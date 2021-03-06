Хоффенхайм
2:1
Перерыв
Стадион: Prezero Arena
Вольфсбург
1:0
9' ГолБаумгартнер Кристоф
1:1
23' ГолВегхорст Ваут
30' Желтая карточкаШтеффен Ренато
2:1
41' ГолКрамарич Андрей
15
Адамс
Касим
28
Ричардс
Крис
30
Йон
Марко
9
Бебу
Ила
19
Мбабу
Кевин
25
Брукс
Джон
20
Баку
Ридле
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Адамс КасимЗащитник
- Защитник
-
28 Ричардс КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Йон МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Бебу ИлаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Филипп ЛукаВратарь
- Защитник
-
29 Сков РобертЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Даббур МунасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Sebastian Hoeness
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Мбабу КевинЗащитник
- Защитник
-
25 Брукс ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Баку РидлеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Бялек БартошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
9'
23'
1:1
30'
41'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
1 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 4
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 3
-
2 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крамарич Андрей
|13 (5)
|0.54
|2.
|Бебу Ила
|6
|0.25
|3.
|Баумгартнер Кристоф
|5
|0.21
|4.
|Даббур Мунас
|4
|0.17
|5.
|Сессеньон Райан
|2
|0.08
|6.
|Гриллич Флориан
|2
|0.08
|7.
|Руди Себастьян
|1
|0.04
|8.
|Адамян Саркис
|1
|0.04
|9.
|Гайгер Деннис
|1
|0.04
|10.
|Бисакшич Эрмин
|1
|0.04
|11.
|Рюттер Жоржиньо
|1
|0.04
|12.
|Гачинович Мийат
|0
|0
|13.
|Самассеку Диади
|0
|0
|14.
|Фогт Кевин
|0
|0
|15.
|Бельфодиль Исхак
|0
|0
|16.
|Кадержабек Павел
|0
|0
|17.
|Богард Мелайро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вегхорст Ваут
|15 (2)
|0.63
|2.
|Штеффен Ренато
|5
|0.21
|3.
|Баку Ридле
|4
|0.17
|4.
|Арнольд Максимилиан
|3
|0.13
|5.
|Брекало Йосип
|2
|0.08
|6.
|Брукс Джон
|2
|0.08
|7.
|Бялек Бартош
|2
|0.08
|8.
|Герардт Янник
|1
|0.04
|9.
|Филипп Максимилиан
|1
|0.04
|10.
|Шлагер Ксавер
|1
|0.04
|11.
|Лакруа Максанс
|1
|0.04
|12.
|Мехмеди Адмир
|0
|0
|13.
|Руссийон Жером
|0
|0
|14.
|Мбабу Кевин
|0
|0
|15.
|Виктор Жоао II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пош Штефан
|8
|1
|2.
|Фогт Кевин
|6
|0
|3.
|Гайгер Деннис
|4
|1
|4.
|Баумгартнер Кристоф
|5
|0
|5.
|Гриллич Флориан
|3
|1
|6.
|Руди Себастьян
|4
|0
|7.
|Гачинович Мийат
|4
|0
|8.
|Крамарич Андрей
|2
|0
|9.
|Кадержабек Павел
|2
|0
|10.
|Бебу Ила
|2
|0
|11.
|Сессеньон Райан
|2
|0
|12.
|Сков Роберт
|0
|1
|13.
|Бауманн Оливер
|1
|0
|14.
|Нордтвейт Ховард
|1
|0
|15.
|Бисакшич Эрмин
|1
|0
|16.
|Даббур Мунас
|1
|0
|17.
|Акпогума Кевин
|1
|0
|18.
|Самассеку Диади
|1
|0
|19.
|Ричардс Крис
|1
|0
|20.
|Богард Мелайро
|1
|0
|21.
|Йон Марко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Арнольд Максимилиан
|4
|1
|2.
|Брукс Джон
|5
|0
|3.
|Шлагер Ксавер
|4
|0
|4.
|Лакруа Максанс
|4
|0
|5.
|Отавио Пауло
|4
|0
|6.
|Гилавоги Жошуа
|3
|0
|7.
|Штеффен Ренато
|3
|0
|8.
|Вегхорст Ваут
|3
|0
|9.
|Понграчич Марин
|1
|1
|10.
|Мбабу Кевин
|2
|0
|11.
|Герардт Янник
|2
|0
|12.
|Филипп Максимилиан
|2
|0
|13.
|Брекало Йосип
|1
|0
|14.
|Бялек Бартош
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хоффенхайм
|5.56% (2)
|22.22% (8)
|13.89% (5)
|22.22% (8)
|13.89% (5)
|22.22% (8)
|Вольфсбург
|11.11% (4)
|30.56% (11)
|16.67% (6)
|13.89% (5)
|5.56% (2)
|22.22% (8)
Предыдущие игры
Хоффенхайм Последние 20 матчей: +6 =6 -8Унион Берлин 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:2 Мольде Хоффенхайм 4:0 Вердер Мольде 3:3 Хоффенхайм
Боруссия Д 2:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:3 Айнтрахт Фр Бавария 4:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:0 Кёльн Герта 0:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:0 Арминия Шальке 04 4:0 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:3 Фрайбург Хоффенхайм 2:2 Гройтер Фюрт Боруссия М 1:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг Байер Л 4:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:1 Гент Хоффенхайм 3:1 Аугсбург Црвена Звезда 0:0 Хоффенхайм Майнц 1:1 Хоффенхайм
Вольфсбург Последние 20 матчей: +12 =5 -3РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург Вольфсбург 2:0 Герта Арминия 0:3 Вольфсбург Вольфсбург 0:0 Боруссия М
Аугсбург 0:2 Вольфсбург Вольфсбург 1:0 Шальке 04 Вольфсбург 3:0 Фрайбург Байер Л 0:1 Вольфсбург Майнц 0:2 Вольфсбург Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Боруссия Д 2:0 Вольфсбург Вольфсбург 4:0 Зандхаузен Вольфсбург 1:0 Штуттгарт Бавария 2:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Айнтрахт Фр Кёльн 2:2 Вольфсбург Вольфсбург 5:3 Вердер Шальке 04 0:2 Вольфсбург Ганновер 96 0:0 Вольфсбург
Последние игры между собой
Хоффенхайм: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Вольфсбург: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Вольфсбург 2:2 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 3:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:1 Хоффенхайм Бундеслига Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 0:0 Вольфсбург Бундеслига Хоффенхайм 1:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 4:2 Хоффенхайм Бундеслига Вольфсбург 3:0 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:1 Вольфсбург Бундеслига Хоффенхайм 6:2 Вольфсбург Бундеслига Хоффенхайм 2:3 Вольфсбург Кубок Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм Бундеслига Вольфсбург 2:2 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:3 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:2 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 3:1 Вольфсбург Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|1:0 Заявка
|24
|16
|5
|3
|44 - 20
|53
|2.
|Бавария
|Заявка
|23
|16
|4
|3
|67 - 32
|52
|3.
|Вольфсбург
|1:2 Заявка
|24
|12
|9
|3
|38 - 21
|45
|4.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|24
|11
|10
|3
|46 - 32
|43
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|23
|12
|3
|8
|48 - 31
|39
|6.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|24
|10
|8
|6
|41 - 26
|38
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|23
|8
|10
|5
|36 - 26
|34
|8.
|Фрайбург
|0:1 Заявка
|24
|9
|7
|8
|37 - 36
|34
|9.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|24
|8
|10
|6
|40 - 36
|34
|10.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|24
|8
|9
|7
|44 - 36
|33
|11.
|Хоффенхайм
|2:1 Заявка
|24
|8
|6
|10
|39 - 41
|30
|12.
|Аугсбург
|1:0 Заявка
|24
|8
|5
|11
|24 - 35
|29
|13.
|Вердер
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|26 - 32
|26
|14.
|Кёльн
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|21 - 41
|21
|15.
|Арминия
|Заявка
|22
|5
|3
|14
|18 - 41
|18
|16.
|Герта
|0:1 Заявка
|24
|4
|6
|14
|26 - 43
|18
|17.
|Майнц
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|23 - 44
|18
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|24
|1
|7
|16
|16 - 61
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|1:0 Заявка
|12
|10
|1
|1
|24 - 9
|31
|2.
|Бавария
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|42 - 16
|27
|3.
|Вольфсбург
|1:2 Заявка
|11
|7
|4
|0
|19 - 8
|25
|4.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|12
|6
|6
|0
|21 - 12
|24
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|25 - 14
|20
|6.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|13
|5
|5
|3
|20 - 15
|20
|7.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|24 - 17
|19
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|12
|4
|7
|1
|22 - 13
|19
|9.
|Фрайбург
|0:1 Заявка
|13
|5
|4
|4
|24 - 18
|19
|10.
|Хоффенхайм
|2:1 Заявка
|12
|5
|2
|5
|22 - 17
|17
|11.
|Вердер
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 14
|13
|12.
|Арминия
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|10 - 19
|12
|13.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|11
|2
|6
|3
|19 - 17
|12
|14.
|Аугсбург
|1:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 20
|12
|15.
|Майнц
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 20
|8
|16.
|Герта
|0:1 Заявка
|12
|2
|2
|8
|11 - 24
|8
|17.
|Кёльн
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 20
|6
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|8 - 26
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 16
|25
|2.
|РБ Лейпциг
|1:0 Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 11
|22
|3.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|25 - 19
|21
|4.
|Вольфсбург
|1:2 Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 13
|20
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|23 - 17
|19
|6.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 9
|19
|7.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|25 - 20
|19
|8.
|Аугсбург
|1:0 Заявка
|12
|5
|2
|5
|12 - 15
|17
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 13
|15
|10.
|Фрайбург
|0:1 Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 18
|15
|11.
|Кёльн
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 21
|15
|12.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|11
|3
|5
|3
|20 - 21
|14
|13.
|Вердер
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 18
|13
|14.
|Хоффенхайм
|2:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 24
|13
|15.
|Герта
|0:1 Заявка
|12
|2
|4
|6
|15 - 19
|10
|16.
|Майнц
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 24
|10
|17.
|Арминия
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|8 - 22
|6
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|8 - 35
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Хоффенхайм» – «Вольфсбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хоффенхайм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вольфсбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хоффенхайм» – «Вольфсбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Хоффенхайм 2:1 Вольфсбург
Исход игры
Хоффенхайм
22.4% (33)
Ничья
30.6% (45)
Вольфсбург
46.9% (69)
Тотал 2.5
Больше
64.14% (93)
Меньше
35.86% (52)
Обе команды забьют
Да
88.28% (128)
Нет
11.72% (17)
Популярный счёт
1:2 Вольфсбург
37.4% (55)
1:1 Ничья
23.8% (35)
2:1 Хоффенхайм
12.2% (18)
2:2 Ничья
6.1% (9)
1:0 Хоффенхайм
5.4% (8)
0:1 Вольфсбург
3.4% (5)
1:3 Вольфсбург
2.7% (4)
2:3 Вольфсбург
2% (3)
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