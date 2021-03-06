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  3. Германия
Хоффенхайм
2:1
Перерыв

Стадион:
Вольфсбург
0'
1:0
9' Гол
Баумгартнер Кристоф
1:1
23' Гол
Вегхорст Ваут
30' Желтая карточка
Штеффен Ренато
2:1
41' Гол
Крамарич Андрей
1
Бауманн
Оливер
15
Адамс
Касим
11
Гриллич
Флориан
28
Ричардс
Крис
3
Кадержабек
Павел
16
Руди
Себастьян
18
Самассеку
Диади
30
Йон
Марко
14
Баумгартнер
Кристоф
9
Бебу
Ила
27
Крамарич
Андрей
1
Кастельс
Коэн
19
Мбабу
Кевин
4
Лакруа
Максанс
25
Брукс
Джон
6
Отавио
Пауло
24
Шлагер
Ксавер
27
Арнольд
Максимилиан
20
Баку
Ридле
31
Герардт
Янник
8
Штеффен
Ренато
9
Вегхорст
Ваут
Хоффенхайм
3-4-1-2
Вольфсбург
4-2-3-1

Ход матча

9'
Баумгартнер Кристоф
(Кадержабек Павел)
1:0
23'
1:1
Вегхорст Ваут
(Шлагер Ксавер)
30'
 
Штеффен Ренато
41'
Крамарич Андрей
(Кадержабек Павел)
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 3
  • 2 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крамарич Андрей 13 (5) 0.54
2. Бебу Ила 6 0.25
3. Баумгартнер Кристоф 5 0.21
4. Даббур Мунас 4 0.17
5. Сессеньон Райан 2 0.08
6. Гриллич Флориан 2 0.08
7. Руди Себастьян 1 0.04
8. Адамян Саркис 1 0.04
9. Гайгер Деннис 1 0.04
10. Бисакшич Эрмин 1 0.04
11. Рюттер Жоржиньо 1 0.04
12. Гачинович Мийат 0 0
13. Самассеку Диади 0 0
14. Фогт Кевин 0 0
15. Бельфодиль Исхак 0 0
16. Кадержабек Павел 0 0
17. Богард Мелайро 0 0
Вольфсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вегхорст Ваут 15 (2) 0.63
2. Штеффен Ренато 5 0.21
3. Баку Ридле 4 0.17
4. Арнольд Максимилиан 3 0.13
5. Брекало Йосип 2 0.08
6. Брукс Джон 2 0.08
7. Бялек Бартош 2 0.08
8. Герардт Янник 1 0.04
9. Филипп Максимилиан 1 0.04
10. Шлагер Ксавер 1 0.04
11. Лакруа Максанс 1 0.04
12. Мехмеди Адмир 0 0
13. Руссийон Жером 0 0
14. Мбабу Кевин 0 0
15. Виктор Жоао II 0 0

Карточки

Хоффенхайм
# Игрок      
1. Пош Штефан 8 1
2. Фогт Кевин 6 0
3. Гайгер Деннис 4 1
4. Баумгартнер Кристоф 5 0
5. Гриллич Флориан 3 1
6. Руди Себастьян 4 0
7. Гачинович Мийат 4 0
8. Крамарич Андрей 2 0
9. Кадержабек Павел 2 0
10. Бебу Ила 2 0
11. Сессеньон Райан 2 0
12. Сков Роберт 0 1
13. Бауманн Оливер 1 0
14. Нордтвейт Ховард 1 0
15. Бисакшич Эрмин 1 0
16. Даббур Мунас 1 0
17. Акпогума Кевин 1 0
18. Самассеку Диади 1 0
19. Ричардс Крис 1 0
20. Богард Мелайро 1 0
21. Йон Марко 1 0
Вольфсбург
# Игрок      
1. Арнольд Максимилиан 4 1
2. Брукс Джон 5 0
3. Шлагер Ксавер 4 0
4. Лакруа Максанс 4 0
5. Отавио Пауло 4 0
6. Гилавоги Жошуа 3 0
7. Штеффен Ренато 3 0
8. Вегхорст Ваут 3 0
9. Понграчич Марин 1 1
10. Мбабу Кевин 2 0
11. Герардт Янник 2 0
12. Филипп Максимилиан 2 0
13. Брекало Йосип 1 0
14. Бялек Бартош 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хоффенхайм 5.56% (2) 22.22% (8) 13.89% (5) 22.22% (8) 13.89% (5) 22.22% (8)
 Вольфсбург 11.11% (4) 30.56% (11) 16.67% (6) 13.89% (5) 5.56% (2) 22.22% (8)

Предыдущие игры

Хоффенхайм Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Унион Берлин 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:2 Мольде Хоффенхайм 4:0 Вердер Мольде 3:3 Хоффенхайм
Боруссия Д 2:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:3 Айнтрахт Фр Бавария 4:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:0 Кёльн Герта 0:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:0 Арминия Шальке 04 4:0 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:3 Фрайбург Хоффенхайм 2:2 Гройтер Фюрт Боруссия М 1:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг Байер Л 4:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:1 Гент Хоффенхайм 3:1 Аугсбург Црвена Звезда 0:0 Хоффенхайм Майнц 1:1 Хоффенхайм
Вольфсбург Последние 20 матчей: +12 =5 -3
РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург Вольфсбург 2:0 Герта Арминия 0:3 Вольфсбург Вольфсбург 0:0 Боруссия М
Аугсбург 0:2 Вольфсбург Вольфсбург 1:0 Шальке 04 Вольфсбург 3:0 Фрайбург Байер Л 0:1 Вольфсбург Майнц 0:2 Вольфсбург Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Боруссия Д 2:0 Вольфсбург Вольфсбург 4:0 Зандхаузен Вольфсбург 1:0 Штуттгарт Бавария 2:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Айнтрахт Фр Кёльн 2:2 Вольфсбург Вольфсбург 5:3 Вердер Шальке 04 0:2 Вольфсбург Ганновер 96 0:0 Вольфсбург

Последние игры между собой

Хоффенхайм: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Вольфсбург: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 2:3 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:4 Вольфсбург Бундеслига
Вольфсбург 2:2 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 3:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:1 Хоффенхайм Бундеслига Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 0:0 Вольфсбург Бундеслига Хоффенхайм 1:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 4:2 Хоффенхайм Бундеслига Вольфсбург 3:0 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:1 Вольфсбург Бундеслига Хоффенхайм 6:2 Вольфсбург Бундеслига Хоффенхайм 2:3 Вольфсбург Кубок Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм Бундеслига Вольфсбург 2:2 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:3 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:2 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 3:1 Вольфсбург Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 24 16 5 3 44 - 20 53
2. Бавария Заявка 23 16 4 3 67 - 32 52
3. Вольфсбург 1:2 Заявка 24 12 9 3 38 - 21 45
4. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 24 11 10 3 46 - 32 43
5. Боруссия Д Заявка 23 12 3 8 48 - 31 39
6. Байер Л 0:0 Заявка 24 10 8 6 41 - 26 38
7. Унион Берлин Заявка 23 8 10 5 36 - 26 34
8. Фрайбург 0:1 Заявка 24 9 7 8 37 - 36 34
9. Боруссия М 0:0 Заявка 24 8 10 6 40 - 36 34
10. Штуттгарт 0:0 Заявка 24 8 9 7 44 - 36 33
11. Хоффенхайм 2:1 Заявка 24 8 6 10 39 - 41 30
12. Аугсбург 1:0 Заявка 24 8 5 11 24 - 35 29
13. Вердер Заявка 22 6 8 8 26 - 32 26
14. Кёльн Заявка 23 5 6 12 21 - 41 21
15. Арминия Заявка 22 5 3 14 18 - 41 18
16. Герта 0:1 Заявка 24 4 6 14 26 - 43 18
17. Майнц Заявка 24 4 6 14 23 - 44 18
18. Шальке 04 Заявка 24 1 7 16 16 - 61 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 12 10 1 1 24 - 9 31
2. Бавария Заявка 11 8 3 0 42 - 16 27
3. Вольфсбург 1:2 Заявка 11 7 4 0 19 - 8 25
4. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 12 6 6 0 21 - 12 24
5. Боруссия Д Заявка 11 6 2 3 25 - 14 20
6. Боруссия М 0:0 Заявка 13 5 5 3 20 - 15 20
7. Байер Л 0:0 Заявка 12 5 4 3 24 - 17 19
8. Унион Берлин Заявка 12 4 7 1 22 - 13 19
9. Фрайбург 0:1 Заявка 13 5 4 4 24 - 18 19
10. Хоффенхайм 2:1 Заявка 12 5 2 5 22 - 17 17
11. Вердер Заявка 11 3 4 4 11 - 14 13
12. Арминия Заявка 11 4 0 7 10 - 19 12
13. Штуттгарт 0:0 Заявка 11 2 6 3 19 - 17 12
14. Аугсбург 1:0 Заявка 12 3 3 6 12 - 20 12
15. Майнц Заявка 12 2 2 8 10 - 20 8
16. Герта 0:1 Заявка 12 2 2 8 11 - 24 8
17. Кёльн Заявка 11 1 3 7 11 - 20 6
18. Шальке 04 Заявка 13 1 3 9 8 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 12 8 1 3 25 - 16 25
2. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 12 6 4 2 20 - 11 22
3. Штуттгарт 0:0 Заявка 13 6 3 4 25 - 19 21
4. Вольфсбург 1:2 Заявка 13 5 5 3 19 - 13 20
5. Боруссия Д Заявка 12 6 1 5 23 - 17 19
6. Байер Л 0:0 Заявка 12 5 4 3 17 - 9 19
7. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 12 5 4 3 25 - 20 19
8. Аугсбург 1:0 Заявка 12 5 2 5 12 - 15 17
9. Унион Берлин Заявка 11 4 3 4 14 - 13 15
10. Фрайбург 0:1 Заявка 11 4 3 4 13 - 18 15
11. Кёльн Заявка 12 4 3 5 10 - 21 15
12. Боруссия М 0:0 Заявка 11 3 5 3 20 - 21 14
13. Вердер Заявка 11 3 4 4 15 - 18 13
14. Хоффенхайм 2:1 Заявка 12 3 4 5 17 - 24 13
15. Герта 0:1 Заявка 12 2 4 6 15 - 19 10
16. Майнц Заявка 12 2 4 6 13 - 24 10
17. Арминия Заявка 11 1 3 7 8 - 22 6
18. Шальке 04 Заявка 11 0 4 7 8 - 35 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Prezero Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 147
Хоффенхайм 22.4% (33)
X 30.6% (45)
Вольфсбург 46.9% (69)
Все прогнозы
1.79 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хоффенхайм
Ничья
Вольфсбург
3.34
3.59
2.70
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  2.77 3.59 2.56
Бонус: 5 000 ₽ 2.75 3.48 2.68
Бонус: 5 000 ₽ 2.65 3.35 2.70
  3.34 3.04 2.43

Самый высокий коэффициент на матч «Хоффенхайм» – «Вольфсбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хоффенхайм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вольфсбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хоффенхайм» – «Вольфсбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5
4.00 1.25 2.68 1.50 2.07 1.79 1.64 2.32 1.40 2.94 1.23 4.20 1.13 5.90 1.01 11.50
9.10 1.02 4.05 1.19 3.20 1.31 2.12 1.69 1.71 2.14 1.51 2.74 1.24 4.05 1.17 4.80 1.05 8.00 1.04 8.50
13.50 1.01 9.60 1.05 3.90 1.25 3.05 1.37 9.00 1.05 1.94 1.92 7.20 1.09 1.73 2.11 2.85 1.42 2.10 1.72 1.62 2.27 1.28 3.60 1.20 4.44 1.07 8.40 1.06 8.80
4.69 1.22 2.64 1.54 2.19 1.75 1.96 1.94 3.06 1.40 2.37 1.63 2.63 1.52 2.28 1.67 1.94 1.94 1.67 2.29 1.52 2.63
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
2.97 1.42 1.83 1.98 1.40 3.10 1.17 5.10
3.15 1.36 2.15 1.70 1.54 2.48 1.19 4.75 1.13 5.95
3.15 1.35 2.04 1.77 1.45 2.70 1.15 5.30 1.90 1.90 1.22 4.20 1.12 6.10 1.01 21.00 1.01 21.00
2.88 1.47 2.26 1.70 1.76 2.19 2.84 1.45 2.33 1.65 1.81 2.07 1.51 2.65 1.53 2.60 1.30 3.64
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
4.02 1.25 2.35 1.59 1.73 2.11 1.35 3.18
4.55 1.20 3.20 1.35 1.89 1.91 1.41 2.91 1.26 3.85
3.40 1.29 1.91 1.82 1.44 2.70 1.29 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.54 2.48
1.62 2.27
Букмекер Да Нет
3.72 1.28
4.20 1.22
Букмекер Да Нет
2.58 1.50
2.70 1.41
Где смотреть матч Хоффенхайм 2:1 Вольфсбург онлайн

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Прогнозы на матч Хоффенхайм 2:1 Вольфсбург

Исход игры
Хоффенхайм
22.4% (33)
Ничья
30.6% (45)
Вольфсбург
46.9% (69)
Тотал 2.5
Больше
64.14% (93)
Меньше
35.86% (52)
Обе команды забьют
Да
88.28% (128)
Нет
11.72% (17)
Популярный счёт
1:2 Вольфсбург
37.4% (55)
1:1 Ничья
23.8% (35)
2:1 Хоффенхайм
12.2% (18)
2:2 Ничья
6.1% (9)
1:0 Хоффенхайм
5.4% (8)
0:1 Вольфсбург
3.4% (5)
1:3 Вольфсбург
2.7% (4)
2:3 Вольфсбург
2% (3)
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