид Жонатан 1 0.04
10. Сантамария Батист 1 0.04
11. Гульде Мануэль 1 0.04
12. Гюнтер Кристиан 0 0
13. Кюблер Лукас 0 0
РБ Лейпциг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Поульсен Юссуф 5 0.22
2. Нкунку Кристофер 5 0.22
3. Забитцер Марсель 5 (3) 0.22
4. Анхелиньо Хосе 4 0.17
5. Форсберг Эмиль 4 (1) 0.17
6. Орбан Вилли 4 0.17
7. Ольмо Дани 3 (1) 0.13
8. Мукиэле Норди 3 0.13
9. Сорлот Александр 2 0.09
10. Хальстенберг Марсель 2 (1) 0.09
11. Адамс Тайлер 1 0.04
12. Хайдара Амаду 1 0.04
13. Юпамекано Део 1 0.04
14. Клюйверт Джастин 1 0.04
15. Конате Ибраима 1 0.04
16. Самарджич Лазар 0 0

Карточки

Фрайбург
# Игрок      
1. Хёфлер Николас 7 0
2. Хёлер Лукас 4 0
3. Шаллаи Роланд 3 0
4. Демирович Эрмедин 3 0
5. Гульде Мануэль 2 0
6. Шмид Жонатан 2 0
7. Кюблер Лукас 2 0
8. Хайнц Доминик 2 0
9. Грифо Винченцо 2 0
10. Квон Чхан Хун 2 0
11. Сантамария Батист 2 0
12. Линхарт Филипп 2 0
13. Темпельман Лино 2 0
14. Хаберер Яник 1 0
15. Кайтель Янник 1 0
16. Шлоттербек Кевен 1 0
РБ Лейпциг
# Игрок      
1. Забитцер Марсель 5 0
2. Кампль Кевин 4 0
3. Орбан Вилли 4 0
4. Юпамекано Део 4 0
5. Мукиэле Норди 3 0
6. Адамс Тайлер 3 0
7. Хальстенберг Марсель 2 0
8. Сорлот Александр 2 0
9. Клостерманн Лукас 2 0
10. Анхелиньо Хосе 2 0
11. Нкунку Кристофер 2 0
12. Хайдара Амаду 2 0
13. Поульсен Юссуф 1 0
14. Хенрихс Бенджамин 1 0
15. Хи-Чан Хван 1 0
16. Ольмо Дани 1 0
17. Клюйверт Джастин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фрайбург 16.67% (6) 8.33% (3) 16.67% (6) 22.22% (8) 25% (9) 11.11% (4)
 РБ Лейпциг 9.52% (4) 19.05% (8) 19.05% (8) 19.05% (8) 16.67% (7) 16.67% (7)

Предыдущие игры

Фрайбург Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Байер Л 1:2 Фрайбург Фрайбург 0:1 Унион Берлин Вердер 0:0 Фрайбург Фрайбург 2:1 Боруссия Д
Вольфсбург 3:0 Фрайбург Фрайбург 2:1 Штуттгарт Фрайбург 2:2 Айнтрахт Фр Бавария 2:1 Фрайбург Фрайбург 5:0 Кёльн Хоффенхайм 1:3 Фрайбург Штуттгарт 1:0 Фрайбург Фрайбург 4:1 Герта Шальке 04 0:2 Фрайбург Фрайбург 2:0 Арминия Фрайбург 2:2 Боруссия М Аугсбург 1:1 Фрайбург Фрайбург 1:3 Майнц РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург Фрайбург 2:4 Байер Л Унион Берлин 1:1 Фрайбург
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +14 =3 -3
РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург РБ Лейпциг 3:2 Боруссия М Герта 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Ливерпуль
РБ Лейпциг 2:1 Аугсбург Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Бохум РБ Лейпциг 1:0 Байер Л Майнц 3:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Штуттгарт 0:1 РБ Лейпциг Аугсбург 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вердер РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Бавария 3:3 РБ Лейпциг Истанбул Башакшехир 3:4 РБ Лейпциг

Последние игры между собой

Фрайбург: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
РБ Лейпциг: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург Бундеслига РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 2:1 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 2:1 Фрайбург Бундеслига
Фрайбург 3:0 РБ Лейпциг Бундеслига Фрайбург 2:1 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 4:1 Фрайбург Бундеслига РБ Лейпциг 4:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:4 РБ Лейпциг Бундеслига Фрайбург 2:1 РБ Лейпциг Бундеслига 2 РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 23 16 4 3 67 - 32 52
2. РБ Лейпциг Заявка 23 15 5 3 43 - 20 50
3. Вольфсбург Заявка 23 12 9 2 37 - 19 45
4. Айнтрахт Фр Заявка 23 11 9 3 46 - 32 42
5. Боруссия Д Заявка 23 12 3 8 48 - 31 39
6. Байер Л Заявка 23 10 7 6 41 - 26 37
7. Фрайбург Заявка 23 9 7 7 37 - 35 34
8. Унион Берлин Заявка 23 8 10 5 36 - 26 34
9. Боруссия М Заявка 23 8 9 6 40 - 36 33
10. Штуттгарт Заявка 23 8 8 7 44 - 36 32
11. Хоффенхайм Заявка 23 7 6 10 37 - 40 27
12. Вердер Заявка 22 6 8 8 26 - 32 26
13. Аугсбург Заявка 23 7 5 11 23 - 35 26
14. Кёльн Заявка 23 5 6 12 21 - 41 21
15. Арминия Заявка 22 5 3 14 18 - 41 18
16. Герта Заявка 23 4 6 13 26 - 42 18
17. Майнц Заявка 23 4 5 14 23 - 44 17
18. Шальке 04 Заявка 23 1 6 16 16 - 61 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 12 10 1 1 24 - 9 31
2. Бавария Заявка 11 8 3 0 42 - 16 27
3. Вольфсбург Заявка 11 7 4 0 19 - 8 25
4. Айнтрахт Фр Заявка 11 6 5 0 21 - 12 23
5. Боруссия Д Заявка 11 6 2 3 25 - 14 20
6. Байер Л Заявка 12 5 4 3 24 - 17 19
7. Фрайбург Заявка 12 5 4 3 24 - 17 19
8. Боруссия М Заявка 12 5 4 3 20 - 15 19
9. Унион Берлин Заявка 12 4 7 1 22 - 13 19
10. Хоффенхайм Заявка 11 4 2 5 20 - 16 14
11. Вердер Заявка 11 3 4 4 11 - 14 13
12. Арминия Заявка 11 4 0 7 10 - 19 12
13. Штуттгарт Заявка 11 2 6 3 19 - 17 12
14. Аугсбург Заявка 12 3 3 6 12 - 20 12
15. Герта Заявка 11 2 2 7 11 - 23 8
16. Майнц Заявка 12 2 2 8 10 - 20 8
17. Кёльн Заявка 11 1 3 7 11 - 20 6
18. Шальке 04 Заявка 12 1 2 9 8 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 12 8 1 3 25 - 16 25
2. Штуттгарт Заявка 12 6 2 4 25 - 19 20
3. Вольфсбург Заявка 12 5 5 2 18 - 11 20
4. РБ Лейпциг Заявка 11 5 4 2 19 - 11 19
5. Боруссия Д Заявка 12 6 1 5 23 - 17 19
6. Айнтрахт Фр Заявка 12 5 4 3 25 - 20 19
7. Байер Л Заявка 11 5 3 3 17 - 9 18
8. Унион Берлин Заявка 11 4 3 4 14 - 13 15
9. Фрайбург Заявка 11 4 3 4 13 - 18 15
10. Кёльн Заявка 12 4 3 5 10 - 21 15
11. Аугсбург Заявка 11 4 2 5 11 - 15 14
12. Боруссия М Заявка 11 3 5 3 20 - 21 14
13. Вердер Заявка 11 3 4 4 15 - 18 13
14. Хоффенхайм Заявка 12 3 4 5 17 - 24 13
15. Герта Заявка 12 2 4 6 15 - 19 10
16. Майнц Заявка 11 2 3 6 13 - 24 9
17. Арминия Заявка 11 1 3 7 8 - 22 6
18. Шальке 04 Заявка 11 0 4 7 8 - 35 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фрайбург - РБ Лейпциг от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 марта 2021, осталось 2 дня 11 часов 40 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Фрайбург 4% (2)
    X 14% (7)
    РБ Лейпциг 82% (41)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фрайбург
    Ничья
    РБ Лейпциг
    5.16
    4.15
    1.74
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 4.90 3.95 1.67
    Бонус: 5 000 ₽ 5.10 4.15 1.74
    Бонус: 5 000 ₽ 5.10 3.95 1.67
      5.16 4.07 1.71

    Самый высокий коэффициент на матч «Фрайбург» – «РБ Лейпциг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фрайбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «РБ Лейпциг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фрайбург» – «РБ Лейпциг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    11.75 1.00 11.00 1.02 4.20 1.19 3.45 1.31 2.32 1.68 1.78 2.04 1.46 2.64 1.22 3.90 1.16 4.60 1.05 7.90 1.04 7.80
    15.00 0.00 10.00 1.03 4.30 1.21 3.40 1.31 2.21 1.69 2.00 1.86 1.76 2.14 1.49 2.65 1.25 4.10 1.19 4.60 1.08 7.90 1.06 8.70 1.01 14.50
    4.82 1.21 2.74 1.51 2.26 1.70 2.03 1.88 1.78 2.14 1.62 2.43 1.51 2.70 1.20 5.06
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.52 1.30 2.30 1.62 1.56 2.43 1.20 4.55 1.14 5.75
    2.25 1.65 1.52 2.48 1.20 4.70
    2.98 1.44 2.34 1.66 1.81 2.13 1.56 2.57 1.38 3.27
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.60 1.20 3.26 1.34 1.87 1.93 1.40 2.95 1.26 3.85
    3.20 1.32 1.85 1.89 1.39 2.85 1.28 3.45

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.68 2.14
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.21
    Букмекер Да Нет
    3.05 1.35
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    Прогнозы на матч Фрайбург - РБ Лейпциг

    Исход игры
    Фрайбург
    4% (2)
    Ничья
    14% (7)
    РБ Лейпциг
    82% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.08% (37)
    Меньше
    22.92% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    89.58% (43)
    Нет
    10.42% (5)
    Популярный счёт
    1:2 РБ Лейпциг
    50% (25)
    1:1 Ничья
    12% (6)
    1:3 РБ Лейпциг
    10% (5)
    0:1 РБ Лейпциг
    6% (3)
    2:3 РБ Лейпциг
    6% (3)
    0:2 РБ Лейпциг
    4% (2)
    2:1 Фрайбург
    4% (2)
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